10 nejlepších nástrojů pro shrnování výzkumných článků pro rychlé získání informací

Správa termínů a nesčetných úkolů může způsobit, že procházení výzkumných studií je vyčerpávající. Není vždy praktické číst každý řádek složitého akademického článku, abyste získali klíčové poznatky pro svou práci.
Proto jsem se obrátil na nástroje pro shrnování výzkumných článků založené na umělé inteligenci. Tyto nástroje poskytují stručná a praktická shrnutí, která vám ušetří hodiny ruční práce.
V tomto blogu se podíváme na některé z nejlepších generátorů shrnutí výzkumných článků, které jsme s mým týmem otestovali. Jste připraveni konečně zavřít ty otevřené záložky? 🗃️
Co byste měli hledat v nástroji pro shrnování výzkumných článků?
Při výběru autora nebo shrnovače výzkumných článků je důležité zaměřit se na funkce, které vám zajistí hladký a efektivní proces. Nejlepší shrnovače nabízejí rovnováhu mezi výkonem, uživatelským komfortem a flexibilitou. Zde jsou klíčové funkce, které byste měli upřednostnit:
- Přesnost: Měl by být schopen extrahovat klíčové myšlenky a zároveň zachovat podstatné detaily.
- Rychlost: Nástroj musí rychle shrnovat výzkumné články, čímž vám ušetří drahocenný čas.
- Snadné použití: Přehledné a uživatelsky přívětivé rozhraní usnadňuje práci s tímto nástrojem.
- Integrace: Měl by dobře fungovat s jinými platformami, takže budete moci plynule přecházet mezi aplikacemi.
- Přizpůsobení: Měli byste mít možnost upravit nastavení, jako je délka shrnutí nebo zaměření, tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.
- Zachování detailů: Shrnující nástroj musí zjednodušit obsah, aniž by došlo ke ztrátě důležitých informací.
🧠 Zajímavost: První známý akademický časopis, Philosophical Transactions, vydala Royal Society of London v roce 1665. Dnes existuje po celém světě více než 30 000 recenzovaných časopisů!
10 nejlepších nástrojů pro shrnování výzkumných článků
Zde je můj seznam 10 nejlepších nástrojů, které mi pomohly rychle extrahovat klíčové body z akademických článků, aniž bych se zabýval detaily. 👇
1. ClickUp (nejlepší pro správu dokumentace a shrnování pomocí umělé inteligence)
ClickUp je komplexní nástroj pro správu práce a spolupráci na dokumentech, který se postará o správu výzkumu, plánování a organizaci projektů.
Všechny funkce ClickUp jsou úzce integrovány s ClickUp Brain, proprietárním AI asistentem tohoto nástroje. Ten dokáže rychle zkrátit dlouhé výzkumné práce na stručné shrnutí a extrahovat klíčové body a podstatné detaily.
Mezi výkonné funkce ClickUp Brain patří odpovídání na otázky týkající se vašich úkolů, dokumentů a lidí, správa celého pracovního prostoru a dokonce i generování obsahu – vše na jednom místě. Je navržen tak, aby zefektivnil váš pracovní postup a zvýšil produktivitu.
Chcete-li shrnout výzkumné články, můžete je přidat přímo do ClickUp Docs. Docs vám umožňuje vytvářet, upravovat a spolupracovat na dokumentech v reálném čase. Jakmile je váš článek v Docs, nechte Brain, aby převzal generování přesného shrnutí.
Tón, čitelnost a hloubku shrnutí můžete přizpůsobit různým cílovým skupinám. Ať už potřebujete jednoduchý přehled nebo podrobnější analýzu, Docs and Brain zajistí, že celý proces bude efektivní a flexibilní.
Kromě toho vám ClickUp AI Summary and Update Generation umožňuje vytvářet shrnutí a aktualizace vašich úkolů a dokumentů pouhými několika kliknutími.
ClickUp také obsahuje širokou škálu šablon, které lze přizpůsobit vašim potřebám v oblasti výzkumu a shrnování. K dispozici jsou šablony pro všechny možné případy použití, od plánování výzkumu až po dokumentaci procesů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Shrňte cokoli: Rychle vytvářejte shrnutí výzkumných poznámek, kapitol knih nebo chatových zpráv přímo v ClickUp.
- Přidat shrnutí: Vložte automaticky generovaný blok shrnutí, který poskytne rychlý přehled o dokumentu nebo stránce.
- Vytáhněte akční položky: Identifikujte akční položky nebo další kroky z vašich dokumentů, chatů a výzkumných poznámek pomocí AI.
