Průvodce operačními cíli: 50 příkladů a šablon, které vám pomohou je stanovit

Operační cíle jsou časově citlivé cíle nebo klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), které organizace pravidelně sledují, aby dosáhly krátkodobých a strategických cílů. Organizace používají různé terminologie, jako jsou operační cíle a plány, k označení těchto cílů.
Každá organizace má jasnou vizi a strategické cíle pro udržitelný růst. Provozní cíle rozdělují vaše strategické plány na realistické cíle pro zaměstnance a jsou základním kamenem vašeho pracovního postupu. Stanovení provozních cílů je prvním krokem k dosažení dlouhodobých cílů.
Tento článek vysvětluje složitost operačních cílů a uvádí příklady operačních cílů, které vám pomohou začít.
Typy operačních cílů
Operativní cíle vs. strategické cíle
Operativní cíl je krátkodobý cíl, který chce organizace dosáhnout v příštím roce nebo dvou. Například operativním cílem e-commerce společnosti může být snížení míry opuštění nákupního košíku o 5 % během šesti měsíců.
Strategické cíle jsou dlouhodobé, ambiciózní cíle, které chcete dosáhnout během tří až pěti let.
Například strategickým cílem stejné e-commerce společnosti může být zvýšení podílu na trhu na 10 % do roku 2028 na americkém trhu e-commerce.
Strategické a provozní cíle jsou tedy vzájemně propojené. Značka nejprve definuje své strategické cíle v závislosti na svém poslání a vizi. Později jsou stanoveny provozní cíle, které jsou v souladu se strategickými cíli.
Ve výše uvedeném příkladu strategického cíle musí značka elektronického obchodu zlepšit získávání zákazníků a zvýšit tržby, aby zvýšila svůj podíl na trhu.
Snížení míry opuštěných košíků přímo vede k vyšším konverzím a zvýšení tržeb. Splnění provozního cíle pomáhá značce usilovat o dosažení jejích strategických cílů.
Úloha operačních cílů ve strategickém plánování
Podnik může mít 10 až 15 strategických cílů, jako je zvýšení podílu na trhu, zvýšení online prodeje, snížení odchodu zákazníků a/nebo budování organické značky.
Všechny jsou však dlouhodobé a udržitelné cíle, jejichž dosažení vyžaduje čas a úsilí. Aby bylo možné tyto strategické cíle společnosti dosáhnout, musí je manažeři a vedoucí oddělení rozdělit na několik operačních cílů, naplánovat úkoly pro každý krátkodobý cíl a přidělit je příslušným členům týmu.
Strategický cíl je souhrnem mnoha operačních cílů.
Podívejte se na tabulku níže, abyste pochopili role strategických a operačních cílů.
|Strategický cíl
|Do roku 2025 dosáhnout 200 000 sledujících na Instagramu
|Operační cíle
|– Pravidelně publikujte obsah (2 příběhy denně a 3 příspěvky týdně) a buďte aktivní na platformě – Spolupracujte s 50 influencery za čtvrtletí, abyste získali 100 000 nových účtů – Pořádejte soutěže na Instagramu a získejte 50 000 nových sledujících ve 3. čtvrtletí
Propojení operačního plánu se strategickým cílem je jako stavba domu. Strategické cíle jsou plánem a základem, zatímco operační plány jsou jednotlivé místnosti a součásti, které tvoří celou strukturu.
Stejně jako nemůžete mít kompletní dům, aniž byste postavili každou místnost, nemůžete dosáhnout své strategické vize, aniž byste splnili menší operační cíle.
Chcete-li propojit své provozní cíle se strategickými cíli a vytvořit efektivní obchodní strategii, sepište si své strategické cíle, rozdělte je na menší konkrétní úkoly a přidejte k nim časové harmonogramy, abyste mohli sledovat pokrok v průběhu času.
Poté by měly být vytvořeny taktické a operační cíle, které by měly být v souladu se strategickými cíli. Tyto cíle by také měly být časově ohraničené.
Typy operačních cílů
Existují tři typy cílů: cíle související s kvalitou, cíle související s náklady a cíle související s efektivitou.
