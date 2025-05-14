10 nejlepších alternativ a konkurentů Otter.ai v roce 2025

V dnešní době se na schůzkách děje spousta věcí. Je to jako účastnit se jakési digitální přehlídky, včetně mluvících hlav, sdílených obrazovek, funky pozadí a, ach, toho úsilí zapisovat si poznámky na okraj.
Seznamte se s Otter AI. Je to jako digitální superhrdina, který přispěchá na pomoc a zajistí, že vám neuniknou žádné důležité komentáře nebo body k jednání. Pod kapotou má motor poháněný umělou inteligencí, který přepisuje vaše schůzky do textu.
Otter AI však není bez nedostatků. Platforma stále má potíže s přesností převodu řeči na text, zejména v případě různých přízvuků a dialektů. Navzdory vylepšením v oblasti přepisování v reálném čase existují situace, kdy nedosahuje požadované úrovně přesnosti. Navíc, ačkoli je Otter AI navržen tak, aby usnadňoval proces pořizování poznámek, jeho uživatelské rozhraní může být pro některé uživatele stále náročné na ovládání. Otter AI také nenabízí robustní balíček nástrojů pro spolupráci, takže mnoho uživatelů má více poznámek z jednání, ale nemá možnost je proměnit v konkrétní úkoly.
Ačkoli Otter AI má své výhody, nemusí být pro každého tou nejlepší volbou. Existuje několik hodnotných alternativ, které stojí za to vyzkoušet. Pojďme se tedy podívat na nejlepší alternativy Otter AI pro pořizování poznámek!
Co je Otter AI?
Otter AI přepisuje online schůzky v reálném čase a generuje přesné souhrny schůzek, včetně klíčových bodů, snímků obrazovky a nahraného zvuku. Díky výkonnému AI enginu rozpoznává Otterův engine pro živý přepis řeči do textu různé dialekty a přízvuky.
Díky nástrojům pro přepisování schůzek, jako je Otter, se můžete plně soustředit na konverzaci. Nástroj automaticky nahrává hlasy mluvčích, přepisuje schůzku v reálném čase, přidává sdílené prezentace do poznámek ze schůzky a mnoho dalšího.
Trochu jste po vydatném obědě během schůzky vypnuli? Vždy se můžete vrátit a prozkoumat diskusi před další schůzkou.
Vzdálená spolupráce je dnes běžnou součástí naší práce a díky nástrojům pro videokonference můžete zvýšit svou produktivitu a společně pracovat na důležitějších úkolech.
Pokud zvažujete pořízení přepisovacího softwaru, existuje také několik alternativ k Otter AI. Stačí jen vědět, co v nich hledat.
Co byste měli hledat v alternativách k Otter AI?
V ideálním případě by každá schůzka měla být uvedena podrobným programem schůzky a každý účastník se ho musí držet. Žádný hluk, jen práce!
Ale to se stává málokdy.
Dobré nástroje pro přepis schůzek, které inteligentně zaznamenávají každou aktivitu, vám pomohou vytvořit zápis ze schůzky obsahující pouze ty nejdůležitější informace. Nástroje jako Otter AI pomáhají přesně zaznamenávat příspěvky různých řečníků v přehledném a jasném formátu.
Díky živému shrnování a editoru vám tyto nástroje zajistí, že vám neunikne žádný klíčový moment.
Pokud hledáte alternativu k Otter. ai, zvažte následující faktory:
- Přesnost: Pokud nástroj nedokáže přesně přepsat řeč do textu, bude mít jen malý užitek. Ujistěte se, že nástroj dokáže rozpoznat řeč a správně ji přepsat.
- Přepis v reálném čase: Nástroj musí přepisovat přesně a v reálném čase. Díky přidané funkci editoru můžete průběžně sledovat důležité body.
- Funkce nahrávání obrazovky: Nahrávání obrazovky je stejně důležité jako přepis řeči. Ujistěte se, že vámi vybraný nástroj zaznamenává všechny důležité obrazovky.
- Shrnutí založené na AI: Představte si přesné shrnutí nejdůležitějších bodů schůzky, které se zobrazí hned po jejím skončení. Několik AI nástrojů pro schůzky to dokáže.
- Snadné použití: Snadné nastavení, snadné použití – nástroj by měl být také integrován s vaší oblíbenou platformou pro schůzky.
- Bezpečnost a ochrana osobních údajů: Vaše konverzace by nikdy neměla opustit chatovací místnost, pokud to není záměrné. Hledejte vysokou úroveň šifrování, ochranu dat a dodržování předpisů a kontrolu přístupu.
