Recenze Shortcut 2025 (funkce, výhody, nevýhody a ceny)

Uvažujete o použití Shortcut pro vaši společnost?
Shortcut je nástroj pro spolupráci moderních softwarových týmů, který jim pomůže dotáhnout projekty do úspěšného konce.
Má ale software Shortcut ty správné funkce, které podporují váš tým?
K zodpovězení této otázky použijeme příklady velmi ambiciózního (a neuvěřitelně zaneprázdněného) týmu vývojářů aplikací ze Silicon Valley.
V této recenzi Shortcutu se budeme zabývat jeho funkcemi, výhodami, nevýhodami a cenami, abychom vám pomohli určit, zda je to pro vás ten správný software pro řízení projektů!
Co je Shortcut?
Shortcut je nástroj pro řízení projektů, který je speciálně navržen pro týmy zabývající se vývojem softwaru. Díky jednoduchému rozhraní ve stylu Kanban nabízí přehledné prostředí pro lepší spolupráci v týmu.
A to je v podstatě filozofie Shortcutu – poskytnout platformu pro spolupráci softwarových týmů a vytváření produktů. Pomůže vám:
- Plánujte projektové backlogy a sprinty
- Automatizujte a spravujte pracovní postupy
- Vizualizujte průběh projektu
- Zefektivněte projekty napříč platformami pro vývoj softwaru
V podstatě vše, co potřebujete, abyste „uspěli“ ve vývoji softwaru. Alespoň to si někteří lidé myslí!
Díky zjednodušenému uživatelskému rozhraní pomáhá software Shortcut jak týmům hlavních inženýrů, tak týmům produktového managementu snadno spravovat projekty.
Kdo může Shortcut používat?
Shortcut je určen především pro vývojáře softwaru, zejména pro ty, kteří používají metodiky vývoje softwaru Agile, Scrum nebo Kanban.
Samozřejmě, pokud nejste tým softwarových vývojářů, můžete Shortcut stále používat, ale proč používat nástroj, který není určený pro vás?
Je také vhodný pro vzdálené softwarové týmy a je k dispozici jako:
- Webová aplikace
- Desktopová aplikace pro Windows a Mac
- Mobilní aplikace pro Android a iOS
Jsme si jisti, že před zakoupením softwaru vás zajímají jeho funkce.
Pojďme se tedy podívat na klíčové funkce softwaru Shortcut.
4 klíčové funkce aplikace Shortcut
Shortcut byl vytvořen za účelem boje proti silo efektu, neboli omezenému toku informací, který zpomaluje projekty vývoje softwaru.
Je proto založen na principech transparentnosti a snadného použití.
Tak se do toho bez dalšího zdržování pustíme!
A. Projekty
V platformě Shortcut jsou projekty hlavními funkčními oblastmi, které pokrývají všechny příběhy projektu. (Více o příbězích za chvíli. )
Představte si je jako oddělení, obchodní vertikály nebo otevřené oblasti zaměření, které lze pro snadné rozpoznání označit barevně.
Podívejme se například na to, jak tým Pied Piper definoval své projekty v aplikaci Shortcut.
Členové týmu jako Richard, Dinesh a Gilfoyle se starají o základní technologii aplikace, kterou lze rozdělit do projektů, jako jsou:
- Frontend
- Backend
Mezitím se jejich přítel Erlich Bachman soustředí na...
B. Příběhy
Příběhy jsou vaše standardní každodenní úkoly, které jsou přiděleny všem.
Shortcut vám umožňuje rozdělit úkoly do 3 typů příběhů:
- Funkce: úkoly související s funkčností softwaru
- Chyby: problémy, které je třeba opravit
- Povinnosti: úkoly, které nepatří do žádné z výše uvedených kategorií, ale je třeba je přidělit
„Ani jedno z výše uvedeného?“
Ano.
To je docela široká kategorizace pro domácí práce.
Ale právě s tím se musíte vypořádat v tomto softwarovém nástroji pro správu projektů.
Pokud nejste softwarový tým, budete mít doslova hromadu práce.
Kromě toho můžete vytvořit šablonu pro tyto typy příběhů a také přidat úkoly uvnitř každého příběhu; každý příběh by však měl být zasazen do projektu.
