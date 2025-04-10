10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro ADHD v roce 2025

Upozornění: Tento článek má za cíl poskytnout informace o nástrojích a strategiích pro zvýšení produktivity. Není určen jako náhrada za odbornou lékařskou radu, diagnostiku nebo léčbu ADHD či jakéhokoli jiného zdravotního stavu.
Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) může představovat jedinečné výzvy ve vašem osobním i profesním životě. Mezi tyto výzvy mohou patřit nedokončené projekty, zmeškané termíny kvůli prokrastinaci, potíže se soustředěním a neustálé hledání způsobů, jak lépe spravovat svůj čas a energii.
Na druhou stranu mohou lidé s ADHD zažívat intenzivní období hyperkoncentrace, záchvaty ohromující kreativity a výjimečné sociální dovednosti. Někteří to dokonce považují za super schopnost!
Abychom vám pomohli zvládat příznaky a využít vaše silné stránky, sestavili jsme seznam AI nástrojů pro ADHD , které automatizují úkoly, udržují vás na správné cestě k dosažení vašich cílů a snad vám trochu usnadní život.
Tento seznam nástrojů pro ADHD vám pomůže organizovat důležité úkoly, udržet soustředění a pořizovat rychlé poznámky. Navíc můžete tyto aplikace pro zvýšení produktivity při ADHD integrovat do téměř všech aspektů svého života, ať už v práci nebo doma.
Pojďme se podívat na nejlepší AI nástroje pro ADHD!
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro ADHD?
Nejlepší aplikace AI pro ADHD usnadňují správu úkolů a zvyšují soustředění, přičemž zároveň reagují na vaše individuální potřeby.
Při hledání AI nástrojů pro ADHD byste se měli zaměřit na následující aspekty:
- Jednoduchost: S ADHD může váš mozek pociťovat neustálé přetížení. Hledejte jednoduché nástroje s interaktivním uživatelským rozhraním, které vás nepřetěžuje.
- Přizpůsobení: Hledejte nástroje, které se dokážou přizpůsobit vašemu konkrétnímu pracovnímu postupu a preferencím. Patří sem možnosti přizpůsobení písma a barev (pro lepší čitelnost), zobrazení kalendáře, připomínky a motivy.
- Hlavní funkce: Nástroje AI pro ADHD, které analyzují vaše vzorce procházení webu a blokují rušivé vlivy, abyste mohli dokončit úkoly a zůstat soustředění. Bonusové body, pokud nástroj obsahuje časovače pro soustředění mozku.
- Automatizace úkolů: Mozky lidí s ADHD rády přeskakují z jedné věci na druhou. Nástroje, které dokážou automatizovat více úkolů, jako je psaní poznámek, sledování návyků, stanovování cílů, správa úkolů a sebereflexe, jsou vítězové.
- Cenová dostupnost: Stejně jako každý dobrý nástroj by i nástroj AI pro ADHD měl nabídnout hodnotu odpovídající ceně, kterou za něj zaplatíte. Je lepší vybrat nástroje, které nabízejí bezplatnou verzi nebo alespoň bezplatnou zkušební verzi, abyste si mohli před zakoupením předplatného vyzkoušet prémiové funkce.
Co je ADHD?
ADHD může působit dojmem, že „je to všechno jen ve vaší hlavě“. Ale není tomu tak. Dr. Russell Barkley, přední odborník na toto téma, o tom říká následující:
- ADHD jako porucha mozku: Dr. Barkley zdůrazňuje, že ADHD je neurovývojová porucha, která ovlivňuje výkonné funkce a další samoregulační procesy.
- Deficity výkonných funkcí: ADHD má největší dopad na výkonné funkce, které ovlivňují dovednosti jako plánování, organizování, soustředění a řízení času.
- Holistická léčba: Dr. Barkley prosazuje multimodální přístup k léčbě ADHD. Ten může zahrnovat medikaci, behaviorální terapii, podporu ve vzdělávání a nácvik dovedností. Správné nástroje vám mohou pomoci vybudovat užitečné strategie pro zlepšení soustředění.
