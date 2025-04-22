11 bezplatných šablon Likertovy stupnice v aplikaci Word a ClickUp

Jste produktový manažer, který uvádí na trh novou aplikaci. Strávili jste nespočet hodin vytvářením bezproblémového uživatelského prostředí, ale jak zjistíte, zda jsou vaši uživatelé spokojeni?
Zde přichází na řadu Likertova stupnice. Tento nástroj dokáže přeměnit vágní zpětnou vazbu na kvantifikovatelná data. Ať už měříte spokojenost zákazníků, zapojení zaměstnanců nebo zpětnou vazbu k produktu, dobře navržená Likertova stupnice může odhalit názory, motivace a celkové pocity účastníků průzkumu, což jednoduché ano-ne otázky nedokážou.
Vytvoření efektivních otázek pro Likertovu stupnici však může být náročný úkol. A právě zde přicházíme na řadu my.
Tento blogový příspěvek uvádí 11 bezplatných šablon Likertovy stupnice, které usnadňují a zefektivňují provádění průzkumů. Jsou navrženy tak, aby vám pomohly klást správné otázky, získat použitelné odpovědi a činit informovaná rozhodnutí.
Co jsou šablony Likertovy stupnice?
Šablony Likertovy stupnice jsou předem navržené rámce, které pomáhají pedagogům, výzkumným pracovníkům, personalistům a tvůrcům průzkumů rychle vytvářet efektivní průzkumy s Likertovou stupnicí.
Likertova stupnice, pojmenovaná po psychologovi Rensisovi Likertovi, je rámec, který obvykle představuje tvrzení a žádá respondenty, aby ohodnotili míru svého souhlasu nebo nesouhlasu na vícebodové stupnici.
Průzkum pomocí Likertovy stupnice zahrnuje spektrum odpovědí od jednoho extrému psychometrické stupnice k druhému, včetně neutrální možnosti.
Zde je příklad otázky s Likertovou škálou:
Jak jste spokojeni se službami poskytovanými [značkou, oddělením, servisním zástupcem]?
Respondenti průzkumu budou požádáni, aby vybrali odpověď z této 5bodové Likertovy stupnice:
- Velmi spokojený
- Středně spokojený
- Nespokojen ani nespokojen (neutrální)
- Středně nespokojený
- Velmi nespokojený
Šablona průzkumu s Likertovou škálou je nezbytná pro vytvoření strukturovaného formátu pro sběr odpovědí na kvalitativní otázky nebo tvrzení průzkumu. Umožňuje rychlý, konzistentní, nestranný a efektivní sběr kvalitativních a kvantitativních dat.
Klíčové vlastnosti Likertovy stupnice
- Standardizované možnosti odpovědí: Šablona průzkumu s Likertovou škálou obvykle obsahuje předdefinované odpovědi, jako například „Silně nesouhlasím“ až „Silně souhlasím“, často na 5- nebo 7bodové škále.
- Přizpůsobitelná tvrzení: Můžete přizpůsobit tvrzení nebo otázky související s předmětem výzkumu.
- Konzistentní rozvržení: Otázky Likertovy stupnice a možnosti odpovědí mají jednotnou strukturu, což zajišťuje snadnou analýzu a srovnání odpovědí.
- Sběr dat: Usnadňuje systematický sběr postojů, názorů nebo vnímání respondentů.
Výzkumníci a odborníci používají šablony Likertovy stupnice k zefektivnění procesu navrhování průzkumů a zajištění míry odezvy i jednotnosti.
Co dělá dobrou šablonu Likertovy stupnice?
Dobrá šablona Likertovy stupnice je nezbytná pro shromažďování přesných a použitelných dat. Měla by nabízet vyvážené možnosti odpovědí, které se rovnoměrně pohybují od pozitivních po negativní.
