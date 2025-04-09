Shrnutí knihy Atomic Habits: Klíčové body a recenze

Kolikrát jste sáhli po motivační knize, ale jakmile jste ji dočetli, nově nabytá motivace zmizela?
Motivace je náhlý impuls k provedení významné změny, ale s časem má tendenci slábnout. Co přijde poté, co dosáhnete velkého cíle, který jste si stanovili?
Pokud však máte nastavený systém, budete každý den dosahovat pokroku. Tyto malé změny se sčítají a vytvářejí trvalou dynamiku. Místo toho, abyste se soustředili pouze na dosažení cíle, zaměřte se na budování identity, která vás povede k správným činům.
Návyky utvářejí vaši identitu. Toto shrnutí knihy Atomic Habits vám pomůže ponořit se do triků pro zvýšení produktivity, které vám pomohou vytvořit nové návyky, které přinesou trvalé změny. A přidali jsme spoustu zdrojů, které vám v tom pomohou!
💡📚 Bonus: Pokud si chcete přečíst další shrnutí knih, podívejte se na naši kurátorskou sbírku 25 shrnutí knih o produktivitě, které musíte přečíst (včetně „Atomic Habits“), na jednom místě. Můžete je ukládat, upravovat, přidávat do záložek a dokonce je exportovat z ClickUp Docs.
Shrnutí knihy Atomic Habits v kostce
„Pokud se vám podaří každý den po dobu jednoho roku zlepšit o 1 %, budete na konci třicet sedmkrát lepší. Naopak, pokud se každý den po dobu jednoho roku zhoršíte o 1 %, klesnete téměř na nulu.“
Atomic Habits od Jamese Cleara je kniha, která pojednává o síle malých návyků při vytváření trvalých změn ve vašem životě. Na rozdíl od obecných a opakujících se motivačních knih vám tato kniha říká, že skutečná změna pochází z nesčetných malých rozhodnutí, nikoli pouze z motivace.
Značný důraz je kladen na vytvoření systému namísto zaměření se na cíle.
Díky výjimečnému vyprávění, osobním anekdotám a příkladům z reálného života vás Clear vezme na cestu sebezdokonalování. Každý koncept, který se naučíte, je podložen vědeckým výzkumem, což jasně ukazuje, že dosáhnete výsledků.
Ať už se jedná o smyčku návyků, pravidlo 2 minut, přístup založený na identitě, vrstvení návyků nebo většinu ostatních konceptů, všechny mají důvod, proč fungují.
Clear také boří běžně přijímané představy, jako je honba za okamžitými pozitivními změnami. Místo toho vysvětluje, jak je třeba se každý den zlepšovat o 1 %. Například pokud jednoho dne zajdete do posilovny, nezískáte tím svaly na břiše. Ale pokud budete do posilovny chodit pravidelně po dobu čtyř týdnů, vaše tělo se pozitivně změní.
Autor také vyvrací mýtus, že návyk je konečný cíl. Vysvětluje, že návyk se buduje spíše tím, že jedete taxíkem do posilovny, než tím, že do posilovny dorazíte. Clear uvádí příklady některých z největších úspěchů v různých oblastech a brilantně propojuje jednotlivé body, aby vám pomohl pochopit, jak tyto taktiky fungují bez ohledu na to, v jaké fázi se právě nacházíte.
Atomic Habits je tedy vaším průvodcem, pokud jste uvízli v bludišti špatných návyků nebo si kladete otázku: „Proč to vlastně dělám?“. Ať už již dosahujete úspěchů a toužíte po dalších, nebo se jen snažíte zlepšovat a růst, tato kniha vám může pomoci.
Hlavní body z knihy Atomic Habits od Jamese Cleara
- Zaměřte se na drobné úpravy svého chování, protože malé změny vedou k trvalým zlepšením.
- Strategicky využijte cyklus návyků – podnět, touha, reakce a odměna – k vytvoření nového návyku.
- Sladěte své návyky s identitou, kterou chcete budovat, a nechte své návyky posílit osobu, kterou se chcete stát.
- Začleňte nový zvyk do stávající rutiny. Stávající podněty a lidské chování usnadňují vytváření a udržování nových návyků.
- Buďte trpěliví, protože pokrok ve vytváření návyků často není okamžitě viditelný.
- Navrhněte své prostředí tak, aby podporovalo vytváření návyků.
