10 nejlepších softwarů pro označování funkcí pro vývojářské týmy v roce 2025

Software pro označování funkcí umožňuje vývojářům poskytovat uživatelům nejmodernější funkce při zachování stability a kontroly. ??
Jedná se o nezbytný nástroj pro postupné vydávání funkcí, experimentování s různými funkcemi a kontrolu uživatelské zkušenosti.
Co je software pro označování funkcí?
Feature flagging nebo feature flags je technika vývoje softwaru, která vývojářům umožňuje aktivovat nebo deaktivovat funkci nebo funkcionalitu pro jejich uživatele bez úpravy stávajícího kódu nebo nasazení nového kódu.
Při výběru správného nástroje pro zavedení feature flaggingu vás může často ohromit množství funkcí, které software pro feature flagging nabízí. Tento průvodce si klade za cíl zjednodušit vám výběr tím, že představí 10 nejlepších softwarových řešení pro feature flagging, která jsou v současné době k dispozici.
Co byste měli hledat v softwaru pro označování funkcí?
Abychom vás nasměrovali správným směrem, sepsali jsme pro vás několik klíčových faktorů, které byste měli zohlednit při výběru nástrojů pro označování funkcí:
- Snadné použití: Software by měl mít uživatelsky přívětivý dashboard nebo rozhraní, které vývojářům a produktovým manažerům umožní snadno vytvářet, spravovat a monitorovat feature flagy.
- Robustní možnosti cílení: Hledejte software, který nabízí různé možnosti cílení na základě atributů uživatelů, jejich chování a charakteristik zařízení.
- Konfigurace příznaků: Vyberte si nástroj, který vám umožní nastavit příznaky funkcí s jemným ovládáním, včetně možností zapnutí/vypnutí funkcí, zacílení na konkrétní segmenty uživatelů a konfigurace procentuálního podílu zavádění.
- Integrace A/B testování: Hledejte nástroj, který nabízí vestavěné funkce A/B testování nebo se integruje s oblíbenými platformami.
- Funkce auditu a vrácení zpět: Vyberte si software, který nabízí komplexní funkce auditu a v případě potřeby vám umožní snadno se vrátit k předchozím konfiguracím.
- Integrace a ekosystém: Zvažte kompatibilitu softwaru s vašimi stávajícími vývojovými nástroji a platformami. Hladká integrace s jinými nástroji zefektivňuje pracovní postupy a zvyšuje efektivitu.
10 nejlepších softwarů pro označování funkcí, které můžete použít v roce 2024
Zde je seznam nejlépe hodnocených nástrojů pro označování funkcí v roce 2024 s jejich charakteristickými vlastnostmi, omezeními, cenami a hodnocením.
1. Unleash
Tato open-source platforma pro označování funkcí má živou komunitu a rozsáhlou dokumentaci, což ji činí ideální pro vývojáře, kteří hledají flexibilitu a přizpůsobení.
Možnost vlastního hostování nabízí vynikající kontrolu a bezpečnost.
Využijte ty nejlepší funkce
- Vytvářejte příznaky funkcí s jemným ovládáním, které vývojářům umožní snadno zapínat a vypínat funkce.
- Udržujte kontrolu nad hodnocením a změnami funkčních příznaků pomocí zabudovaných oprávnění a principů kontroly čtyřma očima, abyste splnili požadavky na dodržování předpisů.
- Uvolňujte funkce uživatelům, které si vyberete, ve chvíli, kdy jste připraveni, s iterativními zpětnými vazbami a A/B testováním uživatelů.
- Zajistěte bezpečnost uživatelských dat díky integrovanému zabezpečení, umístění dat, soukromým instancím a flexibilním možnostem hostingu.
- Získejte přístup k jednoduchému testování koncových bodů a automatizovanému generování administrátorských klientů s kompatibilitou s otevřeným API.
- Sledujte výkon různých variant funkcí a sledujte zapojení uživatelů.
