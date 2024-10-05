Teams vs. Zoom – který z nich je nejlepší nástroj pro schůzky v roce 2025?

Výběr správné platformy pro schůzky může mít zásadní vliv na produktivitu a spolupráci.
Microsoft Teams a Zoom jsou již delší dobu lídry na trhu, ale který z nich dnes skutečně vyniká?
Ať už hledáte bezproblémovou spolupráci nebo nejplynulejší video zážitek, rozebíráme to, abychom vám pomohli se rozhodnout!
Podívejme se, jak si tyto platformy vedou v porovnání mezi sebou.
Co je Microsoft Teams?
Microsoft Teams je komunikační platforma, která kombinuje videokonference, chat a další nástroje pro zvýšení produktivity a vytváří sdílený prostor pro týmy, kde mohou spolupracovat v reálném čase.
Microsoft Teams se integruje s dalšími nástroji Microsoft Office 365, jako je SharePoint, takže máte přístup ke všemu z jedné platformy.
Funkce Microsoft Teams
Zde je podrobnější pohled na klíčové funkce, díky nimž je Microsoft Teams výkonným nástrojem pro komunikaci a spolupráci na jakémkoli moderním pracovišti.
1. Chytré zasedací místnosti
Aplikace pro videokonference Microsoft Teams umožňuje virtuální zasedací místnosti pro inkluzivní spolupráci v reálném čase. Nabízí skvělou kvalitu videa s audio a video zážitkem poháněným umělou inteligencí, nahrávání schůzek a potlačení šumu, aby se účastníci cítili, jako by byli ve stejném prostoru.
💡Tip pro profesionály: Účastníte se schůzky v Microsoft Teams poprvé? Nezapomeňte dodržovat správnou etiketu Microsoft Teams.
2. Virtuální pozadí
Microsoft Teams vám umožňuje vybrat si pozadí, které odráží vaši osobnost. Můžete vybrat různé filtry pozadí, rozostřit pozadí, vybrat obrázky z knihovny Microsoft Teams nebo dokonce nahrát fotografii svého oblíbeného místa na světě a použít ji jako pozadí.
3. Webináře
Kromě projektových schůzek mohou uživatelé v Microsoft Teams pořádat nezapomenutelné webináře a živé události. Díky možnostem registrace v Teams můžete přizpůsobit registraci pro každý webinář. Navíc můžete delegovat práci až na 10 spolupořadatelů, kteří vám pomohou s přípravou webináře.
4. Spolupráce
Microsoft Teams umožňuje skupinám spolupracovat na souborech a chatovat pomocí soukromých a sdílených kanálů.
Můžete překládat chaty do 35 jazyků, používat tabule pro brainstorming a sdílet komponenty smyček, tabulky, seznamy s odrážkami nebo akční položky v chatech.
5. Microsoft Teams Phone
S Microsoft Teams Phone se můžete snadno spojit se svým týmem prostřednictvím telefonních nebo videohovorů, ať už přímo z chatu Teams nebo voláním telefonních čísel, a to vše v rámci jedné platformy. Individuální nebo skupinové hovory, sloučení, přepojení, přepis a přístup k hlasové schránce – všechny tyto možnosti jsou v Teams snadno dostupné.
Ceny Microsoft Teams
Microsoft Teams nabízí plány pro firmy i domácnosti. Zde jsou podrobnosti:
Obchodní plány
Obchodní plány jsou poskytovány v rámci ročních předplatných a každý měsíc se automaticky obnovují.
- Microsoft Teams Essentials: 4 $ za uživatele měsíčně
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD za uživatele za měsíc
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ za uživatele za měsíc
Domácí plány
- Zdarma: 0 $
- Microsoft 365 Personal: 6,99 $ měsíčně
- Microsoft 365 Family: 9,99 $ měsíčně
Co je Zoom?
Zoom je velmi populární nástroj pro online schůzky, který zefektivňuje komunikaci tím, že vám pomáhá organizovat virtuální schůzky, audio hovory, webináře a další. Nabízí také řešení pro spolupráci, která zlepšují koordinaci mezi hybridními týmy.
Funkce Zoom
Podívejme se na vynikající funkce, díky kterým je Zoom oblíbenou platformou pro virtuální schůzky:
1. Rezervace pracovního prostoru
Využijte funkci rezervace pracovního prostoru a rezervujte si svůj pracovní prostor před schůzkou.