Uživatelé pracují na příbězích v závislosti na pracovním postupu projektu, což je přizpůsobený postupný proces k dokončení projektu.
Zde je příklad typického pracovního postupu:
Nenaplánováno -> Naplánováno -> Ve průběhu -> Ve kontrole -> Dokončeno
Můžete jej také přizpůsobit tak, aby vyhovoval potřebám vašeho projektu.
Tímto způsobem můžete přizpůsobit způsob, jakým se každý příběh vyvíjí od koncepce až po dokončení, a možná si tak vysloužíte vzácné uznání od síťového inženýra Gilfoyleho:
Pokud navíc produktový manažer chce zkontrolovat postup svého projektu, stačí mu přejít na stránku Stories. Tato stránka připomíná Kanbanovou tabuli, kde je každý úkol zobrazen jako karta a ty s nejvyšší prioritou se zobrazují v horní části každého sloupce.
Zde můžete jednotlivé karty přetahovat a aktualizovat tak jejich stav, nebo je třídit podle typu příběhu pro rychlou spolupráci.
Je to skvělé pro lidi jako Jared, kteří milují vše, co souvisí se Scrumem a Agile !
C. Epické úkoly a milníky
Možná máte stovky úkolů, které musí členové vašeho týmu splnit.
Ale jak je všechny spravovat?
A právě zde vstupují do hry Epics .
Bohužel to není tak vzrušující, jak to zní.
Epics jsou v podstatě jen kategorie.
Pro snadnou správu úkolů můžete seskupit několik příběhů (i z více projektů) dohromady v epické příběhu.
Koneckonců, příběhy tvoří epopej! Chápete?
Jaké „epické“ dobrodružství může tento tým podniknout?
Jelikož Epics se zaměřuje na spolupráci napříč odděleními, tým mohl zařadit zaškolení k produktu jako Epic.
Zahrnuje příběhy z projektů, jako je obsah, kódování, uživatelské rozhraní atd.
A takto vypadá stránka Shortcut Epic:
Jakmile budete mít dostatek epik, můžete je seskupit jako milníky pro lepší plánování projektu.
Epics, Stories, Milestones – víme, že je toho hodně, i když jste tým inženýrů.
Ale pokud jste fanouškem žonglování s několika matoucími pojmy ve vaší hlavě, pak je to pro vás ideální!
Pro ostatní z nás je zde stručné shrnutí hierarchie těchto funkcí:
- Projekty jsou základní funkce, oddělení nebo vertikály.
- Příběhy jsou každodenní úkoly spojené s projektem.
- Epics jsou kompilace několika příběhů z různých projektů.
- Milníky obsahují epické příběhy
Poznámka: Uživatel nemůže k žádné z těchto funkcí přidat vlastní pole.
D. Integrace
Bez řady integračních možností nelze vytvořit nástroj pro vývoj softwaru, že?
V ideálním případě byste v dokonalém nástroji neměli potřebovat integrace, ale to je jiná story.
Shortcut nabízí řadu integrací, které vám pomohou komunikovat, ukládat data, plánovat události a provádět další činnosti na různých platformách.
Můžete jej integrovat s několika nástroji a softwarem, jako jsou:
- Bugsnag: software pro monitorování a hlášení chyb
- Google Calendar: online aplikace pro plánování
- Slack: nástroj pro komunikaci vzdálených týmů
- GitHub: platforma pro vývoj softwaru
- Zendesk: aplikace pro zákaznický servis a správu
Kromě toho může každý vývojář použít API Shortcut k vytvoření vlastní integrace nebo automatizaci procesů pro vylepšení funkčnosti.
Výhody aplikace Shortcut
Díky všem těmto funkcím je jasné, že nástroj pro vývoj softwaru Shortcut má několik užitečných funkcí.
Zde je stručný přehled některých výhod jeho používání:
A. Uživatelsky přívětivé rozhraní
Tým Shortcut vytvořil Shortcut za účelem zefektivnění procesu vývoje softwaru.
Proč?
Většina vývojářů softwaru má neblahou zkušenost s těžkopádným, zastaralým softwarem, který zpomaluje jejich pracovní postupy.
