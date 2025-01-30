10 nejlepších softwarů pro budování odkazů pro SEO týmy v roce 2025

Napíšete skvělý článek na dané téma a ten se pak několik týdnů objevuje až na páté stránce výsledků vyhledávání Google.
I po utracení tisíců dolarů za profesionální autory se stále neumístíte na předních pozicích pro klíčová slova, která chcete.
Všichni jsme to zažili. V čem tedy spočívá skutečný problém?
Pokud váš web nemá správné odkazy směřující na správné stránky, vaše hodnocení by mohlo utrpět. V dnešní době vyhledávací algoritmy upřednostňují legitimní snahy o budování odkazů před pochybnými taktikami nebo slabšími autoritami webů.
Zamyslete se nad tím – Google žongluje s obrovským množstvím špičkového obsahu a soupeří o vytoužené první místo v různých odvětvích. Sleduje vaše strategie na stránkách i mimo ně, aby uživatelům poskytoval ty nejlepší výsledky vyhledávání.
Solidní profil zpětných odkazů a nastavení interních odkazů sdělují Googlu, že váš obsah rezonuje s vaší cílovou skupinou, díky čemuž je váš web pro uživatele relevantnější a hodnotnější.
Investujete jmění do strategie obsahu a reklamních kampaní, ale zanedbáváte správné nástroje pro budování odkazů? Tím jen zvyšujete své riziko. Ušetřete peníze, čas a starosti pomocí bezplatných nástrojů pro budování odkazů.
Vybrali jsme pro vás špičkový software pro budování odkazů, který vždy zajistí úspěšnou obsahovou strategii. Pojďme se na něj hned podívat!
Co byste měli hledat v softwaru pro budování odkazů?
Než se pustíme do našeho výběru, zde je několik vlastností, které odlišují dobrý nástroj pro budování odkazů:
- Jednoduchost: Nastavení a ovládání musí být jednoduché, bez technických obtíží.
- Spolehlivost dat: Ujistěte se, že poskytuje spolehlivá, aktuální a přesná data o vašich potenciálních odkazech, která vám pomohou při rozhodování na základě dat.
- Škálovatelnost: Přístup k většině oblíbených funkcí, které pomáhají při tvorbě obsahové strategie.
- Cenová dostupnost: Ceny by měly být flexibilní, aby vyhovovaly vašemu obchodnímu rozpočtu a marketingovým cílům.
- Funkčnost: Měl by být vhodný pro oslovovací kampaně, analýzu konkurence, sledování a měření odezvy.
- Snadná integrace: Zajistěte hladkou integraci s vašimi nástroji pro optimalizaci vyhledávačů, CRM a výzkum klíčových slov.
10 nejlepších nástrojů pro budování odkazů, které můžete použít v roce 2024
1. Ahrefs
Ahrefs je výkonný software s působivými funkcemi pro budování odkazů. Původně byl navržen pro kontrolu zpětných odkazů, ale v posledních letech se vyvinul v špičkovou databázi klíčových slov a zpětných odkazů.
Většina odborníků na SEO považuje Ahrefs za jeden z nejlepších „kontrolních nástrojů zpětných odkazů“, zejména v kombinaci s dalšími špičkovými nástroji.
Ahrefs pokrývá všechny vaše potřeby: výzkum, publikování odkazů na webech, sledování a opětovné využití obsahu. Je to zlatý důl pro studium a využití odkazových strategií vašich konkurentů.
Nejlepší funkce Ahrefs
- Celkové shrnutí webových stránek: Podívejte se na přehled stránek, kde najdete podrobné informace o hodnocení domén a URL adres. Prozkoumejte rozsáhlý profil, který odhaluje typy odkazů v reálném čase, kvalitu, odkazující domény, užitečné metriky pro budování odkazů, profily zpětných odkazů, relevantní příležitosti pro budování odkazů, externí odkazy, příležitosti pro budování nefunkčních odkazů, zdroje návštěvnosti a mnoho dalších funkcí kampaní pro budování odkazů. Navíc získáte přehledné grafické ilustrace, které ukazují růst odkazů domény v průběhu času.
- Porovnání domén: Umístěte URL konkurence vedle jiné URL a podívejte se, jak si vedou. Porovnejte sílu jejich odkazů, autoritu a klíčová slova a odhalte případné rozdíly mezi nimi.
