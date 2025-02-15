Buďte fit, buďte organizovaní: bezplatné šablony deníku cvičení pro fitness nadšence

🔍 Věděli jste? 1,8 miliardy dospělých, tedy 31 % dospělé populace světa, nedosahuje doporučené úrovně fyzické aktivity.
V době, kdy se neustále snažíme najít čas na různé aspekty života – kariéru, rodinu, rozvíjení dovedností a další – zdraví a fitness často ustupují do pozadí. Toto zanedbávání je znepokojivým trendem.
Cvičební deník je skvělý způsob, jak začít upřednostňovat svou každodenní kondici. Namísto spoléhání se na náhodné poznámky nebo tabulky vám tyto šablony cvičebního deníku pomohou zaznamenat správné informace, které vám pomohou dosáhnout vašich fitness cílů.
Ať už budujete svalovou hmotu, hubnete nebo trénujete na maraton, správné sledování tréninku je klíčové pro pochopení toho, co funguje a co ne.
Podívejme se na některé z nejlepších šablon deníku cvičení, které vám pomohou začít dosahovat vašich fitness cílů. 🏋️
Co jsou šablony cvičebního deníku?
Šablony deníku cvičení představují strukturovaný přístup ke sledování vaší fyzické aktivity. Tyto šablony obvykle obsahují předdefinované sekce pro zaznamenávání podrobností, jako je typ cvičení, trvání, intenzita, počet opakování a série.
Tento strukturovaný přístup vám umožní sledovat vaše tréninky a vytvořit ideální plán péče o sebe sama podle vašich potřeb.
V závislosti na vašich cílech a typu fitness aktivity obsahují tyto šablony pole jako:
- Datum: Datum vašeho tréninku
- Typ cvičení: kardio, silový trénink, jóga atd.
- Trvání: Délka vašeho tréninku
- Intenzita: Jak náročné bylo cvičení (např. lehké, střední, vysoké)
- Provedená cvičení: Seznam dokončených cvičení
- Série a opakování: Počet sérií a opakování pro každé cvičení
- Váha/odpor: Váha nebo odpor použitý pro každé cvičení
- Odpočinkové pauzy: Délka odpočinku mezi sériemi
- Vzdálenost/spálené kalorie: Pokud je to relevantní, ujetá vzdálenost nebo spálené kalorie.
- Poznámky: Jakékoli postřehy, například jak jste se cítili nebo jaké výzvy jste museli překonat, abyste mohli naplánovat svůj týden a intenzitu tréninku.
Šablony cvičebních deníků jsou tedy jako plán vaší cesty za lepší kondicí, který vám pomůže dosáhnout vašich cílů a vizualizovat pokrok v průběhu času.
💡 Tip pro profesionály: Šablony plánů péče o sebe jsou vaším návodem k duševní, emocionální a fyzické pohodě. Pomáhají vám rozpoznat stres, stanovit si realistické cíle a sledovat pokrok, a zároveň podporují sebekázeň. Přizpůsobte si je tak, abyste vytvořili strategie pro dosažení rovnováhy, a sledujte, jak se vaše vnitřní i vnější zdraví zlepšuje.
Co dělá šablonu cvičebního deníku dobrou?
Šablona deníku cvičení funguje podobně jako šablona pro sledování návyků a poskytuje vám strukturovaný formát pro zaznamenávání fyzické aktivity, nastavování připomínek a vizualizaci pokroku. Vzhledem k tomu, že tyto šablony používají jak začátečníci, tak fitness experti, měly by být ideálně:
- Snadné použití: Šablona by měla být intuitivní a snadno ovladatelná, aby vám umožnila rychle a snadno zaznamenávat data o vašem tréninku.
- Přizpůsobitelné: Mělo by být přizpůsobitelné vašim konkrétním fitness cílům a preferencím. Měli byste mít možnost upravit pole a formát podle svých potřeb.
- Vizuálně přitažlivé: Dobře navržená šablona může zvýšit vaši motivaci a zpříjemnit sledování pokroku.
- Přenositelnost: Šablona by měla být přístupná z jakéhokoli zařízení. Měla by vám umožnit sledovat tréninky na cestách nebo nabízet formát pro tisk.
- Integrace: V ideálním případě by se šablona měla synchronizovat s aplikacemi pro sledování cílů nebo fitness trackery, aby bylo možné lépe sledovat data a pokrok.
➡️ Číst více: Nejlepší aplikace pro sledování návyků
10 šablon cvičebních deníků
Ačkoli je často obtížné sledovat svou kondici a zároveň zajistit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, šablony deníku cvičení vám to mohou usnadnit.