- Spolupráce: Nástroj musí také umožňovat společné pořizování poznámek mezi účastníky. Po revizi poznámek ze schůzky byste také měli mít možnost odeslat souhrn.
- Podpora více jazyků: Nástroj by měl bezchybně rozpoznávat a interpretovat více jazyků a dialektů.
11 nejlepších alternativ k Otter AI, které můžete použít
Otter je oblíbený pro přepisování a pořizování poznámek, zejména v týmech prodeje a produktů, ale existuje několik podobných nástrojů pro schůzky založených na umělé inteligenci, které mohou splnit stejný účel. Zde je 10 nejlepších alternativ k Otter AI a jejich srovnání.
1. ClickUp
ClickUp posouvá schůzky na vyšší úroveň díky kombinaci funkcí pro pořizování poznámek založených na umělé inteligenci s pokročilými nástroji pro správu úkolů a spolupráci. Tato aplikace pro práci zajišťuje, že každá schůzka přispívá ke zlepšení pracovních postupů a celkové efektivity týmu díky automatizaci a strukturalizaci procesu pořizování poznámek.
ClickUp má vysoce intuitivní integrované řešení pro správu poznámek z jednání pomocí umělé inteligence, ClickUp AI Notetaker. To zaznamenává všechny podrobnosti z vašich jednání a shromažďuje je v soukromých dokumentech, takže se můžete soustředit na konverzaci, místo abyste se museli starat o psaní poznámek.
AI Notetaker automaticky přepisuje schůzky a generuje jasné shrnutí a praktické úkoly z vašich diskusí. Zašle vám podrobné poznámky, včetně shrnutí, klíčových bodů, akčních položek, diskutovaných témat a kompletního přepisu.
Tyto přepisy můžete snadno integrovat do svých probíhajících projektů v ClickUp, čímž zajistíte, že poznámky ze schůzek budou přímo převedeny na úkoly, které jsou sledovány, organizovány a realizovány. Funguje přímo s populárními platformami, jako jsou Zoom, Teams a Google Meet.
Více informací o AI Notetaker najdete zde 👇
ClickUp Meetings navíc spojuje vše pod jednou střechou – správu agendy, nastavení akčních položek, dokumentaci týdenních schůzek a další. Máte tak přístup ke všem svým dokumentům, úkolům a dalším materiálům, aniž byste museli přepínat mezi záložkami. K strukturování těchto poznámek a zajištění jejich řádné dokumentace před sdílením se zainteresovanými stranami můžete použít šablonu poznámek ze schůzek ClickUp .
ClickUp Brain, nástroj ClickUp založený na umělé inteligenci, vám také pomůže přeložit poznámky ze schůzek do jiných jazyků a navrhnout vylepšení/potenciální úkoly pro správnou organizaci informací. A to nejlepší? Poznámky ze schůzek a shrnutí můžete přímo převést na úkoly nebo akční položky a propojit je s konkrétními projekty a pracovními postupy.
Můžete také využívat řadu pokročilých funkcí pro řízení projektů a spolupráci týmů, včetně špičkových nástrojů pro pořizování poznámek s pokročilými nastaveními. Asistent pro psaní s umělou inteligencí v rámci Notepadu ClickUp a ClickUp Docs vylepšuje vaše zkušenosti s pořizováním poznámek a konsoliduje vaše poznámky, dokumenty, tým a práci – vše na jednom místě.
Notepad je skvělý pro rychlé poznámky a seznamy úkolů, zatímco ClickUp Docs lze použít pro jakýkoli typ poznámek, od jednoduchých seznamů úkolů až po podrobné blogové příspěvky, poznámky ze schůzek, plány projektů, programy schůzek, retrospektivy a další.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přepisuje schůzky a diskuse do textu v reálném čase.
- Shrnuje klíčové body a identifikuje úkoly k provedení.
- Překládá psaný obsah do více než 10 jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny, španělštiny, arabštiny a čínštiny.
- Převádějte poznámky z jednání na úkoly, které lze sledovat pomocí výkonných funkcí pro správu projektů ClickUp.
- Hladká integrace s více než 100 obchodními aplikacemi, jako jsou Slack, HubSpot a Zapier.
- Získejte přístup k více než 1 000 bezplatných šablon, jako je šablona rozsahu práce pro přepis zvuku, a spravujte projekty přepisu a obchodní procesy.
- Snadno sdílejte snímky obrazovky a vysoce kvalitní videa pomocí ClickUp Clips.
- Sofistikované aplikace pro úpravu textu a bílé tabule
Omezení ClickUp
- Vzhledem k velkému množství přizpůsobení a funkcí může chvíli trvat, než se s tímto nástrojem naučíte pracovat.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Notta
Asistent pro schůzky Notta s umělou inteligencí a vícejazyčnými schopnostmi je silným konkurentem pro každého, kdo podniká na globální úrovni.
