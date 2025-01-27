10 nejlepších softwarových nástrojů pro diagramy UML v roce 2025 (bezplatné i placené)

UML diagramy mohou zázračně pomoci při řešení složitých projektů, jako je návrh systému nebo analýza obchodních procesů. ✨
Slouží jako univerzální plány projektů, které informují všechny účastníky o tom, co je třeba vytvořit, jak by to mělo fungovat a jak různé komponenty vzájemně interagují. Vizualizací různých aspektů systémů a procesů tyto nástroje podporují spolupráci a snižují riziko chyb, čímž zajišťují úspěšné výsledky projektů.
Vzhledem k tomu se budeme zabývat 10 našimi oblíbenými programy pro tvorbu UML diagramů.
Rozebíráme jejich hlavní funkce, cenové modely, omezení a uživatelské recenze, abychom vám pomohli najít nejlepší nástroj pro váš pracovní postup.
Co byste měli hledat v softwaru pro tvorbu diagramů UML?
Diagramy jednotného modelovacího jazyka (UML) jsou přizpůsobitelné pracovní postupy, které můžete vytvářet a přetvářet za účelem zlepšení práce. Při výběru dalšího nástroje pro tvorbu diagramů UML zvažte následujících pět funkcí:
- Standardizace: Správný software pro tvorbu diagramů UML musí splňovat průmyslové standardy.
- Všestrannost: Měl by podporovat různé typy diagramů UML, jako jsou třídy, objekty a sekvence.
- Přizpůsobení: Musí vám umožňovat přizpůsobit diagramy podle vašich preferencí a přidat vaše značení.
- Snadné použití: Vyberte si software, který je intuitivní a umožňuje vám efektivně vytvářet a upravovat diagramy UML.
- Kompatibilita: Zkontrolujte, zda software umožňuje import a export souborů v kompatibilních formátech a zda se integruje do vašeho pracovního postupu.
- Přístupnost: Pokud plánujete pracovat na UML diagramech na cestách, ujistěte se, že vybraný software umožňuje přístup jak z webu, tak z mobilních zařízení.
10 nejlepších nástrojů UML a softwarů pro tvorbu diagramů
Těchto 10 praktických nástrojů UML vám pomůže rychle realizovat jakoukoli myšlenku pomocí komplexních diagramů UML. Většina z nich je placená, ale některé nabízejí novým uživatelům bezplatné zkušební verze, takže si je můžete vyzkoušet v akci, než se rozhodnete pro jejich zakoupení.
Podívejte se na naše nejlepší nástroje pro tvorbu diagramů UML a rozhodněte se, které z nich stojí za váš čas a peníze! ?
1. ClickUp
ClickUp je všestranný nástroj pro řízení projektů , který vám pomůže naplánovat cokoli od jednoduché pizza party až po přistání na Měsíci. ?
Nabízí působivou sbírku funkcí a režimů zobrazení, tzv. „Views“. Tyto přehledy vám umožňují řešit konkrétní aspekty projektu z různých perspektiv. Mezi ně patří Mind Map a ClickUp Whiteboards pro brainstorming a vytváření diagramů, Gantt a Calendar View pro plánování a Form View pro sběr dat.
Pokud jde o diagramy UML, ClickUp nezklame. Vytváření diagramů je s ClickUp Mind Maps jednoduché a intuitivní. Přidávejte a přizpůsobujte uzly jedním kliknutím nebo je přeskupujte přetažením.
Spolupracujte se svým týmem v reálném čase a vkládejte obrázky, videa, výkresy, dokumenty, karty webových stránek nebo jakákoli jiná média, abyste vyjádřili svůj názor.
Můžete si vybrat mezi dvěma různými režimy Mind Map:
- Na bázi uzlů: Čistě vizuální; uzly jsou tvary a představují myšlenky.
- Na základě úkolů: Interaktivní; uzly jsou úkoly a můžete je spravovat v jiných zobrazeních.
Další výhodou, kterou ClickUp nabízí, je široký výběr šablon diagramů UML. Tento nástroj nabízí profesionální diagramy UML prostřednictvím předem připravených pracovních prostorů a seznamů, jako je například šablona diagramu tříd ClickUp UML.
Nejlepší funkce ClickUp
- Široká škála funkcí, zobrazení a šablon
- Intuitivní zobrazení myšlenkové mapy
- Funkce drag-and-drop
- Diagramy založené na uzlech nebo úkolech
- Možnost přidávat obrázky, videa, dokumenty a další média
- Spolupráce týmu v reálném čase
- Integrace s více než 1 000 aplikacemi
- K dispozici pro mobilní zařízení a web
Omezení ClickUp
- Může být náročné pro nové uživatele, kteří dosud nepoužívali nástroj pro řízení projektů.
- Mobilní verze nabízí ve srovnání s webovou verzí omezenou funkčnost.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Gleek. io
Pokud jste softwarový vývojář, pro kterého je klávesnice prodloužením rukou, Gleek.io je přesně to, co potřebujete! ⌨️
Jedná se o nástroj, který pomocí vlastní jedinečné syntaxe převádí text na diagramy. Umožňuje vám vytvářet jednoduché a efektivní diagramy UML bez větší námahy. Můžete používat pouze klávesnici, protože Gleek za vás udělá většinu ruční práce.
Stačí pouze napsat popisy uzlů a na konci specifikovat vztahy mezi nimi pomocí přednastavených příkazů. Gleek automaticky uspořádá uzly na základě vašich pokynů.
Kromě toho vám tento nástroj umožňuje spolupracovat s ostatními v reálném čase, kontrolovat verze a používat šablony, abyste mohli rychle začít.
Nejlepší funkce Gleek. io
- Jednoduchý nástroj pro převod textu na diagram
- Myš není potřeba
- Automatické vytváření diagramů na základě vašich popisů
- Spolupráce v reálném čase
- Správa verzí
- Šablony se specifickými tvary UML pro rychlejší tvorbu
- Bezplatná integrace s Confluence a Azure DevOps
Omezení Gleek. io
- Žádná mobilní aplikace
- Málo možností integrace
- Bezplatný tarif zahrnuje pouze pět diagramů, 40 objektů a export do formátu PNG.
Ceny Gleek. io
- Zdarma
- Prémiový měsíční tarif: 9,95 $/měsíc
- Roční předplatné Premium: 83,40 $/rok
- Tým (10+ uživatelů): Vlastní
- Student: Vlastní (50% sleva pro studenty a učitele)
Hodnocení a recenze Gleek. io
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Astah
Astah je modelovací software sestávající ze čtyř nástrojů pro osobní, týmové a akademické použití:
- Profesionální: Kompletní nástroj pro návrh softwaru
- UML: Jednoduchý nástroj pro UML a mind mapping
- SysML: Jednoduchý modelovací nástroj pro systémové inženýry
- Bezpečnost systému: Nástroj MBSE pro bezpečnostní inženýry
Nástroj UML od Astah je lehký a snadno použitelný. Nabízí různé funkce, které vám pomohou při vytváření diagramů UML. Patří mezi ně automatické vytváření diagramů tříd, přizpůsobení klávesových zkratek a slučování projektových souborů. Díky četným doplňkům a možnostem integrace můžete nástroj snadno přizpůsobit svým preferencím.
Dalším důvodem, proč zvážit Astah UML, je funkce generování kódu a reverzního inženýrství. Můžete automaticky psát kód z existujícího modelu nebo vytvářet modely z kódu (v jazycích Java, C# a C++).
Nejlepší funkce Astah UML
- Snadné použití a vytváření profesionálních diagramů UML
- Různé funkce specifické pro UML
- Generování kódu a reverzní inženýrství
- Rozsáhlá knihovna pluginů
- Integrace s Confluence, yUML a Freemind nebo Via: API
- Online výukový obsah
- Mnoho možností exportu
Omezení Astah UML
- Vkládání informací do diagramu by mohlo být efektivnější.
- Někteří uživatelé považují správu licencí za obtížnou.
- Žádná mobilní verze
Ceny Astah UML
- Individuální: 5,99 $/měsíc
- Tým: Plovoucí licence: 1 110 $/rok (pro 10 uživatelů) Organizační licence 790 $/rok (pro 10 uživatelů)
Hodnocení a recenze Astah UML
- G2: N/A
- Capterra: 4,4/5 (sedm recenzí)
4. Creately
Jak již název napovídá, Creately je nástroj, který vám umožní popustit uzdu své kreativitě – a to i při práci s tak běžnými věcmi, jako jsou diagramy UML! ?
Díky svým komplexním funkcím pro tvorbu diagramů a návrhů revolucionalizuje vizuální spolupráci. Bez jakýchkoli znalostí programování můžete vytvářet cokoli od diagramů UML, diagramů tříd, sekvenčních diagramů a vývojových diagramů až po toky BPMN a mapy procesů.
Začněte s nekonečným plátnem a vizualizujte jakýkoli systém nebo činnost pomocí funkce drag-and-drop. Abyste ušetřili čas, začněte s jednou z mnoha šablon.
Creately také umožňuje spolupráci na diagramech realistickým a bezproblémovým způsobem. Poskytuje podporu více kurzorů, ultrarychlou synchronizaci náhledů a videochat v rámci aplikace.
Stejně jako ClickUp nabízí Creately obecnější nástroje pro správu projektů, které vám pomohou zvládnout práci – slouží jako vaše projektová Wiki. Použijte jej k definování pracovních postupů, pravidel a přístupu na základě rolí a ke sladění dat napříč všemi prvky projektu.
Nejlepší funkce Creately
- Komplexní funkce pro tvorbu diagramů
- Rychlá a realistická týmová spolupráce s funkcemi drag-and-drop
- Náhled synchronizace a videochat
- Mnoho možností šablon diagramů UML a sekvenčních diagramů
- Integrace s Drive, Slack, Confluence a Teams
- Mobilní verze je k dispozici pro týmy vývojářů softwaru, které jsou často na cestách.
Omezení Creately
- Někteří uživatelé hlásili zpoždění u některých funkcí.
- Problémy s formátováním textu
Ceny Creately
- Zdarma
- Starter: 5 $/měsíc na uživatele
- Business: 89 $/měsíc (neomezený počet uživatelů)
- Podnikové: Kontaktujte obchodní oddělení
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
5. SmartDraw
SmartDraw je nástroj pro tvorbu diagramů, který se prezentuje jako cenově dostupná alternativa k Visio. Umožňuje vytvářet více než 70 typů diagramů, všechny s šablonami pro rychlejší nastavení.
Samotný proces vytváření diagramů je intuitivní díky inteligentnímu formátovacímu modulu. Můžete přidávat, odebírat nebo přesouvat tvary podle libosti, protože zbytek diagramu se automaticky přizpůsobí novému uspořádání.
Díky automatickému rozložení, zarovnání a barevným schématům můžete mít jistotu, že váš diagram bude vypadat profesionálně. ?
Tento nástroj podporuje spolupráci – vy a váš tým můžete sdílet soubory a přidávat komentáře, poznámky a hypertextové odkazy k libovolným tvarům.
Díky vestavěným rozšířením vám SmartDraw vytvoří diagramy z jakéhokoli zdroje dat, který mu zadáte. Stejně jako Gleek. io vám umožňuje generovat diagramy na základě existujícího kódu z vašeho GitHubu nebo lokálního úložiště.
Nejlepší funkce SmartDraw
- Více než 70 typů šablon diagramů, od kontextových diagramů po UML.
- Inteligentní formátovací engine
- Rozšíření pro automatické vytváření diagramů
- Nástroje pro spolupráci, jako je sdílení, poznámky a komentáře s funkcemi drag-and-drop.
- Nativní integrace s více než 10 populárními programy a sadami
Omezení SmartDraw
- Není k dispozici na mobilních zařízeních.
- Žádná spolupráce při úpravách v reálném čase
- Chvíli trvá, než si na něj zvyknete.
Ceny SmartDraw
- Individuální: 9,95 $/měsíc
- Tým: 8,25 $/měsíc na uživatele (minimálně tři)
- Webová stránka: 2 995 USD
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze SmartDraw
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
6. Miro
Ať už pracujete sami nebo s desetičlenným týmem na dálku, Miro vám pomůže vytvořit úžasné diagramy, které vizualizují vaše pracovní postupy a podporují spolupráci a komunikaci.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní Miro je vytváření diagramů hračkou pro každého. ?
Začněte shromážděním všech dat na jedné tabuli. Vytvořte diagram od základu pomocí více než 2 000 tvarů nebo začněte s jednou z mnoha šablon a začněte stavět pomocí funkcí drag-and-drop.
S pomocí Miro AI můžete během několika sekund vygenerovat diagram UML z jakéhokoli textového podnětu. Díky aplikacím Mermaid a PlantUML od Miro můžete také převést kód na diagram UML.
Kromě vytváření diagramů nabízí Miro mnoho dalších funkcí, včetně virtuálních kolaborativních workshopů, strategického plánování a Scrum Events pro agilní týmy.
Nejlepší funkce Miro
- Uživatelsky přívětivý nástroj pro tvorbu diagramů
- Hotové šablony diagramů
- Více než 2 000 tvarů
- Automatické generování diagramů z textu nebo kódu
- Více než 100 integračních možností
- K dispozici je mobilní verze pro členy týmu softwarového vývoje, kteří jsou často na cestách.
Omezení programu Miro
- Široká škála funkcí může být zpočátku zastrašující.
- Omezený offline přístup
- Někteří uživatelé považují školicí materiály za nedostatečné.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 8 $/měsíc na člena
- Podnikání: 16 $/měsíc na člena
- Podnikové: Kontaktujte obchodní oddělení
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
7. Microsoft Visio
Z hlavy vývojářů společnosti Microsoft vzešel Visio, jednoduchý, ale robustní nástroj pro tvorbu diagramů a vývojových diagramů.
Pokud jste zvyklí pracovat v Office 365, Microsoft Visio vám bude připadat jako doma. Nejenže vám bude UX povědomé, ale můžete jej také integrovat s mnoha dalšími programy Office, které používáte.
Visio nabízí desítky předem připravených šablon, vzorů a tisíce přizpůsobitelných tvarů. Jeho diagramy jsou přehledné a snadno srozumitelné.
Je to také jedna z mála aplikací pro tvorbu diagramů s funkcemi usnadnění přístupu. Díky nástroji Narrator, kontrole usnadnění přístupu a režimu vysokého kontrastu je tento nástroj navržen s ohledem na inkluzivitu.
Pokud jde o spolupráci, můžete diagram UML upravovat v reálném čase, sdílet jej se svým týmem a pozvat ostatní, aby se podělili o své nápady v komentářích. ?
Nejlepší funkce programu Visio
- Přehledné a srozumitelné diagramy
- Funkce usnadňující přístup
- Desítky šablon a vzorů
- Integrace s dalšími nástroji Microsoft
- Webové a desktopové verze
- K dispozici zdarma pro všechny komerční a vzdělávací plány Microsoft 365.
Omezení programu Visio
- Automatické zarovnání by mohlo být vylepšeno.
- Omezené funkce pro spolupráci
Ceny Visio
- Předplatné: Plán 1: 5 $/měsíc na uživatele Plán 2: 15 $/měsíc na uživatele
- Plán 1: 5 $/měsíc na uživatele
- Plán 2: 15 $/měsíc na uživatele
- Jednorázový nákup: Standard 2021: 369,99 $ za jeden počítač Professional 2021: 719,99 $ za jeden počítač
- Standard 2021: 369,99 $ za jeden počítač
- Professional 2021: 719,99 $ za jeden počítač
Hodnocení a recenze programu Visio
- G2: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
8. EdrawMax
EdrawMax je nástroj, který posune vaše diagramy na vyšší úroveň. ☝️
Jedná se o cloudové nekonečné plátno, které vašemu týmu umožňuje spolupracovat a vytvářet efektivní diagramy, které slouží svému účelu.
EdrawMax má jednu z nejrozsáhlejších knihoven šablon v oboru, která obsahuje:
- Více než 1 500 profesionálních šablon
- Mnoho dalších diagramů vytvořených komunitou
Chcete-li vytvořit diagram, přidejte tvary a symboly a vyberte si z 26 000 možností. Tvary se automaticky propojí a zarovnají pro vaše pohodlí. Chcete-li přidat další informace, přidejte hypertextové odkazy a poznámky. Můžete dokonce generovat snímky PowerPointu, aniž byste museli opustit aplikaci.
Jednou z nejnovějších funkcí EdrawMax je Edraw AI, asistent pro tvorbu diagramů. Umožňuje vám vytvářet diagramy jedním kliknutím. Díky této funkci se můžete vyhnout veškeré ruční práci a soustředit se na to, co je důležité.
Nejlepší funkce EdrawMax
- Pokročilé funkce pro tvorbu diagramů
- Rozsáhlá knihovna šablon, vytvořených odborníky a kolegy
- Diagramy jedním kliknutím s Edraw AI
- Tvorba snímků PowerPointu v rámci aplikace
- K dispozici na webu, v počítači i v mobilu.
Omezení EdrawMax
- Žádné možnosti integrace
- Dražší než většina konkurence
- Žádná přímá živá spolupráce
Ceny EdrawMax
- Předplatné: 99 $*
- Doživotní plán: jednorázová platba 298 $
- Doživotní balíček (Max, Mind a Proj): jednorázová platba 245 USD
*Uvedená cena se vztahuje k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze EdrawMax
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
9. Moqups
Chcete-li vidět, jak se vaše nápady zhmotňují a stávají se realitou, vyzkoušejte Moqups! Jedná se o cloudový designový software, který vám umožní vytvářet cokoli od jednoduchých wireframů a mockupů až po komplexní interaktivní prototypy.
Podporuje také tvorbu diagramů s více než 100 hotovými, přizpůsobitelnými šablonami diagramů a sadou šablon určených speciálně pro diagramy UML.
Díky pokročilým funkcím pro úpravy vám Moqups umožňuje doladit každý aspekt diagramu. Nabízí prvky drag-and-drop a širokou škálu fontů, možností formátování a sad ikon. Mezi nejvýznamnější nástroje patří víceúrovňové zpětné a opakované kroky, zamykání objektů, pravítka a mřížky a vektorové přibližování pro snadné škálování. ⚖️
Můžete také nahrát hotové návrhy do Moqups a rychle je proměnit v interaktivní prototypy.
Moqups je ideální pro spolupráci. Můžete brainstormovat, organizovat, navrhovat, poskytovat a přijímat zpětnou vazbu a prezentovat zainteresovaným stranám – to vše na jedné platformě.
Nejlepší funkce Moqups
- Interaktivní prototypy a diagramy
- Pokročilé funkce pro úpravy a formátování
- Sada šablon diagramů UML
- Převod obrázku na interaktivní diagram
- Živá spolupráce při úpravách
- 10 možností integrace
Omezení Moqups
- Žádná mobilní verze
- Spojky v diagramu jsou obtížné umístit
Ceny Moqups
- Zdarma
- Solo: 9 $/měsíc za jedno místo
- Tým: 15 $/měsíc za pět licencí
- Neomezený: 40 $/měsíc za neomezený počet uživatelů
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Moqups
- G2: 4,2/5 ( více než 90 recenzí )
- Capterra: 4,6/5 ( více než 30 recenzí )
10. Draw. io
Draw.io, dříve známý jako Diagrams.net, je silným hráčem ve světě nástrojů pro tvorbu diagramů. Nabízí některé z nejpokročilejších funkcí pro kreslení. Je to také nástroj, který klade důraz na bezpečnost a umožňuje vám vybrat si, kde budou vaše data uložena. ?
Projděte si rozsáhlou knihovnu šablon a inteligentních šablon, které za vás vytvoří diagramy na základě textových popisů. Veškeré kreslení se provádí na přizpůsobitelné mřížce s vodicími čarami, které vám pomohou dosáhnout dokonalého uspořádání.
Jelikož by bylo nemožné uvést je všechny, zde je několik funkcí Draw.io, které stojí za zvážení:
- Knihovna tvarů, volné ruční kreslení a vlastní tvary
- Vrstvy a tagy
- Překlady, odkazy a interaktivní akce
- Automatické rozvržení
- Tabulky a diagramy s plaveckými drahami
- Generování textu diagramu na základě kódu nebo dat z tabulky
Můžete dokonce přizpůsobit editor a změnit jeho téma nebo jazyk. Draw. io umožňuje spolupráci týmu v reálném čase pomocí sdílených kurzorů.
Nejlepší funkce Draw.io
- Open-source, bezplatný software pro tvorbu diagramů UML
- Zaměřené na bezpečnost
- Pokročilé nástroje pro tvorbu diagramů
- Přizpůsobitelný editor a mřížka
- Živá spolupráce týmu
- Pět nativních integrací a mnoho dalších integrací třetích stran
- Přístupné na webu, v počítači i na mobilu
Omezení Draw.io
- Někteří uživatelé považují výběr šablon za omezený.
- Načítání složitých grafů může chvíli trvat.
- Rozmanitost funkcí může vyžadovat strmé učební křivky.
Ceny Draw.io
- Open-source/zdarma
Hodnocení a recenze Draw.io
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
Vizualizujte cestu k úspěchu pomocí softwaru pro tvorbu diagramů UML
Až se pustíte do dalšího diagramu UML, tyto nástroje vás dovedou k úspěchu. Každý z nich přináší něco jedinečného, od automatického generování diagramů až po vylepšené bezpečnostní funkce.
Ať už si vyberete kterýkoli z těchto programů pro tvorbu diagramů UML, rozhodně neuděláte chybu. Všechny jsou navrženy tak, aby zlepšily vaše zkušenosti s tvorbou diagramů, usnadnily spolupráci a podpořily excelentní výsledky projektů. ?