10 nejlepších knih, které vám pomohou zvládat ADHD

Upozornění: Tento článek má za cíl poskytnout informace o nástrojích a strategiích pro zvýšení produktivity. Není určen jako náhrada za odbornou lékařskou radu, diagnostiku nebo léčbu ADHD či jakéhokoli jiného zdravotního stavu.
ADHD, neboli porucha pozornosti s hyperaktivitou, je běžná duševní porucha, která obvykle postihuje děti. Odhaduje se, že ADHD trpí 8,4 % dětí a 2,5 % dospělých.
Je známo, že ADHD má vliv na osobní i profesní život jedince. Mezi běžné příznaky patří:
- Neschopnost sedět v klidu
- Neustálé vrtění se
- Neschopnost soustředit se na úkoly
- Nadměrná mluvení nebo fyzický pohyb
- Neschopnost čekat, až na ně přijde řada
- Impulzivní chování
Život s ADHD může často připomínat skládání složitého puzzle. Existuje však jednoduchý, ale účinný nástroj, který nabízí útěchu a strategie, jak lépe zvládat a léčit ADHD.
Knihy. 📚
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších knih o ADHD, které jsou speciálně navrženy tak, aby vám poskytly vědecky podložené strategie pro lepší fungování. Tyto knihy, jejichž autory jsou odborníci, vám mohou poskytnout návod nejen k zvládání ADHD, ale i k tomu, jak s ním prosperovat.
Jsou lepší než běžné knihy o seberealizaci. Od praktických technik po zajímavé pohledy a příběhy, se kterými se můžete ztotožnit, vám každá kapitola pomůže znovu získat pozornost a soustředění.
Nejlepší knihy pro dospělé s ADHD
Pro lepší pochopení a zvládání ADHD je třeba začít s nabýváním znalostí. Tyto knihy nabízejí informace, které budou užitečné pro dospělé s ADHD.
1. Driven to Distraction: Recognizing and Coping with Attention Deficit Disorder from Childhood Through Adulthood (Rozptýlení: Rozpoznávání a zvládání poruchy pozornosti od dětství do dospělosti) od Edwarda M. Hallowella
O knize
- Autoři: Edward M. Hallowell, John R. Ratey
- Počet stran: 319
- Rok vydání: 1995
- Odhadovaná doba čtení: 6 hodin
- Hodnocení: Amazon: 4,7/5 Goodreads: 4,1/5
Jedná se o vynikajícího průvodce pro osoby s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD). Autoři, oba zkušení psychiatři, spojují klinické znalosti a empatické porozumění.
Kniha nepovažuje poruchu pozornosti za problém, ale za potenciální zdroj energie a kreativity.
Prostřednictvím srozumitelných příběhů a praktických rad vám tato kniha pomůže přijmout ADHD a vytyčit si cestu k soustředěnějšímu a naplněnějšímu životu.
Na základě rozsáhlého výzkumu a osobních zkušeností autoři boří stereotypy a přinášejí soucitný pohled na ADHD pro všechny věkové skupiny.
Citát z knihy
Zatímco všichni potřebujeme ve svém životě vnější strukturu – určitou míru předvídatelnosti, rutiny, organizace – lidé s ADD ji potřebují mnohem více než většina ostatních. Potřebují vnější strukturu natolik, protože jim chybí struktura vnitřní.
Zatímco všichni potřebujeme ve svém životě vnější strukturu – určitou míru předvídatelnosti, rutiny, organizace – lidé s ADD ji potřebují mnohem více než většina ostatních. Potřebují vnější strukturu natolik, protože jim chybí struktura vnitřní.
Hlavní body knihy Driven to Distraction:
- Dopad ADHD: Ponořte se do komplexního zkoumání dopadu ADHD od dětství do dospělosti.
- Léčba ADHD: Získejte strategie pro léčbu ADHD v různých aspektech života.
- Proměňte výzvy v silné stránky: Naučte se proměnit výzvy spojené s ADHD v pozitivní věci.
