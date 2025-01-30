10 nejlepších softwarových nástrojů pro optimalizaci webových stránek v roce 2025

Optimalizace webových stránek vyžaduje neustálé úsilí. Musíte být kreativní, přizpůsobiví a neustále zkoušet nové věci, abyste zůstali před konkurencí. Kromě toho musíte být připraveni, když vyhledávače provedou změny ve svých algoritmech.
Díky nástrojům pro optimalizaci webových stránek je tento proces snazší a intuitivnější. Na výběr je spousta různých možností, včetně specializovaných nástrojů a komplexního softwaru.
Zde vám představíme 10 nejlepších nástrojů pro optimalizaci webových stránek pro marketingové týmy a samostatné podnikatele. Od nástrojů, které pomáhají identifikovat klíčová slova, až po software, který se zabývá uživatelskou zkušeností, je k dispozici spousta nástrojů, které vám pomohou zvýšit návštěvnost webových stránek, podpořit konverze a zlepšit zapojení uživatelů. ?
Co byste měli hledat v nástrojích pro optimalizaci webových stránek?
Vzhledem k velkému množství nástrojů pro optimalizaci webových stránek může být obtížné vybrat ty správné. Některé jsou vhodnější pro složitější marketingové iniciativy, zatímco jiné jsou dostatečně jednoduché pro jednotlivé uživatele. ?
Při výběru nástrojů pro optimalizaci webových stránek se zaměřte na následující aspekty:
- Spolupráce: Marketingové týmy neustále pracují na několika iniciativách najednou. Hledejte nástroj, který nabízí funkce pro týmovou práci, aby každý věděl, jaké jsou jeho úkoly a co bude následovat.
- Analytika: Data jsou základním kamenem každého projektu optimalizace webových stránek. Vyberte si nástroj, který nabízí podrobnou analytiku, abyste měli přehled o návštěvnosti webových stránek, míře konverze a dalších metrikách.
- Insighty: Vytváření lepších plánů obsahového marketingu znamená pochopit, jak čtenáři a spotřebitelé interagují s vaším obsahem. Váš nástroj pro optimalizaci webových stránek by měl nabízet insighty do chování uživatelů a toho, jak různé prohlížeče procházejí váš web, a identifikovat překážky nebo frustrace.
- Integrace: Ačkoli některé nástroje pro optimalizaci webových stránek zvládají mnoho věcí najednou, ve většině případů budete pro konkrétní optimalizační procesy používat několik různých nástrojů. Vyberte si nástroje, které nabízejí integraci, aby vše fungovalo hladce.
10 nejlepších nástrojů pro optimalizaci webových stránek
Od nástrojů pro webdesign po analytické databáze a software pro marketingové plány – v oblasti optimalizačního softwaru existuje nekonečné množství možností. Zde jsme pro vás vybrali 10 nejlepších bezplatných a placených nástrojů pro optimalizaci webových stránek, které vám pomohou se v této nabídce zorientovat. ?
1. ClickUp
Nejlepší pro řízení projektů optimalizace webových stránek
ClickUp je nezbytný nástroj pro řízení marketingových projektů pro různé úkoly související s optimalizací webových stránek. Aplikace je navržena jako komplexní centrum pro vaše procesy. Ať už sledujete kalendáře obsahu a propagaci blogových příspěvků nebo se zabýváte projekty CSS a HTML, tento nástroj vám pomůže udržet pořádek. ?
Jako software pro správu webových projektů použijte ClickUp k nastavení centra pro práci s obsahem. Vytvářejte pracovní postupy pro koordinaci s členy týmu napříč odděleními a zanechávejte komentáře k úkolům, abyste zlepšili komunikaci v týmu.
Díky automatizaci úkolů rozdělte projekty webových stránek na snadno zvládnutelné kroky. Nastavte počáteční a konečné termíny a pomocí čtyř různých značek priority dejte svému týmu vědět, na čem má pracovat jako první.
Navíc můžete použít šablony, díky kterým bude proces tvorby obsahu rychlejší než kdykoli předtím. Pomocí šablony pro vývoj webových stránek ClickUp definujte cíle projektu a nastíňte proces optimalizace. Okamžitě přiřazujte úkoly, sledujte pokrok pomocí Ganttových diagramů a vytvářejte testy, abyste zjistili, jak dobře vaše změny fungují.
Nejlepší funkce ClickUp
- Integrace s desítkami marketingových nástrojů, včetně HubSpot, Grammarly a Jira, vám poskytuje plynulé pracovní prostředí.
- S více než 1 000 šablonami, včetně šablony pro správu SEO projektů, můžete optimalizovat vstupní stránky, pluginy, vyskakovací okna a další prvky za kratší dobu.
