10 nejlepších knih o growth hackingu pro rozšíření vašeho podnikání

Přesvědčili vás influenceři na sociálních sítích, že se můžete přes noc dostat k obchodnímu úspěchu? Opakovaně vám říkají, že growth hacking je řešením všech vašich problémů?
Je nám líto, že vás musíme zklamat!
Growth hacking není zázračným řešením ani jen dalším módním slovem. Jedná se o kombinaci nákladově efektivních strategií a taktik, které některé z největších společností na světě využily k dosažení rychlého, ale udržitelného růstu.
Například společnost Airbnb zaznamenala exponenciální růst díky tomu, že v počáteční fázi využila síťové efekty a uživatelskou základnu Craigslistu. Dnes má hodnotu neuvěřitelných 80 miliard dolarů!
Dobrá zpráva? I vy to můžete dokázat! Dan Martell, zakladatel služby Clarity, která poskytuje odborné poradenství pro startupy na vyžádání, věří, že „Growth Hacking je spíše způsob uvažování než sada nástrojů. “
Máme pro vás 10 doporučených knih o growth hackingu, které vám pomohou přijmout tento přístup k rozvoji vašeho podnikání a dosáhnout exponenciálního růstu. 📚
1. Growth Hacker Marketing od Ryana Holidaye
V knize Growth Hacker Marketing Ryan Holiday používá příklady některých z nejlepších současných produktů, jako jsou Dropbox, Facebook a Instagram, aby prolomil tradiční stereotypy o tom, jak prodávat produkty.
Například pro Dropbox se osvědčilo prodávat produkt malé skupině cílených early adopters namísto marketingu zaměřeného na všechny. Jejich demo video bylo specificky zaměřeno na komunitu Digg, o které věděli, že bude pro jejich produkt tou správnou cílovou skupinou. Jejich sázka se vyplatila a během 24 hodin se jejich čekací listina rozrostla z 5 000 na 75 000 lidí!
Tato kniha je plná nových nápadů a taktik pro growth hackery. Pokud chcete pochopit sílu MVP, neboli minimálně životaschopného produktu, nebo najít správnou shodu mezi vaším produktem a tím, co trh chce, tato kniha vám změní život.
Holiday je zastáncem využívání dat jako vodítka pro vaše rozhodnutí: vyzkoušejte různé věci, zjistěte, co funguje, a pokračujte v vylepšování. Také prosazuje myšlenku, že klíčem k úspěchu je přimět lidi, aby o vašem produktu mluvili (virálnost a šíření informací ústním podáním).
Growth Hacker Marketing je průvodcem pro všechny, kteří chtějí rychle růst v divokém světě digitálního marketingu – je to jedna z nejlepších knih o growth hackingu, které jsou k dispozici.
2. Hooked: Jak vytvářet produkty, které si lidé zvyknou používat, autor Nir Eyal
Pokud vytváříte produkty, je kniha Hooked: How to Build Habit-Forming Products od Nira Eyala povinnou četbou. Tato kniha o growth hackingu odhaluje tajemství toho, jak vytvářet produkty, které si zákazníci oblíbí, a to na základě poznatků z psychologie. 🧠
Eyal rozděluje tvorbu produktů, které vytvářejí návyky, do čtyř kroků:
- Spouštěč: místo, kde produkt podnítí akci uživatele
- Akce: chování, které vede k dosažení další fáze odměny.
- Variabilní odměna: nepředvídatelná spokojenost uživatelů
- Investice: uživatelé produktu něco vrací, například svůj čas a/nebo odhodlání.
Kniha podporuje kritické myšlení, je důkladně prozkoumána a založena na faktech a ukazuje vám, jak vytvořit něco, co uživatele přiměje vrátit se pro více.
3. Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster (Lean Analytics: Využijte data k rychlejšímu vybudování lepšího startupu) od Alistaira Crolla a Benjamina Yoskovitze
Toužili jste někdy po plánu, jak úspěšně založit startup? Zapomeňte na složité teorie a opřete se o knihu Lean Analytics od Alistaira Crolla a Benjamina Yoskovitze.
Shrnutí v jedné větě: Naučte se, jak využít svá data k tomu, aby se váš startup dostal od nápadu k produktu vhodnému pro daný trh a ještě dál.
