10 nejlepších organizačních a manažerských nástrojů pro dospělé s ADHD v roce 2025

Upozornění: Tento článek má za cíl poskytnout informace o nástrojích a strategiích pro zvýšení produktivity. Není určen jako náhrada za odbornou lékařskou radu, diagnostiku nebo léčbu ADHD či jakéhokoli jiného zdravotního stavu.
Nalezení správných nástrojů, které pomáhají zvládat poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) u dospělých, může být jednou z mnoha strategií pro organizaci důležitých úkolů a zvýšení produktivity. A lidé s ADHD vědí, že organizace a produktivita nejsou snadné.
Organizace CHADD tvrdí, že příznaky ADHD u dospělých s sebou přinášejí výzvy při řízení složitých, dlouhodobých projektů v jejich profesním životě. Větší projekty vyžadují nejen organizovanost, ale také schopnost komunikovat, sledovat četné úkoly a řídit čas.
To by však nemělo bránit lidem s ADHD v tom, aby vynikali ve své kariéře. Existuje spousta dobrých návyků a skvělých nástrojů, které mohou využívat ve svém každodenním životě.
Proto jsme sestavili tento seznam 10 nejlepších aplikací pro ADHD pro dospělé v roce 2024.
Od správy úkolů přes řízení projektů a sledování času až po pořizování poznámek – máme pro vás vše, co potřebujete.
Co byste měli hledat v organizačních nástrojích pro ADHD?
Nejlepší nástroje pro ADHD by se měly hladce začlenit do vaší rutiny a zlepšit váš každodenní život bez dalšího stresu.
Měly by být intuitivní, přizpůsobitelné vašim jedinečným potřebám a nabízet funkce, které řeší běžné výzvy spojené s ADHD, jako je řízení projektů, časový management, organizace a soustředění.
Mnohé z těchto nástrojů pro ADHD jsou k dispozici jako praktické aplikace, ke kterým máte přístup ze svého telefonu nebo počítače, takže máte vždy po ruce pomoc, kterou potřebujete k dokončení důležitých úkolů.
10 nejlepších organizačních a řídicích nástrojů pro ADHD, které můžete použít
V čím dál tím více digitalizovaném světě může být nalezení toho správného nástroje náročné. Níže uvádíme náš výběr nejlepších nástrojů pro ADHD, které vám pomohou zůstat soustředění, organizovaní a efektivní.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů, který pomáhá lidem s ADHD udržovat pořádek. Je to více než jen aplikace pro vytváření seznamů úkolů; integruje správu úkolů, spolupráci na dokumentech, sledování cílů a správu času do jedné platformy.
Díky tomu jsou všechny potřebné informace konsolidovány na jednom místě, což zvyšuje produktivitu a snižuje kognitivní zátěž při přepínání mezi aplikacemi. Díky svým robustním funkcím a intuitivnímu rozhraní je to jeden z nejlepších organizačních nástrojů pro dospělé s ADHD a jedna z nejlepších organizačních aplikací vůbec.
S ClickUp můžete funkci Poznámky používat jako formu lepících poznámek přímo na platformě. Nebo můžete prioritizovat úkoly, nastavovat termíny a vizualizovat svůj pracovní postup pomocí Ganttových diagramů, zobrazení seznamu nebo zobrazení tabule, podle toho, co vám nejlépe vyhovuje.
Přizpůsobitelné rozhraní ClickUp vám umožňuje přizpůsobit nástroj tak, aby lépe vyhovoval vašemu stylu práce a preferencím, a ne naopak.
Díky rozmanitým funkcím ClickUp není tento nástroj pouze organizačním nástrojem, ale může se stát klíčovou součástí vašich každodenních triků pro zvýšení produktivity a udržení soustředění.
Ať už chcete vylepšit své techniky time managementu nebo prostě jen potřebujete lépe zorganizovat svůj pracovní stůl, ClickUp vám pomůže vytvořit vyváženější a produktivnější život.
