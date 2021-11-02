Jak vytvořit myšlenkovou mapu v Excelu (průvodce se šablonami!)

Přiznejme si to. Váš mozek každý den zpracovává obrovské množství informací a myšlenek. 🧠
Pokud jste Sherlock Holmes, můžete si vytvořit mentální palác, ve kterém budete mít všechny informace uspořádané přímo ve své hlavě.
Pro ostatní z nás však může stačit vytvoření jednoduchých myšlenkových map v Excelu .
Můžete vytvářet myšlenkové mapy, abyste vizualizovali své nápady a získali o nich užitečné informace.
V tomto článku vám ukážeme, jak vytvořit myšlenkovou mapu v Excelu. Poté zdůrazníme její nevýhody a nabídneme vám vynikající alternativu pro vytváření interaktivních myšlenkových map.
Pojďme na to!
Co je to myšlenková mapa v Excelu?
Myšlenková mapa je typ hierarchického diagramu postaveného kolem ústředního konceptu. Namísto vkládání dat do základních tabulek vám pomáhá vizualizovat, analyzovat a organizovat informace nelineárním způsobem.
⭐ Doporučená šablona
Myšlenkové mapy v Excelu jsou pomalé, postrádají správu úkolů a mají omezené integrační možnosti. Vyzkoušejte bezplatnou šablonu Simple Mind Map od ClickUp pro snadné brainstorming, spolupráci a sledování úkolů – zdarma! 🚀
Podívejte se na několik úžasných příkladů myšlenkových map zde.
Sherlock vytváří ve své mysli síť myšlenek a myšlenkové mapy jsou něco podobného.
Kéž bychom všichni měli takovou paměť jako on. 😮💨
Když nyní vytvoříte tento hierarchický diagram v Excelu, získáte myšlenkovou mapu Excelu.
Myšlenková mapa v Excelu se v zásadě skládá z ústřední myšlenky, od které se odvíjí spousta souvisejících podmyšlenek. Každá z těchto podmyšlenek má své vlastní podmyšlenky, které se dále rozvětvují do dalších podmyšlenek... a tak dále.
Ale neztraťte se ve větvích.
Vystupme z působivého mozku Sherlocka a vrhněme se na myšlenkovou mapu v Excelu.
Myšlenková mapa v Excelu má několik společných charakteristik:
- Ústřední koncept nebo hlavní myšlenka
- Podtémata se rozvětvují jako větve od ústředního pojmu.
- Každá větev pokrývá klíčový obrázek nebo klíčové slovo.
- Větve tvoří propojenou uzlovou síť
- K zvýraznění jednotlivých pojmů v mapě se používají různé barvy.
Kreslení myšlenkové mapy zní zábavně, že?
Pojďme se naučit, jak vytvořit myšlenkovou mapu v Excelu.
Jak vytvořit myšlenkovou mapu v Excelu?
Existují dva způsoby, jak vytvořit myšlenkovou mapu v Excelu:
- Použití knihovny tvarů
- Pomocí SmartArt
Postupujte podle těchto kroků, abyste vytvořili myšlenkovou mapu v aplikaci Microsoft Excel a vizualizovali svou ústřední myšlenku nebo koncept.
A. Použití tvarů
Microsoft Office nabízí knihovnu Shapes pro přidávání rámečků, kruhů, šipek atd., které můžete použít k vytvoření myšlenkové mapy v tabulkách.
Řekněme, že chcete vytvořit myšlenkovou mapu pro „Projekt X“, která bude zahrnovat jeho rozsah, cíle, rozpočet atd.
Takto můžete pomocí tvarů vytvořit tuto myšlenkovou mapu v aplikaci Excel:
Krok 1: otevřete nový list aplikace Excel
Otevřete Excel a vyberte prázdný sešit, abyste mohli začít pracovat na novém souboru.
Myšlenkovou mapu můžete také přidat do existujícího souboru přidáním nového listu pomocí ikony + v dolní části listu Excel.
Krok 2: Otevřete nabídku Tvary.
Chcete-li přidat tvar, klikněte na kartu Vložit. Najdete ji na zelené pásce vedle karty Domů. Poté vyberte Tvary a zobrazí se rozevírací nabídka.
