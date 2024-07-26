10 nejlepších rozšíření a doplňků pro Google Kalendář v roce 2025

Google Kalendář každý měsíc používá půl miliardy lidí. Díky snadno použitelnému rozhraní, barevně odlišenému kalendáři a skvělé integraci je ideální volbou pro osobní i profesionální potřeby. Navzdory své popularitě však ne vždy nabízí vše, co potřebujete.
Rozšíření Google Kalendáře vám pomohou! Správné rozšíření vám umožní spravovat události v Google Kalendáři s větší flexibilitou a přizpůsobením. Pokud chcete ze svého denního programu vytěžit více, zde je deset nejlepších rozšíření Google Kalendáře, která byste si v roce 2024 neměli nechat ujít.
Co byste měli hledat v rozšířeních Google Kalendáře?
S miliony denních uživatelů je Google Kalendář jednou z nejpopulárnějších kalendářových aplikací na trhu. K dispozici je mnoho doplňků a kompatibilních aplikací, které vám pomohou vylepšit události, schůzky a úkoly v Google Kalendáři. Pokud hledáte způsoby, jak rozšířit funkčnost svého Google Kalendáře, mějte na paměti následující:
- Robustní možnosti zabezpečení: Data z Kalendáře Google nechcete poskytovat jen tak někomu. Ujistěte se, že tvůrce rozšíření je důvěryhodný a že rozumíte všem oprávněním, když povolíte přístup ke svému Kalendáři Google.
- Funkce pro řešení problémů: Nejlepší rozšíření Google Kalendáře jsou ta, která řeší nějaký problém. Může se jednat o rozšíření, které vám pomůže soustředit se na práci, usnadní sledování času nebo vám umožní spravovat čas pomocí blokování času.
- Intuitivní uživatelské rozhraní: Nejlepší rozšíření pro Google Kalendář jsou ta, která můžete začít používat okamžitě. Vynikající uživatelské rozhraní, které je snadno použitelné, intuitivní a esteticky příjemné, je skvělým doplňkem vaší technologické výbavy.
- Integrace s dalšími nástroji: Kompatibilita s Google Kalendářem je sice nezbytná, ale schopnost produktu hladce se integrovat s dalšími nástroji ve vašem technologickém prostředí, jako jsou Asana, ClickUp, Zoom nebo Slack, může zvýšit produktivitu tím, že eliminuje nutnost ručního zadávání časů schůzek napříč platformami.
- Celkové provozní náklady: Mnoho rozšíření Google Kalendáře je zdarma, ale některé z nejlepších funkcí jsou dostupné pouze za poplatek. Seznamte se s celkovými náklady na používání aplikace a využijte bezplatné zkušební verze, abyste si rozšíření vyzkoušeli, než se zavážete k jeho zakoupení.
Existuje mnoho rozšíření pro Google Kalendář, takže se nebojte změnit nastavení a vyzkoušet několik různých možností. Je to skvělý způsob, jak zjistit, co funguje, jaké funkce potřebujete a co vám pomáhá optimalizovat pracovní postupy v rámci Google Kalendáře.
10 nejlepších rozšíření a doplňků pro Google Kalendář
1. ClickUp
Pro jednotlivce a týmy zaměřené na správu projektů nabízí ClickUp úžasné funkce, které mohou rozšířit funkčnost vašeho Google Kalendáře a usnadnit správu úkolů.
Propojte ClickUp a Google Kalendář přes Zapier a už nebudete muset přecházet mezi platformami a ručně synchronizovat schůzky, události a dokonce ani úkoly v Google Kalendáři. Přidejte Zap do svého účtu ClickUp (nejsou potřeba žádné znalosti programování!) a obě platformy budou hladce sdílet data. Poté můžete pomocí zobrazení kalendáře v ClickUp zobrazit komplexní časové osy, takže už nebudete muset znovu přecházet mezi několika kalendáři.
ClickUp se stává centralizovaným řídicím centrem pro správu, plánování a rozdělování vašeho času. Můžete dokonce použít bezplatnou šablonu kalendáře ClickUp, která vám pomůže organizovat a zbavit se nepořádku v kalendáři.
Nejlepší funkce ClickUp
- Snadná integrace s Google Kalendářem – není třeba žádné programování
- Úkoly a termíny vytvořené v ClickUp se automaticky aktualizují v Google Kalendáři, takže vám nic neunikne.
- Šablony plánovače kalendáře synchronizují všechny vaše kalendáře, takže můžete zobrazit úkoly, schůzky a události na jednom místě.