Autoři představují koncept „štíhlé analytiky“, neboli zaměření se na jedinou metriku, která je pro vaše podnikání důležitá. 🥇
Tímto způsobem můžete vyřešit největší problémy každého startupu: ověření problému, nalezení správných zákazníků a rozhodnutí, co vytvořit a jak to zpeněžit.
Kniha, kterou napsali Alistair Croll (Coradiant, CloudOps, Startupfest) a Ben Yoskovitz (Year One Labs, GoInstant), představuje praktické a osvědčené kroky, které vaši startupovou firmu dovedou od počátečního nápadu až k produktu/trhu a dále.
Kniha obsahuje více než 30 případových studií a vychází z ročního rozhovoru se stovkou zakladatelů a investorů. Jedná se o jednu z mála knih o growth hackingu, která je neocenitelným praktickým průvodcem pro všechny, kdo se zabývají Lean Startup.
4. Hacking Growth: Jak nejrychleji rostoucí společnosti dneška dosahují průlomového úspěchu, Sean Ellis a Morgan Brown
To, co dělá knihu Hacking Growth matkou všech knih o growth hackingu, je fakt, že její obsah pochází přímo od Seana Ellise, který tento termín vymyslel!
Spolu s Morganem Brownem se ponoří do příběhů o tom, jak se některé z nejziskovějších společností dostaly na vrchol. Myslete na Airbnb, Facebook, LinkedIn a Uber.
Nejde jen o teorie; kniha také nastiňuje podrobný plán růstu. Pokrývá osvědčené metody a procesy pro každou ze čtyř fází růstu: akvizice, aktivace, retence a monetizace.
Po přečtení této knihy pochopíte vše od rozpoznání příležitostí k rychlému růstu až po využití dat k tomu, abyste si uživatele udrželi.
5. Smartcuts: Jak hackeři, inovátoři a ikony urychlují úspěch od Shane Snow
Celý život nám bylo vštěpováno, že se máme řídit pravidly. Co se stane, když je porušíte? „Zkratka“ je často považována za sprosté slovo.
V knize Smartcuts Shane Snow obrací myšlenku, že úspěch musí být pomalý a postupný.
Kniha představuje příběhy lidí, kteří se nevydali „tradiční“ cestou a přesto dosáhli úspěchu. Snow rozebírá jejich strategie a zdůrazňuje sílu „laterálního myšlení“ – hledání kreativních a nelineárních způsobů, jak překonat výzvy a rychleji dosáhnout cílů.
Sdílí také několik přehlížených tipů pro urychlení růstu, včetně hledání mentora, se kterým můžete spolupracovat, a zaměření se na desetinásobné zlepšení namísto postupných změn.
Ať už je vaším cílem kariérní růst, inovace nebo obchodní úspěch, Smartcuts je kniha o growth hackingu, která vás povzbuzuje k neustálému zpochybňování obvyklých rad a k vytyčení vlastní cesty. Je o tom, jak pracovat chytřeji, ne jen tvrději, a podstupovat promyšlená rizika, abyste urychlili svou cestu k úspěchu.
6. Produktem řízený růst: Jak vytvořit produkt, který se prodává sám od sebe, Wes Bush
Jste unaveni čtením dlouhých knih o managementu, které jsou suché a plné odborných termínů? 🥱
Recenze tvrdí, že kniha Wese Bushe je „stejně poutavá jako dobrý román“. Je krátká, jednoduchá a srozumitelná a vysvětluje důležitý aspekt podnikání – zapomenout na staromódní způsoby prodeje.
Bush sám je autoritou v oblasti růstu založeného na produktech, je spolumoderátorem podcastu „Product-led podcast“ a tvůrcem „6týdenního kurzu zaměřeného na produkty“.
Je odborníkem na rozebírání růstu založeného na produktech způsobem, který je snadno srozumitelný: váš produkt není jen něco, co prodáváte; je to hvězda celého představení. Spíše než prodej nebo marketing, je to váš produkt, který pohání klíčové obchodní výsledky.