- Křížové propojení: Získejte podrobné a cenné informace o odkazujících doménách.
- Podrobnosti o nefunkčních odkazech: Najděte chybové stránky, které mají vliv na doménu, abyste je mohli opravit nebo efektivněji spolupracovat.
- Zmínky: Pomocí funkce Content Explorer můžete sledovat zpětné odkazy a rychle objevovat nepropojené zmínky. Stačí zadat svou značku a aktivovat filtr „Zvýraznit nepropojené domény“, abyste zjistili, zda se tyto stránky vztahují k vám.
- Analýza mezer v obsahu: Najděte užitečné příležitosti pro klíčová slova, které vám pomohou vylepšit vaši strategii obsahu.
Omezení Ahrefs
- Pokud máte omezený rozpočet, možná z toho nebudete mít velký užitek, protože nový kreditní systém se rychle vyčerpá.
- Neposkytuje analýzu návštěvnosti konkurenčních domén.
Ceny Ahrefs
- Zdarma
- Lite: 99 $ měsíčně pro jednoho uživatele
- Standard: 179 $ měsíčně pro jednoho uživatele
- Pokročilá: 399 $ měsíčně pro tři uživatele
- Agentura: 999 $ měsíčně pro pět uživatelů
Recenze a hodnocení Ahrefs
- G2: 4,5/5 (494 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (540 recenzí)
2. Link Whisper
Link Whisper je osvědčený nástroj pro budování interních odkazů. Kontroluje relevanci vašeho obsahu a na ovládacím panelu pohodlně navrhuje nejlepší strukturu interních odkazů pro vaše on-page SEO.
Link Whisper vám ušetří námahu s hledáním správných interních zdrojů, na které můžete odkazovat ve svých článcích. Pokud používáte CMS WordPress, rychle identifikuje opuštěné stránky, opraví nefunkční odkazy a vyřeší chyby 404, čímž v konečném důsledku zlepší optimalizaci vašeho webu pro SEO.
Nejlepší funkce Link Whisper
- Získejte okamžitý přístup k doporučením pro správné interní propojení stránek a příspěvků.
- Analyzujte svůj profil interních odkazů od počtu interních odkazů ve svých příspěvcích až po stav odkazů.
- Objevte zdroj a cíl každého nefunkčního odkazu a opravte nebo odstraňte nefunkční odkazy několika kliknutími.
Omezení Link Whisper
- Omezené možnosti filtrování, třídění nebo upřednostňování doporučení odkazů na základě vašich preferencí nebo kritérií.
- Omezená funkčnost, protože funguje pouze v rámci CMS WordPress.
Ceny Link Whisper
- 77 $ za roční licenci pro jeden web
- 117 $ za tři licence na webové stránky ročně
- 167 $ za deset licencí na webové stránky ročně
Recenze a hodnocení Link Whisper
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
3. BuzzStream
BuzzStream je nástroj CRM a outreach, který vám pomůže udržet konzistentní proces budování odkazů. Odesílejte a sledujte žádosti o odkazy, přizpůsobujte a organizujte outreach e-maily na jednom centrálním místě.
Buzzstream automaticky vytváří seznam metrik zpětných odkazů webových stránek a kontaktních údajů potenciálních zákazníků. Pomáhá budovat spolehlivou databázi marketérů, čímž zvyšuje vaše šance na lepší metriky odkazů. Spuštění kampaní na budování odkazů je snadné, pokud chcete urychlit dosažení svých strategických milníků.
Nejlepší funkce BuzzStream
- Zintenzivněte vyhledávání kontaktů, zahrnutí potenciálních zákazníků, analýzu odkazů a tvorbu e-mailů pro kampaně pomocí přizpůsobených šablon – vše na jednom místě!
- Organizujte úkoly, označujte potenciální zákazníky, nastavujte připomenutí a filtrujte potenciální zákazníky podle preferencí.
- Přizpůsobte kampaně pomocí funkce vlastních polí pro přizpůsobený dosah.
