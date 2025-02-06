10 nejlepších nástrojů pro zkracování textu pomocí umělé inteligence pro rok 2025

Pamatuji si, když jsem se poprvé pokusil zkrátit 20stránkovou výzkumnou práci na jednostránkové shrnutí. Řekněme, že to vyžadovalo příliš mnoho kávy a tvrdohlavé odmítání přiznat, že jsem si ukousl příliš velké sousto.
Po hodinách pokusů o „shrnutí“ při zachování optimálního počtu slov jsem věděl, že musí existovat lepší způsob.
Seznamte se s nástroji pro zkracování textu pomocí umělé inteligence – moderními pomocníky pro studenty, kteří se topí v termínech, profesionály, kteří zefektivňují zprávy, a tvůrce obsahu, kteří vytvářejí poutavé shrnutí.
🔍 Věděli jste, že... Očekává se, že AI v podnikání poroste do roku 2030 o 36,6 % ročně.
Tyto nástroje neslouží pouze ke zkrácení počtu slov, ale jsou navrženy tak, aby zachovaly klíčové body a zároveň vám ušetřily čas. Po otestování některých z nejlepších nástrojů pro shrnování textů využívajících umělou inteligenci, které jsou dnes k dispozici, jsem dospěl k následujícím závěrům.
Pokud se lépe učíte vizuálně, podívejte se na tento vlog o shrnování pomocí AI!
⏰ 60sekundové shrnutí
Nástroje pro zkracování textu pomocí umělé inteligence jsou ideálním řešením pro zhuštění dlouhého obsahu do jasných a stručných shrnutí, aniž by došlo ke ztrátě podstaty.
- ClickUp: Nejlepší pro správu dokumentace pomocí umělé inteligence
- QuillBot: Nejlepší pro všestrannou pomoc při psaní založenou na umělé inteligenci.
- TLDR This: Nejlepší pro shrnování online obsahu bez reklam
- Scribbr: Nejlepší pro zkracování akademických textů a podporu citací
- Notta: Nejlepší pro přepisování schůzek a shrnování v reálném čase.
- Paraphraser. io: Nejlepší pro univerzální zkracování a přepisování textu
- ChatGPT: Nejlepší pro zkracování konverzačních textů pomocí umělé inteligence
- Editpad: Nejlepší pro všestranné shrnování a úpravy textu
- Summary Generator: Nejlepší pro rychlé shrnutí textu pomocí umělé inteligence
- Jasper AI: Nejlepší pro vícejazyčné shrnování textů a repurposing obsahu
Co byste měli hledat v nástroji pro zkracování textu?
Shrnování obsahu pro sdílení online je díky nástrojům pro zkracování textu snazší, ale jejich účinnost se značně liší. Správný nástroj může zlepšit uživatelský zážitek a zapojení uživatelů a poskytnout cenné analytické údaje.
V tomto průvodci vám ukážu, na co se zaměřit při výběru nejlepšího nástroje pro zkracování textu pro vaše potřeby.
- Přizpůsobitelná délka shrnutí: Umožňuje nastavit konkrétní počet slov nebo procentuální zkrácení.
- Podpora více formátů: Přijímá vstupy ve formě prostého textu, souborů PDF, dokumentů Word nebo webových adres URL.
- Přesnost založená na umělé inteligenci: Využívá pokročilé algoritmy k zachování klíčových bodů a zabránění ztrátě důležitých detailů.
- Vstupní pole pro přímé zadávání textu: Jednoduchý způsob, jak vložit nebo napsat text bez nahrávání souborů.
- Shrnutí podle tématu: Umí přizpůsobit styl výzkumným pracím, článkům nebo marketingovému obsahu a vygenerovat přesné shrnutí pro každý z nich.
- Podpora jazyků: Funguje s více jazyky pro obsah v jiných jazycích než angličtina.
- Zobrazení počtu slov a znaků: Sleduje délku původního i shrnutého textu.
- Integrace s dalšími nástroji: Synchronizace s aplikacemi, jako je Google Docs nebo software pro pořizování poznámek, pro plynulý pracovní postup.
- Hromadné shrnování: Zpracovává více textů najednou, což je ideální pro výzkum nebo hromadné úkoly.
- Možnosti exportu: Shrnutí můžete snadno uložit jako soubory nebo je přímo sdílet.
🧠 Zajímavost: Nástroje pro zkracování textu využívají mechanismy pozornosti, aby se soustředily na nejdůležitější části věty. Je to jako mít superchytrý zvýrazňovač!
