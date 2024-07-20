ClickUp blog
Microsoft Excel

Jak vytvořit vývojový diagram v Excelu (s šablonami a příklady)

Erica Golightly
Erica GolightlySenior Writer
20. července 2024

Microsoft Excel je tabulkový software, který se obecně používá k organizaci a formátování velkého množství dat, ale obsahuje také rozmanitou galerii tvarů pro vytváření vývojových diagramů!

Grafika SmartArt je ideální ilustrací pro vytvoření jakéhokoli diagramu v Excelu. Pro spolupráci a komunikaci však potřebujete působivější vývojový diagram. V tomto průvodci si projdeme funkci vývojových diagramů, jak vytvořit vývojový diagram v Excelu a dvě alternativy Excelu, díky kterým vaše vývojové diagramy ožijí. (Spoiler: obě alternativy jsou ve stejném softwaru!)

60sekundové shrnutí

  • Zvažte použití nástrojů jako ClickUp pro lepší tvorbu vývojových diagramů a správu úkolů.
  • Funkční diagramy vizualizují pracovní postupy a procesy.
  • Mezi klíčové tvary patří ovál (terminátor), obdélník (proces) a kosočtverec (rozhodnutí).
  • Vytvářejte vývojové diagramy v Excelu pomocí příkazu Vložit > Tvary.
  • Upravte velikost tvarů a textu pro větší přehlednost
  • Propojte tvary pomocí šipek, abyste znázornili vztahy.
  • Excel není ideální pro spolupráci mezi týmy.

Co je to vývojový diagram?

Funkční diagram je schéma tvořené tvary propojenými šipkami, které vizualizuje pracovní postup, proces nebo jakýkoli rozhodovací postup. Funkční diagramy jsou vhodné pro každého, protože na rozdíl od dokumentů s velkým množstvím textu shrnují informace, takže je čtenáři mohou rychleji vstřebat. Funkční diagramy mění nápady v promyšlené akce, které řeší problémy a v konečném důsledku zvyšují produktivitu, protože vše běží hladce. Vzpomeňte si například na jakoukoli událost, se kterou jste se někdy setkali ve své organizaci. Může to být například zaškolení nového zaměstnance, žádost o dovolenou nebo organizace úvodní schůzky k projektu. Tyto události mají stanovený proces, aby všichni důsledně podnikali správné kroky k úspěchu. Vývojové diagramy pomáhají osobě, která tyto procesy vytváří, vizualizovat jejich rozsah, pořadí, fáze a zúčastněné strany.

Bonus: Software pro tvorbu diagramů!

Základní tvary používané v diagramu v aplikaci Excel

Není nutné být zběhlý v programování vývojových diagramů. Stačí znát základní stavební kameny, aby byl váš vývojový diagram srozumitelný. Čtyři hlavní tvary vývojových diagramů, které v tomto tutoriálu použijeme, jsou:

Použijte dialogové okno SmartArt Graphic nebo vytvořte vlastní tvary pro vytváření vývojových diagramů v Excelu.
Vytvořeno v Microsoft Excel
SymbolFunkceJak přidat
OválTerminál: počáteční a koncový bod vývojového diagramuVložte kartu > Ilustrace > Tvary > Vývojový diagram > Terminátor
ObdélníkProces: představuje jeden krok v postupuVložte kartu > Ilustrace > Tvary > Vývojový diagram > Proces
DiamondRozhodnutí: představuje rozhodovací akciVložte kartu > Ilustrace > Tvary > Vývojový diagram > Rozhodnutí
ŠipkaŠipka: spojuje tvary, aby znázornila vztahVložte kartu > Ilustrace > Tvary > Vývojový diagram > Šipka

Jste připraveni vytvořit si vlastní vývojový diagram? Vyberte si jeden ze svých nápadů nebo úkolů a postupujte podle našeho podrobného návodu k vytvoření tohoto vývojového diagramu! ⬇️

vytváření vývojových diagramů v Excelu
Vytvořeno v Microsoft Excel

Jak vytvořit vývojový diagram v Excelu s vlastními tvary

Poznámka: V tomto tutoriálu používáme Microsoft Excel pro Mac verze 16. 60. Kroky a funkce se mohou lišit, pokud používáte jinou verzi.

Excel je rozsáhlá aplikace se stovkami funkcí. Dvě nejdůležitější funkce, které můžete použít a které urychlí vytváření vývojového diagramu, jsou: kopírování a vkládání. Namísto přidávání tvarů jeden po druhém do tabulky tedy nejprve formátujeme tvary. Poté můžete tvary zkopírovat a vložit do vývojového diagramu. Jdeme na to!

Související: Naučte se, jak vytvořit vývojový diagram v Google Docs.

