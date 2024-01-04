20 jednoduchých denních návyků pro maximalizaci produktivity v roce 2025

Britský autor Samuel Smiles popsal zvyk jako přechodnou fázi mezi činem (akcí) a charakterem jedince, která bezprostředně utváří jeho osud. Vzhledem k tomu, že vaše denní návyky mají zásadní vliv na výsledky, můžete je využít jako nezbytný nástroj k dosažení osobních a profesních cílů!
Ať už je vaším cílem zhubnout, přestat kouřit, snížit stres nebo získat povýšení, zvýšit produktivitu nebo dosáhnout dokonalé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, můžete toho všeho dosáhnout díky správným denním návykům.
Zůstaňte s námi a my vám ukážeme, jak každodenní návyky dodávají vašemu životu větší smysl. Uvádíme také 20 jednoduchých, ale účinných návyků, které vám usnadní život.
Jak se vytvářejí denní návyky
Myšlenka toho, co tvoří denní návyky, byla poprvé publikována v knize Charlese Duhigga „Síla zvyku“. Charles navrhl smyčku návyků, neboli smyčku podnět-spouštěč-odměna, jako teorii toho, co tvoří (nebo narušuje) návyky. Tento téměř cyklický proces probíhá následovně:
- Podnět/spouštěč: Konkrétní spouštěč, který se vyskytuje v určitou denní dobu, iniciuje smyčku návyků. Spouštěč může být spojen s emocionálním stavem, místem nebo vnitřním či vnějším podnětem.
- Rutina/chování: Jedná se o výslednou akci, která následuje po podnětu. Může se jednat o zavedený zvyk nebo zvyk, který si chcete osvojit.
- Odměna/trest: Vaší odměnou je výsledek rutiny. Pokud je odměna pozitivní, posiluje to zvyk, a negativní emoce (trest) odrazují od takového chování.
- Opakování: Opakování je posledním prvkem, který posiluje denní návyk. Návyk se hluboce zakoření, když se odehraje signál-spouštěč-odměna, a postupem času si váš mozek spojí signál s rutinou a odměnou, aby posílil nervové cesty k automatickému provádění návyku.
Zvažte tento příklad smyčky podnět-spouštěč-odměna: Když se cítíte stresovaní (podnět), vypijete kávu (rutina). Kofein vám pomůže zmírnit stres, zůstat soustředění a dokončit úkol (odměna). Než se nadějete, budete si kávu připravovat pokaždé, když budete ve stresu (denní zvyk).
Výhody rozvíjení denních návyků
Již jsme si ověřili, že návyky jsou předzvěstí osobního a profesního úspěchu. Vytvoření správného souboru denních návyků přináší následující výhody:
- Větší stabilita: Denní návyky dodávají životu strukturu. Zavedená rutina vytváří konzistentní a předvídatelné prostředí, které dodává stabilitu a vzbuzuje důvěru.
- Zvýšená produktivita: Denní návyky jsou vynikajícím trikem pro zvýšení produktivity. Automatické propojení podnětů a akcí zefektivňuje rutinní činnosti a uvolňuje mentální energii pro složitější úkoly.
- Lepší zdraví a pohoda: Zvyky jako příprava jídla, kvalitní spánek, psaní deníku, fyzická aktivita atd. připravují půdu pro zdravější životní styl a zároveň zlepšují duševní a fyzickou pohodu.
- Soustředění a koncentrace: Denní návyky vám pomohou trénovat mysl, aby se soustředila na konkrétní úkoly v určených časech a zlepšila tak výkonnost a produktivitu.
- Rozvoj dovedností: Začlenění návyků zaměřených na učení a rozvoj dovedností vám pomůže růst po profesní i osobní stránce a jejich důsledné dodržování vás učiní přizpůsobivými a agilními.
