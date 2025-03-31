10 nejlepších aplikací pro rodinný kalendář v roce 2025

Rodinný život může být plný různých aktivit. Školní akce, hudební recitály, sportovní turnaje, setkání a nespočet dalších událostí a rodinných akcí, které je třeba každý měsíc sledovat, rychle zaplní rodinný kalendář. Přidejte k tomu nečekané úkoly, jako je návštěva lékaře, a povinnosti, jako je vyzvednutí dětí ze školy, a každý se může cítit zahlcený a přetížený.
Online kalendáře se zdají být ideálním řešením pro plánování všeho, ale realita je často úplně jiná. Stáhnete si kalendářovou aplikaci, ale zjistíte, že se nevejde na vaši obrazovku, je těžko ovladatelná nebo obsahuje příliš mnoho reklam.
Život je tak hektický, že potřebujete sdílenou kalendářovou aplikaci, abyste stihli vše, co potřebujete – mobilní řešení pro rychlé připomenutí, správu vašeho rozvrhu a zábavné a funkční plánování!
Co byste tedy měli hledat v kalendářové aplikaci pro rodiny? Abychom vám pomohli zvládnout váš rozvrh, sestavili jsme s mým týmem v ClickUp seznam nejlepších kalendářových aplikací pro rodiny.
V dnešním stále rušnějším světě může nalezení perfektní aplikace pro rodinný kalendář výrazně usnadnit správu plánů, schůzek a aktivit. Zde je 10 nejlepších tipů.
- ClickUp: Nejlepší pro správu kalendáře pomocí umělé inteligence
- Cozi Family Organizer: Nejlepší pro plánování rodinných aktivit
- FamCal: Nejlepší pro koordinaci rodiny
- Google Calendar: Nejlepší pro interní plánování práce
- FamilyWall: Nejlepší pro soukromou rodinnou síť
- Any. do: Nejlepší pro správu úkolů a kalendáře
- FabFam: Nejlepší pro sdílené rodinné kalendáře
- OurCal: Nejlepší pro bezpečné sdílení kalendáře
- TimeTree: Nejlepší pro sdílení online kalendáře a komunikaci
- BusyKid: Nejlepší pro sledování domácích prací a kapesného
Co byste měli hledat v aplikaci pro rodinný kalendář?
Výběr nejlepších kalendářových aplikací, které by oslovily celou rodinu – studenty, pracující profesionály i rodiče v domácnosti – nebyl snadný. Vyžadovalo to pečlivé zhodnocení, aby byly aplikace přístupné všem uživatelům a zároveň vyhovovaly různým potřebám. Zaměřili jsme se na aplikace, které vynikají v těchto klíčových oblastech:
- Možnosti přizpůsobení: Vyberte si aplikace s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení, které vám umožní upravit vzhled aplikace, vybrat preferované zobrazení kalendáře a přizpůsobit nastavení vašim jedinečným preferencím.
- Efektivní vytváření událostí: Vyberte si řešení s různými způsoby zadávání, jako je zpracování přirozeného jazyka, hlasové příkazy a funkce rychlého přidávání, které usnadňují plánování schůzek a úkolů.
- Hladká synchronizace napříč platformami: Ujistěte se, že aplikace umí synchronizovat s oblíbenými nativními kalendářovými platformami, jako jsou Google Calendar, Outlook a iCloud.
- Hluboká integrace s mobilními zařízeními: Zkontrolujte, zda sdílený rodinný kalendář spolupracuje s dalšími systémovými aplikacemi ve vašem mobilním zařízení a nabízí užitečné funkce, jako jsou widgety na domovské obrazovce, oznámení a připomenutí a přizpůsobitelné zkratky pro přidávání, mazání a úpravy schůzek nebo úkolů.
- Šablony: Vyberte si nástroj, který nabízí řadu šablon plánů, včetně šablon Google Kalendáře, abyste zefektivnili proces plánování a udrželi si přehledný rozvrh.
- Funkce pro spolupráci: Upřednostněte aplikace, které umožňují snadné sdílení kalendářů, společné vytváření událostí a aktualizace v reálném čase, aby byla komunikace mezi členy rodiny plynulá.
