10 nejlepších softwarových řešení pro správu problémů v roce 2025 pro optimalizaci IT služeb

Jako profesionál v oblasti IT provozu nebo zákaznické podpory se neustále potýkáte s výpadky služeb nebo předcházíte poruchám. Opakující se incidenty vedou ke špatné zákaznické zkušenosti a prostojům, což má za následek problémy s výkonem a ztrátu důvěryhodnosti.
Získání efektivního softwaru pro správu problémů je nezbytné pro řešení těchto otázek. Robustní řešení pro správu problémů zahrnuje špičkovou automatizaci, databázi známých chyb, snadno použitelné rozhraní a přesnou dokumentaci.
Příště, až dojde k incidentu v oblasti IT, nechte těžkou práci na softwaru. Se správnými nástroji nebudete na problémy reagovat, ale budete jim aktivně předcházet.
Co hledat v softwaru pro správu problémů?
Zde je několik základních aspektů, které musí váš software pro správu problémů mít:
1. Automatizace: K řešení problémů potřebujete automatizaci založenou na umělé inteligenci a předem nakonfigurovaných pravidlech. Automatizace je klíčová v celém životním cyklu ITIL, včetně detekce, uzavření, odesílání upozornění a usnadnění zpětné vazby.
2. Databáze známých chyb (KEDB): Úložiště minulých problémů a řešení, které urychluje řešení a zabraňuje opakování, pomáhá při správě problémů.
3. Dashboard pro přehlednost: Dashboard zobrazující časové osy, termíny a závažnost problémů pomáhá při analýze příčin (RCA) a efektivním řešení incidentů.
4. Proaktivní přístup: Proaktivní přístup k řešení problémů pomáhá identifikovat a eliminovat příčiny, které brání incidentům v budoucnosti.
5. Sledování SLA: Váš software musí sledovat SLA na základě závažnosti a naléhavosti, aby zkrátil dobu řešení problémů a upřednostnil kritické servisní problémy.
10 nejlepších softwarů pro správu problémů, které můžete použít v roce 2024
Prozkoumejte tato nejlepší řešení pro efektivní správu problémů v roce 2024 a vylepšete své IT operace.
1. ClickUp
ClickUp nabízí agilní řešení pro správu projektů, které vám a vašemu týmu pomůže stanovit priority úkolů. Můžete urychlit řešení problémů pomocí vlastních značek a automatizací, které umožňují hromadné odstraňování chyb.
ClickUp vám pomůže vrátit vaše operace zpět do správných kolejí a zabrání budoucím nehodám.
Software ClickUp pro servisní středisko pomáhá zefektivnit správu incidentů.
Funkce ClickUp, jako jsou dashboardy, sprinty, roadmapy, zobrazení tabule, zvýraznění syntaxe, vlastní stavy úkolů, zobrazení formuláře, kontrola atd., zefektivňují správu problémů a zvyšují produktivitu týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomozte vizualizovat plány pomocí myšlenkových map a koncepčních map
- Umožňuje snadné zadávání problémů a úkolů prostřednictvím formuláře ClickUp.
- Zefektivňuje plánování sprintů, přidělování úkolů a sledování priorit pomocí funkce Sprint v ClickUp.
- Optimalizuje pracovní zátěž vašeho týmu pomocí přizpůsobitelného bodového systému.
- Nabízí cenné informace, sleduje pokrok a automatizuje dokončování sprintů.
- Využijte více než 1 000 šablon, včetně šablony ClickUp pro analýzu příčin problémů (Root Cause Analysis Template), šablony pro správu problémů (Issue Management Template), šablony pro sledování úkolů ( ) a šablony pro seznam otevřených problémů (Open Issues List Template).
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou čelit určitým obtížím při osvojování si nových znalostí.
- Mobilní aplikace neobsahuje všechny funkce dostupné v desktopové verzi.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma – funguje pro osobní použití
- Neomezený: 7 $ za měsíc/uživatele – vhodný pro menší týmy
- Business: 12 USD za měsíc/uživatel – vhodné pro středně velké týmy
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen – funguje pro více týmů
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,5/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. CMW Tracker
CMW Tracker, cloudový software pro správu podnikových procesů (BPM), pomáhá firmám automatizovat pracovní postupy, spravovat úkoly a sledovat pokrok. Nabízí funkce jako automatizace procesů, správa úkolů, monitorování a analytika.
