Jak stanovit marketingové cíle a záměry (+ příklady)

Podle společnosti Gartner průměrná organizace vynakládá 7,7 % svých ročních příjmů na marketing. Mladší podniky a začínající startupy vynakládají mnohem více. Pro většinu startupů je marketing třetí největší výdajovou položkou po mzdách a vývoji produktů.
Je přirozené, že vedoucí pracovníci a investoři budou požadovat návratnost této investice. Aby ji mohli měřit, stanoví jasný a přesně definovaný soubor marketingových cílů, které je třeba dosáhnout.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na to, jak toho můžete dosáhnout sami pomocí správných nástrojů a technik.
⏰ 60sekundové shrnutí
Marketingové cíle definují účel a cíle všech aktivit prováděných marketingovým týmem. Řídí marketingovou cestu týmu.
Je důležité stanovit marketingové cíle, protože poskytují:
- Jasnost a zaměření pro členy týmu
- Soudržnost úsilí mezi mezifunkčními týmy
- Flexibilita pro přizpůsobení se měnícím se obchodním potřebám
- Měření úsilí a výsledků
- Vyšší šance na úspěch
Chcete-li ve své společnosti stanovit marketingové cíle, vyzkoušejte následující rámec.
- Porozumějte cílům organizace
- Odvoďte marketingové cíle od cílů organizace.
- Zajistěte, aby byly konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené (SMART).
- Sledujte pokrok pomocí dashboardů v reálném čase založených na KPI.
S ClickUpem můžete nastavovat, spravovat, sledovat a dosahovat marketingových cílů na vysoce přizpůsobitelné platformě založené na umělé inteligenci, která vám a vašim týmům poskytuje jasný přehled za všech okolností.
Příklady marketingových cílů, které můžete stanovit, a způsoby jejich měření najdete dále v textu.
Co jsou marketingové cíle?
Marketingové cíle se vztahují k cílům a záměrům stanoveným pro marketingové aktivity organizace. Tyto cíle slouží jako vodítko pro marketingový plán, strategii a realizaci kampaní.
Hlavním účelem marketingových cílů je sladit všechny aktivity související se značkou, reklamou, propagací, akcemi, sociálními médii a PR s cíli organizace.
Pokud je například největším cílem společnosti expanze, pak se vaše strategie růstového marketingu musí zaměřit na rozšíření povědomí o značce, generování potenciálních zákazníků a konverze.
Na druhou stranu, primárním cílem startupu zabývajícího se marketingovými nástroji může být udržení zákazníků; v takovém případě by organizace investovala do úspěchu zákazníků, přijetí nových funkcí, zapojení atd.
Důležitost marketingových cílů
Cíl je jasné a zapamatovatelné vyjádření konečného výsledku. Je to cílová meta. V širším smyslu to přináší několik klíčových výhod.
Jasnost a zaměření
Cíle poskytují marketingovému týmu jasnou představu o tom, čeho musí během roku dosáhnout. Pomáhají jim činit správná rozhodnutí ohledně investování času a rozpočtu do jednotlivých aktivit.
Soudržnost
S rostoucím počtem marketingových týmů není vždy možné, aby všechny spolupracovaly na všech otázkách. Realizovatelné marketingové cíle jsou tím, co je spojuje. Díky nim sociální marketéři a designéři pracují společně na stejné marketingové strategii, i když spolu příliš nekomunikují.
Flexibilita
Cíle jsou často považovány za nepružné. Ve skutečnosti je tomu právě naopak. Jasné cíle poskytují týmům velkou flexibilitu při provádění činností, které přinášejí nejlepší výsledky. Reklamy nepřinášejí konverze? Žádný problém, přesuňme tyto prostředky na sponzorování akce!
Měření
Cíle zakotvují marketingové aktivity v realitě. Pomáhají měřit úspěch nebo dopad úkolů prováděných týmem. Na základě vašich výsledků v těchto cílech můžete také stanovit měřítka a postupně zdokonalovat marketingové cíle.