Proto byl Shortcut vyvinut jako software, který je snadno použitelný pro většinu inženýrů.
Pro snadný přístup k funkcím je většina z nich umístěna přímo na levém postranním panelu domovské obrazovky aplikace Shortcut.
Nezapomeňte však, že se jedná o nástroj vytvořený pro softwarové týmy.
Pro ně je to jednoduché.
Pokud na něj nejste zvyklí, všechny epické příběhy, milníky a příběhy by mohly vést k matoucímu dobrodružství vašeho vlastního.
B. Snadná funkce vyhledávání
Jakmile váš projekt začne, vaše příběhy se budou hromadit.
Proto Shortcut nabízí snadné filtrování vašich příběhů, epopejí, pracovních postupů a projektů.
Kromě toho je k dispozici globální vyhledávací lišta pro příběhy a epické příběhy.
Zde se výsledky vyhledávání zobrazí ve dvou různých záložkách (označených jako Stories a Epics) a budou barevně odlišeny podle projektu, ke kterému jsou přiřazeny.
V ideálním případě byste se při navigaci ve svých procesech neměli spoléhat na funkci vyhledávání , ale alespoň existuje nějaké řešení…
C. Vytvořeno pro agilní týmy
Nástroj pro správu softwarových projektů bez agilních funkcí je zbytečný, že?
S aplikací Shortcut však můžete spravovat Scrum, Kanban a vše mezi tím.
Dokonce i názvy jeho hlavních funkcí (například Stories a Epics) připomínají agilní koncepty!
Obsahuje také řadu grafů, které vám pomohou vytvářet lepší produkty rychleji.
Získáte například grafy, které vám pomohou sledovat průběh projektu, jako jsou kumulativní diagramy toku, burndown grafy a grafy, které pomáhají vypočítat inženýrskou rychlost celé společnosti.
6 omezení aplikace Shortcut (s řešeními)
Shortcut je software, který by Gilfoyleho určitě potěšil:
Není však bez omezení.
Ačkoli Shortcut není „špatný nástroj“, má 6 závažných nevýhod:
(kliknutím na odkazy přejdete na konkrétní nevýhodu)
Poznámka: Tato recenze aplikace Shortcut zdůrazňuje, jak může výkonná alternativa k aplikaci Shortcut, jako je ClickUp, vyřešit všechny problémy, se kterými se při používání aplikace Shortcut můžete setkat.
Ale co je ClickUp?
ClickUp je přední světový nástroj pro vzdálené řízení projektů, který používají týmy v podnicích od start-upů po giganty. Díky široké škále funkcí pro agilní řízení projektů a spolupráci nabízí vše, co jakýkoli interní nebo virtuální tým v jakémkoli odvětví potřebuje!
Čtěte dál a dozvíte se o některých hlavních omezeních aplikace Shortcut a o tom, jak je může ClickUp vyřešit:
Nevýhoda aplikace Shortcut č. 1: Dashboard nelze přizpůsobit
Shortcut Dashboard je snadno k nalezení v levém sloupci.
Zobrazí vám informace o příbězích nebo úkolech, které vám byly přiděleny.
Ale to je vše!
Kromě toho je ovládací panel poměrně omezený.
Například jej nelze přizpůsobit, což může být velký problém.
Zamyslete se nad tím.
Každé ráno, když se přihlásíte do práce, je první věc, kterou zkontrolujete, váš dashboard.
Bez bohatého, přizpůsobitelného ovládacího panelu však budete nuceni procházet spoustu záložek a dat, abyste našli to, co hledáte!
To nejenže zpomalí váš pokrok, ale také vás to velmi frustruje.
Řešení ClickUp: Více zobrazení pro přizpůsobení různým stylům projektů
Funkce Multiple Views od ClickUp nabízí různé zobrazení pracovního prostoru, aby virtuální týmy mohly použít takové, které přesně odráží potřeby jejich projektu.
A to nejlepší?
Pro maximální flexibilitu můžete přepínat mezi těmito zobrazeními v rámci stejného projektu!
Toto vám tato platforma pro správu projektů nabízí:
- Zobrazení tabule: zobrazte každý úkol na kartovém rozhraní ve stylu Kanban.
