10 bezplatných šablon pro plánování jídel, které vám ušetří čas

Pokud si často kladete otázku „Co uvařím k večeři?“, šablona pro plánování jídel může být přesně to, co potřebujete.
Jako pracující dospělý, který vede domácnost, jste si pravděpodobně uvědomili, že pro hladký chod je nutné mít jídla připravená a naplánovaná předem.
Ať už jste součástí rodiny, žijete sami nebo provozujete cateringovou firmu, šablony pro plánování jídelníčku jsou revoluční. Ačkoli se všichni shodují na výhodách plánování jídel, počáteční nastavení může působit zdrcujícím dojmem.
Abychom vám to usnadnili, sestavili jsme seznam 10 šablon pro plánování jídel, které vám pomohou hned začít.
Co jsou šablony pro plánování jídel?
Šablona pro plánování jídel je průvodce, který vám pomůže organizovat jídla, nákupní seznamy a recepty na určité období, často na den, týden nebo měsíc. Poskytuje strukturovaný způsob plánování všech vašich denních jídel, od snídaně po večeři.
Plánovače jídel se vyrábějí v různých stylech a slouží k různým účelům. Například šablona pro týdenní plánování jídel může pokrývat jídla od pondělí do neděle, zatímco jiné mohou pokrývat celý měsíc. Najdete jednoduché verze určené pro domácí použití, týdenní plánovač večeří pro jedno jídlo, ale i podrobnější plány vhodné pro větší provozy, jako jsou restaurace nebo cateringové služby.
Můžete si dokonce přizpůsobit šablony pro plánování jídel tak, aby zahrnovaly pět menších jídel během dne namísto standardních tří.
Tyto šablony se zaměřují na šest klíčových principů – přesnost, vyváženost, kontrolu kalorií, nutriční hustotu, umírněnost a rozmanitost – a pomohou vám dosáhnout vyvážené výživy, vyhnout se rozhodování o jídle na poslední chvíli a snížit plýtvání potravinami.
Může vám to dokonce pomoci dodržet rozpočet, protože omezíte impulzivní nákupy v obchodě.
Co dělá dobrý šablonu pro plánování jídel?
Dobrý plánovač jídel by měl zjednodušit přípravu jídla tím, že nabízí organizaci, pokyny k velikosti porcí a vyváženou výživu, čímž vám výrazně usnadní život. Zde je několik věcí, na které byste se měli zaměřit:
- Plánování jídel: Ideální plánovač jídel by měl mít vyhrazená místa pro každé jídlo dne. Ujistěte se, že obsahuje sekce pro snídani, oběd, večeři a svačiny.
- Integrace nákupního seznamu: Dobré šablony týdenního plánovače jídel vám umožní snadno převést vaše jídelní plány na nákupní seznam, díky čemuž bude příprava jídel efektivnější a udržitelnější.
- Sledování nutričních informací: Přístup k nutričním údajům o každém jídle vám umožňuje činit informovaná rozhodnutí, která podporují vaše zdravotní cíle.
- Karty s recepty: Týdenní plánovač jídel považujte za vyhrazený prostor pro vaše oblíbené recepty, díky čemuž bude plánování jídel příjemnější. Měli byste být schopni najít své oblíbené recepty nebo objevit nové, aniž byste museli prohledávat více zdrojů.
Začlenění těchto prvků do šablony pro plánování jídel vám nejen pomůže udržet pořádek, ale také podpoří vyváženou stravu a zdravé stravovací návyky a zjednoduší nakupování potravin.
Proto může být používání šablony pro plánování jídel jednou z nejproduktivnějších činností ve vašem týdenním režimu.
💡Tip pro profesionály: Spojte plánování jídel se šablonami pro sledování návyků, abyste zefektivnili své každodenní úkoly a udrželi se na cestě k dosažení svých cílů.
10 nejlepších šablon pro plánování jídel
Pokud si neustále kladete otázku „Co jíst?“, těchto deset šablon pro plánování jídel vám pomůže zvolit pohodlná domácí jídla namísto jídla z restaurace, snížit výdaje za potraviny a zmírnit únavu z rozhodování během týdne.
