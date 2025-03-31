10 nejlepších AI nástrojů pro shrnování přepisů, které vám ušetří čas

Chci trávit méně času na schůzkách a více času prací. Nejsem sám.
Zaměstnanci tráví v průměru 11,3 hodin týdně na schůzkách, což představuje téměř 30 % pracovního týdne!
Dlouhé schůzky často vedou k multitaskingu (doom scrolling, odpovídání na e-maily a zprávy ve Slacku). 55 % zaměstnanců přiznává, že během delších schůzek multitaskuje, a 39 % dokonce během schůzky usnulo.
Právě v tom mohou pomoci nástroje pro přepisování pomocí umělé inteligence. Nejenže přepisují, ale také zvýrazňují klíčové body, shrnou diskuse a pomáhají nám soustředit se na to, co je opravdu důležité.
⏰ 60sekundové shrnutí
Po otestování nejlepších nástrojů pro shrnování přepisu pomocí umělé inteligence a generátorů shrnutí pomocí umělé inteligence jsem výběr zúžil na těchto 10, které vám ušetří čas, udrží vaši produktivitu na správné úrovni a pomohou vám vyhnout se nepříjemné únavě z jednání:
- ClickUp (nejlepší pro efektivní zpracování přepisů a zvukových projektů)
- Otter. ai (nejlepší pro společné poznámky z jednání)
- Sonix (nejlepší pro vícejazyčné přepisy)
- Trint (nejlepší pro novinářské účely)
- Rev (nejlepší pro katalogizaci archivů)
- Fireflies. ai (nejlepší pro dokumentaci schůzek na více platformách)
- Scribe (nejlepší pro dokumentaci)
- Descript (nejlepší pro rychlou úpravu videí)
- Deepgram (nejlepší text-to-speech s vysokou propustností a minimální latencí)
- Fathom (nejlepší pro týmy prodeje a zákaznické podpory)
Co byste měli hledat v nástrojích pro shrnování přepisu?
Dříve jsem k vytváření podrobných shrnutí schůzek používal software pro převod řeči na text. Funkce AI pro shrnování přepisu to však výrazně usnadňují.
Toto je to, co hledám v dobrém nástroji pro shrnování textu:
- Přesnost: Potřebuji nástroje s přesností přes 98 %, aby štěkání mého psa neskončilo jako úkol k provedení.
- Přizpůsobení: Ať už chci odrážky nebo klíčové body, musí to odpovídat mému stylu.
- Integrace: Synchronizace se Zoomem, Google Drive nebo Slackem je doslova záchranou.
- Jazyková podpora: Pro vícejazyčné týmy je široká jazyková kompatibilita nutností.
- Snadné použití: Nechci ztrácet čas procházením nepřehledných nabídek.
- Možnosti exportu: Flexibilní formáty, jako jsou PDF nebo DOCX, usnadňují sdílení shrnutí.
Tyto funkce mi pomáhají zvýšit produktivitu schůzek a lépe využít svůj čas.
🧠 Zajímavost: Průzkum SurveyMonkey zjistil, že 42 % zaměstnanců někdy má pocit, že „tato schůzka mohla být nahrazena e-mailem“, a 32 % si to myslí většinu času nebo vždy.
10 nejlepších programů pro shrnování přepisu
Když jsem minulý měsíc uviděl v kalendáři více než 45 schůzek, musel jsem přijít na to, jak využít AI pro pořizování poznámek ze schůzek a ušetřit čas. Strávil jsem tedy celý týden tím, že jsem se snažil pochopit, jak AI nástroje pro shrnování přepisu fungují a který z nich bych měl použít. Zde je přehled toho, co jsem zjistil.
1. ClickUp (nejlepší pro efektivní zpracování přepisů a zvukových projektů)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
ClickUp používám v práci jako komplexní platformu pro správu projektů již téměř 2 roky. Funguje také jako moje osobní wiki. Vyzkoušel jsem několik AI nástrojů pro shrnování přepisů (které jsou uvedeny níže), ale vždy jsem se vrátil k ClickUp.