Omezení BuzzStream
- Neohrabané rozhraní; vyžaduje více času na naučení se používání softwaru
Ceny BuzzStream
- Starter: 24 $ měsíčně (1 uživatel a 24 $ za každého dalšího uživatele)
- Růst: 124 $ měsíčně (3 uživatelé a 40 $ za každého dalšího uživatele)
- Profesionální: 299 $ měsíčně (6 uživatelů a 50 $ za každého dalšího uživatele)
- Na míru: 999 $ měsíčně (15+ uživatelů)
Hodnocení a recenze BuzzStream
- G2: 4,1/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
4. BuzzSumo
BuzzSumo vám pomůže najít a vyhodnotit nejoblíbenější a nejrelevantnější obsah pro jakékoli téma nebo klíčové slovo. Objevíte trendová témata, nápady na obsah, příležitosti pro hostování příspěvků, zmínky o značkách, vlivné osoby v dané oblasti a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce BuzzSumo
- Objevte populární trendy v obsahu na základě sdílení a interakcí u libovolného klíčového slova, domény a tématu.
- Sledujte web, sociální média a blogy, abyste zjistili názory a zmínky týkající se vašich klíčových slov.
- Snadno vyhledávejte, sledujte a porovnávejte obsah z různých domén, klíčových slov a témat.
Omezení BuzzSumo
- Nemá e-mail, a proto nelze automatizovat kampaně na budování odkazů.
Ceny BuzzSumo
- Tvorba obsahu: 199 $ měsíčně (1 uživatel)
- PR & Comms: 299 $ měsíčně (5 uživatelů)
- Balíček: 499 $ měsíčně (10 uživatelů)
- Enterprise: 999 $ měsíčně (30 uživatelů)
Hodnocení a recenze BuzzSumo
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
5. SEMrush
SEMrush je oblíbený nástroj pro výzkum klíčových slov a odkazů. Pomáhá marketérům řešit SEO, PPC a všechny aspekty obsahové strategie tím, že identifikuje příležitosti pro budování odkazů.
S více než 39 jedinečnými funkcemi se SEMrush neustále aktualizuje o nové funkce, které zvyšují autoritu domény webových stránek a jejich online viditelnost.
Nejlepší funkce SEMrush
- Robustní SEO výzkum a nástroje: Proveďte bohatou a komplexní analýzu jakékoli webové stránky, abyste pochopili, jaké odkazy ovlivňují její hodnocení. Vyhodnoťte také kvalitu a stav těchto odkazů.
- Audit webu: Zjistěte problémy, které by mohly poškozovat vaše hodnocení ve vyhledávačích.
- Nástroje pro organický a PPC výzkum klíčových slov: Sledujte klíčová slova, která přivádějí na web nejvíce návštěvníků, ať už prostřednictvím placeného vyhledávání nebo organických výsledků.
- On-page SEO: Jednoduše vložte svůj článek do nástroje SEMrush pro optimalizaci obsahu a zlepšete potenciál hodnocení vašich cílových dotazů.
- Analýza konkurence: Zjistěte, jaké odkazy a klíčová slova využívá vaše konkurence ve vašem oboru ve svůj prospěch.
- Porovnání domén: Umístěte URL konkurence vedle sebe a podívejte se, jak si vedou. Porovnejte jejich silné stránky, jako jsou odkazy, autority a klíčová slova, a zjistěte, jaké jsou mezi nimi rozdíly.
- Podrobnosti o nefunkčních odkazech: Najděte a identifikujte chybové stránky, které mají vliv na doménu, abyste je mohli opravit nebo efektivněji spolupracovat.
Omezení SEMrush
- Uživatelské rozhraní není zrovna nejvíce uživatelsky přívětivé.
- Poměrně drahé, pokud pracujete s nízkým rozpočtem.
Ceny SEMrush
- Pro: 119,95 $ měsíčně
- Guru: 229,95 $ měsíčně
- Podnikání: 449,95 $ měsíčně
- Na míru: dohodou
Hodnocení a recenze SEMrush
- G2: 4,5/5 (více než 1800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2100 recenzí)
6. Postaga
Postaga je nástroj pro budování odkazů, který vám pomůže vytvořit kvalitní odkazy na váš web pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci. Pokrývá vše – od metrik budování odkazů analyzujících relevanci obsahu až po vyhledávání kontaktů a oslovování – díky čemuž je budování odkazů rychlejší a efektivnější.