Zde jsou funkce, díky kterým vyniká šablona Likertovy stupnice:
- Jasné možnosti odpovědí: Dobrá Likertova stupnice by měla používat vyváženou škálu možností (např. 5–7 bodů Likertovy stupnice) od jednoho extrému k druhému, s neutrálním středem, ideálně
- Relevantní tvrzení: Je nutné zajistit, aby tvrzení nebo otázky Likertovy stupnice byly konkrétní a přímo souvisely s tématem, aby se předešlo nejednoznačnosti.
- Konzistentní formát: Šablona by měla zachovávat jednotné rozložení u všech otázek Likertovy stupnice, aby byla zajištěna konzistence a snadná analýza.
- Snadno srozumitelné: Odpovědi by měly být přímé, aby je účastníci mohli správně interpretovat a přesně zodpovědět.
- Škálovatelnost: Návrh šablon by měl být flexibilní, aby bylo možné snadno přizpůsobit potřeby průzkumu.
Díky těmto prvkům vám šablona Likertovy stupnice pomůže efektivně zachytit nuance názorů a poskytne spolehlivá data pro analýzu.
Šablony Likertovy stupnice zdarma
Zde je seznam 11 bezplatných šablon Likertovy stupnice, ze kterých si můžete vybrat:
1. Šablona Likertovy stupnice ClickUp
Šablona ClickUp Likertova stupnice pro začátečníky je ideální pro ty, kteří s navrhováním průzkumů teprve začínají.
Zjednodušuje vytváření, sledování a analýzu průzkumů pomocí Likertovy stupnice, díky čemuž jsou přístupné a snadno použitelné.
Šablona je vhodná pro začátečníky, protože průzkum můžete přizpůsobit pomocí jednoduchých kroků—zadejte své otázky a možnosti stupnice. Průzkum můžete snadno sdílet a shromažďovat odpovědi bez potíží a data můžete rychle analyzovat , abyste pochopili trendy a vzorce zpětné vazby.
Sledujte průběh svého průzkumu pomocí jednoduchých stavů, jako je Otevřeno a Dokončeno. Použijte nástroje ClickUp ke správě zpětné vazby pomocí komentářů, automatizace a umělé inteligence.
Jak začít:
- Definujte své otázky: Pomocí ClickUp Docs snadno vytvořte dotazník s Likertovou škálou.
- Navrhněte stupnici: Vytvořte úkoly pro nastavení hodnot stupnice několika kliknutími.
- Nastavení průzkumu: Uspořádejte otázky a škály v zobrazení tabule ClickUp.
- Sběr dat: Automatizujte sběr a analýzu dat, abyste zefektivnili proces.
- Interpretace výsledků: Použijte milníky k plynulému sledování pokroku a poznatků
Vytvoření Likertovy stupnice a správa zpětné vazby od zákazníků nebo zaměstnanců nemůže být jednodušší!
2. Šablona jednoduché Likertovy stupnice ClickUp
Šablona Likertovy stupnice ClickUp je vaším nepostradatelným nástrojem pro okamžité vytváření přesných a efektivních průzkumů pomocí Likertovy stupnice!
Zde je příklad, jak tato univerzální šablona může usnadnit sběr dat:
- Snadné nastavení: Zadejte otázky svého Likertova průzkumu a možnosti odpovědí.
- Vlastní pole: Použijte pole pro oddělení, e-mail, telefon a hodnotící stupnici k zaznamenání základních údajů a přizpůsobení průzkumu pro hlubší poznatky.
- Flexibilní hodnotící stupnice: Přizpůsobte tři hodnotící pole 1–5 tak, aby odpovídala vašim potřebám v oblasti zpětné vazby. Upravte Likertovu hodnotící stupnici podle potřeby, abyste získali přesná data, která potřebujete.
- Zjednodušené bodování: Pomocí vestavěného kontrolního seznamu můžete snadno bodovat a hodnotit pozici produktu.
Sdílejte svůj průzkum s Likertovou stupnicí se svým týmem nebo zákazníky a sledujte, jak shromažďujete praktické poznatky, které vedou k úspěchu!
