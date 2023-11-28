10 nezbytných strategií pro snižování rizik ve vašem podnikání

Riziko je v podnikání nevyhnutelné. Od dávných námořních obchodníků, kteří chránili své zboží před piráty, až po moderní společnosti bojující proti kyberzločincům – strategie snižování rizik jsou pro každé podnikání zásadní.
Alternativní náklady spojené s absencí strategie snižování rizik mohou být extrémně vysoké. Společnost KMPG odhaduje, že velké společnosti ztrácejí 1,5 % svých zisků kvůli špatným strategiím řízení rizik.
Organizace musí mít promyšlenou a do budoucna odolnou strategii snižování rizik, aby předešly ztrátě zisků, poškození reputace a porušení předpisů. V tomto blogovém příspěvku se zaměříme na to, proč a jak.
Co je to riziko?
Riziko je nejistota nebo nepředvídatelnost spojená s provozováním podniku, která může vést k nějaké ztrátě. Ztráta nemusí být nutně pouze finanční. Může mít různé formy, například:
Finanční riziko: Organizace čelí finančnímu riziku, pokud v případě jeho realizace hrozí ztráta peněz. Může se jednat o ztrátu potenciálních tržeb, pokuty/sankce od úřadů, ztrátu zakázek ve prospěch konkurence atd.
Právní rizika nebo rizika související s dodržováním předpisů: Rizika vyplývající z nedodržování regulačních standardů mohou být velmi vysoká. Taková rizika vystavují podniky riziku soudních sporů nebo pokut za porušení předpisů.
Provozní rizika: Když něco, co by mělo fungovat hladce, nefunguje, vzniká provozní riziko. Může se jednat o poruchu kritického stroje nebo výpadek cloudového prostředí. Může to také narušit spolupráci na pracovišti a bránit efektivnímu realizování projektů.
Bezpečnostní rizika: Bezpečnost lidí, prostor, majetku a produktů organizace je zásadní. Hrozby mohou pocházet z přírodních katastrof, neočekávaných útočníků nebo hackerů.
Reputační rizika: Pokud může být reputace společnosti ovlivněna činy někoho jiného, vzniká riziko. Například (neúmyslně) rasistická reklamní kampaň nebo nevhodné chování zaměstnance mohou mít dopad na reputaci společnosti.
Co je to snižování rizik?
Snižování rizik je strategický proces, jehož cílem je identifikovat, kontrolovat a eliminovat potenciální hrozby, které by mohly mít negativní dopad na organizaci. Je nedílnou součástí obchodní strategie zaměřené na posílení odolnosti a schopnosti reagovat. Takto by měl vypadat dobrý proces snižování rizik.
Identifikujte
Staňte se detektivem a odhalte potenciální rizika, ať už finanční, provozní nebo logistická. K tomu si nastavte příslušné systémy. Například provozní rizika související s technologií lze identifikovat prostřednictvím nepřetržitého monitorování a pravidelného hodnocení zranitelnosti a penetračních testů (VAPT).
Hodnocení
Jakmile identifikujete hrozby, proveďte důkladné posouzení rizik a stanovte priority pro reakci. Toho dosáhnete zodpovězením dvou důležitých otázek:
- Pravděpodobnost: Jaká je pravděpodobnost, že se toto riziko uskuteční?
- Dopad: Jak velký dopad bude mít toto riziko na podnikání, pokud k němu dojde?
Ohodnoťte každé identifikované riziko podle závažnosti a navrhněte akční plán. Bezplatná kalkulačka pro hodnocení rizik ClickUp dokáže rychle ohodnotit každé riziko na základě těchto faktorů a zajistit konzistentní stanovení priorit.
Vyberte si ze šablon pro hodnocení rizik ClickUp a začněte. Nebo si vytvořte vlastní.
Například zranitelnost vaší databáze zákazníků (která s sebou nese finanční rizika, rizika poškození reputace a rizika nesouladu s předpisy) by měla mít výrazně vyšší prioritu než typografická chyba v příspěvku na sociálních médiích (která s sebou nese riziko poškození reputace). Stanovte si priority a časový harmonogram.
Snižte rizika
Na základě priorit se vypořádejte s riziky a čelte jim přímo. Vytvořte plán snižování rizik (který podrobně probereme později v tomto blogovém příspěvku).
Sledujte
Rizika nezmizí, jakmile je identifikujete a zmírníte. Podniky každý den čelí novým rizikům ze všech stran. Proto neustále sledujte svá rizika a účinnost svého plánu zmírňování rizik. Proces jednou za 3–6 měsíců zkontrolujte se všemi zúčastněnými stranami.
Možná si říkáte: „Ale já nejsem žádná velká firma s obrovskými zdroji. Je to všechno opravdu nutné?“ Ano, je!
Proč je snižování rizik důležité?
Bez ohledu na velikost, umístění, produkty nebo příjmy podniku chrání dobrá strategie snižování rizik organizaci a zajišťuje její zájmy.
Dobře provedená strategie může zmírnit riziko tím, že
- Umožňuje proaktivní identifikaci, hodnocení a řízení rizik.
- Předpovídání budoucích rizik a usnadnění preventivních opatření
- Prevence zbytečných finančních ztrát
- Vyhněte se chaotickému využívání zdrojů a reakcím, když se hrozba stane skutečností.
- Úspora dodatečných nákladů na řízení rizik a nápravná opatření
- Vytvořte prostor pro experimentování a inovace
- Zvyšování odolnosti podnikání a hodnoty pro akcionáře
K účinnému snižování rizik potřebujete plán. Podívejme se, jak jej můžete vytvořit.
Co je plán snižování rizik?
Plán snižování rizik je komplexní rámec, který vám pomůže vypořádat se se všemi druhy potenciálních rizik. Je jako spolehlivý deštník v deštivém dni, díky kterému můžete tančit v dešti a zůstat přitom v suchu!
Obvykle zahrnuje následující.
Celkový přístup k řízení rizik: Co považujete za riziko? Budete preventivní nebo reaktivní? Budou vaše reakce ofenzivní nebo defenzivní? Jak budete absorbovat dopad svých rizik?
Identifikovaná rizika: Vytvořte seznam rizik, s nimiž se podle očekávání setkáte. Seznam by měl být konkrétní a praktický. Namísto uvedení „změna v regulaci“ definujte toto riziko jako „zákon o digitální provozní odolnosti, který by měl vstoupit v platnost v roce 2024“.
Strategie snižování rizik: Jasně nastíňte, jak byste řešili každé potenciální riziko. Vizuální pracovní postup snižování rizik může pomoci zapojit celý tým do procesu. Pomůže jim také zapamatovat si jednotlivé kroky nebo snadno přistupovat k pracovnímu postupu, pokud to budou potřebovat.
Uveďte, co byste udělali, abyste zabránili vzniku rizika, a jak byste reagovali, pokud by k němu došlo.
Konkrétní opatření: Definujte konkrétní kroky k implementaci strategie snižování rizik.
- Přiřaďte odpovědnosti členům týmu
- Vyčleňte rozpočet na zmírnění identifikovaných rizik.
- Definujte časové harmonogramy pro jednotlivé akční položky.
Monitorování a kontrola: Vytvořte proces pravidelné kontroly (alespoň jednou za čtvrtletí), abyste mohli posoudit, zda váš plán snižování rizik funguje. Měřte účinnost na základě předem stanovených metrik, jako jsou úspory nákladů, spokojenost zákazníků atd.
Nyní, když jste pochopili tento koncept, pojďme prozkoumat praktické způsoby, jak vytvořit strategii snižování rizik.
10 strategií pro snižování rizik ve vašem podnikání
1. Přijetí nevyhnutelných rizik
Ne všechna rizika je nutné eliminovat nebo dokonce snižovat. Někdy může být pravděpodobnost výskytu rizika příliš nízká. Nebo mohou být náklady na snížení rizika vyšší než jeho dopad. V takových případech uznáte jeho existenci a necháte ho být, což je strategie nazývaná přijetí rizika.
Nejjednodušším příkladem je riziko odchodu konkrétního člena týmu z organizace. Ve většině případů je to nevyhnutelné, takže se toto riziko akceptuje. Když k tomu dojde, je třeba tuto pozici znovu obsadit.
2. Přenos rizik na třetí stranu
Jak název napovídá, tato strategie přesouvá riziko z vás na jinou entitu. Klasickým příkladem je pořízení pojištění proti krádeži nebo požáru pro vaši firmu. V projektovém řízení to může být například zajištění rezervních zdrojů nebo udržení dodavatelů v evidenci.
Organizace uplatňují strategii přenosu rizika, pokud je dopad jeho realizace vysoký. Při implementaci této strategie mějte na paměti, že náklady mohou být také vysoké. Například pojištění je pravidelná platba, bez ohledu na to, zda se riziko realizuje, či nikoli.
3. Úplné vyhýbání se rizikovým situacím
Na opačném konci spektra strategií řízení rizik se nachází vyhýbání se rizikům. V tomto případě se budete vyhýbat projektům/aktivitám, které dané riziko zahrnují. Tato strategie se používá v situacích, kdy je dopad rizika mimořádně vysoký.
Jasným příkladem může být odmítnutí přijmout uchazeče s trestním rejstříkem nebo založení pobočky v zemi, která prochází politickými nepokoji. V obou případech jsou náklady na neúspěch příliš vysoké, než aby se dalo riskovat.
4. Sdílení rizik na základě tolerance organizace
V tomto případě rozložíte riziko mezi více stran. Například společnost rizikového kapitálu investuje pouze část investice, o kterou žádá start-up, namísto celé částky. Rozhodují o tom, kolik investovat, na základě své tolerance rizika, tj. investice, o kterou mohou bez problémů přijít.
Když se každý investor rozhodne investovat tímto způsobem, riziko se rozloží mezi všechny investory, což zmírní případné ztráty.
5. Strategické řízení rizik
Řízení rizik, také známé jako rizikové tlumení, znamená mít zálohu všeho, co potřebujete (lidi, čas, zboží) pro krizové situace. Pokud vám to připomíná přípravu na konec světa, nemusí to být tak radikální.
Podniky pravidelně udržují systémy pro obnovu po havárii nebo zálohy dat pro případ, že by došlo k výpadku. Dokonalým příkladem je také udržování zdravého cash flow, které pokryje mzdy na několik následujících měsíců.
Speciálně navržený software pro řízení rizik může pomoci vytvořit správný akční plán pro každý druh rizika, s nímž se podnik může setkat.
6. Diversifikace jako ochrana před riziky
Řiďte se příslovím „nesázejte vše na jednu kartu“; diverzifikace rozloží vaše riziko nebo závislost mezi více možností, čímž snížíte vystavení riziku a jeho důsledky. Jedná se o velmi často používanou strategii snižování rizik.
Organizace pravidelně najímají více dodavatelů na podobné zakázky, aby diverzifikovaly riziko, že některý z nich ukončí činnost. Rizikoví investoři diverzifikují své investice mezi různé startupy. Konzultanti a freelanceri spolupracují s více zákazníky, aby v případě, že jeden z nich sníží objem zakázek nebo ukončí smlouvu, nebyli ohroženi.
7. Přijetí agilního přístupu
Samotná praxe Agile je účinnou strategií snižování rizik. Tradiční způsob spočíval v tom, že se před uvedením produktu na trh vynakládaly roky a miliony dolarů na jeho vývoj, což představovalo značné riziko neúspěchu.
Na druhé straně agilní týmy uvádějí na trh minimálně životaschopný produkt (MVP) a postupně jej vylepšují, přičemž pravidelně zohledňují reakce trhu. To zvyšuje šance na úspěch, protože se opírá o zpětnou vazbu od zákazníků a výkonnost produktu. Jiné technologické týmy vydávají beta verze pro vývojáře a později pro veřejnost před úplným uvedením na trh.
8. Používání softwaru pro správu úkolů
Tato strategie řízení rizik se opírá o nástroje a procesy, které eliminují provozní rizika. Dobrý software pro správu úkolů může pomoci organizovat veškerou práci hierarchickým, propojeným a kontextovým způsobem, čímž se zlepší provozní efektivita v rámci týmu.
Software pro správu úkolů ClickUp je navržen právě k tomuto účelu. S ClickUpem můžete:
- Organizujte úkoly a podúkoly do projektů, což vám pomůže efektivně spravovat více projektů najednou.
- Upřednostňujte práci na základě faktorů relevantních pro podnikání.
- Přiřaďte uživatele ke každému úkolu a zajistěte tak odpovědnost.
- Přidejte k úkolům priority, štítky a závislosti.
- Zajistěte úplnou transparentnost pro všechny zainteresované strany.
- Sledujte čas strávený každou úlohou, abyste zajistili produktivitu a ziskovost.
Nástroj pro řízení projektů, jako je ClickUp, poskytuje jasnost všem zúčastněným stranám. Eliminuje riziko nedorozumění, nedodržení termínů nebo vzniku dodatečných nákladů. Sdružuje všechny zdroje, čímž eliminuje potřebu nekonečných schůzek a riziko neproduktivního času. 🙌
9. Sledování postupu projektu
Pokud projekt nepostupuje podle plánu, vystavujete se strategickým, provozním a finančním rizikům. Robustní mechanismus monitorování rizik může tato rizika zmírnit.
Pravidelné monitorování může pomoci:
- Sledujte, zda projekt probíhá podle plánu
- Stanovte jasné cíle projektu
- Identifikujte mezery nebo problémy v případě zpoždění.
- Proveďte nápravná opatření, jako je přidělení dalších zdrojů nebo posunutí termínů.
- Spolupracujte s členy týmu na jejich výkonu a potřebných úpravách.
Šablona plánu monitorování a kontroly projektů ClickUp pomáhá manažerům zajistit, aby projekty byly dokončeny včas, v rámci rozpočtu a v očekávané kvalitě.
ClickUp vás může ochránit před mnoha dalšími provozními riziky. Dashboard ClickUp nabízí sledování projektů v reálném čase. Zobrazení pracovní zátěže vám umožní pochopit, kdo co dělá, a přidělovat úkoly odpovídajícím způsobem. Zobrazení Ganttova diagramu vizualizuje časovou osu, aby pomohlo dodržet termíny.
Můžete spravovat cíle a rozpočty na jednom místě. Můžete jej také použít jako aplikaci pro spolupráci, která usnadňuje smysluplnou, včasnou a kontextovou komunikaci mezi členy týmu.
10. Stanovte si dosažitelné cíle
Snižování rizika neúspěchu začíná tím, že se připravíte na úspěch. Základem je stanovení dosažitelných cílů. Svolejte svůj tým a stanovte cíle, které všichni považují za dosažitelné. Zpřístupněte je všem členům týmu – k tomuto účelu můžete použít několik aplikací pro sledování cílů.
Zahrňte časovou rezervu a vynaložené úsilí, abyste předešli spěchu na poslední chvíli. Pravidelně kontrolujte své cíle a upravte je, pokud se stanou nedosažitelnými.
Nevíte, kde začít? Máme pro vás řešení v podobě panelu cílů Clickup! Můžete si nastavit číselné, finanční, pravdivé/nepravdivé cíle a cíle týkající se dokončení úkolů. Můžete také nastavit cíle pro každý sprint nebo čas. Můžete podpořit spolupráci v pracovním prostředí, kde všichni členové týmu směřují ke stejným cílům.
Snižte různá provozní rizika pomocí ClickUp
V každé organizaci jsou provozní rizika nevyhnutelná. Členové týmu budou odcházet. Úkoly se budou zpožďovat. Odhady času budou nesprávné. Lidé mohou přehlédnout kritický bod v uživatelské historii. Složité závislosti budou vyžadovat další úsilí.
Těmto rizikům se nelze vyhnout, ale lze je zmírnit a řídit pomocí dobrého softwaru pro řízení projektů.
Funkce pro správu projektů ClickUp jsou navrženy tak, aby řešily všechny tyto a další problémy. Pomáhají týmům pro správu projektů zvyšovat provozní efektivitu a šetřit čas tím, že zvyšují produktivitu zaměstnanců. Podívejte se, jak můžete pomocí ClickUp snižovat rizika. Zaregistrujte se ještě dnes zdarma!