- Zobrazení seznamu: odškrtávejte úkoly jeden po druhém, jak je dokončujete (ideální pro fanoušky pracovního stylu „getting things done“ ).
- Režim „Já“: zobrazte úkoly, které jsou přiřazeny pouze vám, abyste se mohli maximálně soustředit.
- Box View: sledujte úkoly všech uživatelů a podle potřeby je přerozdělujte
- Zobrazení kalendáře: zobrazte úkoly v přizpůsobeném kalendáři a snadno spravujte harmonogram svého projektu.
Nevýhoda aplikace Shortcut č. 2: Chybí výkonné funkce pro tvorbu dokumentů
Kvalitní vývoj softwaru není jen o programování.
Nechybí ani pár staromódních textů!
Budete potřebovat dokumentovat své projekty, vytvářet návrhy nových projektů nebo jednoduše brainstormovat nad koncepty.
Shortcut se vám v tom snaží pomoci prostřednictvím své funkce Write.
Nabízí obvyklé základní funkce pro psaní, jako jsou:
- Automatické odrážky
- Formátování nadpisů a textu
- Funkce pro spolupráci, jako je sdílení a komentování
Ale to je vše.
Aplikace Write se nijak neliší od jiných aplikací pro psaní a její jedinou výhodou je, že nemusíte opouštět okno aplikace Shortcut, abyste mohli něco napsat.
A to není moc pro zlepšení vašeho zážitku.
Můžete také spustit nový dokument Word nebo Google a využít všechny funkce, na které jste zvyklí!
Pokud opravdu chcete snadno vytvářet dokumenty v rámci svého nástroje pro správu projektů, zvažte ClickUp Docs.
Řešení ClickUp: Dokumentujte vše pomocí ClickUp Docs
Díky ClickUp Docs může všechny užitečné informace uložit a použít je později.
Umožňuje vám vytvářet podrobné dokumenty v rámci každého projektového prostoru.
Nabízí také spoustu jedinečných funkcí, jako například:
- Bohaté formátování textu pro vytváření podrobných dokumentů
- Vnoření stránek do dokumentů pro další kategorizaci
- Přizpůsobitelná přístupová práva
- Vytvoření šablony dokumentu pro budoucí použití
- Označování členů v dokumentech
- Přiřazení různých osob
- Exportujte dokumenty jako soubory HTML, PDF a Markdown
- Nechte Google indexovat tyto dokumenty, aby se zobrazovaly ve výsledcích vyhledávání!
S ClickUp Docs získáte super schopnosti k vytvoření vlastní interní Wiki!
Nevýhoda aplikace Shortcut č. 3: Nedostatečné funkce pro správu (vzdálených) týmů
Shortcut má samozřejmě některé slušné funkce pro vývoj softwaru a správu projektů.
Ale pokud jde o správu týmu, není to nic moc.
Aby Shortcut fungoval, potřebujete motivované a cílevědomé zaměstnance, kteří budou ručně:
- Pravidelně aktualizujte příběhy
- Povinně informujte své vedoucí o zpožděních
- Vyčistěte jejich seznam úkolů
V podstatě hledáte zaměstnance s úrovní odhodlání, jako má softwarový designér Dinesh:
Bohužel, málokdo z nás takhle pracuje.
I v těch nejlepších dnech vám některé věci uniknou.
Navíc, protože mnoho lidí nyní pracuje na dálku, roste poptávka po funkcích pro vzdálené řízení softwarového týmu.
Bez těchto funkcí totiž nebudete vědět:
- Kdo právě pracuje na jakém úkolu
- Pokud jsou vaši zaměstnanci přepracovaní nebo ne
- Jaké úkoly bude člen týmu řešit jako další
Řešení ClickUp: Box view, Profiles a Pulse
A. Získejte přehled o svém softwarovém týmu pomocí Box View
Zajímá vás, kteří z vašich zaměstnanců plní své úkoly na výbornou a kteří potřebují podporu?
Stačí přejít do Box View aplikace ClickUp, použít filtry jako „odhad času“ nebo „počet úkolů“ a odpověď budete mít.
Ať už řídíte velký nebo malý tým, zobrazení Box vám pomůže sledovat průběh úkolů každého přiděleného pracovníka a dokonce vám pomůže pochopit, zda je třeba úkoly přeřadit.