Notta funguje jako komplexní nástroj pro přepisování a inteligentní platforma pro pořizování poznámek a převádí mluvené konverzace do prohledávatelných a editovatelných textů v působivých 58 jazycích.
Notta se může připojit k vašim virtuálním konverzacím na většině platforem, přepisovat a překládat diskuse v reálném čase a během několika minut generovat shrnutí pomocí umělé inteligence.
Nejlepší funkce Notta
- Přepisuje a překládá v reálném čase do 58 různých jazyků.
- Generujte shrnutí schůzek s akčními položkami pomocí umělé inteligence.
- Nabízí funkce identifikace mluvčího a časového razítka.
- 98,86% přesnost přepisu
- Integruje se s oblíbenými konferenčními platformami a podporuje různé formáty médií.
Žádná omezení
- Bezplatný tarif je omezen na 3 minuty nahrávky.
- Někteří uživatelé hlásí nekonzistentní výkon u určitých přízvuků a dialektů.
- Při práci s více funkcemi současně může být rozhraní nepřehledné.
Ceny Notta
- Bezplatný tarif: 120 minut/měsíc s limitem 3 minuty na soubor
- Pro Plan: 14,99 $/uživatel/měsíc (nebo 8,17 $ s ročním plánem); 1 800 minut přepisu/měsíc
- Obchodní plán: 16,67 $/uživatel/měsíc (nebo 16,67 $ s ročním plánem); neomezený počet minut přepisů
Hodnocení a recenze Notta
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- App Store: 4,0/5 (více než 750 recenzí)
3. Airgram
Airgram je další efektivní nástroj pro nahrávání a přepisování schůzek. Funguje na autopilotu – nahrává, přepisuje, shrne a poté sdílí poznámky ze schůzky se všemi účastníky.
Kromě obvyklých funkcí pro plánování, přepisování, pořizování poznámek a spolupráci nabízí tento nástroj další výhodu v podobě AI sumarizátoru založeného na GPT–4 (v současné době v beta verzi), který slibuje, že bude užitečným pomocníkem. ✍️
Airgram podporuje osm jazyků: angličtinu, španělštinu, němčinu, francouzštinu, portugalštinu, ruštinu, japonštinu a mandarínskou čínštinu. Můžete také vytvářet krátké videoklipy z částí schůzky a posílat je ostatním.
Nejlepší funkce Airgram
- Vytváří krátká videa z důležitých částí schůzky, která můžete sdílet.
- Nahrává schůzky ve vysoké kvalitě a trvale je ukládá.
- Podporuje 8 hlavních světových jazyků
Omezení Airgram
- V současné době omezeno na Google Meet, Zoom, Microsoft Teams a Webex.
- K dispozici je bezplatná verze s omezenými funkcemi.
Ceny Airgram
- Základní: Zdarma
- Plus: 18 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Airgram
- G2: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
- Product Hunt: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Colibri. ai
Colibri dokáže nahrávat a přepisovat vaše schůzky v reálném čase. Asistent schůzek Colibri začne nahrávat a přepisovat schůzky, shrne nejdůležitější body a shrnutí zašle e-mailem účastníkům.
Další výhodou je, že díky titulkům v reálném čase může řečník sledovat svůj vlastní projev, pokud vás to nerozptyluje.
Colibri se navíc integruje s většinou hlavních softwarů pro videokonference a běžných podnikových nástrojů, jako jsou Slack a Salesforce. Generuje stručné, editovatelné a prohledávatelné souhrny schůzek a poskytuje předem připravené šablony programu schůzek.
Díky sofistikovanému AI enginu, který pohání sumarizátor, získáte inteligentní analýzu a poznatky ze všech svých schůzek.
Nejlepší funkce Colibri. ai
- Kompetentní AI engine pohánějící nástroj pro přepis a shrnování
- Prodlužte nebo zkraťte text pomocí AI
- Předem připravené šablony programu schůzky pro rychlou spolupráci
- Snadná integrace se Slackem a Salesforce
Omezení Colibri. ai
- Nabízí funkce AI pouze v rámci plánu Pro.
- Colibri nepodporuje více jazyků a dialektů.
Ceny Colibri. ai
- Základní: zdarma
- Starter: 16 $ za uživatele/měsíc
- Pro: 40 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Colibri. ai
- G2: 4,3/5 (5+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Fireflies. ai
Fireflies AI je obzvláště oblíbená služba pro nahrávání a přepisování schůzek. Automaticky se připojuje, nahrává a přepisuje schůzky ve většině aplikací pro videokonference a volání.