- Efektivní time management: Zvyky regulují, jak trávíte čas. Dodržování harmonogramu, stanovení priorit základních úkolů a kontrola času, který trávíte na úkolech, minimalizují prokrastinaci, pomáhají dodržovat termíny a rychleji dosahovat cílů.
- Pozitivní myšlení: Začněte svůj den denním plánováním a afirmacemi a zakončete ho reflexí a vděčností, čímž si vytvoříte udržitelný pozitivní přístup.
- Lepší vztahy: Využijte denní návyky ke zlepšení vztahu k sobě samému nebo k lidem ve vašem okolí. Vyhraďte si čas, abyste se mohli plně věnovat svým rodinným příslušníkům, nebo pravidelně kontrolujte své fyzické a duševní zdraví, což vám pomůže budovat silnější a smysluplnější vztahy založené na pozitivních interakcích.
- Finanční stabilita: Denní návyky související s rozpočtem a spořením posilují finanční disciplínu. Brzy budete činit chytřejší rozhodnutí, abyste ušetřili peníze a dosáhli dlouhodobé finanční stability.
- Osobní disciplína: Budování denních návyků vyžaduje značnou míru disciplíny, sebekontroly a seberegulace. Čím více tyto vlastnosti trénujete, tím silnější vliv mají na formování vaší osobnosti.
- Pocit úspěchu: Pozitivní výsledky, jako je úspora času a peněz, zdravější životní styl, pocit kontroly, zvýšení produktivity atd., přispívají k pocitu úspěchu. Dosažení těchto krátkodobých a dlouhodobých cílů usnadní dodržování denních návyků, a tím pozitivně uzavře smyčku návyků.
20 denních návyků, které vám pomohou zlepšit život
Ve své bestsellerové knize Atomic Habits James Clear zdůrazňuje, jak každodenní návyky mění život člověka. Kromě uznání Duhiggovy teorie návykové smyčky Clear hovoří o pravidle 1 %, které podporuje malé, postupné a důsledné změny v každodenním životě. To bude mít kumulativní účinek a urychlí vytváření návyků.
Na tomto pozadí vám představujeme 20 malých denních návyků, které mají velký vliv:
1. Vytvořte si ranní rutinu
Strukturovaná ranní rutina udává tón celého dne. Vše, co děláte ráno, ovlivňuje průběh celého dne. Pokud ráno spěcháte a stresujete se, abyste stihli vše, co potřebujete, tento pocit vás bude provázet po celý den. Zůstaňte v klidu a uspořádejte si myšlenky; prožijete tak jasný den.
Zde je několik tipů, jak si vytvořit pozitivní ranní rutinu:
- Naplánujte si další den večer předem. Nastavte si budík, jděte spát včas, připravte si láhev vody k posteli, nachystejte si oblečení atd.
- Vstávejte brzy, ideálně ve stejnou dobu, abyste nastavili vnitřní hodiny svého těla. Odolejte nutkání stisknout tlačítko snooze.
- Vypijte sklenici vody, abyste po nočním spánku rehydratovali své tělo.
- Ustelte si postel, abyste si mohli odškrtnout jednu položku ze seznamu úkolů a začít den s pocitem úspěchu.
Přizpůsobte si tuto rutinu tak, aby odpovídala vašim cílům a preferencím. Začněte také v malém a postupně si vybudujte komplexnější ranní rutinu, abyste se hned na začátku necítili přetížení.
2. Pravidelně cvičte
Jakmile začnete den, je čas rozhýbat své tělo. Každodenní cvičení zlepšuje vaše fyzické i duševní zdraví. I několik minut fyzické aktivity, jako je chůze po schodech nebo chůze na blízká místa, posiluje svaly, zlepšuje kardiovaskulární zdraví a pomáhá udržovat zdravou váhu.
Kromě prevence nemocí cvičení (zejména venku na čerstvém vzduchu) zlepšuje náladu, zvyšuje hladinu energie a uvolňuje endorfiny – hormony dobré nálady.