Můžete snadno přejít do svého pracovního prostoru, přihlásit se, pozvat a spravovat hosty prostřednictvím správy návštěvníků a dokonce nastavit kiosek Zoom, který hosty přivítá pomocí virtuální recepční.
Tato funkce vám umožňuje připojit se k jednání z profesionálního prostředí a zajistit, že budete během hovorů dodržovat správnou etiketu Zoom.
2. Zoom klipy
S Zoom Clips můžete vytvářet a sdílet vysoce kvalitní videa, která jsou ideální, když jste příliš zaneprázdněni na schůzky.
Zachyťte svou obrazovku nebo video pomocí Clips, prohlížejte a upravujte nahrávky a snadno je sdílejte se svým týmem. Navíc můžete sledovat počet zhlédnutí videí a efektivně spravovat svůj obsah v knihovně obsahu.
3. Tabule
Zoom nabízí online tabule, které pomáhají vašemu týmu ujasnit si nápady. Můžete brainstormovat pomocí lepících poznámek, chytrých konektorů a nástrojů pro kreslení.
Můžete také kategorizovat své poznámky, přidávat komentáře pro svůj tým a sdílet tabule.
4. Plánovač
Pokud máte během dne příliš mnoho schůzek, Zoom Scheduler vám usnadní jejich plánování. Automaticky naplánuje schůzky s ohledem na vaši dostupnost a odešle potvrzení a připomenutí.
S nástrojem Zoom Scheduler můžete přizpůsobit odkazy na schůzky a stránky pro plánování schůzek logy značky a dozvědět se více o účastnících přidáním vlastních polí pro shromažďování údajů o účastnících.
5. Digitální značení
Tato funkce Zoom Workspace vám umožňuje zlepšit komunikaci a efektivně spolupracovat s členy týmu. Během schůzky můžete na obrazovce Zoom Rooms prezentovat videa, obrázky, odkazy nebo webové stránky.
Můžete také vysílat celofiremní schůzky, upozorňovat na nadcházející události, odesílat výstražné zprávy a zobrazovat informace o dostupných pracovních prostorech a místnostech.
Ceny Zoom
- Základní: Bezplatný tarif pro jednoho uživatele
- Pro: 12,49 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 18,32 $/uživatel za měsíc
- Business Plus: Vlastní
- Podnik: Vlastní
Zoom Scheduler, Clips a Whiteboards jsou doplňky za 5,99 $, 6,99 $ a 2,49 $ měsíčně.
Microsoft Teams vs. Zoom: Porovnání funkcí
Microsoft Teams i Zoom jsou skvělé nástroje pro videokonference. Zjednodušují komunikaci a zlepšují spolupráci a zapojení zaměstnanců.
Pokud se chystáte učinit rozhodnutí pro sebe nebo svou organizaci, zde najdete přímé srovnání jejich klíčových funkcí. Ať už hledáte robustní funkce pro videokonference, integrované nástroje pro spolupráci nebo uživatelsky přívětivé rozhraní, toto srovnání vám poskytne cenné informace, které vám pomohou při rozhodování.
1. Externí schůzky (s hostujícími uživateli)
Máte časté schůzky s externími hosty?
S Zoomem se může kdokoli snadno připojit k jednání odkudkoli pomocí odkazu, aniž by bylo nutné vytvářet účet Zoom. Všichni účastníci jednání Zoom mají přístup k funkcím, jako je integrovaný chat Zoom, virtuální pozadí, vytváření jednání, sdílení obrazovky a další.
Díky audio a videokonferencím je Microsoft Teams také skvělým nástrojem pro interní schůzky. Můžete plánovat schůzky, posílat pozvánky a programy schůzek a během schůzek chatovat s účastníky. Tento nástroj však omezuje přístup k funkcím, jako je sdílení souborů v chatech, vytváření skupin, přidávání aplikací atd. , pro externí uživatele.
🏆Vítěz: Zoom Meetings zvítězil díky své funkci neomezeného přístupu pro hostující uživatele. Na rozdíl od Microsoft Teams, který vyžaduje e-mailový účet Outlook, se do Zoom můžete přihlásit pomocí libovolného e-mailového ID.
2. Spolupráce
Microsoft Teams nabízí pokročilejší funkce pro spolupráci než Zoom.
Ačkoli Zoom nabízí tabule, chat a živé poznámky, jejich funkce jsou základní. Navíc jsou funkce jako tabule k dispozici jako doplňkové nástroje za příplatek.
