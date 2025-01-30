10 nejlepších softwarů pro správu SaaS pro provoz

Provozní manažeři čelí náročnému úkolu: zvládnout více aplikací SaaS v rámci celé organizace.
Představte si centrální velín, kde jsou všechny vaše softwarové nástroje přístupné z jednoho místa. Co kdyby místo neustálého přepínání mezi různými platformami, potýkání se s problémy s integrací nebo hádání se o roztříštěná data jste mohli mít jediný dashboard? Místo, kde každý nástroj, úkol a časová osa harmonicky koexistují?
V tomto průvodci se zaměříme na 10 nejlepších platforem pro správu SaaS přizpůsobených pro provoz. Ať už přehodnocujete své současné nástroje nebo začínáte úplně od začátku, máme pro vás připravený seznam!
Co byste měli hledat v nástrojích pro správu SaaS?
Hledáte perfektní platformu pro správu SaaS. Ale co by mělo být na vašem seznamu? Pojďme si to rozebrat:
- Integrační schopnosti: Upřednostněte platformu pro správu SaaS, která se hladce integruje s vašimi stávajícími aplikacemi. Hledejte nástroje, které lze snadno propojit s vaším současným softwarovým ekosystémem.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si platformu pro správu SaaS, která nevyžaduje dlouhé zaučení. Ideální platforma by měla mít intuitivní rozhraní, plynulou navigaci a měla by být snadno ovladatelná.
- Škálovatelnost: Ať už jste dnes start-up nebo zítra podnik, nejlepší platforma pro správu SaaS by měla být přizpůsobivá vašim měnícím se požadavkům.
- Špičková podpora: Připravte se na nepředvídané výzvy výběrem platformy s vynikající podporou. Prostudujte recenze, požádejte o radu kolegy a dokonce otestujte jejich podpůrné služby, abyste posoudili jejich účinnost.
- Přizpůsobení: Uvědomte si, že univerzální řešení nemusí vyhovovat vašim specifickým potřebám. Váš nástroj pro správu SaaS by měl být flexibilní a přizpůsobitelný, aby odpovídal vašim konkrétním provozním metodám.
Správný nástroj nejen spravuje vaše operace, ale také je vylepšuje. Věnujte tomu čas, buďte vybíraví a najděte ten, který vám bude nejlépe vyhovovat!
10 nejlepších platforem pro správu SaaS, které můžete použít
1. ClickUp
ClickUp je komplexní software pro správu podnikových projektů, který byl pečlivě navržen pro moderní týmy. Jednou z jeho mnoha vynikajících funkcí je schopnost přizpůsobit se vašim jedinečným procesům pomocí přizpůsobených pracovních postupů, takže tým zůstává v každé fázi na správné cestě. Univerzální zobrazení úkolů na platformě, od zjednodušených seznamů až po složité Ganttovy diagramy, vyhovují jak plánovačům, tak realizátorům.
Pro týmy, které prosazují agilní metodiky, vynikají sprintové body ClickUp, které usnadňují efektivní správu backlogu a analýzu sprintového výkonu. Spolupráce je hladce začleněna do rámce ClickUp. S nativním chatem, sdílenými kalendáři, kolaborativními dokumenty a dalšími funkcemi pro každý případ použití.
Ale co ty nepředvídatelné chyby nebo důležité zpětné vazby od uživatelů? ClickUp vám pomůže. Můžete rychle nahlásit chyby, vyhledat problémy a shromáždit zpětnou vazbu, a to vše na jednom místě. A pro ty, kteří mají rádi přehled, nástroje ClickUp pro plánování a stanovení cílů vám umožní formulovat vaši vizi produktu a rozdělit ji na konkrétní kroky pro vaše týmy.
V oblasti řešení pro správu SaaS vyniká ClickUp, a to nejen jako nástroj, ale také jako silný partner pro vaše potřeby v oblasti softwaru a produktů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Funkce softwaru a produktu zjednodušují vývojový cyklus a celkovou správu.
- Pomocí vlastních stavů můžete vytvořit a přizpůsobit libovolný počet fází (Probíhá, Kontrola, Pozastaveno, Dokončeno) pro cíle vašeho projektu.