- Připojením kalendářů Google celého týmu k aplikaci získáte lepší přehled o pracovním postupu celého týmu a můžete tak plánovat efektivněji.
- Zobrazení kalendáře usnadňuje plánování schůzek, ale můžete jej použít také pro správu zdrojů, marketingové plány na sociálních médiích a další účely.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé funkce mohou pro některé uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
- Některé zobrazení zatím nejsou v mobilní aplikaci dostupné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za člena za měsíc
- Podnikání: 12 $ za člena za měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás pro informace o cenách
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. TeamCal
TeamCal je rozšíření Google Kalendáře určené pro správu týmů. Aplikace využívá data z Google Kalendáře k zobrazení více kalendářů současně, což vám poskytuje komplexní přehled o tom, co se ve vašem týmu děje.
V aplikaci můžete identifikovat mezery v pokrytí, hledat vhodné termíny schůzek nebo identifikovat potenciální vyhoření, než k němu dojde. Veškeré změny, které v aplikaci provedete, se automaticky aktualizují v Google Kalendáři, což zajišťuje hladkou synchronizaci a eliminuje opakující se administrativní práci.
Nejlepší funkce TeamCal
- Zobrazení plánu zobrazuje více kalendářů najednou, takže můžete rychle najít čas mezi událostmi v Google Kalendáři a naplánovat schůzky, události a úkoly.
- Možnost vložit kalendář vašeho týmu na interní nebo externí webové stránky, aby všichni měli přehled o aktuálním dění.
- Mobilní podpora odkudkoli
Omezení TeamCal
- V uživatelském rozhraní chybí funkce přetahování, takže přeskupování více kalendářů může být časově náročné.
Ceny TeamCal
- Začátečník: 29 $ měsíčně
- Premium: 69 $ měsíčně
- Podnikání: 149 $ měsíčně
- 14denní bezplatná zkušební verze
Hodnocení a recenze TeamCal
- G2: 5/5 (2+ recenze)
- Capterra: 4,5/5 (více než 15 recenzí)
3. Včasné
Timely je rozšíření pro Google Kalendář využívající umělou inteligenci k sledování času. Namísto ručního sledování času běží Timely na pozadí a automaticky zaznamenává vaši pracovní aktivitu.
Timely je více než jen jednoduchý nástroj pro sledování času. Ví, na jakých projektech pracujete, a zaznamenává, jaké aplikace k tomu používáte. Nejenže vám ušetří čas strávený administrativou, ale také vám poskytne analýzu dat o vašich pracovních návycích a pomůže vám pracovat efektivněji. Propojte Timely s Google Kalendářem a dalšími kalendáři, aby bylo sledování času ještě snazší.
Nejlepší funkce Timely
- Automaticky zaznamenává a ukládá vaše pracovní hodiny, ať už pracujete na webových stránkách nebo v desktopové aplikaci.
- Analyzuje údaje o sledování času, aby určil vaše nejproduktivnější časy, nejrušnější dny a aplikace, které používáte nejčastěji.
- Integruje se s vašimi oblíbenými programy a aplikacemi, včetně Asana, Trello, Slack a Zoom.
Časová omezení
- Chybí podpora pro mobilní zařízení, takže jej budete muset používat z notebooku nebo stolního počítače.
Včasné stanovení ceny
- Základní verze: 11 USD za uživatele a měsíc
- Premium: 20 $ za uživatele za měsíc
- Neomezený: 28 $ za uživatele za měsíc
- Ušetřete až 22 % díky možnosti roční fakturace
Včasná hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 380 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 690 recenzí)
4. Checker Plus
Checker Plus je oblíbené rozšíření Google Kalendáře, které zrychluje a usnadňuje přístup k vašemu kalendáři a přidávání událostí.
Po instalaci stačí kliknout na ikonu rozšíření Chrome v levém horním rohu a zobrazí se vám Google Kalendář v aktuální záložce. Odtud můžete prohlížet, upravovat a přesouvat své události, aniž byste museli měnit okno prohlížeče. Rozšíření vám umožňuje vytvářet připomenutí událostí v Google Kalendáři, včetně vyskakovacích oznámení a možností vlastního zvuku.
Podporuje všechny vaše kalendáře současně, takže rozšíření můžete používat pro svou osobní i pracovní stránku Google Kalendáře.
Nejlepší funkce Checker Plus
- Poskytují rychlý přístup k Google Kalendáři ve vašem prohlížeči, takže můžete rychle přidat nadcházející událost, aniž byste museli přepínat okna.
- Snadno přizpůsobte vyskakovací okna s oznámeními, dokonce můžete přidat hlasové oznámení nebo vlastní zvuk.