Nejlepší funkce Postaga
- Integrujte je s dalšími SEO nástroji, včetně Moz, Ahrefs a Hunter.
- Vytvářejte návrhy pro své propagační kampaně, včetně typu kampaně, cílové skupiny a strategií následných kroků.
- Vytvářejte white label reporty o výkonu svých kampaní.
Omezení Postaga
- Není zaručena doručitelnost e-mailů; e-maily mohou být vráceny nebo skončit ve složce se spamem.
Ceny Postaga
- Pro: 84 $ měsíčně (s 2000 kontakty)
- Agentura: 240 $ (s 15 000 kontakty)
Hodnocení a recenze Postaga
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
7. Pitchbox
Pitchbox je nepostradatelný nástroj pro budování odkazů a prodejní aktivity zkušených tvůrců odkazů. Pomáhá s vyhledáváním a identifikací potenciálních zákazníků, tvorbou e-mailů a jejich distribucí. Sledujte konverzace, provádějte následné kroky a měřte výsledky – vše na jednom místě.
Pitchbox nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní, které zjednodušuje budování odkazů ve velkém měřítku.
Nejlepší funkce Pitchboxu
- Ideální pro velké agentury zabývající se content marketingem nebo společnosti s intenzivními pracovními postupy a týmem pro oslovování zákazníků.
- Zlepšuje spolupráci v týmu, protože na stejné kampani může pracovat více lidí.
- Získejte přístup k přizpůsobeným pracovním postupům, které automatizují a optimalizují váš proces oslovování zákazníků.
Omezení Pitchboxu
- Uživatelé se potýkají s rozsáhlými možnostmi platformy, které považují za obtížně ovladatelné a složité.
Ceny Pitchboxu
- Profesionální: 550 $ měsíčně
- Enterprise: 1500 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Pitchbox
- G2: 4,7/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
8. NinjaOutreach
Ninja Outreach je nástroj pro budování odkazů a oslovování potenciálních zákazníků, bloggerů, novinářů a influencerů. Vyhledává vaše potenciální zákazníky pomocí různých kritérií, jako jsou kontaktní údaje, počet sledujících na sociálních sítích, blogové příspěvky, autorita domény a minulé interakce.
Nejlepší funkce NinjaOutreach
- Analyzujte a sledujte potenciální zákazníky pomocí různých metrik a zároveň buďte informováni o svých vztazích s potenciálními zákazníky.
- Spolupracujte se svým týmem na realizaci oslovovacích kampaní a vývoji strategií pro budování odkazů.
Omezení NinjaOutreach
- Mnoho uživatelů má potíže s ovládáním softwaru pro budování odkazů a často má špatné zkušenosti.
Ceny NinjaOutreach
- Bronze Ninja: 99 $ měsíčně
- Silver Ninja: 199 $ měsíčně
- Gold Ninja: 399 $ měsíčně
Hodnocení a recenze NinjaOutreach
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: 3,8/5 (více než 60 hodnocení)
9. LinkBuilder. io
LinkBuilder. io je agentura pro budování odkazů, která zajišťuje špičkové zpětné odkazy z důvěryhodných webů. Jejich odborníci se starají o všechny aspekty vývoje odkazů, od oslovování a vyjednávání až po umístění a vyhledávání.
Nejlepší funkce LinkBuilder
- Plánujte a spravujte své kampaně pro budování odkazů na jednom místě.
- Sledujte zpětné odkazy a vyhodnocujte návratnost investic do budování odkazů. Zkontrolujte počet získaných odkazů, jejich cenu a to, jak ovlivňují návštěvnost a hodnocení ve vyhledávačích.
Omezení nástroje LinkBuilder
- LinkBuilder je pro malé podniky drahý.
Ceny LinkBuilder
- Startup: 2999 $ měsíčně
- Růst: 5999 $ měsíčně
- Pro: 9999 $ měsíčně
- Enterprise: 19 999 $ měsíčně
Hodnocení a recenze LinkBuilder
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
10. BrightLocal
BrightLocal je specializovaná platforma pro lokální SEO, která vám pomůže spravovat vaši reputaci a recenze, zvýšit návštěvnost a počet potenciálních zákazníků z lokálních vyhledávání a optimalizovat vaše lokální hodnocení.