Co říkají čtenáři:
„Tato kniha byla pro mě zlomovým bodem v životě... po jejím přečtení jsem došel k závěru, že se musím konečně chovat jako dospělý, nechat si oficiálně diagnostikovat ADHD u dospělých a vyzkoušet léčbu... Můj profesní život se výrazně zlepšil a zlepšil se i můj osobní život.“
– Rob Voss
2. Taking Charge of Adult ADHD (Jak zvládnout ADHD u dospělých) od Russella Barkleyho
O knize
- Autor: Russell Barkley
- Počet stran: 294
- Rok vydání: 2010
- Odhadovaná doba čtení: 5 hodin
- Hodnocení: Amazon: 4,5/5 Goodreads: 3,9/5
Nejčastějšími problémy, kterým dospělí s ADHD čelí, jsou nedostatek pozornosti a včasné plánování. Renomovaný odborník Russell A. Barkley nabízí praktické strategie pro zvládání příznaků a snížení jejich dopadu.
Průvodce obsahuje nástroje pro sebehodnocení, cvičení pro rozvíjení dovedností a odpovědi na časté otázky týkající se léčby. Je to cenný zdroj informací pro dospělé, kteří chtějí znovu získat kontrolu nad svým životem.
Citát z knihy
Příliš často reagujeme na chování našich dětí, často impulzivně, bez ohledu na důsledky a bez plánu, čeho chceme dosáhnout. V takových případech jednáme pod vlivem vnějších podnětů a ne na základě vědomého rozhodnutí.
Příliš často reagujeme na chování našich dětí, často impulzivně, bez ohledu na důsledky a bez plánu, čeho chceme dosáhnout. V takových případech jednáme pod vlivem vnějších podnětů a ne na základě vědomého rozhodnutí.
Hlavní body příručky Taking Charge of Adult ADHD:
- Komplexní porozumění: Získejte důkladné porozumění dopadu ADHD u dospělých v různých oblastech života.
- Účinná léčba: Naučte se praktické strategie pro zvládání příznaků a jejich škodlivých dopadů.
- Využití ADHD: Objevte rady, jak využít ADHD ve svůj prospěch v osobním i profesním životě.
Co říkají čtenáři:
„Dobrá kniha od někoho, kdo se vyzná. Myslím, že lidé, kteří se shlukují kolem „super schopností“ ADHD, jsou vedle. Autor nebalí své poselství do vatových obalů, kdo hledá psychologické pohlazení, je zde na špatném místě. Konečně kniha s praktickými tipy pro všechny situace.“
– Jonas Forster
3. Rozptýlené mysli: Původ a léčba poruchy pozornosti od Gabor Maté
O knize
- Autor: Gabor Maté
- Počet stran: 376
- Rok vydání: 2000
- Odhadovaná doba čtení: 6 hodin
- Hodnocení: Amazon: 4,7/5 Goodreads: 4,4/5
Objevte původ ADHD v knize Gabor Maté „Scattered Minds“. Nabízí poutavý a soucitný pohled na tuto poruchu.
Maté, lékař a renomovaný spisovatel, považuje ADHD za více než jen neurologické onemocnění. Vnímá jej jako komplexní souhru biologických, environmentálních a psychologických faktorů.
Tato kniha pomáhá pochopit, jak zážitky z raného dětství ovlivňují ADHD.
Citát z knihy*
Sebeakceptace tedy neznamená sebeobdiv nebo dokonce sebeobdiv v každém okamžiku našeho života, ale toleranci vůči všem našim emocím, včetně těch, které nám způsobují nepříjemné pocity.
Sebeakceptace tedy neznamená sebeobdiv nebo dokonce sebeobdiv v každém okamžiku našeho života, ale toleranci vůči všem našim emocím, včetně těch, které nám způsobují nepříjemné pocity.
Hlavní body knihy Scattered Minds:
- Vývojové a psychologické poznatky: Získejte znalosti o vývojových a psychologických aspektech ADHD.
- Souvislost s osobní historií: Prozkoumejte souvislost mezi osobní historií a příznaky ADHD.
- Strategie léčby a zvládání: Objevte strategie pro léčbu a zvládání ADHD se zaměřením na emoční pohodu a sebeuvědomění.
