Stanovení cílů pro hodnocení výkonu

Stanovení cílů je prvním krokem v řízení výkonu, protože vám a vašemu týmu pomáhá dohodnout se na tom, co se od vás očekává.
Výkonnostní cíle jsou cíle nebo úkoly, které musí profesionál dosáhnout v určitém období (obvykle v průběhu jednoho roku), aby získal dobré hodnocení výkonu. Hodnocení výkonu určuje roční bonus, zvýšení platu a povýšení zaměstnanců.
Pokud jsou cíle hodnocení výkonu stanoveny realisticky, motivují vaše zaměstnance k tvrdé práci a plnění cílů pro dobré hodnocení.
Stanovení cílů a hodnocení výkonu jsou zásadními aspekty řízení výkonu a jsou nezbytné pro správné fungování společnosti.
V tomto článku se budeme zabývat stanovováním cílů pro hodnocení výkonu a nejúčinnějším způsobem, jak stanovit cíle týmu.
Porozumění hodnocení výkonu a řízení výkonu
Lidé často zaměňují hodnocení výkonu a řízení výkonu, což je však nesprávné. Jedná se o dva odlišné pojmy, které vám v této části vysvětlíme.
Hodnocení výkonu
Hodnocení výkonu je proces, při kterém se hodnotí pracovní výkon každého jednotlivého zaměstnance a jeho přínos pro společnost. Obvykle se provádí jednou ročně a jeho cílem je pomoci zaměstnancům učit se a růst.
Společnosti také využívají hodnocení k identifikaci nejvýkonnějších zaměstnanců pro programy odměn a uznání.
Řízení výkonu
Řízení výkonu je naopak širší pojem, jehož součástí jsou hodnocení. Zahrnuje vše od stanovení cílů po sledování pokroku každého zaměstnance, poskytování zpětné vazby a odměňování dobrých výkonů.
Podobnosti a rozdíly mezi hodnocením výkonu a řízením
Podobnosti mezi hodnocením výkonu a řízením spočívají v tom, že oba procesy se zabývají rozvojem a výkonem zaměstnanců. Jak již bylo vysvětleno, první z nich je součástí druhého procesu.
Pro lepší pochopení si prohlédněte rozdíly mezi těmito dvěma typy.
|Hodnocení výkonu
|Řízení výkonu
|Účel
|Jak měřit roční výkonnost zaměstnanců
|Pro pravidelné sledování a zlepšování výkonu zaměstnanců
|Četnost
|Roční
|Průběžný proces
|Rozsah
|Zúžit: Zabývá se pouze formálními ročními hodnoceními.
|Široké: Zahrnuje stanovení cílů, sledování výkonu, zpětnou vazbu atd.
Proces stanovování cílů během hodnocení výkonu
Úspěch procesu hodnocení výkonu závisí na tom, jak dobře jste si na začátku roku stanovili cíle. Proces stanovování cílů je sice jednoduchý, ale vyžaduje zapojení více zainteresovaných stran a náležitou péči.
V této části se zaměříme na odborné tipy, jak správně stanovit cíle výkonu zaměstnanců pro hodnocení výkonu.
Zapojení týmu do stanovování cílů
Stanovení cílů pro hodnocení výkonu by mělo být společným úsilím. Vaše role jako manažera nebo vedoucího týmu je sice klíčová, ale do tohoto procesu musíte zapojit i svůj tým.
Zde je několik tipů, které vám pomohou začít:
- Začněte hodnocením výkonu každého zaměstnance a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit.
- Zeptejte se jich na jejich cíle v oblasti profesního rozvoje, motivaci a preferované kariérní cesty.
- Prodiskutujte klíčové oblasti, na kterých byste se měli v příštím roce společně zaměřit, včetně osvojení nových dovedností.
- Stanovte jasné cíle a úkoly, které musí každý člen týmu splnit do konce roku.