Zde je seznam nejlepších šablon cvičebních deníků, které můžete snadno přizpůsobit svým jedinečným preferencím a fitness aktivitám.
1. Šablona cvičebního deníku ClickUp
Šablona cvičebního deníku ClickUp vám umožňuje zaznamenávat cvičení, série, opakování a další podrobnosti, jako jsou váhy nebo trvání, ve strukturovaném formátu. Navíc je plně přizpůsobitelná vašim fitness cílům – ať už zvedáte činky, běháte nebo posouváte své limity.
Proč si to zamilujete
- Zaznamenávejte různé cviky spolu se sériemi, opakováními a váhami.
- Stanovte si konkrétní fitness cíle a sledujte svůj pokrok v čase.
- Zlepšení si můžete vizualizovat pomocí grafů a souhrnů.
- Přidejte osobní postřehy nebo úpravy pro budoucnost.
- Zjednodušte si zaznamenávání díky přehlednému rozvržení.
Ideální pro: Fitness nadšence, kteří hledají digitální deník pro sledování tréninků a cílů.
💡 Bonusový tip: Chcete dosáhnout svých fitness cílů? Ať už jde o hubnutí nebo budování svalové hmoty, nezapomeňte, že klíčem je strava a výživa! Využijte naše šablony pro plánování jídel, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů a udržet se na správné cestě.
2. Šablona ClickUp 75 Hard Wellness Challenge
Dodržovat své fitness cíle může být těžké, i když si slíbíte „jen jeden týden“. Představte si, že to děláte 75 dní v kuse – to je teprve fitness výzva! Šablona ClickUp 75 Hard Wellness Challenge je perfektním nástrojem, který vás provede celým programem 75 Hard.
Tato šablona vám pomůže zůstat na správné cestě tím, že organizuje denní úkoly, jako je pití vody, čtení a tréninky. Navíc můžete nastavit opakující se úkoly a připomenutí, abyste nikdy nevynechali ani jeden den.
Proč si to zamilujete
- Sledujte denní úkoly potřebné pro splnění výzvy.
- Stanovte si konkrétní fitness a wellness cíle, abyste mohli sledovat svůj pokrok.
- Na konci každého týdne vyhodnoťte svůj pokrok, abyste si udrželi motivaci.
- Sledujte svůj pokrok pomocí stavů jako „Splněno“, „Probíhá“ a „K provedení“.
- Využijte několik zobrazení (souhrn výzev, Ganttův diagram, tabulka) k efektivní vizualizaci své cesty.
- Využijte značky, vnořené podúkoly a štítky priorit pro lepší plánování.
Ideální pro: Každého, kdo se pustil do výzvy 75 Hard a hledá strukturu, která mu pomůže zůstat na správné cestě.
3. Šablona denního akčního plánu ClickUp
Šablona denního akčního plánu ClickUp vám pomůže zůstat soustředěný, rozdělit úkoly a stanovit priority pro váš den v oblasti fitness a osobního rozvoje.
Můžete snadno přidávat termíny, připomenutí a dílčí úkoly, abyste nic nezmeškali. Kromě toho vám přizpůsobitelné funkce umožňují přizpůsobit šablonu vašim pohybovým cílům a denním zvykům. Převezměte tedy kontrolu nad svým rozvrhem a ujistěte se, že vaše každodenní shon odpovídá vašim celkovým plánům.
Proč si to zamilujete
- Sledujte stav úkolů pomocí možností jako Dokončeno, Probíhá a K provedení.
- Využijte popisy jako Složitost úkolu, Oddělení, Typ úkolu a Pokrok v plnění cíle pro lepší organizaci.
- Využijte různé pohledy, včetně akčních kroků, průvodce pro začátečníky, cílů a časové osy pro komplexní řízení projektů.
- Sledujte čas strávený úkoly a zvyšte tak svou efektivitu.
- Identifikujte závislosti úkolů, abyste zajistili včasné dokončení souvisejících činností.
Ideální pro: Jednotlivce, kteří chtějí systematicky plánovat svůj den, zvýšit produktivitu a dosáhnout fitness nebo osobních cílů.
➡️ Číst více: Nejlepší aplikace pro denní plánování
4. Šablona denního plánovače ClickUp
Šablona denního plánovače ClickUp je ideální pro všechny, kteří chtějí být organizovaní a maximalizovat svou produktivitu. Tato šablona vám umožní naplánovat si celý den jako profesionál, od stanovení priorit důležitých úkolů přes pohybové cíle až po plánování přestávek.
Můžete snadno sledovat své úkoly a odškrtávat dokončené tréninkové dny, což vám dá pocit úspěchu. Tato šablona je vaším jediným zdrojem pro zdraví, produktivitu, wellness a vše mezi tím – zajistí vám, že svůj den zvládnete chytře.
