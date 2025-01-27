10 nejlepších alternativ Wix v roce 2025 (recenze a ceny)

Wix je bezplatný nástroj pro hosting webových stránek a tvorbu webů. Uživatelé oceňují jeho funkčnost a cenu, díky čemuž je tento software skvělou volbou pro majitele malých podniků a společnosti s omezeným rozpočtem.
Wix však není nejlepším nástrojem pro všechny firmy. Je určen pro lidi, kteří hledají levné a jednoduché možnosti pro tvorbu webových stránek, a je omezen na několik šablon. To znamená, že je těžší odlišit váš web od ostatních a je obtížné vytvořit vlastní web s pokročilými funkcemi.
Naštěstí Wix není jedinou možností, pokud jde o tvorbu webových stránek. ?
Zde vám představíme 10 nejlepších alternativ k Wix. Pokryjeme vše od cen a hodnocení až po funkce a omezení, abyste si mohli vybrat tu nejlepší pro vaše potřeby.
Co byste měli hledat v alternativách k Wixu?
Ne všechny alternativy Wixu jsou stejné. Některé mají podobný přístup a nabízejí základní služby, které může využívat kdokoli. Jiné se zaměřují na větší přizpůsobení, které vyžaduje určité znalosti kódování nebo určitou dobu učení, abyste mohli ovládat pokročilé funkce. ?
Nejlepší alternativa k Wix musí splňovat následující požadavky:
- Funkce pro elektronický obchod: Pokud provozujete platformu pro elektronický obchod nebo internetové obchody, budete potřebovat nástroj pro tvorbu webových stránek, který zahrnuje zpracování plateb a další nástroje pro elektronický obchod.
- Funkce drag-and-drop: Mnoho nástrojů pro tvorbu webových stránek nabízí funkci drag-and-drop, která usnadňuje freelancerům a začátečníkům přesouvání sekcí a tvorbu vizuálně působivých a poutavých webových stránek.
- Návody a zákaznická podpora: Pokud jste začínající bloger, hledejte alternativy k Wix, které obsahují návody, aby byl proces rychlejší.
- Cenové plány: Tvůrci webových stránek mohou být drahé, zejména s doplňky, jako jsou pluginy, vlastní domény a webhosting. Vyberte si nástroj, který nabízí několik cenových plánů, abyste si mohli vybrat ten, který odpovídá vašemu rozpočtu.
- Analytické nástroje: Některé alternativy Wixu zahrnují nástroje pro prodej, reportování a SEO, které vám pomohou vytvořit lepší webové stránky a zvýšit konverze.
10 nejlepších alternativ k Wixu pro rok 2024
Jste připraveni objevit alternativu k Wix? Zde najdete seznam nejlepších nástrojů pro tvorbu webových stránek, řešení pro elektronický obchod a přizpůsobitelný software, díky kterým vytvoříte web svých snů. ?
1. WordPress
WordPress je jedním z nejlepších nástrojů pro tvorbu webových stránek. Patří mezi nejvíce přizpůsobitelné platformy a nabízí tisíce pluginů pro tvorbu webových stránek, které umí vše od načítání map a zpracování plateb až po sledování analytických údajů. Hosting WordPress a nástroje pro webové stránky WordPress vám umožňují spravovat webový design na jednom pohodlném místě.
Nejlepší funkce WordPressu
- Pluginy a widgety nabízejí tisíce možností přizpůsobení a škálovatelnosti pro věci jako správa zásob, e-mailový marketing a SEO.
- Zálohy chrání vaši práci, ať už se jedná o příspěvky na blogu nebo starší verze vašeho webu, takže nikdy o nic nepřijdete, i když dojde k chybě.
- Úplné přizpůsobení pomocí CSS, HTML a editoru drag-and-drop, který vám umožní vytvářet vlastní kódování nebo používat šablony k oživení webových stránek.
- Mnoho šablon webových stránek WordPress obsahuje e-shopy, díky kterým můžete snadno zpracovávat platby a prodeje přímo na svém webu.
- 5 % času společnosti je věnováno budování bezplatné komunity otevřeného zdrojového kódu na WordPressu.
Omezení WordPressu
- Bezplatný nástroj pro tvorbu webových stránek má omezené funkce.
- Funkce jsou rozsáhlé a naučit se vše používat zabere značné množství času.