Stejně jako Otter AI umožňuje tento nástroj účastníkům spolupracovat a provádět úpravy, zatímco AI generátor vytváří velmi přesný souhrn schůzky.
Fireflies funguje dobře s více než 40 jazyky a dialekty a umožňuje vám přehrát hlasový záznam, když kliknete na část konverzace. Bezplatný tarif nabízí přibližně 800 minut úložiště a profesionální verze nabízí desetkrát více.
Nejlepší funkce Fireflies. ai
- Přesný překlad a přepis více než 40 jazyků a dialektů
- Více než 800 minut úložiště v bezplatném tarifu
- Snadná integrace napříč několika konferenčními, kolaboračními a CRM platformami
- Neomezené úložiště pro firemní a podnikové tarify
- Pro firemní uživatele relativně levné
Omezení Fireflies. ai
- Nahrávání videa je k dispozici pouze v rámci tarifu Pro.
- Integrace CRM a spolupráce jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny Fireflies. ai
- Základní: zdarma
- Pro: 10 $ za uživatele/měsíc
- Plány Business a Enterprise: od 19 dolarů za uživatele
Hodnocení a recenze Fireflies.ai
- G2: 4,5/5 (85+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. tl;dv
tl;dv je další nástroj pro nahrávání a přepisování schůzek založený na GPT, který můžete integrovat do svého softwaru pro videokonference. Rozšíření pro Chrome a integrace se Zoomem vynikají oproti ostatním alternativám Otter AI uvedeným výše.
Můžete například nahrávat schůzky ve vysoké kvalitě, sdílet klipy ze schůzky a přepisovat je do více než 30 jazyků.
Bezplatný tarif nabízí několik funkcí, které jsou stejně užitečné jako ty, které jsou v jiných nástrojích pro schůzky dostupné pouze za poplatek. Není divu, že tl;dv již nashromáždilo asi milion uživatelů. S tarifem pro můžete automatizovat své pracovní postupy ze schůzek díky mnoha nabízeným integracím.
tl;dv nejlepší funkce
- Neomezené nahrávání a přepisování v bezplatné verzi
- Vysoce kvalitní nahrávání spolu se sdílením klipů ze schůzky
- Přepis v více než 30 jazycích
Omezení tl;dv
- Většina integrací v placených tarifech
- Omezeno na Google Meet a Zoom
tl;dv ceny
- Základní tarif: zdarma
- Pro plán: 20 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze tl;dv
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Product Hunt: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
7. Tactiq
Tactiq, propagovaný jako „AI Meeting Kit“, vám pomůže s přepisováním schůzek v reálném čase napříč konferenčními platformami ve více než 15 jazycích. Tactiq nabízí omezenou funkci nahrávání videa, ale tento nástroj dokáže nahrávat a přepisovat schůzky s identifikací mluvčích a časovými značkami.
Nástroj poté shrne schůzku, vytvoří úkoly pro účastníky a stanoví program pro příští schůzku.
Ačkoli není tak bohatý na funkce jako ostatní zde uvedené nástroje, je stále užitečný pro jednotlivce a malé týmy. Můžete zjistit analytické údaje o zapojení účastníků vaší schůzky – to je funkce, kterou nabízí jen málo nástrojů pro schůzky.
Nejlepší funkce Tactiq
- Skryté titulky, časové značky a identifikace mluvčího v přepisech poznámek v reálném čase.
- Přepisy exportované do Google Docs během schůzky
Omezení Tactiq
- Žádné úložiště pro zvukové nahrávky
- Omezená funkce nahrávání videa
- Omezené možnosti AI
Ceny Tactiq
- Základní: zdarma
- Pro: od 8 $
Hodnocení a recenze Tactiq
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
- Product Hunt: 4,9/5 (více než 60 recenzí)
8. Rev
Rev není omezen pouze na roli asistenta schůzek: Rev nabízí služby přepisu zvuku do textu, a to jak prostřednictvím odborných přepisovatelů, tak prostřednictvím API připravených pro podnikové použití.
Ačkoli se Rev může jevit jako drahý nebo nepraktický pro každodenní přepisování schůzek, tato služba je vynikající pro různá odvětví a dialekty. Rev však nenabízí přepis v reálném čase ani pohodlí shrnutí schůzek a integrace.
Nejlepší funkce Rev
- Poskytuje vysoce přesné výstupy díky sofistikovanému rozpoznávání řeči a přepisu.
- Funguje na mobilních zařízeních
Omezení Rev
- Nenabízí přepis v reálném čase ani shrnutí schůzek.
