10 nejlepších AI nástrojů pro shrnování odstavců, které vám pomohou zlepšit vaše psaní

Už jste někdy zírali na obrovský dokument a přemýšleli, jak ho celý zvládnete? Já ano, a věřte mi, není to žádná legrace. Proto jsem velkým fanouškem AI nástrojů pro shrnování odstavců. Tyto nástroje vezmou složitý obsah a zredukují ho na rychlá, snadno stravitelná shrnutí, což mi (a vám) ušetří spoustu času.
Ať už jste student zaplavený výzkumnými pracemi nebo profesionál topící se v hromadě zpráv, nástroj pro shrnování textu pomocí umělé inteligence vám zcela změní život! V tomto článku vám představím deset nejlepších nástrojů pro shrnování odstavců pomocí umělé inteligence, které můžete použít.
Co byste měli hledat v AI nástroji pro shrnování odstavců?
Při výběru AI nástroje pro shrnování odstavců hledám nástroje, které jsou přesné, rychlé a snadno použitelné. Správný nástroj zachytí hlavní myšlenky, nabídne flexibilitu a hladce se integruje do mého pracovního postupu.
Pojďme se podívat na několik spolehlivých měřítek, která vám pomohou najít nejlepší nástroj pro shrnování textů.
- Přesnost: Ujistěte se, že nástroj zachycuje hlavní body a nevynechává důležité informace.
- Přizpůsobení: Hledejte možnosti, jak upravit délku shrnutí nebo se zaměřit na konkrétní oblasti.
- Rychlost: AI nástroj pro shrnování odstavců by měl generovat shrnutí rychle, aby šetřil čas.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Jednoduchý, snadno použitelný nástroj je ideální pro zaneprázdněné studenty, výzkumníky a profesionály.
- Kompatibilita: Ujistěte se, že generátor shrnutí pomocí umělé inteligence dokáže zpracovat různé formáty souborů a integrovat se s dalšími nástroji, které používáte.
- Ochrana soukromí a bezpečnost: Ujistěte se, že nástroj pro shrnování textů chrání vaše data, zejména při shrnování citlivého obsahu.
10 nejlepších AI nástrojů pro shrnování odstavců
Nyní, když znáte parametry, zde je podrobný seznam nejlepších produktů dostupných na trhu.
1. ClickUp (nejlepší pro správu dokumentace pomocí umělé inteligence)
ClickUp je univerzální nástroj, který je díky funkcím jako ClickUp Docs a ClickUp Brain (integrovaný AI asistent, který zahrnuje AI Writer for Work) ideální pro správu dokumentace pomocí AI.
S ClickUp Docs mohou uživatelé vytvářet, upravovat a spolupracovat na dokumentech v reálném čase, což je ideální pro správu dlouhých zpráv nebo výzkumných prací.
AI nástroj Brain jde ještě o krok dál a shrnuje dlouhé odstavce, což vám pomůže rychle pochopit klíčové body a postřehy z rozsáhlých dokumentů.
Tato funkce je obzvláště užitečná pro studenty, výzkumníky a profesionály, kteří potřebují efektivně zhušťovat složité informace.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte a upravujte dokumenty společně s ClickUp Docs, který usnadňuje strukturování a správu obsahu v týmovém prostředí.
- Integrujte své dokumenty přímo do ClickUp Tasks a zajistěte si plynulé řízení pracovních postupů a efektivní dokumentaci procesů. Zároveň tak zajistíte, že dokumentace a sledování projektů zůstanou na jednom místě.
- Shrnujte obsah a snadno spravujte rozsáhlé informace pomocí ClickUp Brain, který je ideální pro ty, kteří pracují se složitými nebo dlouhými texty a potřebují rychlý přístup k hlavním bodům.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé uvádějí, že široká škála funkcí může být zpočátku ohromující, zejména pro nové uživatele.