Nemusíte být fanatikem do posilovny, abyste pravidelně cvičili. Můžete:
- Vyberte si jednoduché, zvládnutelné a zábavné aktivity odpovídající vašemu věku a fyzické kondici (tanec, jízda na kole, sport, turistika, kalisthenika atd.).
- Snažte se budovat vytrvalost v průběhu času a upřednostňujte konzistenci před intenzitou.
- Udržujte věci zajímavé tím, že budete měnit svůj cvičební režim.
- Najděte si partnera, který vás bude motivovat k důslednosti, měření pokroku a oslavování milníků.
Vyhraďte si čas na cvičení. Berte to jako schůzku, kterou nesmíte zmeškat.
3. Zaměřte se na výživu
Vyvážená a výživná strava by měla tvořit základ všech vašich jídel – od zdravé snídaně po večeři a všeho mezi tím. Správná strava dodává tělu nezbytné živiny, zlepšuje energii a vitalitu, pomáhá regulovat váhu a předchází nemocem. Vaše strava má také vliv na vaše duševní zdraví a kognitivní funkce.
Zde je návod, jak si můžete zdravé stravování stanovit jako prioritu:
- Pomocí plánování jídel dodržujte zdravou stravu a vyhněte se impulzivnímu a nezdravému snackování.
- Omezte konzumaci zpracovaných potravin a minimalizujte příjem potravin s vysokým obsahem soli a cukru. Místo toho se zaměřte na konzumaci celozrnných potravin bohatých na živiny.
- Vyhněte se vynechávání jídel a jezte pravidelně po celý den, abyste předešli poklesům energie nebo přejídání.
- Konzumujte pestrou škálu ovoce a zeleniny, abyste získali dávku vitamínů a minerálů, které bojují proti srdečním chorobám a dalším chronickým onemocněním.
Praktikujte vědomé stravování, abyste si vážili každého sousta a zacházeli se svým tělem jako s chrámem, kterým skutečně je.
4. Stanovte si jasné cíle
Denní stanovování cílů je vynikající způsob, jak rozdělit větší, dlouhodobé cíle na menší, dosažitelné části. Vytvoření jasného, proveditelného seznamu úkolů na daný den vám umožní vytvořit plán pro úspěch a soustředit svůj čas a energii na úkoly s velkým dopadem.
Pomáhá také sledovat pokrok, udržovat motivaci a spravovat čas. Dále dodává vašim činům agilitu, protože můžete přehodnotit své cíle na základě měnících se priorit a okolností.
Zlepšete si stanovování denních cílů tím, že:
- Definujte své cíle podle parametrů SMART (konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené).
- Vytvořte si seznam úkolů, který nastíní vaše denní cíle. Použijte nástroje jako ukazatele pokroku a kontrolní seznamy, abyste si vizualizovali úspěch.
- Omezte počet cílů, abyste se vyhnuli pocitu vyhoření nebo přetížení. Oslavujte úspěchy a odměňujte se za dosažení cílů, abyste zůstali motivovaní.
Začněte svůj den stanovením cílů a zakončete ho zhodnocením toho, jak se vám dařilo.
5. Dodržujte rozvrh
Stanovení cílů nemá smysl, pokud je nedoprovázíte robustním plánem a proveditelným harmonogramem. Dodržování pracovního harmonogramu dodává vašemu životu strukturu a organizaci. Efektivní správa harmonogramu optimalizuje váš čas, zvyšuje produktivitu a snižuje stres.
Svůj plán můžete dodržovat a držet se ho tím, že:
- Naplánujte si svůj den v časných ranních hodinách, abyste nastavili tón pro soustředěný a organizovaný den.
- Používejte nástroje jako ClickUp k zaznamenávání úkolů, schůzek a časových harmonogramů. Zobrazení kalendáře ClickUp poskytuje ucelený přehled o celém vašem kalendáři, harmonogramu a termínech.