Vyšší pravděpodobnost úspěchu
Marketingové cíle pomáhají týmům vytyčit plán všech jejich aktivit. Poskytují strategické směřování pro rozhodování. Umožňují lepší alokaci zdrojů a pomáhají budovat konkurenční výhodu.
Marketingové cíle v podstatě vytvářejí základ pro úspěch. Podívejme se, jak to může vypadat v praxi.
📽️ Bonus Watch: Stejně jako ve většině případů, i v marketingu AI mění strategii a provoz, což usnadňuje dosahování vašich cílů. Více se dozvíte v tomto videu:
Příklady běžných marketingových cílů
Marketingové cíle, které si stanovíte, závisí na řadě organizačních, odvětvových a environmentálních faktorů.
Fáze podnikání: Pokud se nacházíte v rané fázi, můžete se zaměřit na získávání nových zákazníků. Pokud jste zavedená společnost, můžete mít cíle v oblasti rozšiřování účtů nebo křížového prodeje/upsellingu.
Organizační cíle: Ačkoli nejčastějším organizačním cílem je zvýšit prodej, někdy situace vyžadují něco jiného.
Například odvětví cestovního ruchu potřebovalo bezprostředně po pandemii vybudovat důvěru mezi zákazníky.
Vaše marketingové cíle tedy závisí na cílech společnosti.
Odvětví: Společnost zabývající se B2B účetním softwarem pravděpodobně nebude utrácet tolik peněz za televizní reklamu jako prodejce zmrzliny. Produkt, cílová skupina, odvětví atd. tedy hrají v marketingových cílech klíčovou roli.
Potřebujete pomoc s vytvořením marketingových cílů? Využijte služeb ClickUp Brain.
V rámci všech těchto parametrů je zde deset příkladů marketingových cílů, které je třeba zvážit.
1. Zlepšení reputace značky
Reputace značky je způsob, jakým potenciální zákazníci vnímají nabídku vaší organizace. Může být založena na jejich vlastních zkušenostech s vašimi produkty nebo na výsledcích vašich digitálních marketingových aktivit.
Například společnost Volkswagen je již dlouho známá svou bezpečností a udržitelností. V roce 2015 však, když propukl skandál s falšováním emisních hodnot, byla základní reputace značky zpochybněna.
Společnost převzala odpovědnost za své selhání a zdvojnásobila své úsilí v oblasti životního prostředí, udržitelnosti a správy (ESG), aby si znovu získala svou reputaci. Podle výroční zprávy se v roce 2020 stabilizovala důvěra zákazníků v značku na klíčových evropských trzích.
Ať už uvádíte na trh novou značku nebo se zotavujete z krize, zlepšení reputace značky je důležitým marketingovým cílem pro každou organizaci.
Příklad: Zvyšte pozitivní image značky u klíčových skupin zákazníků o 30 % v rámci finančního roku pomocí nové marketingové komunikační strategie.
Měření: Takovýto kvalitativní cíl je třeba měřit pomocí ukazatele NPS (net promoter score), cílených průzkumů, sledování sentimentu na sociálních médiích atd. V závislosti na aktuálních referenčních hodnotách můžete stanovit cíle pro každou z těchto metrik.
2. Zvýšení přítomnosti značky
Přítomnost značky a následná viditelnost jsou klíčovými faktory, které přispívají k úspěchu marketingového trychtýře. Pomáhají zvyšovat povědomí o značce a vytvářejí trh pro produkt, který prodáváte.
Příklad: Do konce čtvrtletí zvýšit přítomnost značky v klíčových kanálech pro získávání zákazníků.
Metriky: Přítomnost značky lze zvýšit několika způsoby.
Například kosmetická nebo potravinářská společnost může otevřít nové prodejny na různých místech. B2B technologická značka může publikovat obsah na svém blogu nebo sociálních médiích. D2C značka může investovat do reklamy na tržištích, jako je Amazon.
3. Optimalizace pozice značky
Pozice značky odkazuje na postavení, které má produkt v myslích spotřebitelů a potenciálních zákazníků. Můžete se považovat za nejlepší transformativní a inovativní nabídku na trhu. Pokud vás však zákazník vnímá jako levnější alternativu, pak jste právě tím.