10 nejlepších nástrojů pro zkracování textu
S tolika možnostmi může být nalezení správného nástroje pro zkracování textu obtížné. Otestoval jsem ty nejlepší nástroje a zde jsou moje doporučení pro zkracování dlouhých textů při zachování klíčových bodů.
Podívejme se na tyto nástroje podrobněji:
1. ClickUp (nejlepší pro správu dokumentace pomocí umělé inteligence)
Používám ClickUp Brain a je to bezpochyby jeden z nejchytřejších nástrojů AI, které jsem vyzkoušel pro zkracování textu. Umožňuje uživatelům zhušťovat úkoly, komentáře, aktualizace projektů a seznam aktivit do stručných shrnutí.
Ať už potřebujete rychlý přehled o postupu úkolů, shrnutí dlouhé diskuze nebo aktualizaci milníků projektu, ClickUp AI to vše zvládne několika kliknutími.
Mohu generovat přizpůsobené shrnutí pro konkrétní časové rámce nebo filtrovat úkoly na základě konfigurací pomocí funkcí jako Shrnout, Aktualizace pokroku a Seznam shrnutí.
Ještě lepší je ClickUp Docs. Nemusím přecházet mezi několika aplikacemi, protože vše se odehrává v jednom plynulém rozhraní. Mohu vytvářet návrhy, shrnovat a upravovat obsah AI v pracovním prostoru, kde se nacházejí moje projekty a úkoly.
🔮 Bonusový tip: S ClickUp Brain můžete generovat aktualizace projektů na vysoké úrovni v konkrétních časových rámcích, například za posledních 7 nebo 30 dní, a filtrovat je podle konfigurací úkolů, abyste získali přizpůsobené informace. Prozkoumejte všechny způsoby, jakými ClickUp AI může optimalizovat váš pracovní postup!
Nejlepší funkce ClickUp
- Automaticky zkracujte dokumenty, komentáře a úkoly do snadno srozumitelných shrnutí.
- Získejte okamžité odpovědi na otázky týkající se vašeho pracovního prostoru díky shrnutím přizpůsobeným vašim potřebám.
- Vytvářejte, upravujte a shrňujte dokumenty přímo ve svém pracovním prostoru.
- Sledujte změny hladce díky integrované kontrole verzí dokumentů pro lepší spolupráci a transparentnost.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé hlásí strmější křivku učení pro nové členy týmu, kteří nejsou obeznámeni s ekosystémem ClickUp.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Jeden uživatel se podělil o své zkušenosti s ClickUpem a zdůraznil, jak tento nástroj zefektivňuje řízení projektů a dokumentaci:
Základní funkce ClickUp pro správu projektů jsou pro naše potřeby více než dostačující. Dodatečné funkce, jako je více zobrazení (Kanban, kalendář, Ganttův diagram), jsou velmi užitečné – usnadňují organizaci a sledování práce. Velmi užitečná je také funkce dokumentů; často ji používáme, abychom měli vše zdokumentované na jednom místě. ClickUp vám dá vše, co potřebujete.
2. QuillBot (nejlepší pro všestrannou pomoc při psaní založenou na umělé inteligenci)
QuillBot je nástroj pro shrnování textů využívající umělou inteligenci, který kombinuje parafráze, kontrolu gramatiky a shrnování textů. Jeho nástroj pro shrnování odstavců podporuje vytváření vlastních shrnutí a zhušťování obsahu, což jej činí ideálním pro akademické a profesionální použití.
Funguje hladce napříč platformami s rozšířeními prohlížeče, mobilními aplikacemi a integracemi, jako je Google Docs. Parafrázovač nabízí devět jedinečných režimů, které umožňují flexibilní přepisování přizpůsobené vašim potřebám.
Nejlepší funkce QuillBot
- Vytvářejte shrnutí o délce až 6 000 slov.
- Vytvářejte vlastní shrnutí pro konkrétní obsahové potřeby.
- Parafrázujte neomezené množství textu pomocí několika režimů přepisování.
- Detekujte obsah generovaný umělou inteligencí pro kontrolu originality.
Omezení QuillBot
- Gramatická kontrola může poskytovat pokročilejší návrhy.
- Rozhraní obrazovky působí při delším používání přeplněným dojmem.