- Intuitivní uživatelské rozhraní: Hledejte sdílenou kalendářovou aplikaci s přehledným rozvržením, jednoduchými nabídkami a snadno ovladatelnými funkcemi, které zajistí plynulý uživatelský zážitek.
S ohledem na tyto klíčové funkce se podívejme na 10 nejlepších aplikací pro rodinný kalendář, z nichž každá byla vybrána pro svou výjimečnou schopnost uspokojit rozmanité potřeby rodiny.
10 nejlepších aplikací s kalendářem pro rodiny
Těchto 10 rodinných kalendářů se dostalo na náš seznam jednoduše proto, že vynikají v udržování rodinných plánů na správné cestě. Ať už dáváte přednost jednoduchým nebo pokročilým aplikacím, na tomto seznamu si každý najde to své! 📅
Začněme aplikací, kterou nejraději používáme u nás ve firmě – ClickUp!
1. ClickUp (nejlepší pro správu kalendáře pomocí umělé inteligence)
Představte si jedno místo, kde může celá vaše rodina spravovat své plány, spolupracovat na úkolech a zůstat organizovaná. All-in-one platforma pro produktivitu ClickUp je právě tímto místem.
Začněte vytvořením sdíleného prostoru pro vaši rodinu, kde můžete organizovat vše od školních projektů po rodinné výlety. Zde můžete vytvářet různé úkoly ClickUp a přiřazovat je členům rodiny pomocí vlastních polí.
Řekněme, že plánujete vánoční setkání a svému bratrovi Jacobovi přidělíte úkol zajistit rezervaci večeře. Ostatní členy rodiny můžete přidat jako pozorovatele, aby dostali oznámení, když se stav vlastního úkolu v ClickUp změní z „K provedení“ na „Hotovo“.
Uveďte podrobnosti o restauraci, čas, dress code a další podrobnosti přímo v komentářích k danému úkolu, aby všichni měli stejné informace a nemuseli si vyměňovat další zprávy.
Můžete také nastavit automatizaci ClickUp, aby se událost přidala do sdíleného kalendáře v ClickUp, když se změní stav úkolu. ClickUp může dokonce poslat připomenutí všem přidaným členům rodiny, když se blíží termín večeře.
A to nejlepší? Vyberte si z různých možností, jak zobrazit všechny závazky, úkoly a události ve svém kalendáři: den, týden, měsíc nebo seznam. Snadno upravujte úkoly, přetahujte je myší a měňte jejich pořadí a stanovujte priority důležitých událostí pomocí funkce Task Priorities v aplikaci ClickUp.
Nativní plánování ClickUp založené na umělé inteligenci navrhuje bloky pro soustředění na vaše prioritní úkoly a dokonce doporučuje ideální časové úseky pro setkání s rodinou na základě vzájemné dohody, přičemž zobrazuje časy, kdy máte volno vy i vybraný účastník. Nezapomeňte přidat členy své rodiny do svého pracovního prostoru ClickUp, abyste si mohli prohlížet vzájemné kalendáře!
ClickUp můžete téměř nekonečně přizpůsobovat tak, aby vyhovoval jedinečným potřebám vaší rodiny. Vytvářejte personalizované zobrazení, abyste se mohli soustředit na konkrétní oblasti života vaší rodiny, jako je škola, osobní život nebo práce. Pomocí filtrů můžete vyhledávat úkoly nebo události na základě klíčových slov, přidělených osob, termínů splnění a dalších kritérií.
Aby vám usnadnil život, propojte ClickUp s vašimi stávajícími nástroji, jako je Google Calendar, Outlook nebo Zoom. Synchronizujte rozvrh vaší rodiny s jinými platformami, abyste k němu měli snadný přístup a mohli jej aktualizovat.
Kromě těchto funkcí nabízí ClickUp také výkonné předem připravené šablony, které výrazně zlepšují vaše plánovací schopnosti.