- Přidejte kontext ke každému úkolu pomocí vlastních polí ClickUp.
- Sledujte úkoly, přidělené osoby, projekty a cíle na jediném projektovém panelu.
- Přidejte k úkolům odhady času pro lepší předvídatelnost, jasnější časový plán a odpovědnost.
- Použijte myšlenkové mapy ClickUp k vizualizaci nápadů a úkolů.
- Odesílejte a přijímejte e-maily přímo z naší platformy pomocí funkce E-mail v ClickUp.
- Využijte tisíce předem připravených šablon pro týmy v oblasti práva, designu, prodeje a dalších oborech.
- Nástroje pro správu dodavatelů pro spolupráci na úkolech a projektech
Omezení ClickUp
- Ne všechny zobrazení jsou zatím k dispozici v mobilní aplikaci.
- Náročná křivka učení kvůli velkému počtu funkcí
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Basaas
V neustále se vyvíjející oblasti platforem pro správu SaaS se Basaas prosazuje jako výrazný hráč. Basaas, který je navržen tak, aby sloučil, spravoval a zefektivnil všechny vaše předplatné SaaS do jednotného pracovního prostoru, nabízí uživatelům inovativní způsob přístupu, dohledu a kontroly nad jejich nesčetnými řešeními SaaS.
Pokud hledáte konsolidovaný dashboard, který zvýší efektivitu a uklidí váš digitální prostor, Basaas může být právě tou správnou platformou pro vás.
Nejlepší funkce Basaas
- Spravujte každodenní pracovní úkoly a prohlížejte si oznámení na jednom centrálním místě.
- Integrujte nástroje jako Microsoft To Do, Planner, Asana a MeisterTask pro jednotnou správu úkolů.
- Sloučte účty OneDrive do uceleného řešení pro správu dokumentů a minimalizujte tak zbytečné vyhledávání.
- Vyzkoušejte vynikající vyhledávací funkce, které prohledávají aplikace jako Outlook, OneDrive a Sharepoint.
Omezení Basaas
- Podle uživatelů dochází někdy ke konfliktům mezi rozšířením prohlížeče a prvky webových stránek, což způsobuje problémy s viditelností.
- Uživatelé hlásí občasné vysoké využití procesoru.
Ceny Basaas
- Zdarma
- Smart: 6,50 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: 9,50 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Basaas
- G2: 4,7/5 (25 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (9 recenzí)
3. ActivTrak
Analytika v jádru správy je oblast, ve které ActivTrak vyniká. Jako platforma pro produktivitu a analytiku pracovní síly poskytuje ActivTrak podnikům informace, které jim pomáhají porozumět a optimalizovat způsob, jakým jejich týmy pracují nejlépe.
Ve světě plném nástrojů SaaS vyniká tím, že se zaměřuje na behaviorální data, takže můžete spravovat své aplikace a zároveň optimalizovat využití zdrojů.
Nejlepší funkce ActivTrak
- Nabízí přizpůsobitelné zprávy pro rychlou analýzu chování zaměstnanců.
- Uživatelsky přívětivý dashboard pro snadné sledování důležitých metrik
- Reagující zákaznická podpora dostupná prostřednictvím chatu
- Poskytuje koučování zaměstnanců na základě analýzy chování.
- Monitorování týmu v reálném čase s Team Pulse
Omezení ActivTrak
- Náročné osvojení díky rozsáhlým funkcím
- Chybí robustní mobilní aplikace
- Pro některé uživatele může být proces instalace komplikovaný.
Ceny ActivTrak
- Zdarma
- Základní funkce: 10 $/měsíc na uživatele ročně
- Profesionální: 17 $/měsíc na uživatele ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ActivTrak
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
4. Torii
Seznamte se s Torii, vaším novým spojencem ve správě SaaS. Využívá automatizaci obchodních procesů ke správě životního cyklu softwarových licencí a aplikací v rámci organizace.
Od nákupu po odchod zaměstnanců nabízí Torii komplexní pohled na váš ekosystém SaaS, pomáhá zefektivnit provoz, snížit náklady a zajistit, že žádný nástroj neunikne vaší pozornosti.
Nejlepší funkce Torii
- Mapuje, sleduje a optimalizuje výdaje na SaaS prostřednictvím propojení s různými obchodními systémy.
- Spravuje a racionalizuje schválené i stínové softwarové aplikace IT.
- Nabízí vysoce automatizované a přizpůsobitelné pracovní postupy vhodné pro uživatele s jakýmkoli technickým zázemím.
Omezení Torii
- Méně integrací ve srovnání s konkurencí
- Vyšší úroveň přizpůsobení pracovních postupů by zlepšila správu aktiv nástroje.
Ceny Torii
- K dispozici na vyžádání s možností bezplatného vyzkoušení.
Hodnocení a recenze Torii
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 5/5 (25 recenzí)
5. Zluri
Zluri vstupuje do oblasti správy operací SaaS a prosazuje holistický přístup. Nejde jen o správu softwaru, ale o vytvoření prostředí, ve kterém je každý nástroj optimalizován pro maximální efektivitu.
Díky své schopnosti vyhledávat, spravovat a zabezpečit aplikace SaaS slibuje Zluri provozním manažerům efektivní, bezpečné a zjednodušené řízení předplatného.
Nejlepší funkce Zluri
- Komplexní přehled s více než 800 integracemi, SSO, agenty a rozsáhlým pokrytím aplikací.
- Optimalizuje využití softwaru, snižuje náklady a eliminuje nadbytečné aplikace.
- Využívá hluboké učení a umělou inteligenci k předpovídání potřeb v oblasti licencí.
- Snadno kategorizujte a sledujte každou licenci a smlouvu.
- Centralizovaná platforma pro správu aplikací, uživatelů, výdajů a pro přijímání rozhodnutí na základě dat
Omezení Zluri
- U některých integrací mohou nastat problémy s kompatibilitou.
- Jelikož se jedná o jednu z novějších platforem pro správu SaaS, mohou se občas vyskytnout mezery v pokrytí nebo problémy.
Ceny Zluri
- Ceny získáte u obchodního zástupce.
Hodnocení a recenze Zluri
- G2: 4,8/5 (99 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (24 recenzí)
6. SailPoint
Plavíte se složitými vodami správy identit? SailPoint vám kryje záda. V prostředí, kde jsou bezpečnost a dodržování předpisů na prvním místě, se SailPoint zaměřuje na poskytování řešení pro správu SaaS, které klade důraz na správu identit.
Nejlepší funkce SailPoint
- Uživatelsky přívětivé rozhraní s intuitivní navigací
- Nabízí automatizované reportování o dodržování předpisů, což snižuje počet chyb a šetří čas.
- Nabízí rozsáhlé možnosti integrace s jinými nástroji a softwarem.
Omezení SailPoint
- Vhodnější pro velké podniky, pro menší malé a střední podniky může být příliš složitý.
Ceny SailPoint
- K dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze SailPoint
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (10+ recenzí)
7. Productiv
Productiv přistupuje ke správě SaaS dynamicky. Namísto pouhého dohledu se zabývá hloubkovou analýzou zapojení v reálném čase.
Tím, že poskytuje provozním manažerům detailní přehled o využití softwaru, zajišťuje Productiv, že každý nástroj je využíván na maximum, což podporuje jak efektivitu, tak návratnost investic.
Nejlepší funkce Productiv
- Upozorňuje uživatele na nové aplikace a poskytuje informace o jejich využití a nákladech na SaaS.
- Poskytuje podrobné informace o používání aplikací na různých úrovních.
- Poskytuje komplexní přehled výdajů na SaaS v rámci celého portfolia.
- Spravujte metadata aplikací, jejich životní cyklus, zásady správy a vlastnictví v jednom přehledu.
Omezení produktivity
- Katalog aplikací je stále ve vývoji a mohou v něm chybět některé funkce.
- Vylepšené funkce pro vytváření reportů by byly pro současné uživatele přínosné.
Ceny produktu Productiv
- Na požádání jsou k dispozici personalizované ukázky.