Ceny QuillBot
- Zdarma
- Premium: 9,95 $/měsíc
Hodnocení a recenze QuillBot
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
Jeden uživatel zdůrazňuje, jak QuillBot zrychluje a zjednodušuje proces psaní:
Pomáhá mi to zrychlit mou práci, aniž by to mělo negativní vliv na kvalitu mých textů. S pomocí Quillbotu mohu pracovat bez obav a stresu, protože mi umožňuje parafrázovat mé věty, opravovat gramatiku a shrnovat obsah!
3. TLDR This (nejlepší pro shrnování online obsahu bez reklam)
TLDR Zjednodušuje přetížení informacemi tím, že shrnuje články, webové stránky a dokumenty s přesností umělé inteligence. Můžete jej použít k extrakci metadat, odstranění rušivých prvků a prezentaci stručných postřehů.
Podporuje dokonce i soubory PDF a Word až do velikosti 25 MB. Díky rozšíření pro prohlížeč je shrnutí webové stránky hračkou. Zvýraznění klíčových argumentů a vynechání nepodstatných informací zajišťuje srozumitelnost bez zbytečných detailů.
TLDR Nejlepší funkce
- Automaticky shrňujte články a dokumenty.
- Extrahujte metadata, jako je autor, datum a doba čtení.
- Odstraňte reklamy a rušivé prvky a užijte si čisté čtení.
- Používejte rozšíření prohlížeče pro okamžité shrnutí webových stránek.
TLDR Tato omezení
- Zřídka zjednodušuje složité informace
TLDR Tato cena
- Zdarma
- Pro: 9,99 $/měsíc
TLDR Hodnocení a recenze
- Nedostatek recenzí
4. Scribbr (nejlepší pro zkracování akademických textů a podporu citací)
Nástroje Scribbr jsou přizpůsobeny studentům a akademikům a zahrnují bezplatný nástroj pro shrnování textů, který zjednodušuje dlouhé akademické texty. Tento nástroj pro shrnování je účinný pro zhuštění esejí, výzkumných prací nebo disertačních prací do přehledného obsahu.
Ve spojení s kontrolou plagiátů a generátorem obsahu AI je to skvělý zdroj pro akademické psaní.
Nejlepší funkce Scribbr
- Rychle shrňte akademické texty pomocí bezplatného nástroje pro shrnování textů.
- Vytvářejte přesné citace v různých stylech, jako jsou APA a MLA.
- Detekujte plagiáty a obsah vytvořený umělou inteligencí ve svých textech.
- Využijte bezplatné nástroje, jako jsou kontroly gramatiky a nástroje pro parafráze.
- Získejte přístup k šablonám pro akademické dokumenty, které vám ušetří čas.
Omezení Scribbr
- Zaměřeno především na akademické použití, omezené širší využití.
Ceny Scribbr
- Zdarma
Hodnocení a recenze Scribbr
- Nedostatek recenzí
5. Notta (nejlepší pro přepisování schůzek a shrnování v reálném čase)
Notta je nástroj využívající umělou inteligenci pro přepis, shrnování a sdílení zápisů z jednání. Jeho schopnost vytvářet přesné přepisy a stručná shrnutí z živých jednání nebo nahrávek šetří čas a zvyšuje produktivitu.
Notta podporuje 58 jazyků a zajišťuje snadný přepis a překlad dvojjazyčných schůzek. Díky hladké integraci do platforem jako Notion, Slack a Salesforce je správa pracovních postupů zjednodušena.
Nejlepší funkce Notta
- Přepisujte schůzky a nahrávky v více než 58 jazycích.
- Vytvářejte praktické shrnutí s vyznačenými rozhodnutími a postřehy.
- Sdílejte poznámky a shrnutí okamžitě s členy týmu.
- Exportujte poznámky v různých formátech, jako jsou TXT, Word, PDF a SRT.
Bez omezení
- Občas má potíže s přesností přepisu v hlučném prostředí.
Ceny Notta
- Zdarma
- Pro: 14,99 $/měsíc
- Podnikání: 27,99 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notta
- G2: 4,4/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Spoluzakladatel start-upu se podělil o to, jak Notta zefektivnila schůzky jejich týmu:
Airgram funguje jako asistent, který nejen zaznamenává a přepisuje schůzky, ale také vytváří poznámky, včetně shrnutí, seznamů úkolů, kapitol pro navigaci atd. Jsem spoluzakladatelem start-upové společnosti a tento nástroj je skvělý pro naše týmové schůzky: šetří spoustu času a opakování věcí, které byly řečeny na předchozích schůzkách.