Bush také nabízí dostatek příkladů, které podporují strategie zmíněné v knize, a ukazuje, jak společnosti jako Slack, Hotjar a Dropbox využily freemium modely, pobídky za doporučení a virální adopci k podpoře růstu založeného na produktech.
Hovoří také o vytváření fantastického uživatelského zážitku, chytrém designu produktů a budování něčeho, čeho se zákazníci nemohou nabažit. Pokud hledáte knihu o growth hackingu, která je srozumitelná a pomůže vám dosáhnout explozivního růstu zákazníků, Product-Led Growth je přesně to, co potřebujete.
7. The Paper Plane Plan od Rosse Daviese
Nechcete číst o tom, „co“ je growth hacking, ale chcete vědět „jak“ na to?
Připravte si poznámkový blok a pero, protože si budete chtít dělat poznámky. ✏️📔
The Paper Plane Plan poskytuje podrobného průvodce výběrem, implementací a škálováním nejúčinnějších growth hacků pro B2B služby. Kniha vychází z přímých zkušeností Daviese s provozováním úspěšné designové agentury a testováním různých marketingových experimentů.
Navíc se dozvíte, jak pomocí těchto technik rozrostl své podnikání o nejméně 50 % ročně po dobu pěti let.
Kniha je určena podnikatelům, marketérům a majitelům firem, kteří chtějí rozvíjet své služby rychleji a chytřeji.
Zde je několik věcí, které se naučíte:
- Jak generovat více potenciálních zákazníků a zvýšit prodej
- Jak vytvořit jedinečnou hodnotovou nabídku a poutavý příběh pro vaši značku
- Jak využít sociální média, e-mailový marketing a obsahový marketing k budování důvěry
- Jak optimalizovat svůj web a vstupní stránky pro konverze a SEO
- Jak automatizovat a outsourcovat marketingové úkoly a zlepšit své procesy
The Paper Plane Plan je vhodný jak pro začátečníky, tak pro odborníky, protože pokrývá jak základní, tak pokročilé strategie growth hackingu.
8. Ready, Set, Growth Hack od Nadera Sabryho
Jste v oblasti growth hackingu začátečníkem? Ready, Set, Growth je dobrým místem, kde začít.
Kdo by mohl být lepším poradcem pro růst než někdo, kdo vydělal 120 milionů dolarů díky hackování ve světě startupů?
Jako podnikatel a stratég získal Nader Sabry za posledních 25 let bohaté zkušenosti s zakládáním společností, získáváním finančních prostředků a zvládnutím growth hackingu.
V této knize čerpá z těchto zkušeností a učí vás, jak aplikovat mentalitu growth hackingu v jakékoli organizaci – startupu, korporaci nebo vládní instituci.
Sabry představuje podrobného průvodce, který pomůže každému, kdo má málo nebo žádné znalosti, desetinásobně zvýšit růst své organizace. Pomáhá čtenářům identifikovat jejich výzvy v oblasti růstu, experimentovat s různými growth hacky a rozšiřovat je.
Ukáže vám také, jak pomocí principů asymetrické války překonat silnější konkurenty nebo protivníky. Pokud potřebujete pomoc s vytvořením správného myšlení a kultury ve vaší organizaci, je tato kniha o growth hackingu pro vás tou nejlepší volbou.
9. Traction od Gabriela Weinberga a Justina Marese
Všichni jsme slyšeli, že 90 % startupů selže. Přemýšleli jste někdy o tom, proč?
Odpověď najdete v názvu knihy Traction od Gabriela Weinberga a Justina Marese. Ano, startupy selhávají kvůli nedostatku trakce, tedy kvůli neschopnosti najít nové zákazníky.
Tato kniha o growth hackingu je účinným průvodcem marketingem pro startupy, který je povinnou četbou na mnoha univerzitách. Někteří tvrdí, že by neměla chybět v knihovně žádného zakladatele startupu. Proč? Namísto vágních teorií vám autoři nabízejí solidní marketingový plán s malou šancí na neúspěch.
Představují „Bullseye Framework“, postupnou metodu, jak otestovat různé marketingové kanály a určit, které z nich přinášejí skutečné výsledky. S 19 kanály, od tradičního marketingu po online platformy, je Traction sadou nástrojů pro růst pro zakladatele startupů a marketéry.