Odstraňte omezení
- Výzvy během implementace
- Omezená offline funkčnost
- Nedostatek funkcí v reálném čase
Uvolněte cenovou politiku
- Open source: zdarma
- Pro: 80 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Uvolněte hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (81+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (5+ recenzí)
2. FeatBit
FeatBit je vaše komplexní řešení pro rychlou, škálovatelnou a snadnou správu funkčních příznaků.
Je vytvořen v jazyce .NET a navržen pro samostatně hostovaná prostředí. Umožňuje vám vydávat funkce, experimentovat a optimalizovat, plynule škálovat a podporovat růst podnikání.
Nejlepší funkce FeatBit
- Sledujte využití funkcí, vytvářejte experimentální zprávy na vyžádání a exportujte data do nástrojů jako DataDog a Amplitude pro různé obchodní potřeby.
- Škálujte horizontálně i vertikálně pomocí pečlivě navržená architektura.
Omezení FeatBit
- Ve srovnání se zavedenými platformami pro označování funkcí je komunita FeatBit stále relativně malá a rozvíjející se. To může znamenat méně snadno dostupných zdrojů a podpory při řešení problémů, zejména v případě složitých použití.
Ceny FeatBit
- Komunita: Zdarma
- Enterprise Standard: 399 $/měsíc
- Enterprise Premium: Individuální ceny
Hodnocení a recenze FeatBit
- Zatím žádné recenze
3. Flagsmith
Flagsmith je uživatelsky přívětivá open-source služba pro označování funkcí a vzdálenou konfiguraci, která umožňuje vývojovým týmům vydávat funkce s větší jistotou a efektivitou.
Je známý jako centralizovaná platforma pro správu funkčních příznaků, která vývojářům umožňuje zapínat a vypínat funkce pro konkrétní uživatele nebo segmenty, aniž by bylo nutné znovu nasazovat kód.
Nejlepší funkce Flagsmith
- Snadno vytvářejte a spravujte přepínače funkcí v webových, mobilních a serverových aplikacích.
- Spravujte funkční příznaky podle vývojového prostředí
- Integrujte je do svého stávajícího stacku a odesílejte data o označeních do své analytické platformy.
- Kombinujte výhody přepínání funkcí s flexibilitou vzdálené konfigurace, abyste mohli s jistotou testovat a nasazovat nové funkce.
- Nasazujte jako službu nebo hostujte v soukromém cloudu nebo na místě.
Omezení Flagsmith
- Strmá křivka učení pro nové členy týmu
- Chybí kompaktní uživatelské rozhraní
- Vyžaduje integraci se Slackem, aby bylo možné lépe sledovat, kdy jsou příznaky funkcí přepínány.
Ceny Flagsmith
- Zdarma
- Start-Up: 45 $/měsíc
- Scale-Up: 200 $/měsíc
Hodnocení a recenze Flagsmith
- G2: 4,8/5 (22+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3+ recenze)
4. DevCycle
DevCycle klade důraz na produktivitu vývojářů díky hladké integraci oblíbených vývojových nástrojů a frameworků.
Jeho integrované úryvky kódu a funkce automatického doplňování zjednodušují implementaci funkčních příznaků.
Nejlepší funkce DevCycle
- Efektivně vytvářejte, aktualizujte a spravujte příznaky funkcí, abyste mohli kontrolovat přístup k novému kódu v různých prostředích.
- Využijte feature flagging ke zvýšení rychlosti nasazení a měření výkonu zavádění funkcí, jakmile je váš kód v produkci.
- Sledujte své příznaky v každé fázi vývojového procesu pomocí globálního přehledu.
- Automatizujte aktualizace funkčních příznaků napříč programovacími jazyky s plným pokrytím SDK.
- Přizpůsobte pracovní postupy a provádějte okamžité změny označení.
- Pomocí přepínání funkcí můžete okamžitě dodávat změny kódu a flexibilně postupně zavádět nové funkce pro část koncových uživatelů.
