10 nejlepších alternativ a konkurentů Figma v roce 2025

Figma je klenotem designérského světa – díky možnostem spolupráce na designu, realistickému prototypování a vektorové grafice je pro mnoho profesionálů jasnou volbou. Od online tabulek po předem načtené rámečky, Figma zjednodušuje proces společné tvorby a šetří čas.
Figma je bezpochyby jednou z nejlepších platforem pro spolupráci při navrhování a prototypování na trhu, ale není jediná – navíc má i své nedostatky. Někteří uživatelé ji považují za příliš komplikovanou, zatímco jiní si myslí, že je příliš drahá vzhledem k tomu, co nabízí.
Ať už hledáte alternativu k Figma z jakéhokoli důvodu, existuje spousta možností, které vám pomohou dosáhnout úspěchu v oblasti designu. V tomto článku vám představíme 10 nejlepších alternativ k Figma, probereme jejich klady a zápory a pomůžeme vám najít nejlepší řešení pro vaše designové pracovní postupy.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 nejlepších alternativ k Figma, které vám pomohou snadno navrhovat, spolupracovat a tvořit:
- ClickUp – (Nejlepší pro týmy, které potřebují komplexní nástroj pro správu projektů a spolupráci při navrhování. )
- Freehand od InVision – (Nejlepší pro týmy, které hledají digitální tabuli pro brainstorming a spolupráci. )
- Framer – (Nejlepší pro vytváření vysoce věrných prototypů s interaktivními animacemi. )
- UXPin – (Nejlepší pro designéry, kteří potřebují prototypování založené na kódu a interaktivní komponenty. )
- Sketch – (Nejlepší pro uživatele macOS, kteří potřebují profesionální nástroj pro návrh uživatelského rozhraní založený na vektorech. )
- Siter – (Nejlepší pro týmy, které chtějí platformu pro návrh webových stránek bez nutnosti programování. )
- Moqups – (Nejlepší pro vytváření wireframů a mockupů v uživatelsky přívětivém rozhraní. )
- Penpot – (Nejlepší pro týmy, které hledají open-source, multiplatformní návrhový nástroj. )
- Corel Vector (Gravit Designer Pro) – (Nejlepší pro lehký vektorový grafický design založený na prohlížeči. )
- Lunacy – (Nejlepší pro uživatele Windows, kteří potřebují bezplatný návrhový nástroj s offline funkcemi. )
Co je Figma a jak funguje kolaborativní design?
Figma je oblíbená designová platforma, která vám umožňuje vytvářet živé návrhy, prototypy a vektorové kresby pro různé účely. Nabízí automatické rozvržení, možnosti přizpůsobení, automatizační funkce a integrace, které zefektivňují kreativní procesy.
Týmy často volí Figma kvůli jejím funkcím pro spolupráci, které podporují členy týmu pracující na dálku. Tento proces funguje díky FigJam, digitální tabuli Figma pro brainstorming, vytváření diagramů, diskusi o nápadech, vývoj designových strategií a pořádání schůzek.
Každý má svůj kurzor, což zabraňuje záměně a zajišťuje, že každý pohyb je zaznamenán. Zanechávejte komentáře, reagujte na nápady, zvěte lidi z jiných týmů, aby se zapojili, a přizpůsobte si své tabule tak, aby odpovídaly vašim projektům. ✨
Jaké funkce hledat v alternativách k Figma?
Trh je zaplaven aplikacemi a platformami, které se prezentují jako vynikající alternativy k Figma. Abyste se rozhodli správně, hledejte tyto vlastnosti:
- Možnosti spolupráce: Platforma by měla umožňovat používání digitálních tabulek, pořizování poznámek, vkládání komentářů a úpravy v reálném čase, které udrží váš tým pohromadě a informovaný o i těch nejmenších změnách v návrhu.
