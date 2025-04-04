20 bezplatných šablon Google Kalendáře pro rok 2025

Šablony kalendáře Google – co bychom si bez nich počali, že?
Vždy je dobré mít své organizační schopnosti pod kontrolou. S novými projekty přibude více schůzek a nových osobních cílů.
Pro organizaci více projektů doporučujeme používat šablony Google Kalendáře – nejchytřejší způsob, jak sledovat své úkoly, výstupy, termíny a další.
Abychom vám to usnadnili, uvedeme 10 bezplatných šablon, které si můžete uložit nebo přidat do záložek pro pozdější použití.
Uvedeme také 10 alternativních šablon Google Kalendáře pro vážnější záležitosti (například marketingové kampaně, projekty práce z domova atd.).
Co je šablona Google Kalendáře?
Šablona Google Kalendáře je digitální kalendář, který je bohatý na funkce, univerzální a dynamický.
Tento digitální kalendář můžete použít k plánování schůzek, osobních pochůzek, hovorů, úkolů a dalších aktivit.
Když se věci stanou nepřehlednými (což se stává často), může vám použití šablony Google Kalendáře pomoci:
- Mějte přehled o svých rozpracovaných projektech, úkolech a termínech.
- Zvládněte více úkolů najednou a buďte organizovaní
- Zabraňte mentálnímu zamlžení a pracovní únavě a zvyšte produktivitu.
10 bezplatných šablon Google Kalendáře pro rok 2025
Kalendáře mají špatnou pověst – tedy fyzické kalendáře. Většina lidí je vnímá jako něco, co vám sdělí datum a den v týdnu, a to je vše. Používání správného kalendáře však může být velkým přínosem, protože vám pomůže udržet přehled o vaší pracovní zátěži, aniž byste ztratili duševní klid.
Zde je 10 šablon Google Kalendáře, které si můžete hned uložit a poděkovat nám později:
1. Šablona Google Kalendáře pro měsíční události od Template. net
Plánujte a organizujte své měsíční události bez námahy pomocí této šablony měsíčního kalendáře. Je ideální pro sledování schůzek, jednání a společenských setkání a poskytuje jasný přehled o vašem měsíčním rozvrhu.
2. Šablona Google Kalendáře pro HR 2025 od Template.net
Spravujte úkoly v oblasti lidských zdrojů pomocí této šablony kalendáře pro rok 2025. Ideální pro vizuální plánovače, kteří potřebují sledovat roční události a důležité termíny.
3. Šablona Google Kalendáře pro marketing na sociálních médiích od Template. net
Zefektivněte svou strategii pro sociální média pomocí této šablony marketingového kalendáře. Plánujte příspěvky, připravujte kampaně a spravujte časové osy obsahu na různých platformách pro optimální zapojení.
4. Šablona Google Kalendáře pro marketing nemovitostí od Template. net
Vylepšete své marketingové aktivity v oblasti nemovitostí pomocí této specializované šablony kalendáře. Organizujte dny otevřených dveří, prohlídky nemovitostí a schůzky s klienty a zároveň sledujte marketingové iniciativy.
5. Šablona Google Kalendáře pro řízení projektů od Template. net
Spravujte své projekty efektivně pomocí této komplexní šablony kalendáře. Sledujte úkoly, stanovujte termíny a přidělovávejte zdroje, aby vaše projekty byly dokončeny včas a v rámci rozpočtu.
6. Šablona Google Kalendáře pro obsah IT produktů od Template. net
Plánujte a organizujte vydávání obsahu IT produktů pomocí této šablony. Naplánujte tvorbu obsahu, recenze a uvedení na trh, aby byl váš produktový marketing na správné cestě a synchronizovaný.
7. Šablona týdenního kalendáře Google od Template. net
Optimalizujte své týdenní plánování pomocí této přehledné šablony kalendáře. Ideální pro sledování opakujících se úkolů, schůzek a cílů, což zajistí produktivní a organizovaný týden.
8. Šablona denního kalendáře Google od Template. net
Mějte přehled o svém denním rozvrhu díky této podrobné šabloně kalendáře. Ideální pro správu schůzek, úkolů a termínů se zaměřením na každodenní produktivitu.
9. Šablona denního plánovače pro Google Kalendář od Template. net
Organizujte své denní aktivity pomocí této šablony plánovače. Nabízí prostor pro stanovení priorit úkolů, nastavení připomínek a efektivní dosahování denních cílů.
10. Šablona Google Kalendáře od Template. net
Tato šablona kalendáře, přizpůsobená pro designéry, pomáhá spravovat kreativní projekty a termíny. Sledujte recenze návrhů, schůzky s klienty a inspirační sezení na jednom místě.