Například šablona ClickUp Calendar Planner Template slučuje všechny úkoly, schůzky a události do jednoho přehledného zobrazení. Použití této šablony může být velmi účinné pro udržení pořádku a efektivní správu vašeho rozvrhu.
Zde je několik hlavních výhod používání této šablony:
- Sledujte denní, týdenní a měsíční úkoly , aby vám nic neuniklo.
- Buďte vždy informováni o termínech a důležitých datech a snižte tak riziko, že zmeškáte důležité závazky.
- Snadno upravujte svůj rozvrh podle potřeby a přizpůsobujte se změnám s minimálním úsilím.
- Získejte jasný přehled o celkovém pracovním postupu a pokroku, což vám umožní lepší plánování a realizaci.
- Zjednodušte proces plánování pomocí snadno použitelné šablony, která vám pomůže vytvořit a spravovat komplexní kalendář.
Organizace je klíčová pro dosažení vašich cílů a splnění úkolů, ale zvládání více úkolů najednou může být náročné. Právě v tom vám pomůže šablona kalendáře s úkoly od ClickUp , díky které budete mít vše pod kontrolou!
S touto šablonou budete moci:
- Získejte jasný přehled o svých cílech a klíčových termínech.
- Organizujte a stanovujte priority svých úkolů, abyste co nejlépe využili svůj čas.
- Sledujte svůj pokrok, abyste si udrželi vysokou motivaci.
- Získejte přehled o délce úkolů a plánujte efektivněji.
Šablona kalendáře a seznamu úkolů ClickUp zjednodušuje správu času a usnadňuje organizaci více než kdy dříve.
Další dobrá zpráva? ClickUp je cenově dostupný pro každou rodinu. Díky bezplatným i placeným tarifům si můžete vybrat variantu, která nejlépe vyhovuje vašemu rozpočtu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spravujte svůj čas efektivně a mějte přehled o svých osobních úkolech díky funkcím pro správu času v aplikaci ClickUp.
- Plánujte termíny, milníky a splatnosti přesně pomocí funkce Dates & Times v aplikaci ClickUp.
- Nastavte si opakující se úkoly pro efektivní správu času.
- Využijte předem připravené šablony pro blokování času v aplikaci ClickUp, které vám pomohou efektivně rozvrhnout a naplánovat čas.
- Porozumějte závislostem úkolů a potenciálním překážkám díky vizuálnímu znázornění.
Omezení aplikace ClickUp
- Noví uživatelé mohou mít potíže se zvládnutím rozsáhlých funkcí aplikace ClickUp.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Používání kalendářů k dokončení úkolů před termínem je vždy velmi důležité. S ClickUp je to velmi snadné, protože vaše termíny jsou viditelné v kalendáři spolu s úkoly, takže plánování vašeho denního/týdenního rozvrhu je velmi snadné a rychlé.
2. Cozi Family Organizer (nejlepší pro plánování rodinných aktivit)
Tato alternativa k Google Kalendáři zajistí, že všichni členové rodiny budou mít přehled o nadcházejících svátcích a událostech, a ušetří vám tak chaos při snaze držet krok s tím, co se chystá.
Cozi vám umožňuje přiřadit každému členovi rodiny jedinečný barevný kód, díky čemuž můžete snadno sledovat aktivity všech z jednoho místa. Můžete také sdílet odkazy na seznamy potravin a receptů.
Nejlepší funkce aplikace Cozi Family Organizer
- Vytvořte sdílené rodinné deníky, do kterých budete zaznamenávat vzpomínky a milníky.
- Zajistěte, aby byl váš rodinný kalendář vždy aktuální díky automatickým oznámením a plánům.
- K aplikaci máte přístup z jakéhokoli zařízení nebo počítače.
Omezení aplikace Cozi Family Organizer
- Není ideální pro profesionální použití.
- Bezplatná verze obsahuje reklamy.
Ceny aplikace Cozi Family Organizer
- Zdarma
- Gold: 39 $/rok
Hodnocení a recenze aplikace Cozi Family Organizer
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
3. FamCal (nejlepší pro koordinaci rodiny)
FamCal je skvělá bezplatná aplikace s kalendářem pro rodiny, která je určena zaneprázdněným rodičům, kteří potřebují spravovat rodinný rozvrh, jídelníčky, nákupní seznamy a domácí práce.