- Šablony: Měla by nabízet předem připravené šablony pro grafický design, vytváření portfolií, tvorbu pokynů pro značku, kontrolu návrhů, přizpůsobení loga atd.
- Správa návrhových projektů: Nástroj by vám měl umožnit rozdělit projekty na úkoly, přidat přidělené osoby a termíny, stanovit priority, sledovat pokrok a zajistit včasné dodání.
- Škálovatelnost: Měla by být schopna podporovat rostoucí potřeby vaší společnosti v oblasti designu a poskytovat klíčové funkce potřebné k vytváření prototypů a zpracování složitých projektů.
- Přizpůsobení: Platforma by měla být nabitá funkcemi, které vám umožní vytvářet jedinečné návrhy v souladu s cíli společnosti a požadavky klientů.
- Uživatelské rozhraní zaměřené na návrhářské nástroje: Alternativa k Figma by měla mít funkci drag-and-drop pro rychlé přidávání do návrhů, návrháře afinit a nástroje pro spolupráci, které propojují týmy z různých oblastí.
10 nejlepších alternativ a konkurentů Figma v roce 2025
Po analýze desítek nástrojů pro kolaborativní návrh jsme vybrali 10 nejlepších a popsali jejich hlavní funkce, výhody a nevýhody. Prohlédněte si seznam, najděte to správné řešení a umožněte svému týmu vyjádřit svou kreativitu bez omezení. 🖌️
1. ClickUp
ClickUp je platforma pro správu úkolů a projektů, takže ne každý zná funkce, díky kterým je jednou z nejlepších alternativ k Figma. Mezi ně patří spolupráce, plánování projektů, organizování a sledování, díky čemuž si vysloužila místo na seznamu.
Tato platforma je zaměřena na týmovou práci a obsahuje oblíbený nástroj designérů – ClickUp Whiteboards. Toto digitální plátno vám umožní dát volný průchod své umělecké stránce a spojit se s kolegy, abyste společně vyvinuli ta nejlepší designová řešení. Brainstormujte, diskutujte, zanechávejte komentáře a propojujte nápady pomocí bohaté editační lišty. Spolupracujte se svými kolegy v reálném čase a ujistěte se, že vám neunikne ani jedna aktualizace.
Potřebujete nádherný design, ale nechcete začínat od nuly? Šablony ClickUp vám pomohou dosáhnout vašich cílů rychleji díky předem připraveným (ale přizpůsobitelným) sekcím. Pro maximální tvůrčí svobodu doporučujeme používat šablony Whiteboard, ale můžete se také podívat do knihovny šablon ClickUp, která obsahuje více než 1 000 dalších možností. Začněte s šablonou Design Brief Whiteboard od ClickUp!
Řízení designových projektů může být také náročné, ale ClickUp to zvládne hravě – rozdělte projekty na úkoly, přiřaďte je svým spolupracovníkům a sledujte, jak vaše návrhy ožívají kousek po kousku.
Díky integraci ClickUp s více než 1 000 platformami ( včetně Figma!) můžete snadno rozšířit jeho funkčnost a centralizovat své procesy. K dispozici je také bezplatný tarif (s několika klíčovými funkcemi) a výhodný cenový model závislý na velikosti týmu a jeho potřebách.
Nejlepší funkce ClickUp
- Whiteboards com s integrovaným generátorem obrázků AI od ClickUp Brain
- Nekonečné tabule pro snadnou spolupráci a brainstorming
- Formuláře ClickUp pro shromažďování požadavků na design a zpětné vazby
- Zobrazení chatu pro okamžité diskuse
- Šablony vhodné pro návrháře
- ClickUp Dashboards pro zobrazení návrhových pracovních postupů
- K dispozici na mobilních a stolních zařízeních.
- Vysoce škálovatelné
- Více než 1 000 integrací
- Funkce korektury pro rychlé schvalování návrhů
Omezení ClickUp
- Přizpůsobení potřebám vašeho týmu může nějakou dobu trvat.