Co říkají čtenáři:
„Po přečtení této knihy jsem byl naprosto ohromen. Bylo to, jako bych četl svůj deník. Diagnóza mi byla stanovena až v dospělosti a tato kniha mi velmi pomohla pochopit ADHD a uvědomit si, že vlastnosti, kvůli kterým jsem se v dětství cítil nejistý, měly svůj důvod a byly naprosto normální.“
– Nanda
4. ADHD 2. 0 od Edwarda M. Hallowella
O knize
- Autor: Edward M. Hallowell
- Počet stran: 208
- Rok vydání: 2022
- Odhadovaná doba čtení: 4 hodiny
- Hodnocení: Amazon: 4,6/5 Goodreads: 4,1/5
Většina lidí sice ví, co je ADHD, ale často se opomíjí jeho pozitivní stránka. Někteří úspěšní podnikatelé a kreativní lidé připisují své úspěchy právě ADHD.
V knize „ADHD 2. 0“ Edward M. Hallowell sdílí vědecky podložené strategie pro rodiče a dospělé, jak minimalizovat výzvy a maximalizovat výhody v každém věku. Nabízí tipy, jako je hledání správných výzev, vytváření prostředí přátelského k ADHD, identifikace a přijetí neurologických tendencí, podpora pozitivních vztahů a porozumění možnostem léčby.
Citát z knihy
Odpuštění vyžaduje inteligenci, disciplínu, představivost a vytrvalost, stejně jako zvláštní psychickou sílu, kterou sportovci nazývají mentální odolností a válečníci odvahou.
Odpuštění vyžaduje inteligenci, disciplínu, představivost a vytrvalost, stejně jako zvláštní psychickou sílu, kterou sportovci nazývají mentální odolností a válečníci odvahou.
ADHD 2. 0 – hlavní body:
- Hledání správných výzev: Pomocí hodnocení chování objevte úkoly, které odpovídají individuálním silným stránkám.
- Přetvoření prostředí: Identifikujte konkrétní prvky v různých prostředích, které posilují kreativitu a podnikatelského ducha v mysli člověka s ADHD.
- Síla spojení: Tipy pro navazování a udržování pozitivních vztahů, které působí jako účinný protijed proti negativitě.
Co říkají čtenáři:
„Toto je moje oblíbená kniha pro všechny, u nichž byla diagnostikována ADHD. Autoři vysvětlují vědecké poznatky o mozku, které stojí za mnoha charakteristikami a chováním lidí s ADHD, způsobem, který je srozumitelný a snadno pochopitelný. Oceňuji, že se nezaměřuje na nedostatky, ale na silné stránky a na to, jak využít způsob fungování mozku. Tato kniha je obzvláště užitečná pro rodiče dětí s ADHD, aby mohli lépe porozumět svým dětem a pozitivně podporovat jejich růst.“
– Caroline Danda
5. You Mean I’m Not Lazy, Stupid or Crazy?!: Klasická kniha pro dospělé s poruchou pozornosti od Kate Kelly a Peggy Ramundo
O knize
- Autor: Kate Kelly a Peggy Ramundo
- Počet stran: 464
- Rok vydání: 1993
- Odhadovaná doba čtení: 7 hodin
- Hodnocení: Amazon: 4,6/5 Goodreads: 3,9/5
Kniha „You Mean I’m Not Lazy, Stupid, or Crazy?!” (Chcete říct, že nejsem líný, hloupý ani bláznivý?!) od Kate Kelly a Peggy Ramundo nabízí přímé rady pro dospělé s ADHD. Na základě svých osobních zkušeností autorky poskytují přesné informace, praktické tipy a morální podporu.
Kniha se zabývá dosažením rovnováhy, navazováním vztahů, zlepšováním paměti a hledáním odborné pomoci. Je nepostradatelným zdrojem informací pro ty, kteří se denně potýkají s výzvami ADHD.
Citát z knihy
Vzhledem k neschopnosti udržet pozornost potřebuje mnoho lidí s ADD intenzivně stimulující situace, aby si udrželi bdělost a pozornost. Bez této stimulace pozornost bloudí a mnohým z nás je řečeno, že jsme nemotivovaní.
Vzhledem k neschopnosti udržet pozornost potřebuje mnoho lidí s ADD intenzivně stimulující situace, aby si udrželi bdělost a pozornost. Bez této stimulace pozornost bloudí a mnohým z nás je řečeno, že jsme nemotivovaní.