ClickUp AI Notetaker transformuje schůzky na praktické poznatky pomocí automatizovaných přepisů, inteligentních shrnutí a identifikovatelných akčních položek. Hladce se integruje s vašimi úkoly a dokumenty ClickUp, čímž zajišťuje, že všechny poznámky ze schůzek jsou organizované a přístupné. Klíčová rozhodnutí a úkoly jsou zaznamenávány, přiřazovány a sledovány v rámci ClickUp, což zefektivňuje pracovní postupy. Díky shrnutím generovaným umělou inteligencí a akčním položkám automaticky zveřejňovaným ve vašich chatových kanálech udržuje ClickUp AI Notetaker všechny v souladu a produktivní.
Také se mi líbí, jak mi ClickUp Brain pomáhá pracovat chytřeji a rychleji tím, že generuje jasné shrnutí a klíčové body a hladce se integruje se Slackem a mým e-mailem. Je to opravdu všestranný nástroj pro AI přepisy a shrnutí.
Kalendář ClickUp organizuje můj život díky přehlednému zobrazení termínů. Je také propojený s mým kalendářem Google, což mi usnadňuje správu mého rozvrhu. Pomáhá mi to sledovat všechny moje schůzky a usnadňuje mi získávání všech zápisů ze schůzek!
S ClickUp Clips mohu během schůzek nahrávat zvuk, který lze spravovat v ClickUp Clips Hub a shrnovat pomocí ClickUp Brain. Pro větší pohodlí můžete také upravit délku shrnutí.
Nejvíce se mi líbí funkce ClickUp Connected Search. Namísto procházení poznámek nebo poslechu celých nahrávek vyhledám slovo a ClickUp mě přenese přímo do správné části správného dokumentu. S funkcí ClickUp Connected Search mohu doslova vyhledávat cokoli v rámci svého ekosystému Clickup.
Ušetří vám to spoustu času, zejména v momentech, kdy si říkáte: „Už jsme o tom mluvili?“
Sdílení přepisů s mým týmem je stejně snadné a vědomí, že vše je propojeno na jednom místě, umožňuje hladkou spolupráci. Pomáhá mi to pracovat chytřeji, rychleji a s mnohem menší únavou z jednání.
A to nejlepší? Už nemusíte prohledávat roztroušené soubory. Uchovávejte všechny své souhrny přepisů, poznámky a klíčové body na jednom organizovaném místě pomocí ClickUp Docs. Uspořádejte si dokumenty podle projektů, témat nebo kategorií pomocí složek a podsložek, abyste měli rychlý přístup k důležitým informacím.
A nejde jen o mě. Tady je, co o ClickUp říká Marianela Fernandez, konzultantka pro úpravu vody ve společnosti Eco Supplier Panamá.
Díky integraci různých funkcí, jako jsou oznámení, kalendáře, e-maily a pracovní postupy při realizaci projektu, ClickUp účinně zabraňuje zaměstnancům soustředit se na neustálé přezkoumávání různých technologických mechanismů a umožňuje jim soustředit se na úkoly, které generují hodnotu.
Díky integraci různých funkcí, jako jsou oznámení, kalendáře, e-maily a pracovní postupy při realizaci projektu, ClickUp účinně zabraňuje zaměstnancům soustředit se na neustálé přezkoumávání různých technologických mechanismů a umožňuje jim soustředit se na úkoly, které generují hodnotu.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp má obrovskou knihovnu šablon pro každý případ použití, jako je šablona ClickUp Meeting Tracker. Tato šablona vám pomůže sledovat každou schůzku a připravit se na nadcházející schůzky s pořadem jednání, poznámkami, seznamy úkolů a podrobnými zápisy ze schůzek.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přeložte obsah do více než 10 jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny, španělštiny, arabštiny a čínštiny.
- Shrňte text ze své doručené pošty, ClickUp Docs, úkolů, komentářů a chatů jediným kliknutím a ušetřete čas i námahu.
- Integrujte ClickUp s více než 1000 obchodními aplikacemi, jako jsou Slack, Hubspot, Grammarly a Zapier, a vylepšete svůj pracovní postup.
- Přístup k ClickUp je plynulý na webu, v počítači, v mobilu nebo přes rozšíření Chrome, takže je super flexibilní.
