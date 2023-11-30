10 nejlepších newsletterů o umělé inteligenci, které si v poslední době můžete předplatit

Umělá inteligence (AI) se vyvíjí rychlostí blesku – to, co bylo ještě před rokem revoluční, je dnes již zastaralé. Pokud chcete naskočit na vlak umělé inteligence a zůstat v něm po celou dobu jízdy, musíte se ponořit do této oblasti a držet krok s nejnovějším vývojem v oblasti AI.
Jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout, jsou newslettery o umělé inteligenci. Nabízejí pečlivě vybrané a podrobné informace o nejnovějším vývoji v oblasti umělé inteligence, díky čemuž budete mít jistotu, že zůstanete v popředí neustále se vyvíjejícího technologického prostředí. 🤖
S rychlým rozvojem tohoto odvětví však přibylo i mnoho newsletterů zaměřených na AI, takže je obtížné rozhodnout, který z nich sledovat, aby člověk získal nejpřesnější a nejaktuálnější informace.
V tomto článku se zaměříme na 10 nejlepších newsletterů o umělé inteligenci, které vám pomohou najít spolehlivý zdroj nejnovějších zpráv a informací o vývoji v tomto odvětví.
Nejlepší zpravodaje o umělé inteligenci, díky kterým budete mít přehled o nejnovějších trendech
Po prozkoumání desítek newsletterů jsme vybrali 10 nejlepších, které přinášejí nejnovější informace ze světa AI. Jsou snadno čitelné a poutavé, i když nejste velkým fanouškem newsletterů. Prohlédněte si je a vyberte si svůj zdroj informací o AI. 🥰
1. The Rundown
Rundown je denní newsletter (bude vám chodit do schránky každý pracovní den), který nabízí rychlý, stručný a obecný přehled – rundown – nejnovějších zpráv z oblasti AI.
Newsletter má více než 350 000 odběratelů po celém světě a zabývá se několika tématy souvisejícími s AI. Probírá obecné novinky ze světa AI, zaměřuje se na nejnovější nástroje a nabízí podrobné návody pro používání různých platforem založených na AI.
Pokud se chcete seznámit se světem AI, ale nechcete se do něj příliš ponořovat, je The Rundown vynikající volbou. Nezabývá se příliš podrobnostmi, ale přesto nabízí relevantní a zajímavé informace, které vám poskytnou pevný základ pro další zkoumání témat, která vás zajímají. Pokud jste však opravdovým nadšencem do AI a chcete se dozvědět co nejvíce, může být The Rundown příliš povrchní.
Přihlášení k odběru The Rundown je snadné – stačí zadat svou e-mailovou adresu, kliknout na Přihlásit se a newsletter vás bude každý pracovní den ráno čekat ve vaší e-mailové schránce.
2. Big Brain
Big Brain je vynikajícím zdrojem informací pro ty, kteří se chtějí postupně ponořit do AI tím, že každý den věnují několik minut prohlížení nejnovějších zpráv. Každý newsletter, který dorazí do vaší e-mailové schránky, je radost číst, protože je rozdělen do sekcí, jako jsou AI novinky, AI kariéra a AI nástroje. Díky tomu můžete přeskočit k nejzajímavější části a ušetřit čas. ⏰
Mnoho lidí si Big Brain oblíbilo díky jeho přirozenému a uživatelsky přívětivému jazyku. Newsletter pokrývá širokou škálu témat, ale i ta nejsložitější rozebírá srozumitelným způsobem, takže je vhodný jak pro nováčky, tak pro veterány v oblasti AI.
Newsletter se zaměřuje na kariéru v oblasti AI. Zabývá se trendy v oblasti pracovních pozic v AI a často nabízí cenné rady, jak v této oblasti uspět.
Do komunity Big Brain s více než 100 000 odběrateli se můžete zapojit zadáním své e-mailové adresy na webových stránkách newsletteru.
3. AI Breakfast
Ať už jste podnikatel, výzkumník, vědec nebo se jen chcete začít zabývat nástroji umělé inteligence, AI Breakfast se perfektně hodí do vaší ranní rutiny! ☕
Vychází každý pondělí a přináší vám týdenní novinky z oblasti AI. Jeho výjimečnou vlastností je, že překlenuje propast mezi teorií a praxí. Na rozdíl od mnoha jiných newsletterů o AI, na které narazíte, AI Breakfast nejprve diskutuje teoretickou část a poté vysvětluje, jak můžete tyto znalosti aplikovat v reálném životě. Často získáte cenné informace o používání konkrétního nástroje a dokonce si můžete užít podrobné návody.
Pokud se například newsletter zabývá nástrojem pro zvýšení produktivity založeným na AI, popíše jeho funkce a poté vám ukáže, jak je efektivně využít a stihnout více za méně času.
AI Breakfast se zabývá také nejnovějšími studiemi v oblasti AI, proto je obzvláště atraktivní pro vědce a výzkumníky.