Chcete říct, že nejsem líný, hloupý ani bláznivý?! Klíčové body:
- Analýza rovnováhy: Pochopte své silné a slabé stránky, abyste dosáhli rovnováhy.
- Sociální harmonie: Zlepšete vztahy ve skupinách, v práci i v osobním životě tím, že omezíte neshody a chaos.
- Techniky organizace a paměti: Naučte se účinné metody, jak se lépe organizovat a zlepšit paměť.
Co říkají čtenáři:
„Tato kniha vyvrací mýtus, že lidé s ADHD jsou líní, blázniví nebo hloupí. Nabízí vhled do všech aspektů života s ADHD. Popsal bych ji jako praktického průvodce životem s ADHD. Tato kniha obsahuje mnoho zajímavých a poučných informací pro ty, kteří žijí s ADHD.“
– Diane
6. Organizační řešení pro lidi s poruchou pozornosti: Tipy a nástroje, které vám pomohou převzít kontrolu nad svým životem a zorganizovat se, autorka Susan C. Pinsky
O knize
- Autor: Susan C. Pinsky
- Počet stran: 192
- Rok vydání: 2006
- Odhadovaná doba čtení: 3 hodiny
- Hodnocení: Amazon: 4,3/5 Goodreads: 3,9/5
Kniha Susan C. Pinsky „Organizační řešení pro lidi s poruchou pozornosti” pojednává o přeměně chaosu ADHD na jednoduché, snadno použitelné životní strategie. Je přizpůsobena specifickým organizačním výzvám, kterým čelí vedoucí pracovníci a lidé s ADHD.
Pinsky, organizační konzultant se specializací na ADHD, nabízí praktická řešení, která se snadno implementují. Cílem je pomoci – nikoli ztěžovat život – lidem s ADHD.
Citát z knihy
Zajistěte, aby byly vaše věci snadno přístupné a snadno ukliditelné. V domácnosti s ADHD má snadné ukládání přednost před snadným vyhledáváním. Ukládejte věci tam, kde je používáte, a uspořádejte si své věci podle oblastí nebo „zón" činností. Dejte všem věcem „domov".
Ujistěte se, že máte ke svým věcem snadný přístup a že je snadno uklidíte. V domácnosti s ADHD má snadné ukládání přednost před snadným vyhledáváním. Ukládejte věci tam, kde je používáte, a uspořádejte si své věci podle oblastí nebo „zón“ činností. Dejte všem věcem „domov“.
Organizační řešení pro lidi s poruchou pozornosti hlavní body:
- Techniky organizace na míru: Naučte se praktické a efektivní metody organizace přizpůsobené pro ADHD.
- Efektivní správa prostoru: Zaveďte strategie pro úklid a efektivní správu prostoru.
- Time management: Naučte se tipy pro time management, jako je rozdělení času na minuty nebo okamžiky, abyste se vyhnuli prokrastinaci.
Co říkají čtenáři:
„Nečekal jsem, že tato kniha bude tak dobrá. Obvyklé metody organizace jsou zpochybňovány a přehodnocovány z pohledu ADHD, s vědomím, že nové přizpůsobené metody musí být jednoduché, rychlé a účinné, jinak nebudou fungovat. Koupila jsem ji pro svého 18letého syna, u kterého byla nedávno diagnostikována ADHD, ale ve skutečnosti se jedná o metody, které přijme celá rodina, protože jsou jednoduché a rychlé. Opravdu dobrá koupě!“
– Arthur Cadman
7. Order from Chaos: The Everyday Grind of Staying Organized with Adult ADHD (Pořádek z chaosu: každodenní rutina udržování pořádku s ADHD u dospělých) od Jaclyn Paul
O knize
- Autor: Jaclyn Paul
- Počet stran: 218
- Rok vydání: 2019
- Odhadovaná doba čtení: 4 hodiny
- Hodnocení: Amazon: 4,6/5 Goodreads: 4/5
Kniha Jaclyn Paulové „Order from Chaos“ (Pořádek z chaosu) vám pomůže porozumět fungování vašeho mozku a překonat překážky vlastními silami.
Paul, čerpající ze svých osobních zkušeností a odborných znalostí jako blogger zabývající se ADHD, sdílí praktické rady, které vám pomohou vytvořit personalizovaný systém pro zavedení pořádku do vašeho života.