Provozní cíle související s kvalitou
Cíle týkající se kvality se točí kolem následujících témat:
- Zlepšení vlastností a funkcí produktu
- Zlepšení kvality zákaznické podpory
- Identifikace příležitostí ke zlepšení skóre spokojenosti zákazníků
Provozní cíle související s náklady
Cíle související s náklady se vztahují k následujícím cílům:
- Snížení výrobních nákladů
- Snížení nákladů na získávání zákazníků
- Snížení marketingových a provozních nákladů
- Minimalizace plýtvání
Provozní cíle související s efektivitou
Organizační cíle související s efektivitou se obvykle zaměřují na následující parametry:
- Vytváření organizačních procesů a systémů pro dosažení požadovaných výsledků v různých odděleních
- Zkrácení doby výroby a dodání
- Dodržování smluv o úrovni služeb
- Zvýšení produktivity jednotlivých zaměstnanců a členů týmu
50 příkladů SMART operačních cílů
Stanovení konkrétních, měřitelných, dosažitelných, relevantních a časově ohraničených (SMART) provozních cílů a jejich důsledné plnění vám zajistí, že vaše firma bude postupovat vpřed a udrží si náskok před konkurencí.
Sestavili jsme 50 příkladů SMART operačních cílů, které můžete využít ke zlepšení svého B2B podnikání. Jsou to následující:
Cíle související s kvalitou
- Zvýšit dostupnost softwaru na 99,99 % do druhého čtvrtletí.
- Zlepšit metriky zapojení zaměstnanců o 20 % do konce druhého čtvrtletí.
- Snížit počet softwarových chyb a chyb o 15 % do konce třetího čtvrtletí.
- Zlepšit přesnost fakturace a účtování na 98 % do konce třetího čtvrtletí.
- Zlepšit hodnocení spokojenosti uživatelů o 20 % do konce druhého čtvrtletí.
- Zlepšit proces sběru zpětné vazby od zákazníků tak, aby ve druhém čtvrtletí dosáhl 75% míry odezvy.
- Snížit výpadky softwaru o 20 % do konce třetího čtvrtletí.
- Zlepšit školení zaměstnanců a vzdělávací zdroje tak, aby bylo dosaženo 100% dokončení ve druhém čtvrtletí.
- Zkrátit dobu odezvy na zpětnou vazbu uživatelů na méně než 24 hodin do konce třetího čtvrtletí.
- Vylepšit design uživatelského rozhraní a uživatelského prostředí tak, aby bylo dosaženo 95% míry spokojenosti ve třetím čtvrtletí.
- Zlepšit dokumentaci softwaru a znalostní bázi tak, aby ve druhém čtvrtletí dosáhla 98% míry spokojenosti.
- Zlepšit analytické a reportovací schopnosti softwaru ve třetím čtvrtletí
- Vylepšit možnosti přizpůsobení softwaru tak, aby bylo ve druhém čtvrtletí dosaženo 95% míry spokojenosti.
- Zvýšit efektivitu komunikace se zákazníky prostřednictvím softwaru o 15 % do konce čtvrtého čtvrtletí.
- Zlepšit proces oznamování a přijímání aktualizací softwaru ve druhém čtvrtletí
Cíle související s náklady
- Snížit náklady na údržbu softwaru o 15 % do konce třetího čtvrtletí.
- Snížit náklady na nábor zaměstnanců o 15 % v příštím čtvrtletí
Cíle související s efektivitou
- Zkrátit průměrnou dobu odezvy na požadavky zákaznické podpory na méně než 2 hodiny do 3. čtvrtletí.
- Zkrátit dobu zapracování nových zákazníků o 20 % do konce třetího čtvrtletí.
- Zvýšit rychlost načítání domovské stránky a stránek s řešeními o 30 % do konce druhého čtvrtletí.
- Zkrátit dobu nasazení nových funkcí o 15 % do konce druhého čtvrtletí.
- Zlepšit výkon softwaru tak, aby zvládl o 20 % více souběžných uživatelů ve druhém čtvrtletí.
- Snížit míru opuštění procesu onboardingu o 15 % do konce 3. čtvrtletí.
- Zvýšit míru přijetí nových funkcí produktu o 25 % do konce druhého čtvrtletí.
- Zkrátit dobu vyřizování žádostí o podporu o 15 % do konce třetího čtvrtletí.