Týdenní analytický newsletter je zdarma, ale pokud se přihlásíte k odběru za 97 dolarů ročně, získáte následující výhody:
- Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více, zasíláme ve středu a v pátek další e-maily.
- Slevy na nástroje a konference založené na AI, které se mohou hodit, pokud chcete do svých pracovních postupů přidat nové platformy nebo rozšířit svou skupinu kolegů.
- Konzultace ohledně implementace nástrojů AI do vašeho soukromého nebo profesního života (30 minut)
- E-kniha platformy Decoding AI: A Non-Technical Explanation of Artificial Intelligence (Rozluštění AI: Netechnické vysvětlení umělé inteligence)
4. Revoluce v oblasti umělé inteligence
Existují dva typy lidí, kteří se zajímají o AI. První skupina se zajímá o konkrétní oblast AI, ať už jde o platformy produktivity založené na AI, nejnovější vývoj nebo zajímavé studie. Druhý typ se nechce zaměřovat na nic konkrétního, ale chce ochutnat všechno, a to je cílová skupina newsletteru The AI Revolution.
Tento newsletter analyzuje více než 1 000 zdrojů o AI a zdarma vám přináší pečlivě vybrané informace o nejnovějších událostech ve světě AI! Každý newsletter je přehledně uspořádaný a vizuálně atraktivní, takže se v něm snadno zorientujete. Navíc je jazyk použitý v newsletterech jednoduchý a i ta nejsložitější témata jsou snadno srozumitelná.
Co je nejlepší na The AI Revolution? Neobsahuje žádné reklamy ani rušivé prvky, které by mohly ovlivnit váš zážitek ze čtení.
Mnoho uživatelů, kteří právě vstoupili do světa AI, si tento newsletter vybírá jako svůj hlavní zdroj nejnovějších informací. Pokud jste však technologický expert nebo se v AI dobře vyznáte, může se vám jeho obsah jevit jako příliš obecný.
5. Prompt Engineering Daily
Pokud nejste s tímto pojmem obeznámeni, prompt engineering je umění vytvářet vstupy, které modely založené na AI dokážou pochopit a použít jako základ pro provádění různých akcí. Jednoduše řečeno, pomocí promptů „komunikujete“ s nástroji, jako je ChatGPT, a vyvoláváte adekvátní reakce.
Seznamte se s Prompt Engineering Daily – vynikajícím newsletterem, který každý den přináší špičkové informace o AI a ukazuje, jak je využít v reálných situacích. Navíc poskytuje cenné informace z oboru, přináší nejnovější zprávy o strojovém učení a analyzuje nejinovativnější nástroje založené na AI.
Přihlášení k odběru newsletteru je zdarma. Po zadání e-mailové adresy a stisknutí tlačítka Přihlásit se musíte uvést své jméno a odpovědět na několik otázek týkajících se vašeho zaměstnání, odvětví, společnosti a časového pásma. Tyto informace pomáhají distribučnímu systému porozumět vašim preferencím a zasílat vám newslettery ve správný čas.
Jakmile se přihlásíte k odběru, Prompt Engineering Daily vám zašle dárek – zdroj s názvem Ultimate Guide to AI and ChatGPT (Kompletní průvodce umělou inteligencí a ChatGPT).
6. TheSequence
Pokud chcete vědět vše, co se děje ve světě AI, se zvláštním zaměřením na strojové učení (ML), TheSequence je tou správnou volbou! Tato komunita má přes 160 000 sledujících a nabízí dva zpravodaje, ze kterých si můžete vybrat podle svých zájmů.
TheSequence Scope je bezplatný týdenní newsletter. Vychází každou neděli a zaměřuje se především na nejnovější výzkumné práce, novinky a investice související s umělou inteligencí. Přečtení newsletteru zabere asi pět minut, což je obzvláště výhodné, pokud nemáte moc volného času, ale chcete zůstat informováni.
TheSequence Edge je prémiový newsletter vydávaný v úterý a ve čtvrtek. Úterní newsletter se věnuje strojovému učení – diskutuje jeho klíčové koncepty, představuje nejnovější články v oboru a navrhuje rámce a platformy, o kterých byste se měli dozvědět více.
Čtvrteční newsletter se zabývá výzkumem podrobněji – každý týden můžete očekávat komplexní analýzu článku nebo rámce. Pokud chcete dostávat TheSequence Edge do své e-mailové schránky, musíte si zakoupit měsíční předplatné za 6 dolarů nebo zaplatit 50 dolarů za celý rok.
TheSequence nabízí další bezplatný obsah pro nadšence do AI. Přečtěte si rozhovory s významnými výzkumníky a podnikateli v oblasti ML a získejte cenné informace o AI v TheSequence Chat, který vychází každou druhou středu. Můžete si také přečíst TheSequence Guest Post, který vychází každý druhý pátek a zaměřuje se na výzvy v oblasti strojového učení a způsoby, jak je překonat.