6. Paraphraser. io (nejlepší pro univerzální zkracování a přepisování textů)
Paraphraser. io poskytuje nástroje založené na umělé inteligenci pro efektivní parafrázi, přepisování a shrnování textu. Díky několika režimům, jako jsou Fluency, Creative a Shorten, mohou uživatelé vytvářet jedinečný a stručný obsah při zachování původního významu.
Podporuje více než 20 jazyků, takže je vhodný pro globální publikum. Jeho funkce shrnování je obzvláště užitečná pro studenty, učitele a profesionály, kteří chtějí zjednodušit dlouhé texty pro lepší čitelnost a produktivitu.
Nejlepší funkce Paraphraser.io
- Shrnujte a parafrázujte text pomocí pokročilých režimů AI.
- Zachovejte původní význam a zjednodušte strukturu.
- Vytvářejte texty bez plagiátů pomocí přizpůsobitelných režimů přeformulování.
Omezení Paraphraser.io
- V současné době podporuje pouze standardní jazyky; širší výběr jazyků by zvýšil použitelnost.
Ceny Paraphraser. io
- Stříbro: 23 $/měsíc
- Zlato: 40 $/měsíc
- Diamond: 499 $/měsíc
Hodnocení a recenze Paraphraser.io
- Nedostatek recenzí
7. ChatGPT (nejlepší pro zkracování konverzačních textů pomocí umělé inteligence)
ChatGPT, vyvinutý společností OpenAI, je univerzální nástroj pro generování shrnutí pomocí umělé inteligence, který je schopen generovat shrnutí, odpovídat na dotazy a vytvářet vlastní obsah v různých oblastech.
Je obzvláště účinný pro zjednodušení dlouhých textů do stručných shrnutí nebo pro extrahování klíčových bodů. Díky své přirozené konverzační schopnosti je vhodný pro různé úkoly zkracování textu, od akademických obsahů po spolupráci na obchodních dokumentech.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Vytvářejte podrobné nebo stručné shrnutí na základě zadání uživatele.
- Přizpůsobte odpovědi konkrétním tónům, formátům nebo požadavkům.
- Extrahujte klíčové body z dlouhých dokumentů nebo diskusí.
- Funguje hladce na všech zařízeních prostřednictvím webové aplikace a API OpenAI.
Omezení ChatGPT
- Problémy s přesností u vysoce technických nebo specializovaných témat
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5,0 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (70+ recenzí)
Jeden uživatel se podělil o to, jak ChatGPT vyniká jako výkonný a všestranný nástroj:
ChatGPT, na rozdíl od jiných vyhledávačů, má paměť a rozumí kontextu, přičemž využívá předchozí podněty, což z něj činí výkonný systém pro zodpovídání otázek. Vylepšené verze také umožňují připojit kromě textových podnětů také obrázky a videa, což je velmi užitečné. Dobrý pomocník při programování. Usnadňuje a zrychluje každodenní úkoly.
🧠 Zajímavost: ChatGPT dosáhl 1 milionu uživatelů za pouhých 5 dní – rychleji než jakákoli jiná aplikace sociálních médií v historii.
8. Editpad (nejlepší pro univerzální shrnování a úpravy textu)
Editpad je nástroj pro shrnování textu, který kombinuje shrnování poznámek, přepisování a úpravy textu. Jeho nástroj pro shrnování textu efektivně zkracuje dlouhé texty, jako jsou články, výzkumné práce a zprávy, do stravitelných shrnutí, aniž by došlo ke ztrátě klíčových bodů.
Tento nástroj pro shrnování textů s umělou inteligencí nabízí parafráze, detekci plagiátů a kontrolu gramatiky, což z něj činí komplexní řešení pro studenty, spisovatele a profesionály. Extrahuje také text z obrázků a generuje eseje nebo příběhy, a to vše za přijatelné ceny.
Nejlepší funkce Editpadu
- Shrňte dlouhé dokumenty do stručných a přesných zpráv.
- Přepište a parafrázujte obsah pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci.
- Extrahujte text z PDF souborů a obrázků pro analýzu nebo shrnutí.
- Rychle a snadno vytvářejte eseje, příběhy a přepsané texty.
- Zahrnuje další nástroje, jako je detekce plagiátů a kontrola gramatiky.
Omezení Editpadu
- Parafráze může občas změnit význam klíčových vět, což vyžaduje ruční kontrolu.