Proč si to zamilujete
- Vyhraďte si konkrétní časové úseky pro pohyb a jídlo, abyste mohli efektivně spravovat svůj rozvrh.
- Organizujte si den podle úrovní priority, abyste se nejprve věnovali nejdůležitějším činnostem.
- Přidejte osobní poznámky nebo připomenutí, abyste měli přehled o důležitých informacích během celého dne.
- Zjednodušte si každodenní plánování a zlepšete použitelnost díky intuitivnímu rozvržení.
Ideální pro: Lidi, kteří chtějí organizovat denní úkoly a fitness cíle v jednom nástroji
5. Šablona plánu osobního rozvoje ClickUp
Šablona osobního rozvojového plánu ClickUp je klíčem k dlouhodobému úspěchu a růstu.
Tato šablona vám umožní definovat fitness cíle, sledovat pokrok a dosáhnout těchto milníků. Od hubnutí po nárůst svalové hmoty – sledujte, jak vás vaše tréninky a opakování přibližují k cíli.
Navíc se přizpůsobí vaší kariéře, zdraví nebo pohodě díky nástrojům pro stanovení priorit úkolů, připomenutí a pořizování poznámek, které nabízejí komplexní přístup k seberozvoji.
Proč si to zamilujete
- Definujte konkrétní cíle osobního rozvoje s jasnými časovými harmonogramy.
- Rozdělte každý velký zdravotní cíl na zvládnutelné úkoly s termíny splnění.
- Sledujte pokrok pomocí vizuálních indikátorů a procentuálního vyjádření dokončení.
- Šablonu můžete upravit podle svých individuálních potřeb a preferencí.
Ideální pro: Jednotlivce, kteří si chtějí stanovit jasné, dosažitelné cíle pro osobní růst a důsledně sledovat svůj pokrok.
💡 Přátelská rada: Cvičení není jen pro tělo; může také zlepšit vaši paměť a zabránit „mozkové hnilobě“, což bylo slovo roku 2024 podle Oxfordské univerzity. Vyzkoušejte tedy několik cvičení na neuroplasticitu, která posílí a přepojí váš mozek.
6. Šablona ClickUp pro sledování osobních návyků
Jste připraveni si pomocí šablon deníku cvičení vybudovat trvalé návyky? Šablona ClickUp Personal Habit Tracker vám pomůže sledovat vše od kondice po duševní zdraví. Stanovte si cíle, buďte důslední a udržujte si motivaci. Navíc můžete sledovat každý opakovaný pohyb a udržet si tak své výsledky!
Tato šablona vám také umožňuje nastavit připomenutí pro každý zvyk, vizualizovat svůj pokrok a přizpůsobit se tak, abyste zůstali na cestě k dosažení svých cílů.
Proč si to zamilujete
- Zaznamenávejte své denní návyky a aktivity, abyste mohli sledovat jejich pravidelnost.
- Pomocí tabulek a grafů vizualizujte svou cestu k vytvoření nových návyků.
- Stanovte si konkrétní cíle pro každý zvyk, abyste si udrželi motivaci.
- Vyhraďte si prostor pro osobní reflexe úspěchů a překonaných výzev.
- Šablonu si přizpůsobte tak, aby vyhovovala vašim jedinečným zvykům a preferencím.
Ideální pro: Každého, kdo chce sledovat a pěstovat nové návyky pro dosažení konzistence a dlouhodobého úspěchu.
7. Šablona osobní produktivity ClickUp
Ať už se potýkáte s každodenními úkoly nebo řešíte velké projekty, šablona ClickUp Personal Productivity Template vám pomůže dodržovat seznam úkolů a soustředit se na osobní cíle. Umožňuje vám nastavit úkoly, termíny a priority a zároveň sledovat vaši produktivitu v průběhu dne.
Navíc přizpůsobitelné funkce ClickUp vám umožňují integrovat jej do vašeho pracovního postupu, nastavit opakující se úkoly, přidávat poznámky a sledovat pokrok pomocí vizuálních nástrojů.
Proč si to zamilujete
- Organizujte úkoly podle naléhavosti a důležitosti, abyste se mohli soustředit na to, co je nejdůležitější.
- Sledujte pokrok úkolů pomocí přizpůsobitelných stavů, jako jsou Dokončeno, Probíhá a Nezahájeno.
- Zobrazte si pokrok pomocí procenta dokončení a aktualizací stavu.
- Přidejte osobní poznámky nebo připomenutí související s každým úkolem, abyste měli lepší přehled.