Microsoft Teams naopak nabízí integrované tabule pro uživatele Microsoft 365. Navíc má jeho chatovací funkce více funkcí než Zoom. Můžete například posílat svým spolupracovníkům personalizované samolepky založené na projektech. V Zoomu však můžete posílat pouze emodži a používat funkci avatarů.
Navíc Microsoft Teams vám umožňuje snadnou spolupráci v dalších aplikacích Microsoftu, jako jsou Word, PowerPoint a Excel Live. Tyto nástroje můžete používat během hovorů a aktualizovat je v reálném čase.
Zoom sice nabízí možnost pracovat na živých dokumentech, ale integrace není tak plynulá jako v Teams.
🏆Vítěz: Microsoft Teams je zde jasným vítězem, protože nabízí efektivnější spolupráci.
3. Pracovní prostor
Microsoft Teams Rooms a Zoom Workspaces jsou skvělé pro interaktivní schůzky. Můžete si rezervovat pracovní prostor, používat inkluzivní rozložení videa, upravovat potlačení šumu, zaznamenávat obsah, povolit sledování aktivního mluvčího, video streamy a rozpoznávání osob.
Pokud jde o škálovatelnost, Microsoft Teams Rooms se integruje do různých konferenčních prostor. V závislosti na počtu osob si můžete vybrat mezi malými, středními a velkými prostory.
Na druhou stranu, pracovní prostor Zoom vyniká funkcemi, jako jsou digitální značení, zobrazení plánů, kiosky a správa návštěvníků.
🏆Vítěz: Remíza. Jak Microsoft Teams, tak Zoom nabízejí pokročilé funkce pro zasedací místnosti.
4. Funkce umělé inteligence
Microsoft Copilot v Microsoft Teams poskytuje přehled o chatech během schůzek. Pomáhá vám shrnout zápisy ze schůzek a poskytuje rekapitulace vašich hlasových hovorů.
Díky chatovacímu oknu Copilotu můžete AI snadno požádat o generování vašich zpráv. Je však důležité si uvědomit, že Microsoft Copilot je k dispozici jako doplněk.
Na druhou stranu, Zoom má vestavěného AI společníka . Je k dispozici bez dalších nákladů.
Můžete se AI zeptat na zmeškané části schůzky, vygenerovat souhrny a sdílet je s pozvanými účastníky. Zoom také nabízí živé titulky v několika jazycích.
🏆Vítěz: Zoom. Ačkoli Microsoft Copilot je s Zoomem srovnatelný, co se týče funkcí umělé inteligence, je k dispozici pouze za příplatek 30 USD za uživatele a měsíc.
Microsoft Teams vs. Zoom: srovnávací tabulka
|Funkce
|Microsoft Teams
|Zoom
|Kapacita schůzek
|Až 1 000 účastníků (až 19 000 v režimu pouze pro prohlížení)
|Až 1 000 účastníků
|Délka schůzky
|Až 60 minut v rámci bezplatného tarifu; 24 hodin v rámci placených tarifů
|Až 40 minut v rámci bezplatného tarifu; 30 hodin v rámci placených tarifů
|Chatovací systémy
|Individuální, skupinové, kanálové a schůzkové chaty
|Skupinové a soukromé zprávy během schůzek
|Snadné použití
|Pro připojení z mobilních zařízení je nutná aplikace.
|Snadné připojení z jakéhokoli zařízení, i bez účtu
|Kvalita videa
|Až 1080p HD
|Až 1080p HD
|Doporučená šířka pásma
|1. 2–1,8 Mbps pro HD
|1. 2–1,5 Mbps pro HD
|Uživatelské rozhraní
|Komplexní, ale složitý, integrovaný s nástroji Microsoft Office
|Jednoduché, intuitivní, uživatelsky přívětivé
|Integrace
|Nástroje Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), SharePoint, OneDrive, Adobe, nástroje Google
|Více než 1000 integrací, včetně Smartsheet, ClickUp, HubSpot, Mural, DropBox, Slack
|Zabezpečení
|Dvoufaktorová autentizace, šifrování dat, pokročilá ochrana před hrozbami
|Komplexní šifrování pro všechny tarify
|Ceny
|4 až 12,50 USD měsíčně na uživatele (účtováno ročně)
|12,49 až 18,32 USD za měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Microsoft Teams vs. Zoom na Redditu
Prošli jsme vlákna na Redditu věnovaná Microsoft Teams vs. Zoom, abychom zjistili, co si uživatelé myslí o těchto nástrojích pro videokonference.