- Připravte si rozvrh s přiměřenými přestávkami a volnem, abyste mohli načerpat nové síly. Buďte realističtí, pokud jde o odhadování času. Desetiminutová přestávka na oběd vám spíše ublíží, protože budete více vyčerpaní než osvěžení.
Při dodržování harmonogramu se naučte bez obav odmítat věci, které s ním nejsou v souladu.
6. Stanovte si priority úkolů
Stanovení priorit úkolů vám pomůže dodržovat plán, činit chytřejší rozhodnutí a dosahovat výsledků. Většina úspěšných lidí se při stanovování priorit svých úkolů řídí pravidlem 80/20 (Paretovým principem). Podle tohoto konceptu 80 % vašich výsledků pochází z 20 % vašich aktivit. Zaměření se na klíčové úkoly vám pomůže dosáhnout více.
Podle toho stanovte priority práce takto:
- Naplánujte si důležité, složité a náročné úkoly na ráno, kdy máte nejvíce energie.
- Pomocí Eisenhowerovy matice rozdělíme a kategorizujeme úkoly podle dopadu a priority.
- Rozdělte větší úkoly na funkční jednotky, aby se snáze stanovily priority.
- Seskupte podobné, úzce související nebo vzájemně závislé úkoly a vyřešte je najednou.
Využijte tedy stanovení priorit úkolů, abyste svůj čas a energii nasměrovali do smysluplných a účinných činností.
7. Využijte časové bloky
Time blocking znamená věnovat určité časové úseky nebo bloky konkrétním činnostem. Například si vyhraďte první hodinu svého pracovního dne na kontrolu a odpovědi na e-maily. Díky tomu se budete soustředit na daný úkol, místo abyste se snažili stihnout všechno najednou.
Chcete-li praktikovat časové blokování, můžete:
- Zhodnoťte své pracovní vytížení, související úkoly a činnosti, priority a denní cíle. Poté si sestavte prakticky realizovatelný plán s určenými termíny.
- Používejte digitální plánovač, abyste byli vždy o krok napřed. Nástroj pro správu času ClickUp je nejjednodušší způsob, jak vytvářet plány a blokovat čas pro úkoly.
- Začněte den intenzivní prací nebo soustředěním se na složité úkoly, abyste dosáhli maximální koncentrace a kreativního řešení problémů.
- Zachovejte flexibilitu, abyste mohli přizpůsobit svůj rozvrh měnícím se prioritám nebo neočekávaným událostem.
Při praktikování časového blokování udržujte zdravé osobní hranice, abyste zabránili prokrastinaci.
8. Omezte přepínání mezi úkoly
Jak často se vám stává, že začnete pracovat na nějakém úkolu, ale pak vás rozptýlí video nebo doomscrolling na sociálních sítích? Docela často!
Ačkoli je pozornost vzácným zdrojem, je také omezená a (do jisté míry) vyčerpatelná. Ještě horší je, že některé rozptýlení se mohou vkrádat pod rouškou práce! Například můžete být nuceni odložit psaní zprávy, protože manažer s vámi potřebuje něco probrat. Nebo přerušíte psaní kódu, abyste odpověděli na pracovní e-mail.
Přepínání mezi úkoly brání práci, zvyšuje kognitivní zátěž, vede k chybám a snižuje efektivitu. Takto to můžete neutralizovat:
- Soustřeďte se vždy pouze na jeden úkol, projekt nebo kontext. Stanovte si priority úkolů a identifikujte ty, které vyžadují vaši okamžitou pozornost.
- Zavřete všechny nepotřebné záložky, aplikace a programy na svém počítači nebo smartphonu.
- Postupujte podle techniky Pomodoro a plňte úkoly v menších sprintech.
- Sdělte svým přátelům, rodině nebo kolegům, kdy se soustředíte na práci, abyste minimalizovali rušivé vlivy.
Omezení přepínání mezi úkoly vám umožní soustředit se na danou činnost a držet se svých priorit.