Pokud jsou někteří členové vašeho týmu nováčky v oblasti stanovování cílů pro hodnocení výkonu, můžete jim doporučit, aby použili šablonu ročních cílů ClickUp. Tato šablona je ideální pro začátečníky a pomůže vám identifikovat vaši ideální budoucnost a to, čeho chcete dosáhnout.
Šablona dokumentů vám umožňuje stanovit a sledovat roční cíle jak pro váš osobní život, tak pro práci. Šablona umožňuje:
- Pomůžeme vám stanovit měřitelné cíle, které budete sledovat po celý rok.
- Průvodce, jak stanovit realistické a dosažitelné cíle
- Usnadněte si rozdělení velkých cílů na menší, lépe zvládnutelné úkoly.
- Umožní vám rychle vizualizovat a upravovat cíle podle potřeby.
📮 ClickUp Insight: Pouze 11 % respondentů našeho průzkumu sdílí své cíle s ostatními, aby se cítili zodpovědní. To je promarněná příležitost. Zamyslete se nad tím: sdílení vaší vize přináší nové pohledy, pomáhá vám stanovit jasnější cíle a odhalit skryté problémy, které byste jinak mohli přehlédnout. 🎯 ClickUp vám umožní tuto super schopnost využít naprosto snadno. Stačí @zmínit mentora, abyste získali jeho moudrost, zapojit přítele, aby vám pomohl s odpovědností, nebo zanechat podrobné poznámky pro své budoucí já.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé tvrdí, že s ClickUpem zvládnou o ~10 % více práce.
Využijte ClickUp Meetings k organizaci diskusí o stanovení cílů se svými zaměstnanci. Usnadňuje to stanovení programu a plánování.
Na konci procesu hodnocení požádejte všechny zaměstnance o zpětnou vazbu, abyste mohli proces vylepšit a zvýšit jeho transparentnost.
Funkce průzkumu v ClickUp Form View je ideální pro získávání zpětné vazby od zaměstnanců. Lze ji také použít k vytvoření snadno použitelných formulářů pro sebehodnocení pro účely hodnocení výkonu.
Tip pro profesionály: použijte ClickUp Brain k shrnutí poznámek z jednání a vyberte z nich body k akci. Po jednání je sdílejte s členy týmu, abyste se ujistili, že jste všichni na stejné vlně.
Role vedení při stanovování výkonnostních cílů
Kromě členů týmu musíte do procesu stanovování cílů zapojit také vedoucí pracovníky. Ti vám mohou pomoci stanovit cíle týmu na daný rok. Dalším krokem by tedy mělo být setkání s vedoucími pracovníky a vyžádání si jejich názoru na vaše plány.
Vedoucí oddělení nebo vertikální vedoucí mají obvykle své vlastní cíle a navíc kolektivní cíle přidělené jejich oddělení. Aby je splnili, musí zajistit, aby všechny týmy pod jejich vedením usilovaly o dosažení těchto cílů.
Zapojení vedení do procesu stanovování cílů zajišťuje, že cíle jednotlivých týmů jsou v souladu s celkovými cíli organizace. Navíc podpora vedení pomáhá sjednotit týmy v plnění cílů.
Začlenění ukazatelů výkonu do stanovování cílů
Cíle, ať už jsou určeny pro hodnocení výkonu nebo pro jakýkoli jiný účel, by měly být vždy doprovázeny klíčovými ukazateli výkonu. Nestanovujte kvalitativní cíle, u nichž nelze měřit výkon. Pro každý cíl musíte mít KPI, který použijete k posouzení, zda byl cíl dosažen nebo ne.
Dalším krokem v procesu stanovování cílů je proto stanovení měřitelných ukazatelů výkonnosti nebo KPI pro dané cíle.
Využijte šablonu ClickUp SMART Goals Template k vytvoření konkrétních a měřitelných cílů, které můžete také snadno sledovat.
Šablona pomáhá vedoucím týmů a manažerům lidských zdrojů stanovit a dosáhnout cílů tím, že:
- Definování cílů SMART a jejich rozdělení na menší kroky a úkoly
- Sledování a vizualizace postupu úkolů
- Posouzení zdrojů potřebných k dokončení úkolu
- Informování zainteresovaných stran o pokroku
Nabízí pět různých pohledů, včetně pracovního listu SMART Goal pro brainstorming a ukládání nápadů.
Měření výkonu podle cílů
Jakmile dokončíte a stanovíte cíle, použijte aplikace pro sledování cílů, jako je ClickUp, k sledování a měření výkonu.
ClickUp Goals usnadňuje a zrychluje proces stanovování a sledování cílů. Použijte jej k vytvoření cílů SMART, sledování jejich stavu a měření klíčových výsledků.
Na konci hodnotícího období je třeba vyhodnotit výsledky a klíčové ukazatele výkonnosti. Použití kvalitního softwaru pro hodnocení výkonu vám pomůže tento proces zefektivnit.
Můžete také použít šablonu hodnocení výkonu ClickUp k provedení individuálních pohovorů o hodnocení výkonu s jasnými body k diskusi pro každého zaměstnance.
Využijte jej k sepsání klíčových bodů pro vaše individuální hodnocení výkonu. Můžete si také poznamenat zpětnou vazbu, kterou chcete dané osobě během hodnocení poskytnout.
Používá formát „začít, přestat a pokračovat“, aby jednotlivci věděli, co dělají dobře a co by měli zlepšit nebo úplně přestat dělat.
Po skončení schůzky sdílejte zpětnou vazbu s každým jednotlivcem pro budoucí použití.
Alternativně můžete využít jednu z dalších šablon pro hodnocení výkonu od ClickUp.
Pro zaměstnance s nízkým výkonem existuje mnoho šablon plánů zlepšení výkonu, které můžete použít.
Tip pro profesionály: Pomozte svému týmu udržet si přehled o svých výkonnostních metrikách a vytvořte kulturu transparentnosti nastavením dashboardů, které automaticky sledují a aktualizují individuální a týmové výkonnostní metriky. To můžete provést několika kliknutími pomocí ClickUp Dashboards
Význam kreativity a týmové práce v procesu stanovování cílů
Výkonnost zaměstnanců nelze hodnotit izolovaně. Nestačí hodnotit, jak si vedou při plnění jednotlivých úkolů. Měli byste také posoudit, jak dobře spolupracují s členy svého týmu a jak plní úkoly vyžadující spolupráci.
Při stanovování cílů nezapomeňte zahrnout cíle související s týmovou prací, kreativitou a inovacemi. Lidé, kteří přicházejí s kreativními řešeními problémů a jsou ochotni rychle pomoci ostatním, by měli být oceněni a odměněni.
ClickUp pro HR týmy vám pomůže spravovat talenty a odměňovat nejvýkonnější zaměstnance.
Začněte s šablonou ClickUp Bonus Matrix, abyste mohli přidělovat hodnocení výkonu a bonusy zaměstnancům.
Jak vám to pomůže:
- Získejte přehled o hodnocení výkonu všech členů týmu na první pohled.
- Použijte barevné kódování k rozdělení úkolů do kategorií podle úrovně odborných znalostí, které jsou k jejich splnění potřebné.
- Uspořádejte informace o aktuálním a navrhovaném platu každého zaměstnance do přehledného formátu.
Sladění individuálních cílů s procesem hodnocení výkonu
Jednou z klíčových strategií stanovení cílů je sladění individuálních cílů s celkovými obchodními cíli.
Navrhněte proces hodnocení výkonu s ohledem na cíle zaměstnanců i společnosti. Poté stanovte týmové a individuální cíle, které pomohou splnit obchodní cíle.
Stručné shrnutí: Stanovení cílů pro hodnocení výkonu
- Začněte s týmem: identifikujte individuální silné stránky a oblasti rozvoje a nechte každého člena týmu formulovat své plány do budoucna.
- Sladění individuálních cílů s cíli společnosti
- Získejte podporu vedení
- Vyberte si měřitelné cíle a rozhodněte se, jak je budete sledovat.