1. Šablona pro plánování jídel ClickUp
Pokud hledáte řešení pro plánování jídel, které jde nad rámec základních funkcí, vyzkoušejte ClickUp. Díky šablonám pro denní a týdenní plánování jídel, plánování menu a kalkulaci nákladů na recepty můžete plánovat jídla, sledovat příjem živin a organizovat recepty na jednom místě.
Ze všech věcí v našem životě má jídlo, které jíme, silný vliv na to, jak se každý den cítíme a jak podáváme výkony. Stejně jako používáte denní plánovač k nastavení a dosažení svých cílů, je pro udržení správné výživy a energie nezbytný pevný plán stravování.
Právě zde přichází na scénu šablona pro plánování jídel od ClickUp – váš nový nejlepší přítel v kuchyni. Tato šablona, navržená tak, aby zefektivnila celý proces přípravy jídel, vám umožní snadno plánovat a organizovat jídla a sledovat počet kalorií na jednom praktickém místě.
S šablonou pro plánování jídel od ClickUp můžete:
- Rychlé plánování jídel pomocí seznamů s funkcí drag-and-drop
- Uspořádejte recepty do snadno přístupných složek
- Sledujte ingredience a nákupní seznamy
Ať už vaříte doma nebo jste profesionální kuchař, tato šablona je ideální pro zefektivnění nákupu potravin, správy receptů a přípravy jídel.
Rozlučte se tedy se stresem spojeným s přípravou jídel a přivítejte dobře organizovanou kuchyni díky šabloně pro plánování jídel od ClickUp – protože plánování jídel by mělo být snadné, ne náročné.
2. Šablona pro plánování jídel ClickUp
Všichni máme dny, kdy je příprava večeře utrpením, a plánování jídel pro celou rodinu na celý týden může být naprosto vyčerpávající. Ale s šablonou pro plánování jídelníčku ClickUp můžete tuto výzvu proměnit v zvládnutelný úkol.
Začněte nastavením parametrů, jako je počet osob, pro které vaříte, datum zahájení a ukončení, počet jídel denně a týdenní rozpočet. Jakmile to budete mít vyřešené, použijte šablonu k naplánování jídel, naplánování času na přípravu a dokonce i k uložení oblíbených receptů do praktické „krabice s recepty“.
Díky speciálním sekcím pro plánování jídel, nákupní seznamy a denní úkoly (ano, dokonce i čištění lednice!) vám tato šablona pomůže zavést pořádek do vaší kuchyňské rutiny. Navíc vám ušetří spoustu času, protože díky přehlednému uspořádání ingrediencí a receptů na jednom místě se vyhnete zbytečným cestám do obchodu.
Brzy zjistíte, že začlenění této šablony do vašeho plánování jídel je jako používání výkonné aplikace pro správu úkolů ve vaší kuchyni.
3. Šablona receptů ClickUp
Jste unaveni prohledáváním starých kuchařek a roztroušených poznámek, abyste našli své oblíbené recepty? Šablona receptů ClickUp vám umožní sjednotit všechny vaše recepty na jednom místě pro snadný přístup. Navíc je ideální pro kuchaře, kteří chtějí vytvořit vlastní kuchařky a sdílet své kulinářské výtvory s přáteli nebo klienty.
S touto šablonou můžete recepty rozdělit do kategorií podle typu, ingrediencí nebo jídla, takže snadno najdete to, na co máte chuť.
Do každého receptu můžete zadat podrobný postup, ingredience, dobu přípravy a dokonce i fotografie. Šablonu můžete použít jako dietní plán, do kterého si zaznamenáte úpravy, tipy na vaření a osobní poznámky, aby každé jídlo dopadlo přesně podle vašich představ. Ať už plánujete týdenní jídelníček nebo si ukládáte speciální recepty na sváteční hostinu, tato šablona vám usnadní práci a zajistí, že ve vaší kuchyni bude vždy pořádek.
4. Šablona nákladů na recepty ClickUp
Pokud plánujete jídla s ohledem na rozpočet nebo provozujete podnik v oblasti stravování, je sestavení nákladově efektivního jídelníčku zásadní. A spolehlivý systém pro sledování a analýzu nákladů na recepty je klíčový. Právě zde přichází na řadu šablona nákladů na recepty ClickUp, která nabízí efektivní způsob správy těchto detailů.