- Řízení projektů: Umožněte propojené pracovní postupy pomocí integrovaných dokumentů, dashboardů v reálném čase a šablon pro shrnutí projektů.
Omezení ClickUp
- Shrnutí dokumentů, které nejsou v ClickUp, jako jsou PDF nebo externí soubory, může vyžadovat další krok, a to jejich nahrání.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Scholarcy (nejlepší pro shrnování akademických výzkumů a učebnic)
Scholarcy shrne jakýkoli článek, příspěvek nebo učebnici, kterou mu předložíte. Nedávno přidal také podporu pro shrnování videí z YouTube.
Nástroj pro shrnování také přeměňuje složité textové bloky na kartičky, se kterými můžete interagovat. Navíc můžete přidávat poznámky a dělat si zápisky, abyste si uspořádali svou výzkumnou práci.
Nejlepší funkce Scholarcy
- Přizpůsobte si shrnutí tak, aby odpovídala vašemu stylu čtení, pomocí funkce „Enhance“.
- Ukládejte shrnutí ve formě kartiček a uložte je do své knihovny.
- Pomocí rozšíření prohlížeče můžete generovat shrnutí přímo z online článků, aniž byste museli opustit stránku.
- Exportujte shrnutí v různých formátech, abyste usnadnili integraci s jinými nástroji.
Omezení Scholarcy
- Doba zpracování je relativně pomalejší.
- Některé užitečné funkce, jako je přístup do knihovny Scholarcy, vyžadují placené předplatné.
Ceny Scholarcy
- Bezplatný tarif
- Scholarcy Plus: 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Scholarcy
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Quillbot Summarizer (nejlepší pro rychlé a snadné shrnutí)
Bezplatný AI shrnovač Quillbot zhušťuje a uvádí klíčové body jakéhokoli článku, práce nebo dokumentu. Umožňuje vám vybrat si výstup: odrážky nebo tradiční odstavce.
Dalším užitečným doplňkem pro lepší plánování výzkumu je možnost zvolit délku generovaného shrnutí pomocí posuvníku.
Nejlepší funkce nástroje Quillbot Summarizer
- Vytvářejte shrnutí ve formě odstavců nebo odrážek.
- Získejte srovnání výstupu s původním textem.
- Zlepšete kvalitu textu pomocí integrovaných nástrojů pro parafrázi a kontrolu gramatiky.
- Upravte délku shrnutí pomocí posuvníku.
Omezení nástroje Quillbot Summarizer
- Bezplatná verze je omezena na shrnutí pouze 600 slov najednou.
- Nevhodné pro shrnování delších článků a kapitol knih.
Ceny nástroje Quilbot Summarizer
- Bezplatný tarif
- Quillbot Premium: 4,17 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze nástroje Quillbot Summarizer
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
🧠 Zajímavost: Ačkoli se vzájemné hodnocení stalo standardní praxí pro ověřování výzkumu ve 20. století, samotný termín byl poprvé použit již v 18. století.
4. Otio (nejlepší pro výzkumníky, kteří hledají komplexní nástroj pro shrnování a úpravy)
Otio je výzkumný asistent využívající umělou inteligenci, který shrne vaše dokumenty a komunikuje s nimi. Umožňuje vám psát a upravovat dokumenty v textovém editoru s umělou inteligencí. Tento nástroj dokáže automaticky generovat shrnutí z více zdrojů, včetně souborů PDF a videí na YouTube.
Nejlepší funkce Otio
- Získejte podrobné a strukturované shrnutí z dokumentů, odkazů na blogy a videí na YouTube.
- Automatizujte složité a opakující se výzkumné pracovní postupy pomocí nástroje pro automatizaci Otio.
- Zefektivněte úpravy a parafráze návrhů pomocí vestavěného textového editoru a dosáhněte tak špičkových výsledků.
- Pracujte přímo s vašimi výzkumnými články pomocí pokročilých modelů, jako jsou GPT 4o, Claude 3. 5 a Mistral, a získejte hlubší poznatky.
Omezení Otio
- Omezená kontrola nad stylem generovaných shrnutí
Ceny Otio
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otio
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
5. Paper Digest (nejlepší pro výzkumníky v oborech STEM a humanitních vědách)
Paper Digest je mezi akademickými výzkumníky dobře známý nástroj.
Shrnuje spolehlivé recenze literatury a podporuje otázky a odpovědi na základě literatury a souborů PDF, které poskytnete, což z něj činí cenný zdroj pro hloubkový výzkum.