- Mobilní aplikace má omezené funkce.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Freehand od InVision
Zlepšete své designérské dovednosti s Freehand od InVision – špičkovou platformou pro vizuální spolupráci, která zajistí soulad vašeho týmu.
Freehand je inteligentní plátno vhodné pro brainstorming, diskusi o nápadech a práci na návrzích. Plátno má tři komponenty, které společně zefektivňují vaše procesy:
- Chytré objekty: Objekty obsahující data se schopností interagovat s jinými objekty na plátně.
- Konektory: Propojují objekty a umožňují automatizovat pracovní postupy.
- Obousměrné integrace: Umožňují vám propojit Freehand a zajistit, že žádná změna na plátně neunikne vaší pozornosti.
Freehand se také pyšní pokročilými možnostmi správy projektů – přetahujte karty osob a přiřazujte jim úkoly, používejte konektory ke správě kapacity a využijte výhody více zobrazení, abyste mohli sledovat své projekty z různých perspektiv.
Klíčové funkce, jako jsou žebříčky, bzučáky a spinnery a otočné karty, podporují spolupráci v týmu a dělají práci zábavnou. 🥰
Nejlepší funkce Freehand od InVision
- Inteligentní plátno
- Návrh pomocí drag-and-drop
- Více zobrazení
- Nástroje pro zapojení týmu
Omezení Freehand od InVision
- Práce na velkých plátnech může být pomalá.
- Nedostatek pokročilých možností úprav
Ceny Freehand od InVision
- Zdarma
- Pro: 4 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Freehand od InVision
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (méně než 5 recenzí)
3. Framer
Chcete navrhovat vizuálně přitažlivé a funkční webové stránky? Framer je tou správnou volbou! 💪
Jedním z důvodů, proč je Framer tak populární, jsou jeho možnosti návrhu a rozvržení. Vyberte si jedno z přednastavených rozvržení nebo vyjádřete svou kreativitu prostřednictvím volného plátna platformy.
Pokud jste již v Figma pracovali, potěší vás, že své návrhy můžete jednoduše zkopírovat a vložit do Framer a pokračovat v práci na nich.
Pomocí zlomových bodů Framer zajistíte, že vaše webové stránky budou fungovat bez problémů na jakémkoli zařízení. Rozsáhlé možnosti umístění bez nutnosti programování vám umožní přizpůsobit navigační lišty, odznaky, postranní lišty a další prvky tak, abyste vytvořili webové stránky, které odpovídají požadavkům klientů.
Vdechněte svému webu život pomocí animací při zobrazení a posouvání a přizpůsobte si každou součást, abyste přilákali návštěvníky. Framer se může pochlubit robustními funkcemi SEO a výkonu, takže je mnohem víc než jen nástroj pro webový design.
Vytvářejte metadata, používejte sémantické tagy a sledujte, jak si vaše webové stránky vedou ve vyhledávačích, pomocí tohoto nástroje pro návrh.
Nejlepší funkce Frameru
- Tvůrce webových stránek bez nutnosti programování
- Pokročilé možnosti návrhu a rozvržení
- Hladká integrace s Figma
- Funkce SEO a výkonu
Omezení Frameru
- Žádné přizpůsobení kategorií
- Příležitostné chyby
Ceny Frameru
- Zdarma
- Mini: 5 $/měsíc na uživatele
- Základní: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 30 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Frameru
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 recenzí)
4. UXPin
Díky svým výkonným možnostem pro prototypování, návrh UX a UI, wireframing a mockupy je UXPin špičkou mezi designovými aplikacemi. 🎩
Jednou z jeho vynikajících funkcí je UXPin Merge, pomocí kterého můžete navrhovat pomocí Reactu a zajistit konzistenci napříč celou platformou. Tato možnost vám umožňuje používat stejné komponenty pro návrh i vývoj – stačí si vybrat zdroj prvků uživatelského rozhraní a vytvořit prototypy, které dokonale odpovídají vašemu finálnímu produktu.