1. Přidejte tvary terminátoru, procesu a rozhodovacího diagramu.

Přejděte na kartu Vložit > Ilustrace > Tvary > Funkční diagram > vyberte tvar > klikněte na horní část tabulky a přidejte jej.

V skupině ilustrací najdete další tvary diagramů, které můžete použít k vytvoření standardního diagramu.
Vytvořeno v Microsoft Excel

2. Upravte velikost tvarů vývojového diagramu

Chceme do tvarů přidat text, takže je zvětšíme. Vyberte jeden z tvarů > stiskněte klávesy Command + A na klávesnici, abyste vybrali všechny tvary > podržte klávesu Shift > přejděte do rohu tvaru a přetažením zvětšete všechny tři tvary diagramu.

Upravujte více tvarů v diagramu výběrem všech tvarů a úpravou jejich velikosti.
Vytvořeno v Microsoft Excel

3. Přizpůsobte každý tvar vývojového diagramu

K přizpůsobení tvarů použijeme funkci kopírování a vkládání, ale k dispozici máme také praktickou ikonu Formát, která nám s tím pomůže!

  1. Dvojitým kliknutím uvnitř tvaru Proces zobrazíte kurzor, pojmenujte tvar Proces a vycentrujte text.
  2. Změňte název a velikost písma podle svých preferencí.
  3. Vyberte tvar Proces > klikněte na ikonu Formát na kartě Domů > klikněte na ostatní tvary a vložte formát.
  4. Označte diamantový tvar jako Rozhodnutí a oválný tvar jako Terminátor.
otevřete textové pole v prvním tvaru, abyste jej mohli formátovat a zkopírovat do dalšího tvaru
Vytvořeno v Microsoft Excel

Dále vyberte barvu pozadí a písma pro každý tvar. Klikněte na tvar > přejděte na kartu Formát tvaru > Výplň tvaru a Výplň textu.

Upravte styly tvarů v diagramu toku na kartě Formát tvaru.
Vytvořeno v Microsoft Excel

Tip pro profesionály: Chcete-li odstranit obrys tvaru a dosáhnout čistšího vzhledu, vyberte všechny tvary > karta Formát tvaru > Obrys tvaru > Bez obrysu

K úpravě symbolů vývojového diagramu použijte nástroj tvary.
Vytvořeno v Microsoft Excel

4. Začněte přidávat kroky do svého vývojového diagramu

S pomocí plně přizpůsobených (a konzistentních) tvarů zkopírujte a vložte tvar diagramu z Excelu a naplánujte si jednotlivé kroky!

Přidejte do diagramu tvary a vytvořte svůj proces.
Vytvořeno v Microsoft Excel

5. Vložte kartu, abyste přidali spojovací prvky, které zobrazí vztahy mezi jednotlivými tvary.

Přejděte na kartu Vložit > Tvary > Čáry > Šipka.

přidávejte čáry pro propojení tvarů v diagramu
Vytvořeno v Microsoft Excel

Použijte zelené kruhy jako vodítko pro nakreslení šipek a propojení tvarů.

Propojte tvary šipkami, abyste znázornili vztahy mezi jednotlivými kroky v procesu vývojového diagramu.
Vytvořeno v Microsoft Excel

6. Přidejte do diagramu název

Odstraňte tvary v horní části tabulky a přidejte název.

Tip: Pro přehlednější vzhled odstraňte mřížku z diagramu v Excelu. Přejděte na kartu Rozložení stránky > zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit pod Mřížka.

Otevřete kartu Rozvržení stránky a skryjte mřížku v diagramu.
Vytvořeno v Microsoft Excel

Bonus: Nejlepší softwarové nástroje pro tvorbu vývojových diagramů pro Mac

8. Uložte svůj diagram Excel jako šablonu

Přejděte do nabídky Soubor > Uložit jako šablonu. Pojmenujte šablonu vývojového diagramu a klikněte na Uložit. (Zkontrolujte, zda je Formát souboru nastaven jako Šablona Excel. )

uložit šablonu vývojového diagramu v aplikaci Excel
Vytvořeno v Microsoft Excel

A je to! Nyní víte, jak vytvořit vývojový diagram v Excelu! Máme další zdroje a doporučení týkající se Microsoft Office, pokud hledáte jiné alternativy pro zlepšení svých plánovacích potřeb. ⬇️

Omezení vývojových diagramů v Excelu

Ačkoli je užitečné vědět, jak vytvářet vývojové diagramy v populárním nástroji, jako je Microsoft Excel, tabulky nejsou vhodné pro spolupráci. Lidé, kteří nejsou tak obeznámeni s navigací v Excelu, budou mít větší potíže a budou potřebovat více času na to, aby se naučili práci dokončit.