A to nejlepší? Paper Digest to vše zvládá, aniž by se dopustil největšího úskalí systémů založených na umělé inteligenci – halucinací. Zajišťuje, že veškerý generovaný obsah je založen na ověřitelných důkazech.
Nejlepší funkce Paper Digest
- Pište komplexní recenze literatury založené na faktických informacích.
- Získejte přístup k technologickému znalostnímu grafu v měřítku celého odvětví s aktualizacemi v reálném čase ze stovek zdrojů.
- Identifikujte klíčové trendy a mezery ve stávajícím výzkumu v jakékoli oblasti znalostí.
Omezení Paper Digest
- Při výběru článků může docházet k přirozenému zkreslení.
- Má omezené možnosti exportu.
Ceny Paper Digest
- Zdarma
- Prémiové tarify: Od 6,66 $/měsíc
Hodnocení a recenze Paper Digest
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Resoomer (nejlepší pro shrnování webových stránek přímo ve vašem prohlížeči)
Resoomer je nástroj pro shrnování textů založený na umělé inteligenci. Převádí velké objemy textu na stručná shrnutí a zaměřuje se přitom na klíčové myšlenky a argumenty obsažené v daném obsahu.
Tento nástroj vám také umožňuje shrnovat text z obrázků. Další vynikající funkcí je čtecí asistent, který vám umožňuje klást otázky týkající se vašeho dokumentu, abyste získali hlubší porozumění.
Nejlepší funkce Resoomeru
- Pomocí pokročilých algoritmů identifikujte klíčové myšlenky a fakta v různých typech textů.
- Podpora více než 66 jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny, portugalštiny a španělštiny.
- Zpracovávejte různé formáty, jako jsou PDF, DOCX, obrázky a videa, a shrňte tak nejrůznější obsah.
- Zvýrazněte důležité věty z původního textu a zahrňte je do shrnutí pro lepší pochopení.
Omezení Resoomeru
- Může mít potíže s velmi dlouhými dokumenty, což vede k méně přesným shrnutím.
- Omezené možnosti přizpůsobení shrnutí
Ceny Resoomer
- Bezplatný tarif
- Pro plán: Začíná na 12,99 $.
Hodnocení a recenze Resoomer
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Některé výzkumné projekty mohou zahrnovat rozsáhlé mezinárodní týmy, což někdy vede k publikacím s tisíci spoluautory. Například studie COVIDSurg Collaborative and GlobalSurg Collaborative, publikovaná v roce 2021, drží rekord s úctyhodným počtem 15 025 autorů, což z ní činí nejvíce spoluautorskou recenzovanou akademickou práci podle Guinnessovy knihy rekordů.
7. SciNote Manuscript Writer (nejlepší pro stávající uživatele SciNote a laboratorní týmy)
SciNote Manuscript Writer je pokročilá funkce integrovaná do platformy elektronických laboratorních zápisníků (ELN) SciNote. Využívá umělou inteligenci, aby pomohla výzkumným pracovníkům při psaní vědeckých rukopisů.
Na základě uložených dat také vytváří klíčové sekce, jako je úvod, materiály a metody, výsledky a odkazy.
Nejlepší funkce SciNote Manuscript Writer
- Vytvářejte strukturované návrhy vědeckých rukopisů pomocí umělé inteligence.
- Vytvořte první návrhy rukopisů přímo na základě existujících výzkumných dat.
- Integrujte s SciNote ELN a využijte zaznamenaná data a odkazy z otevřených časopisů.
- Upravujte a rozšiřujte návrhy tak, aby zahrnovaly diskuse a závěry založené na vašich zjištěních.
Omezení programu SciNote Manuscript Writer
- Vhodné pouze pro výzkumné pracovníky a vědce pracující v laboratořích.
- Nejedná se o samostatný produkt; vyžaduje placený tarif SciNote.
Ceny SciNote Manuscript Writer
Ceny na míru
Hodnocení a recenze SciNote Manuscript Writer
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
8. Linguix AI Summarizer (nejlepší pro vylepšení akademického a profesionálního psaní)
Linguix je v podstatě nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci, který je navržen tak, aby jakékoli psaní bylo jasné a bezchybné. Jeho funkce však přesahují základní pomoc při psaní a podporují také marketingové, prodejní a zákaznické týmy.
Kromě kontroly gramatiky a pravopisu v několika jazycích obsahuje také asistenta pro psaní s umělou inteligencí, nástroj pro přepisování textu, generátor skóre obsahu a další funkce, které nabízejí ucelenou sadu nástrojů pro jakékoli potřeby v oblasti psaní.
