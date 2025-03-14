10 nejlepších softwarů pro plánování života, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů v roce 2025

Topíte se v moři úkolů a máte pocit, že se ke svým cílům vůbec nepřibližujete? Nejste v tom sami. ⛵
Bez správných nástrojů může být zvládání každodenních povinností a sledování cílů náročné. Proto jsme sestavili seznam 10 nejlepších softwarů pro plánování života, které vám pomohou udržet si přehled o vašich cílech, zůstat soustředění a zvýšit vaši produktivitu.
Ať už jste student usilující o samé jedničky, profesionál mířící na vrchol kariérního žebříčku nebo jen někdo, kdo se snaží najít rovnováhu ve svém životě, máme pro vás ten správný nástroj.
Podívejte se na ně a vyberte si ten, který vám nejlépe vyhovuje.
Co je software pro plánování života?
Software pro plánování života je digitální nástroj pro vytváření plánu vaší dlouhodobé vize nebo vysněného života.
Jinými slovy, pomůže vám proměnit vaši životní vizi v cíle, rozdělit je na malé kroky, stanovit termíny a sledovat pokrok – v podstatě jako aplikace pro řízení projektů ve vašem osobním životě.
Když máte místo, kde můžete spravovat své cíle a úkoly, uvolníte si mentální prostor, budete se lépe rozhodovat a budete se moci soustředit na plnění úkolů, které vedou k naplněnému životu.
Co byste měli hledat v softwaru pro plánování života?
Při výběru softwaru pro plánování života je důležité zvážit určité klíčové funkce, aby vyhovoval vašim potřebám. Zde je několik oblastí, na které se zaměřte:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Nechcete trávit hodiny tím, že budete zjišťovat, jak software používat. Měl by vám usnadnit stanovení cílů a jejich sledování.
- Přizpůsobení: Měli byste mít možnost přizpůsobit kategorie, nastavit připomenutí a upravit zobrazení podle svých preferencí, aniž byste museli používat všechny nástroje a aplikace se seznamem úkolů pro všechny své úkoly.
- Správa úkolů : Vyhledejte funkce, jako je vytváření seznamů úkolů, stanovení termínů a určování priorit úkolů, abyste zůstali organizovaní a soustředění.
- Integrace: Zkontrolujte, zda se nejlepší aplikace pro plánování života integrují s dalšími nástroji, které používáte, jako jsou digitální kalendáře, plánovače a cloudové úložiště.
- Oznámení: Aplikace by vám měla připomínat blížící se termíny, abyste měli svůj rozvrh pod kontrolou ?️
- Mobilní přístupnost: Vyberte si software, který vám umožní přístup k vašim cílům a seznamům úkolů na počítači, tabletu nebo smartphonu.
10 nejlepších softwarů pro plánování života, které můžete použít
Zde je 10 nejlepších nástrojů pro plánování života, které stojí za vaši pozornost. Každý z nich má jedinečné funkce pro stanovení cílů, plánování úkolů a organizaci vašeho denního rozvrhu. Podívejme se na ně podrobněji.
1. ClickUp
ClickUp je špičková aplikace pro zvýšení produktivity, která vám pomůže zorganizovat si život, abyste mohli dosáhnout pokroku ve svém profesním i osobním růstu.
Pomocí ClickUp Goals si stanovte měřitelné a sledovatelné cíle. Poté je rozdělte do akčních plánů pomocí ClickUp Tasks, kde můžete stanovit priority úkolů a podúkolů a nastavit termíny. Tento postup krok za krokem usnadňuje začít pracovat na vašich cílech a soustředit se na to, co je důležité.
Díky přizpůsobitelným polím a zobrazením ClickUp (jako tabulka, Kanban a kalendář) si jej můžete přizpůsobit podle svých potřeb – ať už sledujete finance, kondici nebo nové dovednosti.
Nechcete začínat od nuly? Vyberte si z více než 120 šablon pro plánování života, které vám pomohou začít. Například šablona ClickUp Life Plan Template vám umožní naplánovat a vizualizovat svůj plán.
Pokud pracujete na dosažení cílů s přáteli, rodinou nebo členy týmu, ClickUp vám pomůže. Sdílejte své cíle a úkoly a sledujte, jak si vedou ostatní. Je to zábavný způsob, jak zůstat motivovaní a udržet všechny v pozoru! ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Přístup k ClickUp na webu, stolním počítačích a mobilních zařízeních
- Synchronizujte denní úkoly s kalendáři Outlook, Apple a Google, abyste měli vše na jednom místě.
