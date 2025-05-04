11 nejlepších alternativ Google Meet v roce 2025

Každý ocení platformu pro videokonference, která nabízí snadné sdílení obrazovky, žádné zpoždění, žádné časové limity a příležitostně i zábavná pozadí a filtry.
Z tohoto hlediska je Google Meet jedním z prvních nástrojů, které přicházejí na mysl.
Není však zdaleka dokonalá, zejména s rostoucí poptávkou po pokročilých funkcích, jako jsou tabule a flexibilní možnosti zobrazení. Tyto funkce v komunikačním nástroji se staly nezbytnými, zejména proto, že vzdálené týmy se stávají normou.
Bez dalších okolků se tedy podívejme na 11 nejlepších alternativ Google Meet, které posunou vaše online schůzky na vyšší úroveň!
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled 11 nejlepších alternativ Google Meet, které vyhovují různým potřebám v oblasti obchodní komunikace a spolupráce:
|Nástroj pro videokonference
|Hlavní funkce
|Nejlepší pro
|ClickUp
|Správa schůzek pomocí umělé inteligence, spolupráce v reálném čase, integrace úkolů, nahrávání obrazovky a integrovaná správa projektů.
|Freelancerové, startupy, malé firmy, podniky
|Zoom
|Velké schůzky, vysoce kvalitní video a audio, sdílení obrazovky, nahrávání schůzek a týmový chat
|Podniky, pedagogové, vzdálené týmy
|Microsoft Teams
|Integrace s Outlookem, spolupráce založená na kanálech, integrované poznámky ze schůzek a spolehlivé bezpečnostní funkce.
|Firmy, podniky, uživatelé Microsoft 365
|Skype
|Bezplatné videohovory a hlasové hovory, sdílení obrazovky, kvalita videa HD a okamžité zasílání zpráv.
|Osobní použití, malé podniky, vzdálené týmy
|Slack Huddles
|Rychlé konverzace zaměřené na zvuk, sdílení obrazovky, reakce pomocí emodži a automaticky ukládané zprávy.
|Vzdálené týmy, startupy, neformální obchodní komunikace
|Whereby
|Prohlížečová aplikace, žádné stahování, zaměření na ochranu soukromí, přizpůsobitelné značení a snadné odkazy na schůzky.
|Freelancerové, konzultanti, malé podniky
|Zoho Meeting
|Bezpečné videokonference, pořádání webinářů, vzdálený přístup a silné ovládací prvky pro moderátory.
|Malé podniky, velké společnosti, organizátoři webinářů
|GoTo Meeting
|Nahrávání do cloudu, živý chat, sdílení obrazovky a pokročilé ovládací prvky pro správce.
|Profesionální týmy, podniky, komunikace s klienty
|Jitsi
|Open-source, není potřeba účet, šifrování end-to-end a živé vysílání.
|Startupy, malé podniky, uživatelé zaměřující se na ochranu soukromí
|Cisco Webex
|Funkce schůzek založené na umělé inteligenci, potlačení šumu, překlady v reálném čase a schůzky jako z filmu.
|Podniky, firmy zpracovávající citlivá data
|Discord
|Videokonference založené na komunitě, živé vysílání, spolupráce založená na serveru a vlastní boti.
|Online komunity, herní týmy, neformální obchodní schůzky
Omezení Google Meet
Google Meet je bezpochyby silným hráčem v oblasti videokonferencí, který usnadňuje práci na dálku a online schůzky. Ale buďme upřímní – není dokonalý.
📌 Zde je několik klíčových omezení Google Meet, které byste měli znát, než se rozhodnete pro tuto videokonferenční službu:
- Omezení sdílení obrazovky: Omezuje sdílení na jednu obrazovku najednou, což ztěžuje multitasking během videokonferencí.
- Problémy s prezentací: Potíže s načítáním snímků PowerPoint a Keynote, často se účastníkům schůzky zobrazuje prázdná obrazovka.
- Omezení funkcí: Chybí vestavěné čekárny a tabule, což vyžaduje další nástroje pro spolupráci v reálném čase.
- Omezení třetích stran: Blokuje externí služby interoperability, což brání plynulému přístupu pro některé uživatele.
- Omezení zobrazení účastníků: Zobrazuje pouze 16 účastníků v dlaždicovém zobrazení, což ztěžuje správu velkých videohovorů.
- Omezení externích uživatelů: Zabraňuje uživatelům mimo doménu připojit se, pokud je ručně neschválí hostitel schůzky.