Navíc si můžete udělat představu o jejich produktivitě podle procenta dokončených úkolů, odhadů celkového stráveného času, bodů Agile a Scrum a mnohem více!
B. Analyzujte úkoly každého člena týmu pomocí profilů a Pulse
Funkce Profiles od ClickUp, vytvořená pro projektové manažery a Scrum mastery, vám poskytuje podrobný přehled úkolů vašeho týmu.
Ukáže vám:
- Na čem pracovali
- Na čem momentálně pracují
- Na čem mají v plánu pracovat
Profil dané osoby můžete otevřít odkudkoli na platformě kliknutím na její jméno. A jakmile jste tam, můžete také přidávat připomenutí a delegovat úkoly.
Nezáleží na tom, zda řídíte velké nebo malé týmy, tato funkce pomůže každému projektovému manažerovi udržet přehled o úkolech svého týmu.
Ale to není vše!
Tato platforma pro správu projektů má také funkci Pulse, která využívá strojové učení k automatickému generování zpráv o aktivitách. Ta vám ukáže, na co se váš softwarový tým právě nejvíce soustředí.
Můžete jej použít k ověření:
- Úroveň aktivity vašeho týmu v průběhu dne
- Kdo je online a offline
- Kdo aktivně pracuje na něčem, na čem je třeba spolupracovat v reálném čase
- Poslední úkoly, na kterých byla každá osoba nejaktivnější
Nevýhoda aplikace Shortcut č. 4: Neumožňuje nativní sledování času
To je další vedlejší efekt filozofie Shortcutu, která klade důraz na přehlednou platformu.
Tento software je integrován s aplikací pro správu času: Clockify.
Ale to je jediná možnost, kterou máte!
Nabídka pouze jedné integrace pro sledování času je matoucí, protože časové řízení je pro agilní procesy velmi důležité.
Nezapomeňte, že činnosti v rámci softwarového vývoje Agile nebo Scrum jsou vždy časově ohraničené a vzájemně závislé. Od sprintů po denní schůzky, vše je časově ohraničené!
Pokud však nepoužíváte Clockify, budete si muset stáhnout aplikaci (a pravděpodobně zakoupit další předplatné), abyste mohli sledovat čas strávený na projektech v Shortcut.
Řešení ClickUp: Sledujte využití času pomocí rozšíření pro Chrome a integrací
Šikovné rozšíření pro Chrome od ClickUp vám umožní přesně zaznamenávat čas strávený na jednotlivých úkolech, aniž byste museli stahovat další aplikaci.
Pokud však již používáte software třetí strany pro sledování času, můžete jej integrovat s ClickUp. Nabízí výkonné integrace s oblíbenými nástroji pro sledování času, jako jsou Everhour, Time Doctor, Toggl a další!
Díky tomu budou členové vašeho týmu moci dosáhnout dokonalé rovnováhy mezi „pracovním časem“ a „časem pro sebe“.
Nevýhoda aplikace Shortcut č. 5: Neobsahuje Ganttovy diagramy ani zobrazení časové osy projektu
Shortcut může pomoci softwarovým týmům, které se zaměřují na výsledky.
Ve snaze zjednodušit práci technickým pracovníkům však platforma promarňuje příležitost sloužit celé organizaci.
Koneckonců, týmy jako obchodní rozvoj, prodej nebo marketing nemají pro Scrum body moc využití, že?
Místo toho by tyto týmy mohly využít intuitivní Ganttův diagram, který jim pomůže s dlouhodobým řízením projektů.
Bohužel, Shortcut žádnou nemá.
Řešení ClickUp: Sledujte pokrok pomocí Ganttových diagramů
Pokud jste projektový manažer, stačí se rychle podívat na Ganttův diagram v ClickUp, abyste věděli, jak váš projekt postupuje, a mohli sledovat jeho průběh.
Navíc Ganttův diagram ClickUp dokáže automatizovat různé procesy projektu v reálném čase.
Toto jsou jeho funkce:
- Automaticky upravte závislosti úkolů po přeplánování jakéhokoli úkolu.
- Okamžitě vypočítejte procento dokončení projektu na základě dokončených úkolů v porovnání s celkovým počtem úkolů.