- Rozdělení návyků na dvouminutové úkoly je činí lépe zvládnutelnými.
- Formování návyků je nepřetržitý proces neustálého zlepšování. Buďte proto ochotni upravovat své návyky podle měnících se okolností.
Vytváření dobrých návyků: Rozbor 4 zákonů knihy Atomic Habits
Clearovy čtyři zákony změny lidského chování vycházejí z konceptu Habit Loop (cyklu návyků). Tento cyklus se skládá ze čtyř fází:
- Cue
- Touha
- Odpověď
- Odměna
Fáze 1 – Podnět: Podnět funguje jako spouštěč, který iniciuje smyčku dobrých návyků, a může to být cokoli od konkrétního času až po emocionální stav.
Fáze 2 – Touha: Po podnětu následuje touha – motivační síla představující touhu po odměně spojené s návykem.
Fáze 3 – Reakce: Reakce je skutečné chování nebo jednání, které je reakcí na podnět a touhu a tvoří samotný návyk.
Fáze 4 – Odměna: Odměnou je nakonec pozitivní výsledek nebo uspokojení vyplývající z dokončení návyku, což posiluje smyčku a zvyšuje pravděpodobnost opakování návyku.
Na základě těchto čtyř kroků vytvořil Clear čtyři zákony, které vám pomohou vybudovat úspěšnou smyčku návyků. V každém zákoně uvádí tři až čtyři taktiky pro budování návyků a jednu taktiku pro jejich prolomení.
Podívejme se, jak můžeme oba aspekty využít ke zvýšení produktivity.
Zákon č. 1: Učiňte to zřejmým
Jste si vědomi návyků, které musíte vybudovat a které musíte změnit? Pokud ne, nemůžete svou mysl naučit jednat určitým způsobem.
Lidská mysl totiž reaguje na podněty a špatné návyky se opakují. Když něco zažíváte opakovaně, vaše reakce na to se stává přirozenou. Existuje podnět, který dává vašemu mozku signál, aby jednal určitým způsobem, a vaše chování nebo reakce se stává automatickou.
Jak Clear uvádí: „Kurátoři muzeí jsou známí tím, že dokážou rozeznat rozdíl mezi autentickým uměleckým dílem a odborně vyrobenou padělkou, i když nedokážou přesně říct, které detaily je k tomu vedly. ”
Proč? Protože již řadu let opakovaně identifikují autentické umění.
Malé mezery se stanou tak relevantní, že je zachytíte jediným pohledem.
Možná si myslíme, že to není pravda, ale neviditelné podněty ovlivňují jejich mysl. Abyste tyto podněty zachytili a automatizovali chování, musíte být více vnímaví. Zde je několik způsobů, jak toho dosáhnout:
1. Hodnotící tabulky návyků
Karta návyků je jako kontrolní seznam, do kterého si zapisujete své denní činnosti. Poté zjistíte, zda má každý návyk pozitivní, negativní nebo neutrální dopad.
Cílem vaší karty návyků je získat povědomí a identifikovat vzorce, které přispívají k pokroku nebo jej brzdí.
Jeho vytvoření je jednoduché, stačí pouze:
- Seznamte své pravidelné denní činnosti v práci nebo doma.
- Každou činnost zařaďte do kategorie pozitivní, negativní nebo neutrální.
- Ohodnoťte každý zvyk na základě jeho celkového dopadu.
- Pochopte, jak vaše současné chování ovlivňuje produktivitu.
Pojďme to uvést do praxe.
|Čas
|Aktivita
|Hodnocení
|9:00
|Zhodnoťte a stanovte si denní priority
|4
|10:00
|Začněte pracovat na úkolech s vysokou prioritou
|4
|12:00
|Obědová přestávka
|5
|13:00
|Kontrolujte pokrok v plnění úkolů, upravujte plán
|3
|14:00
|Účast na týmové schůzce
|4
|15:00
|Pokračujte v práci na úkolech
|5
|18:00
|Zakončete práci za daný den
|3
|20:00
|Odevzdejte dokončené úkoly do termínu.
|2
Podívejte se na nejnižší skóre – odevzdání dokončených úkolů v termínu (2). Nyní si všimněte, jak úkoly související s vašimi odevzdanými pracemi mají také nízké skóre.
