Lucidchart vs. Visio: Který nástroj pro tvorbu diagramů je lepší v roce 2025?

Ať už jste projektový manažer, podnikatel nebo velmi organizovaný student, někdy je nejlepší si před realizací nápadu udělat malý brainstorming. Kdysi si největší mozky světa zapisovaly své nápady na ubrousky, dnes používají nástroje pro tvorbu diagramů.
Místo kreslení diagramů do staromódního skicáře však můžete spolupracovat s ostatními lidmi na platformě pro tvorbu diagramů v reálném čase. Software pro tvorbu diagramů umožňuje brainstorming nápadů na produkty, vytváření organizačních schémat a vizualizaci dat, a to buď samostatně, nebo ve skupině lidí. Jediným omezením je vaše představivost. ✨
Pokud hledáte nejlepší nástroj pro tvorbu diagramů, pravděpodobně jste své hledání zúžili na Lucidchart a Visio. Tyto možnosti jsou oblíbené u individuálních uživatelů i podniků, ale mají své klady i zápory.
V tomto průvodci vám poskytneme podrobný přehled o souboji mezi Visio a Lucidchart. Seznamte se s jejich hlavními funkcemi, cenami a rozdíly mezi těmito dvěma platformami, abyste mohli najít tu správnou volbu pro vaši situaci.
A navíc vám prozradíme spolehlivou alternativu k Lucidchart a Visio, která vás nadchne. Jdeme na to! 🕺
Co je Lucidchart?
Lucidchart je aplikace pro tvorbu diagramů založená výhradně na webu. Lucidchart je navržen speciálně pro spolupráci v reálném čase, což umožňuje i těm největším týmům vizualizovat složité nápady na jednom místě. Pokud potřebujete sjednotit velký tým, Lucidchart umožňuje všem současně přistoupit a upravovat diagram.
Týmy používají Lucidchart k:
- Vytvářejte procesní mapy
- Mapujte cesty uživatelů
- Organizujte týmy
- Určete toky dat
- UML diagramy
Tento nástroj typu drag-and-drop také obsahuje uživatelsky přívětivé podmíněné formátování, takže můžete rychle vytvářet sofistikované grafiky.
Uživatelé Mac a Linux milují Lucidchart, protože funguje v cloudu. Tento software je známý svou kompatibilitou s téměř jakýmkoli zařízením (včetně Androidů) nebo operačním systémem.
Funkce Lucidchart
Při porovnávání Lucidchart a Visio je důležité rozebrat, co za své peníze dostanete. Zde jsou nejzajímavější funkce Lucidchart.
Vzdálené společné vytváření dokumentů
V případě, že nemáte k dispozici fyzickou tabuli, je Lucidchart skvělou volbou pro vzdálené týmy, které potřebují nástroj pro práci s tabulí. Je to ale také skvělá volba pro studenty, kteří společně plánují prezentaci, zejména pokud se vám nechce chodit přes celý kampus, abyste se setkali se svou skupinou.
Bez ohledu na to, jak program používáte, funkce vzdáleného společného vytváření dokumentů v Lucidchart umožňuje všem spolupracovat na stejném grafu najednou. Zahrnuje chat v editoru, kde mohou všichni sdílet své nápady, a sekci komentářů, kde můžete označovat členy týmu.
Bonus: Software pro tvorbu UML diagramů!
Lucidchart navíc nabízí také kurzory pro spolupráci, takže můžete vidět, kdo se právě nachází v Lucidchartu.
Kontextualizace dat
Do Lucidchartu není třeba kopírovat a vkládat data. Umožňuje vám propojit zdroje dat a metriky s platformou a rychle vytvářet diagramy s velkým množstvím dat.
Jednoduše nastavte propojení dat a ručně vložte svá data. Nebo, pokud spěcháte, nechte nástroj automatické vizualizace Lucidchart, aby vše za vás sestavil.