Vytvoření prostoru pro vaši značku s konkrétním positioningem je tedy klíčovým marketingovým cílem.
Příklad: Positionujte značku jako snadno použitelnou, lehkou aplikaci poháněnou umělou inteligencí, která slouží k provádění každodenních úkolů.
Metriky: Nejlepší způsob, jak porozumět pozici na trhu, je mluvit přímo se zákazníky. K tomu se skvěle hodí průzkumy a fokusní skupiny. Pomocí mohou být také analýzy sentimentu na sociálních médiích a studie online recenzí.
4. Zvýšení návštěvnosti
Návštěvnost je další důležitou metrikou v horní části trychtýře, která hraje klíčovou roli při přechodu zákazníků od povědomí k zvažování. Ať už ji zařazujete do kategorie přítomnosti značky nebo vytváříte samostatný cíl pro návštěvnost, zde je návod, jak k tomu přistupovat pomocí šablon marketingového plánu.
Příklad: Zvýšit návštěvnost webových stránek o 2 % měsíčně v průběhu příštího roku.
Metriky: Primární metrikou je samozřejmě návštěvnost webových stránek. Abyste ji však mohli v průběhu času optimalizovat, můžete ji rozdělit na další cíle, například:
- Zvyšte organický provoz prostřednictvím správy SEO projektů o 30 %.
- Zlepšete míru prokliku e-mailů na webové stránky o 10 %.
- Optimalizujte placenou marketingovou kampaň tak, aby generovala 100 000 návštěv měsíčně.
5. Posílení potenciálních zákazníků
Potenciální zákaznická základna označuje zákazníky na různých úrovních zapojení do značky. Potenciální zákaznická základna nebo trychtýř se obvykle skládá z fází, jako je povědomí, zvažování, záměr a rozhodnutí.
Vylepšení tohoto procesu může znamenat dvě věci: zvýšení počtu potenciálních zákazníků, kteří se dostanou na vrchol trychtýře, nebo zlepšení míry konverze v každé fázi procesu. Marketingový cíl, který si stanovíte, bude mít vliv na strategii, kterou budete sledovat.
Příklad: Zvyšte počet měsíčních ukázek na 150 na jednoho obchodního zástupce (SDR).
Metriky: Toho lze dosáhnout různými způsoby, například:
- Zvyšte konverzi záměru na nákup o 50 %.
- Zvyšte počet potenciálních zákazníků v horní části trychtýře o 50 %.
- Zvyšte konverzní poměr v každém kroku o 5 %.
6. Diversifikace zdrojů potenciálních zákazníků
Typická organizace generuje potenciální zákazníky z celé řady zdrojů, jako jsou online reklama, sociální média, ústní propaganda, partneři, přidružené společnosti atd. Někdy mohou být některé zdroje koncentrovanější než jiné.
Například začínající startup může být při získávání potenciálních zákazníků příliš závislý na svých investorech nebo inkubátoru. Jedná se o vysoce rizikovou strategii. Proto se mohou snažit diverzifikovat své zdroje potenciálních zákazníků.
Příklad: Získejte alespoň 60 % potenciálních zákazníků z 4–5 kanálů jiných než z toho nejvýznamnějšího.
Metriky: To lze měřit počtem nových kanálů pro generování potenciálních zákazníků, podílem potenciálních zákazníků z každého kanálu a zdravým rozdělením příchozích a odchozích kanálů. Vyzkoušejte některé z těchto příkladů marketingových plánů a najděte správnou kombinaci prvků pro vaše potřeby.
7. Zvyšte příjmy
To je primární cíl každého podnikání, nejen marketingu. Přežití podniku závisí na jeho schopnosti generovat, udržet a zvyšovat příjmy rok od roku.
Příklad: Zvýšit tržby společnosti o 10 % do konce finančního roku.