Pokud to chcete změnit a odevzdávat své úkoly včas, musíte:
- Věnujte více času úkolům s vysokou prioritou
- Kontrolujte pokrok a upravujte plány
- Zamyslete se nad uplynulým dnem a připravte si lepší plány na zítřek.
- Dokončete úkoly, které jste si stanovili na dnešek.
Pokud tak neučiníte, budete i nadále nedodržovat termíny a zátěž se přesune na další den.
⚡️ Bezplatný zdroj
Vyzkoušejte si to sami s naší bezplatnou šablonou Personal Habit Tracker Template , která pomáhá nastavit a sledovat lepší denní návyky. Ať už chcete vybudovat cvičební rutinu, návyk čtení nebo prostě jen pít více vody, tato šablona vám pomůže!
Tabulkový pohled vám poskytne neustále aktualizovaný přehled o vašem pokroku ve sledování návyků, zatímco seznamový pohled vám pomůže zůstat organizovaní a sledovat vaše návyky 💪🏻
2. Záměr implementace
Záměr realizace zahrnuje plánování, kdy a kde podniknout konkrétní kroky k dosažení vašich cílů.
Nejprve si uvědomte mezery ve svých stávajících návycích. Například v dříve zmíněném příkladu dokončíte úkol, ale nevyhradíte si čas na reflexi dne.
Nyní si stanovte cíl, například: „V 17:00 se zamyslím nad uplynulým dnem a naplánuji si zítřek.“
Za druhé můžete využít techniku „habit stacking“, která spočívá v propojení nového návyku s již existujícím. Například: „Až dokončím své aktuální úkoly, zamyslím se nad prioritními úkoly, které jsem nestihl dokončit.“
Nakonec ve svém prostředí vyvolávejte podněty k lepším návykům. Jak Clear uvádí: „Motivace je přeceňována; často je důležitější prostředí.“
Pokud chcete lépe reflektovat své cíle, vyhledejte aplikace pro sledování cílů, které vám pomohou držet krok s vaším pokrokem. Můžete si také vytvořit vizuální tabuli, která vás bude motivovat k akci.
⚡️ Vybraná šablona
Šablona Vision Board od ClickUp využívá vizuální prvky, které vám pomohou definovat a utvářet vaše cíle a ambice.
- Sledujte pokrok při plnění cílů
- Stanovte si jasné cíle pro sebe nebo pro tým
- Upřednostňujte úkoly podle jejich důležitosti pro tyto cíle.
3. Zbavte se špatného návyku – udělejte ho neviditelným
Víte, že lidé s vysokou sebekontrolou tráví méně času v pokušeních?
Snižují vystavení podnětům, které způsobují špatné návyky, aby je odstranily.
Například čekáte, až den skončí, abyste mohli jít na skleničku, strávit čas se svým partnerem nebo udělat něco produktivního. Ale ke konci dne zjistíte, že procházíte sociální sítě.
V tomto scénáři se musíte od těchto podnětů (svého telefonu) distancovat, dokud neuděláte to, co máte v úmyslu. Uzavřete s sebou dohodu, že nebudete používat sociální sítě, než si naplánujete další den.
V rámci svých strategií time managementu vypněte zvuk telefonu a odstraňte všechny další rušivé vlivy ve svém okolí.
Zákon č. 2: Udělejte to atraktivní
Ve svém druhém zákoně Clear zmiňuje, že návyky fungují na základě dopaminem řízené zpětné vazby. Zjednodušeně řečeno, když stoupá hladina dopaminu, stoupá i nutkání jednat. Očekávání odměny je tak silné, že vás nutí jednat.
Clear navrhuje k dosažení tohoto cíle použít temptation bundling (svazování pokušení). V této technice spojíte činnost, kterou chcete dělat, s činností, kterou musíte dělat.
Strategie budování pokušení
Řekněme, že se snažíte minimalizovat rozptýlení a zůstat soustředění během práce. Ale také chcete sledovat podcast, který máte rádi.
Zde je několik tipů, co můžete udělat:
- Vyhraďte si konkrétní časové bloky pro soustředěnou práci (např. od 9:00 do 11:00).
- Poslechněte si jednu epizodu svého oblíbeného podcastu, když si v 11 hodin dopřejete přestávku.
Například se zavážete, že budete 90 minut soustředěně pracovat na své marketingové zprávě. Udělejte si 20minutovou přestávku, během které si můžete poslechnout podcast.