- Problémy se zamrzáním prohlížeče: Při sdílení obrazovky dochází k pádu prohlížeče, což nutí uživatele restartovat schůzky.
- Nestabilita vytáčeného připojení: Nečekané ukončení vytáčených hovorů, přestože jsou podporovány hovory trvající až 8 hodin.
📚 Dobré čtení: Jak vylepšit své schůzky pomocí AI? Prozkoumejte 10 nejlepších AI nástrojů pro schůzky a asistenty schůzek, které zvýší efektivitu a produktivitu.
Nejlepší alternativy k Google Meet, které můžete použít
Ačkoli Google Meet poskytuje bezpečné videokonference, jeho omezení mohou mít dopad na spolupráci v reálném čase a obchodní komunikaci.
Podívejme se na alternativy Google Meet, které by mohly být pro vás a váš tým vhodnější.
1. ClickUp (nejlepší integrovaný nástroj pro správu projektů a spolupráci)
Studie ukazují, že zaměstnanci tráví téměř 60 % svého času hledáním souborů, sledováním úkolů a přepínáním mezi aplikacemi. Ironií je, že stejné aplikace a nástroje pro spolupráci, které byly navrženy pro zvýšení produktivity, často vytvářejí ještě větší chaos. Není divu, že neefektivní schůzky jsou označovány za největší zabijáky produktivity v práci.
Tento problém řeší ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, která spojuje správu projektů, spolupráci v reálném čase a sledování úkolů – to vše s podporou umělé inteligence.
ClickUp Meetings
ClickUp Meetings je plně integrovaný pracovní prostor navržený tak, aby udržoval vaše schůzky, úkoly a spolupráci organizované. 📋 Pořizujte si poznámky, spravujte program a stanovujte úkoly, za které je váš tým zodpovědný, a to vše na jednom místě.
Tato užitečná funkce také zjednodušuje videokonference díky integraci s kalendářem ClickUp, úkoly ClickUp, složkami a seznamy, takže každá schůzka zůstává strukturovaná a snadno přístupná.
Pomocí kalendáře ClickUp můžete vytvářet, prohlížet a spravovat všechny své schůzky na jednom místě. Synchronizujte jej s kalendářem Google pro obousměrné aktualizace, aby byly vaše schůzky vždy aktuální. Vložte sdílené kalendáře Google do svého kalendáře ClickUp pro lepší přehlednost a spolupráci.
ClickUp Chat a SyncUps
Na rozdíl od tradičních aplikací pro zasílání zpráv, které existují odděleně od práce, ClickUp Chat udržuje každou diskusi přímo propojenou s příslušnými úkoly, projekty a dokumenty. To znamená, že již nemusíte přeskakovat mezi aplikacemi ani ztrácet přehled o důležitých aktualizacích.
Potřebujete se rychle spojit se svým týmem? SyncUps od ClickUp umožňuje sdílení obrazovky, diskuse v reálném čase a přímou spolupráci na projektech přímo ve vašem ClickUp Chatu. Není třeba přepínat mezi aplikacemi – vše je na jednom místě a synchronizováno s vašimi úkoly a dokumenty. 📊
Jak říká Molly Quella, projektová manažerka pro plánování prodejen ve společnosti Lids:
Před ClickUpem jsme měli nadměrné množství e-mailů, příliš mnoho schůzek a chyběl nám konzistentní způsob spolupráce mezi týmy.
Před ClickUpem jsme měli nadměrné množství e-mailů, příliš mnoho schůzek a chyběl nám konzistentní způsob spolupráce mezi týmy.
AI Notetaker a ClickUp Clips od ClickUp
Připojili jste se k schůzce s 10minutovým zpožděním a nemáte ponětí, o čem se mluví? Žádný strach, AI Notetaker od ClickUp vám pomůže . AI Notetaker od ClickUp automaticky shrne diskuse, přepíše schůzky a zvýrazní body k akci.
Dokonce vám umožňuje vytvářet úkoly z protokolů ze schůzek prostřednictvím ClickUp Tasks – pokud například váš tým diskutoval o spuštění nové kampaně, můžete okamžitě přiřadit následné akce, aniž byste je museli ručně zadávat.