- Rychle převádějte řeč na text pomocí softwaru pro přepis založeného na umělé inteligenci ClickUp a vytvářejte souhrny s ohledem na kontext, abyste zachytili klíčové body.
- Sdílejte okamžitě nahrávky obrazovky a vytvářejte úkoly přímo z ClickUp Clips, aby byl váš tým sladěný a produktivní.
Omezení ClickUp
- Omezený offline přístup
- Náročná křivka učení kvůli rozsáhlé knihovně funkcí
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
- ClickUp AI Notetaker: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody. Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách.
S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v praktické úkoly ve všech svých úkolech, chatech a dokumentech, takže vám nic neunikne.
Přečtěte si také: Inside ClickUp Brain for Teams: Nejlepší nástroje pro sdílení znalostí, automatizaci projektů a psaní
2. Otter. ai (nejlepší pro společné poznámky z jednání)
Otter. ai zaznamenává konverzace v reálném čase, takže se nemusíte zdržovat psaním poznámek.
Po každém jednání jsme museli sedět a analyzovat, kdo co řekl (pokud jsme si konkrétně nezapsali jména). Na funkci AI shrnutí Otteru se mi tedy nejvíce líbila identifikace mluvčího.
Umožňuje vám také vytvořit vlastní slovník, který zohlední váš slang, a zajistí tak přesné zachycení každé konverzace, a to i v případě odvětvových termínů.
Díky integraci s platformami jako Zoom, Google Meet a dokonce i Microsoft Teams se Otter.ai automaticky připojuje ke všem schůzkám, přepisuje je a vytváří vlastní shrnutí.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Přehrávejte zvuk rychlostí od 0,5x do 3x pro pohodlné přehrávání podle vašeho tempa.
- Snadno sdílejte poznámky a shrnutí přepisu se svým týmem a spolupracujte na nich.
- Vytvářejte shrnutí schůzek v panelu Outline pro rychlý přehled klíčových bodů.
- Získejte přístup k poznámkám a přepisem kdykoli a kdekoli díky dostupnosti na různých platformách, jako je web, iOS a Android.
Omezení Otter.ai
- Nepodporuje export podrobného shrnutí ve formátech PDF, DOCX nebo TXT, což může být pro některé uživatele nepříjemné.
- Přesnost přepisu může být ovlivněna špatnou kvalitou zvuku nebo nestabilním připojením k síti.
Ceny Otter.ai
- Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Otter je nyní mým oblíbeným nástrojem pro nahrávání a přepisování hovorů. Otter přidává časová razítka, generuje poznámky a identifikuje úkoly a důležité body z mých schůzek.
Otter je nyní mým oblíbeným nástrojem pro nahrávání a přepisování hovorů. Otter přidává časová razítka, generuje poznámky a identifikuje úkoly a důležité body z mých schůzek.
3. Sonix (nejlepší pro vícejazyčné přepisy)
Brainstormingové hovory obvykle vyvolávají příliš mnoho emocí – a slang převládá! Tento generátor shrnutí AI zajišťuje, že i ty jsou zachyceny během přepisu. Sonix podporuje přepis ve více než 50 jazycích s přesnou identifikací mluvčího a funkcemi časových značek.
Editor v prohlížeči vám umožňuje provádět úpravy a vkládat komentáře v reálném čase, jakmile je přepis vygenerován, a také vám umožňuje upravit délku shrnutí.
Automatické překlady, titulky a shrnutí od Sonix také vylepšují správu obsahu.
Nejlepší funkce Sonix
- Získejte automatické časové značky pro každé slovo, které vám umožní rychlou navigaci k konkrétním momentům.
- Uspořádejte konverzace podle mluvčích pro snadnější vyhledávání
- Využijte flexibilní možnosti exportu, včetně formátů DOCX, TXT, PDF, SRT a VTT, pro snadné sdílení.
Omezení Sonixu
- Neexistuje žádná bezplatná verze.
- Nástroj pro shrnování pomocí umělé inteligence je prémiová funkce.