- Díky spolupráci v reálném čase můžete pracovat na změnách obsahu přímo v aplikaci.
- ClickUp AI usnadňuje psaní popisů produktů, textů webových stránek a článků do blogů jako nikdy předtím.
- Můžete vytvořit databázi obsahu pomocí zobrazení tabulky a vlastních polí, jako jsou URL článku, tématický klastr, CTA, autor a skóre obsahu.
- Spouštěče automatizace úkolů, jako je označení manažera v případě zpoždění úkolu, pomáhají udržet projekt v časovém harmonogramu.
- Sdílení pro hosty vám umožňuje omezit přístup k určitým úkolům při spolupráci s freelancery, zatímco veřejné zobrazení vám umožňuje poskytnout klientům přehled o tom, na čem pracujete.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k velkému množství funkcí budete muset strávit nějaký čas jejich prozkoumáním a naučit se používat ty, které nejlépe vyhovují vašemu podnikání.
- Nové funkce umělé inteligence jsou k dispozici pouze v placených tarifech, což může být pro menší týmy omezující.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Screaming Frog
Nejlepší pro audity webových stránek
Screaming Frog, který se umístil v našem příspěvku o nejlepším softwaru pro SEO agentury, je špičkovým nástrojem pro on-page SEO a technické SEO. Použijte jej k auditům webových stránek, abyste našli nefunkční odkazy, vyhodnotili XML sitemapy a prověřili výkonnost webu.
Využijte tento bezplatný nástroj k označení duplicitního obsahu a vytvoření okamžitých přesměrování, která uživatele nasměrují na správné webové stránky. Sdílejte tyto poznatky se svým týmem v rámci procesu řízení webových projektů.
Testy rychlosti vám ukážou nedostatky ve vašem CSS a designu webových stránek, které mohou zvýšit míru okamžitého opuštění stránky a snížit uživatelský komfort. Využijte testovací nástroje k měření rychlosti načítání vašich webových stránek a sdílejte zpětnou vazbu se svým vývojářským týmem, aby mohl okamžitě provést změny.
Nejlepší funkce Screaming Frog
- Nástroj Spider SEO prověřuje technické aspekty vašeho webu, aby prohlížeče mohly efektivně procházet webové stránky.
- Tento komplexní optimalizační nástroj zahrnuje služby pay-per-click (PPC), kampaně na budování odkazů a analytiku optimalizace konverzního poměru ( CRO ).
- Bezplatná verze zahrnuje až 500 URL adres, což z ní činí vynikající volbu pro startupy, influencery a samostatné blogery.
Omezení Screaming Frog
- Procházení velkých webových stránek může být časově náročné, takže si na tyto úkoly budete muset ve svém rozvrhu naplánovat více času.
- Technická povaha nástroje znamená, že pro nové uživatele je naučit se jej používat náročnější.
Ceny Screaming Frog
- Zdarma: 0 $ s omezeními
- Placená verze: 259 $/rok
Hodnocení a recenze Screaming Frog:
- G2: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
3. Surfer
Nejlepší pro audity webových stránek
Surfer je jedním z nejlepších SEO nástrojů, který pomáhá marketérům identifikovat klíčová slova a vylepšit optimalizaci stránek. Použijte Surfer k plánování své obsahové strategie a identifikaci oblastí, které lze na vašich webových stránkách vylepšit. ?️
Integrovaný editor obsahu usnadňuje čištění starého obsahu nebo vylepšování nových článků, aby měly co nejlepší šanci na dobré umístění ve výsledcích vyhledávání. Vytvořte rychlý nástin, který můžete sdílet se svými zaměstnanci nebo externími autory, aby se při vytváření nového obsahu vydali správným směrem.
Pro rychlejší optimalizaci obsahu použijte doplněk Surfer AI, který vám umožní vytvořit celé články za méně než 20 minut. Navíc můžete najít relevantní klíčová slova, identifikovat nová témata a budovat svou autoritu. Můžete se spojit s novým publikem nebo najít otázky, které by mohly zajímat určité segmenty zákazníků.
Nejlepší funkce Surferu
- Surfer Academy nabízí webináře, školení a znalostní báze, které vám pomohou dozvědět se více o optimalizaci pro vyhledávače a funkcích, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů.
- Grow Flow Úkoly generované umělou inteligencí šetří čas strávený náročnou prací a informují vás o tom, co vás čeká dál.
- Díky integraci s WordPress, Jasper a SEMRush je tvorba obsahu hladká.
