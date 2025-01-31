10 nejlepších aplikací pro správu úkolů pro Mac v roce 2025

Hledáte perfektní aplikaci pro správu úkolů, která vám pomůže udržet si vysokou produktivitu? Už nemusíte hledat dál. Sestavili jsme seznam 10 nejlepších aplikací pro správu úkolů pro Mac, které vám zaručeně zvýší pracovní výkonnost a pomohou vám dosáhnout vašich cílů.
Podívejte se na náš výběr nejlepších aplikací a začněte odškrtávat úkoly jako profesionál – už žádné zmeškané termíny ani nespočetné množství lepících papírků, jen čistá produktivita. Pojďme se podívat na nejlepší aplikace pro správu úkolů pro Mac!
Na co se zaměřit při výběru nejlepší aplikace pro správu úkolů pro Mac?
Při výběru ideální aplikace pro správu úkolů pro váš MacBook je třeba zvážit několik důležitých aspektů. Než se definitivně rozhodnete, podívejte se na tyto klíčové vlastnosti a funkce:
- Funkce pro spolupráci: Pro práci vyzkoušejte aplikace pro správu úkolů, které umožňují sdílení úkolů, přidávání komentářů a delegování úkolů. Sledujte pokrok jednotlivých členů týmu. I pro osobní úkoly vám aplikace s funkcemi pro spolupráci umožní sdílet poznámky a úkoly s rodinou a přáteli.
- Integrace třetích stran: Chcete-li zlepšit své pracovní postupy a zvýšit produktivitu, potřebujete software pro správu úkolů, který se integruje s dalšími nástroji, které již na svém Macu používáte – kalendáři, e-maily, pracovními prostory jako Slack a správou úkolů.
- Kompatibilita s více zařízeními: Pokud pracujete na více zařízeních, doporučujeme vám zvolit platformu pro seznamy úkolů, která je kompatibilní se všemi vašimi zařízeními Apple – iPad, Apple Watch, iPhone a dalšími – nejen s vaším Macem. Díky této volbě budete mít přístup ke svým úkolům nebo poznámkám kdykoli a kdekoli vám to nejvíce vyhovuje, abyste mohli vytvářet úkoly v aplikaci pro seznamy úkolů.
- Snadno ovladatelné uživatelské rozhraní: Ať už si pro svůj Mac vyberete jakoukoli aplikaci pro správu úkolů, měla by mít přehledné a jednoduché rozhraní. Díky této jednoduchosti nebudete trávit tolik času zkoumáním aplikace, že vám nezbyde čas na vytváření úkolů nebo jejich správu.
- Možnosti přizpůsobení: Při výběru aplikace pro správu úkolů pro váš Mac jsou flexibilní možnosti přizpůsobení nezbytné, od značek přes štítky, termíny, připomenutí až po oznámení. Tyto funkce vám pomohou přizpůsobit aplikaci vašim konkrétním potřebám a vytěžit z ní maximum.
10 nejlepších aplikací pro správu úkolů pro Mac
Aplikace pro správu úkolů vám pomůže udržet pořádek a mít přehled o svých úkolech. Abychom vám pomohli vybrat tu správnou aplikaci pro vaše osobní nebo pracovní potřeby, představujeme vám 10 nejlepších aplikací pro správu úkolů pro Mac.
1. ClickUp
ClickUp je dokonalá sada nástrojů pro produktivitu – díky široké škále přizpůsobitelných funkcí pro správu úkolů, projektů, dokumentů a cílů je ideální aplikací pro seznamy úkolů (a digitálním plánovačem ). Aplikace se také pyšní uživatelsky přívětivým rozhraním a hladkou integrací s více než tisíci dalšími řešeními pro produktivitu.
Pro jednotlivce, kteří chtějí zvýšit svou produktivitu, a týmy, které chtějí dosáhnout (a překonat) své KPI v oblasti řízení projektů, je ClickUp nejlepší aplikací pro správu úkolů pro Mac (pokud to můžeme tak říci).
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobitelné úkoly: ClickUp vám umožňuje snadno vytvářet, přiřazovat, sledovat a spravovat úkoly. Díky této funkci můžete také zjednodušit velké a složité projekty tím, že je rozdělíte na dílčí úkoly. A aby bylo řízení úkolů ještě efektivnější, ClickUp vám umožňuje nastavit připomenutí termínů, přeplánovat položky seznamu a podle potřeby přiřazovat úkoly ostatním.