Kniha také přináší příběhy z rozhovorů se zakladateli úspěšných společností, jako jsou Reddit, Hubspot a Wikipedia, a zdůrazňuje jejich klíčové strategie pro získávání zákazníků.
Autoři tvrdí, že „traction trumps everything“ (traction je důležitější než cokoli jiného). Růst spočívá v experimentování, testování a hledání toho, co pro vaše podnikání funguje nejlépe.
10. The Startup Growth Book od Andrew Lee Millera
Nechcete se zadlužit, abyste mohli propagovat své podnikání? Přečtěte si tuto knihu.
Kniha The Startup Growth Book od Andrew Lee Millera učí podnikatele a marketéry, jak rozvíjet své podnikání, aniž by utráceli jmění za placenou reklamu.
Kniha popisuje více než 50 osvědčených způsobů, jak organicky škálovat pomocí 10 různých kanálů. Zabývá se public relations, optimalizací pro vyhledávače, e-mailovým marketingem, marketingem na sociálních médiích, influencer marketingem a dalšími technikami, které jsou stejně účinné, ne-li účinnější, než utrácení tisíců za reklamu. 💰💸
Millerova kniha vychází z jeho 15 let zkušeností s řízením růstu startupů, včetně pěti společností, které dosáhly výnosů v řádu milionů dolarů.
Kniha The Startup Growth Book je ideální pro všechny, kteří se chtějí naučit moderní techniky od mistra bootstrapped marketingu a growth hackingu. Díky Millerově práci se tato kniha stala jednou z nejlepších knih o growth hackingu v oblasti organického růstového marketingu.
Growth hacking s ClickUp
Existuje důvod, proč je svět startupů posedlý growth hackingem. Poskytuje firmám výraznou konkurenční výhodu a podporuje raketový růst. Pouhé čtení knih o growth hackingu však vaší organizaci tyto výhody nepřinese.
Potřebujete nástroj, který vám pomůže převést tyto znalosti do praktických výsledků a dosáhnout vašich obchodních cílů.
Funkce ClickUp pro týmy zaměřené na růst
Při vývoji a dodávkách produktů vám ClickUp umožní soustředit se na růst bez kompromisů v kvalitě. Jedná se o vysoce přizpůsobitelnou, komplexní platformu pro správu produktů, která vám pomůže zefektivnit všechny vaše projekty a podpoří váš růst jako žádná jiná.
Zde je několik nejlepších funkcí ClickUp, které vám pomohou dosáhnout rychlého a zároveň škálovatelného růstu:
- ClickUp Goals: Díky jasným časovým plánům, měřitelným cílům a automatickému sledování pokroku udržuje ClickUp Goals produktové týmy s vysokým růstem vždy na správné cestě. Nejenže můžete sledovat pokrok pomocí číselných, peněžních, pravdivých/nepravdivých a úkolových cílů, ale také můžete organizovat a sdílet cíle podle libosti.
- Úkoly v ClickUp: Úkoly v ClickUp zjednodušují spolupráci a správu vícestupňových pracovních postupů. Hierarchická struktura organizuje složité projekty do přehledných úkolů a podúkolů, což zajišťuje, že váš tým dodá výsledky včas a minimalizuje omezení projektu.
- Rychlé prototypování: Díky celé knihovně šablon, včetně šablon kreativních briefů, šablon design sprintů, šablon brainstormingu a šablon revize designu, pomáhá ClickUp produktovým týmům urychlit prototypování sjednocením plánování, strategie, wireframingu a řízení projektů.
- Automatizace pracovních postupů: ClickUp Automations vám umožňuje vytvářet procesy pro testování nápadů a rychlé získávání zpětné vazby. Automatizaci pracovních postupů můžete například využít k zaznamenávání a konsolidaci údajů o zpětné vazbě uživatelů prostřednictvím přizpůsobitelných formulářů. Pomohou vám také převést zaznamenané údaje na úkoly přidělené správným osobám pro další zpracování.
- Mapování uživatelské cesty: Šablony mapy zákaznické cesty ClickUp vám umožňují vizuálně znázornit uživatelské cesty, trychtýře a rozhodovací stromy, abyste lépe porozuměli problémům zákazníků a proměnili je v cenné příležitosti k růstu.