Jak všichni víme (a zažíváme), projekty se mění každý den. Takže zatímco jste zaneprázdněni ručním vytvářením vývojových diagramů v Excelu, data, lidé a okolnosti se mohou změnit a vy budete muset začít znovu. To však není ideální pro kreativní brainstormingové sezení!

Právě kvůli této nevyhnutelné situaci je nezbytné používat intuitivní software pro tvorbu vývojových diagramů, který eliminuje manuální práci a umožňuje aktualizace v reálném čase. S ClickUp, výkonnou alternativou k Microsoft Excel, nebudete muset vytvářet více verzí šablon vývojových diagramů!

Vytvářejte vývojové diagramy pomocí alternativ k Excelu

ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, kde se týmy scházejí, aby plánovaly, organizovaly a spolupracovaly na práci pomocí úkolů, dokumentů, myšlenkových map, cílů, tabulek a dalších nástrojů! ClickUp lze snadno přizpůsobit několika kliknutími a umožňuje týmům všech typů a velikostí pracovat efektivněji a zvýšit produktivitu na novou úroveň.

Funkční diagramy v ClickUp dokážou to, co tabulky Excel ne: proměnit každý obchodní proces v proveditelné úkoly.

Funkční diagramy nejsou určeny k tomu, aby se vytvářely a ukládaly někde na sdíleném disku. Jsou určeny jako použitelné řešení nebo pracovní postup. S ClickUp se úkoly vytvářejí přímo z funkčního diagramu, takže všichni znají své role, úkoly a termíny!

Související: Zobrazení závislostí v Excelu & vytvoření vodopádového grafu v Excelu

Myšlenkové mapy v ClickUp

Myšlenkové mapy v ClickUp jsou ideální pro zaznamenání proudu myšlenek nebo plánovaných informací. S myšlenkovými mapami se nebudete muset stresovat formátováním jednotlivých tvarů nebo kroků. Ušetříte tak více energie pro samotnou práci.

Organizujte informace vizuálně pomocí myšlenkových map ClickUp
Vyzkoušejte myšlenkové mapy ClickUp
Organizujte informace vizuálně pomocí myšlenkových map ClickUp

Vytvoření myšlenkové mapy ClickUp je snadné a můžete se hned pustit do svých projektů, nápadů a dokonce i stávajících úkolů a získat tak dokonalý vizuální přehled. Nejprve si stáhněte šablonu myšlenkové mapy se dvěma různými typy myšlenkových map:

  • Myšlenková mapa v režimu úkolů: zmapujte své nápady a proměňte je v sledovatelné úkoly ClickUp.
  • Myšlenková mapa v prázdném režimu: vytvářejte diagramy libovolného tvaru a organizujte své nápady

Tabule v ClickUp

Dříve jsme zmínili, že tabulky Excel nejsou ideální pro kreativní brainstormingové workshopy. Jaká je tedy alternativa? Tabule ClickUp!

Podobně jako myšlenkové mapy nabízí i funkce tabule více funkcí, jako je kreslení od ruky, formátování bohatého textu, obrázky a webové odkazy, které vám při plánování pomohou vytvořit více kontextu. Tabule jsou nejrychlejším způsobem, jak spolupracovat se svým týmem a překlenout propast mezi brainstormingem a dokončením práce.

Realizujte své nápady nebo si prostě odpočiňte při volném kreslení pomocí ClickUp Whiteboards na svém mobilním telefonu.
Vyzkoušejte tabule ClickUp
Realizujte své nápady nebo si prostě odpočiňte při volném kreslení pomocí ClickUp Whiteboards na svém mobilním telefonu.

Prázdné plátno a blikající kurzor mohou být zastrašující, pokud jste nováčkem v oblasti nástrojů pro vizuální spolupráci. ClickUp také obsahuje šablony, které vám pomohou nastartovat brainstormingové sezení! Začněte s níže uvedenou šablonou procesního diagramu ClickUp ⬇️!

Použijte šablonu diagramu procesů od ClickUp a přizpůsobte ji svým potřebám.
Stáhnout tuto šablonu
Použijte šablonu diagramu procesů od ClickUp a přizpůsobte ji svým potřebám.

Vytvářejte zapamatovatelné vývojové diagramy v ClickUp

Tabulky slouží k ukládání dat. K sledování vašich úkolů a projektů v průběhu jejich vývoje však potřebujete intuitivní software. Funkce pro spolupráci a přizpůsobení v platformě ClickUp jsou vše, co potřebujete, na jednom místě.

Vyzkoušejte si myšlenkové mapy nebo tabule ještě dnes zdarma a realizujte své nejlepší nápady!

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní

© 2026 ClickUp