- Omezená flexibilita některých funkcí formátování dokumentů, což může mít vliv na ty, kteří hledají konkrétní designové prvky.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: Ideální pro jednotlivce nebo malé týmy, které začínají, nabízí základní funkce, jako jsou úkoly, dokumenty a nástroje pro spolupráci.
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele – ideální pro rostoucí týmy, tento plán zahrnuje neomezené integrace, dashboardy a více úložného prostoru.
- Business: 12 $/měsíc na uživatele – vhodný pro větší týmy, nabízí pokročilé funkce, jako jsou časové osy, správa pracovní zátěže a prioritní podpora
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen – nejvhodnější pro organizace, které potřebují zabezpečení na podnikové úrovni, vlastní oprávnění a pokročilé reportování.
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně – zahrnuje funkce založené na umělé inteligenci, jako je shrnování dokumentů, které zvyšují produktivitu.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Notta (nejlepší pro přepisování a pořizování poznámek pomocí umělé inteligence)
Notta je výkonný nástroj určený k přepisování zvuku do textu a efektivnímu shrnování dlouhých nahrávek. Je ideální pro studenty, výzkumníky a profesionály, kteří potřebují extrahovat klíčové informace z rozhovorů, schůzek nebo přednášek.
S Notta můžete proměnit hodiny řeči v stručné, snadno stravitelné shrnutí, čímž ušetříte čas a zvýšíte produktivitu.
Nejlepší funkce Notta
- Převádějte zvuk na text v reálném čase s působivou přesností a proměňte schůzky, přednášky nebo rozhovory v prohledávatelné dokumenty.
- Automaticky shrňte dlouhé přepisy, aby uživatelé mohli rychle najít klíčové body, aniž by museli procházet hodiny textu.
- Přepisujte a shrňujte obsah v několika jazycích, což je užitečné pro globální uživatele.
- Sdílejte přepisy a shrnutí snadno s členy týmu, podporujte spolupráci a zvyšujte efektivitu pracovního postupu.
Žádná omezení
- Bezplatný tarif nabízí omezený počet minut přepisů, což nemusí být pro náročné uživatele dostačující.
- Někteří uživatelé uvádějí, že přesnost přepisu může klesnout, pokud se jedná o silné přízvuky nebo méně srozumitelné zvukové nahrávky.
- Omezené možnosti formátování přepisů, což může být problém pro ty, kteří potřebují vybroušené finální výstupy.
Ceny Notta
- Bezplatný tarif
- Pro plán: 9 $ měsíčně
- Obchodní plán: 16,67 $ měsíčně
- Plán pro podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notta
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici
3. TLDR (nejlepší pro rychlé a zjednodušené shrnování)
TLDR je určen pro ty, kteří potřebují rychlé a přehledné shrnutí bez zbytečné složitosti. Je ideální pro všechny, kteří chtějí rychle vytáhnout klíčové body z dlouhého obsahu, a nabízí efektivní řešení, které šetří čas i námahu.
Nejlepší funkce TLDR
- Díky stručným a výstižným shrnutím rychle pochopíte podstatné informace.
- Vytvářejte shrnutí s minimem kliknutí díky jednoduchému a přehlednému rozhraní.
- Snadno shrňujte webové stránky pomocí rozšíření pro prohlížeč.
Omezení TLDR
- Tento nástroj nenabízí přílišnou flexibilitu při úpravách délky nebo podrobnosti shrnutí.
- Zaměřuje se výhradně na shrnování textu bez pokročilých funkcí, jako jsou poznatky založené na umělé inteligenci.
Ceny TLDR
- Zdarma
- Bronz: 5 $ měsíčně
- Gold: 10 $ měsíčně
- Platinum: 20 $ měsíčně
Hodnocení a recenze TLDR
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Není k dispozici
4. SummarizeBot (nejlepší pro vícejazyčné shrnování pomocí umělé inteligence)
SummarizeBot je navržen pro extrahování klíčových informací z různých formátů obsahu. Ať už pracujete s textem, zvukem nebo videem, tento generátor shrnutí využívající umělou inteligenci používá pokročilou umělou inteligenci a technologii blockchain k rychlému a přesnému shrnutí obsahu.