Ale co v situacích, kdy se nemusíte účastnit schůzky, ale přesto máte něco důležitého sdělit? S ClickUp Clips můžete vytvářet krátká videa, která poskytují rychlé aktualizace, aniž byste museli pořádat plnohodnotnou schůzku. 🔗
Ať už potřebujete zkontrolovat klíčové body nebo dohnat zmeškanou diskusi, ClickUp Clips vám umožní nahrávat obrazovku, schůzky a pracovní postupy a okamžitě je sdílet se svým týmem. Už nemusíte psát dlouhá vysvětlení – stačí stisknout tlačítko nahrávání, zachytit obrazovku a vložit klip přímo do úkolů, dokumentů nebo chatu pro plynulou spolupráci.
ClickUp Whiteboards a ClickUp Docs
Nápady jsou skvělé, ale organizované nápady? To je místo, kde se děje kouzlo! Pokud chcete zefektivnit spolupráci v reálném čase, ClickUp Whiteboards a ClickUp Docs jsou revolučními nástroji.
ClickUp Whiteboards promění brainstorming v akci tím, že týmům umožní nakreslit náčrtky, přidávat poznámky, vkládat úkoly a spolupracovat v reálném čase – vše na jednom místě. Už žádné ztracené nápady! Stačí jedním kliknutím proměnit své poznámky v úkoly a sledovat, jak se posouvají vpřed.
ClickUp Docs posouvá týmovou práci na vyšší úroveň díky úpravám v reálném čase, vkládání úkolů a okamžitým komentářům. Připojte dokumenty k úkolům pro podrobné pořizování poznámek a sdílení.
Pokud však hledáte něco jednoduchého, co vám pomůže spravovat programy schůzek a úkoly, je pro vás nejlepší volbou šablona schůzek ClickUp.
A co je nejdůležitější, integrace ClickUp umožňuje propojení s více než 1000 nástroji, jako jsou Zoom, Slack a další konferenční platformy. To znamená, že se můžete připojit k schůzkám a synchronizovat aktualizace projektů bez zbytečných komplikací, a to vše v rámci pracovního prostoru ClickUp. 🚀
Nejlepší funkce ClickUp
- Přímá integrace s řízením projektů: Synchronizujte přímo s řízením projektů a proměňte diskuse v konkrétní úkoly.
- Integrace s dalšími videonástroji: Integrujte s Zoomem a dalšími nástroji a spouštějte schůzky z úkolů ClickUp.
- AI Notetaker: Získejte automatické shrnutí, kontrolu gramatiky a vytváření akčních položek.
- Robustní bezplatný tarif: Využijte ClickUp společně s bezplatnou verzí Google Meet.
- Integrace úkolů: Identifikujte úkoly vyplývající ze schůzek a vytvořte z nich úkoly s přiřazenými osobami.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace ClickUp nemusí obsahovat některé pokročilé funkce, které jsou dostupné v desktopové verzi.
- Nabízí rozsáhlou sadu funkcí, jejichž ovládání vyžaduje určitou dobu učení pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Podle tohoto uživatele G2:
Pro náš tým bylo velmi snadné se s touto aplikací seznámit a začít ji používat, když jsme ji poprvé zavedli; používáme ji každý den. Nyní máme vše na jednom místě – všechny naše úkoly a všechny naše poznámky. Je tak snadné převést body k akci z jednání na úkoly, což bylo v minulosti velmi obtížné.
Pro náš tým bylo velmi snadné se s touto aplikací seznámit a začít ji používat, když jsme ji poprvé zavedli. Používáme ji každý den. Nyní máme vše na jednom místě – všechny naše úkoly a všechny naše poznámky. Je tak snadné převést body z jednání do úkolů, což bylo v minulosti velmi obtížné.
🔮 Klíčový postřeh: Trávíte více času stresováním se kvůli dlouhým programům schůzek a sledováním zmeškaných zápisů ze schůzek? Podívejte se na tohoto komplexního průvodce krok za krokem a zjistěte, jak ClickUp Clips zjednodušuje sledování, monitorování a kontrolu schůzek!
2. Zoom (nejlepší nástroj pro videokonference a spolupráci ve velkém měřítku)
Zoom je platforma pro videokonference, která uživatelům umožňuje komunikovat prostřednictvím zvuku, videa, chatu a telefonu.
Tato oblíbená platforma podporuje vysoce kvalitní video a audio, sdílení obrazovky, nahrávání schůzek a týmový chat. Zoom je k dispozici na počítačích, tabletech a smartphonech.
Zoom se navíc integruje s Google Workspace, Slackem a Miro, což z něj činí široce používaný nástroj pro obchodní komunikaci a vzdálenou spolupráci.