9. Zkuste se naučit něco nového
Neustálé učení je cestou k neustálému zlepšování. Zvědavá mysl rozšiřuje perspektivy a podporuje osobní a profesní růst. Učení se něčemu novému také stimuluje mozek, podporuje tvorbu nových neuronových sítí a zvyšuje kognitivní funkce.
Aby se učení a zdokonalování stalo každodenním zvykem, můžete:
- Vyzkoušejte koníčky a aktivity, které vás zajímají.
- Připojte se k online komunitám a fórům souvisejícím s vašimi zájmy.
- Využijte mrtvý čas, jako je doba strávená dojížděním, k dohánění kurzů, poslechu audioknih, podcastů atd.
- Naučte ostatní to, co jste se naučili, nebo zdokumentujte své zkušenosti s učením.
Zkrátka, zůstaňte zvědaví.
10. Procvičujte všímavost
Všímavost vyžaduje, abychom zůstali přítomni v přítomném okamžiku. Tím si stále více uvědomujeme své okolí, myšlenky a emoce a zároveň se zbavujeme soudů a kritiky. Má to zázračný vliv na vaše duševní zdraví. Záměrné upřednostňování péče o sebe sama snižuje stres, zlepšuje emoční regulaci a zvyšuje odolnost.
Postupujte podle níže uvedených tipů, abyste si z mindfulness udělali každodenní zvyk:
- Začleňte všímavost do své ranní rutiny. Udělejte to prostřednictvím všímavé meditace, skenování těla nebo vděčnosti.
- Věnujte čas soustředění se na svůj dech – několikrát během dne vědomě nadechněte a vydechněte.
- Začleňte všímavost do všeho, ať už jde o ranní procházky nebo večerní mytí nádobí.
- Nastavte si připomenutí, abyste si během dne procvičovali všímavost.
Připojte se ke skupinám nebo komunitám zaměřeným na mindfulness, abyste zůstali důslední a mohli sdílet své zkušenosti.
11. Zařaďte si krátké energizující zdřímnutí
Krátké zdřímnutí nebo power nap jsou skvělým způsobem, jak revitalizovat vaši mysl a tělo. Pokud je provádíte správně, můžete se cítit odpočatí, zbavit se únavy, zvýšit hladinu energie, zlepšit náladu a zostřit kognitivní funkce.
Power napping je však věda, kterou je třeba praktikovat s opatrností. Osvojte si power napping pomocí následujících tipů:
- Spěte krátce, ideálně po 10 až 20 minutách, a vyhněte se tlačítku snooze.
- Naplánujte si odpolední energický spánek, obvykle mezi 13:00 a 15:00, aby odpovídal vašemu cirkadiánnímu rytmu.
- Spěte v pohodlném a klidném prostředí. Ztlumte světla, použijte polštář, pusťte si ambientní zvuky nebo bílý šum, prostě všechno, co je potřeba.
- Po krátkém spánku si dopřejte relaxaci a péči o sebe, například hluboké dýchání nebo lehké protažení.
Někteří odborníci na krátký spánek také doporučují „nappaccino“ – šálek kávy před krátkým spánkem, který začne působit právě ve chvíli, kdy se probudíte!
12. Věnujte čas networkingu
Při praktikování časového blokování si vyhraďte nějaký čas na sociální sítě. Využijte tento čas k navázání kontaktů ve své profesní síti, objevování příležitostí, výměně nápadů, získávání kariérních rad a zviditelnění se ve svém oboru.
V osobním životě je využijte k navázání kontaktu s přáteli a členy rodiny a k posílení mezilidských vztahů. Vytvořte si zvyk networkingu tím, že:
- Připojte se k profesním organizacím a přispívejte komunitě. Zkuste se občas zúčastnit virtuální/osobní networkingové akce.
- Zahájení individuálních sezení u kávy nebo prostřednictvím videokonference
- Zůstaňte v kontaktu s lidmi ve svém okolí pomocí jednoduché zprávy nebo oslavujte úspěchy.