Ceny Sonix
- Platba podle skutečného využití: 10 $ za hodinu
- Prémiové předplatné: 5 $ za hodinu + 22 $ za uživatele za měsíc
- Firemní předplatné: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sonix
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
Přečtěte si také: Nejlepší AI nástroje pro psaní obsahu
4. Trint (nejlepší pro novinářské účely)
Pokud jste reportér, snažíte se do svých článků co nejvíce zařazovat citáty a postřehy odborníků na dané téma (SME), abyste je obohatili. Trint vám pomůže to lépe zvládnout.
Tento nástroj AI, vytvořený novinářem Jeffem Kofmanem, držitelem ceny Emmy, přemění dlouhé a někdy chaotické nahrávky na propracované přepisy s pozoruhodnou rychlostí a přesností.
Obsahuje vlastní slovník pro zaznamenávání klíčových výrazů z vašeho oboru. Můžete také sdílet feed v reálném čase s kolegy, abyste mohli ověřovat, vybírat citáty a vytvářet svůj příběh tak, jak se vyvíjí.
Nejlepší funkce Trint
- Pozvěte členy týmu s různými úrovněmi přístupu (prohlížení, komentování a úpravy) pro efektivní spolupráci.
- Spolupracujte v editoru pomocí zvýraznění, značek, tagů a komentářů a spravujte délku shrnutí.
- Sestavte části z více přepisů a vytvořte komplexní příběhy.
- Získejte stručné shrnutí až 400 slov během několika sekund díky funkci shrnutí jedním kliknutím od Trint.
Omezení Trint
- Pouze jeden souhrn na přepis
- Každé video musí mít délku minimálně 5 minut, aby bylo možné vygenerovat přepis.
Ceny Trint
- Platba podle skutečného využití: 15 USD za hodinu
- Měsíční předplatné: 60 $ na uživatele
- Roční předplatné: 540 $ na uživatele (což odpovídá 45 $ měsíčně)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Trint
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trintu?
Líbí se mi možnost zpomalit nebo zrychlit nahrávky, abych mohl snadněji provádět opravy. Také se mi líbí, že kliknutím na libovolné místo v přepisu se automaticky přejde k dané části nahrávky. Přál bych si, aby lépe zachytávalo tišší hlasy nebo nezřetelně vyslovená slova.
Líbí se mi možnost zpomalit nebo zrychlit nahrávky, abych mohl snadněji provádět opravy. Také se mi líbí, že kliknutím na libovolné místo v přepisu se automaticky přejde k dané části nahrávky. Přál bych si, aby lépe zachytávalo tišší hlasy nebo nezřetelná slova.
5. Rev (nejlepší pro katalogizaci archivů)
Díky pozoruhodné přesnosti lidského přepisu přesahující 99 % je Rev ideální pro uživatele, kteří vyžadují přesnost, včetně právníků a novinářů. Automatizovaný přepis Rev také nabízí působivou přesnost přesahující 95 %, což zajišťuje, že rychlé přepisy generované umělou inteligencí splňují vysoké standardy kvality.
Síť prověřených lidských transkripčních pracovníků pečlivě kontroluje a upravuje každý soubor a udržuje přísnou kontrolu kvality, aby byla zajištěna přesnost a konzistence. Tato služba spolehlivě vytváří propracované a přesné souhrny přepisů kombinací lidské odbornosti s pokročilou technologií AI.
Nejlepší funkce Rev
- Integrujte nástroje pro záznam zvuku a videa s platformami jako Google Meet, Zoom a Microsoft Teams prostřednictvím Rev’s VoiceHub.
- Zaznamenávejte obsah schůzek v reálném čase pomocí živého přepisu s funkcí Rev Notetaker.
- Nahrávejte na cestách pomocí mobilní aplikace, která vám umožní označit klíčové momenty během diskusí.
- Snadno extrahujte citáty, akční položky nebo klíčové věty pomocí knihovny šablon AI od Rev, která je ideální pro schůzky, rozhovory a fokusní skupiny.
- Pomocí AI Transcript Assistant můžete klást otázky přímo z přepisu a generovat postřehy, příspěvky na sociálních médiích nebo shrnutí.
- Automatizujte služby přepisu a titulkování pomocí integrace API, které jsou ideální pro firmy a producenty obsahu zpracovávající velké objemy médií.