3. Šablona průzkumu spokojenosti zákazníků ClickUp
Jednou z největších výzev, kterým čelí výzkumníci nebo tvůrci průzkumů pro produktové týmy, je zjistit, zda jsou jejich zákazníci spokojeni, a na základě toho činit datově podložená rozhodnutí o změnách produktu.
Shromažďování zpětné vazby o spokojenosti zákazníků bylo vždy náročné, ale šablona průzkumu spokojenosti zákazníků ClickUp tento proces zjednodušuje.
Tato šablona je navržena tak, aby zjednodušila vytváření, správu a analýzu průzkumů pomocí Likertovy stupnice za účelem shromažďování cenných informací o zákaznících. Pomůže vám také činit informovaná rozhodnutí vedoucí ke zlepšení vašich produktů a služeb.
Proč tato šablona funguje?
- Efektivní tvorba: Snadno navrhujte vlastní průzkumy a získejte zpětnou vazbu, kterou potřebujete.
- Rychlé odpovědi: Rozšiřujte své průzkumy a sbírejte odpovědi s lehkostí
- Praktické poznatky: Analyzujte data, abyste zjistili trendy a oblasti, které je třeba zlepšit.
- Vlastní stavy: Sledujte pokrok pomocí stavů, jako jsou Otevřeno a Dokončeno.
- Vlastní pole: Shromažďujte podrobnou zpětnou vazbu pomocí polí pro užitečnost, srozumitelnost a řešení.
- Vlastní zobrazení: Spravujte průzkumy pomocí Likertovy stupnice pomocí zobrazení, jako je zobrazení respondentů, zobrazení průzkumového formuláře, zobrazení hodnocení znalostí a zobrazení „Začít zde“.
S šablonou průzkumu spokojenosti zákazníků od ClickUp můžete zefektivnit sběr zpětné vazby a snadno provádět vylepšení na základě dat.
4. Šablona průzkumu zpětné vazby k produktu ClickUp
Pokud jste alfa, beta nebo dlouhodobým uživatelem produktu, určitě jste tento průzkum pomocí Likertovy stupnice obdrželi ve své e-mailové schránce nebo v oznámeních v aplikaci.
Tyto nástroje vás možná požádaly, abyste ohodnotili různé funkce na hodnotící škále a popsali, jak se cítíte ohledně produktu. Tyto průzkumy pomocí Likertovy stupnice jsou průzkumy zpětné vazby k produktu.
Pomůže vám získat cenné informace o zkušenostech vašich zákazníků. Takové průzkumy můžete rychle spustit pomocí šablony průzkumu zpětné vazby k produktu ClickUp.
Tato šablona zjednodušuje sběr a analýzu zpětné vazby, takže je ideální pro vylepšení vašeho produktu a zvýšení spokojenosti zákazníků.
Tuto šablonu můžete použít k identifikaci oblastí, kde je možné produkt vylepšit a zlepšit uživatelský zážitek, rychle a přesně shromáždit smysluplnou zpětnou vazbu a na základě výsledků průzkumu pomocí Likertovy stupnice učinit informovaná rozhodnutí o vývoji produktu.
Zde jsou funkce, které si zamilujete:
- Vlastní stav: Sledujte průběh průzkumu pomocí stavů „V posuzování“, „Posouzeno“ a „K posouzení“.
- Vlastní pole: Spravujte zpětnou vazbu pomocí polí pro celkovou spokojenost, dobu používání a další
- Přizpůsobitelná zobrazení: Využijte zobrazení jako Celková spokojenost, Hodnocení produktu a Odeslané dotazníky pro organizovaná data
5. Šablona průzkumu zapojení zaměstnanců ClickUp
Předpokládejme, že jste personalista a chcete provést průzkum mezi zaměstnanci, abyste zjistili jejich úroveň zapojení. V takovém případě můžete použít šablonu průzkumu zapojení zaměstnanců ClickUp, abyste rychle provedli průzkum a identifikovali oblasti, které je třeba na vašem pracovišti zlepšit.