Ceny WordPress
- Zdarma
- Osobní: 9 $/měsíc
- Premium: 18 $/měsíc
- Business: 40 $/měsíc
- Commerce: 70 $/měsíc
- Enterprise: Ceny začínají na 25 000 USD ročně
Hodnocení a recenze WordPressu
- G2: 4,4/5 (více než 8 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 700 recenzí)
2. Shopify
Shopify je systém pro správu obsahu a nástroj pro elektronický obchod, který podnikatelé a firmy využívají k tvorbě webových stránek a zpracování plateb. Tento oblíbený nástroj pro tvorbu webových stránek nabízí online prodejny, flexibilní transakce v místě prodeje a nástroje pro celý prodejní proces, které podporují prodej na e-commerce stránkách. ?
Nejlepší funkce Shopify
- Díky několika platebním branám je snadné zvládnout vše od transakčních poplatků až po vlastní postupy při placení.
- Díky integraci s obchodními aplikacemi, marketingovým softwarem a prodejními nástroji můžete rozšířit svůj dosah, zvýšit zapojení a podpořit konverze.
- Spravujte zásoby a zdroje a okamžitě aktualizujte své webové stránky s nejnovějšími informacemi o dostupnosti.
- Díky tisícům šablon, více než 8 000 aplikacím a možnostem vlastních doménových jmen bude váš web zaručeně jedinečný.
Omezení Shopify
- Díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení je třeba se nejprve naučit, jak s ním pracovat.
- Prémiové tarify rychle zdražují
Ceny Shopify
- Základní: 39 $/měsíc
- Shopify: 105 $/měsíc
- Pokročilá: 399 $/měsíc
Hodnocení a recenze Shopify
- G2: 4,4/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 6 200 recenzí)
3. Squarespace
Squarespace je světově proslulý nástroj pro tvorbu webových stránek, kterému důvěřují velké značky vytvářející e-commerce weby i majitelé malých firem, kteří teprve začínají. Použijte jej k rezervaci schůzek, prodeji produktů nebo poskytování služeb v celé řadě odvětví. Integrované e-mailové kampaně a sociální nástroje podporují vaše úsilí při tvorbě webových stránek tím, že rozšiřují váš dosah a budují vaši značku.
Nejlepší funkce Squarespace
- Projděte si desítky šablon podle odvětví, kategorie nebo stylu a začněte vytvářet web během několika minut – nebo si vytvořte vlastní šablony pro jedinečný přístup.
- Funkce elektronického obchodování, včetně zpracování plateb, platebních stránek a nástrojů pro zasílání a vyřizování objednávek v zákulisí, zajišťují hladký chod.
- Integrované nástroje pro plánování a kalendář umožňují podnikatelům domlouvat schůzky a poskytovat služby.
- Marketingové a SEO nástroje zahrnují integraci sociálních médií, které vám pomohou oslovit zákazníky a optimalizovat dosah.
Omezení Squarespace
- Méně možností zpracování plateb ve srovnání s konkurencí
- Transakce v místě prodeje mohou být problematické a nelze povolit prodej v více měnách.
Ceny Squarespace
- Osobní: 23 $/měsíc
- Business: 33 $/měsíc
- Commerce Basic: 36 $/měsíc
- Commerce Advanced: 65 $/měsíc
Hodnocení a recenze Squarespace
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 800 recenzí)
4. Weebly
Weebly – e-commerce platforma nabízená společností Square – je nástroj pro tvorbu webových stránek vhodný pro začátečníky, který obsahuje mobilní aplikaci pro tvorbu webů, i když zrovna nesedíte u svého stolu. Weebly je ideální pro zaneprázdněné startupy, které hledají rychlý způsob, jak spustit web, nebo pro firmy, které chtějí jednoduše optimalizovat své stávající webové stránky. Díky snadnému použití může kdokoli s oprávněním vytvořit a spustit landing page v rekordním čase. ?
Nejlepší funkce Weebly
- Bezplatný hosting domén pro subdomény nabízí základní výchozí bod pro začátečníky, kteří uvažují o vytvoření vlastních webových stránek.
- Motivy vytvořené designéry dodávají každé webové stránce profesionální vzhled.
- Nástroj pro tvorbu webových stránek pomocí drag-and-drop je snadno použitelný pro každého a nástroje pro přizpůsobení obrázků a videí činí úvodní stránky poutavějšími.
- Integrované analytické nástroje vám poskytnou přehled o statistikách vašich webových stránek, abyste je mohli optimalizovat pro lepší výkon.