- Prostory, složky a seznamy: Pro snadné sledování poskytuje ClickUp hierarchickou strukturu projektů, kde jsou úkoly organizovány do seznamů, seznamy jsou rozděleny do složek a složky jsou uloženy v pracovních prostorech.
- Šablony: Ušetřete čas a energii pomocí předem připravených a přizpůsobitelných šablon ClickUp pro různé osobní a obchodní účely, od návrhů projektů po akční položky, jednoduché seznamy úkolů, kontrolní seznamy a další.
- Sledování času pro Mac: ClickUp nabízí funkci pro správu času, která umožňuje jednotlivcům vypočítat dobu strávenou nad úkoly a nastavit odhady času, čímž se zvyšuje přesnost budoucího plánování a výrazně se snižuje časová náročnost.
- Poznámky: S aplikací ClickUp si můžete kdykoli a odkudkoli dělat poznámky a dokumentovat projekty. Funkce poznámkového bloku vám pomůže vyplnit seznam úkolů na cestách, abyste nezapomněli na důležité úkoly.
- Bohatá bezplatná verze: Bezplatná verze ClickUp je nabitá dalšími funkcemi pro správu úkolů a projektů, které v jiných aplikacích pro správu úkolů nenajdete.
Omezení ClickUp
- Pro některé může být náročné se s nimi naučit pracovat
- Omezená kontrola nad nastavením oznámení
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma (bezplatná verze)
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
2. GoodTask
GoodTask je intuitivní aplikace pro správu úkolů, která vychází z připomínek a kalendářů společnosti Apple. Slouží jak jako aplikace pro jednoduché seznamy úkolů, tak jako software pro správu úkolů u složitých projektů.
Aplikace GoodTask je skvělá pro uživatele Mac, ale také se snadno synchronizuje s ostatními zařízeními v ekosystému Apple, takže si můžete zobrazit seznamy úkolů, ať jste kdekoli.
Nejlepší funkce aplikace GoodTask
- Skvělé uživatelské rozhraní
- Rychlé akce a textové úryvky
- Denní, týdenní a měsíční zobrazení plánu
- Chytré seznamy
- Tvůrce motivů pro přizpůsobení vzhledu vaší aplikace
Omezení aplikace GoodTask
- Webová aplikace náchylná k selháním aplikace
- Nové aktualizace iOS někdy vedou k problémům s výkonem.
- Nemá funkce jako jiné aplikace pro správu projektů v tomto seznamu.
Ceny GoodTask
- 39,99 $
Hodnocení zákazníků GoodTask
- G2: Nedostupné
- Capterra: Nedostupné
3. Things 3
Things 3, vyvinutá společností Cultured Code, je přední aplikace pro správu úkolů pro každodenní plánování, řízení projektů a sledování pokroku. Díky svému jedinečnému designu a plynulému uživatelskému rozhraní si získala oblibu uživatelů a dvakrát byla oceněna cenou Apple Design Award.
Aplikace Things 3, určená pro zařízení Apple, usnadňuje život svým uživatelům také díky integraci s pracovními prostory, jako je Slack, a možnosti sdílení projektů.
3 nejlepší funkce aplikace Things
- Události v kalendáři a zobrazení připomínek úkolů a schůzek
- Jednorázový nákup/platba za aplikaci (navždy)
- Estetický design
- Seznam nadcházejících úkolů – pro plánování týdne dopředu
- Značky pro seskupování úkolů
- Kontrolní seznamy
Omezení aplikace Things 3
- Žádné bezplatné verze
- Žádné rozhraní webové aplikace
- Chybí funkce pro spolupráci
Ceny Things 3:
- Pro Mac: 49,99 $
- Pro Apple Watch a iPhone: 9,99 $
- Pro iPad: 19,99 $
- Kompletní sada: 80 $
Hodnocení zákazníků Things 3
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 130 recenzí)
Bonus: Aplikace pro správu úkolů pro Mac!
4. Todoist
Todoist, jedna z nejpopulárnějších aplikací pro správu úkolů a seznamů úkolů, vám umožňuje rozdělit úkoly na dílčí úkoly a prioritizovat je podle vlastního uvážení. Todoist je sice dobře zavedený nástroj pro plánování života a spolupráci s rodinou a přáteli, ale nabízí také obchodní plán pro týmy, které chtějí lépe spravovat své oficiální úkoly.