- Zvýšit škálovatelnost softwaru, aby bylo možné zpracovat o 30 % více dat ve třetím čtvrtletí.
- Zvýšit integrační schopnosti pomocí 50 nových aplikací třetích stran v rámci Q3
- Zkrátit dobu dodání softwarových aktualizací o 20 % ve druhém čtvrtletí.
- Zvýšit efektivitu procesů testování softwaru o 15 % ve čtvrtém čtvrtletí.
- Zkrátit dobu odezvy zákaznického servisu na méně než 2 hodiny ve třetím čtvrtletí.
- Zvýšit počet úspěšných migrací softwaru o 5 % do konce třetího čtvrtletí.
- Zvýšit efektivitu zavádění aktualizací softwaru o 10 % během příštích šesti měsíců.
- Zvýšit využívání pokročilých funkcí softwaru o 20 % do konce druhého čtvrtletí.
- Zkrátit dobu nasazení softwaru o 20 % do konce druhého čtvrtletí.
- Zvýšit efektivitu školicích programů pro uživatele o 15 % do konce druhého čtvrtletí.
- Zkrátit dobu implementace softwaru pro nové klienty o 15 % do konce druhého čtvrtletí.
- Zvýšit počet úspěšných aktualizací softwaru o 10 % ve druhém čtvrtletí.
- Zkrátit dobu integrace softwaru s klientskými systémy o 20 % do konce druhého čtvrtletí.
- Zvýšit průměrný počet uživatelů na jeden účet o 10 % ve druhém čtvrtletí.
- Zkrátit dobu potřebnou k vyřešení problémů s výkonem softwaru o 15 % do konce třetího čtvrtletí.
- Zvýšit podíl zákazníků využívajících pokročilé funkce na 30 % do konce čtvrtého čtvrtletí.
- Zkrátit dobu potřebnou k vytvoření přizpůsobených zpráv pro klienty o 20 % do konce třetího čtvrtletí.
- Zkrátit dobu implementace požadavků zákazníků o 20 % ve čtvrtém čtvrtletí.
- Zvýšit podíl klientů využívajících automatizované pracovní postupy na 40 % v příštím druhém čtvrtletí.
Cíle související s růstem
- Zvýšit míru retence uživatelů o 15 % do konce třetího čtvrtletí.
- Zvýšit průměrnou velikost obchodu o 10 % ve čtvrtém čtvrtletí
- Zvýšit celkovou hodnotu zákazníka o 10 % do konce třetího čtvrtletí.
- Snížit odchod zákazníků o 10 % ve čtvrtém čtvrtletí
- Zvýšit počet doporučení od stávajících zákazníků o 20 % do konce třetího čtvrtletí.
- Zvýšit celkový počet sledujících na sociálních sítích LinkedIn, Instagram a X na 30 000 během čtvrtého čtvrtletí.
Výzvy při dosahování operačních cílů
K neúspěchu operačního plánu může vést řada faktorů. Mezi nejčastější důvody patří odpor zaměstnanců ke změnám, kulturní bariéry, nepřesný sběr dat a nedostatečné zdroje.
Pojďme se podívat, proč tyto výzvy vznikají a jak ovlivňují vaše cíle.
1. Odpor zaměstnanců ke změnám
Když se objeví nová sada operačních cílů, zaměstnanci se těmto změnám nemusí nutně spontánně přizpůsobit. Někdy se jim brání, projevují neochotu a vzdorují jim individuálně nebo ve skupinách.
Zaměstnanci mohou operativnímu plánu odporovat z následujících důvodů:
- Nejasná dlouhodobá vize společnosti
- Nedostatek důvěry ve schopnost sebe sama a svého týmu dosáhnout cílů
- Nedostatečné školení nebo zdroje
- Nereálné časové harmonogramy
- Komunikační mezery
Odpor ke změnám může mít mnoho dopadů, například snížení výkonu a produktivity, vysokou fluktuaci zaměstnanců, časté konflikty ovlivňující kulturu organizace a stávky v celé organizaci.
2. Nepřesný proces sběru dat
Pokud se projektoví manažeři spoléhají na zdroje jako časové rozvrhy a neorganizované nástroje pro sledování projektů, může být jejich proces sběru dat pro sledování pokroku směrem k cílům nespolehlivý.