Omezení Weebly
- Jedna z nejjednodušších alternativ Wixu, která je však omezená, pokud jde o přizpůsobení.
- Pokud chcete mít možnost volat na zákaznickou podporu, budete potřebovat placený tarif.
Ceny Weebly
- Zdarma
- Osobní: 10 $/měsíc
- Profesionální: 12 $/měsíc
- Výkon: 26 $/měsíc
Hodnocení a recenze Weebly
- G2: 4,1/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 1 700 recenzí)
5. HubSpot
HubSpot nabízí bezplatný nástroj pro tvorbu webových stránek s funkcí drag-and-drop, pomocí kterého můžete vytvářet krásné stránky bez jakýchkoli znalostí kódování nebo technických dovedností. Jedná se o jeden z nejpopulárnějších nástrojů pro blogování, který nabízí kombinaci jednoduchosti a přizpůsobitelnosti, díky čemuž je ideální jak pro začínající uživatele, tak pro vývojáře, kteří již vytvořili stovky webových stránek.
HubSpot Website Builder nejlepší funkce
- Okamžitě si prohlédněte, jak budou vaše vstupní stránky vypadat, pomocí živého editoru.
- Začněte s stovkami šablon a desítkami stylů, které můžete kombinovat a vytvářet tak svůj vlastní vzhled.
- Používejte vlastní doménu zdarma – něco, za co většina alternativ Wix účtuje příplatek.
- Integrovaná zákaznická platforma vás udržuje v kontaktu s vaším publikem, takže můžete na jednom místě vyřizovat požadavky na nové funkce, hlášení chyb a dotazy.
Omezení nástroje HubSpot Website Builder
- Škálovatelnost je omezená, takže tento nástroj je vhodnější pro malé firmy nebo jednotlivce.
- CMS neukládá historii verzí.
HubSpot Website Builder ceny
- Zdarma
HubSpot Website Builder hodnocení a recenze
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Pixpa
Pixpa je nástroj pro tvorbu webových stránek určený pro jednotlivce, kteří chtějí vytvářet profily, sdílet svou práci nebo prodávat služby online. Jedná se o zjednodušenou alternativu Wixu, která není ideální pro lidi, kteří hledají vysoce funkční e-commerce plány a rozsáhlou šířku pásma. Tento nástroj si vyberte, pokud chcete jednoduchý web, kde můžete sdílet svou práci, nabízet služby a spojit se s potenciálními klienty. ?
Nejlepší funkce Pixpa
- Tento nástroj pro tvorbu portfoliových webových stránek nabízí více než 150 šablon.
- Díky nepřetržité zákaznické podpoře prostřednictvím e-mailu a chatu máte vždy k dispozici pomoc, pokud potřebujete pomoc s designem nebo technickou podporu.
- Omezené nástroje pro elektronický obchod zahrnují jednoduchou značkovou pokladnu a kontrolu zásob pro digitální soubory a služby.
- Díky více než 100 nástrojům a integracím v obchodě s aplikacemi můžete propojit vše od komunikačních kanálů po kanály sociálních médií.
Omezení Pixpa
- Nejedná se o nástroj pro tvorbu webových stránek s funkcí drag-and-drop.
- Není tak škálovatelný ani přizpůsobitelný jako jiné alternativy Wixu.
Ceny Pixpa
- Základní: 8 $/měsíc
- Creator: 15 $/měsíc
- Profesionální: 20 $/měsíc
- Pokročilá: 25 $/měsíc
Hodnocení a recenze Pixpa
- G2: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
7. Webnode
Webnode je nástroj pro tvorbu webových stránek, který nabízí desítky šablon, podporu AI a blokové editory pro vytváření vizuálně atraktivních webových stránek. Je jednoduchý a snadno použitelný, takže nepůsobí tak zastrašujícím dojmem jako některé z vysoce přizpůsobitelných alternativ Wixu. Použijte jej k vytvoření jednoduchých webových stránek, ať už se jedná o portfolio nebo zjednodušený internetový obchod.
Nejlepší funkce Webnode
- Nástroj pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí vytváří obsah a generuje obrázky, které můžete použít na každé stránce svého webu.
- Funkce aplikace vám umožňuje vytvářet a přepracovávat webové stránky z mobilního telefonu nebo tabletu.
- Rozložení stavebních bloků usnadňuje přidávání kontextu a přesouvání sekcí pro plynulé posouvání.
- Díky dostupným cenovým plánům je tento nástroj přístupný pro téměř všechny rozpočty.
Omezení Webnode
- Nabízí jen málo možností přizpůsobení, zejména pokud jde o prvky designu webových stránek.
- Ačkoli web uvádí, že můžete mít web v různých jazycích, přepínání mezi jazyky může být problematické.
Ceny Webnode
- Zdarma
- Omezená: 4,90 $
- Mini: 8,90 $
- Standard: 14,90 $
- Profi: 24,90 $
Hodnocení a recenze Webnode
- G2: 4,1/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
8. HostGator
Chcete vytvořit webové stránky rychle, bez nutnosti překonávat velkou učební křivku? Vyzkoušejte HostGator, nástroj pro tvorbu webových stránek, který pomocí šablon oživí vaše návrhy během několika minut, nikoli hodin. ⏰
Nejlepší funkce HostGator
- Díky přístupu k více než 2 milionům stockových obrázků a videí si můžete vybrat grafiku, která reprezentuje vaši značku.
- Propojené nástroje sociálních médií obsahují vkládatelné sociální kanály a přizpůsobitelná tlačítka pro interakci s uživateli napříč kanály.
- SSL certifikáty dávají zákazníkům jistotu, že jejich data jsou v bezpečí.
- Integrovaný hosting webových stránek znamená rychlejší načítání
Omezení HostGator
- Pomalá zákaznická podpora může vést ke zpoždění při tvorbě webových stránek.
- Pokud chcete obnovit svůj web ze zálohy, musíte zaplatit další poplatek.
Ceny HostGatorpricing
- Express Start: 12,95 $/měsíc
- Express Site: 14,98 $/měsíc
- Express Store: 26,98 $/měsíc
Hodnocení a recenze HostGator
- G2: 3,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 50 recenzí)
9. Web. com
Web.com je nástroj pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí, který za vás udělá veškerou těžkou práci. Stačí odpovědět na několik otázek a nástroje umělé inteligence vygenerují celé webové stránky, doménová jména, loga a obsah stránek. K dispozici je také možnost vytvořit si vlastní web, pokud chcete mít kontrolu nad jednotlivými aspekty procesu tvorby.
Nejlepší funkce Web.com
- Integrované nástroje AI se postarají o vše od vytváření kalendářů obsahu po navrhování vstupních stránek a tvorbu log.
- Bezpečnostní funkce zahrnují SSL certifikát, zálohování webových stránek a nástroje na ochranu před online hrozbami.
- Marketingové funkce nabízejí integrované nástroje pro optimalizaci SEO, online adresáře a integraci s Google Workspace.
- Několik cenových plánů nabízí flexibilitu pro týmy, které chtějí pouze vytvořit webové stránky, a pro ty, které hledají větší podporu v procesu marketingového plánování.
Omezení Web.com
- Ve srovnání s jinými nástroji není k dispozici tolik možností přizpůsobení.
- Nelze přetahovat prvky jako vyskakovací okna a kalendáře.
Ceny Web.com
- Webová stránka: 19,99 $
- Webové stránky + marketing: 24,99 $
- Online obchod: 34,99 $
- Online tržiště: 49,99 $
Hodnocení a recenze Web.com
- G2: N/A
- Capterra: 3,7/5 (více než 100 recenzí)
10. Contentful
Contentful přistupuje k tvorbě webových stránek s důrazem na obsah. Díky vizuálně přitažlivému rozhraní nepotřebujete žádné technické znalosti, abyste s tímto nástrojem vytvořili úžasné webové stránky.
Nejlepší funkce Contentful
- Přizpůsobitelný přístup na základě rolí vám umožňuje kontrolovat, kdo může provádět změny v obsahu webu.
- Přehledné rozhraní a editor typu „co vidíte, to dostanete“ (WYSIWYG) vám umožní vizualizovat, jak bude vše vypadat, zatímco na tom pracujete.
- Díky integrované historii verzí můžete sledovat provedené změny a snadno obnovit starší verze.
- Šablony vám pomohou nastartovat proces tvorby a zrychlí dobu realizace.
Omezení obsahu
- Někteří uživatelé by uvítali více možností přizpůsobení na backendu.
- Integrace nejsou tak robustní jako u jiných alternativ.