Nejlepší funkce Zoomu
- Podpora velkých schůzek s vysokou kvalitou zvuku a videa
- Povolte sdílení obrazovky pro prezentace a spolupráci.
- Nabízejte nahrávání schůzek pro budoucí použití a sdílení.
- Přístup k týmovému chatu pro zasílání zpráv v reálném čase před, během a po schůzkách.
- Integrujte s obchodními nástroji, jako jsou Google Workspace, Slack a další.
Omezení aplikace Zoom
- Při hovorech s více účastníky může docházet ke zhoršení kvality zvuku a videa, a to i při silném internetovém připojení.
- Může být náročné na zdroje, což může ovlivnit stabilitu relace.
Ceny Zoom
- Zdarma
- Pro: 13,33 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18,32 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 56 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoomu?
Uživatel G2 říká:
Zoom má intuitivní rozhraní, které neomezuje úroveň znalostí uživatelů při zahájení jeho používání. V pracovním týmu, který není obeznámen s používáním videohovorů, umožňuje Zoom snadnou implementaci.
Zoom má intuitivní rozhraní, které neomezuje úroveň znalostí uživatelů při zahájení jeho používání. V pracovním týmu, který není obeznámen s používáním videohovorů, umožňuje Zoom snadnou implementaci.
💡 Tip pro profesionály: Čím více, tím lépe, jak se říká, takže pokud hledáte ještě více možností, podívejte se na 14 nejlepších alternativ k Zoomu a najděte si ideální řešení pro videokonference šité na míru vašim potřebám!
3. Microsoft Teams (nejlepší komplexní nástroj pro komunikaci na pracovišti a videokonference)
Microsoft Teams je cloudová platforma pro spolupráci určená pro firemní komunikaci, videokonference a sdílení souborů.
Díky hladké integraci do Microsoft 365 podporuje Teams videohovory a audiohovory v reálném čase, což týmům usnadňuje spolupráci, sdílení obrazovek, nahrávání schůzek a správu projektů – to vše z jednoho místa.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Integrujte s Outlookem pro plánování a připojení k schůzkám přímo z kalendáře Outlooku.
- Podporujte konverzace v kanálech, abyste udrželi diskuse organizované podle projektu nebo týmu.
- Využijte integrovanou funkci poznámek ze schůzek pro pořizování poznámek a spolupráci v reálném čase.
- Nabídněte spolehlivou kvalitu zvuku a videa pro plynulé videokonference.
- Využijte nástroj pro zvýraznění klíčových řečníků během prezentace.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Většina tarifů umožňuje až 300 aktivních účastníků na jednu schůzku.
- Účastníci, kteří překročí limit aktivních účastníků, mohou pouze sledovat, ale nemohou komunikovat.
- Přímo z chatu se může aktivně připojit k videohovoru pouze asi 20 účastníků.
Ceny Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,4/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Teams?
Podle tohoto uživatele Capterra:
Celkově je MS Teams velmi spolehlivá aplikace jako platforma pro zasílání zpráv, včetně sdílení souborů, kalendáře, plánovače atd.
Celkově je MS Teams velmi spolehlivá aplikace jako platforma pro zasílání zpráv, včetně sdílení souborů, kalendáře, plánovače atd.
Přečtěte si také: 8 nejlepších alternativ a konkurentů Microsoft Teams
4. Skype (nejlepší bezplatný nástroj pro videokonference pro osobní i firemní použití)
Skype je cloudový nástroj pro videokonference, který je již řadu let pojmem v oblasti videokonferencí a umožňuje milionům lidí spojit se prostřednictvím hlasových a videohovorů, okamžitých zpráv a sdílení souborů.
Ať už se chcete spojit s přáteli, pořádat virtuální obchodní schůzky nebo spolupracovat s týmem na dálku, Skype je alternativou k Google Meet, která je zdarma, jednoduchá a přístupná na počítačích, tabletech i mobilních zařízeních.
🌟 Zajímavost: První videohovor se uskutečnil mnohem dříve, než si myslíte! Koncept videokonferencí sahá až do roku 1964, kdy společnost AT&T představila na světové výstavě v New Yorku zařízení „Picturephone“.
Nejlepší funkce Skype
- Podpora bezplatných videohovorů a hlasových hovorů až pro 100 účastníků
- Povolte sdílení obrazovky pro plynulou spolupráci
- Aktivujte si instant messaging pro rychlou a snadnou komunikaci.