- Procvičujte aktivní naslouchání, projevujte upřímný zájem a klást promyšlené otázky.
Díky výše uvedeným krokům vytvoříte pevný podpůrný systém pro sebe i své okolí.
13. Efektivně komunikujte
Efektivní komunikace je dovednost. Čím více ji budete procvičovat, tím lépe se stane vaším zvykem.
Jasná, záměrná a na hodnotách založená komunikace pomáhá týmům i jednotlivcům růst v mnoha ohledech. Buduje porozumění, zlepšuje spolupráci, posiluje důvěru, řeší konflikty a usnadňuje výměnu nápadů.
Účinná komunikace se může stát každodenním zvykem, pokud:
- Vyberte si vhodný komunikační prostředek v závislosti na kontextu – e-mail, telefon, instant messaging, osobní setkání atd.
- Ptejte se, abyste posluchače zapojili do konverzace a pochopili, odkud pocházejí.
- Věnujte pozornost neverbálním signálům, jako je tón hlasu, mimika, řeč těla atd.
- Naplánujte si pravidelné schůzky s přáteli, rodinou a členy týmu a vyjádřete jim svou vděčnost a uznání.
Nakonec zkombinujte efektivní komunikaci s aktivním nasloucháním. Díky této kombinaci budete mít méně telefonátů, vyměníte si méně e-mailů a stihnete více práce!
14. Stanovte si zdravé hranice
Cítíte se často jako slaboch nebo jako někdo, kdo má potíže s udržením zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem? Pak je na čase si vytvořit zdravé hranice jako každodenní zvyk.
Vytvoření zdravých hranic zahrnuje definování limitů toho, co budete a nebudete dělat, vyjádření svých potřeb a upřednostnění péče o sebe sama před vším ostatním. Výsledkem bude, že se budete cítit méně stresovaní, budete si užívat srdečné vztahy, budete pěstovat větší sebeúctu a budete se soustředit na to, co je opravdu důležité.
Zde je několik tipů, jak nastavit zdravé hranice:
- Naučte se říkat ne, když je to nutné, abyste se vyhnuli pocitu vyhoření, zášti a nadměrnému stresu.
- Sdělte své hranice jasně a asertivně
- Přeneste úkoly a odpovědnosti, kdekoli je to možné, na jiné, abyste si ulehčili pracovní zátěž.
- Vyhraďte si čas na rituály péče o sebe, jako je cvičení, meditace nebo cokoli, co vás uklidňuje.
Když mluvíme o hranicích, zahrnuje to také stanovení hranic pro technologie! Najděte způsoby, jak omezit čas strávený před obrazovkou, vypněte oznámení a užijte si občasnou digitální detoxikaci, abyste si od technologií odpočinuli.
15. Denní reflexe
Denní reflexe vede k sebereflexi, zlepšuje rozhodování, pomáhá hodnotit pokrok a přehodnocovat cíle.
Obvykle si lidé na konci dne naplánují každodenní reflexi, aby zhodnotili, jak den proběhl a co mohli udělat lépe. Můžete však během dne vkládat krátké několikaminutové přestávky, během kterých si odpočinete a zhodnotíte, kde se právě nacházíte. Taková reflexe je snazší díky:
- Pomocí nástroje pro sledování návyků se automaticky zaznamenávají digitální aktivity, jako je čas strávený prací, surfováním atd.
- Identifikujte klíčové momenty dne a využijte je k nastavení cílů pro následující dny.
- Zvažte výzvy, překážky, příležitosti a oblasti, které je třeba zlepšit a které mohly ovlivnit výsledek.
- Oslavte pokrok a vývoj, které vám pomohly dosáhnout cílů vašeho projektu.
Bez ohledu na to, kdy a jak často provádíte sebereflexi, snažte se z ní udělat rituál tím, že ji budete praktikovat důsledně podle pevného harmonogramu.