- Trvalé ADHD: Zdůrazňuje, že ADHD přetrvává i v dospělosti a vyžaduje trvalé strategie zvládání.
Více informací o vědeckých poznatcích týkajících se ADHD vám může pomoci vytvořit a udržet si jedinečný pohled na to, jak fungujete.
10 nejlepších AI nástrojů pro ADHD
S tímto na paměti se podívejme na seznam nejlepších aplikací pro ADHD, které vám pomohou zvýšit produktivitu.
1. ClickUp: Nejlepší pro řízení projektů pomocí umělé inteligence
ClickUp není jen nástroj pro správu projektů. Je to výkonná platforma, která může pomoci také při zvládání ADHD. Nabízí jedinečné možnosti přizpůsobení, intuitivní rozhraní a komplexní sledování projektů, což pomáhá lépe organizovat a sledovat různé věci.
ClickUp mění způsob, jakým spolupracujete, organizujete a realizujete projekty. Jeho flexibilita a vizuální přehlednost vám pomohou rozdělit úkoly na zvládnutelné kroky. Pomůže vám také stanovit jasné priority a termíny a protože se jedná o komplexní aplikaci, můžete minimalizovat rušivé vlivy při práci.
ClickUp Brain s celou řadou funkcí umělé inteligence je jedním z nejlepších nástrojů pro ADHD založených na umělé inteligenci, který vám pomůže udržet pořádek. Zde je návod, jak můžete pomocí ClickUp Brain automatizovat svůj pracovní postup:
- Vypracujte projektový plán během několika minut
- Uspořádejte úkoly do přehledných seznamů
- Nastavte si připomenutí termínů
- Rozdělte velké projekty na menší kroky
- Vytvářejte souhrny postupu projektu v reálném čase, abyste měli jistotu, že vše probíhá podle plánu.
- Spravujte prioritní úkoly pomocí barevného kódování
- S AI Notetaker od ClickUp už nikdy nezmeškáte důležité poznámky z jednání.
S AI asistentem, který vás bude držet zodpovědným, je dalším krokem boj s prokrastinací. Všichni známe posvátné pravidlo ADHD: dělejte si seznamy! Ale i když jsou užitečné, příliš mnoho seznamů nebo příliš dlouhé seznamy mohou být zdrcující. ClickUp vám v tom může pomoci:
- Vylepšete své seznamy úkolů! Funkce Seznam úkolů v ClickUp vám umožňuje přizpůsobit vše od fontů po barvy, takže je vizuálně atraktivní a udrží vaši pozornost. Navíc vám připomenutí a poznámky v ClickUp pomohou mít přehled o všech důležitých detailech.
- Zapojte svůj podpůrný tým! Pozvěte kolegy do svého prostoru ClickUp, kde si můžete virtuálně plácnout a vzájemně si posílat jemné připomínky (a v případě potřeby i popostrčit).
- Odhalte své pracovní návyky pomocí nástroje Time Tracking od ClickUp. Zjistěte, kam přesně směřují vaše hodiny, abyste pochopili své návyky v oblasti soustředění a vyhnuli se těm záludným rozptýlením.
- Sledujte, jak se vaše produktivita zvyšuje díky šablonám. Není třeba začínat od nuly. Využijte stovky šablon ClickUp přizpůsobených pro ADHD, abyste měli vše pod kontrolou, ať už jde o pracovní projekty nebo vaši každodenní rutinu.
Nejlepší funkce ClickUp
ClickUp má všechny funkce, které lidé s neurodiverzitou potřebují, aby mohli efektivně pracovat a spravovat své úkoly. Zde je stručný přehled toho, co nabízí komplexní platforma ClickUp:
- Automatizujte pracovní postupy: Nechte ClickUp Brain zpracovat opakující se úkoly, jako je generování podúkolů, shrnování komentářů a dokonce i poskytování přehledů o projektech, abyste se mohli soustředit na celkový obraz.
- Vytvářejte společně více: Vytvářejte a sdílejte znalostní báze a projektové plány pomocí ClickUp Docs.