- Poskytujte videohovory v HD kvalitě pro jasný a ostrý obraz.
- Zahrňte nahrávání hovorů, abyste si uložili důležité diskuse.
- Přidejte živé titulky pro lepší přístupnost
Omezení Skype
- Při překročení limitů plánu se video automaticky přepne na pouze zvuk.
- Omezuje skupinové videohovory na 100 účastníků, v závislosti na požadavcích zařízení a systému.
- Vyžaduje silné internetové připojení pro stabilní videohovory v HD kvalitě.
Ceny Skype
- Zdarma
Hodnocení a recenze Skype
- G2: 4,3/5 (více než 23 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Skype?
Podle tohoto uživatele Capterra:
Skype používám posledních 5 let, je to velmi dobrá aplikace pro chatování nebo videohovory a je také snadno použitelná. Všichni kolegové v mém seznamu používají Skype, takže můžeme snadno komunikovat.
Skype používám posledních 5 let, je to velmi dobrá aplikace pro chatování nebo videohovory a je také snadno použitelná. Všichni kolegové v mém seznamu používají Skype, takže můžeme snadno komunikovat.
💡 Tip pro profesionály: Maximalizujte produktivitu svého týmu tím, že si před přechodem na Microsoft Teams ujasníte jeho výhody a nevýhody!
5. Slack Huddles (nejlepší pro rychlou, neformální spolupráci týmu a brainstorming)
Slack Huddles jsou lehké konverzace zaměřené především na audio, které jsou určeny pro spontánní diskuse, rychlé řešení problémů a spolupráci v reálném čase – to vše ve vašem pracovním prostoru Slack.
Huddles udržují neformální atmosféru a umožňují týmům zapojit se do konverzace a opustit ji bez nutnosti formálního nastavení schůzky. Jsou ideální pro brainstorming, rychlé dotazy nebo řešení problémů bez narušení pracovního toku.
Nejlepší funkce Slack Huddles
- Povolte sdílení obrazovky a snadno spolupracujte na dokumentech a prezentacích.
- Zahrňte emoji reakce pro zapojení v reálném čase, aniž byste přerušili tok konverzace.
- Nabídněte barevná pozadí pro personalizaci vašeho pracovního prostoru.
- Zábavné efekty, které dodají konverzacím na dynamice
- Ukládejte odkazy a zprávy sdílené během Huddle pro snadné vyhledání.
- Umožněte plynulé připojování a odpojování bez ovlivnění probíhající konverzace.
Omezení Slack Huddles
- Není ideální pro formální schůzky, které vyžadují nahrávání nebo strukturovaný program.
- Nemusí fungovat dobře pro velké schůzky, kde pouze několik účastníků potřebuje používat zvuk nebo sdílení obrazovky.
Ceny Slack Huddles
- Zdarma
- Pro: 4,38 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slack Huddles
- G2: 4,5/5 (více než 34 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Slack Huddles?
Uživatel G2 říká:
Slack vše zjednodušuje díky svým kanálům a možnosti přímých zpráv. Je úžasné, jak můžete odpovídat v jedné zprávě jako vlákno a také jak můžete přiřadit lidem status VIP. Miluji Huddles, je skvělé, že můžete s někým mluvit, aniž byste museli vytvářet schůzku, sdílet odkazy atd.
Slack vše zjednodušuje díky svým kanálům a možnosti přímých zpráv. Je úžasné, jak můžete odpovídat v jedné zprávě jako vlákno a také jak můžete přiřadit lidem status VIP. Miluji Huddles, je skvělé, že můžete s někým mluvit, aniž byste museli vytvářet schůzku, sdílet odkazy atd.
📮 ClickUp Insight: V rychle se měnícím světě spolupráce, organizace a komunikace v reálném čase se důležité informace mohou snadno ztratit v roztříštěných konverzacích.
Podle výzkumu společnosti ClickUp dává 41 % profesionálů přednost instant messagingu pro týmovou komunikaci, ale zprávy často končí roztříštěné v různých kanálech, vláknech a přímých zprávách, což ztěžuje sledování důležitých detailů. Díky integrovanému řešení, jako je ClickUp Chat, zůstávají konverzace propojené s projekty a úkoly, což zajišťuje, že diskuse zůstávají organizované, kontextové a snadno přístupné, když je to potřeba.