Ceny Editpadu
- Základní student: 5,99 $ (7 dní)
- Základní měsíční tarif: 12,99 $/měsíc
- Pro Student: 9 $ (7 dní)
- Pro Monthly: 19 $/měsíc
Hodnocení a recenze Editpadu
- Nedostatek recenzí
9. Summary Generator (nejlepší pro rychlé shrnutí textu pomocí umělé inteligence)
Tento nástroj založený na umělé inteligenci přemění dlouhý obsah na stručné a podstatné shrnutí. Je ideální pro studenty, výzkumníky a profesionály, protože extrahuje klíčové body a vynechává zbytečné detaily. Tento nástroj je ideální pro práci s výzkumnými pracemi, zprávami nebo dlouhými články, kde je čas omezený.
Jeho pokročilé algoritmy AI zajišťují přesnost a zachovávají důležité informace bez změny kontextu. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní poskytuje přesné a snadno čitelné shrnutí během několika sekund, čímž zefektivňuje konzumaci obsahu pro lidi s nabitým programem.
Nejlepší funkce generátoru shrnutí
- Okamžitě vytvářejte stručné shrnutí dlouhých dokumentů.
- Extrahujte důležité detaily a vyhněte se irelevantnímu obsahu.
- Zachovejte původní význam díky přesnosti umělé inteligence.
- Jednoduché rozhraní umožňuje uživatelům vložit text a shrnout jej jedním kliknutím.
Omezení generátoru shrnutí
- Omezeno na shrnování vloženého textu a chybí integrace s externími platformami.
Ceny generátoru shrnutí
- Zdarma
Hodnocení a recenze generátorů shrnutí
- Nedostatek recenzí
10. Jasper AI (nejlepší pro vícejazyčné shrnování textů a repurposing obsahu)
Nástroj Jasper pro zkracování textů založený na umělé inteligenci nabízí pokročilé funkce pro zhuštění dlouhých dokumentů, článků nebo zpráv do jasných a stručných shrnutí. Jasper podporuje více než 25 jazyků a zajišťuje, že uživatelé mohou vytvářet shrnutí přizpůsobená jejich publiku, přičemž zachovávají původní význam.
Díky přidaným funkcím, jako je Brand Voice a možnost přizpůsobit obsah pro různé platformy, je to univerzální nástroj pro profesionály, marketéry a tvůrce obsahu. Díky pokročilým šablonám a možnostem přizpůsobení je obzvláště účinný pro efektivní škálování tvorby obsahu.
Nejlepší funkce Jasper AI
- Shrňte text až do 5 000 znaků ve více než 25 jazycích.
- Přizpůsobte shrnutí pomocí úprav formality a nastavení cílové skupiny.
- Snadno přetvořte shrnutí na příspěvky na sociálních médiích nebo obsah e-mailů.
- Využijte pokročilé šablony AI k zefektivnění pracovních postupů a přizpůsobení výstupů.
Omezení Jasper AI
- Náročné osvojování si navrhování promptů pro dosažení optimálních výsledků
Ceny Jasper AI
- Tvůrce: 49 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 69 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper AI
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
Dlouholetý uživatel ocenil Jasper za jeho rychlost, efektivitu a schopnost splnit očekávání:
Jasper je vynikající AI, která vytváří informativní texty. Po mnoha letech používání této AI splňuje Jasper všechna moje očekávání. Jakmile se naučíte, jak přizpůsobit Jasper svým cílům, rychlost, s jakou lze úkoly dokončit, je prostě vynikající. Jak se s platformou stále více seznamuji, používám nejvyšší úroveň, což mi šetří peníze i čas.
Myslete nad rámec shrnutí: Zlepšete svůj pracovní postup s ClickUp
Při výběru nástroje pro zkracování textu pomocí umělé inteligence se nezaměřuji pouze na jeho základní funkce – chci se ujistit, že se hladce zapojí do mého pracovního postupu.
Hledám funkce, jako je spolupráce v reálném čase, podpora více platforem a možnost přizpůsobit výstupy různým potřebám. Schopnost nástroje přizpůsobit se různým projektům, týmům a komunikačním platformám může rozhodnout o jeho hodnotě.
V tomto ohledu ClickUp skutečně vyniká. Nejedná se pouze o online nástroj pro shrnování textů, ale o komplexní řešení pro zvýšení produktivity, které propojuje vaše úkoly, dokumenty a týmy.
Ať už pracuji na aktualizacích projektů, navrhuji novinové články nebo zjednodušuji zprávy, ClickUp zajišťuje hladký a efektivní chod všeho.
Jste připraveni zlepšit svůj pracovní postup? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp.