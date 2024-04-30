Šablony výročních zpráv zdarma

Zvýraznění úspěchů a neúspěchů na konci roku položí základy pro lepší a plodnější nový rok. Je to čas na zhodnocení výkonnosti, posouzení finančních zpráv a využití těchto poznatků k provedení zlepšení.
Jedním ze způsobů, jak toho společnosti dosahují, je vytvoření výroční zprávy. U veřejných společností je tento dokument nezbytný, aby akcionáři mohli posoudit zdraví podniku. U menších podniků a týmů může vytvoření výroční zprávy také pomoci při lepším rozhodování.
Šablona výroční zprávy vám umožní vytvořit finanční zprávu za polovinu času. Zde vám představíme některé z nejlepších šablon pro vytvoření informativní výroční zprávy. Najdete zde šablony pro zprávy o pokroku, rozpisy práce a výroční zprávy pro podniky v různých odvětvích. 🙌
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 šablon výročních zpráv, které zjednodušují sledování a rozhodování:
- Šablona výroční zprávy ClickUp
- Šablona výroční zprávy ClickUp Business
- Šablona struktury rozdělení práce pro výroční zprávu ClickUp
- Šablona finanční analýzy ClickUp
- Šablona zprávy o pokroku ClickUp
- Šablona výroční zprávy pro neziskové organizace ClickUp
- Šablona výroční zprávy ClickUp LLC
- Canva Moderní obálka výroční zprávy
- Šablona výroční zprávy Venngage na konci roku
- Šablona výroční zprávy od Envato
Proč jsou výroční zprávy důležité?
Výroční zprávy jsou dokumenty, které popisují finanční zdraví společnosti a její činnost. Jsou povinné pro veřejné společnosti, ale mohou je používat i menší podniky a soukromé firmy pro interní reporting.
Před krachem na Wall Street v roce 1929 nebyla výroční zpráva povinná. Po finanční krizi začaly regulační orgány vyžadovat výroční zprávy od všech veřejných společností, aby akcionáři a zainteresované strany mohli pochopit finanční zdraví a provoz společnosti. 📈
Výroční zpráva společnosti obvykle začíná dopisem akcionářům, který stručně shrnuje hlavní body. Proces přípravy výroční zprávy se soustředí na sběr dat a vytváření diagramů, které tvoří příběh vysvětlující, jak proběhl předchozí rok a co se očekává v budoucnosti. Závěrečná část zprávy obsahuje podrobné metriky, které zdůrazňují finanční a provozní postupy.
Většina výročních zpráv obsahuje následující informace:
- Dopis akcionářům
- Diskuse a analýza vedení (MD&A)
- Finanční výkazy
- Auditorské zprávy
- Shrnutí finančních a provozních úspěchů
Podniky si mohou vybrat, zda si na vytvoření výroční zprávy najmu externí agenturu, nebo ji zpracují interně. S pomocí šablony pro výroční zprávy můžete využít informace z dopadových zpráv a prodejních zpráv k vytvoření vlastní finanční a provozní revize.
Co dělá šablonu výroční zprávy dobrou
Výroční zprávy musí obsahovat konkrétní finanční informace, které akcionářům pomohou pochopit finanční zdraví společnosti. Tyto zprávy jsou navrženy tak, aby poskytovaly informace o schopnosti splácet stávající dluhy, zisky nebo ztráty za předchozí rok a provozní plány. 💰
Komplexní výroční zpráva by měla obsahovat:
- Podrobné finanční informace: Účelem tohoto dokumentu je splnit regulační požadavky poskytnutím podrobných finančních informací o výnosech, ziscích a ztrátách.
- Dopis akcionářům: Výroční zprávy obvykle začínají posláním vaší organizace a klíčovými body z předchozího roku, proto si vyberte šablonu, která obsahuje titulní stránku pro tyto informace.
- Podpora vizualizace dat: Vyhledejte šablonu, která obsahuje vestavěné grafy, výsečové grafy a Kanban tabule pro zobrazení klíčových finančních informací a plánů do budoucna.
- Přizpůsobitelná písma a grafické návrhy: Prezentujte svou výroční zprávu v souladu se standardy značky výběrem šablony, která nabízí přizpůsobení typografie, designových prvků a barevných schémat.