6. Whereby (nejlepší bezproblémový nástroj pro videokonference založený na prohlížeči)
Whereby je nástroj pro videokonference navržený pro rychlé a snadné schůzky bez nutnosti stahování nebo instalace. Díky zaměření na soukromí a přizpůsobitelné značení je ideální volbou pro ty, kteří chtějí jednoduchou alternativu k Google Meet bez dalších kroků.
Whereby umožňuje uživatelům připojit se k videokonferencím pomocí jediného odkazu přímo v prohlížeči a je ideální pro jednoduché schůzky, vzdálenou spolupráci a hovory s klienty.
Nejlepší funkce Whereby
- Připojte se k hovorům okamžitě bez stahování – přístup ke schůzkám přímo v prohlížeči.
- Přizpůsobte branding a personalizujte zasedací místnosti pomocí log a pozadí.
- Chraňte soukromí tím, že neukládáte video ani audio nahrávky.
- Povolte sdílení obrazovky a vkládání poznámek pro plynulou spolupráci.
- Nabídněte nahrávání schůzek pro snadné přehrávání a referenci.
- Integrujte s obchodními nástroji a vylepšete komunikaci.
Omezení Whereby
- Omezuje bezplatné schůzky na 4 účastníky.
- Omezuje bezplatné schůzky na přibližně 30 minut.
- Pokročilé funkce (jako jsou breakout rooms a rozšířené možnosti nahrávání) jsou dostupné pouze v placených tarifech.
Ceny Whereby
- Zdarma
- Pro: 8,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 11,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Whereby
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Whereby?
Podle tohoto uživatele G2:
Na Whereby se mi nejvíc líbí, jak je snadné ho používat. Můžete organizovat a připojit se ke schůzce odkudkoli pomocí jediného odkazu a nemusíte mít žádnou aplikaci ani software. Navíc poskytuje skvělou kvalitu videa.
Na Whereby se mi nejvíc líbí, jak je snadné ho používat. Můžete organizovat a připojit se ke schůzce odkudkoli pomocí jediného odkazu a nemusíte mít žádnou aplikaci ani software. Navíc poskytuje skvělou kvalitu videa.
💡 Tip pro profesionály: Správný nástroj může rozhodnout o produktivitě vaší schůzky, proto jsme pro vás otestovali 10 nejlepších softwarů pro zápisy a poznámky ze schůzek, abyste to nemuseli dělat sami!
7. Zoho Meeting (nejbezpečnější a nejbohatší nástroj pro videokonference pro firmy)
Zoho Meeting je platforma pro videokonference a virtuální schůzky určená pro webináře, virtuální schůzky a předvádění produktů.
Díky funkcím, jako jsou ovládací prvky moderátora, vzdálený přístup a hladká integrace, je Zoho Meeting užitečným nástrojem pro profesionální komunikaci napříč odvětvími.
Nejlepší funkce Zoho Meeting
- Zobrazte až 250 účastníků s 50 aktivními videozáznamy najednou.
- Šifrujte audio a video přenosy pomocí šifrování DTLS-SRTP pro bezpečné schůzky.
- Používejte společnou tabuli pro zapisování nápadů během schůzek.
- Poskytněte vzdálený přístup pro hladké řešení problémů.
- Využijte výkonné nástroje pro moderátory a efektivně řídíte diskuse.
- Integrujte s více platformami pro efektivní obchodní komunikaci.
- Zahrňte chat během schůzky pro interakci v reálném čase.
Omezení Zoho Meeting
- V bezplatném tarifu není povoleno nahrávání schůzek.
- Pro nahrávání schůzek a webinářů je nutné placené předplatné.
- Omezuje bezplatné schůzky na 100 účastníků.
Ceny Zoho Meeting
- Standardní schůzka: 2 $/měsíc na uživatele
- Profesionální schůzky: 3 $/měsíc na uživatele
- Standardní webinář: 9 $/měsíc na uživatele
- Profesionální webinář: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Webinar: 79 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Meeting
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Meeting?
Podle tohoto uživatele Capterra:
Schůzka proběhla velmi dobře, obraz byl čistý, zvuk byl čistý a konverzace byla skvěle zachycena! To mi opravdu pomohlo sestavit si po schůzce poznámky, abych mohl svým klientům poskytnout více přizpůsobené služby.
Schůzka proběhla velmi dobře, obraz byl čistý, zvuk byl čistý a konverzace byla skvěle zachycena! To mi opravdu pomohlo při psaní poznámek po schůzce, abych mohl svým klientům poskytnout více přizpůsobené služby.