- Nezapomeňte zahrnout také cíle týkající se týmové práce a spolupráce.
- Nastavte mechanismy pro sledování cílů a hodnocení výkonu.
Výhody a výzvy stanovení cílů pro hodnocení výkonu
Význam stanovení cílů při hodnocení výkonu na pracovišti nelze popřít. Udává tón celému procesu hodnocení a pomáhá vedoucím týmů a manažerům objektivně hodnotit výkon zaměstnanců.
Stanovení cílů však není snadné. Pojďme si popovídat o výhodách a výzvách, které s tím souvisejí.
Výhody
Zde jsou některé z klíčových výhod stanovení cílů pro hodnocení výkonu.
- Poskytuje jasné pochopení toho, co se od každého zaměstnance očekává, a činí proces hodnocení výkonu objektivnějším a efektivnějším.
- Jasné cíle udržují zaměstnance motivované k dobrým výkonům a dosahování cílů, za které získávají odměny.
- Sdělování výkonnostních cílů vám pomáhá udržovat transparentnost v procesu hodnocení výkonu.
- Stanovení jasných výkonnostních měřítek vede jednotlivce k zodpovědnosti za svou práci a motivuje je k převzetí odpovědnosti za své povinnosti.
- Stanovení ročních cílů pomáhá sladit individuální a týmové výkony s celkovými obchodními cíli a podporuje obchodní úspěch.
Výzvy
Ačkoli je stanovení cílů prospěšné, má také některé nevýhody. Pojďme si některé z nich stručně projít.
- Stanovení nereálných cílů může demotivovat zaměstnance a mít opačný účinek na výkon. Řešením je zajistit, aby všechny stanovené cíle byly realistické a dosažitelné. Pokud si jako cíl stanovíte něco nesplnitelného, ujistěte se, že výkonnostní kritéria spojíte nejen s jeho dosažením, ale také s úsilím vynaloženým k jeho dosažení.
- Stanovení holistických cílů, které se nezaměřují pouze na výkon v jedné oblasti, ale pokrývají všechny důležité aspekty, vyžaduje pečlivé zvážení. Zapojení týmů, zainteresovaných stran a vedoucích pracovníků do diskuse o stanovení cílů může pomoci tomuto zabránit.
- Jedním z nejčastějších problémů při stanovování cílů je, že lidé často stanovují vágní nebo obecné cíle, které je obtížné sledovat. Abyste tomu předešli, definujte metriky a mechanismy sledování spolu s každým cílem, který si vyberete.
- Pokud cíle nezahrnují týmovou práci a spolupráci, může dojít k rozporům mezi zaměstnanci, což naruší firemní kulturu. Abyste se tomuto problému vyhnuli, zajistěte, aby se některé cíle týkaly týmových dovedností, jako je spolupráce, mentorování ostatních a přístupnost a ochota pomáhat.
- Udržování spravedlnosti a transparentnosti v procesu stanovování cílů a sledování výkonu je pro mnohé výzvou. Organizace musí na tomto aspektu aktivně pracovat tím, že nastaví komunikační rytmus kolem cílů, včetně otevřených setkání a aktualizací e-mailem.
Typy výkonnostních cílů a příklady
Zde uvádíme několik běžných typů cílů pro hodnocení výkonu.
Cíle pro budování týmu
Cílem těchto cílů je zlepšit spolupráci a dynamiku týmu. Jak již bylo řečeno, jednotlivci nemohou pracovat a být hodnoceni izolovaně. Důležité je také to, jak dobře někdo pracuje v týmu.
Zahrnutí cílů týmu do procesu hodnocení výkonu zajistí, že budete zaměstnance motivovat k práci na svých schopnostech týmové práce a spolupráce.
Příklady:
- Zúčastněte se čtyř teambuildingových aktivit a akcí v průběhu roku.
- Udržujte 90% účast na týmových schůzkách a aktivně se jich účastněte.
- Každé čtvrtletí mentorujte jednoho nového člena týmu.