Tato šablona vám umožní zefektivnit sběr zpětné vazby od zaměstnanců, analyzovat procesy, měřit spokojenost zaměstnanců a porozumět firemní kultuře.
Pomocí této šablony Likertovy stupnice můžete odhalit oblasti ve vašem pracovišti, které je třeba zlepšit a které mohou přispět ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Můžete se také dozvědět více o pohledech, cílech a potřebách zaměstnanců a podle toho upravit zaměstnanecké politiky.
Zde je důvod, proč každý tým pro řízení talentů a HR potřebuje tuto šablonu k měření zapojení zaměstnanců:
- Praktické poznatky: Získejte jasný přehled o spokojenosti a zapojení zaměstnanců.
- Přizpůsobitelné průzkumy: Přizpůsobte průzkumy otázkami tak, aby vyhovovaly potřebám vaší organizace.
- Zpětná vazba v reálném čase: Shromažďujte okamžitě podněty od zaměstnanců na jakémkoli zařízení
- Vlastní stavy: Sledujte průběh průzkumu pomocí stavů jako Dokončeno, V kontrole a K kontrole.
- Vlastní pole: Získejte podrobnou zpětnou vazbu pomocí 32 atributů, včetně spravedlivého odměňování, placeného volna a kariérního postupu.
- Vlastní zobrazení: Efektivně spravujte zpětnou vazbu pomocí zobrazení, jako jsou Všechny příspěvky, Zpětná vazba oddělení, Zpětná vazba týmu a Průvodce pro začátečníky.
Využijte tuto šablonu, abyste zjistili, jak lépe zapojit zaměstnance a zlepšit kulturu vaší organizace.
6. Šablona pro zpětnou vazbu zaměstnanců ClickUp
Pokud chcete vědět, co si vaši zaměstnanci myslí o managementu, firemní kultuře, platech a benefitech, je pro vás šablona ClickUp Employee Feedback Template tou správnou volbou.
Ve své organizaci potřebujete zpětnou vazbu, která usnadní strukturovanou komunikaci, pomůže manažerům poskytovat konzistentní zpětnou vazbu, podpoří odpovědnost zaměstnanců za jejich výkon a podnítí otevřené, upřímné diskuse a uznání.
Toto je jediná šablona, kterou potřebujete, protože vám pomůže s:
- Efektivní sběr zpětné vazby: Rychle shromažďujte cenné podněty od zaměstnanců
- Sledování sentimentu: Použijte pokročilé vizualizace k monitorování sentimentu zaměstnanců v průběhu času.
- Podpora transparentnosti: Budujte důvěru a otevřenou komunikaci mezi zaměstnanci a vedením
- Vlastní stavy: Sledujte průběh zpětné vazby pomocí stavů, jako jsou Otevřeno a Dokončeno.
- Vlastní pole: Získejte podrobnou zpětnou vazbu pomocí atributů, jako jsou hodnota zpětné vazby, příležitosti k rozvoji a firemní kultura.
- Vlastní zobrazení: Efektivní přístup k zpětné vazbě pomocí zobrazení, jako je seznam všech respondentů, seznam odpovědí, tabulka průzkumu zpětné vazby zaměstnanců a tabule „Začněte zde“.
S šablonou ClickUp Employee Feedback Template můžete okamžitě zjistit, co si o vás vaši zaměstnanci myslí, a provést potřebná vylepšení.
7. Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp
Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp je ideální pro oddělení, která chtějí shromažďovat informace prostřednictvím zákazníků, partnerů a uživatelského výzkumu.
Tuto šablonu můžete použít k vytvoření platformy, na které mohou zákazníci vyjádřit své názory a připomínky. Aktivní žádání o zpětnou vazbu zvyšuje loajalitu zákazníků a poskytuje zpětnou vazbu pro zlepšení vašich produktů a služeb. Můžete také identifikovat oblasti, které vyžadují pozornost, a vyvinout cílené strategie.