Ceny Contentful
- Zdarma
- Základní: 300 $/měsíc
- Premium: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Contentful
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
Další marketingové nástroje
Ačkoli jsou Wix a tyto alternativy Wix skvělé pro tvorbu webových stránek a vstupních stránek, nenabízejí rozsáhlé služby pro správu pracovních postupů nebo marketingových kampaní po spuštění vašeho webu. K tomu budete potřebovat nástroj jako ClickUp, který vám pomůže vytvářet texty pro marketingové kampaně, spravovat marketingové kanály a sledovat úspěch podle klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). ?
ClickUp
ClickUp je software pro správu projektů, který byl speciálně navržen tak, aby pomáhal marketingovým týmům zefektivnit procesy a dosáhnout cílů. Díky stovkám funkcí určitě najdete vše, co potřebujete pro každý krok vašeho marketingového procesu – od brainstormingu nápadů až po analýzu úspěchu kampaní pro váš online obchod.
Funkce Marketing od ClickUp nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní s několika různými zobrazeními, které vám pomohou vizualizovat vaše procesy. Vytvářejte marketingové plány a propojujte je s úkoly, abyste rozdělili práci mezi jednotlivé členy vašeho týmu. Přidejte značky priority a závislosti, abyste zdůraznili práci, která musí být provedena jako první.
Díky spolupráci v reálném čase v softwaru pro správu obsahu můžete s týmem spolupracovat na všem, od brainstormingu kampaní na sociálních médiích až po vytváření reportů. Vlastní oznámení a spouštěče informují uživatele, když je úkol dokončen nebo když vyžaduje jejich pozornost.
ClickUp AI posouvá tvorbu obsahu na novou úroveň a umožňuje vám psát lépe a rychleji. Integrované editační nástroje kontrolují vaši práci, zatímco nástroje pro návrhy činí vaše texty poutavějšími. Použijte jej k psaní e-mailových newsletterů, virálních příspěvků na sociálních médiích nebo blogových článků zaměřených na SEO.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nástroje pro psaní s umělou inteligencí od ClickUp vám ušetří čas a díky editorům, shrnovačům a dalším funkcím zajistí, že váš obsah vynikne z davu.
- Díky integraci můžete propojit všechny své oblíbené aplikace a nástroje třetích stran na jednom pohodlném místě.
- Intuitivní ovládací panely vám umožňují vizualizovat pracovní postupy, abyste mohli řešit kapacitu a zdroje a sledovat pokrok při dosahování marketingových cílů – ať už provádíte marketingový plán nebo vytváříte špičkové nástroje pro elektronický obchod.
- Tisíce šablon, včetně šablon pro psaní obsahu, usnadňují vytváření jakéhokoli typu obsahu, ať už jste odborník nebo začátečník.
- Zjednodušte pracovní postupy při tvorbě obsahu pomocí předem připravených automatizací, které eliminují nadbytečné a bezmyšlenkové úkoly, aby se tým mohl soustředit na důležitější práci.
- Pomocí šablony pro správu blogu ClickUp můžete efektivně strukturovat své blogové příspěvky, spolupracovat se svým týmem a sledovat proces psaní před publikováním na CMS, jako je Wix!
Omezení ClickUp
- ClickUp AI není k dispozici v bezplatných tarifech, ale placené tarify vyhovují většině rozpočtů, protože začínají na 7 USD za měsíc.
- Nabízí spoustu funkcí, což znamená, že budete muset strávit nějaký čas jejich poznáváním.
ClickUp ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
Spravujte své webové stránky a marketingové pracovní postupy pomocí ClickUp
S těmito alternativami Wixu můžete vytvářet vizuálně atraktivní webové stránky pro vaši cílovou skupinu. Vyberte si z jednoduchých nástrojů, které nevyžadují znalost kódování, nebo se rozhodněte pro přizpůsobení pomocí pokročilejších platforem, které integrují desítky pluginů. Během vytváření webu i po jeho dokončení můžete spravovat pracovní postupy pomocí nástroje pro správu projektů, jako je ClickUp.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte vytvářet lepší procesy pro vaše marketingové a vývojářské týmy. Díky integrované umělé inteligenci bude veškerý váš obsah – ať už se jedná o vstupní stránky nebo blogové příspěvky – poutavější, efektivnější a atraktivnější pro uživatele. Vytvářejte prostory pro různé projekty a využijte automatizace k urychlení práce a rychlejšímu dosažení vašich cílů. ?