10 bezplatných šablon výročních zpráv
Jste připraveni začít s tvorbou výročních zpráv? Nejprve budete muset shromáždit informace o klíčových finančních ukazatelích a provozní výkonnosti. Ponořte se do hodnocení výkonnosti týmu, posuďte úspěšnost cílů projektového řízení a podrobně prozkoumejte čísla týkající se výnosů, dluhů a zisků.
Poté použijte jednu z těchto předem připravených šablon pro výroční zprávy a rychle shromážděte všechny informace do jednoho informativního dokumentu. Od šablon typu „vše v jednom“ až po zprávy o pokroku a zprávy o finanční analýze – najdete vše, co potřebujete k informování svých akcionářů. 💪
1. Šablona výroční zprávy ClickUp
Šablona výroční zprávy ClickUp promění náročnou úlohu v přehledný postup krok za krokem. Od shromáždění správných údajů až po jejich prezentaci v profesionální výroční zprávě bude tato bezplatná šablona výroční zprávy vaším nejlepším pomocníkem při práci na nejdůležitějších úkolech na konci roku.
Začněte tím, že shromáždíte důležité údaje z finančních výkazů, milníků projektu a marketingových zpráv za předchozí rok. Poté otevřete šablonu výroční zprávy a vyplňte základní informace, jako je název společnosti, logo a hlavní zúčastněné osoby.
V části „Významné události roku“ uveďte velké úspěchy, jako je růst tržeb, rozšíření podílu na trhu a globální hodnocení. Dále se zaměřte na alespoň dva významné projekty, přičemž se soustřeďte na cíle a dopad na společnost jako celek.
Na závěr si projděte osvědčené postupy, které v daném roce přinesly nejlepší výsledky, a finanční analýzu za celý rok. Prezentaci sdílejte s členy představenstva, kolegy a akcionáři. Využijte klíčové poznatky ze zprávy k vylepšení komunikačních plánů, položení základů pro zvýšení zisků a zefektivnění provozu, abyste splnili cíle týmu a personálního oddělení.
2. Šablona výroční zprávy ClickUp Business
Šablona výroční zprávy společnosti od ClickUp je snadný nástroj pro shromažďování, dokumentování a prezentaci finančních údajů na konci roku. Tato moderní šablona výroční zprávy podporuje pokročilé grafické prvky, grafy a datové nástroje, abyste mohli sdílet informace tak, jak chcete.
Začněte vytvořením přehledu zprávy rozčleněním informací do shrnutí obchodních cílů, vize a poslání. Dále se zaměřte na strategii společnosti, včetně zpráv o růstu a podílech. Přidejte tabulky a grafy, abyste zdůraznili klíčové úspěchy a hlavní body. 📊
Další část šablony výroční zprávy se týká financí. Napište finanční výkaz, ve kterém uvedete, jak si společnost stojí, a použijte konkrétní čísla, abyste svá tvrzení podložili. Přidejte stručný závěr, ve kterém shrnete hlavní body, a na závěr uveďte prognózy na příštích několik let.
3. Šablona struktury rozdělení práce pro výroční zprávu ClickUp
Šablona struktury rozdělení práce pro výroční zprávu ClickUp usnadňuje vytváření výročních zpráv tím, že rozděluje práci. Pomocí šablony rozdělte celou výroční zprávu na úkoly a podúkoly. Automaticky je přiřaďte správnému členovi týmu, aby shromáždil analytické údaje a vytvořil části výroční zprávy.
Využijte různé pohledy obsažené v této moderní šabloně výroční zprávy k vizualizaci pokroku a zjištění, kdo na čem pracuje. Pomocí značek priority označte úkoly, které je třeba řešit okamžitě. Přidejte vztahy pro závislosti, aby tým věděl, které úkoly blokují ostatní.
Díky integrovanému Ganttovu diagramu můžete rychle zobrazit časovou osu pro vytvoření výroční zprávy. Použijte jej pro široký přehled všech probíhajících úkolů. Otevřete jednotlivé karty úkolů a získejte podrobnější informace o finančních statistikách a postupu vykazování.