Tento nástroj pro zpětnou vazbu od zákazníků vám umožňuje shromažďovat a spravovat informace o zákaznících na jednom místě a porozumět tak jejich potřebám.
Tato šablona umožňuje:
- Přizpůsobitelné průzkumy: Přizpůsobte průzkumy tak, aby vyhovovaly potřebám vašich zákazníků.
- Efektivní sběr dat: Shromažďujte smysluplnou 360stupňovou zpětnou vazbu, která vám pomůže při rozhodování o produktech.
- Rychlá analýza: Rychle identifikujte trendy a poznatky z odpovědí v průzkumu
- Vlastní stavy: Sledujte průběh zpětné vazby pomocí stavů, jako jsou Dokončeno a K provedení.
- Vlastní pole: Zachyťte podrobné informace pomocí atributů, jako jsou poskytovatel služeb, datum nákupu, úroveň zákazníka, celkové hodnocení a návrhy na zlepšení, abyste uložili zpětnou vazbu od zákazníků.
- Vlastní zobrazení: Získejte přístup k údajům o zpětné vazbě prostřednictvím zobrazení celkového seznamu doporučení, zobrazení seznamu „Začněte zde“, zobrazení tabulky zpětné vazby, zobrazení tabulky hodnocení poskytovatelů, zobrazení celkové tabule doporučení a zobrazení tabule zpětné vazby.
- Projektové řízení: Vylepšete sledování zpětné vazby pomocí výkonného panelu a funkcí pro sledování času, přizpůsobitelných značek, praktických upozornění na závislosti, e-mailových oznámení a dalších funkcí!
Vylepšete správu zpětné vazby pomocí formuláře pro zpětnou vazbu!
8. Šablona 5bodové Likertovy stupnice pro Microsoft Word od TemplateLAB
Šablona 5bodové Likertovy stupnice od TemplateLab je univerzální volbou, pokud si ji chcete vytisknout a osobně sdílet s respondenty průzkumu.
Esteticky navržený průzkum si můžete stáhnout v různých formátech, například jako dokumenty Microsoft Word, prezentace Microsoft PowerPoint a soubory Adobe Photoshop.
Upravte soubor podle svých požadavků.
Sdílejte ji s respondenty průzkumu prostřednictvím různých e-mailových, sociálních nebo osobních komunikačních kanálů, abyste mohli shromažďovat a analyzovat data.
9. Šablona prázdné Likertovy stupnice pro Microsoft Word od TemplateLAB
Na rozdíl od předchozí šablony je část s otázkami v šabloně Blank Likert Scale Template od TemplateLAB prázdná, odtud také pochází její název.
Můžete tedy vytvářet otázky od nuly nebo dokonce za běhu během individuálního rozhovoru a sbírat zpětnou vazbu.
Tato šablona je vynikající pro personalisty a psychology, kteří vedou individuální sezení.
Stejně jako předchozí šablonu si můžete esteticky navržený průzkum stáhnout v mnoha formátech, například jako dokumenty Microsoft Word, snímky Microsoft PowerPoint, soubory Adobe Photoshop a soubory PDF.
11. Šablona průzkumu spokojenosti studentů od Formplus
Jste členem fakulty nebo učitelem na nějaké instituci nebo škole? Získejte cenné informace o spokojenosti studentů pomocí přizpůsobené šablony průzkumu spokojenosti studentů od Formplus.
Tato šablona používá 4bodovou Likertovu stupnici, která pomáhá správcům škol nebo univerzit, členům fakulty a zaměstnancům vzdělávacích institucí hodnotit vše od kvality učebních plánů po bezpečnost kampusu. Můžete snadno shromažďovat a analyzovat zpětnou vazbu studentů, abyste mohli zlepšit standardy a služby vaší instituce.
