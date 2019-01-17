5 tipů pro zlepšení zdraví pro freelancery a pracovníky na dálku

Na začátku své kariéry jsem několik let pracoval v kanceláři a nebyl den, kdy bych si nepřál pracovat na dálku. Žiji ve velkém městě, takže dojíždění do práce vždy znamenalo přeplněné metro nebo hodiny strávené v dopravní zácpě.
Kancelář sama o sobě mi při mé práci téměř nikdy nepomohla. Naopak, častěji mě rozptylovala, unavovala a celkově snižovala mou produktivitu. Vždy jsem měl pocit, že svou práci mohu vykonávat na dálku z pohodlí svého domova nebo ze slunné terasy poblíž domu. Navíc mi pracovní doba připadala nelidská.
Moje jídla nebyla téměř nikdy domácí ani zdravá. Nikdy jsem neměl dost času chodit do posilovny. Byl jsem neustále unavený.
Nyní, když již více než deset let pracuji na volné noze a tři roky na dálku na plný úvazek, neuplyne ani jeden den, kdy bych nebyl spokojený se svým rozhodnutím. Kvalita mého života se dramaticky zlepšila. Můžu si sám plánovat svůj rozvrh a vždy mám pocit, že pracuji proto, že chci, protože mě to baví, a ne proto, že musím.
První roky však byly někdy dost těžké. Mít veškerou svobodu světa někdy znamenalo pracovat příliš dlouho a zapomínat na všechny dobré věci v životě, o které jsem se tak bála, když jsem byla zavřená v kanceláři. Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomila, že pokud chci žít krásný život, disciplína je vše. Ale jakmile jsem se naučila disciplíně, už jsem se nikdy nevrátila k hektickému rozvrhu.
Zde je 5 tipů, jak žít zdravější a šťastnější život plný energie a pozitivní nálady při práci na dálku.
1. Chronometry jsou klíčové, pokud chcete při práci dosáhnout nulového stresu
Ať už se rozhodnete pro techniku Pomodoro nebo jakýkoli jiný online časovač, věřte mi, že vaše tělo i mysl vám za to budou vděčné. Práce bez jakýchkoli rušivých vlivů po dobu pouhých 25 minut s krátkou 5minutovou přestávkou udělá zázraky s vaší produktivitou a úrovní stresu.
Naučíte se relaxovat (a těch 5 minut se může zdát jako nic, ale bude se vám zdát mnohem delších!). Protože když je čas na přestávku, vstaneš od počítače a opravdu si tu přestávku užiješ. Můžeš si lehnout, poslouchat relaxační hudbu, protáhnout se, tančit nebo dělat cokoli, co ti pomůže odreagovat se od produktivní práce, kterou jsi vykonal za posledních 25 minut.
Kromě toho se budete cítit méně stresovaní z množství úkolů, na kterých obvykle pracujete, jednoduše proto, že budete řešit jeden po druhém. Rozdělení času na 25minutové pracovní bloky vás donutí přestat přeskakovat mezi úkoly a soustředit se pouze na jeden, jeden blok po druhém.
2. Odměňte se výlety
Nemohu dost zdůraznit, jak důležité je oddělit se od práce. Pokud je vaším domovem také vaše kancelář, všichni víme, jak snadné je propadnout zvyku pracovat více, než kdybyste chodili do práce.
Odjet třikrát ročně z města není přehnané. Vůbec ne. Ať už se rozhodnete pro jednu delší dovolenou, třeba na plážovém jóga retreatu, kde načerpáte nové síly, nebo pro dva víkendové výlety s omezeným rozpočtem, tři dovolené, kterými se odměníte, budou mít obrovský vliv.
3. Vaše jídlo je minimálně stejně důležité jako vaše termíny
První věcí, kterou musíte udělat, je vyhradit si čas na jídlo. Pokud chcete něco uvařit, dejte si na to hodinu, ale ať už děláte cokoli, nejezte před počítačem, když jste zaneprázdněni prací.