- Nastavte si opakující se úkoly a připomenutí, abyste měli své návyky pod kontrolou v reálném čase.
- Vytvořte si vlastní přehledy, abyste mohli vizuálně sledovat plnění úkolů a pokrok v dosahování cílů.
- Zaznamenávejte své myšlenky, emoce a nápady do ClickUp Docs.
Omezení ClickUp
- Zpočátku se vám to může zdát náročné kvůli rozsáhlým možnostem přizpůsobení.
- Některé funkce webové a desktopové verze nejsou k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 7 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Notion
Notion je další aplikace pro zvýšení produktivity, která vám pomůže udržet pořádek ve vašem osobním i pracovním životě. Vytvářejte stránky a databáze pro své cíle, úkoly, návyky a poznámky. Tyto stránky můžete podle svého stylu zdobit bannery, emodži, obrázky a videi.
Ačkoli má Notion přehledné a minimalistické rozhraní, může chvíli trvat, než se v něm zorientujete a přizpůsobíte ho svým potřebám. Pokud jste však ochotni se s ním seznámit, máte k dispozici řadu zdrojů, které vám pomohou se do něj dostat.
Nejlepší funkce aplikace Notion
- Získejte přístup k více než 5 000 bezplatných šablon pro správu svého zdraví a pohody, kariéry, financí a produktivity.
- Organizujte úkoly pomocí 20 přizpůsobitelných polí, včetně textu, stavu a data.
- Formátujte text pomocí záhlaví, odkazů, zvýraznění, citátů a dalších prvků.
- Nastavte si připomenutí v aplikaci a e-mailem pro dokončení úkolů.
Omezení aplikace Notion
- Má omezené možnosti sledování cílů a plnění úkolů.
- Při práci s dlouhými stránkami dochází ke zpomalení.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (4 837 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (1 946 recenzí)
3. Goalscape
Goalscape je vizuální nástroj pro správu cílů, který vaše cíle zobrazuje na radiální mapě (tzv. goalscape). Velký cíl je umístěn uprostřed a je obklopen dílčími cíli a úkoly.
Na první pohled uvidíte, co je důležité. Větší sektory znamenají podcíle a úkoly s vyšší prioritou a stínování vám ukazuje, jakého pokroku jste dosáhli. S Goalscape je mnohem snazší soustředit se na důležité úkoly. ?
Nejlepší funkce Goalscape
- Vytvořte si více cílů pro různé cíle
- Přidávejte poznámky s textem, odkazy, obrázky, videi a tabulkami.
- Zvýrazněte konkrétní oblasti cílů podle data, pokroku, přidělené osoby a značek.
- Exportujte cíle jako soubory PNG, CSV, XLSX a DOCX.
Omezení Goalscape
- Přidání mnoha sektorů ztěžuje identifikaci cílů a úkolů.
- Žádný bezplatný tarif, ale nabízí 14denní zkušební verzi.
- Žádná mobilní aplikace
Ceny Goalscape
- Pro: 9,90 $/měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Goalscape
- G2: 5,0/5 (1+ recenze)
- Capterra: 4,9/5 (10+ recenzí)
4. Remente
Remente je aplikace pro osobní rozvoj, která slouží ke sledování cílů a zároveň udržuje vaše duševní zdraví pod kontrolou. Začněte s předem navrženými plány cílů nebo si vytvořte vlastní, rozdělte cíle na úkoly s termíny a připomenutími.
Pomocí deníku nálad v aplikaci Remente sledujte své každodenní emoce a vysvětlujte, jak se cítíte. To je velmi užitečné pro získání přehledu o vašich náladových vzorcích a pro správu vašeho duševního zdraví. ?♂️
Nejlepší funkce Remente
- Sledujte úspěchy v osmi oblastech svého života, včetně vztahů, zdraví, kariéry a financí, na kole života.
- Sledujte denní videa od životního kouče o péči o sebe a duševním zdraví.
- Získejte přístup k více než 100 odborným zdrojům o produktivitě, stanovování cílů, všímavosti a dalších tématech.
- Naplánujte si jednorázová nebo opakovaná připomenutí pro dokončení úkolů ve vašem pracovním postupu.
Omezení Remente
- Žádný bezplatný tarif, sedmidenní zkušební verze vyžaduje zadání údajů o kreditní kartě.