Ukládání dokumentů
Zaznamenávejte znalosti své instituce, místo abyste je ukládali do e-mailových schránek nebo lokálních disků svého týmu. Lucidchart ukládá dokumenty a zpřístupňuje je všem v cloudovém prostředí v reálném čase. Představte si to jako jedno centralizované místo pro správu všech vašich diagramů a dokumentů.
To však neznamená, že každý má přístup ke všem souborům Lucid. Správci mohou přizpůsobit přístup k účtu, takže pokud potřebujete udržet v tajnosti schůzky vedení na whiteboardu, máte tuto možnost.
Integrace
S Lucidchart můžete zůstat u svého současného technologického vybavení. Tato platforma má konektory pro:
- Google Workspace, včetně Google Drive
- Microsoft
- Atlassian
- Confluence
- Slack
Dokumenty Lucidchart můžete také vložit do technologie, kterou váš tým již používá, nebo importovat soubory do Lucidchart pro snazší spolupráci.
Lucidscale
Tato funkce je spíše pro IT a datové odborníky, ale pokud jste jedním z nich, Lucidscale si zamilujete. Jedná se o odnož Lucidchart, která vizualizuje data v AWS, Microsoft Azure a Google Cloud Platform (GCP). Pokud potřebujete pomoc s řízením dat, tato funkce vizualizuje každý kout vašeho cloudového prostředí.
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Jednotlivec: 7,95 $/měsíc na uživatele
- Tým: 9 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Co je Visio?
Microsoft Visio je řešení pro tvorbu diagramů, které existuje již od roku 1992. Visio si můžete zakoupit jako samostatnou aplikaci, ale je také součástí každého komerčního předplatného Microsoft Office 365.
Když se zaregistrujete do aplikace Visio, získáte okamžitý přístup k tisícům šablon a přizpůsobitelných tvarů. Pokud potřebujete diagram, ale nechcete si ho vytvářet sami, stačí si z knihovny vybrat šablonu nebo tvar Visio a můžete začít.
Visio zahrnuje funkce pro spolupráci v reálném čase mezi schválenými členy týmu. Správci kontrolují, kdo co vidí, takže platforma je známá svou soukromostí a bezpečností.
Funkce Visio
Visio má jako software pro tvorbu vývojových diagramů mnoho podobností s Lucidchart, ale několik funkcí ho odlišuje.
Knihovna tvarů a šablon
Zde nepotřebujete žádné grafické dovednosti. Visio je skvělé pro začátečníky i více uživatelů, protože obsahuje 250 000 tvarů v knihovně, včetně:
- Vývojové diagramy
- Síťové diagramy
- Organizační schémata
- Půdorysy
- Obchodní procesy
Mějte však na paměti, že pro přístup k prémiovým tvarům a šablonám budete potřebovat upgradované předplatné Visio. Pokud chcete složitější šablony diagramů, jako jsou mapy cloudové architektury nebo obchodní procesy, možná budete muset zaplatit navíc.
Zdroje dat
Pokud jste stávajícím zákazníkem společnosti Microsoft, je snadné vkládat data do aplikace Visio pro vytváření diagramů. Přenáší data z aplikace Excel nebo SQL Server, ale může také automaticky generovat diagram a vložit jej zpět do souboru Excel. Když funkce pro vytváření diagramů v aplikaci Excel nestačí, Visio vyplní mezery.
Integrace
Microsoft klade důraz na udržení všeho ve svém prostředí, což respektujeme. Stávající uživatelé Microsoftu mohou být ujištěni, že soubory Visio budou bezproblémově propojeny s dalšími produkty Microsoftu, včetně:
- Týmy
- Power BI
- Power Automate
- Excel
- PowerPoint
- Word
- OneDrive
- Azure
Přístupnost
Nastavení přístupnosti aplikace Visio si od nás zaslouží známku A+. Každé předplatné aplikace Visio obsahuje integrované funkce přístupnosti, včetně:
- Vypravěč
- Kontrola přístupnosti
- Vysoký kontrast vizuálních prvků
Pokud se vaše firma zavázala k přístupnosti a inkluzi, Visio rozhodně zpřístupňuje diagramy všem.