- Účtuje se podle minut, nikoli podle uživatelů (obtížné škálovat, protože ceny rostou s počtem schůzek)
- Postrádá funkce asistenta schůzek, jako jsou shrnutí, program nebo integrace.
Ceny Rev
- Automatický přepis: 0,25 $ za minutu
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (45+ recenzí)
9. Trint
Trint využívá umělou inteligenci ke zpracování řeči z video a audio souborů do přesných textových přepisů. S Trintem můžete přepisovat text do více než 30 jazyků a poté spolupracovat, upravovat a sdílet přepsané soubory mezi uživateli.
Ačkoli Trint nenabízí funkce nahrávání schůzek v reálném čase ani asistenta schůzek, jeho kompetentní model umělé inteligence dokáže překládat text s vysokou přesností. Služba je k dispozici také jako mobilní aplikace.
Ačkoli Trint není alternativou k Otter. ai, můžete tento software stále používat k psaní strojově přepsaného textu z různých video a audio souborů.
Nejlepší funkce Trint
- Webový automatizovaný přepis v několika video a audio formátech
- Přepis i překlad do více než 30 jazyků
Omezení Trint
- Žádná funkce nahrávání nebo přepisování schůzek v reálném čase
- Žádné funkce identifikace mluvčího nebo označování
Ceny Trint
- Starter: 48 $ za uživatele/měsíc
- Pokročilá: 60 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Trint
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (17 recenzí)
10. Vowel
Vowel je nástroj pro videokonference založený na umělé inteligenci, který vám umožňuje pořádat schůzky, přepisovat a nahrávat konverzace a poté přepsané texty převádět do stručných shrnutí. S Vowel můžete také společně vytvářet program schůzek a upravovat poznámky ze schůzek.
Jako komplexní nástroj pro videokonference (podobný Zoom) vyniká Vowel zejména v situacích, kdy potřebujete společný pracovní prostor.
Vowel, oblíbený produktovými a technickými týmy a startupy pracujícími na dálku, může nahradit několik menších nástrojů pro spolupráci a pomoci zefektivnit váš pracovní postup.
Nejlepší funkce Vowel
- Nabízí plánování, konferenční hovory, nahrávání, pořizování poznámek a spolupráci – kompletní řešení pro schůzky.
- Ukládá a sdílí shrnutí schůzek a akční body generované umělou inteligencí.
- Nevyžaduje aplikaci – funguje perfektně ve většině prohlížečů.
Omezení samohlásek
- Přepisovací služba má v bezplatném tarifu omezené integrace a funkce.
- Méně funkcí a dražší než konkurenční nástroje pro videokonference
Ceny samohlásek
- Základní: zdarma
- Pro: 16,50 $ za hostitele/měsíc
Hodnocení a recenze Vowel
- G2: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
11. Microsoft Teams
Microsoft Teams je synonymem pro spolupracující pracovní prostory. Teams, který nahradil Skype for Business, nabízí robustní platformu pro schůzky, chatování a pořizování poznámek – a je k dispozici na různých zařízeních jako aplikace (Microsoft, Android, iOS a další).
Ačkoli nejde o alternativu k Otter AI, Teams vám může pomoci rychle spolupracovat a sdílet zdroje v bezpečném pracovním prostoru. Můžete také nahrávat zvuk a video, generovat souhrny a vytvářet programy během schůzek. A ano, nabízí také nahrávání obrazovky na Macu.
Tip pro profesionály: Propojte Microsoft Teams s vaším pracovním prostorem ClickUp využívajícím umělou inteligenci! Už vám nic neunikne.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Více nástrojů pro správu projektů a integrace pro zefektivnění pracovního postupu
- Levnější než většina platforem pro správu projektů a spolupráci
Omezení Microsoft Teams
- Omezené možnosti přepisu a překladu
- Žádné AI-řízené nástroje pro vytváření shrnutí nebo poznámek
Ceny Microsoft Teams
- Základní: zdarma
- Pokročilá verze: 4,80 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9000 recenzí)
ClickUp – Kompletní řešení
Přepisy, nahrávky a poznámky zajistí, že každá konverzace bude zaznamenána a že budete mít k dispozici všechny potřebné informace. Klíč spočívá v tom, jak tyto informace proudí mezi různými nástroji a procesy.
Proto je pro vaši firmu klíčové vytvořit integrovaný zážitek. Jinak vytvoříte pouze izolované systémy a místo přehledu budete mít jen zmatek.
Integrovaná platforma, jako je ClickUp, je kompletním řešením pro společný pracovní prostor, který všichni hledají.