Mnozí dávají přednost aplikaci Teams kvůli jejím pokročilým funkcím:
Teams je hlouběji integrován do ekosystému MS Office a poskytuje bohatší kanály Teams a chatovací funkce (např. PowerPoint Live je jedinečná funkce Teams). Copilot for Teams je skvělý, pokud vám váš tým pro dodržování předpisů umožňuje nahrávat schůzky nebo získávat přepisy. A pak je také klíčovou komerční hodnotou balíček Teams v M365.
Teams je hlouběji integrován do ekosystému MS Office a poskytuje bohatší kanály Teams a chatovací funkce (např. PowerPoint Live je jedinečná funkce Teams). Copilot for Teams je skvělý, pokud vám váš tým pro dodržování předpisů umožňuje nahrávat schůzky nebo získávat přepisy. A pak je také klíčovou komerční hodnotou balíček Teams v M365.
Řada dalších uživatelů dává přednost Zoom před Teams kvůli snadnému použití a zaměření na videokonference.
Mám pocit, že Zoom je lepší řešení pro čistě videokonference. Klient je lehký a spolehlivý. Rozložení videa je dobré. Tempo inovací (např. s Neat for Rooms) je rychlejší než u Teams. Je to prostě dobrý zážitek.
Mám pocit, že Zoom je lepší řešení pro čistě videokonference. Klient je lehký a spolehlivý. Rozložení videa je dobré. Tempo inovací (např. s Neat for Rooms) je rychlejší než u Teams. Je to prostě dobrý zážitek.
Většina uživatelů se shoduje, že Microsoft Teams je určen pro lidi, kteří používají Microsoft Office 365 a hledají nástroj pro spolupráci a videokonference.
Na druhou stranu, Zoom je určen pro ty, kteří mají časté schůzky s externími hosty a hledají jednoduchý nástroj pro videokonference.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Teams vs. Zoom
Microsoft Teams a Zoom jsou nejlepší volbou, dokud nepoznáte ClickUp!
Představte si nástroj, který je komplexním balíčkem. Umožňuje vám spravovat projekty, spolupracovat v reálném čase, sledovat pokrok, generovat souhrny schůzek, vytvářet seznamy úkolů a mnoho dalšího – to vše z jedné platformy. To je ClickUp!
ClickUp Meetings: Organizujte schůzky a ušetřete čas díky plynulé komunikaci
S ClickUp Meetings můžete své schůzky spravovat hladce. Pořizujte si poznámky, stanovujte programy schůzek a úkoly, dokumentujte zápisy ze schůzek a mnoho dalšího. Uspořádejte si poznámky ze schůzek, upravujte je a zvýrazněte to důležité pomocí bohatých funkcí pro úpravy.
Přiřaďte komentáře členům týmu odpovědným za uzavření úkolu a naplánujte schůzky s kontrolními seznamy, abyste mohli označit již splněné úkoly.
Pro opakující se body programu použijte opakující se úkoly, abyste je nemuseli vytvářet pokaždé, když se koná schůzka.
💡Tip pro profesionály: Použijte šablonu pro správu konferencí ClickUp k snadnému plánování, sledování a správě schůzek.
ClickUp má náskok #1: ClickUp Clips – ušetřete čas při schůzkách díky asynchronní video komunikaci
ClickUp Clips je alternativou k tradičnímu softwaru pro nahrávání obrazovky.
S ClickUp Clips můžete přeskočit zdlouhavé 30minutové schůzky tím, že se svým týmem sdílíte videozáznamy, pořizujete snímky obrazovky a efektivněji vyjadřujete své nápady.
Automaticky vytvářejte přepisy klipů pomocí ClickUp Brain, vestavěného nástroje AI ClickUp, aby váš tým mohl procházet nejdůležitější části a přeskakovat na různé časové značky.
Navíc může váš tým komentovat klipy a vyjasnit tak případné nejasnosti. Klipy lze dokonce vložit do úkolů a proměnit tak nápady v konkrétní akce.
Doporučená četba: Nejlepší bezplatné nástroje pro nahrávání obrazovky (bez vodoznaků)
ClickUp má navrch #2: ClickUp Whiteboards – brainstorming s vizuální spoluprací
S ClickUp Whiteboards můžete spolupracovat se svým týmem v reálném čase. Můžete podrobně sledovat aktivity všech členů, přidávat poznámky, označovat členy, mapovat strategie a vizualizovat pracovní postupy.