Tento nástroj pro shrnování textu pomocí umělé inteligence je obzvláště užitečný pro profesionály, kteří potřebují rychlé a stručné shrnutí dlouhého dokumentu, přednášky nebo videa.
Nejlepší funkce SummarizeBot
- Shrňte text, zvuk, obrázky nebo video pomocí tohoto univerzálního nástroje.
- Zpracovávejte své dokumenty bezpečně pomocí technologie blockchain.
- Upravte délku shrnutí tak, aby vyhovovalo různým potřebám, od rychlých přehledů po podrobné odstavce.
- Ušetřete čas extrahováním klíčových informací z dokumentů a webových stránek a zlepšete porozumění textu.
Omezení SummarizeBot
- Uživatelé uvádějí, že shrnutí generovaná umělou inteligencí mohou někdy opomenout důležité detaily, zejména u velmi složitých obsahů.
- Bezplatná verze má přísná omezení velikosti souborů a počtu shrnutí, což může být pro časté uživatele omezující.
- Někteří uživatelé považují rozhraní za méně intuitivní ve srovnání s jinými nástroji pro shrnování.
Ceny SummarizeBot
- Zdarma
- Standard: 179 $ měsíčně
- Vlastní: Platíte podle skutečného využití
Hodnocení a recenze SummarizeBot
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Není k dispozici
5. Resoomer (nejlepší pro rychlé shrnování textu)
Resoomer je navržen tak, aby pomáhal studentům, výzkumným pracovníkům a profesionálům shrnovat dlouhé články, zprávy a dokumenty. Je ideální pro rychlé zhuštění velkého množství textu do stravitelných shrnutí.
Resoomer se zaměřuje na identifikaci klíčových bodů a zjednodušuje proces výzkumu, takže uživatelé mohou snadno extrahovat podstatné informace.
Nejlepší funkce Resoomeru
- Rychle zhušťujte dlouhé články, výzkumné práce nebo zprávy do stručných shrnutí, která jsou ideální pro akademické nebo profesionální použití.
- Vytvářejte shrnutí efektivně pomocí snadno použitelné platformy, která uživatelům umožňuje vkládat text přímo nebo nahrávat soubory k shrnutí.
- Shrnujte obsah v několika jazycích, což je ideální pro uživatele napříč mezinárodními hranicemi.
- Získejte snadný přístup k důležitým informacím z webového obsahu jediným kliknutím pomocí rozšíření prohlížeče Resoomer.
Omezení nástroje Resoomer
- Podporuje především textové vstupy, takže je méně univerzální pro shrnování jiných formátů, jako jsou audio nebo video.
- Shrnutí mohou občas postrádat kontext nebo nuance, zejména u velmi složitých textů.
- K použití je nutné připojení k internetu, což může být nevýhodou pro uživatele, kteří potřebují přístup offline.
Ceny Resoomeru
- Verze PRO: Od 9,90 € za měsíc
Hodnocení a recenze Resoomer
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
6. Scholarcy (nejlepší pro shrnutí akademických výzkumů a správu referencí)
Scholarcy se používá ke zefektivnění akademického výzkumu tím, že generuje rychlé a podrobné shrnutí výzkumných prací, článků a zpráv.
Díky sumarizačním kartám založeným na umělé inteligenci a automatickým funkcím citování tohoto nástroje je snazší vstřebat složitý obsah a udržet si přehled během celého výzkumného procesu.
Nejlepší funkce Scholarcy
- Vytvářejte souhrnné kartičky pro výzkumné práce a články, které vám pomohou rychle pochopit hlavní argumenty a závěry.
- Automaticky extrahujte a organizujte odkazy a citace pro vytváření bibliografií.
- Soustřeďte se na to nejdůležitější, aniž byste museli procházet celý text, protože tento nástroj zvýrazní nejdůležitější věty v dokumentu.