Například zaměstnanci nemusí vyplňovat své pracovní výkazy přesně nebo včas. Neorganizovaná tabulka může být také náchylná k lidským chybám při zaznamenávání dat. To vše vede k nesprávnému shromažďování dat a manažeři tak nemohou sledovat cíle a příspěvky zaměstnanců.
3. Nedostatek dostatečných zdrojů
Udržování štíhlého týmu zajišťuje, že zaměstnanci přebírají odpovědnost za své úkoly. Zaměstnavatelé si však často neuvědomují, že mezi udržováním štíhlého týmu a dosažením bodu, kdy síla týmu nestačí k dosažení provozních cílů, je tenká hranice.
Buď si stanovte realistické cíle, které může malý tým dosáhnout, nebo najměte do týmu další zaměstnance. V opačném případě budou stávající členové týmu vyčerpaní extrémním pracovním tlakem, což povede k vysoké fluktuaci zaměstnanců.
Zajistěte také, aby váš tým měl k dispozici nástroje, materiály a další požadavky potřebné k provedení úkolu. Pokud například dáte marketingovému týmu za úkol uspořádat v daném roce určitý počet virtuálních akcí, bude potřebovat online platformu pro akce, zdroje pro design a obsah (vlastní nebo externí dodavatele), CRM pro nastavení komunikace před a po akci atd.
4. Kulturní bariéry v rámci organizace
Kulturní bariéry mohou způsobit kritické komunikační mezery, pokud nejsou včas řešeny. Představte si následující situaci: zaměstnanec v Evropě očekává přísné pracovní hodiny a nemá rád pracovní hovory po pracovní době.
Vzhledem k časovému posunu však jejich kolegové v Asii mohou očekávat, že se budou účastnit schůzek mimo pracovní dobu. To by mohlo způsobit vážné konflikty ve vašem týmu, což by vedlo ke snížení produktivity a nesplnění provozních cílů.
Jako manažer musíte najít společnou řeč. Seznamte se s oběma kulturami a vytvořte otevřený prostor, kde budou moci tito dva zaměstnanci komunikovat a řešit své rozdíly, spolupracovat a pomáhat vašemu týmu dosáhnout jeho cílů.
Strategie pro překonání těchto výzev
K překonání výše uvedených výzev na cestě k dosažení provozních cílů doporučujeme následující strategie:
1. Vedoucí pracovníci by měli být prvními, kdo přijme změnu.
Je přirozené, že zaměstnanci odmítají změny, často kvůli nejistotě, kterou tyto změny přinášejí do jejich rolí. Jako vedoucí jste zodpovědní za sdělování strategických a provozních plánů a jejich významu členům vašeho týmu.
Jak na to? Odpověď zní: přijměte změnu sami.
Přijetí nových operačních cílů je jako naučit se novou dovednost. Zpočátku to může být nezvyklé a nepříjemné, ale s praxí a trpělivostí se to stane druhou přirozeností. Stejně jako trenér vede sportovce procesem učení, musí i vedoucí podporovat zaměstnance během přechodu, řešit jejich obavy a poskytovat jim potřebné zdroje.
Pokud týmům stanovíte soubor operačních cílů, ukažte jim, že se také snažíte splnit stejný soubor cílů. Vysvětlete, jak tento cíl souvisí se strategickým cílem a jak jejich příspěvek podpoří růst organizace.
Použití šablony pro stanovení cílů také pomáhá stanovit realistické časové harmonogramy, udržet všechny zaměstnance na stejné vlně, pokud jde o výsledky, a sledovat časové harmonogramy pro dosažení těchto cílů.
2. Používejte relevantní nástroje pro řízení projektů, abyste získali přehled o datech
Sledování operačních cílů, které jsou součástí strategického plánu, je jako navigace lodi v neznámých vodách. Potřebujete přesné přístroje, abyste mohli sledovat svůj pokrok, identifikovat potenciální překážky a podle potřeby provádět korekce kurzu.
Stejně jako se kapitán spoléhá na navigační nástroje, musí mít i manažeři spolehlivé údaje a systémy pro sledování cílů, aby se ujistili, že se drží kurzu směrem k dosažení svých cílů.