16. Deník vděčnosti
Vedení deníku vděčnosti vám pomůže uvolnit se a ocenit krásné věci v životě. Je obzvláště účinné při soustředění mysli a všech myšlenek na pozitivní věci, abyste se cítili šťastnější a spokojenější.
Vděčnost můžete pěstovat jako zvyk tím, že:
- Vyhraďte si každý den stejný čas (brzy ráno, během přestávky, na konci dne) na reflexi a psaní deníku.
- Použijte podněty jako vodítko pro záznamy do deníku vděčnosti.
- Všímejte si i těch nejmenších okamžiků, které vám přinesly radost, a oslavujte i malé úspěchy.
- Využijte různé formy a přístupy k psaní deníku vděčnosti – od podrobných odstavců přes seznamy s odrážkami až po kresby nebo dokonce fotografie.
Deník vděčnosti vám pomůže uvědomit si, že i když jste měli špatný den, neznamená to, že máte špatnou kariéru nebo život!
17. Spánková hygiena
Spánková hygiena souvisí s řadou návyků a postupů, které člověk dodržuje, aby si vybudoval zdravý spánkový režim.
Dobrý spánek vám zajistí bdělost a odpočinek, abyste mohli zvládnout úkoly nového dne. Zvyšuje výkonnost a zlepšuje celkové zdraví, emoční pohodu a kognitivní funkce.
Zde je několik způsobů, jak si vypěstovat lepší spánkovou hygienu:
- Nastavte si vnitřní biologické hodiny a cirkadiánní rytmus dodržováním pravidelného spánkového režimu.
- Omezte používání digitálních zařízení hodinu před spaním. Místo toho se věnujte relaxačním činnostem, jako je lehké čtení, teplá koupel nebo protahování.
- Vytvořte si relaxační prostředí investicí do kvalitního ložního prádla, zvlhčovačů vzduchu, stmívačů, zatemňovacích záclon, regulátorů teploty atd.
- Dávejte pozor na to, co jíte a pijete před spaním. Vyhněte se kofeinu, nikotinu, nadměrnému příjmu tekutin nebo těžkým jídlům před spaním.
Den můžete využít naplno, pouze pokud byla vaše noc stát za to.
18. Pravidelné sebereflexe
Jsme tak zaneprázdněni kontrolováním našich přátel, rodiny, kolegů atd., že zapomínáme kontrolovat sami sebe. Přeskočení této fáze vás odřízne od vašich pocitů. Taková nesouladnost může způsobit, že budeme ignorovat nenápadné známky stresu a úzkosti, což povede k lavině emocí, někdy až k zhroucení!
Udělejte si laskavost a zkontrolujte sami sebe pomocí jednoduchých návyků, jako jsou:
- Využijte techniky jako všímavost, deník vděčnosti, každodenní reflexe atd. Doplňte je aktivitami pro péči o sebe, jako je konzumace výživných potravin, cvičení na čerstvém vzduchu, kvalitní spánek a další.
- Provádějte skenování těla tím, že vnitřně sledujete příznaky stresu nebo úzkosti, jako je rychlé dýchání, svalové napětí, zvýšená srdeční frekvence atd., a řešte je pomocí hlubokého dýchání, všímavosti a dalších technik.
- Posuďte svou energii a reagujte podle toho, například si udělejte přestávku, dejte si rychlé jídlo, zdřímněte si nebo se napijte.
- Uznávání svých činů, emocí a obav bez odsuzování a praktikování přijetí
Být k sobě laskavější a soucitnější může dělat zázraky!
19. Projevte svou kreativitu
Kreativní vyjádření udržuje věci ve vašem osobním i profesním životě svěží. Je to způsob, jak vyjádřit sebe sama a rozvíjet zdravý obraz o sobě samém, a také doplňková dovednost k učení se novým věcem. Zároveň podporuje kreativní řešení problémů, rozšiřuje nové perspektivy a posouvá hranice komfortní zóny.