Tímto způsobem trénujete svou mysl, aby pracovala soustavně po dobu 90 minut, než se dostanete k tomu, co chcete.
Kombinujte hromadění návyků s balíčkováním pokušení
Clear také navrhuje kombinovat dvě techniky pro zvýšení produktivity.
Zde je vzorec:
Po (SOUČASNÝ ZVYK) budu (ZVYK, KTERÝ POTŘEBUJI)
Po (ZVYKLOST, KTEROU POTŘEBUJI) budu (ZVYKLOST, KTEROU CHCI)
Vypadá to asi takto:
Po obědě budu 90 minut pracovat na svých marketingových zprávách.
Po 90 minutách práce si pustím jednu epizodu svého oblíbeného podcastu.
Dalším důležitým aspektem, který vám pomůže, je obklopit se správnými lidmi. Pokud se stýkáte s lidmi, kteří nenávidí svou práci, začnete ji nenávidět také.
Pokud se ale budete stýkat s lidmi, kteří diskutují o pokroku, motivaci a cílech, pravděpodobně se zamyslíte nad svými vlastními a nastavíte si laťku výš.
Zbavte se špatných návyků – přeprogramujte svou mysl
Nyní se pojďme zabývat tím, jak se zbavit špatných návyků, které jsme si za léta vytvořili.
Řekněme, že se každé ráno budíte v devět a v deset musíte odejít do práce. Snažíte se tento koloběh prolomit a chcete vstávat dříve.
Takže si pořád říkáte: „Musím vstávat v 5 ráno, ale nedokážu to.“
S malou změnou přístupu můžete tento zvyk překonat – nahraďte „musím“ slovem „můžu“.
„Každé ráno mohu vstávat v 5 hodin, cítit příjemný vánek, cvičit a přemýšlet o svých osobních cílech.“
Myšlenka spočívá v tom, spojit náročné návyky s pozitivními zážitky. Jak se budete cítit, když začnete den správným tempem? Udělejte to tak atraktivní, aby vaše tělo toužilo po těchto zážitcích.
Tato změna perspektivy je tak silná, že se o ní zmiňuje mnoho knih o soustředění.
Zákon č. 3: Usnadněte si to
„Nejúčinnější formou učení je praxe, nikoli plánování.“
Čím častěji zvyk opakujete, tím více si na něj váš mozek zvykne. Struktura vašeho mozku se mění a vy se v něm stáváte efektivnějšími. Je vědecky prokázáno, že opakování zvyku vede k fyzickým změnám v mozku.
Clear dále uvádí: „Doba, po kterou daný zvyk provádíte, není tak důležitá jako počet opakování, které jste provedli. “
Zákon nejmenšího úsilí
My lidé máme přirozenou tendenci přiklánět se k věcem, které vyžadují co nejméně úsilí.
Právě v tom pomáhá změna prostředí. Musíte vytvořit prostředí, ve kterém je dělat těžké věci co nejjednodušší.
Řekněme, že ve své organizaci zavádíte nový software pro řízení projektů. Starý systém je sice zastaralý, ale jste na něj zvyklí a jeho používání vyžaduje minimální úsilí.
V tomto scénáři je patrný zákon nejmenšího úsilí, protože zaměstnanci mohou změně odporovat.
Díky tréninkovým lekcím, uživatelsky přívětivým pokynům a specializovanému týmu podpory, který řeší případné problémy, můžete tuto změnu snadno zvládnout.
Zde vytváříte prostředí příznivé pro učení a maximalizujete vnímanou obtížnost přijetí nového systému. Takové změny vedou k trvalým pracovním návykům, kdy zaměstnanci vítají změny s otevřenou náručí.
Pravidlo dvou minut
Náš mozek je naprogramován tak, aby se vyhýbal obtížným věcem.
Během dne činíme mnoho rozhodnutí. Například rozhodnutí dokončit práci nebo sledovat další díl oblíbeného seriálu na Netflixu.
Clear tvrdí, že návyky jsou okamžité akce. Například každý den jezdíte taxíkem do posilovny. Návykem je jízda taxíkem, nikoli návštěva posilovny. Návyky jsou výchozím bodem, nikoli cílem.
Při zavádění nového návyku Clear doporučuje dodržovat pravidlo dvou minut. Cokoli nového, co začnete dělat, by nemělo trvat déle než dvě minuty.