Ideální pro: Jednotlivce, kteří chtějí zvýšit svou produktivitu a držet se svých každodenních úkolů.
8. Šablona denního seznamu úkolů ClickUp
Šablona denního seznamu úkolů ClickUp je navržena tak, aby zjednodušila vaše denní úkoly v jednom přehledném zobrazení. Pomáhá vám organizovat, stanovovat priority a efektivně sledovat váš seznam úkolů. Ať už se zabýváte pracovními projekty nebo tréninky, tato šablona usnadňuje stanovení cílů, vytváření termínů a zajišťuje, že na nic nezapomenete.
Nejlepší na této šabloně je, že se dokonale hodí k intuitivnímu rozvržení ClickUp. Umožňuje vám barevně označit úkoly, přidat termíny splnění a nastavit připomenutí, abyste měli vše pod kontrolou.
Proč si to zamilujete
- Označte úkoly jako splněné pomocí jednoduchého systému zaškrtávacích políček.
- Přiřaďte úkolům úrovně priority, abyste se mohli soustředit na to, co je nejdůležitější.
- Stanovte termíny pro každý úkol, abyste zajistili včasné dokončení.
- Přidejte další podrobnosti nebo připomenutí pro každý úkol.
- Přidejte prostor pro zvýraznění úspěchů na konci dne.
Ideální pro: Jednotlivce, kteří hledají jednoduchý, ale výkonný nástroj pro snadnou správu denních úkolů a tréninků.
9. Šablona deníku tréninků od Vertex42
Šablona Vertex42 Workout Log Template je jednoduchý a efektivní nástroj pro sledování pokroku ve fitness. Tato šablona v Excelu obsahuje přizpůsobitelné sekce pro zaznamenávání cvičení, sérií, opakování, vah a délky tréninku.
Ať už jste začátečník nebo chodíte do posilovny každý den, tato šablona cvičení k vytisknutí nabízí dostatečnou flexibilitu, aby vyhovovala různým rutinám.
Proč si to zamilujete
- Sledujte série, opakování a tělesnou hmotnost pro každé cvičení.
- Zobrazte si svůj týdenní tréninkový plán na jeden pohled.
- Zaznamenejte si své maximální opakování (1RM) jako referenci během tréninku v posilovně.
- Sledujte délku, vzdálenost a intenzitu aerobních cvičení.
Ideální pro: Všechny, kteří hledají jednoduchý nástroj založený na Excelu pro sledování tréninků, váh, opakování a svalových skupin.
10. Šablona tréninkového deníku v Excelu od TEMPLATE. NET
Seznam uzavírá šablona tréninkového deníku v Excelu od Template.net. Nabízí strukturovaný přístup k zaznamenávání tréninků ve formátu tabulky. Tato šablona umožňuje uživatelům zadávat základní údaje o tréninku, jako jsou typy cvičení, série, opakování, váha a trvání, v jednom přehledném rozvržení.
Hledáte jednoduchost? Jeho přehledný design usnadňuje sledování vašich tréninků – ideální pro ty, kteří chtějí sledovat svůj výkon bez zbytečných komplikací.
Proč si to zamilujete
- Zaznamenávejte cvičení prováděná každý den
- Sledujte zlepšení v čase pomocí vizuálního znázornění dat.
- Upravte pole podle svých osobních preferencí při cvičení.
- Pro větší pohodlí si deník vytiskněte a vezměte s sebou do posilovny.
Ideální pro: uživatele Microsoft Excel, kteří hledají přizpůsobitelnou a vizuálně atraktivní šablonu deníku cvičení.
➡️ Číst více: Nejlepší nástroje pro osobní rozvoj
Vylepšete svou cestu za kondicí s ClickUp 💪
Sledování tréninků není jen zaznamenávání opakování a sérií. Jedná se o získávání cenných informací o vašem výkonu, identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit, a udržení motivace na vaší cestě za kondicí.
Šablony deníku cvičení vám pomohou sledovat čísla a motivovat se k pokračování na vaší cestě. Ale v čem spočívá skutečná síla těchto šablon?
Šablony vám mohou poskytovat včasná připomenutí, pomáhat s plánováním týdne a vměstnat tréninky do vašeho rozvrhu – ať už jde o ranní rutinu nebo přestávky mezi schůzkami!
Pro tato detailní rozhodnutí je ClickUp aplikací, která pokryje vše, co potřebujete pro práci, produktivitu a fitness.
Díky přizpůsobitelným zobrazením, sledování pokroku a synchronizaci s vaším rozvrhem promění ClickUp záznamy o cvičení z „nic moc“ na „řídicí středisko“.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a dosáhněte svých fitness cílů ještě dnes!