S CMW Trackerem můžete automatizovat obchodní procesy, jako je správa schvalování kapitálových výdajů, správa a kontrola provozních výdajů a správa zákaznických objednávek.
Toho můžete dosáhnout s minimálním lidským zásahem, čímž se proces stane efektivnějším a škálovatelnějším.
Nejlepší funkce CMW Tracker
- Přizpůsobte pracovní postupy podle svých obchodních cílů
- Sledujte průběh dokumentů, jako jsou hlášení incidentů a žádosti o správu změn.
- Vytvářejte aplikace bez znalosti programování pomocí nástrojů typu drag-and-drop.
- Vyvažte spolupráci a zabezpečení dat pomocí řízení přístupu a uživatelských skupin.
- Přístup k pracovním postupům odkudkoli
- Identifikujte úzká místa a optimalizujte pracovní postupy pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci.
Omezení CMW Tracker
- Omezené možnosti integrace
- Předem připravená řešení vyžadují rozsáhlé přizpůsobení
- Chybí komplexní přehled úkolů
- Žádné integrované nástroje pro analýzu příčin a dopadů
Ceny CMW Tracker
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CMW Tracker
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
3. Zendesk
Sada Support Suite od společnosti Zendesk nabízí pokročilé automatizované funkce helpdesku, včetně systému ticketingu založeného na strojovém učení. Systém analyzuje a kategorizuje zákaznické tickety pomocí pokročilých algoritmů, aby předvídal a řešil narušení – což je klíčová oblast zájmu každého týmu pro správu problémů.
Proaktivní přístup společnosti Zendesk mění správu problémů v obchodní příležitost. Nabízí řešení v reálném čase a rozumí příčinám problémů.
Nejlepší funkce Zendesk
- Zjednodušte řešení problémů pomocí jednotné platformy.
- Řiďte problémy a plňte výkonnostní standardy
- Chraňte citlivá data pomocí šifrování a řízení přístupu
- Ušetřete čas při oslovování zákazníků s pomocí umělé inteligence
- Zůstaňte ve spojení a řešte problémy i na cestách
Omezení Zendesk
- Nastavení a přizpůsobení může být náročné.
- Recenze poukazují na problémy s výkonem, jako jsou pomalé rozevírací nabídky a přepínání ticketů.
- Ceny založené na objemu mohou vést ke zvýšení nákladů s rostoucím počtem uživatelů nebo ticketů.
- Chybí některé základní funkce automatizace.
Ceny Zendesk
- Suite Team: 55 USD za uživatele/měsíc
- Suite Growth: 89 USD za uživatele/měsíc
- Suite Professional: 115 USD za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,5/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 000 recenzí)
4. Creatio
Creatio je platforma pro správu obchodních procesů a low-code, která je navržena pro automatizaci a správu pracovních postupů. Creatio nabízí nástroje pro automatizaci procesů a spolupráci, které můžete přizpůsobit různým IT funkcím.
Creatio poskytuje vizuální rozhraní pro navrhování pracovních postupů a jednotné prostředí pro správu procesu správy problémů.
Nejlepší funkce Creatio
- Vizuálně mapujte a automatizujte obchodní procesy
- Poskytuje jednotný přehled interakcí a podporuje personalizovanou podporu.
- Snižuje manuální úsilí, urychluje dokončování úkolů a zjednodušuje obchodní procesy.
- Pomáhá se správou IT incidentů a požadavků pro lepší interakci týmu.
- Umožňuje správu problémů na cestách
Omezení Creatio
- Některé referenční materiály se mohou jevit jako zastaralé nebo složité pro neprogramátory.
- Integrace starších systémů do FreedomUI může být pomalá.
- Aktualizace mohou narušit používání a vyžadovat zásah IT oddělení k jejich vyřešení.
- K dosažení pokročilého přizpůsobení je zapotřebí odborných znalostí
Ceny Creatio
- Růst: 25 USD za uživatele/měsíc
- Podnik: 55 USD za uživatele/měsíc
- Neomezený: 85 USD za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Creatio
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
5. Zoho Desk
Zoho Desk je cloudové řešení helpdesku určené ke zefektivnění procesů zákaznické podpory. Nezaměřuje se primárně na správu IT problémů, ale nabízí funkce, které lze přizpůsobit.