Omezení DevCycle
- Vyžaduje více integrací
- Chyby ve sdílených URL adresách
Ceny DevCycle
- Zdarma
- Starter: Cena začíná na 20 $/měsíc
- Podnikání: Od 400 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze DevCycle
- G2: 4,8/5 (6+ recenzí)
- Product Hunt: 5/5 (9+ recenzí)
5. LaunchDarkly
LaunchDarkly nabízí funkce označování funkcí, A/B testování a analytické funkce.
Díky intuitivnímu rozhraní a výkonným funkcím cílení je tento software oblíbenou volbou pro velké a složité nasazení.
Nejlepší funkce LaunchDarkly
- Využijte automatizaci a správu funkcí k maximalizaci hodnoty každé softwarové funkce.
- Zvyšte rychlost a stabilitu vydávání softwaru pro zákazníky.
- Poskytujte cílené a personalizované zážitky bez náročného ručního vývoje.
- Provádějte experimenty a optimalizujte funkce produktů, abyste zvýšili zapojení zákazníků, což měřitelně zlepší vaše podnikání.
- Spravujte, kontrolujte a optimalizujte mobilní zážitky v aplikacích a zároveň snižujte složitost schvalovacích procesů v obchodech s aplikacemi.
Omezení LaunchDarkly
- Matoucí stavy příznaků
- Výzvy v oblasti integrace
- Vyžaduje opravy chyb
Ceny LaunchDarkly
- Starter: 8,33 $/místo za měsíc
- Pro: 16,67 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze LaunchDarkly
- G2: 4,7/5 (134+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
6. Split
Split, známý svým uživatelsky přívětivým rozhraním a výkonnými možnostmi cílení, je ideální pro týmy, které hledají jednoduché řešení pro správu funkčních příznaků a provádění A/B testů.
Rozdělte nejlepší funkce
- Spouštějte vydání s více komponentami pomocí cílení závislosti na funkčních vlajkách.
- Pomocí procentuálního zavádění navrhněte vícestupňové vydání, které odpovídá vaší toleranci rizika.
- Okamžitě identifikujte a deaktivujte chybné funkce, čímž eliminujete potřebu rollbacků a hotfixů.
- Spravujte funkční vlajky ve vašich frontendových, backendových a mobilních aplikacích pomocí více než 14 open-source SDK.
Omezení rozdělení
- Proces konfigurace je na začátku trochu složitý.
- Nedostatečné metriky reportování
Rozdělené ceny
- Vývojář: Zdarma
- Tým: 33 $/místo za měsíc
- Podnikání: 60 $/licence za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Rozdělené hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (122+ recenzí)
7. Taplytics
Taplytics vám pomáhá spravovat a kontrolovat vydávání nových funkcí pro vaše uživatele. Umožňuje vám snadno vytvářet označení funkcí, abyste se mohli zaměřit na konkrétní segmenty uživatelů a sledovat výkonnost vašich funkcí.
Je to užitečné pro experimentování s novými funkcemi, aniž by to mělo dopad na celou uživatelskou základnu, a pro postupné zavádění funkcí, aby bylo zajištěno, že jsou stabilní a dobře přijímané.
Nejlepší funkce Taplytics
- Zavádějte produkty a spravujte funkce v aplikacích pro web, mobilní zařízení, OTT a na straně serveru.
- Nasazujte kód a přesně určujte, kdo danou funkci získá, ať už jste to vy sami, interní uživatelé nebo jasně definovaná produkční skupina.
- Zaveďte nebo skryjte funkce na mobilních zařízeních, webu a televizi jediným kliknutím – bez jakýchkoli aktualizací v obchodě s aplikacemi.
- Spouštějte funkce okamžitě nebo je postupně uvolňujte pro konkrétní segmenty vaší produkční cílové skupiny.
- Nasazujte funkce interně nebo do produkce s důvěrou, kdykoli budete chtít.