Zde je několik příkladů, jak mohou odborníci v oblasti vzdělávání těžit z této šablony:
- Rychlá reakce: Zvyšte počet studentů, kteří se znovu zapíší, tím, že budete aktivně reagovat na zpětnou vazbu – udělejte jim administrativní přístup, abyste mohli rychle reagovat na jejich návrhy a zlepšit jejich zapojení.
- Automatická oznámení: Posílejte studentům a zaměstnancům automatické e-mailové aktualizace, aby byli vždy informováni. Potvrzujte odeslání dotazníků, reagujte na zpětnou vazbu a informujte zaměstnance o nových odpovědích, aby mohli rychle jednat.
- Flexibilní podání: Přijímejte další dokumenty a obrázky pro podrobnou zpětnou vazbu. Nastavte limity velikosti a formátů souborů, abyste mohli podání efektivně spravovat.
- Vlastní subdoména: Umístěte svůj průzkum na vlastní subdoméně, abyste zajistili snadný přístup a zvýšili důvěryhodnost. Přizpůsobte URL tak, aby odrážela název vaší instituce a byla pro studenty snadno zapamatovatelná.
- Design přizpůsobený pro mobilní zařízení: Tato šablona přizpůsobená pro mobilní zařízení zajišťuje, že studenti mohou snadno sdílet své názory na jakémkoli zařízení, což vytváří plynulý zážitek ze zpětné vazby.
Začněte vylepšovat nabídku vaší instituce ještě dnes pomocí šablony průzkumu spokojenosti studentů Formplus. Shromažďujte poznatky, reagujte na zpětnou vazbu a pomozte své instituci vyniknout!
12. Šablona formuláře pro hodnocení školení od Formplus
Jste manažer školení nebo personalista? Vylepšete své školicí programy pomocí šablony formuláře pro hodnocení školení od Formplus! Tento 5bodový Likertův průzkum vám pomůže získat komplexní zpětnou vazbu o školicích kurzech, obsahu, provedení a celkové spokojenosti.
Proč mají školitelé rádi tuto šablonu?
- Personalizované e-mailové pozvánky: Snadno odesílejte pozvánky přidáním nebo importem e-mailových adres. Sledujte čekající odpovědi a zabraňte duplicitám pro efektivnější sběr zpětné vazby.
- Všestranná pole formuláře: Pole s funkcí drag-and-drop usnadňují vytváření formulářů. Pomocí hodnotících polí a kalkulaček můžete měřit výkonnost školitelů a počítat skóre. Přidejte podmíněnou logiku, abyste mohli přizpůsobit následné otázky na základě odpovědí.
- Pracovní postupy a schvalování: Nastavte schvalovací procesy pro kontrolu žádostí o školení a oprávnění. To je ideální pro efektivní správu zpětné vazby a žádostí zaměstnanců.
- Společné hodnocení: Pozvěte členy týmu HR a vedení, aby spolupracovali na hodnocení. Shromážděte poznatky z různých oddělení, abyste mohli zlepšit školení.
- Efektivní hodnocení: Použijte různé možnosti hodnocení – stupnice, hvězdičky, srdíčka nebo smajlíky – abyste získali podrobnou zpětnou vazbu k konkrétním aspektům školení a pochopili, kterým oblastem je třeba věnovat větší pozornost nebo je upravit.
Začněte s šablonou a získejte ještě dnes praktické informace!
Zefektivněte průzkumy pomocí šablon Likertovy stupnice
Přizpůsobitelné šablony Likertovy stupnice jsou ideální pro vytváření strukturovaných, nestranných průzkumů s konzistentním sběrem dat. Tyto šablony pomáhají výzkumným pracovníkům, pedagogům, personalistům a dalším zjednodušit proces návrhu a zajistit jednotné odpovědi.
Využijte plně přizpůsobitelné šablony Likertovy stupnice ClickUp ještě dnes a zefektivněte a zjednodušte svůj průzkum!