Krok 3: Nakreslete tvary
Vyberte si tvar, který se vám líbí, a poté kliknutím a tažením jej nakreslete na libovolné místo v listu.
Zde jsme použili zaoblený obdélník, ale můžete si vybrat tvar podle svého uvážení!
Dalším krokem je přidání tvarů, které se rozvětvují z tohoto centrálního tvaru nebo „centrální myšlenky“.
Postupujte takto:
Postupujte stejně jako v kroku 2 a vyberte a nakreslete větvící se tvary.
Zde jsme vytvořili šest nových políček, ale můžete přidat tolik, kolik chcete. Umístěte je kolem centrálního políčka tak, jak chcete, aby se rozvětvovaly.
Krok 4: formátování tvarů
Můžete vybrat barvu každého tvaru, aby představoval odlišný pojem.
Chcete-li to provést, vyberte tvar a klikněte na kartu Formát na zelené pásce nahoře.
Vyberte si barvu podle svého výběru v části Styly tvarů. V této části můžete také přidat efekty tvarů nebo vybrat obrys tvaru.
Krok 5: propojte tvary pomocí čar
Jakmile změníte barvy, můžete tyto tvary propojit s centrálním tvarem pomocí čar. Možnost Čáry najdete na kartě Tvary.
Jednoduše přetáhněte a nakreslete každou čáru tak, jak jste dříve přidali tvary.
Totéž proveďte i u ostatních tvarů.
Tyto čáry můžete také zbarvit pomocí stejné karty Formát na zelené pásce. Použití barev vám pomůže sledovat různé větvení.
Na konci by vaše mapa měla vypadat přibližně takto:
Krok 6: přidejte text
Nyní musíte tyto tvary vyplnit nápady.
To můžete provést dvojitým kliknutím na tvar, abyste přidali nebo upravili text.
Jelikož tato myšlenková mapa je určena pro „Projekt X“, bude centrální pole obsahovat název projektu. Ostatní pole budou obsahovat nápady, jako je rozsah, cíle, analýza rizik atd.
Krok 7: Rozšiřte svou myšlenkovou mapu
Pokračujte v používání nabídky Tvary a přidejte další čáry a tvary, abyste svou myšlenkovou mapu rozšířili. Velikost myšlenkové mapy není nijak omezena.
Stejně jako neexistují žádné limity možností, když Sherlock řeší případ!
A takhle úspěšně vytvoříte myšlenkovou mapu v Excelu pomocí tvarů.
Nyní se podívejme na druhou možnost.
B. Použití SmartArt
Pomocí funkce SmartArt můžete vizualizovat své informace a nápady výběrem rozložení, které odpovídá vaší koncepci.
Jedná se však o pevné šablony, které je obtížné upravovat.
Stejně jako Sherlockovy podivné způsoby řešení případů, které je těžké změnit, ať se Watson snaží sebevíc. 🤷♂️
Zde jsou nicméně kroky k vytvoření myšlenkové mapy pomocí SmartArt:
Krok 1: Otevřete list aplikace Excel.
Otevřete list aplikace Excel, do kterého chcete vložit myšlenkovou mapu.
Krok 2: Přidejte SmartArt
Vyberte Vložit > SmartArt a vyberte vhodnou grafiku SmartArt z nabídky Hierarchie nebo Vztahy .
Pro tento příklad jsme zvolili radiální seznam.
Krok 3: Přidejte text
Kliknutím na malou ikonu šipky vlevo od grafiky otevřete panel Text a upravte text. Můžete také jednoduše dvakrát kliknout na [TEXT] a přidat data.
Krok 4: Rozbalte mapu
Chcete-li do mapy přidat další tvary, vyberte grafiku > klikněte na Enter v okně Text a přidejte další řádky. SmartArt automaticky přidá tvar pod vybraný řádek.
Další možností je vybrat pole, kolem kterého chcete přidat tvary.
K tomu klikněte na Přidat tvar na kartě Návrh v nástrojích SmartArt.
A je to! Vaše myšlenková mapa v Excelu je připravena k použití. 🙌
Ale nemyslíte si, že oba přístupy jsou docela vyčerpávající?