Cíle v oblasti time managementu
Time management je klíčová obchodní dovednost, která pomáhá profesionálům být produktivnější v práci. Cíle time managementu SMART se snaží zlepšit schopnost jednotlivce zvládat více úkolů a zároveň důsledně dodržovat termíny.
K sledování těchto cílů často používáme projektové metriky související s včasným dokončením úkolů a dodržováním termínů projektu.
ClickUp vám umožňuje přidat odhady času pro každý úkol, které pak přiřadíte různým osobám. Sledováním času potřebného k dokončení úkolu ve srovnání s původním odhadem budete moci určit časové manažerské schopnosti jednotlivců.
Příklady:
- Dodržujte všechny termíny projektu a dokončujte úkoly včas nebo předem.
- Vytvořte si osobní plán časového managementu, abyste mohli stanovit priority úkolů a věnovat čas různým každodenním činnostem.
- Zkraťte dobu zpracování dotazů zákaznické podpory o 15 %.
Cíle projektového řízení
Cíle projektového řízení mají za cíl otestovat odborné dovednosti a výkonnost jednotlivce z hlediska toho, jak dobře zvládá své každodenní pracovní úkoly a projekty. Může se jednat o cokoli od dodržování rozsahu a rozpočtu projektu až po získání vysokého hodnocení od klientů.
Použijte ClickUp pro stanovení cílů a sledování výkonu zaměstnanců při jejich plnění.
Příklady:
- Vytvořte rozsah projektu a realizujte jej bez jakýchkoli změn rozsahu nebo změn na poslední chvíli.
- Vytvořte rozpočtovou prognózu pro projekt s 95% přesností.
- Snižte náklady na projekt o 10 %
Cíle zaměřené na řešení problémů
Cílem těchto cílů je zlepšit schopnost jednotlivce identifikovat problémy a navrhovat efektivní a inovativní řešení. Jedná se o důležitou obchodní dovednost, která pomáhá vašemu týmu překonávat překážky, které ovlivňují jeho projekty.
Řešení problémů není vrozená schopnost; musíme ji zdokonalovat časem a praxí. Tím, že ji začleníte do procesu hodnocení výkonu, motivujete zaměstnance, aby aktivně pomáhali s řešením problémů v rámci projektů, místo aby je nechávali na svých manažerech nebo nadřízených.
Příklady:
- Identifikujte tři klíčové problémy související s procesem a navrhněte pro každý z nich proveditelné řešení.
- Navrhněte plán na zlepšení efektivity projektu a využití zdrojů.
- Vytvořte a realizujte plán na snížení odchodu zákazníků o 20 %.
Cíle v oblasti vzdělávacích technologií
Jedná se o cíle v oblasti učení a rozvoje, které se konkrétně zaměřují na naučení se používat nový software a technologie pro práci. Vzhledem k tomu, že technologie jako umělá inteligence a robotika zcela mění podnikatelské prostředí, je nezbytné zdokonalovat dovednosti vašeho týmu v používání nejnovějších nástrojů.
Proto byste měli svým zaměstnancům umožnit účast na firemních vzdělávacích programech a poskytnout jim ty nejlepší nástroje pro výkon jejich práce.
Šablona ClickUp pro stanovení cílů v oblasti vzdělávání a rozvoje vám pomůže stanovit cíle školení pro členy vašeho týmu.
Tato šablona používá pro stanovení cílů rámec SMART, ale nabízí i několik dalších funkcí. Můžete například označovat úkoly podle stavu jejich pokroku – v souladu s plánem, mimo plán atd.
Kategorizuje také úkoly podle náročnosti jejich splnění pomocí barevného kódování. Nejlepší na tom je, že každý úkol můžete přiřadit jednomu nebo více příjemcům, čímž zajistíte odpovědnost.
Příklady:
- Absolvujte letos 10 hodin školení v oblasti technologií.
- Každý měsíc se zúčastněte nebo uspořádejte se svým týmem jednu schůzku zaměřenou na sdílení znalostí.