🔮 Klíčový postřeh: Váháte mezi Microsoft Teams a Zoom? Porovnejte jejich funkce, integrace a použitelnost a najděte to nejlepší řešení pro váš tým!
8. GoTo Meeting (nejlepší profesionální nástroj pro online schůzky a vzdálenou spolupráci)
GoTo Meeting je online nástroj určený pro obchodní schůzky, spolupráci týmů a komunikaci s klienty.
Díky rozhraní založenému na prohlížeči, nahrávání do cloudu a silným bezpečnostním funkcím je GoTo Meeting navržen pro plynulou online spolupráci napříč zařízeními.
Nejlepší funkce GoTo Meeting
- Nabízíme neomezené nahrávání do cloudu pro snadný přístup k minulým schůzkám.
- Podpora sdílení obrazovky pro prezentace a vzdálenou spolupráci
- Zahrňte živý chat pro zasílání zpráv během schůzek.
- Spouštějte přímo v prohlížeči, bez nutnosti stahování.
- Zajistěte ochranu heslem pro zabezpečení schůzek.
- Integrujte s Outlookem, Slackem a Salesforce pro lepší správu pracovních postupů.
Omezení GoTo Meeting
- Limity počtu účastníků se liší v závislosti na předplaceném tarifu.
- Pokročilé funkce, jako je pořádání webinářů, vyžadují samostatný tarif.
- Pro plynulou kvalitu videa a zvuku je nutné stabilní připojení k internetu.
Ceny GoTo Meeting
- Profesionální: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze GoTo Meeting
- G2: 4,2/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 11 000 recenzí)
9. Jitsi (nejlepší bezplatný open-source nástroj pro videokonference)
Jitsi je bezplatná platforma pro videokonference s otevřeným zdrojovým kódem, která umožňuje týmové schůzky, webináře, předvádění produktů a pracovní pohovory bez nutnosti registrace účtu nebo stahování softwaru.
Tento nástroj funguje přímo v prohlížeči a je plně přizpůsobitelný, což z něj činí skvělou alternativu k Google Meet pro ty, kteří preferují flexibilitu, soukromí a škálovatelnost na cestách.
Nejlepší funkce Jitsi
- Připojte se k schůzkám okamžitě z prohlížeče – není třeba nic stahovat.
- Zajistěte kompletní šifrování pro bezpečnou komunikaci.
- Poskytujte vysoce kvalitní zvuk a video pro plynulé videokonference.
- Podpora sdílení obrazovky pro prezentace a spolupráci na dokumentech
- Nabídněte nahrávání a živé vysílání přímo na platformách, jako je YouTube.
- Umožněte přizpůsobení a škálovatelnost pro firmy, které chtějí samy hostovat své řešení pro videokonference.
Omezení Jitsi
- Problémy s velkými schůzkami – nejvhodnější pro malé a střední schůzky
- Závisí na šířce pásma sítě – při dlouhých schůzkách nebo s velkým počtem účastníků může dojít ke snížení výkonu.
- Při připojení více než 35 účastníků k hovoru může docházet k zpoždění videa a odpojení.
Ceny Jitsi
- Zdarma
Hodnocení a recenze Jitsi
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 50 recenzí)
🌟 Zajímavost: V květnu 2013 uskutečnil britský dobrodruh Daniel Hughes videohovor z vrcholu Mount Everestu pomocí smartphonu připojeného k satelitnímu modemu. Tento hovor, uskutečněný v nadmořské výšce 8 848 metrů (29 029 stop), je jedním z nejvýše zaznamenaných videohovorů v historii.
10. Cisco Webex Meetings (nejlepší nástroj pro videokonference s podnikovou úrovní zabezpečení a podporou umělé inteligence)
Cisco Webex je bezpečná platforma pro videokonference s bohatými funkcemi, která je určena pro virtuální schůzky, prodejní prezentace a spolupráci týmů.
Webex, známý svou automatizací založenou na umělé inteligenci, překlady v reálném čase a odstraňováním šumu, je vynikající alternativou k Google Meet pro firmy, které hledají vysoce kvalitní video a audio konference s bezpečností na podnikové úrovni.
Nejlepší funkce Cisco Webex
- Aktivujte nástroje pro bílou tabuli a anotace pro spolupráci v reálném čase.
- Nabídněte přizpůsobitelná rozvržení pro optimalizaci zobrazení účastníků.
- Zajistěte spolehlivý výkon s nejvyšší bezpečností a stabilitou v oboru.