Zajišťuje konzistenci vašich údajů NAP (jméno, adresa, telefonní číslo) online tím, že vyhledává a opravuje problémy s citacemi, jako jsou chybějící, duplicitní nebo nekonzistentní záznamy.
Nejlepší funkce BrightLocal
- Analyzujte SEO zdraví svého webu a odhalte všechny problémy nebo chyby, které by mohly mít vliv na hodnocení, vaši strategii budování odkazů nebo uživatelský zážitek.
- Vytvářejte otázky pro recenze a sbírejte zpětnou vazbu od zákazníků nebo uživatelů, abyste vylepšili digitální reputaci svého webu.
Omezení BrightLocal
- BrightLocal funguje pouze s webovými stránkami WordPress, protože se jedná o plugin pro WordPress.
Ceny BrightLocal
- Track: 39 $ měsíčně
- Správa: 49 $ měsíčně
- Grow: 59 $ měsíčně
Hodnocení a recenze BrightLocal
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 250 recenzí)
Další marketingové nástroje
Ačkoli nástroje pro budování odkazů a SEO jsou v rámci vašich marketingových aktivit velmi důležité, tvoří pouze malou část vašeho celkového růstového nastavení. K růstu vašeho podnikání potřebujete různé aspekty, jako je obsah, e-mailový marketing a placené reklamy, mimo jiné strategie a taktiky, které musí spolupracovat.
Jedním z takových nástrojů je ClickUp, který spojuje všechny vaše marketingové týmy, aby společně pracovaly na dosažení vašich cílů v oblasti příjmů.
ClickUp
ClickUp je komplexní řešení pro správu úkolů a projektů, které vám pomůže posunout váš marketing na vyšší úroveň. Vytvářejte a sledujte kampaně s ClickUp Marketing Teams. Využijte ClickUp AI k generování nápadů na kampaně, jako jsou blogy, případové studie a briefy.
Software pro správu úkolů zahrnuje systém ClickUp Marketing Campaign Management, který vám pomůže vytvářet, plánovat, organizovat, urychlovat a sledovat účinnost vašich marketingových kampaní.
ClickUp také poskytuje knihovnu předem vybraných šablon pro designové a kreativní procesy v marketingových týmech. S pomocí těchto rámců můžete vytvořit designový pracovní postup, který efektivně replikuje váš ideální pracovní postup a podporuje produktivitu a kreativitu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Upřednostněte projekty: Strukturovejte projekty nebo porovnávejte různé kampaně pro budování odkazů pomocí matice pro upřednostňování projektů.
- Automatizace na míru: Eliminujte závislost na lidské práci a automatizujte proces plánování.
- Využijte sílu umělé inteligence: Pomocí jednoduchých pokynů vytvořte poutavý obsah, na který budou chtít odkazovat jiné webové stránky.
- Plynulé reportování: Vytvářejte reporty o svých interních aktivitách v oblasti budování odkazů. Objevte nejvýkonnější odkazy a případná omezení, abyste mohli činit chytřejší rozhodnutí.
- Optimalizujte kampaně: Organizujte a zefektivněte své plány budování odkazů, vyhodnocujte své kontakty, sledujte oznámení a buďte vždy v obraze díky nástroji ClickUp Marketing Campaign Management.
Omezení ClickUp
- ClickUp je vysoce přizpůsobitelný, což může být pro začátečníky odrazující.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ měsíčně na uživatele
- Podnikání: 12 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3500 recenzí)
Posuňte své SEO a marketingové aktivity na vyšší úroveň
Link Whisper a další prémiové nástroje pro budování odkazů se zaměřují na zlepšení kvality odkazů a oslovení různých webových stránek. To zvyšuje vaši důvěryhodnost na webu a posiluje vaši online přítomnost – ať už se jedná o více návštěv webových stránek, zmínky na jiných webových stránkách nebo sociálních médiích.
Spojte sílu těchto nástrojů s komplexním řešením, jako je ClickUp, pro správu marketingových úkolů, zajištění hladké spolupráce mezi týmy a nástroji a v konečném důsledku zvýšení produktivity napříč více projekty v rámci organizace.
Zaregistrujte se zdarma ještě dnes.