Stejně jako jiné platformy vám UXPin umožňuje vytvářet designové systémy od nuly. Můžete ale také importovat šablony z Material Design nebo Bootstrap nebo synchronizovat existující knihovnu designových systémů, čímž zvýšíte svou produktivitu a zefektivníte procesy.
Tato alternativa k Figma upřednostňuje spolupráci – sdílejte svou práci s ostatními, abyste získali zpětnou vazbu nebo schválení několika kliknutími a pracujte na svých návrzích v reálném čase.
Nejlepší funkce UXPin
- Podporuje celý proces návrhu
- UXPin Merge pro konzistentní vývoj produktů
- Pokročilé nástroje pro návrh systémů
- Vhodné pro spolupráci
Omezení UXPin
- Příležitostné problémy s automatickým ukládáním v webové aplikaci
- Omezená dokumentace pro některé problémy s pracovním postupem
Ceny UXPin
- Zdarma
- Pokročilá: 29 $/měsíc za editor
- Profesionální: 69 $/měsíc za editor
- Společnost: 119 $/měsíc za editor
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze UXPin
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
5. Sketch
Pokud jste uživatelem macOS a hledáte funkční designovou platformu, Sketch je tou správnou volbou!
Platforma nabízí rozhraní typu drag-and-drop s přizpůsobitelnými panely nástrojů a zkratkami, podporou Touch Baru a vestavěnou kontrolou pravopisu, které vám usnadní práci.
Sketch začínal jako platforma pro úpravy vektorů a stále se může pochlubit funkcemi, jako jsou zkratky matematických operátorů a snadná úprava více okrajů, které usnadňují proces navrhování.
Platforma nabízí nekonečné plátno, na kterém může váš tým diskutovat o nápadech v reálném čase. Nemůžete najít inspiraci? Použijte šablony a kreslicí plochy jako výchozí body!
Responzivní symboly s inteligentním rozvržením vám usnadní práci – vytvořte komponentu, použijte ji později a zajistěte, aby se symboly automaticky přizpůsobily velikosti obsahu.
Proměňte své nápady v realitu pomocí nástrojů pro prototypování této platformy – využijte překryvy a speciální uživatelské rozhraní k testování svých návrhů a podívejte se, jak vypadají na vašem Macu nebo iPhonu s touto alternativou k Figma.
Nejlepší funkce Sketch
- Nativní pro macOS
- Nekonečné plátno
- Stovky šablon a kreslicích ploch
- Pokročilé nástroje pro prototypování
Omezení programu Sketch
- K dispozici pouze pro macOS
- Omezené možnosti pluginů
Ceny Sketch
- Standard: 10 $/měsíc za editor
- Business: 20 $/měsíc za editor
- Licence pouze pro Mac: 120 $ za licenci
Hodnocení a recenze Sketch
- G2: 4,5/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 750 recenzí)
6. Siter
První věc, která vás na Siteru zaujme, je jeho intuitivní rozhraní – panel nástrojů na levé straně obrazovky vám umožňuje přístup k desítkám možností pouhými dvěma kliknutími.
S Siterem můžete své vrstvy organizovat do skupin pro snazší navigaci. Skupiny můžete zamknout, skrýt a přesouvat, abyste zachovali požadovaný přehled a zabránili zmatkům.
Platforma nabízí tisíce předem připravených ikon pro váš web, ale také vám umožňuje vytvořit si vlastní designový systém. Můžete:
- Přizpůsobte si odkazy a možnosti na webových stránkách
- Přidejte atraktivní dekorace, aby stránka vynikla
- Ukládejte a znovu používejte styly písma a barvy na všech stránkách, abyste zajistili konzistentnost.