Omezení Rev
- Nástroj nabízí pouze 30minutovou zkušební verzi.
- Cena je ve srovnání s jinými nástroji trochu vysoká.
Ceny Rev
- Platba podle skutečného využití: 1,50 $ za minutu přepisu
- Měsíční předplatné: 120 $ na uživatele (včetně neomezeného přepisu)
- Řešení pro podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
6. Fireflies. ai (nejlepší pro dokumentaci schůzek na více platformách)
Po každém jednání obdrží každý účastník od Fireflies stručné shrnutí s klíčovými body a úkoly, díky čemuž je snadné udržet přehled o následných krocích.
Obzvláště užitečné jsou analytické funkce. Získáte podrobné údaje o délce projevu řečníka a používání výplňových slov. Stejně jako jiné nástroje automaticky spustí nahrávání a přepisování všeho v reálném čase a integruje se s aplikacemi Zoom, Google Meet a Microsoft Teams.
Fireflies. ai nejlepší funkce
- Zachyťte klíčová témata a rychle je proměňte v jasné a praktické body.
- Sdílejte své souhrny schůzek přímo s Notion, Google Docs a dalšími aplikacemi a udržujte vše synchronizované pro hladkou spolupráci.
- Vytvářejte shrnutí v přirozeném tónu, které se snadno čtou a rozumí.
Omezení Fireflies. ai
- Jeho shrnutí jsou delší, než je nutné.
- Podporuje pouze jeden jazyk na schůzku.
Ceny Fireflies. ai
- Plán zdarma navždy
- Pro Plan: 18 $ za místo za měsíc
- Obchodní plán: 29 $ za místo za měsíc
- Plán pro podniky: Individuální ceny
Fireflies. ai hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies. ai?
Zjistil jsem, že tento software je jednoduchý na používání a snadno přístupný. Zápisy jsou stejně dobré jako ty pořízené člověkem, navíc s bonusem v podobě audio/video nahrávek, přepisu a několika příjemných doplňků.
Zjistil jsem, že tento software je jednoduchý na používání a snadno přístupný. Zápisy jsou stejně dobré jako ty pořízené člověkem, navíc mají bonus v podobě audio/video nahrávek, přepisu a několika příjemných doplňků.
👀 Věděli jste? Podle zprávy London School of Economics je více než třetina obchodních schůzek neproduktivních, což firmy stojí ročně 259 miliard dolarů v USA a 50 miliard liber ve Velké Británii.
7. Scribe (nejlepší pro dokumentaci)
Scribe je nástroj pro spolupráci na dokumentech, který vám pomůže zcela se vyhnout schůzkám. Pokud se většina vašich schůzek týká produktů, funkcí nebo procesů, můžete je pomocí Scribe proměnit v podrobné podrobné návody.
Pomocí několika kliknutí můžete vytvořit podrobné průvodce se screenshoty, videi z YouTube a poznámkami. Pro mě a můj tým byly tyto průvodce ideální pro školení nových členů týmu a dokumentování pracovních postupů. Přizpůsobení těchto průvodců pomocí AI pro dokumentaci s naším brandingem dodalo profesionální nádech.
Nejlepší funkce aplikace Scribe
- Spojte více průvodců, hypertextových odkazů a videí do komplexního manuálu pomocí Scribe Pages.
- Vezměte si své průvodce na jakoukoli webovou stránku a použijte Scribe Sidekick k zobrazení pokynů v užitečném okně vedle sebe.
- Skrývejte citlivé a soukromé informace pomocí automatického nebo ručního redigování textu.
- Začleňte Scribes do svých stávajících platforem a pomozte zaměstnancům dokončovat procesy odkudkoli.
- Zjistěte, kdo si přečetl vaše příručky, a shromážděte zpětnou vazbu zaměstnanců ke každé sadě pokynů.
Omezení programu Scribe
- Scribe nenabízí bezplatnou verzi.
- Špatná kvalita zvuku nebo šum v nahrávce mohou mít vliv na přesnost shrnutí.