- Porovnejte aktuální a očekávaný pokrok ve vašem plánovaném harmonogramu projektu.
- Okamžitě vypočítejte kritickou cestu svého projektu, abyste věděli, jaké úkoly musíte splnit, abyste stihli termín včas.
Ale počkejte... Ganttovy diagramy nejsou jediné grafy, které s touto platformou pro řízení projektů získáte.
Výkonné dashboardy ClickUp vám pomohou vizualizovat data vašeho projektu pomocí různých grafů, jako jsou:
- Grafy rychlosti: zjistěte míru dokončení svých úkolů
- Burndown Charts: analyzujte výkonnost svého týmu ve srovnání s cílovou linií a vizualizujte zbývající práci.
- Burnup Charts: zjistěte, kolik jste již dokončili ve srovnání s vaším rozsahem
- Kumulativní grafy toku: sledujte průběh vašeho projektu v čase
Navíc jsou všechny tyto grafy barevné a jejich používání k sledování pokroku je velmi zábavné.
Nevýhoda aplikace Shortcut č. 6: Vysoká cena
Víme, co si myslíte: kolik stojí software Shortcut?
Zde je stručný přehled toho, kolik budete muset zaplatit za používání aplikace Shortcut:
Cenový model Shortcut
Software pro správu projektů Shortcut nabízí tři standardní tarify:
A. Bezplatný tarif
Nabízí neomezené základní funkce (jako jsou Stories, Projects a Epics) pro 1–10 uživatelů, což je ideální pro malé týmy. Podporu Shortcut však můžete získat pouze prostřednictvím uživatelské komunity.
B. Standardní tarif (8,5 $/uživatel za měsíc)
Podporuje více než 11 uživatelů a obsahuje funkci „pozorovatel“, která umožňuje jednomu hostujícímu uživateli sledovat váš pracovní prostor, ale neumožňuje mu přispívat ani se účastnit projektu. Získáte také přednostní zákaznický servis.
C. Plán Enterprise
Individuální ceny s dalšími bezpečnostními funkcemi (jako SAML Single-Sign-On) a vyhrazeným manažerem zákaznických služeb.
Řešení ClickUp: Cenově dostupné
Cenové plány aplikace Shortcut jsou nejen velmi omezené, ale cena standardního plánu také poněkud prudce stoupá. V rychle rostoucím, vysoce funkčním technickém týmu by to mohlo být problém.
Pokud jste společnost, která dbá na cenu a kvalitu, možná byste měli zvážit jiný, lepší software na trhu, jako je například ClickUp.
Nabízí neomezený počet uživatelů, úkolů a zákaznickou podporu 24/7 v bezplatné verzi!
Placené tarify navíc obsahují spoustu dalších funkcí, které mohou uspokojit potřeby organizace jakékoli velikosti – od startupu po korporaci.
A to nejlepší?
Ve srovnání se softwarem Shortcut vám ClickUp účtuje méně než polovinu ceny za uživatele v každé úrovni!
Zde jsou cenové plány ClickUp:
- Bezplatný tarif: neomezený počet úkolů a uživatelů s nepřetržitou zákaznickou podporou, navždy
- Neomezený (5 $ za uživatele za měsíc): nabízí funkce bezplatného tarifu + neomezený úložný prostor, integraci s více nástroji, dashboardy
- Business (9 $ za uživatele a měsíc): nabízí funkce neomezeného tarifu + dvoufaktorové ověřování + složky cílů + další hosty a další
Závěr
Dobrý software pro řízení projektů nabízí prostor pro spolupráci vašich produktových týmů a zároveň zvyšuje produktivitu vaší společnosti všechny oblasti.
Ačkoli Shortcut má některé dobré vlastnosti, má také mnoho nevýhod.
A když jste rychle rostoucí tým jako Pied Piper, nemůžete si dovolit mnoho nevýhod.
To, co potřebujete, je výkonný nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp.
Tento skvělý software má správnou sadu funkcí pro všechny druhy moderních softwarových týmů a díky němu je spolupráce vzdálených týmů hračkou.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a oslavte úspěch projektu s celým týmem – stejně jako Pied Pipers ze Silicon Valley!