Citát z knihy
Život s ADHD směřuje k chaosu, což nás udržuje v téměř neustálém stavu korekce kurzu. Od nynějška se nebudete definovat podle svého úspěchu v tomto nebo příštím týdnu, ale podle toho, jak se vám podaří vymanit se z chaosu a vrátit se zpět na cestu organizace.
Život s ADHD směřuje k chaosu, což nás udržuje v téměř neustálém stavu korekce kurzu. Od nynějška se nebudete definovat podle svého úspěchu v tomto nebo příštím týdnu, ale podle toho, jak se vám podaří vymanit se z chaosu a vrátit se zpět na cestu organizace.
Hlavní body knihy Order from Chaos:
- Praktické tipy pro organizaci: Získejte cenné tipy pro každodenní organizaci speciálně určené pro dospělé s ADHD.
- Pokyny pro rutiny a systémy: Získejte pokyny pro vytváření a udržování rutin a systémů přizpůsobených vlastnostem ADHD.
- Anekdoty ze skutečného života: Získejte upřímný a srozumitelný pohled prostřednictvím osobních anekdot.
Co říkají čtenáři:
„Tuto knihu jsem si označil. Oceňuji, že autor má ADHD. Příklady jsou naprosto srozumitelné. Knihu neustále používám, abych si připomněl návrhy. Jedním z nich je vyprázdnit doručenou poštu na nulu každých pár dní. To je výzva! Také jsem po domě rozmístil zařízení na pořizování poznámek, abych mohl okamžitě zapsat každou myšlenku a nápad. “
– Julie M San Diego
8. Prosperita s ADHD u dospělých: dovednosti pro posílení výkonných funkcí od Phila Boissiereho
O knize
- Autor: Phil Boissiere
- Počet stran: 147
- Rok vydání: 2018
- Odhadovaná doba čtení: 3 hodiny
- Hodnocení: Amazon: 4,6/5 Goodreads: 3,8/5
Zlepšení výkonných funkcí u dospělých s ADHD je ústředním tématem knihy Phila Boissiera „Thriving with Adult ADHD“ (Jak prosperovat s ADHD v dospělosti).
Tato poučná kniha se zabývá léčbou ADHD z nového úhlu pohledu: Zaměření na posílení výkonných funkcí buduje kognitivní procesy nezbytné pro seberegulace a dosahování cílů.
Boissiere, zkušený terapeut, kombinuje své odborné znalosti s praktickými aplikacemi v reálném světě. Díky tomu je tato kniha cenným zdrojem informací pro každého, kdo se snaží zlepšit své výkonné funkce.
Citát z knihy
Začněte tím, že rozdělíte úkol do tří úrovní. Úroveň 1 je kompletní projekt, který se odráží v cílovém termínu dokončení. Úroveň 2 jsou velké části a jejich cílové termíny dokončení. Úroveň 3 jsou menší dílčí úkoly, které dohromady tvoří velké části.
Začněte tím, že rozdělíte úkol do tří úrovní. Úroveň 1 je kompletní projekt, který se odráží v cílovém termínu dokončení. Úroveň 2 jsou velké části a jejich cílové termíny dokončení. Úroveň 3 jsou menší dílčí úkoly, které dohromady tvoří velké části.
Hlavní body knihy Thriving with Adult ADHD (Jak prosperovat s ADHD u dospělých):
- Vylepšené techniky myšlení: Objevte metody, jak zlepšit paměť, soustředění a organizační schopnosti.
- Řešení problémů s výkonnými funkcemi: Naučte se, jak řešit běžné problémy související s výkonnými funkcemi u ADHD.
- Cvičení pro sebeovládání: Zapojte se do praktických cvičení pro lepší sebeovládání v každodenním životě.
Co říkají čtenáři:
„Tato kniha obsahuje nové cvičení, které v mém životě udělaly zázraky. Tuto knihu vřele doporučuji téměř každému, nejen těm, kteří trpí ADHD. “
– Sab
9. Mindfulness jako lék na ADHD u dospělých: 8krokový program pro posílení pozornosti, zvládání emocí a dosažení vašich cílů od Lidie Zylowské
O knize
- Autor: Lidia Zylowska
- Počet stran: 224
- Rok vydání: 2012
- Odhadovaná doba čtení: 5 hodin
- Hodnocení: Amazon: 4,5/5 Goodreads: 4,1/5
Kniha Lidie Zylowské „The Mindfulness Prescription for Adult ADHD“ (Recept na všímavost pro dospělé s ADHD) spojuje techniky všímavosti s tradičními strategiemi pro ADHD v 8krokovém programu. Tato kniha se zaměřuje na zlepšení pozornosti, regulaci emocí a dosahování osobních cílů.