Ceny Scribe
- Bezplatná zkušební verze: 30 minut bezplatného přepisu pro začátek
- Platba podle skutečného využití: 10 $ za hodinu
- Měsíční předplatné: 60 $ na uživatele
- Roční předplatné: 540 $ na uživatele (což odpovídá 45 $ měsíčně)
- Řešení pro podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Scribe
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
8. Descript (nejlepší pro rychlou úpravu videí)
Pokud pracujete s videem i zvukem, Descript si zamilujete! Jedná se o komplexní nástroj, který vám umožní psát, nahrávat, přepisovat, upravovat a spolupracovat, a to vše v rámci jednoho intuitivního rozhraní.
Místo tradiční úpravy zvukových vln, která je, věřte mi, zdlouhavá a technicky náročná, Descript převádí váš zvukový záznam do textu. Své nahrávky můžete upravovat stejně jako článek – vynechávat výplňová slova jako „hm“ nebo „uh“ nebo odstraňovat nevhodné pauzy jednoduchým stisknutím klávesy Backspace.
Nejlepší funkce Descript
- Upravujte audio a video pomocí intuitivního textového editačního systému, který umožňuje modifikovat přepis.
- Přepisujte audio a video soubory rychle a přesně pomocí přepisu založeného na umělé inteligenci.
- Přehrajte text, abyste vytvořili komentář a nahradili slova, aniž byste museli znovu nahrávat celé segmenty.
- Vylepšete kvalitu zvuku pomocí Studio Sound, který redukuje šum na pozadí a ozvěnu.
- Ořezávejte, přeskupujte a vylepšujte videoobsah pomocí komplexních nástrojů pro úpravu videa.
- Překládejte titulky do více jazyků, abyste oslovili širší publikum.
Omezení Descript
- Strmá křivka učení
- Možnosti exportu jsou omezené.
- Bezplatný tarif má omezený počet minut pro přepis.
Ceny Descript
- Zdarma
- Creator: 12 $ měsíčně (účtováno ročně)
- Pro: 24 $ měsíčně (fakturováno ročně)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Descriptu?
Descript mi každý týden ušetří hodiny práce, protože mi umožňuje nahrát video soubory a během několika sekund mám k dispozici kompletní přepis. Místo toho, abych sledoval hodiny předem nahraných webinářů, mohu jednoduše nahrát a zkontrolovat přepis a najít přesně ty informace, které potřebuji. Jediným kliknutím můžete dokonce odstranit z přepisu výplňová slova mluvčích, což je opravdu skvělé!
Descript mi každý týden ušetří hodiny práce, protože mi umožňuje nahrát video soubory a během několika sekund mám k dispozici kompletní přepis. Místo toho, abych sledoval hodiny předem nahraných webinářů, mohu jednoduše nahrát a zkontrolovat přepis a najít přesně ty informace, které potřebuji. Jediným kliknutím můžete dokonce odstranit z přepisu výplňová slova mluvčích, což je opravdu skvělé!
9. Deepgram (nejlepší text-to-speech s vysokou propustností a minimální latencí)
Deepgram se odlišuje svou výkonnou sadou API, která vývojářům nabízí bezkonkurenční přístup k funkcím hlasové AI – od přepisu až po analýzu sentimentu. Podporuje více než 30 jazyků a je vhodný pro různé aplikace v mnoha jazycích a odvětvích.
Umožňuje vám trénovat vlastní modely přizpůsobené konkrétním případům použití, což znamená, že získáte vyšší přesnost s terminologií specifickou pro dané odvětví, což zajistí přesnost vašich přepisů. Nabízí jedinečné hlasy optimalizované pro konverzace podobné lidským (přirozený tón, rytmus a pauzy).
Nejlepší funkce Deepgram
- Maximalizujte kontrolu vývojářů pomocí možností open-source, closed-source nebo Bring-Your-Own LLMs.
- Zvládněte přerušení pomocí modelování detekce konce myšlenky (EOT) pro plynulejší konverzace.
- Přepište více než hodinu zvukového záznamu za pouhých 12 sekund.
- Automaticky formátujte přepisy pomocí interpunkce a odstavců pro snadnější čtení.
- Sledujte záměr mluvčího v průběhu celé konverzace a provádějte akce založené na záměru, které zvyšují spokojenost zákazníků.