4. Šablona finanční analýzy ClickUp
Pomocí šablony finanční analýzy od ClickUp můžete vytvořit aktuální a podrobnou zprávu o finančním zdraví, kterou můžete použít jako součást větší výroční zprávy. Předem připravené tabulky usnadňují vyplňování finančních údajů a sledování změn podle potřeby.
Začněte vyplněním základních informací o společnosti, včetně loga, adresy sídla a kontaktních údajů. Poté přidejte grafy a tabulky s podrobnými finančními údaji. Ty mohou zahrnovat například analýzu cash flow, ukazatele likvidity a zadluženosti. 💸
Následující části obsahují souhrny pro oceňování a analýzu rizik. Přidejte data a popisy, abyste upoutali pozornost čtenáře a pomohli mu pochopit postavení společnosti. Na závěr shrňte klíčové body, tipy pro zlepšení a stručné shrnutí.
Zprávu můžete použít k rychlé prezentaci pro interní zainteresované strany nebo ji sdílet v širším měřítku v PowerPointu nebo webináři s akcionáři. Vlastní nastavení oprávnění vám umožňuje kontrolovat, kdo zprávu uvidí a zda ji může upravovat.
5. Šablona zprávy o pokroku ClickUp
Šablona zprávy o pokroku ClickUp je skvělým doplňkem výroční zprávy. Umožňuje vám sledovat cíle projektu, dodržovat harmonogram a sdílet souhrny pokroku s akcionáři. Použijte šablonu zprávy o pokroku k hodnocení úspěchů jednotlivých členů týmu nebo ke sledování úspěchů celého oddělení.
Přizpůsobte list tak, aby vyhodnocoval jednotlivé členy týmu nebo celé oddělení. Vyplňte základní informace, včetně pracovních pozic, rozsahu projektu a kontaktních údajů. Poté vytvořte hodnocení výkonu rozdělením hlavních cílů na klíčové metriky.
Vytvořte v šabloně část věnovanou hodnocení dovedností a vymyslete klíčové dovednosti, které by měl tým nebo zaměstnanec splňovat. Rozdělte hodnocení do tří až pěti stupňů. Na závěr zprávy uveďte část s doporučeními, kde vyhodnotíte měřené ukazatele a porovnáte je s cíli společnosti a projektu.
Šablonu zprávy o pokroku použijte k zdůraznění úspěchů a oblastí, které je třeba ve vaší výroční zprávě zlepšit. Zprávu o pokroku lze také použít k identifikaci případů, kdy týmy zlepšily provoz a zvýšily zdraví a úspěch společnosti.
6. Šablona výroční zprávy pro neziskové organizace ClickUp
Šablona výroční zprávy pro neziskové organizace od ClickUp umožňuje organizacím sdílet informace o provozu a finanční situaci. Využijte výroční zprávy neziskových organizací k sdílení klíčových informací s širokou veřejností nebo k podávání zpráv zastáncům a dárcům. 🤩
Šablona výroční zprávy pro neziskové organizace začíná zprávou výkonného ředitele. V této části můžete poděkovat investorům a dobrovolníkům za jejich příspěvky a uvést úspěchy uplynulého roku.
Dále uveďte vizi a poslání vaší neziskové organizace. Nezapomeňte vysvětlit, kde se společnost nachází dnes a kam podle vás směřuje v příštím roce nebo dvou. Rozvržení výroční zprávy pak pokračuje popisem klíčových úspěchů a programových aktivit.
Následně zdůrazněte příběhy o změnách, které v uplynulém roce měly největší dopad na organizaci. Ponořte se do finančních výkazů a poděkujte dárcům a dobrovolníkům, kteří se nad rámec svých povinností zasloužili o něco víc.
Zakončete své šablony výročních zpráv neziskových organizací zaměřením se na budoucí cíle organizace. Zde se můžete soustředit na finanční cíle v oblasti fundraisingu i na připravované projekty, které chcete realizovat.
7. Šablona výroční zprávy ClickUp LLC
Šablona výroční zprávy LLC od ClickUp vám umožní sdílet provozní podrobnosti a finanční výsledky za uplynulý rok. Použijte ji ke správě obchodních dokumentů, ušetřete čas při vytváření výročních zpráv a sledujte pokrok v průběhu let.