Realizujte své nápady vytvářením úkolů přímo z tabule. Přidejte úkolům více kontextu přidáním odkazů, popisů, podúkolů, dokumentů a dalších prvků.
ClickUp má výhodu č. 3: ClickUp Brain – automatické pořizování poznámek z jednání
S ClickUp Brain můžete automatizovat poznámky ze schůzek a vytvářet přepisy vašich videí. Můžete také požádat ClickUp Brain o aktualizace schůzek a zmeškané části schůzky.
Rychle vytvořte zápis z jednání během několika sekund a sdílejte jej s pozvanými účastníky, aby i ti, kteří se nemohli zúčastnit, byli informováni a měli aktuální informace.
Kromě výše uvedených funkcí ClickUp Chat zefektivňuje komunikaci v týmu. Nabízí chatovací kanály v reálném čase, kde můžete komunikovat se svým týmem, přidávat lidi pomocí @zmínek a přiřazovat komentáře, aby se úkoly posouvaly kupředu. Veškerá vaše společná práce může probíhat v rámci ClickUp Chat.
Do svých zpráv můžete také vkládat videa, odkazy, webové stránky, tabulky a další obsah, který můžete sdílet se skupinou. Kromě toho můžete své zprávy formátovat pomocí odrážek, bannerů, bloků kódu a dalších prvků.
Funkce SyncUp od ClickUp vám umožňuje rychle navázat videohovory. Můžete pořádat individuální i skupinové schůzky přímo z konverzací. Tato funkce videokonferencí vám poskytuje vyhrazený prostor pro diskusi o práci s vaším týmem pomocí sdílení obrazovky, reakcí, virtuálních pozadí a dalších funkcí.
📮ClickUp Insight: 50 % respondentů našeho průzkumu uvádí, že pátek je jejich nejproduktivnějším dnem. Může se jednat o jev typický pro moderní způsob práce. V pátek bývá méně schůzek, což v kombinaci s kontextem nashromážděným během pracovního týdne může znamenat méně rušivých vlivů a více času na soustředěnou práci.
Chcete si udržet produktivitu na úrovni pátku po celý týden? Využijte asynchronní komunikaci s ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací! Nahrávejte svou obrazovku pomocí ClickUp Clips, získejte okamžité přepisy pomocí ClickUp Brain nebo požádejte AI Notetaker od ClickUp, aby za vás shrnul hlavní body schůzky!
Šablona ClickUp Meetings: Zefektivněte organizaci schůzek
Pokud pořádáte schůzku, šablona ClickUp Meetings vám pomůže spravovat program, zápisy, poznámky a následné kroky na jednom místě, čímž celý proces zrychlí a zefektivní.
Tato uživatelsky přívětivá šablona obsahuje přizpůsobená zobrazení a stavy, díky čemuž je vhodná pro všechny vaše nadcházející schůzky.
Pokud organizujete konferenci na některé z výše popsaných platforem, zvažte stažení šablony ClickUp pro správu konferencí . Šablona je ideálním základem pro řízení procesů správy událostí a nastavení všech úkolů nezbytných pro plánování, organizaci a provoz konference.
Integrace ClickUp s Zoom a Microsoft Teams: Zefektivněte své schůzky
A konečně, ClickUp se hladce integruje se Zoomem, což vám umožňuje spouštět schůzky Zoom přímo z ClickUp pomocí příkazu /zoom. Můžete se připojit ke schůzkám z komentářů ClickUp a ClickUp automaticky aktualizuje vaše úkoly o důležité podrobnosti a záznamy ze schůzek, čímž zrychluje a zefektivňuje váš pracovní postup.
Teams můžete také integrovat do svého pracovního prostoru ClickUp. Uživatelé Teams mohou tuto integraci využít k udržení kontextu konverzací, snadnému sledování úkolů a udržení zapojení týmů napříč platformami.
Využijte každou schůzku na maximum s ClickUp
Pokud hledáte jediný nástroj pro videokonference a spolupráci, ClickUp je pro vás tím pravým.
ClickUp je komplexní nástroj pro produktivitu a spolupráci, který nahrazuje všechny ostatní aplikace pro produktivitu. Pomáhá vám plánovat a organizovat schůzky, které jsou orientované na výsledky, založené na spolupráci a hladce integrované do vašeho pracovního postupu.
Protože ClickUp sdružuje vše pod jednou střechou, nemusíte přepínat mezi několika aplikacemi. Chcete se dozvědět více? Vyzkoušejte ClickUp zdarma.