Webová a desktopová aplikace
Visio nabízí všem předplatitelům webovou aplikaci, ale vylepšené předplatné zahrnuje také přístup k desktopové verzi.
Zatímco webová verze je vždy přístupná a aktuální, desktopová verze automaticky generuje vizuální prvky z datových zdrojů, jako jsou Excel nebo Azure.
Je také ideální pro zařízení s dotykovým ovládáním, pokud chcete kreslit prstem místo myší. A pokud chcete diagramy upravovat offline, je to možné v desktopové verzi.
Ceny Visio
- Plán 1: 5 $/měsíc na uživatele
- Plán 2: 15 $/měsíc na uživatele
Visio vs. Lucidchart: Porovnání funkcí
V souboji mezi Lucidchart a Visio je těžké určit jasného vítěze. Obě platformy mají své klady a zápory, takže výběr nejlepšího nástroje pro tvorbu diagramů závisí na vašich cílech a preferencích.
Lucidchart i Visio vám umožňují:
- Vytvářejte diagramy v intuitivním uživatelském rozhraní s funkcí drag-and-drop.
- Spolupracujte na vytváření diagramů v reálném čase
- Integrujte data z jiných zdrojů
- Správa přístupu uživatelů
V několika klíčových oblastech se však liší.
- Integrace: Lucidchart se integruje s několika aplikacemi třetích stran, zatímco Microsoft se integruje pouze se svými vlastními nástroji. To je v pořádku, pokud již používáte produkty Microsoftu, ale pokud používáte kombinaci různých technologií, Visio by mohlo být více omezující.
- Desktopová aplikace vs. webová aplikace: Lucidchart se pyšní tím, že je webovou aplikací, takže k ní máte přístup z jakéhokoli zařízení nebo platformy. K aplikaci Visio máte přístup v cloudu, takže svůj Macbook ještě nevyhazujte. Pokud však chcete výkonnější desktopovou verzi aplikace Visio, budete potřebovat počítač se systémem Windows.
- Přístupnost: Lucidchart má některé funkce pro usnadnění přístupu, ale neklade na ně takový důraz jako Visio. Pokud používáte čtečku obrazovky nebo jinou asistenční technologii, Visio je kompatibilnější.
- Šablony: Visio má více šablon než Lucidchart, ale pro přístup ke všem šablonám je nutné přejít na dražší předplatné.
- Ceny: Samostatné předplatné Visio je o něco levnější než Lucidchart, i když oba produkty jsou poměrně dostupné. Problémem je, že Visio nabízí exkluzivní prémiové funkce, takže za přístup k tomu, co potřebujete, možná budete muset zaplatit 15 USD měsíčně, což je dvojnásobek ceny Lucidchart. Vzhledem k tomu, že Visio je součástí sady Microsoft, možná k němu již máte přístup, pokud máte komerční předplatné Microsoft 365.
Pokud si nejste jisti, který z těchto nástrojů pro tvorbu vývojových diagramů by pro vás byl nejvhodnější, zde je náš výběr založený na různých potřebách.
|Potřeba
|Vítěz
|Přístupnost
|Visio
|Integrace třetích stran
|Lucidchart
|Desktopová aplikace
|Visio
|Jednoduchost cen
|Lucidchart
|Kompatibilní s balíkem Microsoft
|Visio
|Kompatibilita s různými zařízeními
|Lucidchart
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Lucidchart a Visio
Uznáváme, že Lucidchart a Visio mají své výhody. Ale i když jsou tyto dvě platformy velmi užitečné, stále se nemohou rovnat naší produktivní platformě, která kombinuje všechny vaše diagramy, úkoly, konverzace, zprávy a šablony. 🕯️
ClickUp je jedinečná platforma typu „vše v jednom“, která shromažďuje všechna vaše data a nástroje pro spolupráci na jednom místě. Už nemusíte přepínat mezi různými platformami nebo softwarem – stačí se přihlásit do ClickUp a můžete dělat vše.