Projektoví manažeři musí dbát na viditelnost dat, aby mohli posoudit, zda byl operační cíl dosažen. Použijte aplikaci pro sledování cílů, abyste odstranili datové silo, získali podrobné informace o stavu úkolů a míře jejich dokončení a mohli rozhodovat o alokaci zdrojů při současném snížení provozních nákladů.
3. Vyhodnoťte své současné kapacity zdrojů
Pomocí šablony pro plánování zdrojů ClickUp můžete zjistit, zda máte k dispozici optimální zdroje pro dosažení svých provozních cílů.
Tato šablona vám pomůže vizualizovat úkoly a zdroje na jednom místě, abyste mohli určit úroveň pracovní zátěže. Pomocí těchto údajů můžete zjistit, kteří zaměstnanci jsou přetížení, předem předvídat jejich vyhoření a v případě potřeby najmout nové talenty, abyste dosáhli svých cílů. Ať už jde o sledování odpracovaných hodin, správu subdodavatelů nebo organizaci dostupnosti zaměstnanců, tato šablona vám pomůže vše zvládnout správně.
4. Vypracujte rozmanitý komunikační plán k překonání kulturních bariér
Nejjednodušším řešením kulturních bariér je sednout si a promluvit si. Tyto schůzky však musí být dobře strukturované, aby se žádný z účastníků necítil opomíjený. Jako manažer je vaším úkolem zůstat nestranný vůči členům svého týmu, a k tomu můžete využít šablonu komunikačního plánu ClickUp.
Tato šablona zajistí, že vaše komunikační cíle budou stanoveny, navrhované komunikační metody budou nastíněny a budete pravidelně měřit pokrok iniciativy. Pomůže vám zlepšit interní a externí komunikaci, stanovit časový harmonogram pro komunikační cíle, komunikovat konzistentně napříč týmy a sladit zájmy všech zúčastněných stran.
5. V tomto procesu se spoléhejte na vyjednávání a posílení pravomocí
Vyjednávání a posilování postavení zaměstnanců jsou dva skvělé způsoby, jak vyvážit odpor ke změnám, nedostatek komunikace a nedostatečné zdroje.
Účelem „vyjednávání“ je zde diskutovat a komunikovat se zaměstnanci, porozumět jejich obavám, vysvětlit vizi a strategický plán organizace a nakonec dosáhnout rovnováhy, kdy jsou zaměstnanec i vedoucí na stejné vlně, jejich očekávání jsou sladěna a zaměstnanec se cítí být schopen dosáhnout svých cílů.
Několik tipů pro jednání se zaměstnanci s cílem dosáhnout provozních cílů, a tím i širších strategických cílů:
- Procvičujte otevřenou komunikaci a aktivní naslouchání, kdy vedoucí rozebere cíle a účel jejich přidělení konkrétnímu zaměstnanci a zaměstnanec sdělí své obavy a pochybnosti.
- Když se zaměstnanec dostane do slepé uličky, vedoucí s ním spolupracuje na nalezení udržitelného řešení, místo aby mu pouze dával pokyny.
Když zaměstnancům dáte větší pravomoci, cítí se oceněni a mají tendenci převzít odpovědnost za své úkoly. Posílení pravomocí mění jejich myšlení z „Nechci to dělat“ na „Udělám to“. Zkrátka, zaměstnanci se stanou zodpovědnějšími.
Mezi jednoduché způsoby, jak zaměstnancům dodat pocit zodpovědnosti, patří:
- Povzbuzujte zaměstnance, aby mysleli mimo zaběhnuté schémata. Umožněte jim myslet nově a rozvíjet nové perspektivy, které je motivují k přijímání nových výzev.
- Místo toho, abyste zaměstnancům omezovali přístup k důležitým informacím, dejte jim pocit sounáležitosti tím, že s nimi budete sdílet většinu informací a pomůžete jim vidět celkový obraz. Může se jednat o finanční pokles, konkurenční hrozbu nebo výzvy související se zákazníky.
- Nezapomeňte zaměstnancům vyjádřit uznání a ocenit jejich tvrdou práci, aby v ní pokračovali i nadále.