- ClickUp Whiteboards: Přechod od nápadu k akci nemusí být časově náročný! ClickUp Whiteboards vám pomůže rychleji začít s vašimi plány růstu. Kreslete diagramy, přidávejte poznámky, propojujte ClickUp Docs a automaticky generujte ClickUp Tasks přímo z Whiteboards.
- Power Blocs/Hackathons: Věděli jste, že ClickUp můžete použít také k plánování a pořádání hackathonů a Power Blocs? Uvolněte rychlé vytváření nápadů a spolupráci v reálném čase díky řadě šablon pro plánování a správu událostí od ClickUp.
- ClickUp AI: Přejete si, aby vám asistent odlehčil od úkolů, abyste se mohli soustředit na vymýšlení strategií pro růst? Seznamte se s ClickUp AI. Maximalizujte svou produktivitu přizpůsobením ClickUP AI pro vaše potřeby – od partnera pro brainstorming po asistenta pro psaní, zvládne vše.
Více než 800 000 týmů všech velikostí úspěšně rozšířilo svůj růst pomocí výše uvedených funkcí ClickUp, včetně společnosti Finastra.
Zákazník v centru pozornosti: Jak ClickUp urychlil GTM a růst společnosti Finastra
Finastra je největší softwarová společnost specializující se výhradně na finanční služby, která poskytuje služby více než osmi tisícům finančních institucí. S týmem více než 120 zaměstnanců, kteří se zabývají generováním poptávky a mají za úkol podporovat růst společnosti, čelila Finastra běžné výzvě – roztříštěným plánům GTM, které bránily její viditelnosti a brzdily růst.
Co tedy udělali? Navázali spolupráci s ClickUp!
Výzva
Vzhledem k tomu, že plány GTM byly rozptýleny v různých formátech a úložištích napříč geografickými oblastmi a obchodními jednotkami, marketingový tým společnosti Finastra se potýkal s nekonzistentními kampaněmi a nedostatkem transparentnosti v reálném čase.
Strávili hodiny na schůzkách, shromažďovali izolované (a někdy i zastaralé) údaje, aby mohli sdělit zásadní novinky zainteresovaným stranám.
Řešení s ClickUp
Díky použitelnosti, automatizaci a analytickým funkcím ClickUp pomohl Finastra vyřešit její nejnaléhavější výzvy, a to vše pomocí jediného nástroje.
- Konzistentní zadávání dat: Šablony ClickUp poskytly týmům GTM společnosti Finastra jednoduchý a jednotný způsob sledování jejich aktivit. Každá jednotka má nyní konzistentní pracovní prostor a strukturu složek pro ukládání informací. To jim pomáhá rychleji se připravovat na projekty a shromažďovat konzistentní data pro provádění analýz.
- Přizpůsobené zobrazení pro každou oblast a obchodní jednotku: Zobrazení ClickUp umožnilo týmům Finastra vizualizovat úkoly a projekty způsobem, který byl pro ně nejužitečnější. Jejich marketingový tým například nyní může sdílet zobrazení specifická pro jednotlivé zainteresované strany, aby zajistil 100% transparentnost a aktualizace v reálném čase ohledně iniciativ růstového marketingu.
- Hladší spolupráce: Díky automatizaci ClickUp dostávají všechny jednotky GTM push notifikace o úpravách a aktualizacích v různých marketingových plánech, takže jsou všichni na stejné vlně.
- Přehlednost pro vedení díky přizpůsobeným dashboardům: Dashboardy ClickUp pomáhají týmům Finastry poskytovat souhrnný přehled o postupu projektů výkonným viceprezidentům jednotlivých obchodních jednotek.
Spolupráce společnosti Finastra s ClickUp se ukazuje jako přínosná, protože nástroje a funkce ClickUp zefektivňují spolupráci, zvyšují efektivitu a poskytují konzistentní přístup ke strategiím GTM napříč různými obchodními jednotkami společnosti Finastra.
Pokud i vy chcete podpořit růst praktickým a osvědčeným způsobem, podívejte se ještě dnes na ClickUp!