Zylowska, psychiatrka specializující se na ADHD, doporučuje používat mindfulness společně s léky a tradičními terapiemi pro holistický přístup k léčbě ADHD.
Citát z knihy
Strategie, které uvolňují a doplňují energii, mohou obnovit zásoby vůle a jsou proto užitečné při ADHD. Mezi tyto strategie patří relaxace, jako je meditace, pozitivní emoce, povzbuzující vnitřní dialog, čas na hraní, fyzické cvičení, přiměřené přestávky nebo dokonce svačina, která zvyšuje hladinu glukózy v krvi. Pomocné mohou být také motivační strategie, jako jsou vizualizace, fyzické připomínky nebo rozhovory o budoucích odměnách.
Strategie, které uvolňují a doplňují energii, mohou obnovit zásoby vůle a jsou proto užitečné při ADHD. Tyto strategie zahrnují relaxaci, jako je meditace, pozitivní emoce, povzbuzující vnitřní monolog, čas na hraní, fyzické cvičení, přiměřené přestávky nebo dokonce svačinu, která zvyšuje hladinu glukózy v krvi. Pomocné mohou být také motivační strategie, jako jsou vizualizace, fyzické připomínky nebo rozhovory o budoucích odměnách.
Hlavní body knihy Mindfulness Prescription for Adult ADHD (Recept na všímavost pro dospělé s ADHD):
- Plán všímavosti: Prozkoumejte inovativní 8krokový plán všímavosti určený pro dospělé s ADHD.
- Techniky pro zlepšení soustředění: Naučte se metody, jak zlepšit soustředění, zvládat emoce a stanovovat si cíle.
- Doplnění tradičních léčebných metod: Pochopte, jak může mindfulness doplnit tradiční léčbu ADHD.
Co říkají čtenáři:
„Tato kniha mi velmi pomohla. Nyní mám vizuálního průvodce, který mi pomůže vyrovnat se s ADHD. Pracuji na přizpůsobení těchto kroků mému každodennímu životu.“
– Reggie
10. Nové chápání ADHD u dětí a dospělých: Poruchy výkonných funkcí od Thomase E. Browna
O knize
- Autor: Thomas E. Brown
- Počet stran: 192
- Rok vydání: 2013
- Odhadovaná doba čtení: 3 hodiny
- Hodnocení: Amazon: 4,8/5 Goodreads: 4,2/5
Kniha Thomase E. Browna „Nové chápání ADHD u dětí a dospělých: poruchy výkonných funkcí“ nabízí průkopnický pohled na tento komplexní stav. Tato pokročilá kniha zjednodušuje současné chápání ADHD, představuje klíčové myšlenky a podporuje vědecký výzkum.
Odpovídá na otázky týkající se soustředění u ADHD, vývoje mozku a změn, ke kterým dochází v různých věkových kategoriích. Dr. Brown, klinický psycholog a přední výzkumník v oblasti ADHD, zkoumá účinné způsoby léčby a vyvrací běžné domněnky. Kniha je cenným zdrojem informací pro zdravotnické pracovníky a osoby postižené ADHD.
Citát z knihy
Rodiče a učitelé často mají potíže uvěřit, že velmi nadaní studenti mohou trpět ADHD, zejména pokud nejsou problémovými dětmi.
Rodiče a učitelé často mají potíže uvěřit, že velmi inteligentní žáci mohou trpět ADHD, zejména pokud nejsou problémovými dětmi.
Nové poznatky o ADHD u dětí a dospělých – hlavní body:
- Zkoumání poruch výkonných funkcí: Ponořte se do podrobného zkoumání poruch výkonných funkcí u ADHD.
- Kognitivní dopad v různých životních fázích: Pochopte, jak ADHD ovlivňuje různé kognitivní procesy v různých životních fázích.