Omezení Surferu
- Tento nástroj se zaměřuje spíše na obsahové příležitosti a méně na technické aspekty, takže pro získání hlubších poznatků budete muset použít jiný nástroj.
- Někteří uživatelé mají pocit, že nástroj pro výzkum klíčových slov není tak robustní jako alternativní řešení.
Ceny Surferu
- Základní: 69 $/měsíc
- Pokročilé: 149 $/měsíc
- Max: 249 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Surfer
- G2: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 300 recenzí)
4. SE Ranking
Nejlepší pro výzkum klíčových slov
Získejte praktické informace o výkonu vašeho obsahu a webových stránek pomocí SE Ranking. Použijte tento nástroj ke sledování hodnocení stránek, abyste mohli provést změny, když zaznamenáte pokles návštěvnosti. Nástroje pro sledování zpětných odkazů a kontrolu SEO na webu poskytují přehled o technických aspektech výkonu vašich webových stránek.
Pomocí integrovaného nástroje pro výzkum SEO najděte nové příležitosti pro klíčová slova a vyhodnoťte konkurenci. Můžete také analyzovat obtížnost klíčového slova, objem vyhledávání a průměrnou cenu za kliknutí.
Pokud provozujete agenturu, můžete pomocí generátoru bohatého na data okamžitě vytvářet přizpůsobené zprávy o optimalizaci SEO pro své klienty. Tyto zprávy lze dokonce automaticky doručovat do schránek vašich klientů.
Nejlepší funkce SE Ranking
- Nástroj Keyword Rank Tracker vám ukáže, které příspěvky fungují dobře a které je třeba vylepšit.
- Nástroj pro analýzu konkurence identifikuje věci, které konkurence dělá dobře, abyste se mohli podle potřeby přizpůsobit.
- API SE Ranking poskytuje agenturám vylepšené funkce.
Omezení SE Ranking
- Někteří uživatelé měli pocit, že informace nebyly tak podrobné jako u konkurence, například Ahrefs a Moz.
- Pro optimalizaci PPC není k dispozici mnoho funkcí.
Ceny SE Ranking
- Základní: 44 $/měsíc
- Pro: 87,20 $/měsíc
- Podnikání: 191,20 $/měsíc
Hodnocení a recenze SE Ranking
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
5. Ahrefs
Nejlepší pro výzkum klíčových slov
Ahrefs je klíčovým nástrojem pro různé optimalizační strategie. S Ahrefs Keyword Explorerem naplňte svůj obsahový kalendář tématy, která vám dosud možná unikala. Můžete také analyzovat obtížnost klíčového slova, objem vyhledávání a odhadovaný počet kliknutí.
U již publikovaného obsahu sledujte své umístění na stránkách s výsledky vyhledávání (SERP), abyste měli přehled o příspěvcích, které stoupají nebo klesají.
Pomocí nástroje Site Explorer zadejte URL adresu konkurence a podívejte se, na jaká klíčová slova se umisťují a které příspěvky jsou pro ně nejúspěšnější. Tato funkce vám dokonce umožní zjistit kvalitu jejich zpětných odkazů a zda využívají placené vyhledávání.
Můžete také provést audit webu, abyste posoudili jeho použitelnost. Po skenování získáte informace o tom, jak vylepšit obsah pro návštěvníky webu a prohledávání vyhledávačů. ?
Nejlepší funkce Ahrefs
- All-in-one dashboard poskytuje přehledný přehled výkonu obsahu.
- Použijte nástroj Keyword Explorer k tvorbě nového obsahu a optimalizaci starých článků.
- Rank Tracker vám umožňuje plynule sledovat výkonnost.
- Nástroje pro výzkum klíčových slov s podporou umělé inteligence integrované do nástroje Keyword Explorer
Omezení Ahrefs
- Neexistuje žádná bezplatná zkušební verze, takže budete muset zaplatit, i když si jej chcete jen vyzkoušet.
- Tento nástroj neposkytuje informace o záměru vyhledávání, což znamená, že musíte trávit čas procházením zpráv a prováděním vlastního hodnocení.
Ceny Ahrefs
- Lite: 99 $/měsíc
- Standard: 199 $/měsíc
- Pokročilý: 399 $/měsíc Podnikový: 999 $/měsíc
Hodnocení a recenze Ahrefs
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
6. Semrush
Nejlepší pro výzkum klíčových slov
Semrush je jedním z nejlepších nástrojů pro optimalizaci webových stránek, který slouží k provádění auditů webových stránek a výzkumu klíčových slov. Pomocí funkce auditu můžete provést více než 130 kontrol, abyste odhalili problémy s optimalizací pro vyhledávače, vyhodnotili základní parametry webu a zlepšili optimalizaci rychlosti.