Tato šablona usnadňuje:
- Odhadněte náklady na ingredience pro jakýkoli recept a získejte jasnou představu o svých výdajích.
- Porovnejte náklady na různé recepty, než si vytvoříte nákupní seznam, což vám pomůže dodržet váš rozpočet.
- Získejte komplexní přehled o svém celkovém rozpočtu na potraviny a zajistěte, aby každé jídlo, které připravíte, bylo chutné a zároveň cenově výhodné.
Šablona nákladů na recepty ClickUp je speciálně navržena tak, aby usnadňovala sledování nákladů na ingredience ve vašich receptech, což vede k menšímu plýtvání potravinami. Tato šablona je plná funkcí:
- Vlastní stavy: Sledujte svůj pokrok pomocí stavů jako Hotovo, Skladem, Málo na skladě, K provedení a K objednání.
- Vlastní pole: Ukládejte všechny důležité údaje a využijte pět jedinečných atributů, jako je hmotnost balení, hmotnost množství, měrná jednotka, cena položky a recept.
- Vlastní zobrazení: Přistupujte ke svým datům pomocí tří různých zobrazení, včetně zobrazení nákladů na recepty, zobrazení „Začínáme“ a zobrazení receptů, díky kterým budete mít vše přehledně uspořádané a po ruce.
- Řízení projektů: Vylepšete sledování nákladů na recepty pomocí nástrojů, jako je sledování času, značky, varování o závislostech a e-maily.
ClickUp integruje všechna tato data s vaší aplikací pro seznam úkolů, takže je snadné mít všechny tyto informace pohromadě na jednom místě.
5. Šablona pro kalkulaci nákladů na recepty v restauraci ClickUp
Pro restaurace a podniky poskytující stravovací služby je sledování nákladů na potraviny nezbytné pro přesný výpočet potenciálního zisku na jedno jídlo. Šablona ClickUp Restaurant Recipe Costing Template je výkonný nástroj, který vám pomůže určit přesné náklady na všechny vaše recepty.
Tento týdenní plánovač jídel zjednodušuje výpočet nákladů na suroviny, porovnávání receptů a správu vašeho celkového rozpočtu.
Díky funkcím, jako jsou vlastní stavy a vlastní pole, můžete snadno sledovat, co máte na skladě, co dochází a co je třeba objednat. Šablona také obsahuje vlastní zobrazení, která vám umožní vidět všechna data na první pohled, což usnadňuje úpravu nákladů podle potřeby.
Tato šablona vám umožní soustředit se na to, na čem opravdu záleží – podávat skvělé jídlo a maximalizovat své zisky.
6. Šablona týdenního plánovače ClickUp
Pokud se cítíte zahlceni týdenními úkoly, šablona týdenního plánovače ClickUp vám přijde na pomoc a vnáší do vašeho života pořádek.
Tato šablona, integrovaná do formátu Whiteboard, nabízí přehledný pohled na vaše úkoly a umožňuje vám je označit jako „Otevřené“ nebo „Dokončené“, abyste mohli sledovat průběh přípravy jídel.
Obsahuje vlastní pole, kde můžete kategorizovat úkoly související s plánováním jídel a přidávat podrobné poznámky, což usnadňuje přehled o týdenním jídelníčku a potřebách v oblasti potravin. Díky vlastním zobrazením ClickUp, jako je průvodce pro začátečníky a plánovací tabule, můžete přizpůsobit zobrazení tak, aby odpovídalo vašemu stylu plánování.
Při plánování jídel s členy rodiny vám tato šablona pro správu času nabízí funkce, jako je přidělování úkolů jednotlivým osobám, stanovení termínů, do kdy mají členové rodiny sdílet své nápady, a stanovení priorit činností, jako je nakupování nebo příprava seznamů potravin s popisky.
Šablona je účinným nástrojem, který vám pomůže udržet jídla na celý týden organizovaná a pod kontrolou.
7. Šablona týdenního plánu jídel od OnPlanners
Plánování týdenních jídel může být náročné, ale tato šablona vám tento proces usnadní. Šablona týdenního jídelníčku od OnPlanners je jednoduchý nástroj pro organizaci snídaní, obědů a večeří pro každý den v týdnu, od neděle do soboty.