- Kliknutím pravým tlačítkem myši na libovolnou webovou stránku ji můžete přidat do nových událostí kalendáře – skvělá funkce pro sledování pozvánek, pokynů nebo webových stránek míst konání.
Omezení aplikace Checker Plus
- Vyskakovací okna mohou mít zpoždění, což může být problém, pokud na ně spoléháte, aby vás upozornila na časy schůzek.
Ceny Checker Plus
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Checker Plus
- Chrome Web Store: 4,4/5 (více než 2000 hodnocení)
5. Ve směru hodinových ručiček
Clockwise je asistent pro plánování založený na umělé inteligenci, který spolupracuje s vaším Google Kalendářem. Rozšíření spravuje váš den, pomáhá vám vyhradit si čas na soustředěnou práci, synchronizuje se s vaším osobním kalendářem nebo započítává čas na cestu na schůzky mimo kancelář. Ještě lepší je, když ho používá celý tým, protože vám pomůže najít ideální termíny pro týmové schůzky a spolupráci.
Nejlepší funkce aplikace Clockwise
- Díky technologii AI v rozšíření Google Kalendář můžete optimalizovat svůj rozvrh podle svých preferencí.
- Vyhraďte si čas na přestávky a cestování na schůzky mimo kancelář, abyste měli dostatek času na odpočinek, který si zasloužíte (a potřebujete!).
- Synchronizuje se se Slackem, takže můžete svůj tým informovat o tom, co děláte a kdy budete k dispozici.
Omezení ve směru hodinových ručiček
- Integrace mohou být omezené, takže pokud chcete synchronizovat s něčím jako Salesforce, možná budete potřebovat jinou možnost.
Ceny podle směru hodinových ručiček
- K dispozici je bezplatný tarif.
- Týmy: 6,75 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
- Podnikání: 11,50 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Clockwise
- G2: 4,8/5 (více než 35 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
6. Nova New Tab
Nova New Tab je šikovné rozšíření pro Google Chrome, které se zobrazuje na panelu nástrojů Chrome a nahrazuje výchozí stránku nové karty. Umožňuje vám přizpůsobit stránku nové karty událostmi z Google Kalendáře, počasím, poznámkami ze schůzek a dalšími informacemi. Můžete přizpůsobit rozložení, barvy a pozadí tak, aby ladily s vzhledem vaší pracovní plochy.
Rozšíření obsahuje zajímavé integrované nástroje, jako je Pomodoro Timer, seznam úkolů a dokonce i možnosti ambientní hudby.
Nejlepší funkce Nova New Tab
- Zobrazuje události kalendáře, poznámky k schůzkám a seznam úkolů v nové kartě.
- Praktický postranní panel vám umožňuje přizpůsobit nastavení nebo přistupovat k užitečným nástrojům, jako je časovač Pomodoro.
- Přizpůsobte si připomenutí, abyste věděli, kdy se zúčastnit schůzek, nebo si nastavte upozornění na důležité denní události.
Omezení nové karty Nova
- Některé z nejlepších funkcí jsou skryté za placenou bránou.
Ceny Nova New Tab
- Zdarma
- Pro: 3,99 $ měsíčně nebo 29,99 $ ročně
Hodnocení a recenze Nova New Tab
- Product Hunt: 4,9/5 (více než 60 recenzí)
7. Sloučení událostí
Pokud máte několik kalendářů Google, jistě víte, jak nepřehledné může být jejich prohlížení. Toto praktické rozšíření pro Google Chrome vám však pomůže uklidit nepořádek.
Stáhněte si rozšíření Event Merge a sloučte překrývající se nebo duplicitní události v kalendáři do jednoho přehledného plánu. Rozšíření používá pruhy, které ukazují, ve kterých kalendářích se událost objevuje, což usnadňuje čtení kalendáře Google.
Nejlepší funkce sloučení událostí
- Rozšíření Google Chrome pomáhají zefektivnit váš Google Kalendář, takže více záznamů stejné události se spojí do jednoho jediného záznamu.
- Doplněk je zdarma ke stažení a použití na trhu Google Workspace.
- Skvělé pro ty, kteří používají více kalendářů Google ke správě svého profesního i osobního života a mají stejnou událost více než jednou.
Omezení slučování událostí
- Problémy s chybami
- Někteří uživatelé zjistili, že nefunguje zjednodušení samostatných událostí v jejich kalendáři.
Ceny za sloučení událostí
- Zdarma
Sloučení událostí Hodnocení a recenze
- Chrome Web Store: 4,2/5 (více než 200 hodnocení)
Bonus: Jak sloučit kalendáře Google?