Hádejte co?
Můžete si ušetřit práci s vytvářením myšlenkové mapy od nuly v aplikaci Microsoft Excel instalací některých doplňků pro myšlenkové mapy, jako jsou Lucidchart Diagrams, Diagram Master a Big Picture.
Tyto doplňky mohou na chvíli uspokojit vaše požadavky na tvorbu myšlenkových map, ale nakonec zjistíte, že Excel v několika bodech výrazně zaostává.
3 hlavní nevýhody myšlenkové mapy v Excelu
Používání aplikace Excel je jako starý zvyk, který se těžko odbourává.
Koneckonců, je to jako univerzální řešení pro zpracování všech druhů dat.
To však neznamená, že je to ten nástroj pro vytváření propracovaných myšlenkových map.
Zde je několik důvodů, proč byste měli zvážit alternativy k Excelu pro vytváření myšlenkových map:
1. Časově náročné
Vytváření myšlenkových map od nuly v Excelu může být pro některé projektové manažery staré školy známé.
Ale v podnikovém světě čas rovná se peníze. ⏱️
Kreslení tvarů a vkládání dat vyžaduje mnoho ruční práce.
Proces také není dostatečně intuitivní.
Mapu nelze rychle aktualizovat ani doplňovat a tvary se při přesouvání nevyrovnávají.
Kromě toho ani tvary ani SmartArt nemohou propojit data z tabulky.
Závěr: nakonec ztrácíte čas propojováním čar a tvarů místo brainstormingu.
2. Chybí správa úkolů a spolupráce
I když Excel disponuje funkcí SmartArt, je dostatečně chytrá?
Myšlenkové mapy v Excelu nemají funkce pro správu projektů.
Nemáte k dispozici pokročilé funkce, jako je přidávání úkolů přímo do myšlenkových map.
A to není vše.
Chcete snadno sdílet své myšlenkové mapy?
Čeká vás těžký úkol, protože sdílené sešity aplikace Excel mají spoustu omezení.
Jak by řekl Sherlock: „Mám jen sám sebe, jen sám sebe chráním“, nechcete přece obdivovat své dílo sám, že ne? 🤔
3. Omezené integrace
Integrace myšlenkových map s jinými aplikacemi vám pomůže lépe plánovat a realizovat vaše nápady.
Ušetří vám to také přepínání mezi různými okny.
V aplikaci Excel to však nelze provést. Důvodem jsou omezené možnosti nativní integrace.
Jediným řešením je využít pomoc aplikací třetích stran, jako je Zapier.
Jak nyní vyřešit všechny tyto nevýhody programu Excel a efektivně využít své myšlenkové mapy?
Vstupte do ClickUp. 👋 😊
Vytvářejte snadno myšlenkové mapy s ClickUp
ClickUp je jedním z nejlépe hodnocených nástrojů pro zvýšení produktivity na světě, který nabízí řadu funkcí pro tvorbu myšlenkových map, které si zamilujete. 🤯
Jedná se o univerzální software pro řízení projektů, který týmy používají ke zvýšení produktivity a lepšímu řízení svých nápadů a projektů.
S Mind Maps od ClickUp můžete snadno převést své myšlenky a nápady do krásných myšlenkových map. 🧠✨🌈
Jak?
ClickUp vám nabízí dva režimy pro tvorbu myšlenkových map:
1. Režim prázdného listu
Chcete, aby vaše nápady volně proudily? Žádný problém.
ClickUp vám nabízí režim Blank pro vytváření myšlenkových map ve volném formátu.
V režimu Blank můžete vytvářet myšlenkové mapy od nuly, které nemusí být propojeny s žádnou konvenční strukturou úkolů.
Víme, že nekonvenční Sherlock ve vás chce vystoupit na světlo.
V tomto režimu můžete vytvořit libovolný počet uzlů (větví).
A pokud chcete, můžete je také převést na úkoly v libovolném seznamu.
Vytvoření nové myšlenkové mapy, přidání větví a přizpůsobení barev v ClickUp
V režimu Blank můžete:
- Vytvořte uzel pomocí panelu nástrojů uzlů nebo klávesnice.