- Poskytněte virtuální pozadí, aby schůzky zůstaly profesionální.
- Využijte živé titulky pro lepší přístupnost.
- Podpora moderovaného režimu ztlumení, aby hostitelé mohli efektivně spravovat účastníky schůzky.
- Představujeme Cinematic Meetings – funkci založenou na umělé inteligenci, která dynamicky upravuje zobrazení pro nejlepší zážitek ze schůzky.
Omezení Cisco Webex
- Limity počtu účastníků se liší podle předplatného, přičemž vyšší předplatná umožňují větší počet účastníků.
- Omezuje simultánní video streamy, což může mít dopad na velké schůzky.
- Může docházet k problémům se sdílením aplikací, což vyžaduje, aby uživatelé zavřeli nepotřebná okna nebo sdíleli celou obrazovku.
Ceny Cisco Webex
- Webex Free
- Webex Meet: 14,50 $/měsíc na uživatele
- Webex Suite: 25 $/měsíc na uživatele
- Webex Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Cisco Webex
- G2: 4,2/5 (více než 18 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 7 000 recenzí)
Přečtěte si také: 10 pravidel etikety pro virtuální schůzky: osvědčené postupy pro práci
11. Discord (nejlepší nástroj pro videokonference a neformální spolupráci týmů založený na komunitě)
Discord je platforma pro videokonference vytvořená pro komunikaci v reálném čase. Původně byla navržena pro hráče, ale nyní ji pro různé účely využívají komunity, firmy a týmy.
Discord navíc umožňuje sdílení obrazovky, živé vysílání a sdílení souborů, což z něj činí flexibilní volbu pro osobní i profesionální použití.
Nejlepší funkce Discord
- Povolte videochaty v přímých zprávách nebo kanálech serveru.
- Podpora sdílení obrazovky pro živou spolupráci nebo prezentace
- Nabídněte streamování, aby uživatelé mohli vysílat video na svůj server.
- Zahrnuje nastavitelná videa pro přizpůsobitelný zážitek.
- Sdílejte soubory pro snadnou spolupráci
- Integrujte boty a vlastní boty, abyste automatizovali úkoly a vylepšili obchodní komunikaci.
Omezení Discord
- Omezení velikosti souborů v bezplatném tarifu, pro větší soubory je nutné Nitro.
- Omezuje kanály Stage a stanovuje maximální počet účastníků videohovorů.
Ceny Discord
- Zdarma
- Plán Nitro: 9,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Discord
- Capterra: 4,5/5 (více než 450 recenzí)
- G2: Nedostatek recenzí
🌟 Zajímavost: Rozložení mřížky, které se běžně používá při videokonferencích, kde se účastníci zobrazují v rámečcích stejné velikosti, se často označuje jako efekt „Brady Bunch“. Tato přezdívka pochází z úvodní sekvence televizního pořadu „The Brady Bunch“ z 70. let, ve kterém se objevovala podobná mřížka s tvářemi členů rodiny.
Další užitečné nástroje
Zde jsou čestná uznání některých nástrojů pro videokonference, které se nedostaly do našeho žebříčku 11 nejlepších, ale jsou široce používány a jsou stejně efektivní:
- Miro: Digitální tabule a nástroj pro brainstorming, který se integruje s videokonferencemi a umožňuje týmům spolupracovat a vizuálně mapovat nápady v reálném čase.
- Notion: Nástroj pro spolupráci na dokumentech, který týmům pomáhá pořizovat strukturované poznámky ze schůzek, spravovat úkoly a centralizovat informace spolu s nastavením videokonferencí.
- Calendly: Nástroj pro plánování videokonferencí, který automatizuje rezervace schůzek, synchronizuje se s kalendáři a integruje se s Google Meet. Alternativy pro plynulé plánování.
Nejlepší alternativa k Google Meet je jen jedno kliknutí daleko!
Práce na dálku existuje již od 70. let, ale dnes je nezbytností. Ačkoli Google Meet učinil videokonference mainstreamem, zdaleka není jedinou možností.
Mnoho alternativ Google Meet nabízí lepší integraci, zefektivněné pracovní postupy a spolupráci v reálném čase, aby týmy zůstaly ve spojení.
Představte si: nástroje založené na umělé inteligenci, hladká integrace v rámci aplikace, spolupráce v reálném čase a dokumentace projektů – to vše v jediném sjednoceném pracovním prostoru. To je recept na nejlepší řešení pro videokonference. A to je ClickUp.