Hodnocení a recenze Productiv
- G2: 4,7/5 (49 recenzí)
- Capterra: N/A
8. BetterCloud
Seznamte se s BetterCloud, platformou pro správu SaaS se zaměřením na IT operace. Od bezpečnostních operací po správu uživatelů, BetterCloud je navržen tak, aby nabídl centralizované místo pro monitorování, správu a zabezpečení všech vašich SaaS aplikací. Pokud potřebujete harmonizaci IT s nejvyšší úrovní zabezpečení, BetterCloud je tou správnou volbou.
Nejlepší funkce BetterCloud
- Objevte všechny schválené i neschválené aplikace SaaS ve vašem prostředí.
- Nabízí automatizované pracovní postupy pro přesné a včasné zřizování účtů z HR zdrojů.
- Nabízí centralizovaný přehled o přístupu uživatelů k aplikacím a potenciálně citlivým údajům.
Omezení BetterCloud
- Problémy s hromadným vytvářením uživatelů nebo nesprávným přiřazením skupin
- Počáteční fáze učení pro seznámení se s platformou pro správu SaaS
- Omezené možnosti přizpůsobení pracovního postupu v některých scénářích
Ceny BetterCloud
- K dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze BetterCloud
- G2: 4,4/5 (více než 340 recenzí)
- Capterra: 4/5 (27 recenzí)
9. Zylo
Zylo, nováček v oblasti správy SaaS, přináší nový pohled. Jeho hlavní předností je schopnost poskytovat informace o výdajích, využití a zpětné vazbě od uživatelů.
Díky tomu, že společnostem poskytuje 360stupňový přehled o jejich SaaS stacku, Zylo zajišťuje, že každá investice, rozhodnutí a operace jsou založeny na datech a mají dopad.
Nejlepší funkce Zylo
- Využívá umělou inteligenci k udržování aktuálního záznamu o všech organizačních SaaS.
- Převádí obrovské množství dat na praktické informace pro optimalizaci SaaS.
- Zajišťuje správu tím, že upozorňuje na stínové IT a vede katalog schválených aplikací.
Omezení Zylo
- Uživatelé hlásí problémy s filtrováním dat.
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Problémy s čistotou dat v důsledku zpracování obrovského množství informací
Ceny Zylo
- K dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze Zylo
- G2: 4,8/5 (50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (5 recenzí)
10. CoreSuite
CoreSuite je silným hráčem ve světě správy SaaS pro podniky. CoreSuite je navržen s ohledem na rozsáhlé operace a nabízí klíčové funkce správy SaaS, které pokrývají všechny aspekty správy SaaS, od monitorování dodržování předpisů až po správu dat.
Pro organizace, které hledají robustní a komplexní platformu, nabízí CoreSuite bezkonkurenční hloubku a šíři.
Nejlepší funkce CoreSuite
- Designer nabízí efektivní šablony dokumentů, které zefektivňují marketingové dokumenty.
- Účetnictví snadno sleduje finanční údaje, včetně bankovních výpisů a rozpočtových zpráv.
- Funkce podrobného rozboru umožňují hlubší finanční analýzu.
- Uživatelsky přívětivé přizpůsobení pro SAP Business One; vhodné pro jednoduché i složité potřeby
Omezení CoreSuite
- Žádná zpětná vazba od uživatelů není k dispozici.
Ceny CoreSuite
- K dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze CoreSuite
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Využijte sílu toho nejlepšího: Proč je ClickUp vaší nejlepší volbou
Procházení nesčetnými možnostmi správy softwarových aktiv může být zdrcující. Každá z nich slibuje celou řadu funkcí, ale nakonec záleží hlavně na spolehlivosti, integraci a snadném použití.
Po prozkoumání nejlepších konkurentů v oboru je ClickUp nepochybně tím, který vyniká. ClickUp není jen nástroj, je to komplexní řešení. Bez námahy překlenuje mezery mezi úkoly, týmy a nástroji a vytváří plynulý provozní tok.
Díky intuitivnímu rozhraní, výkonným integracím a závazku k neustálé inovaci se ClickUp profiluje nejen jako software, ale také jako neocenitelný partner na vaší cestě k efektivnímu provozu.
Vyzkoušejte potenciál platformy na vlastní kůži a sledujte, jak optimalizuje váš přístup ke správě SaaS. Protože pokud jde o provozní dokonalost, spokojit se s dobrým nestačí.