- Efektivní plánování zdrojů: Hladké řízení pracovního vytížení pomocí šablon pro plánování zdrojů ClickUp.
- Snadná komunikace: Vytvářejte pracovní komunikační vlákna, získejte okamžité aktualizace, sdílejte odkazy, přidělujte úkoly a udržujte projekt v pohybu pomocí Chat View od ClickUp.
- Vizualizujte své nápady: Brainstormujte, plánujte a organizujte cokoli od projektů po náhodné myšlenky pomocí ClickUp Mind Maps. Pomocí drag-and-drop vytvořte vztahy mezi úkoly, vytvořte pracovní postupy a vizualizujte celkový obraz.
- Snadná organizace úkolů: Zaznamenávejte poznámky, seznamy úkolů a dokonce i kompletní úkoly, vše v rámci ClickUp Notepad. Díky bohatým možnostem úpravy textu můžete přidávat záhlaví, odrážky, barvy a další prvky, aby byly vaše poznámky vizuálně přitažlivé a snadno přehledné.
- Zůstaňte v obraze: Získejte přehled o svých úkolech díky funkci Home View v aplikaci ClickUp, díky které můžete nastavovat připomenutí, měnit priority a nikdy nic nezmeškat.
Omezení ClickUp
- Některé zobrazení ClickUp se dosud nedostaly do mobilní aplikace.
- ClickUp je nabitý funkcemi, takže pro některé uživatele může být nutné se s ním nejprve seznámit.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Numo ADHD: Nejlepší pro učení a sebereflexi při ADHD
Tato aplikace je jako mít v kapse příručku pro osoby s ADHD. Je plná memů (protože kdo by neměl rád memy?), podporující komunity, praktických tipů a každodenního povzbuzení.
A to nejlepší? Vytvořil je někdo, kdo z vlastní zkušenosti rozumí potížím spojeným s ADHD. Aplikace tak poskytuje srozumitelné informace a praktické tipy, které mohou skutečně pomoci.
Nejlepší funkce Numo ADHD
- Získejte zábavný obsah, díky kterému bude zvládání ADHD méně náročné a více proveditelné.
- Vytvářejte personalizované seznamy úkolů a sledujte svůj pokrok.
- Spojte se s dalšími lidmi s ADHD, abyste získali podporu, sdíleli zkušenosti a povzbudili se navzájem.
- Naučte se praktické triky pro ADHD
- Vyplňte přizpůsobené testy ADHD, které podporují sebeuvědomění a porozumění.
Omezení Numo ADHD
- Pokud se nezaregistrujete, aplikace nabízí pouze omezené informace.
Ceny Numo ADHD
- 15,99 $/měsíc
- Noví zákazníci mají nárok na bezplatnou 7denní zkušební verzi.
Hodnocení a recenze Numo ADHD
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
3. Kawaii Tasks: Nejlepší pro zvýšení efektivity úkolů
Pokud vás při pomyšlení na vyřizování úkolů z vašeho seznamu přepadne chuť vrátit se zpátky do postele, Kawaii Tasks by se mohl stát vaším novým nejlepším přítelem. Vytvořil ho stejný tým, který stojí za aplikací Numo ADHD.
Kawaii Tasks využívá AI k rozdělení náročných úkolů na menší, lépe zvládnutelné kroky, a to vše v přátelském rozhraní.
Nejlepší funkce Kawaii Tasks
- Rozdělte úkoly na zvládnutelné dílčí úkoly pomocí AI.
- Využijte je zdarma na platformách iOS i Android.
- Zjednodušte pracovní postupy pomocí jednoduché a uživatelsky přívětivé nativní aplikace.
Omezení aplikace Kawaii Tasks
- Omezeno na správu úkolů; nenabízí komplexní sadu nástrojů pro podporu ADHD.
Ceny Kawaii Tasks
- Zdarma
Hodnocení a recenze Kawaii Tasks
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
4. ChatGPT: Nejlepší pro automatizaci založenou na AI
ChatGPT není personalizovaná aplikace pro ADHD, ale zvyšuje celkovou produktivitu a efektivitu. Můžete jej použít k vytváření seznamů úkolů, brainstormingu nápadů a navrhování projektových plánů.