- Praktické nápady na léčbu: Prozkoumejte praktické nápady na léčbu a zvládání ADHD na základě těchto nových poznatků.
Co říkají čtenáři:
„Vynikající rozsáhlá recenze nejnovějších výzkumů v této důležité oblasti – na rozdíl od některých šarlatánských knih o ADHD. Otevírá oči. (Vydal i novější knihy s (mírně) odlišným zaměřením, ale tato je dobrým začátkem.)”
– Dr. Robert J. Barker
Bonus: Aplikace pro ADHD!
Řízení vašeho života s ClickUp
Po prozkoumání strategií v těchto nejlepších knihách o zvládání ADHD je jasné, že efektivní organizace a řízení úkolů jsou klíčové pro prosperitu navzdory tomuto onemocnění.
ClickUp je v tomto kontextu neocenitelným nástrojem, který dokonale doplňuje poznatky a techniky získané z těchto knih.
Díky integraci organizačních strategií z těchto publikací s funkcemi ClickUp mohou lidé s ADHD vytvořit robustní systém pro řízení svého každodenního života a práce.
Vlastní stavy v ClickUp poskytují vizuální systém sledování, který odráží praktické kroky doporučené v knihách, jako je „Organizační řešení pro lidi s ADHD“.
Tato funkce pomáhá rozdělit úkoly na zvládnutelné části, čímž snižuje pocity přetížení spojené s poruchou pozornosti a zlepšuje soustředění – vychází z poznatků z knih jako „Driven to Distraction“.
Vlastní pole nabízejí úroveň detailů a kategorizace, která odpovídá organizačním technikám popsaným v knize „Order from Chaos“. Přidáním nezbytných detailů a kategorizací úkolů personalizovaným způsobem pomáhá ClickUp udržovat strukturované prostředí, které je pro ty, kteří to potřebují, zásadní.
Kromě toho se přizpůsobitelné strategie v knize „Thriving with Adult ADHD“ shodují s přizpůsobitelnými strategiemi v ClickUp. Ať už dáváte přednost seznamům, tabulkám nebo kalendářům, ClickUp se přizpůsobí vašemu preferovanému stylu, podobně jako flexibilní přístupy doporučované v těchto knihách pro zvládání různých aspektů ADHD.
Díky kombinaci poznatků z těchto nezbytných publikací s dynamickými funkcemi ClickUp mohou lidé s ADHD vytvořit strukturovanější, efektivnější a lépe zvládnutelný pracovní postup.
Prozkoumejte tyto funkce a podívejte se, jak mohou zvýšit vaši produktivitu:
- ClickUp Custom Project Management: Přizpůsobte si řízení projektů svým konkrétním potřebám
- Vlastní pole ClickUp: Přidejte ke svým úkolům podrobné a personalizované informace
- Úkoly ClickUp: Efektivně zefektivněte správu svých každodenních úkolů
ClickUp je více než jen nástroj pro správu úkolů. Jedná se o komplexní platformu, která se hladce integruje se strategiemi a poznatky z nejlepších knih o ADHD a nabízí holistický přístup k léčbě ADHD v každodenním životě.
Využití znalostí a nástrojů pro zvládání ADHD
Zvládání ADHD může být náročné, ale s patřičnou podporou, chytrými technikami a univerzálním nástrojem může být také přínosné.
Deset knih, které jsme prozkoumali, poskytuje neocenitelné poznatky, strategie a porozumění a slouží jako nezbytné průvodce pro každého, kdo žije s ADHD. Každá kniha nabízí jedinečný pohled a poskytuje vám znalosti a praktické rady.
Spojením těchto literárních zdrojů s dynamickými organizačními nástroji ClickUp vzniká účinná kombinace pro efektivní zvládání ADHD.
Funkce jako vlastní stavy, vlastní pole a vlastní zobrazení doplňují strategie a poznatky z těchto knih a poskytují praktický rámec pro uplatnění toho, co jste se naučili, ve svém každodenním životě.
Nezapomeňte, že zvládání ADHD je osobní cesta a tyto zdroje jsou zde, aby vás podporovaly, vedly a posilovaly na každém kroku.
Přejeme vám, abyste našli jasnost, soustředění a úspěch v zvládání ADHD!