Omezení Scholarcy
- Scholarcy funguje nejlépe s výzkumnými pracemi a akademickými články, ale s jinými typy dokumentů nemusí pracovat tak efektivně.
- Ačkoli je k dispozici bezplatná zkušební verze, většina pokročilých funkcí je dostupná pouze v placených verzích, což může být pro některé uživatele nevýhodou.
- Někteří uživatelé hlásí občasné problémy s formátováním extrahovaných odkazů.
Ceny Scholarcy
- Zdarma
- Scholarcy plus: 4,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Scholarcy
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
7. Genei (nejlepší pro výzkum a shrnování obsahu pomocí umělé inteligence)
Genei je další dobrý AI nástroj pro shrnování odstavců, který můžete vyzkoušet. Využívá strojové učení k extrakci klíčových poznatků z výzkumných prací, článků a dalších dlouhých dokumentů, čímž uživatelům šetří značné množství času a úsilí.
S Genei můžete zvýraznit klíčové body, zhušťovat rozsáhlé informace do stručných shrnutí a dokonce automaticky generovat citace, což z něj činí skvělý nástroj pro úkoly náročné na výzkum.
Nejlepší funkce Genei
- Extrahujte klíčové body a myšlenky z akademických článků, aniž byste přehlédli důležité detaily.
- Přizpůsobte délku a zaměření shrnutí vašim konkrétním potřebám.
- Automaticky generujte přesné citace pro výzkumné práce a zjednodušte tak proces odkazování.
- Shrňte více dokumentů najednou pro vzájemné porovnání a srovnání mezi zdroji.
- Uspořádejte si svůj výzkum pomocí integrovaných funkcí pro pořizování poznámek a zvýrazňování.
Omezení Genei
- Někteří uživatelé uvádějí, že shrnování pomocí Genei funguje nejlépe u souborů PDF, což omezuje flexibilitu u jiných formátů, jako jsou dokumenty Word.
- Zatímco bezplatná zkušební verze nabízí základní funkce, pro přístup k plnému výkonu Genei je nutné placené předplatné.
- Na rozdíl od některých konkurentů postrádá Genei vestavěné nástroje pro spolupráci na týmových projektech.
Ceny Genei
- Základní tarif: Od 4,99 £ měsíčně
- Pro plán: Od 19,99 £ měsíčně
Hodnocení a recenze Genei
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
8. QuillBot (nejlepší pro shrnování a přepisování obsahu pomocí umělé inteligence)
Umělá inteligence QuillBot pomáhá zhušťovat text a zlepšovat čitelnost. Tento shrnující a AI nástroj pro psaní efektivně extrahuje nejdůležitější detaily, zatímco jeho parafrázovací nástroj pomáhá přepisovat obsah tak, aby si zachoval originalitu a srozumitelnost.
Nejlepší funkce QuillBot
- Přepište a přeformulujte obsah bez ztráty významu, zlepšete srozumitelnost a vyvarujte se plagiátorství.
- Získejte podstatné informace tím, že rychle zkrátíte dlouhé dokumenty nebo články na klíčové body.
- Detekujte a opravujte gramatické chyby, aby vaše texty byly dokonalé a profesionální.
- Automaticky vytvářejte přesné citace pro svůj výzkum v různých formátech a ušetřete čas.
Omezení QuillBot
- Bezplatná verze tohoto AI shrnovače odstavců má omezený počet slov, což nemusí být dostačující pro větší dokumenty.
- Někteří uživatelé uvádějí, že shrnutí a parafráze generované umělou inteligencí mohou občas opomenout klíčové nuance.
- Na rozdíl od některých jiných nástrojů se QuillBot neintegruje do systémů pro správu úkolů, což omezuje spolupráci v rámci pracovního postupu.