Možná si teď říkáte, že je to směšné, ale každý zvyk lze rozložit na dvouminutovou verzi:
- Pokud si chcete vybudovat zvyk číst, můžete začít tím, že budete číst jednu stránku denně.
- Pokud chcete začít cvičit jógu po dobu 30 minut, můžete začít tím, že si vyndáte podložku na jógu.
- Nebo v našem příkladu projektového řízení můžete umístit zkratku softwaru na plochu svých zaměstnanců, aby se mohli rychle přihlásit.
Tato dvouminutová verze vám pomůže uvědomit si, že začít je docela snadné. A zbavíte se síly těžkých návyků. Takové taktiky jsou často zmiňovány a praktikovány v některých z nejpopulárnějších knih o growth hackingu.
Co si z něj odnést? Začněte s návykem, který vás nasměruje na produktivnější cestu.
Zbavte se špatných návyků – udělejte je nepraktickými
Clear tvrdí, že k tomu, abyste se zbavili návyků, je třeba je učinit nepraktickými.
Technologie zde hraje významnou roli. Řekněme, že trávíte příliš mnoho času na sociálních sítích během pracovní doby. Můžete si nainstalovat aplikaci, která automaticky blokuje sociální sítě během určitých hodin.
Jelikož tento nástroj omezuje přístup k sociálním sítím, je pro vás během těchto hodin nepraktické (nebo dokonce nemožné!) věnovat se danému návyku.
Zákon č. 4: Ať je to uspokojující
Je pravděpodobnější, že budete opakovat chování, které vám přináší uspokojení. Clear tvrdí, že my lidé jsme podmíněni upřednostňovat okamžité odměny před odměnami odloženými.
I když se zdá nemožné vybudovat si skvělé břišní svaly hned první den v posilovně, existuje i jiný způsob, jak se na to dívat.
Základní pravidlo změny chování
„To, co je okamžitě odměněno, se opakuje. To, co je okamžitě potrestáno, se vyhýbá.“
Aby se návyky staly nevyhnutelnými, musíte okamžitě pocítit nějaký druh úspěchu.
Pokud uvedené zákony uplatníte v praxi – tedy pokud věci učiníte zřejmými, atraktivními a nenáročnými –, je větší pravděpodobnost, že dané chování budete skutečně praktikovat.
Ale co když to uděláte jen jednou?
Právě proto, když je činnost uspokojivá, zvyšuje se pravděpodobnost, že ji budete opakovat.
Řekněme, že jste si stanovili cíl pravidelně cvičit. Po každém tréninku si dopřejete zdravý smoothie nebo oblíbenou svačinu. Tím, že se po cvičení odměníte něčím příjemným, učiníte tuto aktivitu uspokojující.
Díky tomu budete mít větší chuť opakovat cvičební rutinu, protože ji spojíte s pozitivním a uspokojivým zážitkem. Myšlenka spočívá v tom, že si okamžité potěšení spojíte s pokračováním v cestě za svými velkými cíli.
Sledování návyků
Představte si, že jste přesvědčeni, že děláte pokroky, ale najednou se cítíte ztraceni a zmatení, aniž byste si uvědomili, jak k tomu došlo.
Sledování návyků může být záchranou. Pomáhá vám sledovat pokrok v osvojování nových návyků. Vizualizací a měřením těchto návyků získáte jasný důkaz o svém pokroku. Vytváří to sérii, ve které pokračujete v práci na návycích, které si osvojujete.
✨ Bezplatný zdroj
Šablona týdenního plánovače ClickUp nabízí snadný způsob, jak sledovat návyky a monitorovat pokrok!
Plánovací tabule vám pomůže zorganizovat úkoly na celý týden a zajistí, že zůstanete na správné cestě.
Zbavte se špatných návyků – najděte si partnera, který vás bude kontrolovat
Mít partnera, který vás drží zodpovědným, je skvělé, protože vám poskytuje podporu, povzbuzení a pocit odpovědnosti. Sdílení cílů s někým, kdo kontroluje náš pokrok, zvyšuje motivaci a udržuje nás odhodlané dosáhnout našich cílů.
Vědomí, že někdo jiný zná naše cíle a drží nás zodpovědnými, nám může poskytnout vnější motivaci k tomu, abychom se drželi správného směru a nevypadli z tempa nebo se nevrátili ke starým návykům.