Nejlepší funkce ClickUp
- Hladká integrace s více než 1 000 aplikacemi a nástroji
- Komplexní funkce pro správu úkolů, dokumentů a projektů
- Automatizace rutinních úkolů pro zvýšení produktivity
- Přizpůsobitelné řízení pracovní zátěže a rozhraní podle vašich potřeb
- Předem připravené šablony pro ADHD, jako jsou šablony seznamů úkolů, které vám pomohou spravovat úkoly a dokončovat práci.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k jeho rozsáhlým funkcím mohou noví uživatelé potřebovat nějaký čas, aby se s tímto nástrojem seznámili.
- V režimu offline nejsou k dispozici všechny funkce.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Brain Focus
Brain Focus je aplikace pro správu času, která využívá techniku Pomodoro, která uživatele motivuje k tomu, aby se soustředili na úkoly po krátké, předem stanovené intervaly s přestávkami mezi nimi.
Tato technika řízení pracovní zátěže může být obzvláště účinná pro osoby s ADHD, protože může snížit zastrašující účinek velkých úkolů tím, že je rozdělí na menší, lépe zvládnutelné části.
Aplikace umožňuje kategorizaci úkolů a její rozhraní je přehledné, což snižuje potenciální potíže při organizaci úkolů.
Díky zaměření na stanovení priorit a plánování úkolů je tento nástroj užitečný pro ty, kteří bojují s prokrastinací nebo jsou zahlceni přílišným množstvím úkolů.
Nejlepší funkce Brain Focus
- Přizpůsobitelná délka práce a přestávek, aby aplikace odpovídala vašemu stylu práce a komunikačním strategiím
- Možnost pozastavit a obnovit relace, přizpůsobení se neočekávaným přerušením
- Možnost vypnout Wi-Fi a zvuk během pracovních sezení, čímž se minimalizují digitální rozptýlení a udržuje se soustředění.
- Intuitivní rozhraní, které uživatelům usnadňuje orientaci a sledování jejich pokroku v čase.
Omezení Brain Focus
- Nedostatečná integrace s jinými aplikacemi pro zvýšení produktivity může vést k nutnosti ručního přenosu dat.
- Rozhraní aplikace je sice přehledné, ale některým uživatelům může připadat příliš jednoduché a postrádající sofistikovanou estetiku jiných aplikací.
Ceny Brain Focus
- Zdarma
Hodnocení a recenze Brain Focus
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Podívejte se na AI nástroje pro ADHD!
3. Mint
Mint je aplikace pro finanční organizaci, která vám umožňuje sledovat, plánovat rozpočet a spravovat své finance na jednom místě.
Pro dospělé s ADHD, kteří mají potíže se správou financí, nabízí Mint řešení, které vám pomůže udržet přehled o vašich financích.
Shromažďuje všechny vaše finanční informace, od bankovních účtů přes kreditní karty až po účty, a zobrazuje je v přehledném formátu. Poskytuje také upozornění na neobvyklé poplatky, zasílá upomínky k platbám, aby se zabránilo poplatkům za prodlení, a dokonce poskytuje tipy, jak snížit poplatky a ušetřit peníze.
Nejlepší funkce Mint
- Automatická synchronizace s různými finančními institucemi pro sledování výdajů, úspor a celkového finančního zdraví v reálném čase.
- Podrobné informace o výdajových návycích, které uživatelům pomáhají identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a nabízejí tipy pro lepší správu financí.
- Funkce sledování účtů a připomenutí pomáhají předcházet opomenutým platbám a potenciálnímu negativnímu dopadu na kreditní skóre.
Omezení Mint
- Někteří uživatelé hlásí problémy se synchronizací s určitými finančními institucemi.
- Systém automatické kategorizace transakcí v aplikaci může někdy nesprávně zařadit nákupy, což vyžaduje ruční opravy.
Ceny Mint
- Zdarma
- Premium: 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Mint
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
4. Remember the Milk
Remember the Milk je chytrý nástroj pro správu úkolů a seznamu úkolů, který zjednodušuje proces správy času a udržování pořádku, abyste mohli být produktivnější.
Umožňuje vám vytvářet seznamy úkolů pro ADHD, nastavovat termíny, přidělovat úkoly ostatním a dokonce k úkolům připojovat soubory nebo poznámky. Můžete také stanovit priority úkolů, což vám pomůže určit pořadí, v jakém byste je měli řešit.