Nejlepší funkce Zoho Desk
- Upřednostňuje urgentní problémy
- Nabízí komplexní odpovědi, řešení, aktualizace a schválení.
- Umožňuje spolupráci v reálném čase na tiketech
- Poskytuje jednotný přehled základních metrik správy problémů.
- Zahrnuje funkce, jako je spolupráce agentů a předdefinované odpovědi pro lepší komunikaci.
Omezení Zoho Desk
- Nabízí omezenou integraci aplikací třetích stran.
- Není tak bohatý na funkce jako některé vyspělé nabídky Service Desk.
- Vyžaduje mnoho přizpůsobení
Ceny Zoho Desk
- Zdarma: Zdarma až pro 3 agenty
- Express: 7 $
- Standard: 14 $
- Profesionální: 23 $
- Podnik: 40 $
Hodnocení a recenze Zoho Desk
- G2: 4,5/5 (více než 4 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
6. PagerDuty
PagerDuty je platforma pro reakci na incidenty, která pomáhá detekovat a řešit IT incidenty. PagerDuty pomáhá minimalizovat prostoje a zvyšuje efektivitu řešení incidentů v rámci IT operací.
Nejlepší funkce PagerDuty
- Shromažďuje upozornění z různých monitorovacích nástrojů pro správu incidentů.
- Umožňuje snadné plánování pohotovostních služeb, aby bylo možné rychle reagovat na incidenty.
- Umožňuje správu mobilních služeb a řešení incidentů na cestách.
- Pomáhá nastavit zásady pro přesměrování nevyřešených incidentů správnému týmu.
- Poskytuje přehled o trendech v oblasti správy incidentů a metrikách výkonu pro neustálé zlepšování.
Omezení PagerDuty
- Uživatelské rozhraní je složité a jeho osvojení vyžaduje čas.
- Chybí integrovaný systém pro správu ticketů
- Náklady na licence jsou vyšší než u konkurence.
- Integrace s open-source IT nástroji je ve srovnání s proprietárními řešeními poněkud omezená.
Ceny PagerDuty
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze PagerDuty
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
7. Freshservice
Freshservice pomáhá zlepšit správu služeb pomocí jednotné platformy. Využívá umělou inteligenci k nabídce inovativních interakcí a široké integrace. Freshservice nabízí bohatou API pro vlastní integraci, inteligentní analytiku, automatizované pracovní postupy a další.
Nejlepší funkce Freshservice
- Rychlé řešení problémů díky robustní automatizaci
- Účinně řeší problémy díky konsolidovanému přehledu o aktivech.
- Nabízí integrované úložiště pro dokumentaci a řešení opakujících se problémů.
- Umožňuje snadné hlášení incidentů a problémů prostřednictvím různých kanálů.
Omezení Freshservice
- Integrace Slack/Freddy zatím není dokonalá, stále se nachází ve fázi beta.
- Podle uživatelů mají jeho vlastní modulová pole omezenou flexibilitu.
- Mobilní aplikace zaostává ve funkčnosti a uživatelském prostředí ve srovnání s webovou verzí.
- Onboarding musí být lepší, aby se zlepšila znalost uživatelů v oblasti správy IT problémů.
Ceny Freshservice
- Starter: 29 $/měsíc na jednoho agenta
- Růst: 59 $/měsíc na agenta
- Výhoda: 115 USD/měsíc na jednoho agenta
- Podnik: 145 USD/měsíc na agenta
Hodnocení a recenze Freshservice
- G2: 4,5/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
8. ServiceNow ITSM
ServiceNow je platforma pro správu IT služeb (ITSM), která zefektivňuje a automatizuje různé procesy související s IT. Jedná se o centrální uzel pro správu incidentů, požadavků na služby a řízení změn.
ServiceNow ITSM – nejlepší funkce
- Využívá strojové učení k přeměně rutinních úkolů na automatizované procesy.
- Sleduje závislosti IT za účelem obnovení narušených služeb
- Řeší dotazy, předpovídá a předchází incidentům
- Pomáhá vám činit rozhodnutí založená na datech s komplexním přehledem.
- Nabízí IT podporu s připojením i bez něj.
Omezení ServiceNow ITSM
- Potřebujete výkonnější nástroje pro IT reporting
- Někteří uživatelé mají pocit, že správa znalostí by mohla být lepší.
- Začátečníci považují jeho uživatelské rozhraní za složité.
- Vytváření podskupin projektů by mohlo být vylepšeno.
Ceny ServiceNow ITSM
- Ohledně cen se obraťte na tým ServiceNow.
Hodnocení a recenze ServiceNow
- G2: 4,5/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
9. BigPanda
BigPanda je platforma AIOps (umělá inteligence pro IT operace), která zjednodušuje a automatizuje správu služeb v případě IT incidentů.
Shromažďuje upozornění z různých monitorovacích nástrojů a zobrazuje vše na jednom místě, aby zefektivnil proces správy problémů.
Jeho cílem je pomoci IT profesionálům rychleji identifikovat a řešit problémy tím, že omezuje počet falešných poplachů a poskytuje praktické informace.
Nejlepší funkce BigPanda
- Minimalizuje opakující se úkoly a zrychluje reakční dobu na incidenty.
- Vytváří obousměrné propojení s řešeními ITSM pro řešení incidentů.
- Upozorňuje příslušné týmy prostřednictvím integrace s nástroji, jako je PagerDuty.
- Kategorizuje a upřednostňuje incidenty pro rychlejší řešení
- Umožňuje personalizovaná pravidla sdílení incidentů pro lepší komunikaci.
- Koordinuje s IT nástroji pro konzistentní sdílení informací
Omezení Big Panda
- Chybí počet výstrah pro konkrétní incidenty, což je zásadní pro NOC a IT operace.
- Karta Aktivita postrádá efektivní filtrování mezi komentáři, sdílením incidentů a změnami stavu.
- Několik uživatelů zaznamenalo při integraci s externími nástroji pro správu problémů zpomalení výkonu.
Ceny BigPanda
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze BigPanda
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
10. New Relic
New Relic je komplexní platforma pro monitorování, která pomáhá IT profesionálům a organizacím sledovat, řešit problémy a optimalizovat výkon jejich aplikací a infrastruktury.
Platforma nabízí metriky, události, protokoly a trasování v kombinaci s uživatelsky přívětivými cenami a rozsáhlou integrací open source.
Nejlepší funkce New Relic
- Poskytuje živé informace o používání nástrojů pro přístupnost na webových stránkách nebo v aplikaci.
- Poskytuje správcům informace o chování koncových uživatelů.
- Odesílá upozornění na výpadky webových stránek nebo aplikací, chyby a změny.
- Analyzuje transakce uživatelů na webových stránkách nebo v aplikacích v reálném čase.
Omezení New Relic
- Pro firmy s omezeným rozpočtem může být tento software drahý.
- Několik uživatelů má problémy s konkrétními funkcemi – hlavně s upozorněními, dotazy na data a SLI/SLO.
- Funkce správy protokolů jsou ve srovnání se specializovanými řešeními základní.
Ceny New Relic
- Zdarma: Navždy zdarma
- Standard: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pro: Kontaktujte nás ohledně cen
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze New Relic
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Vyberte si správný software pro správu problémů pro vaši firmu
Nyní, když jsme prozkoumali různé platformy, je čas učinit správné rozhodnutí. Abyste našli to pravé řešení, zkontrolujte, zda funkce softwaru odpovídají potřebám vaší firmy.
Výchozím bodem by mělo být prozkoumání vašich největších výzev. Definujte funkce, které jsou nezbytné a které by bylo dobré mít. Tyto podrobnosti mohou být výchozím bodem a pomohou vám zúžit výběr možností.
Zajistěte, aby se různé týmy zúčastnily produktových ukázek, aby bylo možné definovat možné problémy. Dalším krokem je podívat se na celkové výdaje a očekávanou návratnost investic. Tyto podrobnosti budou tvořit základ pro vaše doporučení vedení.
Jedním z softwarových řešení pro správu problémů, které se jeví jako spolehlivá volba, je ClickUp s komplexní sadou funkcí, které se dobře přizpůsobují správě problémů v IT.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a zjistěte, jak vám může pomoci zlepšit správu problémů a provozní efektivitu.