- Nelze nastavit opakující se úkoly
Ceny Remente
- Cena od 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Remente
- G2: 5/5 (1 recenze)
- Capterra: N/A
5. Životní cíle
Life Goals je aplikace pro plánování cílů a afirmace, která slouží k dokumentování a manifestování vaší životní vize a cílů. Má čtyři hlavní sekce:
- Životní cíl: Napište shrnutí svého cíle, vize a dlouhodobých cílů.
- Životní cíl: Stanovte si cíle s obrázkem, popisem a termínem splnění.
- Deník: Zapište si své myšlenky a nápady
- Afirmace: Seznam afirmací pro přilákání úspěchu s možností zaznamenat je svým hlasem.
Aplikace také obsahuje panel pro sledování vašich cílů – stačí je zařadit do sekce „Čekající“ nebo „Dokončené“.
Nejlepší funkce aplikace Life Goals
- Rozdělte afirmace do kategorií, jako je hojnost, vděčnost a sebevědomí.
- Naplánujte si připomenutí pro recitaci nebo poslech afirmací.
- Automatické přehrávání afirmací s nastavitelnými intervaly
- Přehrávejte při čtení afirmací pozadí hudbu ?
Omezení životních cílů
- Přístupné pouze na zařízeních Android.
- Bezplatná verze obsahuje reklamy v aplikaci.
Ceny za životní cíle
- Zdarma
- Zaplaťte jednorázový poplatek 1,99 $ a zbavte se reklam.
Hodnocení a recenze životních cílů
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Průvodce úspěchem
Success Wizard vám pomůže stanovit a sledovat SMART cíle, abyste dosáhli svých velkých životních snů. Začněte s realitou, abyste identifikovali výzvy, kterým čelíte, a získali jasnou představu o svých cílech.
Rozdělte si tyto cíle na milníky, činnosti, návyky a rutiny. Využijte funkce pro správu času, abyste si udrželi přehled – rozdělte si den na časové bloky a sledujte, kolik času trávíte jednotlivými činnostmi. Jakmile dokončíte úkoly, vizualizujte si svůj pokrok a oslavte milníky. ?
Nejlepší funkce Success Wizard
- Sledujte emoce pomocí měřiče nálady
- Propojte se se svými kalendáři Google a Apple
- Sledujte čas strávený různými činnostmi a vizualizujte souhrn pomocí prstencových grafů.
- Začněte a ukončete svůj den zaznamenáním nápadů, záměrů, úspěchů a poučení do deníku.
Omezení průvodce úspěchem
- Bezplatný plán je omezen na sledování tří cílů, tří rutin a 50 aktivit.
- Zvládnutí všech jeho funkcí chvíli trvá.
Ceny Success Wizard
- Zdarma
- 4,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Success Wizard
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. Hotovo
Done je nástroj pro sledování návyků, který vám pomůže vybudovat dobré návyky a zbavit se těch špatných. Sledujte své návyky každý den, týden, měsíc nebo rok.
Na rozdíl od většiny aplikací pro sledování návyků si můžete vybrat konkrétní dny, kdy budete své návyky provádět, a počet opakování za den. To vám pomůže vytvořit plán návyků, který dokonale zapadá do vašeho životního stylu.
A nemusíte se bát, že na něco zapomenete – nastavte si několik připomínek, které vám pomohou udržet správný směr.
Nejlepší funkce Done
- Propojte se s Apple HealthKit a automaticky zaznamenávejte své zdravotní návyky, jako je počet kroků, minuty cvičení a hodiny spánku.
- Sledujte své návyky v kalendáři, abyste nikdy nepřerušili řetězec.
- Zobrazte míru splnění návyků v sloupcovém grafu a exportujte jej jako tabulku CSV.
- Zamyslete se nad svými návyky a zaznamenávejte je do deníku
Hotovo omezení
- K dispozici pouze na zařízeních iOS.
- Bezplatný plán vám umožňuje sledovat pouze tři návyky.
Hotovo, cena stanovena
- Zdarma
- 59,99 $ ročně
Hodnocení a recenze
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Plánovač života
Life Planner je komplexní aplikace pro sledování úkolů, návyků, osobních financí a deníkových záznamů. Kategorizujte úkoly, přidávejte poznámky a stanovujte termíny, abyste měli vše přehledně uspořádané.
Úkoly můžete také označit jako důležité nebo urgentní, abyste mohli efektivně spravovat priority. Nastavte si připomenutí úkolů a až budete připraveni, spusťte časovač, abyste se mohli soustředit. ⏰
Nejlepší funkce Life Planneru
- Má tmavý režim
- K dispozici ve více než 270 jazycích, včetně angličtiny, francouzštiny, holandštiny, španělštiny a čínštiny.