Díky spolupráci v reálném čase mohou členové vašeho týmu pracovat jako jeden celek, i když nejste ve stejné místnosti (nebo státě – nebo kontinentu!).
Pokud jste již svůj projekt zahájili ve Figma, potěší vás, že Siter má plugin, který vám umožní jej importovat bez nutnosti programování.
Nejlepší funkce Siter
- Známé a snadno použitelné rozhraní ve srovnání s nejlepšími alternativami Figma
- Třídí vrstvy do skupin pro efektivnější webový design nebo kreativní projekty.
- Podporuje importy z Figma
- Spolupráce mezi týmy v reálném čase
Omezení Siter
- Omezené možnosti šablon
- Neexistuje žádná skutečná bezplatná verze a má vyšší měsíční cenu ve srovnání s podobnými platformami.
Ceny Siter
- Osobní: 12 $/měsíc pro jednoho člena týmu
- Professional: 19 $/měsíc pro až pět členů týmu
- Agentura: 39 $/měsíc, neomezený počet spolupracovníků
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze stránek
- Trustpilot: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- AlternativeTo: 5/5 (méně než 5 recenzí)
7. Moqups
Než představíte svůj web světu, musíte vytvořit wireframy a prototypy, abyste se ujistili, že vše vypadá dobře. Moqups je ideální platforma pro tento účel – pomáhá vám vizualizovat a kontrolovat návrhy webových stránek.
Tato platforma vám umožňuje vytvářet wireframy přímo z vašeho prohlížeče. Pomocí rozhraní drag-and-drop můžete přesouvat prvky a vytvářet dokonalé rozvržení.
Moqups nabízí působivou knihovnu ikon, widgetů a inteligentních tvarů, které můžete použít na svém webu. Pomocí nástrojů pro rozšiřování a propojování diagramů můžete vytvářet diagramy a vývojové diagramy. K dispozici jsou také stovky fontů, ze kterých si můžete vybrat, a integrace Google Fonts otevírá dveře k mnoha dalším.
Platforma nabízí online tabuli, na které může váš tým spolupracovat, přidávat soubory, vytvářet strategie, poskytovat a přijímat zpětnou vazbu a vizualizovat vaše projekty.
Nejlepší funkce Moqups
- Rozhraní typu drag-and-drop
- Podporuje vytváření diagramů a vývojových diagramů
- Online tabule
- Bohatá knihovna zdrojů
Omezení Moqups
- Nelze používat offline.
- Občas pomalejší načítání stránek
Ceny Moqups
- Zdarma
- Solo: 9 $/měsíc za jedno místo
- Tým: 15 $/měsíc za pět míst
- Neomezený: 40 $/měsíc za neomezený počet míst
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Moqups
- G2: 4,2/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
8. Penpot
Nechcete se starat o kompatibilitu platforem, drahé cenové plány a náročnou instalaci softwaru? Vyzkoušejte Penpot, open-source webový software pro prototypování a navrhování webových stránek. 😍
Penpot používá škálovatelnou vektorovou grafiku (SVG), takže se nemusíte zabývat problémy s formátováním. S Penpotem můžete:
- Zrychlete své pracovní postupy pomocí opakovaně použitelných komponent.
- Vytvářejte flexibilní rozhraní, která jsou v souladu se standardy CSS.
- Nahrajte požadovaná písma pro maximální přizpůsobitelnost
Definujte spouštěče a akce, které oživí vaše návrhy, vytvořte poutavé přechody a využijte výhody nekonečného plátna, abyste mohli popustit uzdu své fantazii.
Pokud chcete zabránit rozptylování, použijte režim Focus Mode k výběru prvků, na kterých chcete pracovat, a skryjte ostatní.
Penpot podporuje spolupráci v reálném čase – s možnostmi sdílení prezentací interně, zanechávání komentářů a exportu objektů a souborů pro sdílení s externími spolupracovníky.