8. Meetric
Chystáte se na schůzku a nevíte, co bude na pořadu jednání? Meetric vám pomůže.
Tento doplněk Google Kalendáře automaticky přidává důležité informace o vaší příští události, včetně účastníků, programu schůzky a odkazů na poznámky a zápisy ze schůzky.
Toto rozšíření pro Chrome můžete také použít k zaznamenávání klíčových poznámek z jednání, přepisů nebo praktických postřehů a přitom spolupracovat s ostatními členy týmu. Můžete dokonce použít Metric k přiřazování úkolů, abyste zajistili, že všechny tyto praktické položky budou splněny.
Nejlepší funkce Meetric
- Získejte důležité informace o své příští schůzce ještě před jejím začátkem.
- Zaznamenávejte informace o schůzce, včetně poznámek, prezentací, nahrávek a úkolů, které je třeba vyřídit, přímo v aplikaci.
- Přiřazujte úkoly sobě nebo spravujte týmy, abyste zajistili, že všechny body schůzky budou splněny.
Omezení Metricu
- Není podporována mobilní aplikace, takže tento kalendář nebudete moci používat na cestách.
Ceny Meetric
- Zdarma
- Některé placené funkce
Hodnocení a recenze Meetric
- G2: 5/5 (2+ recenze)
- Capterra: 5/5 (5+ recenzí)
9. Skrýt ráno
Pokud neprovozujete pekárnu nebo nepřetržitou doručovací službu, pravděpodobně nepotřebujete vědět, co máte v plánu ve 3 hodiny ráno. Tým, který vyvinul Hide Morning, si tohoto problému všiml a vylepšil váš pracovní kalendář.
Praktické rozšíření Google Kalendáře skryje zbytečné prázdné místo v kalendáři a poskytne vám tak realističtější přehled o vašem volném čase. Bezplatný doplněk Google Workspace skryje vše od půlnoci až do vámi nastaveného času začátku.
Skrýt nejlepší funkce aplikace Morning
- Snadno si prohlížejte všechny své události bez zbytečných prázdných míst.
- Bezplatný způsob, jak získat lepší vizuální přehled o svém dni
- Funguje s vašimi aktuálními rozšířeními kalendáře.
Skrýt Ranní omezení
- Chybí možnosti přizpůsobení, takže se budete muset naučit milovat to, co je již zabudováno.
- Někteří uživatelé hlásí problémy s používáním rozšíření v jiných jazycích.
Skrýt Ceny Morning
- Zdarma
Skrýt ranní hodnocení a recenze
- Chrome Web Store: 3,8/5 (více než 120 hodnocení)
10. Plánovač Zoom
Zoom Scheduler je praktický nástroj v rámci platformy Zoom, který se propojí s vaším Google Kalendářem a umožňuje ostatním naplánovat hovory přes Zoom, aniž by jim byl poskytnut přístup k vašemu úplnému kalendáři.
Můžete naplánovat svou dostupnost, sdílet odkaz na rezervaci s klienty nebo členy týmu a nechat je, aby si sami rezervovali termín. Není třeba si vyměňovat e-maily ani telefonovat, abyste domluvili termín. Navíc vy i účastníci dostanete automatické připomenutí nadcházejících událostí.
Nejlepší funkce Zoom Scheduler
- Ušetřete čas při vytváření událostí tím, že ostatním usnadníte rezervaci schůzky se vámi přes Zoom.
- Nastavte si volný čas a plánovač automaticky přidá událost do vašeho Google Kalendáře.
- Integruje se s vaším účtem Google Kalendář několika kliknutími a udržuje vše aktuální.
Omezení plánovače Zoom
- Funguje pouze se Zoomem, takže tyto funkce nebudete moci používat, pokud se někdo rozhodne pro schůzku na jiné platformě, jako je Microsoft Teams nebo Google Meet.
Ceny Zoom Scheduler
- 5,99 $ měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Zoom Scheduler
- G2: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (5+ recenzí)
Ovládejte svůj Google Kalendář pomocí zásuvných modulů a doplňků
Pokud potřebujete komplexní řešení pro svůj kalendář, objevte, co všechno ClickUp dokáže!
ClickUp vám ušetří nutnost používat více rozšíření, přepínat mezi rozhraními a měnit kontext, takže můžete stihnout více práce. ClickUp je totiž víc než jen doplněk Google Kalendáře. Je to kompletní řídicí centrum pro váš denní program.
Zbavte se chaosu v kalendáři a buďte produktivnější s ClickUp. Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a zjistěte, co vše můžete se svým časem dokázat.