- Sledujte a vizualizujte výdaje na donutovém grafu
- Přidejte text, fotografie a nahrávky do svých deníkových záznamů.
Omezení Life Planneru
- Žádný bezplatný tarif, po sedmi dnech je nutné předplatné.
- Někteří uživatelé hlásí občasné chyby a pády aplikace.
- Úkoly lze nastavit pouze jako opakující se denně.
Ceny Life Planner
- 2,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Life Planner
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Artful Agenda
Artful Agenda je jedna z nejlepších aplikací pro denní plánování, která slouží ke správě cílů a úkolů. Je opravdu skvělá, protože vypadá jako papírový diář, ale funguje jako digitální. Přizpůsobte si ji roztomilými obálkami, fonty připomínajícími rukopis, barevně označenými úkoly, samolepkami a emodži.
Přepínejte mezi denním, týdenním a měsíčním zobrazením a prohlížejte si svůj rozvrh tak, jak vám to vyhovuje. Denní zobrazení vám umožňuje sepsat si prioritní úkoly, naplánovat si den v časových úsecích, dělat si poznámky a dokonce sledovat svůj příjem tekutin.
Nejlepší funkce Artful Agenda
- Naplánujte si jídla v týdenním přehledu
- Synchronizujte s kalendáři Google, Outlook a iCal.
- Nechte se inspirovat motivačními citáty ve všech zobrazeních.
- Pomocí funkce odložení přesuňte nedokončené úkoly na pozdější datum.
Omezení aplikace Artful Agenda
- Žádný bezplatný tarif, pouze dvoutýdenní bezplatná zkušební verze
- Omezený počet bezplatných obalů a samolepek, prémiové verze jsou zpoplatněny.
- Malý výběr fontů, bez možnosti nahrát vlastní fonty nebo převést rukopis na font
Ceny Artful Agenda
- 34,99 $ ročně
Hodnocení a recenze Artful Agenda
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Habitica
Habitica je aplikace pro zvýšení produktivity, která gamifikuje sledování návyků. Vytvořte si RPG postavu, která se rozvíjí, postupuje na vyšší úrovně a vydělává zlato, když plníte návyky, denní úkoly (tzv. denní rutiny) a seznamy úkolů (tzv. úkoly). Čím těžší úkol, tím více zlata vyděláte.
Za své zlato si můžete koupit vybavení pro svou postavu nebo odemknout vlastní odměny. Může se jednat o cokoli, co si vyberete, například speciální pochoutky, volný čas navíc nebo filmový večer. ?
Pro hráče, kteří rádi sbírají předměty a odemykají vyšší úspěchy, je Habitica skvělým motivátorem k udržení produktivity, i když se nudíte.
Nejlepší funkce Habitica
- Přizpůsobte si avatary RPG podle svých představ, vyberte si typ postavy, barvu pleti, účes a další doplňky.
- K úkolům přidejte kontrolní seznamy a poznámky, nastavte úroveň obtížnosti a upravte frekvenci opakování.
- Zapojte se do skupin a výzev, abyste se navzájem motivovali s ostatními uživateli.
- Přístup k Habitica je možný přes webovou aplikaci, zařízení Android a iOS.
Omezení Habitica
- Začátky mohou být pro nové uživatele složité.
- Pixelové retro téma nemusí oslovit každého.
- Je snadné se stát závislým na herních prvcích a podvádět, abyste získali odměny.
Ceny Habitica
- Zdarma
- 4,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Habitica
- G2: 4,5/5 (2 recenze)
- Capterra: N/A
Převezměte kontrolu nad svým životem a dosáhněte svých cílů
Výběr dobré aplikace pro plánování života výrazně usnadňuje stanovování cílů, správu úkolů a každodenní plánování. Jde o to najít tu, která přesně odpovídá vašemu životnímu stylu a potřebám. Při hodnocení výše uvedených nejlepších možností proto mějte na paměti, které funkce jsou pro vás nejdůležitější.
A pokud hledáte jednu aplikaci, která zvládne vše, ClickUp je tím pravým nástrojem. Od stanovení cílů a plánování úkolů až po vytváření vizuálních dashboardů a sledování pokroku – vše najdete pod jednou střechou. Navíc jej můžete snadno propojit s aplikacemi, které již používáte, jako jsou Gmail, Trello, Evernote, Slack a Microsoft Teams.
Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet ClickUp, abyste si mohli stanovit dlouhodobé i krátkodobé cíle a sledovat, jak se stávají realitou. ?