Omezení používání šablon Google Kalendáře
Zde jsou tři důvody, proč šablona Google Kalendáře nemusí být dostatečná pro strukturování vašeho dne:
- Funguje hlavně jako nástroj pro tvorbu dokumentů a není určen k vytváření kalendáře.
- Neumožňuje vám přístup k souborům offline a musíte být online – buď v Google Workspace, nebo přímo v Google Kalendáři. To je velký problém, pokud nemáte dostatečnou šířku internetového pásma nebo v případě nepředvídatelných mimořádných situací.
- Neumožňuje vám plánovat, přiřazovat ani vytvářet úkoly. Nemůžete ani vizualizovat svůj pracovní postup nebo časovou osu.
10 alternativních šablon Google Kalendáře v roce 2025
ClickUp je lepší alternativou k Google Forms při vytváření kalendáře, protože se jedná o komplexní sadu nástrojů pro zvýšení produktivity, která nabízí podrobné zobrazení kalendáře. K řízení a sledování svého projektu nemusíte přeskakovat mezi obrazovkami, aplikacemi a vším ostatním.
📮 ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci.
K tomu musí umělá inteligence být schopna: porozumět úrovním priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provést nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy. Většina nástrojů má jeden nebo dva z těchto kroků vyřešené. ClickUp však uživatelům pomohl konsolidovat až 5 a více aplikací pomocí naší platformy!
Vyzkoušejte plánování s podporou umělé inteligence pomocí kalendáře ClickUp, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným termínům v kalendáři na základě úrovně priority. Pomocí ClickUp Brain můžete také nastavit vlastní automatizační pravidla pro zpracování rutinních úkolů. Rozlučte se s náročnou prací!
Navíc můžete pomocí mapování procesů zajistit plynulý pracovní tok a zaznamenávat své myšlenky pomocí šablon denních záznamů ClickUp. Získejte přehled o svém projektu pomocí šablony Přehled projektu a vytvářejte obsah, který přináší výsledky, pomocí našich šablon Kalendář obsahu.
Ale nemusíte nám věřit.
Čtěte dál a podívejte se na 10 našich oblíbených alternativních šablon Google Kalendáře, které jsou vybaveny správnými funkcemi pro udržení pořádku.
1. Šablona plánovače kalendáře ClickUp
Šablona kalendářového plánovače ClickUp je ideální pro začátečníky, kteří chtějí organizovat své projekty do přehledných částí.
Google Kalendář vám samozřejmě umožňuje totéž. ClickUp však posouvá vaše plánování na vyšší úroveň díky následujícím funkcím:
- Vlastní stavy: Označte stav úkolu jako Blokováno, Zrušeno, Hotovo, Probíhá a Pozastaveno, abyste měli přehled o událostech, činnostech nebo úkolech.
- Vlastní pole: Na rozdíl od Google Kalendáře vám těchto 10 různých vlastních atributů, jako jsou Milník, Reference, Hodnocení, Místo konání, Skutečné náklady atd., umožňuje vizualizovat data události a ukládat je.
- Vlastní zobrazení: Šest různých zobrazení v různých konfiguracích ClickUp (např. souhrnné zobrazení, tabulka pokroku, časová osa, měsíční plánovač, průvodce pro začátečníky atd.) vám pomůže vizualizovat stejná data několika způsoby.
- Řízení projektů: ClickUp nabízí funkce pro sledování času, e-maily, značky, varování o závislostech a další funkce, které integrují řízení projektů do dynamického kalendáře!
2. Šablona týdenního kalendáře ClickUp
Google sice nabízí týdenní šablonu, ale ta je přinejlepším základní.
S týdenní šablonou kalendáře ClickUp můžete získat aktualizace svých událostí, úkolů, termínů a dalších informací v reálném čase. Můžete také identifikovat a upravit konflikty nebo překrývání a dodržet plán!
Mezi další užitečné funkce této šablony patří:
- Vlastní stavy pro označení úkolů jako Dokončeno, Probíhá, K provedení a Nedokončeno
- Vlastní pole se 3 různými vlastními atributy – Dobrý pocit, Typ úkolu a Důležité poznámky – pro kategorizaci a přidávání poznámek k úkolům
- Vlastní zobrazení v 5 konfiguracích ClickUp – průvodce pro začátečníky, týdenní kalendář, dokončené úkoly, všechny úkoly a tento týden pro přístup k organizovaným datům jedním kliknutím.
Tato šablona je nezbytností pro zaneprázdněné manažery, kteří mají příliš mnoho práce.