7. The Neuron
Pokud chcete využít výhod umělé inteligence a začlenit ji do svého podnikání, ale nejste si jisti, jak na to, The Neuron vám může pomoci. Tento denní newsletter s roztomilým logem kočky je doručován od pondělí do pátku v 8:00 (ET) a obsahuje aktuality o nejnovějších trendech v oblasti umělé inteligence a rady, jak je využít v práci. 🐱
Jedním z důvodů, proč popularita newsletteru krátce po jeho spuštění raketově vzrostla, je jeho jednoduchá a kompaktní struktura. První věc, kterou uvidíte, je samozřejmě titulek. Následuje krátký seznam s odrážkami, který shrnuje hlavní novinky daného dne. Za seznamem následuje několik nadpisů s podrobnějšími informacemi o novinkách. Každá sekce obsahuje stručné informace o tom, co můžete očekávat, aby byla navigace ještě snazší.
Poslední část vám vykouzlí úsměv na tváři – kočka The Neuron zanechává poutavý komentář o tom, jak zábavný byl newsletter! Kromě informativního obsahu dělají tyto prvky humoru z The Neuron zábavné a odlehčené čtení.
Newsletter je zdarma, rychle se čte (zabere vám to asi tři minuty) a má přes 150 000 odběratelů.
8. AI Ethics Brief
Vzhledem k tomu, že umělá inteligence způsobuje celosvětový rozruch, jsou obavy o její etiku častější než kdy jindy. Pokud vás trápí otázky spravedlnosti, zaujatosti, ochrany soukromí, ekonomického dopadu a transparentnosti systémů umělé inteligence, je vždy dobré se ponořit do dostupných výzkumů a vytvořit si informovaný názor. AI Ethics Brief vám v tom pomůže!
Podle autorů newsletteru o umělé inteligenci je jejich posláním demokratizovat znalosti o etice umělé inteligence tím, že poskytují cenné a podrobné informace široké veřejnosti. Týdenní newsletter se zabývá různými předpisy a etickými otázkami v oblasti umělé inteligence, aby osvětlil vhodné a bezpečné používání systémů a nástrojů založených na umělé inteligenci. 📣
Každý newsletter diskutuje a shrnuje několik studií souvisejících s daným tématem, aby vám pomohl pochopit kontext a utvořit si názor. Další zajímavou sekcí je Living Dictionary – každý týden zde najdete definici nového termínu souvisejícího s etikou AI, který vám pomůže rozšířit vaše znalosti.
Newsletter je zdarma, ale pokud chcete podpořit práci autorů, můžete se stát platícím předplatitelem nebo přispět finančním darem.
9. AlphaSignal
Jste výzkumník, vývojář nebo technicky zdatný profesionál a hledáte technický newsletter, který se podrobně zabývá výzkumem a vývojem v oblasti AI? Pokud ano, podívejte se na AlphaSignal, týdenní newsletter s více než 150 000 odběrateli.
Newsletter shrnuje nejdůležitější novinky, repozitáře, projekty a články v oblasti AI, aby vám pomohl zůstat v obraze. Platforma využívá pokročilé modely AI k procházení arXiv, GitHub, Google Scholar a Open Review a analyzuje blogy, sociální sítě, tisk, názory a rozhovory s odborníky z oboru. Je to fantastická volba pro ty, kteří nemají dostatek času na vlastní výzkum, ale chtějí mít přístup k nejnovějšímu vývoji v oblasti AI.
AlphaSignal pokrývá širokou škálu témat souvisejících s umělou inteligencí, ale zaměřuje se na strojové učení, takže zvažte, zda to odpovídá vašim preferencím.
Stojí za zmínku, že tento newsletter není určen pro ty, kteří jsou v oblasti AI nováčky. Obvykle se zabývá technickými tématy a používá termíny a výrazy, které musíte znát, abyste plně pochopili prezentované informace.
10. Superhuman
Superhuman je jedním z nejpopulárnějších newsletterů o umělé inteligenci s více než 450 000 odběrateli! Pomůže vám stát se superčlověkem (obrazně řečeno) tím, že využije umělou inteligenci ke zvýšení produktivity a vyniknutí v práci. 🦸
Newsletter sleduje nejnovější pokroky v oblasti umělé inteligence v různých odvětvích, od technologie po umění a sport. Superhuman používá srozumitelný jazyk, který je přístupný i pro ty, kteří jsou v této oblasti nováčky.
Jedním z důvodů popularity newsletteru je to, že poskytuje kurátorský obsah, který odpovídá vašim preferencím. Po přihlášení k odběru newsletteru budete požádáni o vyplnění formuláře s vaším jménem, pracovní pozicí, funkcí, odvětvím, velikostí společnosti a umístěním.
Superhuman využívá tyto informace, aby vám nabídl nejrelevantnější bezplatný obsah zaměřený na ChatGPT, psaní podnětů, datovou vědu a analýzu, hledání práce v oblasti AI a bezplatné nástroje AI. Také budete dostávat e-maily o nejlepších platformách AI, které můžete prozkoumat.