Aplikaci si můžete nainstalovat zdarma z Google Play nebo App Store. Poté přejděte do sekce kalendáře, kde můžete snadno vytvářet události, přiřazovat barevné kódy a sdílet plán s rodinou.
FamCal se odlišuje svou flexibilitou: nevyžaduje, aby každý uživatel měl svůj e-mail. Aplikace vám pomůže sledovat narozeniny, výročí a sdílené kontakty.
Nejlepší funkce FamCal
- Vytvářejte a organizujte seznamy úkolů, nákupů a nákupních seznamů pro efektivní správu domácnosti.
- Ukládejte důležité poznámky, zápisky a recepty na jednom praktickém místě, abyste k nim měli rychlý přístup.
- Sdílejte kontaktní informace mezi členy rodiny, aby všichni zůstali ve spojení.
Omezení FamCal
- Chybí zobrazení kalendáře podle hodin, dnů nebo týdnů.
- Žádné nástroje pro komunikaci v reálném čase
Ceny FamCal
- Instalace zdarma z Google Play a App Store (obsahuje nákupy v aplikaci)
Hodnocení a recenze FamCal
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
4. Kalendář Google (nejlepší pro interní plánování práce)
GCal vyniká svou hladkou integrací s dalšími službami Google. Umožňuje vytváření událostí jedním kliknutím z Gmailu a efektivní plánování pomocí Google Meet.
Díky intuitivnímu rozhraní, přizpůsobitelným zobrazením a robustní vyhledávací funkci bude správa vašeho rozvrhu hračkou.
Funkce jako blokování času, opakující se události a podpora více kalendářů uspokojí různé potřeby a zajistí, že budete mít přehled o všech svých závazcích.
Ať už se jedná o důležitou pracovní schůzku, rodinné setkání nebo osobní událost, Google Kalendář zajistí, že vám nic důležitého neunikne.
Nejlepší funkce Google Kalendáře
- Využijte přizpůsobitelná upozornění pro připomenutí.
- Využijte plánování schůzek pro profesionální rezervace
- Sdílejte svůj kalendář s ostatními, aby mohli vidět vaše naplánované události.
Omezení kalendáře Google
- Vizualizace může být obtížná, když plánujete více věcí ve stejném časovém úseku.
Ceny Google Kalendáře
- Zdarma jako součást Google Workspace
- Business Starter: 6 $/uživatel za měsíc
- Business Standard: 12 $/uživatel za měsíc
- Business Plus: 18 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Kalendáře
- G2: Není k dispozici
- Capterra: 4,8/5 (více než 3 000 recenzí)
5. FamilyWall (nejlepší pro soukromou rodinnou síť)
Family Wall jde nad rámec základních funkcí sdílených kalendářů, seznamů úkolů a nákupních seznamů. Jednou z hlavních předností je možnost sdílení polohy, díky které mohou členové rodiny sledovat, kde se právě nacházejí ostatní, a zajistit tak jejich bezpečnost.
Funkce zasílání zpráv usnadňuje plynulou komunikaci v rámci rodiny v soukromém a bezpečném prostředí.
Nejlepší funkce FamilyWall
- Spravujte rodinné finance a sdílejte výdaje pomocí nástroje pro sledování rozpočtu.
- Používejte ji jako rodinný deník, kde můžete sdílet fotografie a videa s celou rodinou.
- Plánujte jídla a efektivně spravujte nákupy potravin pomocí plánovače jídel a funkcí pro recepty.
Omezení FamilyWall
- Nenabízí webovou aplikaci.
- Nabízí omezené funkce úkolů
Ceny FamilyWall
- Zdarma
- Premium: 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze FamilyWall
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
6. Any. do (nejlepší pro správu úkolů a kalendáře)
Ačkoli Any. do je primárně zaměřeno na úkoly, je také vynikající volbou pro jednoduchý rodinný kalendář a organizér.