- Vytvořte sourozenecké uzly pomocí ikony v dolní části každého uzlu.
- Přetáhněte uzel a jeho připojenou větev na jakýkoli jiný uzel.
- Vytvořte nový podřízený uzel pomocí znaku + na konci každého uzlu.
- Jakýkoli uzel můžete odstranit tak, že jej vyberete a kliknete na ikonu koše.
A co víc?
Pomocí možnosti Sdílení s veřejností můžete sdílet své myšlenkové mapy s kýmkoli mimo svůj pracovní prostor. To pomáhá zúčastněným stranám sledovat a být informovány o postupu projektu.
Úprava možností veřejného sdílení v myšlenkových mapách ClickUp
2. Režim úkolů
Chcete postupovat strukturovaněji?
V režimu Úkoly můžete zmapovat strukturu svého pracovního prostoru uspořádáním projektů do logických cest.
V samotné myšlenkové mapě můžete vytvářet, upravovat, přeskupovat nebo filtrovat úkoly. Získáte tak dobrý přehled o tom, jak jsou vaše projekty a úkoly vzájemně propojeny.
V tomto režimu můžete svou myšlenkovou mapu přizpůsobit následujícím způsobem:
- Vyberte uzel Seznam.
- Kliknutím na + přidáte nový úkol.
- Napište název úkolu
Úkoly můžete také přesouvat z jednoho místa na druhé:
- Klikněte na větev úkolu. Objeví se malý kosočtverec.
- Chyťte jej a přesuňte diamant do jiného seznamu.
Pomocí režimu Úkoly v Mind Maps od ClickUp můžete strukturovat a organizovat projekty do logických cest.
Vytváření myšlenkových map však není jedinou věcí, kterou můžete s ClickUp dělat.
Zde jsou další fantastické funkce, které tento výkonný a intuitivní nástroj pro tvorbu myšlenkových map nabízí:
- Zobrazení tabulky: získejte přehlednější zobrazení všech informací najednou. Procházejte pole, provádějte hromadné úpravy a exportujte data stejně jako v aplikaci Excel.
- Dokumenty: snadno vytvářejte, sdílejte a upravujte dokumenty v reálném čase se svým virtuálním týmem.
- Úkoly : rozdělte své projekty na menší úkoly a podúkoly a přiřaďte je více příjemcům.
- Kontrolní seznamy: vytvářejte seznamy úkolů pro složité úkoly, abyste měli přehled o provedené práci.
- Notepad: zapisujte si své nápady, vytvářejte osobní seznamy úkolů a pořizujte neomezené množství poznámek v jakémkoli prohlížeči.
- Dashboard : získejte přehled o všech svých projektech. Vyberte si z více než 50 variant widgetů, které okamžitě poskytují data pro jakékoli aktivity nebo informace, které potřebujete.
- Zobrazení : vyberte si z různých zobrazení, jako je zobrazení tabule, zobrazení rámečku, zobrazení kalendáře, Ganttův diagram, pracovní zátěž atd.
- Automatizace : automatizujte opakující se úkoly pomocí více než 50 předem připravených příkazů pro automatizaci pracovních postupů
- Integrace : integrujte pracovní aplikace jako Google Drive, Dropbox, Zoom atd. do svého pracovního prostoru ClickUp.
Kdo lépe vyřeší případ myšlenkových map: Excel nebo ClickUp?
K vyřešení tohoto případu nemusíte být Sherlock Holmes! 🕵️♂️
Excel je sice široce používaný tabulkový procesor, ale není to nástroj pro tvorbu myšlenkových map.
Můžete ji pouze upravovat, abyste vytvořili jednu.
Místo toho použijte ClickUp, výkonný nástroj pro správu projektů, který vám umožní vytvořit volně plynoucí myšlenkové mapy během několika sekund.
A tím to nekončí.
ClickUp má dlouhý seznam funkcí, jako je Poznámkový blok, Kontrolní seznamy, Zobrazení tabulky, Dokumenty a další, které vám mohou pomoci desetinásobně zvýšit vaši produktivitu.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a využijte myšlenkové mapy k vizualizaci neotřelých nápadů každý den.