Metriky: Mezi hlavní metriky patří nárůst počtu zákazníků, vyšší podíl na trhu, pronikání na nové trhy atd. Pokud jste například technologická společnost typu B2B, můžete zvýšit příjmy následujícími způsoby:
- Prodejte více softwaru
- Prodej pokročilých funkcí stávajícím zákazníkům
- Zvýšení počtu licencí zakoupených každým zákaznickým účtem
- Zvýšení cen za každou licenci
- Zvýšení podílu na trhu
8. Zvyšte ziskové marže
Navzdory nepřiměřené pozornosti, která se mu věnuje, je výnos pouze prostředkem k dosažení cíle. Skutečným měřítkem úspěchu organizace jsou její ziskové marže, tj. skutečná částka, která zbývá po odečtení všech výdajů a daní.
Příklad: Do konce roku zvýšit ziskové marže o 5 %.
Metriky: Zisky můžete zvýšit zvýšením tržeb při stejných výdajích nebo snížením výdajů při současných tržbách. Ve výše uvedeném marketingovém cíli jsme viděli, jak vypadá zvýšení tržeb. Zde je několik metrik pro snížení nákladů.
- Snižte mzdové náklady o 20 %.
- Snižte náklady na akvizici na méně než 50 dolarů.
- Zvyšte celkovou hodnotu zákazníka (LTV) o 50 %.
9. Zvyšte loajalitu zákazníků
Udržení zákazníků se vztahuje k procentu stávajících uživatelů, kteří každý cyklus obnovují smlouvu. Moderní technologie/SaaS podniky umožňují zákazníkům zrušit smlouvu kdykoli. I ty nejpřísnější smlouvy mají období obnovení, během kterého může zákazník smlouvu zrušit bez sankcí.
To znamená, že během každého cyklu musí organizace vynaložit marketingové úsilí na udržení každého zákazníka.
Příklad: Snížit odchod uživatelů na méně než 5 % v příštím finančním roce.
Metriky: Metriky pro udržení zákazníků mohou být různé. Mezi příklady patří:
- Proveďte cílenou digitální marketingovou kampaň pro nejvýznamnější zákazníky.
- Zahajte 100 % jednání o prodloužení smlouvy nejméně 90 dní před vypršením smlouvy.
- Alespoň jednou za měsíc provádějte hovory o úspěchu zákazníků s obchodními partnery.
- Předveďte významné nové funkce všem stávajícím zákazníkům.
10. Zlepšete podporu zákazníků
Velmi málo organizací využívá ústní propagace jako účinného prodejního kanálu. To je chyba. Ústní propagace má důvěryhodnost a spolehlivost, kterou žádný marketingový kanál vlastněný společností nemůže mít. Potenciální zákazníci, kteří přijdou na doporučení, mají větší šanci na konverzi než ti, kteří se přihlásili k odběru vašeho newsletteru.
Příklad: Zvýšit počet potenciálních zákazníků získaných na základě doporučení o 30 % v tomto finančním roce.
Metriky:
- Požádejte zákazníky o recenze na veřejných platformách, jako je G2.
- Navrhněte komplexní program podpory zákazníků do prvního čtvrtletí.
- Vytvořte jednoduchý mechanismus pro sledování doporučení, který mohou zákazníci využívat.
Bez ohledu na to, jaké marketingové cíle jste si stanovili, musíte je učinit SMART. Podívejme se, jak na to.
Propojení cílů SMART s marketingovými cíli
Cíle SMART jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené. Rámec cílů SMART umožňuje organizacím dosáhnout efektivních a úspěšných cílů.
Při stanovování marketingových cílů je užitečné, aby byly SMART. Podívejme se například, jak by mohl vypadat cíl jako zvýšení tržeb.
Vaším SMART marketingovým cílem by bylo „zvýšit tržby z hlavního produktu o 10 % v příštím finančním roce“. To znamená:
- Konkrétní: Zvýšit tržby z hlavního produktu
- Měřitelné: 10 %
- Dosažitelné: Na základě dosavadních výsledků by to byl rozumný cíl.
- Relevantní: Pro podporu růstu organizace je to relevantní cíl.
- Časově ohraničené: V rámci finančního roku
Pokud jste v nastavování cílů nováčky, vyzkoušejte šablonu akčního plánu SMART Goal od ClickUp. Tato šablona, která je vhodná pro začátečníky a lze ji přizpůsobit, vám umožní nastavit cíle, vytvářet plány a sledovat pokrok vašich marketingových aktivit.