Aplikace se snadno integruje s různými kalendářovými aplikacemi, včetně Microsoft Outlook, Apple Calendar a Google Calendar, což vám umožňuje přenést události a schůzky do Any. do pro centralizovanou správu. Můžete také zobrazit synchronizované události pro dnešní den nebo následujících sedm dní, abyste měli přehled o svých plánech.
Chcete být lépe organizovaní? Vytvořte si kategorizované seznamy úkolů a závazků. Pokud vaše rodina klade důraz na koordinaci úkolů a plánování, Any. do je perfektním doplňkem vašich snah.
Nejlepší funkce Any. do
- Přidávejte úkoly rychle pomocí přirozeného jazyka, jednoduše zadejte, co potřebujete udělat.
- Nastavte si připomenutí, která se zobrazí v určitý čas nebo na určitém místě.
- Označte úkoly jako urgentní, důležité nebo s nízkou prioritou, abyste se mohli soustředit na to, co je nejdůležitější.
Any. do omezení
- Recenzenti hlásí ztrátu dat v důsledku přerušení připojení.
- Žádné cloudové úložiště
Ceny Any. do
- Osobní: Zdarma
- Premium: 5,99 $/uživatel za měsíc
- Teams: 7,99 $/uživatel za měsíc
- Rodina: 9,99 $/měsíc pro čtyři členy
Any. do hodnocení a recenze
- G2: 4,2/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 170 recenzí)
7. FabFam (nejlepší pro sdílené rodinné kalendáře)
FabFam je komplexní aplikace pro organizaci rodinného života, která zjednodušuje plánování a koordinaci. Můžete také nastavit připomenutí pro různé domácí úkoly, jako je plánování jídel, vynášení odpadků nebo vracení knih do knihovny, aby vaše domácnost fungovala hladce.
FabFam je také zdarma a nabízí všechny své cenné funkce bez nutnosti prémiových upgradů. Díky synchronizaci kalendáře máte všechny aktivity a povinnosti své rodiny na jednom místě.
Ačkoli je aplikace FabFam navržena s ohledem na rodiny, je ideální také pro spolubydlící nebo přátele, kteří se dělí o nákupy.
Nejlepší funkce FabFam
- Sdílejte informace prostřednictvím e-mailu, SMS, zpráv nebo jiných aplikací.
- Ukládejte členské a věrnostní karty na jednom místě, aby k nim měla celá rodina snadný přístup.
- Udržujte recepty přehledně uspořádané díky speciálnímu prostoru pro jejich ukládání.
Omezení FabFam
- Žádné zasílání zpráv v rámci aplikace
Ceny FabFam
- Zdarma
Hodnocení a recenze FabFam
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
8. OurCal (nejlepší pro bezpečné sdílení kalendáře)
Sdílená rodinná kalendářová aplikace OurCal se od konkurence odlišuje silným důrazem na soukromí a bezpečnost.
Vaše data v OurCal jsou chráněna certifikovaným šifrováním typu end-to-end, bez reklam a sledování. Navíc pokročilé ovládací prvky sdílení vám dávají úplnou kontrolu nad tím, kdo co uvidí.
OurCal vám také umožňuje dostávat okamžité aktualizace při přidání nebo změně událostí, s oznámeními zasílanými přímo do vašeho skupinového chatu, vše zabezpečené šifrováním typu end-to-end.
Můžete pozvat další osoby prostřednictvím soukromého odkazu a oni se mohou připojit a začít s vámi sdílet kalendáře během několika sekund.
Nejlepší funkce OurCal
- Vyberte si z verzí aplikací navržených speciálně pro rodiny, páry a skupiny.
- Vytvořte samostatné chatovací kanály pro každou skupinu, aby byly konverzace přehledné.
- Přístup ke sdílenému kalendáři na cestách pomocí mobilní aplikace
Omezení aplikace OurCal
- Jedná se o jednoduchou kalendářovou aplikaci bez dalších funkcí zvyšujících produktivitu.