Jak sledovat a vyhodnocovat provozní cíle
Proces stanovování cílů nekončí jejich identifikací. Musíte také sledovat výkonnost ve vztahu k těmto cílům a změnit procesy, pokud zjistíte, že něco nejde podle plánu. Kromě toho existují zainteresované strany, které je třeba pravidelně informovat o pokroku.
Nástroje a šablony vám pomohou postupovat strukturovaně a škálovatelně. Doporučujeme následující šablony:
1. Šablona operačního plánu
Šablona operačního plánu ClickUp vám pomůže stanovit vaše obchodní cíle, identifikovat a sledovat KPI (klíčové ukazatele výkonnosti) a efektivně spolupracovat s členy týmu. Zjednodušuje komunikaci mezi mezifunkčními týmy a zúčastněnými stranami. Šablona obsahuje vlastní pole, stav a zobrazení pro sledování cílů.
2. Šablona denních cílů
Místo stanovování nereálných operačních cílů, které váš tým nedokáže splnit, vám šablona denních cílů od ClickUp pomůže stanovit realistické a měřitelné cíle. Usnadňuje sledování pokroku u každého operačního cíle pomocí přizpůsobených stavů, udržuje členy týmu soustředěné a bez stresu díky komunikaci celkového přehledu a poskytuje vedoucím jasné směřování.
3. Šablona SMART cílů
Šablona SMART Goal Template od ClickUp vám pomůže rozdělit významné cíle na menší, realizovatelné úkoly, identifikovat potenciální překážky a měřit úspěch nebo neúspěch operačních cílů pomocí přizpůsobených zobrazení a polí.
Použijte ClickUp Goals jako svůj sledovatelný operační dashboard, abyste si mohli stanovit měřitelné cíle, automaticky sledovat pokrok v jejich plnění a dosáhnout svých operačních cílů včas.
Přečtěte si také: Šablony operačních plánů pro stanovení cílů
Optimalizujte výkonnost svého podnikání pomocí provozních cílů
Operační cíle pomáhají manažerům stanovit realistické a dosažitelné cíle, které motivují zaměstnance a snižují provozní náklady, aniž by byla ohrožena kvalita plnění strategických cílů. Díky nástrojům, jako je platforma ClickUp Operations Management Platform, mohou organizace zvýšit svou efektivitu o více než 80 % díky odstranění izolovaných systémů a zlepšení spolupráce.
Vzhledem k tomu, že se snažíme o automatizované obchodní prostředí, přístup k technikám stanovování provozních cílů a jejich sledování se bude dále zlepšovat.
Rostoucí společnosti, jako je ta vaše, potřebují software pro řízení provozu, který automatizuje pracovní postupy, eliminuje přepínání mezi více nástroji a pomáhá škálovat celkový růst tak, abyste dosáhli svých strategických cílů.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a vytvořte a automatizujte své provozní cíle.
Často kladené otázky (FAQ)
Jaký je příklad operačního cíle?
Operační cíl je konkrétní, měřitelný cíl, který si společnost klade za úkol dosáhnout v určitém časovém rámci, aby zlepšila své každodenní operace. Příkladem operačního cíle je snížení nákladů na dopravu o 15 % v příštím fiskálním roce.
Co je to operační cíl?
Operativní cíl je jasný, dosažitelný a měřitelný cíl, který je v souladu se strategickými cíli organizace a řídí každodenní provoz.
Například marketingový tým si může stanovit operační cíl zvýšit návštěvnost webových stránek o 25 % během následujících 6 měsíců pomocí cílené strategie obsahového marketingu, optimalizace SEO a využití reklamy na sociálních médiích.
Tento cíl je konkrétní, časově ohraničený a realizovatelný a vede tým k dosažení společného cíle.
Jaká je operativní definice cíle?
Operační definice cíle je konkrétní, měřitelný, dosažitelný, relevantní a časově ohraničený (SMART) výrok, který jasně definuje požadovaný výsledek a způsob, jakým bude dosažen.
Například: „Zvýšit hodnocení spokojenosti zákazníků o 10 % během příštích 6 měsíců zavedením nového systému zpětné vazby od zákazníků a poskytnutím dodatečného školení zaměstnanců v oblasti efektivní komunikace a technik řešení problémů.“