Nástroje pro výzkum klíčových slov vám umožňují analyzovat trendy v organickém vyhledávání, abyste zjistili, na jaké výrazy se zaměřují vaši konkurenti, a našli nové nápady na obsah. S nástrojem Keyword Magic získáte nové nápady z jednoho klíčového slova a s nástrojem Keyword Gap uvidíte oblasti, kde vám v organickém vyhledávání možná chybí obsah.
Nejlepší funkce Semrush
- Zvyšte návštěvnost webových stránek pomocí nástrojů Semrush pro audit SEO na stránce a analýzu konkurence.
- Vytvořte strategii obsahového marketingu pomocí výzkumu témat a spravujte pokrok pomocí integrovaného kalendáře obsahu.
- Proveďte audit a analýzu zpětných odkazů, abyste vylepšili svou strategii budování odkazů.
Omezení Semrush
- Údaje o návštěvnosti jsou založeny na odhadech, takže nejsou tak přesné jako některé jiné alternativy.
- Data SemRush jsou omezena na Google, takže nezískáte informace z jiných vyhledávačů, jako je Bing.
Ceny Semrush
- Pro: 129,95 $/měsíc
- Guru: 249,95 $/měsíc
- Podnikání: 499,95 $/měsíc
Hodnocení a recenze Semrush
- G2: 4,5/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
7. PageSpeed Insights
Nejlepší pro optimalizaci webových stránek
Google PageSpeed Insights je nástroj pro měření rychlosti webových stránek, který poskytuje informace pro strategie vývoje projektů tím, že upozorňuje na oblasti, kde výkon webových stránek není dostatečný. Zadejte URL adresu do tohoto bezplatného nástroje a získejte okamžitou zpětnou vazbu o rychlosti načítání, rychlosti webových stránek a technických informacích.
Nástroj poskytuje návrhy na zlepšení doby načítání a celkové rychlosti webových stránek. Patří mezi ně technické změny, jako je omezení nepoužívaného Javascriptu, použití obrázků vhodné velikosti a využití komprese textu. ???
Nejlepší funkce PageSpeed
- Rozhraní je jednoduché a snadno použitelné bez mnoha rušivých funkcí.
- Je přizpůsobivý, takže jej můžete použít na vstupních stránkách, e-commerce webech i blogových stránkách.
- Obsahuje laboratorní a terénní data, takže je užitečný jak pro ladění, tak pro hodnocení skutečné uživatelské zkušenosti.
Omezení PageSpeed:
- Neexistují žádné měsíční zprávy, takže pokud chcete sledovat data webových stránek v průběhu času, musíte testy opakovat.
- Tento nástroj je určen pro technické zaměstnance, takže pro začínající uživatele může být matoucí.
Ceny služby PageSpeed
- Zdarma
Hodnocení a recenze PageSpeed
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. GTmetrix
Nejlepší pro optimalizaci webových stránek
Hledáte způsoby, jak vytvořit strategii optimalizace svých webových stránek? Využijte GTmetrix, nástroj navržený tak, aby vám pomohl vyhodnotit a zlepšit výkonnost webových stránek. Chcete-li začít, zadejte URL adresu a klikněte na „test your site“ (otestujte své stránky).
Během několika sekund získáte zpětnou vazbu ohledně rychlosti webu, jeho struktury a doby načítání. Na základě těchto informací proveďte změny, které zvýší prohledatelnost a indexování ve vyhledávačích.
Nejlepší funkce GTmetrix
- Díky barevně odlišeným výsledkům můžete snadno a rychle identifikovat oblasti, které je třeba vylepšit.
- Při generování testů můžete kliknout na kartu historie a zjistit, jak se výkon v průběhu času zlepšil nebo zhoršil.
- Rozhraní je uživatelsky přívětivé a není přetížené zbytečnými funkcemi.
Omezení GTmetrix
- Výsledky jsou poměrně technické, takže pro uživatele bez vývojářského zázemí nemusí být tak přínosné.
- Neexistuje žádné hodnocení, které by určovalo, které metriky mají větší vliv na SERP, což může ztěžovat stanovení priorit.
Ceny GTmetrix
- Základní: Zdarma
- Solo: 13 $/měsíc
- Starter: 25 $/měsíc
- Růst: 50 $/měsíc
Hodnocení a recenze GTmetrix
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
9. Hotjar
Nejlepší pro optimalizaci webových stránek
Hotjar je optimalizační nástroj, který vám umožňuje sledovat projekty a získat hluboký vhled do uživatelské zkušenosti na vašem webu. Tento nástroj, navržený pro A/B testování a multivariantní testování, generuje záznamy, abyste mohli sledovat, jak skuteční uživatelé procházejí váš web.