Díky jednoduchému uživatelskému rozhraní a přehledným panelům mohou uživatelé Macu snadno organizovat úkoly, hodnotit pokrok, plnit své povinnosti a dosahovat každý den více.
Nejlepší funkce Todoist
- Přizpůsobitelné seznamy
- Šablony projektů
- Připomenutí
- Integrace
- Filtrování zobrazení
- Podúkoly
Omezení aplikace Todoist
- Základní funkce pro spolupráci; nevhodné pro pokročilé nebo komplexní řízení projektů.
- Lze používat pouze s připojením k internetu, nelze používat offline.
Ceny Todoist
- Zdarma
- Pro: 4 $/měsíc na uživatele
- Business: 6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení zákazníků Todoist
- G2: 4,4/5 (750 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2200 recenzí)
5. OmniFocus
OmniFocus od společnosti The Omni Group je určen pro zaneprázdněné profesionály, kteří mohou být snadno zahlceni mnoha úkoly a projekty. Pokud se každý den potýkáte se složitými úkoly, měli byste zvážit použití OmniFocus jako aplikace pro správu úkolů ve vašem Macu.
Tento software vám umožní pohodlně a flexibilně plnit vaše nejdůležitější úkoly, protože k seznamům úkolů máte snadný přístup i na jiných zařízeních Apple, jako jsou Apple Watch, iPhone a další. A na rozdíl od některých jiných nástrojů v tomto seznamu, jako je Todoist, Omnifocus umožňuje offline přístup.
Nejlepší funkce OmniFocus
- Synchronizace v reálném čase mezi vašimi zařízeními Apple
- Hromadná úprava
- Přizpůsobivost Siri
- Sdílené menu – pro importování úkolů z jakékoli aplikace ve vašem zařízení
Omezení OmniFocus
- Žádný bezplatný tarif
Ceny OmniFocus
- Pro web: 4,99 $/měsíc
- Pro: 9,99 $/měsíc
- Standardní licence V3: 49,99 $ – tradiční jednorázová platba
- Licence V3 Pro: 99,99 $ – tradiční jednorázová platba
Hodnocení zákazníků OmniFocus
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy OmniFocus!
6. 2Do
Aplikace 2Do, vytvořená speciálně pro osobní použití, vám umožní plánovat úkoly a rozdělit je na menší kroky pro podrobné sledování. Verze aplikace pro Mac je kompletní editor úkolů, ke kterému máte přístup odkudkoli a kdykoli.
S aplikací 2Do můžete vytvářet úkoly a podle potřeby aktualizovat jejich stav – naplánováno, v procesu nebo hotovo. Aplikace 2Do vám také umožňuje označovat úkoly štítky, abyste je mohli organizovat podle relevantních kategorií nebo podobností.
Nejlepší funkce aplikace 2Do
- Synchronizace v cloudu s nástroji jako Dropbox, CalDAV a Toodledo
- Seznamy s barevným kódováním pro související projekty a úkoly
- Zvuková nebo textová upozornění na nesplněné úkoly
- Hromadná úprava
- Automatické zálohování
- Pokročilé vyhledávací funkce
- Chytré seznamy
Omezení aplikace 2Do
- Žádná synchronizace kalendáře
- Špatné funkce pro spolupráci
- Nekompatibilní se zařízeními Android.
Ceny aplikace 2Do
- 2Do iOS: 14,99 $
- 2Do Mac: 49,99 $
Hodnocení zákazníků 2Do
- G2: 3,5/5 (2 recenze)
- Capterra: Nedostupné
7. TaskPaper3
Aplikace TaskPaper, založená v roce 2016, je jednou z nejstarších aplikací pro správu úkolů pro Mac. Její nejnovější verze TaskPaper3 zachovává formát prostého textu z původní aplikace, ale s moderním nádechem.
Díky jednoduchému formátu prostého textu je tento nástroj ideální také pro uživatele, kterým pokročilé aplikace pro správu projektů připadají rušivé nebo matoucí. TaskPaper3 se hladce integruje do systému připomínek vašeho Macu, takže vám už nikdy nic z vašeho seznamu úkolů neunikne.
Nejlepší funkce TaskPaper3
- Plánování úkolů podle data
- Funkce drag-and-drop pro organizaci seznamů
- Rozhraní bez rušivých prvků
- Exportujte/importujte pomocí aplikace Připomenutí.