Remember the Milk má také integrované připomenutí, takže už nikdy nezapomenete na úkol ani nezmeškáte termín.
Tento nástroj je vhodný zejména pro dospělé s ADHD, protože jim ulehčuje od mentální zátěže spojené s pamatováním si úkolů.
Nejlepší funkce Remember the Milk
- Funkce Smart Add umožňuje uživatelům rychle a efektivně přidávat úkoly pomocí zkratek pro nastavení termínů, priorit, frekvence opakování a dalších parametrů.
- Možnost sdílení úkolů a seznamů, díky čemuž je spolupráce nebo správa domácích úkolů efektivnější.
- Komplexní integrace s celou řadou aplikací, která uživatelům umožňuje spravovat úkoly odkudkoli, aniž by museli přepínat mezi různými kontexty.
Omezení Remember the Milk
- Některé pokročilé funkce, jako je neomezené sdílení, přílohy souborů a barevné značky, jsou k dispozici pouze ve verzi Pro.
- Někteří uživatelé mohou považovat uživatelské rozhraní za mírně zastaralé ve srovnání s modernějšími, vizuálně přitažlivějšími aplikacemi.
Ceny Remember the Milk
- Zdarma
- Pro: 39,99 $/rok
Hodnocení a recenze Remember the Milk
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
5. Google Tasks
Google Tasks je nástroj pro správu úkolů, který se hladce integruje s produkty Google, jako jsou Gmail a Google Calendar, a poskytuje uživatelům konzistentní a známé prostředí.
Tento nástroj vám umožňuje vytvářet úkoly přímo z doručené pošty Gmailu, čímž zefektivňuje proces zaznamenávání úkolů z e-mailů. Google Tasks navíc umožňuje vytvářet podúkoly, které pomáhají rozdělit větší úkoly na menší, lépe zvládnutelné části.
Úkoly se synchronizují na všech vašich zařízeních, takže můžete pohodlně kontrolovat svůj seznam úkolů odkudkoli.
Jedná se však o relativně jednoduchý nástroj, což znamená, že je snadno použitelný, ale může mu chybět některé funkce, které najdete v komplexnějších nástrojích pro správu úkolů.
Nejlepší funkce Google Tasks
- Snadná integrace s Gmailem a Google Kalendářem umožňuje plynulý přechod mezi úkoly, e-maily a plánováním.
- Úkoly lze vytvářet přímo z e-mailů, což pomáhá zefektivnit pracovní postupy.
- Umožňuje vytvářet dílčí úkoly, což umožňuje rozdělit velké úkoly na lépe zvládnutelné části.
Omezení Google Tasks
- Chybí mu některé složitější funkce pro správu úkolů, které najdete v jiných nástrojích.
- Žádné vestavěné připomenutí nebo oznámení o splatných úkolech
Ceny Google Tasks
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Tasks
- G2: 4,2/5 (10+ recenzí)
- Capterra: N/A
6. Evernote
Evernote je výkonný nástroj pro pořizování poznámek, který vám umožní uchovávat všechny vaše poznámky, nápady a úkoly na jednom místě.
Kromě jednoduchých textových poznámek vám Evernote umožňuje přidávat do poznámek obrázky, webové stránky a dokonce i zvukové poznámky, takže můžete zaznamenávat informace v nejvhodnějším formátu. Tento nástroj má výkonnou vyhledávací funkci, která rozpoznává text i v obrázcích.
Díky schopnosti Evernote synchronizovat data napříč všemi zařízeními máte své poznámky vždy po ruce, ať už na stolním počítači, tabletu nebo smartphonu.
Pro lidi s ADHD může flexibilita a robustní sada funkcí Evernote znamenat zásadní změnu v zaznamenávání a organizování myšlenek.
Nejlepší funkce Evernote
- Bohaté multimediální funkce pro pořizování poznámek, které zahrnují text, obrázky, zvuk a výstřižky z webu.
- Výkonná vyhledávací funkce, která dokáže rozpoznat text i v obrázcích
- Synchronizuje se napříč všemi vašimi zařízeními, takže máte své poznámky k dispozici, ať jste kdekoli.
Omezení Evernote
- Bezplatná verze má určitá omezení použití, včetně množství nového obsahu, který můžete každý měsíc přidat.