💡📚 Líbilo se vám čtení? Pak se vám bude líbit i naše kurátorská kolekce 25 nejlepších shrnutí knih o produktivitě, které musíte přečíst. Můžete je ukládat, upravovat, přidávat do záložek a dokonce i exportovat.
Populární citáty z knihy Atomic Habits
- „Nevzrostete na úroveň svých cílů. Klesnete na úroveň svých systémů.“
- „Každá vaše akce je hlasem pro typ člověka, kterým se chcete stát. Žádná jednotlivá akce nezmění vaše přesvědčení, ale jak se hlasy hromadí, tak se hromadí i důkazy o vaší nové identitě.“
- „Úspěch je výsledkem každodenních návyků, nikoli jednorázových změn.“
- „Děláte to, protože to je to, kým jste, a cítíte se dobře, když jste sami sebou. Čím více se návyk stává součástí vašeho života, tím méně potřebujete vnější povzbuzení, abyste v něm pokračovali. Motivace může návyk nastartovat. Identita návyk udržuje.“
- „Měli byste se mnohem více zajímat o svou současnou trajektorii než o své současné výsledky.“
Chcete si vytvořit lepší návyky, zorganizovat se a být produktivnější? Oceníte tyto další zdroje:
- Šablona týdenního kontrolního seznamu od ClickUp
- Tipy a triky pro zvýšení produktivity
- Plánovač péče o sebe
- Jak si vytvořit deník návyků
- Šablona ročních cílů od ClickUp
- Nejlepší nástroje a softwarové aplikace pro produktivitu
- Šablona pro osobní časový plán od ClickUp
- Příklady dobrých návyků: Jak je rozvíjet a udržovat
- 11 mikro návyků (a věda, která za nimi stojí) s plánem implementace
Aplikujte principy Atomic Habits s ClickUp
Nyní máte pravděpodobně mnoho nápadů, jak zvýšit produktivitu pomocí principů atomických návyků. Abyste však mohli tyto principy důsledně uplatňovat na svém pracovišti, potřebujete komplexní řešení, jako je ClickUp. Pomáhá měřit pokrok, automatizovat úkoly a zvyšovat produktivitu.
ClickUp Tasks vám umožňuje rozdělit větší úkoly na menší, lépe zvládnutelné úkoly, abyste mohli každý den dosahovat postupného zlepšení. Můžete nastavit termíny splnění úkolů a vytvořit si tak rutinu konzistentního úsilí (každý den o 1 % lepší).
Aby bylo ještě jistější, že své úkoly dokončíte, umožňuje vám vizualizovat svou práci několika způsoby. Když máte jasnou představu o tom, co je třeba udělat, nic vám nebrání v každodenním pokroku.
Ale pouhé rozdělení úkolů nestačí.
Clear hovoří o důležitosti sledování návyků, což znamená, že tyto úkoly musíte proměnit v sledovatelné cíle. ClickUp Goals vám pomáhá spravovat všechny vaše cíle související se sledováním návyků na jednom místě a měřit úspěch v průběhu času. Snadno vytvářejte sprintové cíle, týdenní prodejní cíle a další.
Poté přichází ClickUp Reminders, který vám pomůže s navazováním návyků nebo s dodržováním nových návyků spolu s těmi stávajícími. Když si vytvoříte tabulku návyků, budete vědět, který nový návyk je třeba zařadit mezi ty stávající.
ClickUp vám bude zasílat jemné připomínky, aby se vám podařilo nový zvyk úspěšně zakotvit do vašeho aktuálního rozvrhu. Je to užitečné nejen pro vás, ale i pro váš tým, protože můžete zasílat připomínky a vyhnout se zpožděním.
Když se soustředíme na profesní cíle, máme tendenci přehlížet důležitost sledování našich osobních cílů. Je však zásadní rozvíjet a budovat zdravé návyky ve všech oblastech života.
Převezměte kontrolu nad svým životem s Atomic Habits a ClickUp
Principy knihy Atomic Habits v kombinaci se správnými nástroji vám pomohou zvýšit produktivitu na pracovišti.
Pamatujte, že budování návyků vyžaduje čas a automatizace úkolů, cílů a připomínek vám dodá další motivaci k pokračování.
Díky neustálému pokroku si nakonec vybudujete potřebné návyky a zbavíte se těch, které nepotřebujete. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak vám v tom může pomoci ClickUp, kontaktujte náš tým ještě dnes!