Jezte u stolu nebo jděte na oběd s přáteli. Tímto způsobem budete mít mnohem větší kontrolu nad svým příjmem potravy a navíc si budete více uvědomovat, co jíte. Obědy budou pro vás skutečným požitkem. Pro změnu prostředí si obvykle naplánuji alespoň dva obědy venku každý týden, pokud možno v místech, kde jsem ještě nebyl.
Také jsem si zvykla nenosit si na pracovní stůl žádné jídlo. Vždy ale mám po ruce domácí ochucenou vodu, kávu nebo čaj. Díky tomu se nemusím starat o to, zda je moje tělo během dne dostatečně hydratované .
4. Stanovte si denní čas na cvičení a dodržujte ho, jako by to byl nesmírně důležitý termín.
Pokud jste ranní ptáče, cvičte ráno. Cvičte předtím, než začnete svůj den, i když to bude jen 20 minut. Nebudete věřit, jaký rozdíl těchto 20 minut udělá. Budete se cítit energičtější, silnější a spokojenější.
Pokud jste spíše noční pták jako já, pak jsou odpoledne nebo večery tím pravým časem pro fyzickou aktivitu. Můžete chodit do posilovny, ale můžete také cvičit v pohodlí svého obývacího pokoje a sledovat jakékoli video na YouTube, které nejlépe vyhovuje vaší náladě daného dne. Pokud si naplánujete každodenní cvičení a budete se ho bezpodmínečně držet, vsadím se, že se budete nejen cítit skvěle, ale vaše tělo bude také vypadat štíhlejší a silnější.
Není to tím, že jste příliš zaneprázdněni. Dlouho jsem si namlouvala tuto výmluvu, než jsem si uvědomila, že to není tím, že si nedokážu vyhradit ani 20 minut na relaxační jógu nebo energizující lekci pilates. To nebylo tím. Pokud jde o každodenní cvičení, mnoho let jsem hledala „motivaci“, než jsem si uvědomila, že stačí se na to soustředit a dělat to, i když se mi nechce. Je to jen o tom začít, protože po třech minutách cvičení budete vědět, že jste udělali správnou věc.
5. Obohacujte svou mysl meditací, jógou nebo jakoukoli duchovní praktikou, která vám vyhovuje
Jakmile jsem si uvědomila, že mohu jít proti své náladě a být úspěšná v čemkoli, co si naplánuji, zvykla jsem si neustále se věnovat činnostem, na které se mi nechce. A tehdy jsem si uvědomila, jak důležité jsou meditace a jóga.
Pokud si nejste jisti, jaký styl meditace nebo jógy nejlépe vyhovuje vaší osobnosti a potřebám, zde je seznam duchovních jógových a meditačních pobytů, které můžete vyzkoušet. Denní cvičení jógy nebo meditace má tolik nečekaných výhod, že ani nevím, kde začít. Ale představte si, že na víkend změníte prostředí a dopřejete si trochu klidu jen pro sebe. Strávíte čas uprostřed přírody, budete se věnovat lehkému protahování, koordinovat každý svůj pohyb s dechem a hlavně se naučíte meditovat a cvičit jógu sami.
Závěr
Luxus pracovat odkudkoli se vám zlíbí může být spojen s delší pracovní dobou a menším zaměřením na vaše vlastní blaho a celkovou kvalitu života. Jakmile si však uvědomíte, že vaše zdraví a pohoda jsou důležitější než jakékoli termíny, a co je nejdůležitější, budete se držet zdravého režimu bez ohledu na jiné pracovní rozptýlení, jste na správné cestě k tomu, abyste žili svůj dosud nejlepší život.
—
O AUTOROVI
Irina Gabriela Pele
Irina je přispívající autorka pro BookYogaRetreats.com. Je začínající jogínka a meditující a neustále hledá pravdu a duchovní dobrodružství.