3. Šablona kalendáře obsahu ClickUp
Týmy zabývající se obsahem si při plánování kreativních projektů nemohou vystačit s jednoduchým seznamem nebo tabulkou. Šablona kalendáře obsahu ClickUp posune vaše obsahové marketingové aktivity na vyšší úroveň.
Zobrazte si své měsíční obsahové zdroje analýzou následujících údajů:
- Spravujte svůj redakční kalendář pro různé typy vytvářeného obsahu (blogy, e-maily, příspěvky na sociálních médiích atd.).
- Kdy naplánovat a zveřejnit obsah a na jakých kanálech
- Důležité odkazy, jakmile budou zveřejněny (zmínky, interakce, konverze, návštěvnost atd.)
Váš tým pro tvorbu obsahu potřebuje přehled o všech aspektech produkčního cyklu v reálném čase – a právě v tom vyniká kalendář obsahu sociálních médií ClickUp.
Vytvořte jasné pracovní postupy pro produkci. Identifikujte slabá místa a optimalizujte obsah. Vytvořte úspěšný proces content marketingu!
4. Šablona ročního kalendáře ClickUp
Sledování ročních výzev není omezeno pouze na Instagram nebo TikTok; možná budete potřebovat sledovat své osobní společenské události, pracovní úkoly atd. po celý rok.
S roční šablonou kalendáře ClickUp získáte následující výhody:
- Komplexní, holistický pohled: Snadno naplánujte a zorganizujte všechny své úkoly na celý rok.
- Jasné, účelové cíle: Sledujte cíle i klíčové milníky důležitých projektů.
- Snadnější a hlubší porozumění projektu: Vizualizujte svůj pokrok v přehledném formátu.
Co se týče funkcí, můžete využít:
- Vlastní stavy s pěti variantami aktivit: Dokončeno, Zpožděno, Probíhá, Podle plánu a K zahájení
- Vlastní pole pro správu úkolů podle kategorií: Kategorie, Čtvrtletní implementace, Rozpočet, Oddělení a Přidělený tým
- Vlastní zobrazení ve čtyřech formátech: Kalendář, Aktivity podle stavu, Seznam aktivit a Začít zde
Snadno spravujte svůj roční kalendář. Stáhněte si šablonu a začněte plánovat nový rok produktivně.
Bonus: Zde je 10 nejlepších softwarů pro správu projektů pro akce, které stojí za vyzkoušení.
5. Šablona seznamu úkolů v kalendáři ClickUp
Představte si, že byste své důležité úkoly spojili do vizuálně přitažlivého formátu kalendáře – to dává velký smysl.
Přesně to vám umožní šablona kalendáře s úkoly od ClickUp:
- Zvládněte více úkolů najednou a dosáhněte svých cílů bez chyb.
- Sledujte své dny, týdny a měsíce najednou.
- Uspořádejte úkoly do přehledných kategorií a zabývejte se detaily, aniž byste ztratili přehled o celkovém kontextu nebo svých krátkodobých cílech.
Tato šablona vám také umožňuje přidat atributy, jako jsou Kategorie, Zdroje, Úroveň produktivity a Role, abyste mohli snadno vizualizovat své úkoly.
Kromě toho můžete využít pět zobrazení – Žádost o schůzku, Podle role, Podle kategorie, Plány a Průvodce pro začátečníky – abyste měli své cíle vždy na očích.
6. Šablona moderního kalendáře sociálních médií ClickUp
Příspěvky na sociálních médiích se zaměřují na využití aktuálních virálních trendů. Pokud však vaše příspěvky na sociálních médiích budou zpožděné, nestihnete se včas stát virálními.
Moderní šablona kalendáře sociálních médií ClickUp zlepší frekvenci, kvalitu a načasování vašich příspěvků na sociálních médiích.
- Vytvořte si efektivní pracovní postup pro veškerý obsah sociálních médií
- Zajištění konzistence napříč sociálními médii
- Nabízejí podrobný přehled nadcházejících událostí, kampaní atd.
- Pomůžeme vám proaktivně plánovat a definovat cíle vaší sociální strategie.
Optimalizujte funkce šablony využitím pokročilých funkcí pro sledování času, komentářů, umělé inteligence a dalších.
Chcete-li své úkoly kategorizovat, použijte filtry, jako jsou téma, datum zveřejnění, kanál, konečný výstup a hashtagy, které vám pomohou rychle začít.
7. Šablona propagačního kalendáře ClickUp
Společnosti, které jsou o deset kroků před konkurencí, mají jednu věc správně – svou propagační strategii na celý rok. Musíte sledovat kampaně, uvedení produktů na trh atd.