Ceny QuillBot
- Zdarma
- Premium: 9,95 $ měsíčně
Hodnocení a recenze QuillBot
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
9. Paperpile (nejlepší pro správu referencí pomocí umělé inteligence)
Paperpile je cloudový správce referencí navržený pro zefektivnění organizace dokumentů a správy citací. Je to ideální nástroj pro ty, kteří pracují s velkým množstvím literatury. Nástroj se hladce integruje s Google Docs a poskytuje snadný přístup k vytváření citací a spolupráci.
Nejlepší funkce Paperpile
- Ukládejte a organizujte tisíce odkazů pomocí jednoduchého rozhraní typu drag-and-drop, které usnadňuje správu rozsáhlých knihoven akademických prací.
- Automaticky generujte citace a bibliografie v Google Docs, abyste se mohli soustředit na psaní a spolupráci.
- Efektivně sledujte výzkumné dokumenty importováním, anotováním a organizováním souborů PDF ve vaší knihovně Paperpile.
- Synchronizujte svou knihovnu napříč zařízeními pomocí Google Drive a zajistěte si tak neustálý přístup ke svým referencím.
Omezení Paperpile
- Uživatelé uvádějí, že nástroj je méně funkční v offline režimu, což může být nevýhodou pro ty, kteří často pracují bez přístupu k internetu.
- Pro nové uživatele může být proces nastavení a integrace s externími databázemi mírně náročný.
- V současné době Paperpile nepodporuje Microsoft Word, takže je omezen na uživatele Google Docs.
Ceny Paperpile
- Bezplatná zkušební verze: 30denní bezplatná zkušební verze
- Akademický plán: 2,99 $ měsíčně (účtováno ročně)
- Obchodní plán: 9,99 $ měsíčně (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Paperpile
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 120 recenzí)
10. Summary Box (nejlepší pro rychlé a přesné shrnutí textu)
Summary Box je skvělý AI nástroj pro shrnování odstavců pro ty, kteří potřebují rychle získat přehled o dlouhém obsahu. Vyznačuje se jednoduchostí a rychlostí a nabízí stručná shrnutí, která uživatelům pomáhají ušetřit čas a snadno pochopit klíčové body původního textu.
Můžete chatovat a klást otázky přímo na jakékoli webové stránce pomocí prohlížeče Chrome a dokonce shrnovat videa z YouTube.
Nejlepší funkce Summary Box
- Získejte rychlý přehled o hlavních bodech díky přesným shrnutím odstavců.
- Shrňte obsah pouhými několika kliknutími pomocí jednoduchého a intuitivního rozhraní.
- Díky jeho multijazyčným schopnostem můžete efektivně pracovat s texty v různých jazycích.
- Vytvářejte textové shrnutí, aniž byste museli opustit svůj pracovní postup, díky integraci nástroje pro shrnování pomocí umělé inteligence s různými platformami a aplikacemi.
Omezení Summary Box
- Uživatelé mohou postrádat možnost upravit délku shrnutí nebo se zaměřit na konkrétní části.
- Někteří uživatelé uvádějí, že ve srovnání s konkurencí podporuje méně formátů souborů.
- Neexistuje žádný bezplatný tarif.
Ceny Summary Box
- Základní tarif: 4 $ měsíčně
- Prémiový tarif: 7 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Summary Box
- G2: 4,5/5 (více než 10 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici
Zvládněte svůj čas s dokonalým AI nástrojem pro shrnování textů
Ve světě, kde je čas drahocenný, může být nalezení správného AI nástroje pro shrnování odstavců zásadním zlomem. Tyto nástroje vám ušetří hodiny času tím, že z dlouhých textů vytáhnou klíčové informace, takže se můžete snadněji soustředit na to, co je opravdu důležité.
Ať už jste student, výzkumník nebo profesionál, dobrý AI nástroj pro shrnování odstavců zvýší vaši produktivitu a pomůže vám udržet kontrolu nad vaší pracovní zátěží. Osobně považuji ClickUp za vynikající nástroj. Díky funkcím jako ClickUp Docs a ClickUp Brain se správa dokumentů stává hračkou.
Jste připraveni zefektivnit svou práci? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vyzkoušejte rozdíl na vlastní kůži!