Samozřejmě máme diagramy, ale ClickUp je mnohem víc než jen nástroj pro tvorbu diagramů. Pokud dáváte přednost přizpůsobitelným nástrojům pro mapování procesů, máme je pro vás. Myšlenkové mapy a Ganttovy diagramy? ClickUp má robustní sbírku hotových šablon diagramů, které vám výrazně zefektivní pracovní den. 🤩
Lepší brainstorming s myšlenkovými mapami
Software pro tvorbu myšlenkových map umožňuje vizualizovat nápad ještě předtím, než jej skutečně realizujete. Je to nezbytná pomůcka pro složité projekty nebo procesy. Koneckonců, nechcete investovat spoustu času do nápadu, pokud později změníte názor.
Než cokoli uděláte, naplánujte si to pomocí myšlenkové mapy ClickUp. Propojte nápady, úkoly a pracovní postupy ve svém dashboardu ClickUp a přeměňte je na realizovatelné projekty pouhými několika kliknutími. Vše můžete sdílet se svým týmem, takže můžete přestat posílat e-maily a soustředit se na práci.
Myšlenkové mapy ClickUp jsou buď založené na úkolech, nebo na uzlech:
- Na základě úkolů: Pokud již máte své úkoly zadány do ClickUp a potřebujete pouze určit pracovní postup nebo pořadí věcí, vytvořte myšlenkovou mapu na základě úkolů. ClickUp usnadňuje přidávání, úpravy a mazání úkolů z myšlenkové mapy, aniž byste museli opustit brainstormingovou relaci.
- Na základě uzlů: Nevíte, kde začít? Žádný problém. Generujte nápady jako uzly v dokumentu pro brainstorming. Až budete s mind mapou spokojeni, převedete uzly na úkoly, aby všichni mohli co nejdříve začít pracovat.
Spolupracujte vizuálně pomocí tabulek
ClickUp Whiteboards je cloudový nástroj pro tvorbu diagramů. Stejně jako Lucidchart a Visio umožňuje vašemu týmu spolupracovat v reálném čase. Přidejte další kontext nahráním obrázků, přidáním odkazů nebo propojením assetů s vašimi Whiteboards.
Používejte bílé tabule pro:
- Brainstormingové sezení
- Strategie
- Wireframing
- Mapování dat
- Vytváření pracovních postupů
- Kontextové diagramy
ClickUp je jediná virtuální tabule na světě, která vám umožňuje vytvářet diagramy a převádět je na úkoly na stejné obrazovce. Jsme tu proto, abychom urychlili proces tvorby nápadů, abyste se mohli přesunout k té nejlepší části: realizaci svých velkých nápadů. 💡
Ušetřete čas díky šablonám
Nechceme se chlubit, ale ClickUp je známý svými šablonami. Opravdu. Máme šablony pro téměř cokoli.
Lucidchart a Visio vám sice nabízejí šablony pro diagramy, ale mají také šablony pro správu agentur, HR, IT plánování nebo plánování? My máme to vše a ještě mnohem víc.
Šablony ClickUp vám ušetří čas strávený vytvářením a formátováním dokumentů. S ClickUp můžete vložit své nádherné diagramy a rychle se vrátit k práci. Jaké to je z hlediska snadnosti použití?
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Spojte vše dohromady v ClickUp
Pokud jde o Lucidchart a Visio, oba jsou oblíbenými možnostmi pro vytváření diagramů v reálném čase. Ale i s těmito platformami budete přeskakovat mezi softwarem pro správu úkolů, týmovými chaty a dokumentací. To nám připadá dost hektické.
Ukončete šílenství a přeneste veškerou svou práci (a tím myslíme veškerou) na jedno místo s ClickUp. Ušetřete čas díky intuitivnímu nastavení, které pracuje za vás, abyste nemuseli. 🌻
Nejste přesvědčeni? Vyzkoušejte si to sami. Vytvořte si pracovní prostor ClickUp hned teď – je to navždy zdarma!