Nejlepší funkce nástroje Linguix AI Summarizer
- Získejte asistenta AI pro různé oblasti podnikání, jako je prodej, marketing a zákaznická podpora.
- Zhušťujte dlouhé texty do stručných a souvislých shrnutí pomocí schopností zpracování přirozeného jazyka (NLP).
- Snadná integrace se všemi běžnými prohlížeči (Chrome, Safari, Firefox, Opera) a Google Workspace.
Omezení nástroje Linguix AI Summarizer
- Je závislý na prohlížeči a má omezenou funkčnost s aplikacemi, které nejsou založeny na webu.
- Shrnovač není dostupný jako samostatný nástroj.
Ceny nástroje Linguix AI Summarizer
- Bezplatná zkušební verze
- Prémiový tarif: 5,99 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze nástroje Linguix AI Summarizer
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 90 recenzí)
9. SummarizeBot (nejlepší pro generování shrnutí z více zdrojů)
SummarizeBot je jediný nástroj na tomto seznamu, který využívá jak blockchain, tak umělou inteligenci. Je navržen tak, aby shrnoval text, odkazy, audio a obrázky. Platforma používá jedinečný vědecký algoritmus pro shrnování, který slibuje přesné a bezchybné shrnutí.
Funguje trochu jinak než ostatní nástroje: svůj obsah sdílíte s botem prostřednictvím Facebook Messengeru nebo Slacku. Bot zpracovává informace v reálném čase a výsledky dodává během několika sekund.
Nejlepší funkce SummarizeBot
- Shrnujte různé typy obsahu, včetně webových odkazů, dokumentů, obrázků a zvukových souborů.
- Extrahujte důležitá klíčová slova a klíčové fragmenty pro rychlé pochopení hlavních témat.
- Získejte souhrny zpráv z více než 50 000 zdrojů zadáním „nejnovější“ nebo „zprávy + téma“.
- Přístup přes Facebook Messenger a Slack bez nutnosti instalace dalších aplikací.
- Integrujte API pro pokročilé funkce, jako je analýza sentimentu a detekce falešných zpráv.
Omezení SummarizeBot
- V současné době je integrován pouze s aplikacemi Messenger a Slack.
- Nepodporuje shrnování videí.
Ceny SummarizeBot
- Zdarma
- Business API: Ceny začínají na 179 USD/měsíc
Hodnocení a recenze SummarizeBot
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Genei (nejlepší pro shrnování akademických článků s extrakcí klíčových slov)
Genei je profesionální nástroj pro shrnování dokumentů a výzkum založený na umělé inteligenci, určený pro tvorbu obsahu a akademické psaní. Okamžitě generuje shrnutí a seznam často se vyskytujících klíčových slov ve výzkumné práci nebo literární rešerši.
Tato platforma vám také pomůže organizovat výzkumné články a další dokumenty tím, že je ukládá do přizpůsobitelných projektů a složek.
Nejlepší funkce Genei
- Automaticky generuje shrnutí dokumentů, rozděluje je do sekcí a klíčových bodů a přidává hypertextové odkazy pro snadnou orientaci.
- Vyberte si z různých algoritmů pro vytváření shrnutí, včetně shrnutí více dokumentů.
- Extrahujte a řaďte klíčová slova z dokumentů podle relevance a frekvence, s jedním kliknutím přejděte na místa v textu, kde se vyskytují, nebo je přidejte do poznámek.
- Rozšiřujte nebo upřesňujte poznámky do propracovanější prózy pomocí nástrojů pro psaní založených na technologii GPT-3.
Omezení Genei
- Je omezeno na shrnování textových souborů.
- Není k dispozici žádný bezplatný tarif.
Ceny Genei
- Genei Basic: 10 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Genei Pro: 32 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Genei
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: 4,8/5 (více než 25 recenzí)
Shrňte klíčové poznatky z výzkumných článků pomocí ClickUp
Pokud hledáte více než jen nástroj pro shrnování článků pomocí umělé inteligence – něco, co zefektivní celý váš pracovní postup – mým nejlepším tipem je ClickUp.
Kromě výzkumných článků ClickUp Brain převádí zápisy z jednání, vlákna úkolů a dlouhé dokumenty do stručných shrnutí. Chcete extrahovat klíčové informace z konkrétního výzkumného článku? Žádný problém. Potřebujete zkrátit článek? Hotovo.