Omezení Taplytics
- Vyžaduje více integrací
- Někdy trvá určitou dobu, než se označení funkcí projeví u uživatelů.
Ceny Taplytics
- Pro Plan: Od 500 $/měsíc
- Enterprise Plan: Individuální ceny
- Vlastní plán: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Taplytics
- G2: 4,4/5 (více než 15 recenzí)
- Product Hunt: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
8. Optimizely
Tato platforma s bohatými funkcemi poskytuje komplexní sadu nástrojů pro označování funkcí, personalizaci a optimalizaci.
Je známý svým vizuálním nástrojem pro experimentování a analytickými dashboardy, které týmům umožňují činit rozhodnutí na základě dat.
Nejlepší funkce Optimizely
- Snižte tlak na inženýry pomocí sofistikovaných nástrojů pro správu funkcí.
- Zlepšete své personalizační úsilí pomocí cíleného, rychlého a přesného testování.
- Zmodernizujte celý životní cyklus svých produktů díky kvalitnějším verzím, bezpečnějším testům a rychlejšímu ověřování funkcí.
- Zlepšete rychlost experimentování pomocí nativních plánovacích nástrojů nebo integrujte vybrané nástroje pro workflow.
Omezení Optimizely
- Strmá křivka učení
- Těžkopádný proces testování variant
- Složitá implementace
Ceny Optimizely
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Optimizely
- G2: 4,3/5 (75+ recenzí)
- Gartner Peer Insights: 4,3/5 (111+ recenzí)
9. Flipt
Flipt je open-source platforma pro správu funkcí, která klade důraz na rychlost, škálovatelnost a vlastní hosting.
Umožňuje vývojářům spravovat zavádění funkcí, provádět A/B testování a optimalizovat uživatelské zkušenosti s flexibilitou a kontrolou.
Nejlepší funkce Flipt
- Spravujte funkce, experimenty a zavádění v různých týmech a prostředích.
- Ukládejte své feature flagy v Git a využijte stávající CI/CD pipeline k nasazení změn.
- Vytvořte pokročilá distribuční pravidla pro cílení na konkrétní entity na základě vlastních vlastností.
Omezení Flipt
- Nepřehledné rozhraní pro velké sady příznaků
- Absence pokročilých možností filtrování na základě metadat příznaků, segmentů uživatelů nebo jiných relevantních kritérií.
Ceny Flipt
- Zdarma
Hodnocení a recenze Flipt
- Zatím žádné recenze
10. Flipper Cloud
Nástroj pro správu funkčních příznaků Flipper Cloud poskytuje komplexní sadu nástrojů pro správu zavádění funkcí, provádění A/B testování a zajištění plynulého uživatelského zážitku.
Je pozoruhodný tím, že minimalizuje narušení tím, že nechává uživatele rozhodnout, kdy se chtějí seznámit s radikální změnou designu rozhraní.
Nejlepší funkce Flipper Cloud
- Aktivujte funkce pro všechny, konkrétní aktéry (např. uživatele), skupiny uživatelů, určité procento aktérů nebo určité procento času.
- Nastavte funkce v neprodukčním prostředí tak, aby jednoduše odrážely produkční nastavení.
- Získejte upřímnou zpětnou vazbu dříve tím, že nové funkce dodáte do produkce za pomocí označení funkcí.
- Získejte náhled na to, jak změna ovlivní skutečné uživatele v produkčním prostředí, a to tak, že experimentální funkci povolíte pro určité procento uživatelů a poté změříte výsledky.
Omezení Flipper Cloud
- Nedostatečná funkčnost pro správu složitých týmů a podrobný přístup k funkcím
Ceny Flipper Cloud
- Zdarma
- Standard: 20 $/licence za měsíc
Hodnocení a recenze Flipper Cloud
- Není uvedeno na recenzních platformách
Další nástroje pro vývojářské týmy
Všechny výše uvedené nástroje pro označování funkcí jsou sice skvělé, ale nejsou to všechny dílky skládačky.
Zvažte přidání nástroje pro správu projektů, jako je Clickup, do svého arzenálu pro robustní pracovní postupy a plynulou spolupráci. Posuňte své programátorské a produktové týmy na vyšší úroveň.
ClickUp
ClickUp je cloudový nástroj pro správu projektů, který pomáhá týmům všech velikostí organizovat jejich práci, efektivně spolupracovat a sledovat pokrok. ClickUp pro agilní týmy sdružuje vaše vývojáře na jedné platformě se vším, co potřebují k úspěchu, jako jsou produktové roadmapy, backlogy a sprinty.
ClickUp pro softwarové týmy zjednodušuje vývojový cyklus tím, že umožňuje všechny funkce na jednom místě, včetně spolupráce, sledování, správy a automatizace. Nástroj AI ClickUp se také hodí při tvorbě obsahu a generování nápadů.
ClickUp umožňuje dokonce i netechnickým týmům připojit se a pracovat na stejné platformě. Díky tomu je snazší prolomit bariéry a překlenout propast mezi vývojáři a různými pracovními postupy.
Nabízí několik výhod, například:
- Úkoly a podúkoly, které rozdělí vaši práci na zvládnutelné části a sledují jejich postup.
- Seznamy a tabule pro vizuální organizaci úkolů a sledování pracovního postupu
- Vylepšená organizace pro sledování vašich funkčních příznaků a získání celkového přehledu.
- Snižte rizika a získejte lepší kontrolu nad životním cyklem vývoje softwaru díky předem připraveným šablonám pro technickou dokumentaci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte spolehlivé vlastní pracovní postupy pro každý projekt ve svém pracovním prostoru.
- Pomocí vlastních polí přidejte jedinečné ID úkolu, abyste mohli sledovat body scrumu.
- Vyberte si z řady možností sledování času, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů, včetně externích integrací a nativního sledování času v aplikaci nebo prostřednictvím rozšíření Chrome.
- Hladká integrace s Githubem, Gitlabem a Bitbucketem.
- Sledujte své nevyřízené úkoly a přidávejte úkoly do konkrétních sprintů pro lepší organizaci a reporting.
- Snadno sdílejte informace o funkčních vlajkách mezi týmy a zefektivněte tak spolupráci.
- Ovládejte, jak jsou funkce zaváděny pro uživatele.
- Otestujte funkce na malé skupině uživatelů, než je zpřístupníte všem.
- Automatizujte změny stavu vašich funkčních příznaků na základě konkrétních událostí, jako je nové vydání nebo oprava chyby. Automatizaci můžete také využít k informování členů týmu o změnách funkčních příznaků.
Omezení ClickUp
- Někteří noví uživatelé zaznamenávají strmou křivku učení.
- ClickUp se nezaměřuje na označování funkcí, ale doplňuje je.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny přizpůsobené potřebám vaší organizace
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (9 201+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 948+ recenzí)
Ovládněte označování funkcí pomocí komplexní platformy
Ačkoli existuje řada řešení pro označování funkcí, mnoho z nich se musí zaměřit na více než jen na mechaniku označování funkcí. Je třeba integrace se stávajícími pracovními postupy a nástroji pro řízení projektů, aby se snížilo zatížení vývojářů.
ClickUp je komplexní nástroj pro řízení projektů, který umí víc než jen sledovat úkoly. Zlepšuje organizaci, zvyšuje efektivitu a řídí zavádění nových funkcí.
Intuitivní rozhraní a výkonné možnosti přizpůsobení ClickUp se perfektně hodí pro projekty všech velikostí a složitosti. ?
Navíc jeho hladká integrace s dalšími funkcemi ClickUp, jako je správa úkolů, komunikační nástroje a reportovací panely, vytváří jednotný pracovní postup, který umožňuje vývojářům dodávat výjimečný software rychleji a efektivněji.