- Rozhraní může být pro nové uživatele kvůli široké škále funkcí příliš složité.
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc
- Profesionální: 17,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
7. ScheduleOnce
ScheduleOnce je aplikace pro správu času a plánování, která zjednodušuje nastavování schůzek, jednání a hovorů.
Tento nástroj umožňuje plánování jak individuální, tak skupinové, a je integrován s hlavními kalendářovými aplikacemi, jako jsou Google Calendar, Outlook a iCloud.
Díky automatizaci procesu plánování vám ScheduleOnce šetří čas a snižuje riziko chyb nebo dvojích rezervací.
Díky automatické detekci časového pásma tento nástroj zajišťuje, že vy a vaši kontakty budete vždy na stejné vlně, pokud jde o termín schůzky, bez ohledu na to, kde se všichni nacházejí.
Nejlepší funkce ScheduleOnce
- Umožňuje plánování jak individuální, tak skupinové
- Integruje se s hlavními kalendářovými aplikacemi a uchovává všechny vaše schůzky na jednom místě.
- Automatizuje celý proces plánování, čímž vám šetří čas a námahu.
Omezení ScheduleOnce
- Dražší než jiné nástroje pro plánování
- Pro nové uživatele může být kvůli svým komplexním funkcím až příliš složitý.
Ceny ScheduleOnce
- Starter: zdarma
- Růst: 10 $/měsíc
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte ScheduleOnce.
Hodnocení a recenze ScheduleOnce
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. SimpleMind
SimpleMind je nástroj pro tvorbu myšlenkových map, který vám umožní vizuálně organizovat vaše myšlenky. Myšlenkové mapy mohou být obzvláště účinné pro lidi s ADHD, protože umožňují flexibilnější a kreativnější způsob zaznamenávání nápadů ve srovnání s tradičními lineárními poznámkami.
S SimpleMind můžete vytvářet myšlenkové mapy na nekonečném plátně, takže vám nikdy nedojde místo.
Tento nástroj vám umožňuje přizpůsobit si myšlenkové mapy pomocí barev, stylů a obrázků, díky čemuž budou vaše mapy poutavější a srozumitelnější.
Navíc máte ke svým myšlenkovým mapám přístup z jakéhokoli zařízení, takže je můžete pohodlně prohlížet a upravovat, ať jste kdekoli.
Nejlepší funkce SimpleMind
- Nekonečné plátno umožňuje neomezené mapování mysli bez prostorových omezení.
- Přizpůsobte si myšlenkové mapy styly, barvami a obrázky a vytvořte vizuálně podnětný obsah.
- Synchronizace napříč platformami umožňuje přístup k myšlenkovým mapám z jakéhokoli zařízení.
Omezení SimpleMind
- Bezplatná verze je poněkud omezená, pokročilejší funkce jsou vyhrazeny pro placené verze.
- Někteří uživatelé uvádějí, že ovládání rozhraní může být zpočátku trochu složité.
Ceny SimpleMind
- Zdarma
- Pro: Ohledně cen kontaktujte SimpleMind
Hodnocení a recenze SimpleMind
- G2: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
9. 24me
24me je aplikace osobního asistenta, která konsoliduje vaše elektronické kalendáře, úkoly, poznámky a osobní účty na jednom místě.
Díky automatickým připomenutím úkolů, jako je placení účtů nebo schůzky, vám 24me zajistí, že nikdy nezmeškáte důležitý termín. Zkuste to s hromadou lepících papírků a papírovým kalendářem!
Aplikace také obsahuje nástroje pro správu času, jako je funkce „chytrých upozornění“, která vypočítá dobu cesty k vaší další schůzce a automaticky nastaví připomenutí, když je čas vyrazit. To může být obzvláště užitečné pro lidi s ADHD, protože jim to ulehčí od břemene pamatování si a plánování.
Aplikace je integrována s různými digitálními asistenty, díky čemuž je správa vašich úkolů a schůzek ještě snazší.
Nejlepší funkce 24me
- Sloučení kalendářů, úkolů a poznámek umožňuje uživatelům vidět všechny své povinnosti na jednom místě.