Omezení Deepgramu
- K integraci API Deepgram do vašich pracovních postupů budete potřebovat určité technické znalosti, což může být překážkou pro osoby, které nejsou vývojáři.
- Kvalita generovaných shrnutí může záviset na čistotě zvuku, proto dbejte na to, aby vaše nahrávky byly co nejčistší.
Ceny Deepgram
- Bezplatná zkušební verze: kredit v hodnotě 200 $ (až 45 000 minut)
- Platba podle skutečného využití: 1,50 $ za hodinu za přepis
- Měsíční předplatné: Od 15 $ za měsíc za 10 hodin přepisu
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Deepgram
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
10. Fathom (nejlepší pro týmy prodeje a zákaznické podpory)
Fathom je další nástroj pro přepis založený na umělé inteligenci, který automaticky nahrává, přepíše a shrne vaše schůzky. Nejvíce se mi líbilo, že se zaměřuje na plynulý pracovní postup po schůzce. Namísto procházení hodinových nahrávek můžete okamžitě vytáhnout akční položky nebo klíčové body, což mi ušetří hodiny ručního psaní poznámek.
Díky možnosti synchronizace s CRM systémy, jako jsou Salesforce a HubSpot, je tento nástroj ideální pro týmy zabývající se prodejem a zákaznickou podporou. Shrnutí hovorů můžete automaticky synchronizovat s příslušným kontaktem ve vašem CRM systému.
Nejlepší funkce Fathom
- Zvýrazněte klíčové momenty během hovorů a kategorizujte je pomocí vlastních značek, jako jsou „pozitivní“ nebo „problémové body“.
- Získejte okamžitý přepis ve formátu chatu s možností přeskočit na konkrétní momenty v nahrávce.
- Upravujte text nebo podle potřeby přiřazujte mluvčí a ořezávejte nahrávky, abyste odstranili pauzy nebo odbočky.
- Automaticky generujte seznam úkolů, rozhodnutí a návrhů pro snadné sdílení a realizaci.
- Napište si koncepty následných e-mailů s přehledem konverzace a odkazem na schůzku.
- Odesílejte úkoly přímo do aplikací pro zvýšení produktivity, jako jsou Asana, Todoist a Slack, s přiloženými relevantními úryvky ze schůzek pro lepší kontext.
Pochopte omezení
- Většina pokročilých funkcí je k dispozici pouze v profesionální verzi.
- Formáty shrnutí nelze přizpůsobit.
Ceny Fathom
- Navždy zdarma: Získejte přístup k základním funkcím bez jakýchkoli nákladů.
- Pro: 12 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 24 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Fathom AI!
Co říkají skuteční uživatelé o Fathom?
Shrnutí jsou opravdu užitečná, dělají vše, co potřebujete. Například kompletní přepis videa, shrnutí v mnoha různých formátech, vestavěný chatbot a navíc je sdílení velmi snadné.
Shrnutí jsou opravdu užitečná, dělají vše, co potřebujete. Například kompletní přepis videa, shrnutí v mnoha různých formátech, vestavěný chatbot a navíc je sdílení velmi snadné.
Ztrácíte se v jednáních? Zaměřte se na praktické poznatky s ClickUp
Učím se prostřednictvím YouTube a podcastů, zatímco pracuji na plný úvazek, což znamená nekonečné schůzky. Nástroje pro shrnování přepisu mi umožňují rychle prohledávat důležité informace a přeměnit hodiny obsahu na stručné a praktické poznatky. Šetří mi čas, zvyšují moji produktivitu a udržují mě na špičce.
Ale měli byste do své technologické výbavy přidat nový nástroj? Jako firma již používáte celou řadu nástrojů.
Výzkumy ukazují, že středně velké společnosti mohou ušetřit přibližně 94 000 dolarů ročně, pokud omezí zbytečné výdaje na jiné nástroje umělé inteligence. Právě v tom vyniká ClickUp!
Schopnost ClickUp spojit vaše úkoly, konverzace a pracovní postupy vám pomáhá efektivně spravovat váš čas. Jeho nativní AI usnadňuje zhušťování klíčových informací, organizování poznámek a rychlý přepis i těch nejsložitějších textů.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a vyzkoušejte si to sami.