Anonymita a neposuzující prostředí ChatGPT navíc mohou podpořit otevřenou komunikaci a sebevyjádření. Zde je osvědčený tip: Brain Dump Synthesizing . Když se cítíte přetížení, stačí všechny své myšlenky vypsat do ChatGPT.
Až budete hotovi, požádejte nástroj, aby vaše myšlenky shrnul do tří nebo čtyř bodů. To vám pomůže znovu získat jasnost myšlení a upřednostnit úkoly, které je třeba provést okamžitě.
Můžete také požádat ChatGPT, aby vytvořil seznamy úkolů na základě vašich „myšlenek“. Vyzkoušejte to a poděkujte nám později!
Nejlepší funkce ChatGPT
- Využijte podporu umělé inteligence pro správu úkolů a organizaci.
- Automatizujte opakující se úkoly a zefektivněte pracovní postupy pomocí GenerativeAI.
- Zvažte klady a zápory různých plánů a nápadů pro strategické rozhodování.
- Podpořte rozvoj dovedností získáním přístupu k výukovým zdrojům.
Omezení ChatGPT
- Neposkytuje specializovanou podporu jako jiné nástroje pro ADHD.
- Někdy může poskytovat nesprávné nebo zkreslené informace.
Ceny ChatGPT
- Zdarma: Bezplatná verze
- Plus: 20 $ za uživatele
- Tým: 30 $ za uživatele
- Podniky: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (513 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (45 recenzí)
5. Jasper: Nejlepší pro automatizaci tvorby obsahu
Ačkoli není specificky navržen pro ADHD, Jasper AI může zlepšit vaši produktivitu díky asistenci při psaní založené na umělé inteligenci. Jasper AI můžete použít k generování nápadů a vytváření obsahu.
Pomocí něj můžete strukturovat své myšlenky, překonat tvůrčí blok a automatizovat opakující se úkoly, což usnadňuje zvládání příznaků ADHD. Pro lidi, kteří pracují v oblasti content marketingu nebo tvorby obsahu, může být Jasper zásadním zlomem.
Nejlepší funkce Jasperu
- Využijte generování obsahu pomocí umělé inteligence k překonání prokrastinace.
- Vytvářejte podrobné plány projektů a rozdělte úkoly
- Integrujte tento nástroj s různými platformami, jako jsou Slack, Google Sheets, Airtable, WordPress atd., a zajistěte si tak plynulý pracovní postup.
- Přizpůsobte si aplikaci podle svých individuálních potřeb.
- Vytvářejte obsah ve více než 30 jazycích
Omezení Jasperu
- Zaměřeno především na tvorbu obsahu; nemusí obsahovat všechny funkce, které potřebujete ke správě svých specifických potřeb souvisejících s ADHD.
Ceny Jasper
- Tvůrce: 49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1800 recenzí)
6. Leantime: Nejlepší pro řízení malých projektů
Pokud řídíte malý tým nebo jako samostatný podnikatel zvládáte více projektů najednou, vyzkoušejte Leantime. Snižuje kognitivní přetížení tím, že rozkládá složité úkoly na jednoduché milníky.
Díky integraci umělé inteligence nabízí personalizované zobrazení úkolů, motivy, integraci kalendáře a stavové zprávy, které vám pomohou získat přístup k potřebným informacím, aniž byste byli zahlceni. Leantime vám také umožňuje rozdělit vaši velkou vizi na menší cíle. Dosahování těchto cílů vám pomůže cítit se více motivovaní k dokončení úkolů.
Nejlepší funkce Leantime
- Získejte přístup k komplexním nástrojům pro správu projektů, včetně sledování času a panelu Moje práce.
- Přidejte neomezený počet uživatelů i v rámci bezplatného tarifu.
- Integrujte AI pro stanovení priorit úkolů a rozdělení na vyšší úrovně plánů.
- Zvyšte produktivitu díky funkcím pro správu klientů a strategií.
- Vizualizujte svou práci pomocí strategických tabulek, plánovacích tabulek a plátna obchodního modelu.
Omezení doby učení
- Některé pokročilé funkce jsou k dispozici pouze v rámci vyšších tarifů.
- V bezplatném tarifu je počet úkolů omezen na 150.
Ceny Leantime
- Zdarma
- Základní funkce: 4 $/měsíc na uživatele
- Premium: 8 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Leantime
- G2: 4,7/5 (3 recenze)
- Capterra: 4,3/5 (10 recenzí)
7. Aplikace Forest: Nejlepší pro zvýšení soustředění
Aplikace Forest dokáže udržet vaši pozornost zábavnou formou. Využívá metodu Pomodoro, při které pracujete nepřetržitě 25 minut a poté si dáte krátkou přestávku, a tak gamifikuje produktivitu. A to nejlepší? Aplikace vám jako odměnu za udržení pozornosti umožňuje pěstovat virtuální stromy!
Jakmile spustíte časovač soustředění, zasadíte strom, který roste po dobu následujících 30 minut. Pokud aplikaci opustíte, rostlina zemře. Forest vám tak pomáhá odolat nutkání bezmyšlenkovitě scrollovat po telefonu.
Na Forestu je úžasné to, že spolupracuje se skutečnými organizacemi zabývajícími se výsadbou stromů. Forest daruje virtuální mince, které použijete k výsadbě stromu, svým partnerům na skutečnou výsadbu stromů.
Nejlepší funkce aplikace Forest
- Procvičujte všímavost a zlepšete soustředění a produktivitu pomocí gamifikovaného přístupu.
- Zlepšete své schopnosti time managementu a omezte závislost na telefonu.
- Spolupracujte s přáteli a rodinou a společně sázejte stromy
- Přispějte k iniciativám na výsadbu skutečných stromů
Omezení aplikace Forest
- Omezená funkčnost bez zakoupení verze Pro nebo položek v aplikaci.
Ceny aplikace Forest
- iOS: 3,99 $ (jednorázová platba)
- Android: Zdarma s možností upgrade na verzi Pro za 1,99 $ (jednorázová platba)
Hodnocení a recenze aplikace Forest
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
8. Brain.fm: Nejlepší pro zlepšení soustředění, spánku a relaxace
Brain.fm je hudební aplikace založená na umělé inteligenci pro lidi s ADHD. Vytváří vlastní melodie, které vám pomohou soustředit se, relaxovat a dokonce i lépe spát. Představte si ji jako soundtrack pro vaši produktivní práci a zvládání běžných příznaků ADHD.
Brain. fm vychází z výzkumu optimální zvukové frekvence pro váš mozek, která pomáhá zvýšit vaši schopnost soustředění. Přehrává se nenápadně na pozadí, zatímco vy vykonáváte své úkoly.
Nejlepší funkce Brain.fm
- Poslechněte si hudbu generovanou umělou inteligencí, která je navržena tak, aby zlepšila soustředění, relaxaci a spánek.
- Získejte přístup k personalizovaným seznamům skladeb přizpůsobeným individuálním preferencím.
- Zlepšete kognitivní výkon a produktivitu pomocí vědecky podložených hudebních tónů.
- Přepněte do offline režimu pro nerušené poslech
Omezení Brain.fm
- Pro plný přístup je nutné předplatné.
- Jeho účinnost se může lišit v závislosti na vaší osobní reakci na hudbu.
Ceny Brain.fm
- Měsíčně: 9,99 $/měsíc
- Ročně: 69,99 $/rok
Hodnocení a recenze Brain.fm
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
9. RescueTime: Nejlepší pro snížení rozptýlení
Mnoho lidí s ADHD má tendenci ztrácet pojem o čase. I když jste strávili hodiny prací na úkolu, můžete mít pocit, že jste nic nedosáhli, často proto, že jste strávili příliš mnoho času jedním, možná méně důležitým aspektem úkolu. RescueTime vám v tomto případě může pomoci.
Jedná se o automatizovaný software pro sledování času, který vypočítává, kolik času trávíte v různých aplikacích, na webových stránkách a dokonce i nad dokumenty. Tak víte, kam mizí váš čas a kdy si děláte krátké přestávky. RescueTime sleduje aktivity a pracovní návyky a pomáhá vám stanovit si cíle, jak chcete svůj čas využívat.
Nejlepší funkce RescueTime
- Automatizujte sledování času a řízení rozptýlení
- Získejte podrobné zprávy a informace o produktivitě.
- Stanovte si cíle produktivity a získejte upozornění na rozptýlení v reálném čase, abyste zůstali na správné cestě.
- Integrujte RescueTime s aplikacemi jako Gmail, Google Calendar, Evernote a mnoha dalšími pro zvýšení produktivity.
- Umožněte soustředěné sezení pomocí webové aplikace a blokování času.
Omezení RescueTime
- Některé pokročilé funkce vyžadují prémiové předplatné.
- Aplikace může vyžadovat počáteční nastavení a přizpůsobení individuálním potřebám.
Ceny RescueTime
- Lite: Zdarma
- Premium: 12 $/měsíc
Hodnocení a recenze RescueTime
- G2: 4,1/5 (90 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
10. Goblin Tools: Nejlepší pro všestrannou produktivitu
Goblin je ideální pro dny, kdy se cítíte přetížení a nechcete příliš plánovat nebo přemýšlet. Stačí použít funkci Magic ToDo a vytvořit si přehled svých úkolů, zatímco Goblin rozdělí větší úkoly na menší části.
Pokud například řeknete, že potřebujete naplánovat marketingovou kampaň, vytvoří vám podúkoly, které můžete postupně plnit. Také vám řekne, co musíte udělat, a dokonce odhadne, kolik času budete potřebovat na dokončení každého úkolu.
Můžete si dokonce určit úroveň zjednodušení úkolů. Pokud si to budete přát, můžete úkoly upravovat a přidávat podúkoly sami. Ale v těch dnech, kdy se vám všechno zdá příliš náročné, použijte Goblin, který za vás udělá těžkou práci a sníží vaši psychickou zátěž.
Nejlepší funkce Goblin Tools
- Přeměňte neuspořádané myšlenky na profesionální zprávy pomocí nástroje Formalizer.
- Zvládněte své přemýšlení tím, že necháte funkci Goblin's judge posoudit tón zpráv, které dostáváte.
- Získejte rychlý intenzivní kurz k jakémukoli složitému tématu s Goblin Professor.
- Odhadněte, kolik času by vám měly úkoly zabrat
- Zapište si své myšlenky do seznamů, abyste omezili rozptýlení.
Omezení nástrojů Goblin Tools
- Goblin neposkytuje připomenutí úkolů ani nezobrazuje jejich průběh.
- Je obtížné vytvořit si účet a zaznamenávat úkoly v Goblinu.
Ceny nástrojů Goblin Tools
- Zdarma
Hodnocení a recenze Goblin Tools
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
Mějte své úkoly pod kontrolou s ClickUp
Život s ADHD může být někdy emocionální horskou dráhou, která vás může přivést do stavu vyčerpání a únavy. Ale se správnými AI nástroji pro ADHD budete mít spojence, kteří vám na vaší cestě pomohou.
Aplikace pro ADHD jsou navrženy tak, aby rozuměly a přizpůsobovaly se jedinečným potřebám mozku s ADHD – těm skvělým i těm méně skvělým. Ale proč se trápit s několika aplikacemi, když ClickUp může být vaším všestranným řídicím centrem? Slouží jako časomíra, kalendář, správce úkolů a pomocník pro pořizování poznámek – to vše v jedné elegantní a vizuálně přitažlivé platformě.
S ClickUpem můžete čelit výzvám ADHD a konečně zvládnout svůj seznam úkolů. Zaregistrujte se na ClickUp zdarma ještě dnes a posuňte svou produktivitu na vyšší úroveň!