- Automatické dokončování určitých úkolů, jako je placení účtů a zasílání dárků
- Nabízí hlasové zadávání úkolů a poznámek, což je výhodné pro uživatele, kteří raději mluví než píší.
Omezení 24me
- Při integraci s některými jinými aplikacemi byly hlášeny problémy se synchronizací.
- Někteří uživatelé uvádějí, že uživatelské rozhraní aplikace by mohlo být intuitivnější.
Ceny 24me
- Zdarma
- Pro: 5,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze 24me
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Cozi
Cozi je aplikace pro organizaci rodiny, která slouží k uchovávání plánů, úkolů a seznamů úkolů vaší rodiny na jednom místě. Aplikace pro plánování úkolů obsahuje sdílený rodinný kalendář, do kterého mohou členové rodiny přidávat své schůzky a události, takže je snadné zjistit, kdo co dělá a kdy.
Cozi vám také umožňuje vytvářet a spravovat úkoly a nákupní seznamy, ke kterým mají přístup všichni členové rodiny. Aplikace zasílá připomenutí nadcházejících událostí nebo úkolů, takže všichni mají stejné informace.
Pro lidi s ADHD, kteří mají na starosti rodinné povinnosti, může být Cozi skvělým organizačním nástrojem, který jim pomůže udržet si přehled.
Nejlepší funkce Cozi
- Sdílený rodinný kalendář umožňuje všem členům rodiny vidět, kdo má co na programu a kdy.
- Zahrnuje sdílené seznamy úkolů, díky kterým každý vidí, jaké úkoly je třeba splnit a kdo za ně odpovídá.
- Cozi také nabízí sdílené nákupní seznamy, které se aktualizují v reálném čase, jakmile členové rodiny odškrtnou položky.
Omezení Cozi
- Některé funkce, jako je měsíční zobrazení kalendáře a bezreklamní prostředí, jsou k dispozici pouze v placené verzi.
- Někteří uživatelé považují rozhraní za trochu zastaralé ve srovnání s jinými moderními aplikacemi.
Ceny Cozi
- Zdarma
- Cozi Gold: 29,99 $/rok
Hodnocení a recenze Cozi
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Zůstaňte soustředění v práci díky nástrojům pro správu ADHD
Zvládání poruchy pozornosti s hyperaktivitou může být náročné, ale s pomocí správných nástrojů můžete tuto výzvu proměnit v přednost. Každý z organizačních nástrojů pro ADHD, o kterých jsme hovořili, nabízí jedinečné funkce.
Ať už potřebujete pomoci se správou úkolů, organizací myšlenek, plánováním schůzek nebo sledováním důležitých detailů pomocí digitálních poznámek, máte vše pod kontrolou. Nezapomeňte však, že klíčem k úspěšné organizaci není používat všechny tyto digitální nástroje najednou. Místo toho najděte nástroje, které nejlépe vyhovují vašim konkrétním potřebám.
Cílem je zjednodušit vám život, ne ho ještě více komplikovat, takže si udělejte čas na prozkoumání těchto možností a zjistěte, co vám nejlépe vyhovuje. A pamatujte, že každý je jiný – co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému.
Důležité je najít to, co vám pomůže cítit se nejlépe organizovaní a produktivní.
Nezapomeňte se podívat na kalendářový náhled ClickUp, který vám pomůže dosáhnout organizační dokonalosti. Poskytuje komplexní přehled všech vašich úkolů a jejich termínů v intuitivním vizuálním formátu.
Toto je revoluční nástroj pro vizuální myslitele a je obzvláště užitečný pro ty, kteří zvládají více úkolů a termínů najednou. Prozkoumejte také ClickUp Docs, který nabízí efektivní způsob vytváření, sdílení a spolupráce na dokumentech ve vašem pracovním prostoru.
S ClickUp Docs můžete pořizovat poznámky, přidělovat úkoly a společně upravovat seznamy úkolů, což z něj činí univerzální nástroj pro osobní i týmové projekty. Pro lidi s ADHD může nalezení správných nástrojů znamenat zásadní rozdíl v jejich profesním i osobním životě.
Tak na co ještě čekáte?
Začněte tyto nástroje zkoumat ještě dnes a objevte výhody dobře organizovaného života.