Využijte heatmapy pro optimalizaci konverzního poměru a získejte přehled o tom, na co uživatelé klikají a kde se setkávají s frustrací. Po provedení testů proveďte změny na svém webu nebo na základě získaných poznatků spusťte nové iniciativy. ?
Získejte zpětnou vazbu a dozvíte se více o cestě svých zákazníků díky formulářům a průzkumům od vašich vlastních uživatelů. Mohou dokumentovat zkušenosti zákazníků, žádat o nové produkty a sdílet nápady, jak vylepšit váš web pro čtenáře.
Nejlepší funkce Hotjar
- Pomocí heatmap vizualizujte svůj marketingový trychtýř a zjistěte, kde uživatelé opouštějí web, abyste věděli, kde musí váš vývojový tým provést změny.
- Zvyšte konverze tím, že identifikujete a odstraníte nedostatky ve zobrazení vašich webových stránek.
- Proveďte testy, abyste zjistili, které kanály a marketingové iniciativy fungují nejlépe.
- Porovnávejte výkon a sledujte chování uživatelů na desktopových a mobilních aplikacích.
Omezení Hotjar
- Musíte nastavit heatmapy na každém webu individuálně.
- Nástroje Hotjar – Observe pro heatmapy a nahrávky, Ask pro průzkumy a zpětnou vazbu a Engage pro rozhovory s uživateli – vyžadují samostatné předplatné.
Ceny Hotjar
- Observe Basic: 0 $ navždy
- Observe Plus: 32 $/měsíc
- Observe Business: 80 $/měsíc
- Observe Scale: 171 $/měsíc
- Ask Basic: 0 $ navždy
- Ask Plus: 48 $/měsíc
- Ask Business: 64 $/měsíc
- Ask Scale: 128 $/měsíc
- Engage Basic: 0 $ navždy
- Engage Plus: 280 $/měsíc
- Engage Business: 440 $/měsíc
- Engage Scale: Kontaktujte nás ohledně cen
- Vlastní balíček: Kombinujte placené plány Observe a Ask a získejte slevu.
Hodnocení a recenze Hotjar
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
10. NitroPack
Nejlepší pro optimalizaci webových stránek
NitroPack je komplexní platforma pro optimalizaci webových stránek. Integruje se s hostingovými stránkami, pluginy a správci webových stránek, jako jsou WordPress a WooCommerce. Je ideální pro začátečníky, protože k jeho efektivnímu používání nemusíte znát programovací jazyky.
Pomocí tohoto nástroje můžete optimalizovat a komprimovat obrázky a automaticky aktualizovat mezipaměť, aby uživatelé měli vždy přístup k nejnovějším a nejlepším informacím. Nástroje pro optimalizaci CSS a HTML zajistí, že váš kód bude čistý a web se bude načítat rychle. ✅
Nejlepší funkce NitroPack
- Integrované nástroje CDN automaticky zlepšují dobu načítání a zároveň snižují náklady na vývoj.
- Optimalizace JavaScriptu vyčistí váš kód a zmenší jeho velikost, čímž zvýší rychlost webu.
- NitroPack řeší všechny základní webové vitální funkce, aby zajistil, že váš web je optimalizován pro vyhledávače.
Omezení NitroPack
- Není kompatibilní se všemi systémy pro správu obsahu.
- Někteří uživatelé měli problémy se změnami v kódování JavaScriptu, ale ty lze upravit v nastavení.
Ceny NitroPack
- Podnikání: 17,50 $/měsíc
- Růst: 42,50 $/měsíc
- Cena: 146,67 $/měsíc
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze NitroPack
- G2: 5/5 (1 recenze)
- Capterra: N/A
Optimalizujte své webové stránky pomocí ClickUp
Díky těmto různým nástrojům pro optimalizaci webových stránek najdete nové způsoby, jak vylepšit svůj obsah, zvýšit rychlost webu a zlepšit interakci uživatelů s vaším webem. Od komplexních nástrojů až po samostatné možnosti, které lze integrovat do softwaru, který pravidelně používáte, si každý najde to, co potřebuje.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a optimalizujte své webové stránky a procesy tvorby obsahu. Využijte centrum pro správu projektů ClickUp k plánování tvorby obsahu, přidělování úkolů týmu vývojářů v souvislosti se zlepšováním webových stránek a sledování pozic ve vyhledávačích v průběhu času. Využijte integrace a šablony, aby vaše pracovní postupy byly plynulejší a efektivnější. ✨