Tato šablona výroční zprávy společnosti obsahuje čtyři předem připravené sekce, ale můžete přidat další podle potřeby. První sekce se věnuje růstu projektu, včetně podrobných finančních statistik. Sekce věnované rostoucímu týmu a sociální odpovědnosti společnosti zdůrazňují přístup společnosti, který klade na první místo lidi.
V části věnované plánům na příští rok můžete přidat finanční prognózy a potenciální projekty. Je to skvělé místo, kde můžete získat podporu klíčových stakeholderů pro příští rok.
8. Canva Moderní obálka výroční zprávy
Canva je známá spíše pro design než pro výroční zprávy. Tento nástroj však dokáže vzít obecně nudný soubor informací a proměnit jej v kreativní výroční zprávu, připravenou k prezentaci a sdílení v rámci společnosti. Mezi desítkami šablon pro výroční zprávy patří Modern Cover Annual Report k našim oblíbeným.
Tato kreativní šablona výroční zprávy má modro-žlutý design, ale můžete ji přizpůsobit tak, aby odpovídala barvám vaší značky, nebo zvolit jednoduché černobílé rozvržení. Přizpůsobte písma tak, aby odpovídala stylu vaší značky na obálce výroční zprávy. 👩🏽🎨
Přidejte fotografie, grafiku a ikony, aby váš návrh opravdu vynikl. Stačí dvě kliknutí a můžete si návrh stáhnout a okamžitě sdílet na fórech, sociálních sítích nebo ve vaší interní výroční zprávě.
9. Šablona výroční zprávy Venngage na konci roku
Venngage je profesionální nástroj pro tvorbu infografik, který nabízí poutavou šablonu pro výroční zprávu na konci roku. Vintage design obsahuje retro barevné palety, které můžete přizpůsobit tak, aby odpovídaly značce vaší společnosti.
Šestistránková šablona začíná titulní stranou, úvodem a obsahem. Následující stránky obsahují nejdůležitější události na konci roku, trendy v oboru a výsledky. V celé bezplatné šabloně najdete jasné barvy, přechody a grafy, které zdůrazňují nejdůležitější informace z výkazů výdajů a dalších finančních dokumentů.
Tato atraktivní šablona výroční zprávy je nejvhodnější pro podniky, které chtějí poskytnout stručný přehled o obchodních aktivitách za uplynulý rok. Pokud dáváte přednost podrobnější zprávě, přidejte další stránky a podrobnější informace.
10. Šablona výroční zprávy od Envato
Šablona výroční zprávy od Envato je podrobný 24stránkový dokument, který informuje akcionáře o stavu vašeho podnikání. Díky profesionálnímu designu lze finální produkt sdílet jako přílohu e-mailu nebo ve formátu PDF. 📧
Tato ukázka výroční zprávy vám umožní prezentovat vaši firmu formálním a poutavým způsobem. Použijte ji ke sdílení čtvrtletních přehledů o činnosti firmy, klíčových úspěchů a finančních výkazů s příslušnými stranami.
Změňte všechny barvy v dokumentu na jednom místě tak, aby odpovídaly vaší značce. Použijte vestavěná bezplatná písma a změňte text tak, aby odpovídal vašim značkovým směrnicím. Návrh funguje nejlépe v Adobe InDesign a nabízí vrstvené a vektorové funkce pro pokročilé návrhy.
Informujte akcionáře pomocí šablon výročních zpráv
Díky jednoduché šabloně výroční zprávy budete moci akcionáře informovat o stavu a finanční situaci společnosti rychleji než kdykoli předtím. Od nádherných přizpůsobitelných designů po jednoduché informativní rozvržení – existuje způsob, jak sdílet informace tak, jak chcete.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte vytvářet komplexní výroční zprávu, která bude jistě informativní a poutavá. Projděte si více než 1 000 šablon, abyste shromáždili data pro finanční výkaznictví, a využijte více než 15 zobrazení a nástrojů pro přizpůsobení, abyste mohli sledovat úspěchy v průběhu celého roku. Až budete připraveni vytvořit výroční zprávu, ClickUp vám nabízí několik šablon, které vám pomohou tuto práci zvládnout. 🌻