- Tmavý režim
Omezení aplikace TaskPaper
- Pokud oceníte grafiku a vizuálně přitažlivé uživatelské rozhraní, TaskPaper není pro vás to pravé.
- Žádný bezplatný tarif
Ceny TaskPaper
- 28,99 $
Hodnocení zákazníků TaskPaper
- G2: Nedostupné
- Capterra: Nedostupné
8. Any. do
Any.do je jednoduché řešení pro správu úkolů pro jednotlivce i týmy. Umožňuje lidem spolupracovat na projektech v reálném čase, spravovat úkoly a sledovat obchodní procesy.
Nejlepší funkce Any.do
- Barevné značky
- Chat v reálném čase
- Integrace s nástroji třetích stran, jako jsou Slack, Microsoft Teams, WhatsApp a další.
- Kalendář a připomenutí
- Více než 100 šablon pro různé projekty a případy použití
- Synchronizace více zařízení
- Denní plánovač
Omezení Any.do
- Nevhodné pro pokročilé řízení projektů
- Nabízí pouze několik funkcí.
Ceny Any.do
- Zdarma
- Premium: 3 $/měsíc na uživatele
- Teams: 5 $/měsíc na uživatele
Hodnocení zákazníků Any. do
- G2: 4,1/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
9. Microsoft To-do
Pokud jde o aplikace pro správu úkolů kompatibilní s MacBooky, Microsoft To-do je jednou z nejrobustnějších možností. Je obzvláště cenná pro pokročilé uživatele Microsoft 365, kteří mohou kombinovat funkce plánování úkolů To-do s dalšími nástroji pro produktivitu v rámci hubu, jako jsou Outlook, PowerPoint, OneDrive a další.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft To-do
- Inteligentní a personalizované návrhy pro denní nebo týdenní plánování úkolů
- Funkce pozvánek a sdílení pro spolupráci s přáteli, rodinou a kolegy
- Hladká integrace s dalšími nástroji Microsoft 365
Omezení aplikace Microsoft To-do
- Několik funkcí
- Omezené možnosti stanovení priorit úkolů
- Matoucí uživatelské rozhraní
- K použití je vyžadován účet Microsoft.
- Žádné funkce pro vytváření reportů
Ceny aplikace Microsoft To-do
- Zdarma
Hodnocení zákazníků aplikace Microsoft To-do
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2700 recenzí)
10. Tick Tick
Tick Tick je aplikace 3 v 1 pro správu seznamů úkolů, kontrolních seznamů a úkolů. Umožňuje vám organizovat váš osobní a pracovní život, nastavovat termíny úkolů a připomenutí a hladce spolupracovat s ostatními.
S více než 30 funkcemi pro zaznamenávání nápadů a plánování denních aktivit je Tick Tick aplikací pro správu úkolů, kterou by uživatelé Maců měli zvážit.
Nejlepší funkce aplikace Tick Tick
- Flexibilní zobrazení kalendáře
- Hlasové zadávání
- Snadno převádí e-maily na úkoly
- Více připomínek, abyste nezmeškali důležité termíny
- Hladká synchronizace s aplikacemi kalendáře
- Seřaďte úkoly podle času, názvu, štítku, priority nebo vlastního filtru, který si vytvoříte.
Omezení aplikace Tick Tick
- Nemožnost upravovat, dokončovat nebo mazat úkoly přímo z účtu Google Kalendář, který je s ním propojený.
- Bezplatná verze je velmi omezená.
Ceny aplikace Tick Tick
- Zdarma
- Premium: 27,99 $/rok
Hodnocení zákazníků Tick Tick
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 90 recenzí)
ClickUp: Nejlepší aplikace pro správu úkolů pro Mac
Díky široké nabídce aplikací pro správu úkolů nebylo nikdy snazší spravovat své úkoly na Macu. Ačkoli všechny ostatní aplikace v tomto seznamu nabízejí jedinečné funkce a výhody, ClickUp je bezpochyby nejlepší aplikací pro správu úkolů v Mac App Store.
Díky komplexním a intuitivním funkcím je správa úkolů s ClickUp hračkou. Jednou z vynikajících vlastností ClickUp je jeho flexibilita. Na rozdíl od mnoha jiných aplikací pro správu úkolů je ClickUp komplexní software pro správu projektů, který vám umožňuje přizpůsobit pracovní postupy vašim konkrétním potřebám.