Nejlepší funkce Penpot
- Open-source a webové
- Na základě SVG
- Režim Focus pro vyšší produktivitu
- Praktické možnosti sdílení souborů
Omezení Penpotu
- Rozhraní může někdy vykazovat chyby.
- Žádný tmavý režim
Ceny Penpot
- Zdarma
Hodnocení a recenze Penpot
- G2: 4,5/5 (10+ recenzí)
- Product Hunt: 4,9/5 (více než 80 recenzí)
9. Corel Vector (Gravit Designer Pro)
Corel Vector, dříve známý jako Gravit Designer Pro, je webová aplikace pro vektorovou grafiku. Můžete ji použít prakticky pro jakýkoli projekt související s grafikou a designem, od vytváření log až po marketingové materiály, designové makety a webové stránky.
Tato platforma je známá svými možnostmi úpravy vektorů. Vytvářejte geometrické tvary bez námahy pomocí inteligentních tvarových primitiv s magickými kontrolními body. K manipulaci s vektorovými cestami použijte nástroje Pero, Nůž, Bezigon a Laso. Využijte živé rohy a nástroje pro ruční kreslení vektorů pro dokonalou kontrolu nad designem.
Kromě intuitivního rozhraní stojí za zmínku, že s tímto nástrojem můžete pracovat online i offline.
Díky bohaté paletě barev, více než 35 živým, nedestruktivním efektům a úpravám a rozsáhlé podpoře formátů souborů vám Corel Vector pomůže dosáhnout nových výšin v oblasti designu.
Nejlepší funkce Corel Vector
- Online a offline režim
- Intuitivní rozhraní
- Více než 35 živých, nedestruktivních efektů a úprav
- Výkonné možnosti manipulace s vektory
Omezení Corel Vector
- Žádný bezplatný tarif
- Ne každému se líbily změny po rebrandingu.
Ceny Corel Vector
- 69,99 $/rok
Hodnocení a recenze Corel Vector
- AlternativeTo: 3,2/5 (více než 20 recenzí)
10. Lunacy
Pokud chcete aplikaci pro návrh s podporou AI s pokročilými možnostmi, Lunacy vás nadchne!
Platforma nabízí možnosti, které byste očekávali od kvalitní aplikace pro společný návrh – spolupráci v reálném čase, přidávání komentářů, barevné proměnné a snadné prototypování.
Lunacy však jde ještě o krok dál a nabízí několik exkluzivních možností. Získáte bohatou vestavěnou grafickou knihovnu s více než 1 000 000 ikonami, 70 000 ilustracemi a 140 000 fotografiemi – určitě najdete něco, co vám bude vyhovovat.
Můžete také použít rutinné nástroje, které vám ušetří čas tím, že za vás provedou opakující se úkoly. Vyzkoušejte AI Background Remover, Avatar Generator a AI Upscaler a nechte je dělat za vás rutinní práci.
Pomocí inteligentního stromu vrstev můžete deaktivovat vrstvy, které nevidíte, automaticky upravovat barvy tvarů a automaticky aktualizovat generovaný obsah!
Nejlepší funkce Lunacy
- Rozsáhlá integrovaná grafická knihovna
- Rutinní zabijáci
- Inteligentní strom vrstev
- Automatické aktualizace generovaného obsahu
Omezení Lunacy
- Někteří uživatelé uvádějí, že se občas odhlásí.
- Mohlo by se hodit více rozšíření
Ceny Lunacy
- Zdarma
Hodnocení a recenze Lunacy
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
Vylepšete své návrhářské schopnosti pomocí správných alternativ k Figma
Uvedené alternativy k Figma vám umožní rozvinout vaši kreativitu díky výkonným funkcím pro návrh webových stránek, aplikací, log a dalších kreativních produktů.
Pokud hledáte platformu, která podporuje kreativní spolupráci a nabízí robustní možnosti správy designových projektů, doporučujeme vám zaregistrovat se na ClickUp!