Komunikační cíle
Efektivní komunikace je klíčová pro všechny aspekty úspěšného podnikání, protože pomáhá lidem vyměňovat si nápady, sdílet znalosti a spolupracovat s ostatními.
Takovéto měkké dovednosti jsou obzvláště důležité pro osoby v manažerských pozicích a představují klíčovou vlastnost vedoucího pracovníka. Mnoho organizací je dokonce považuje za nezbytnou dovednost při povyšování zaměstnanců na vyšší pozice.
Proto je nezbytné stanovit cíle pro zlepšení komunikačních dovedností vašeho týmu. Ty se mohou týkat verbálních a řečových dovedností nebo písemné komunikace, v závislosti na silných a slabých stránkách každého jednotlivce.
Příklady:
- Absolvujte letos tři školení zaměřená na zlepšení verbálních a písemných komunikačních dovedností.
- Vystupte na dvou týmových schůzkách, akcích, prezentacích nebo setkáních zaměřených na sdílení znalostí.
- Vytvořte jednu bílou knihu související s výzkumem týmu.
Související: Průvodce operačními cíli (s příklady a šablonami)
Zjednodušte si stanovování cílů s ClickUp
Stanovení cílů je nedílnou součástí hodnocení výkonu. Bez jasných a měřitelných cílů nemohou vedoucí týmů určit pracovní výkon zaměstnance za celý rok.
Jasné cíle jim pomáhají identifikovat nejvýkonnější a nejméně výkonné zaměstnance. Na základě hodnocení výkonu mohou některé zaměstnance odměnit a ostatním poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu, aby zlepšili svůj výkon.
Tento proces pomáhá při školení a profesním rozvoji vašich zaměstnanců a zajišťuje, že se každý rok zlepšují ve své práci.
Komplexní řešení pro správu talentů a projektů, jako je ClickUp, zvýší produktivitu vašeho týmu a zefektivní vaše roční hodnocení výkonu. Od stanovení cílů po hodnocení výkonu – ClickUp vám pomůže se všemi aspekty řízení výkonu.
Zaregistrujte se zdarma a prozkoumejte všechny jeho funkce.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Co je stanovení cílů pro hodnocení výkonu?
Jedná se o proces stanovení cílů výkonu a profesního rozvoje pro zaměstnance v organizaci. Tyto cíle se stávají základem pro jejich roční hodnocení výkonu a hodnocení. Týmy obvykle stanovují cíle na začátku obchodního roku. Zatímco výkon se měří pravidelně, konečné formální hodnocení se provádí na konci roku.
2. Jak se píší cíle pro hodnocení výkonu?
Pomocí rámce SMART cílů vytvořte konkrétní a měřitelné cíle, které můžete realisticky dosáhnout ve stanoveném období.
Zvažte různé typy cílů a stanovte cíle pro různé kategorie, jako je řešení problémů, cíle v oblasti vedení a cíle v oblasti týmové spolupráce. Poté identifikujte a sepište klíčové ukazatele výkonnosti, které budete používat k měření výkonu jednotlivce v rámci každého cíle.
Než cíle finálně stanovíte, získejte zpětnou vazbu od vedení a prodiskutujte je s každým zaměstnancem. Cíle zdokumentujte přehledným způsobem a sdílejte je s každým zaměstnancem, aby se k nim mohli během roku vracet.
3. Co je stanovení cílů na pracovišti?
Stanovení cílů je proces, během kterého vedoucí týmů a manažeři stanovují individuální a týmové cíle pro své týmy, které jsou v souladu s celkovými obchodními cíli. Cílem je, aby každý jednotlivec nesl odpovědnost za přispění k úspěchu společnosti a převzal odpovědnost za svou část.
Stanovení cílů také pomáhá udržovat transparentnost v procesu hodnocení výkonu tím, že jednotlivým členům týmu dává vědět, co se od nich očekává. To také zvyšuje spokojenost a angažovanost zaměstnanců.