Několik věcí, které můžete udělat, abyste se vyjádřili kreativněji:
- Vyzkoušejte různé kreativní aktivity a najděte tu, která vám nejvíce vyhovuje; začněte s menšími projekty.
- Začleňte kreativitu do svých každodenních úkolů. Například přidejte umělecká díla do svého pracovního prostoru, vyzkoušejte nové recepty nebo poslouchejte hudbu v novém jazyce.
- Zúčastněte se kreativních kurzů a workshopů. Spojte se s kreativní komunitou a požádejte o zpětnou vazbu ohledně svých pokroků.
- Stanovte si kreativní výzvy, abyste se dále rozvíjeli a experimentovali s novými věcmi.
A nakonec nezapomeňte, že svůj kreativní projekt berte jako výsledek své vášně, nikoli jako prodloužení sebe sama.
20. Pravidelně provádějte revizi
Žádné návyky, bez ohledu na to, jak efektivní nebo silné jsou, nesmí být nastaveny natrvalo. Vaše denní návyky musí být flexibilní, aby se mohly přizpůsobovat měnícím se podmínkám. I když návyk otevřeně neměníte nebo nenahrazujete jiným, vždy existuje prostor pro jeho vylepšení a zdokonalení. Proto by součástí vašich návyků mělo být i jejich přezkoumávání!
Zhodnoťte své návyky podle:
- K zaznamenávání svých návyků použijte digitální nebo fyzický tracker návyků nebo funkci sledování času v nástrojích, jako je ClickUp. Zhodnoťte, jakou hodnotu to přináší do vašeho života a kolik času tomu věnujete.
- Zohlednění sezónních změn. Například budete muset přizpůsobit svůj cvičební režim z běhání na cvičení s vlastní vahou, když venku začne sněžit.
- Odstraňte neefektivní návyky, které již nemají žádnou hodnotu nebo neodpovídají vašim cílům. Můžete také hledat vhodné náhrady za tyto návyky.
- Zamyslete se nad tím, jak vám tento zvyk pomohl dosáhnout vašeho cíle nebo pokroku směrem k němu, a oslavte úspěchy, kterých jste dosáhli.
Zkuste si zaznamenávat své poznatky, zkušenosti a postřehy při přezkoumávání svých návyků, abyste se k nim mohli vždy vrátit a ověřit si svá rozhodnutí i při budoucích přezkoumáváních.
Udělejte si z úspěchu zvyk díky úspěšným návykům
James Clear nazval denní návyky „složeným úrokem sebezdokonalování“ a my s ním naprosto souhlasíme.
Pěstování úspěšných návyků rodí úspěšné lidi a tento cyklus pokračuje.
Konkrétní návyky se samozřejmě mohou lišit v závislosti na osobnosti jednotlivce a jeho osobním nebo profesním růstu. Workoholik se může pokusit vyvinout návyk brát věci pomalu. Neorganizovaný člověk může usilovat o organizaci. Cíle se mění.
Existují však určité společné témata, které jste si možná všimli při snaze o rozvoj zdravých a prospěšných návyků.
Za prvé, musíte být důslední. Musíte tento zvyk vytrvale praktikovat, dokud se nestane vaší druhou přirozeností. Za druhé, musíte se naučit lépe hospodařit se svým časem.
Ať už se jedná o ranní rutinu, přípravu jídla, networking, péči o sebe nebo stanovení zdravých hranic, vše se zhroutí, pokud nedokážete spravovat svůj čas.
Naštěstí díky zázrakům technologie máte k dispozici nástroje pro plánování a správu času, jako je ClickUp. Používejte je moudře, abyste si vybudovali a udrželi zdravé návyky a dodržovali svůj denní režim. ClickUp je vaše jediné místo, kde můžete zvýšit produktivitu a růst.
Vyzkoušejte je hned teď a pocítíte rozdíl!