Tento týdenní plánovač jídel je ještě praktičtější díky vyhrazenému prostoru pro váš nákupní seznam. Položky jsou přehledně rozděleny do kategorií mléčné výrobky, ovoce a zelenina, obiloviny, maso a další, takže nakupování je hračkou.
Vytiskněte si šablonu, zapište si jídla a nalepte ji na ledničku, abyste ji měli po ruce.
Díky tomuto jednoduchému týdennímu plánovači jídel zefektivníte přípravu jídel, ušetříte čas při nakupování potravin a zkrátíte čas strávený v kuchyni.
Pro větší pohodlí můžete tento proces také integrovat do digitálních plánovacích aplikací.
8. Šablona týdenního plánu jídel od Edit.org
Pokud jste výživu nebo dietolog, který poskytuje klientům individuální stravovací plány, víte, jak důležité je mít týdenní nebo měsíční stravovací plán pro hladký chod.
Ať už jde o někoho s potravinovými alergiemi, specifickými stravovacími potřebami nebo vegetariána, dobře navržená šablona pro přípravu jídel vám pomůže plánovat a zajistit, že nebudou opomenuty důležité detaily.
Šablona týdenního plánu jídel od Edit.org vám pomůže zahrnout nejen tabulku jídel pro každý den, ale také nákupní seznam, užitečné tipy, doporučení a relevantní data.
Jakmile si navrhnete a uložíte týdenní jídelníček, budete k němu mít kdykoli přístup ze svého uživatelského profilu. Můžete jej snadno aktualizovat podle potřeby a upravovat text pro různé jídelníčky. Navíc můžete přidat logo a barvy své společnosti, abyste mu dodali profesionální vzhled.
Nakonec si můžete šablonu stáhnout a vytisknout, abyste ji mohli podle potřeby distribuovat nebo zobrazit.
9. Šablona Excel pro týdenní plánování jídel od Vertex42
Šablona Excel pro týdenní plánování jídel od Vertex42 je tabulka Excel pro plánování a tisk vašich týdenních jídel. Nabízí několik možností rozvržení v samostatných záložkách listu, takže si můžete vybrat formát, který vám nejlépe vyhovuje.
Každé rozvržení obsahuje sekce pro jídla, potraviny a poznámky, takže vše, co potřebujete k plánování na celý týden, máte po ruce. Přizpůsobení možností jídla je jednoduché – aktualizujte seznamy podle svých preferencí.
10. Šablona pro plánování jídel v Google Sheets od Ultimate Meal Plans
Pokud jste fanouškem Google Sheets, máte štěstí – tady je bezplatná šablona pro plánování jídel právě pro vás!
Šablona pro plánování jídel v Google Sheets od Ultimate Meal Plans je ideální pro všechny, kteří jsou zvyklí na ekosystém Google. Integruje se do vašeho stávajícího nastavení a pomáhá vám udržovat pořádek a sebekázeň, aniž byste potřebovali nový nástroj pro efektivní týdenní plánování jídel.
Tato přizpůsobitelná šablona týdenního jídelníčku nabízí přehledné a uživatelsky přívětivé rozvržení pro sledování vašich jídel na celý týden. Obsahuje sekce pro váš nákupní seznam a záznamy o jídlech, které vám pomohou udržet si přehled o vašem plánování.
Bonus: Šablony receptů v Google Docs!
Připravujte si jídla bez starostí s pomocí šablon pro plánování jídel od ClickUp.
Plánování jídel není jen o rozhodování, co budete jíst; je to chytrý způsob, jak zůstat zdraví, vyhnout se plýtvání jídlem, ušetřit peníze za jídlo s sebou a omezit stresující nákupy potravin na poslední chvíli.
Šablony pro plánování jídel od ClickUp jsou ideální, protože jsou zdarma, přizpůsobitelné a kombinují projektové řízení s plánováním jídel. Integrují se s vašimi aplikacemi pro denní plánování a pomáhají vám zapisovat nápady na jídla, spravovat seznamy nákupů a zefektivnit celý proces přípravy jídel – vše na jednom místě.
Jste připraveni posunout přípravu jídel na vyšší úroveň? Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a začněte plánovat jídla bez námahy.