Ceny OurCal
- Instalace zdarma z Google Play a App Store (obsahuje nákupy v aplikaci)
Hodnocení a recenze OurCal
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
9. TimeTree (nejlepší pro sdílení online kalendáře a komunikaci)
TimeTree je vyvážená kalendářová aplikace, která vám umožňuje připojit k událostem širokou škálu souborů, včetně PDF, dokumentů Word a fotografií z vašeho telefonu. Tato funkce vám umožňuje rychle prohlížet důležité soubory přímo z kalendáře, což je ideální pro správu podrobných plánů.
Pro ty, kteří mají nabitý program, je funkce přeskupování v aplikaci TimeTree doslova záchranou. Umožňuje vám připnout důležité události nahoru, aby byly viditelné a snadno zjistitelné.
Aplikace také zobrazuje až tři dny událostí vedle sebe ve vertikálním (hodinovém) formátu, což vám poskytuje jasný přehled o vaší dostupnosti a umožňuje rychlé úpravy vašeho rozvrhu.
Nejlepší funkce aplikace TimeTree
- Upozorněte ostatní, když vytvoříte nové události nebo změníte stávající.
- Přidávejte k událostem komentáře a poznámky pro lepší komunikaci.
- Rozlišujte události a členy pomocí barevně odlišených kalendářů a štítků.
Omezení aplikace TimeTree
- Jeden účet může mít až 20 kalendářů, ale to nezahrnuje externí kalendáře.
Ceny TimeTree
- Instalace zdarma z Google Play a App Store
- Premium: 4,49 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze TimeTree
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. BusyKid (nejlepší pro sledování domácích prací a kapesného)
BusyKid je více než jen aplikace pro rodinný kalendář – je navržena tak, aby organizovala více kalendářů a plánů, učila děti finanční odpovědnosti a vážit si tvrdé práce.
S aplikací BusyKid mohou rodiče snadno přidělovat úkoly svým dětem, nastavovat termíny a sledovat jejich plnění.
Jednou z vynikajících funkcí aplikace BusyKid je její finanční integrace. Jakmile děti dokončí své úkoly, vydělají si skutečné peníze, které mohou spravovat přímo v aplikaci. Mohou své výdělky spořit, utrácet nebo dokonce investovat a zároveň se učit hodnotě hospodaření s penězi.
BusyKid také nabízí robustní rodičovskou kontrolu, která rodičům umožňuje schvalovat nebo upravovat kapesné a přidělování domácích prací. Oznámení udržují všechny v obraze, takže žádná domácí práce nezůstane bez povšimnutí a žádná platba nebude opomenuta.
Nejlepší funkce BusyKid
- Využijte funkci rodičovského párování, abyste zvýšili úspory a motivovali k finanční disciplíně.
- Převádějte kapesné přímo na účty svých dětí podle předem stanoveného harmonogramu.
- Využijte zdroje a tipy týkající se finanční gramotnosti pro děti i rodiče.
Omezení aplikace BusyKid
- Někteří uživatelé měli potíže s propojením svých bankovních účtů.
Ceny BusyKid
- Jednoduché ceny: 4 $/měsíc (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze BusyKid
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
Efektivní správa času s nejlepšími aplikacemi pro rodinný kalendář
Správa rodinného rozvrhu je klíčová pro vyvážení rušného života a zajištění toho, aby všichni zůstali na správné cestě.
Se správnou aplikací pro sdílený rodinný kalendář můžete zefektivnit plánování událostí, koordinovat aktivity a informovat všechny členy rodiny s minimálním úsilím. Ať už potřebujete přeplánovat schůzky, sdílet aktualizace nebo jednoduše sledovat závazky všech členů rodiny, náš seznam nejlepších aplikací pro rodinný kalendář nabízí řešení šitá na míru vašim potřebám.
Pro ty, kteří hledají komplexní řešení kalendáře s umělou inteligencí, které přesahuje rámec rodinného plánování, je ClickUp tou nejlepší volbou. Umožňuje vám spravovat úkoly, sledovat projekty a plynule zvyšovat produktivitu – ať už doma nebo v práci.