Šablona propagačního kalendáře ClickUp vám umožní soustředit se na každý malý detail tím, že
- Plánování propagačních iniciativ a sledování pokroku
- Organizujte úkoly a kampaně do přehledných seznamů
- Spolupracujte s kolegy a udržujte všechny v obraze.
Buďte organizovaní, spravujte svůj čas a realizujte své plány s jistotou – vše z jedné centrální šablony!
8. Šablona týdenního kalendáře obsahu ClickUp
Kdo by nechtěl efektivní začátek týdne? Takový, kdy
- Každý seznam je správně časově rozvržen.
- Všechny kontrolní seznamy jsou vypracovány.
- Každý úkol je přiřazen k T
K tomu využijte šablonu týdenního kalendáře obsahu ClickUp.
Ať už chcete vylepšit svou digitální marketingovou kampaň nebo naplánovat čtvrtletní reklamní kampaň, tato týdenní šablona vám poskytne kompletní přehled o vaší obsahové strategii a publikačním procesu.
Plánujte dopředu tím, že budete obsah rozvrhovat po částech, a nikdy nezmeškejte důležitý termín!
9. Šablona obchodního kalendáře ClickUp
Shrnutí vašich obchodních aktivit může být docela oříšek. Šablona obchodního kalendáře ClickUp však tento proces zjednodušuje.
Neexistuje žádná konkrétní šablona Google Kalendáře, kterou by mohli používat podnikatelé, vedoucí pracovníci a týmy.
ClickUp tuto mezeru vyplnil a vytvořil komplexní šablonu obchodního kalendáře, která pomáhá manažerům a podnikatelům spravovat vše – od obchodních hovorů po termíny projektů – jedním kliknutím.
Tato šablona obsahuje čtyři velmi užitečná vlastní pole: To byla zábava, Typ aktivity, Soubory a Oddělení, díky kterým si můžete svůj kalendář vizualizovat a nikdy se nebudete nudit!
Rozšiřte své dovednosti v oblasti řízení projektů využitím funkcí pro sledování času, značek, e-mailů, oznámení atd.
Tento obchodní kalendář se na první pohled může zdát jednorozměrný, ale splňuje všechny požadavky – ať už jde o dodržování termínů, přehled o nadcházejících schůzkách nebo plánování dlouhodobých projektů a cílů.
Chcete vytvořit projektový kalendář pro svou firmu? Podívejte se na toto praktické vysvětlující video 👇🏽
10. Šablona kalendáře kampaně ClickUp
Kampaně jsou duší každé značky – poskytují nahlédnutí do toho, jak značka uvažuje, funguje a prosperuje.
Správné provedení kampaně je klíčové pro udržení vaší veřejné image a zlepšení hospodářských výsledků firmy.
Šablona kalendáře kampaní ClickUp se liší od ostatních kalendářů kampaní, které jsou dnes k dispozici.
Použijte je k
- Vytvořte si časový plán pro své kampaně
- Sledujte pokrok v porovnání s klíčovými výstupy a milníky.
- Spolupracujte s týmy a zainteresovanými stranami, abyste zajistili, že kampaně probíhají podle plánu.
- Zobrazte cíle, úkoly, závislosti a termíny každé kampaně.
Ať už vytváříte kalendáře obsahu nebo sledujete e-mailové kampaně, tato šablona je jediná, kterou potřebujete, abyste svou kampaň rozběhli správným směrem.
Vytvářejte kalendáře a sledujte projekty pomocí jednoho nástroje: ClickUp
Lepší organizace práce se nedá dosáhnout přes noc. Vaše týmy musí pracovat synchronizovaně, zdroje by měly odpovídat pracovnímu zatížení, rozpočty musí být přiděleny včas a časové plány je třeba vypracovat.
I přes vše výše uvedené stále existuje riziko chyb při ručním zadávání dat nebo problémů vyplývajících z únavného dne, které vás nakonec mohou dostat.
Existuje tedy řešení tohoto problému? Ano.
Musíte vylepšit své již tak úctyhodné organizační schopnosti a přidat sílu digitálních kalendářů, jako je ClickUp, aby byl proces intuitivní, aktuální a založený na spolupráci.
Začněte tím, že si definujete své potřeby v oblasti kalendáře; odtud je snadné vybrat správný kalendář ClickUp, který vám pomůže začít. A pokud máte potíže s výběrem toho správného, obraťte se na náš tým, který vám pomůže učinit správné rozhodnutí.
Zorganizujte se pomocí ClickUp zdarma.