Jak stanovit a dosáhnout marketingových cílů
Příklady marketingových cílů v tomto blogovém příspěvku vám mohou posloužit jako inspirace pro stanovení vašich vlastních cílů. I když víte, jakých cílů chcete dosáhnout, jejich správné stanovení může být náročné. Přinášíme vám pomoc.
1. Pochopte cíle své organizace
Zjistěte od vedení společnosti, jaké jsou celkové cíle a plán organizace. Seznamte se s hlavními prioritami, nekompromisními požadavky a zdroji, které jsou k dispozici pro jejich dosažení.
S nástrojem, jako je šablona OKR a cílů společnosti ClickUp, bude správa a porozumění organizačním cílům exponenciálně snazší. Tato šablona pro středně pokročilé uživatele je výkonným nástrojem pro konsolidaci a organizaci mnoha cílů, které může společnost mít.
2. Odvoďte své marketingové cíle
Na základě cílů organizace naplánujte své marketingové cíle. Zvažte všechny aspekty marketingu i související oddělení, jako je prodej a zákaznický úspěch. K urychlení tohoto procesu použijte šablony pro stanovení cílů.
Zde najdete šablonu marketingového akčního plánu ClickUp a šablonu marketingového plánu ClickUp, které vám pomohou navrhnout marketingové aktivity na celý rok. Tato šablona vhodná pro začátečníky vám pomůže zdokumentovat vše od cílů po aktivity a výsledky, a to vše na jednom místě.
3. Stanovte si cíle SMART
Stanovte si marketingové cíle ve formě SMART cílů. Zpřístupněte je také svému týmu.
ClickUp Goals je k tomu skvělým nástrojem. Nastavte své marketingové cíle jako klíčové výsledky s číselnými, peněžními, pravdivými/nepravdivými nebo úkolovými cíli. Uspořádejte je do složek a použijte souhrnný přehled pokroku pro zobrazení aktuálního stavu na jednom panelu. Povzbuďte členy týmu, aby si cíle osvojili jako součást svých KPI.
📖 Bonusové čtení: Příklady marketingových OKR pro podnikání.
4. Sledujte pokrok
Pomocí softwaru pro marketingovou analytiku nastavte komplexní dashboardy pro vaše marketingové cíle. S ClickUp Dashboards můžete nastavit přizpůsobitelné widgety pro všechny klíčové ukazatele výkonnosti, které sledujete.
Můžete také snadno integrovat externí zdroje, jako je řízení vztahů se zákazníky (CRM), prodejní nástroje, nástroje pro správu sociálních médií atd., abyste získali ucelený přehled.
Můžete začít jednoduše s šablonou marketingové zprávy ClickUp. Nebo si nastavte vlastní mnohostranný dashboard podle svých potřeb.
📖 Bonusové čtení: Jak využít AI v marketingu
Dosáhněte svých marketingových cílů s ClickUp
Dny, kdy stačilo „vyrobit produkt a zákazníci se sami přihlásí“, jsou dávno pryč. Ať už jde o regál s pomerančovým džusem v supermarketu nebo účetní software, v každé kategorii existují desítky, ne-li stovky produktů.
Vzhledem k tomu, že se jednotlivé produkty od sebe příliš neliší, hraje marketing (pozice, sdělení, cílení atd.) významnou roli v úspěchu produktu. Aby byl marketing účinný, potřebujete strategický přístup, který začíná správnými cíli.
Stanovení měřitelných marketingových cílů je pouze začátek. Odtud potřebujete výkonný nástroj, který vám pomůže stanovit cíle, sledovat pokrok, provádět úpravy a udržet se na správné cestě. ClickUp for Marketing je navržen právě jako takový nástroj.
ClickUp je výkonný software pro řízení projektů, který umožňuje digitální marketingové kampaně, obsah, spolupráci v reálném čase, proces marketingového plánování, reporting a mnoho dalšího. Zefektivněte své marketingové aktivity digitálně.