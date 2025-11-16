12 mẫu Smartsheet tốt nhất để tối ưu hóa công việc của bạn

Tại đầu mỗi dự án mới, các nhóm thường dành nhiều thời gian hơn cho việc tìm kiếm dữ liệu, cài đặt bảng tính và hoàn thiện quy trình làm việc hơn là thực sự hoàn thành công việc. Đó chính là hiện tượng "Work Sprawl" đang diễn ra, và nó khiến bạn mất hàng giờ làm việc do năng suất giảm sút. Các mẫu Smartsheet có thể thay đổi điều đó đến một mức độ nhất định. Hãy tưởng tượng việc mở một kế hoạch dự án đã được tổ chức sẵn – dòng thời gian đã được thiết lập, danh sách công việc sẵn sàng để thực hiện và bảng điều khiển được xây dựng để đang theo dõi dễ dàng.

Đối với các nhà quản lý dự án, nhóm vận hành và lãnh đạo kinh doanh, các mẫu này cung cấp một cách đơn giản để tiêu chuẩn hóa quy trình, nâng cao tính hiển thị và tiết kiệm hàng giờ thời gian thiết lập.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các mẫu Smartsheet hàng đầu để tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao khả năng hiển thị công việc giữa các nhóm.

Tổng quan về các mẫu Smartsheet

Dưới đây là cái nhìn tổng quan về các mẫu Smartsheet hàng đầu. Và nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp linh hoạt hơn và muốn tiết kiệm thời gian, chúng tôi cũng đã bao gồm các mẫu ClickUp tốt nhất có thể phù hợp với quy trình làm việc của bạn thậm chí còn tốt hơn.

Điều gì làm nên một mẫu Smartsheet tốt?

Các mẫu Smartsheet tốt nhất không chỉ giúp tổ chức dữ liệu—chúng còn tích cực hỗ trợ bạn đưa ra quyết định. Đây là điều phân biệt một mẫu hữu ích với một mẫu bị bỏ quên:

Giải quyết một vấn đề cụ thể và giảm bớt công việc cho bạn, như giúp bạn đang theo dõi tiến độ, quản lý dòng thời gian hoặc tự động hóa các công việc lặp lại.

Có thể tùy chỉnh cho quy trình làm việc của nhóm bạn , giúp bạn điều chỉnh cột, thêm tự động hóa hoặc thay đổi chế độ xem mà không cần bắt đầu từ đầu.

Bao gồm các công thức hoặc tự động hóa tích hợp sẵn cho các phép tính cơ bản, cập nhật trạng thái, nhắc nhở, v.v.

Phù hợp cho nhiều dự án và phát triển cùng với các dự án, nhóm và nhu cầu báo cáo của bạn theo thời gian.

Cung cấp hiển thị về các công việc, người chịu trách nhiệm và thời hạn để làm rõ trách nhiệm của nhóm chỉ với một cái nhìn.

👀 Bạn có biết? Quản lý dự án là một trong những nghề phát triển nhanh nhất trên toàn cầu. Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp hạng nó là vai trò thứ 12 trong số các vai trò phát triển nhanh nhất, với nhu cầu dự kiến tăng thêm 16 triệu chuyên gia quản lý dự án mới trong thập kỷ tới. Trong khi đó, gần 40 triệu người đã đảm nhận các vai trò công việc tập trung vào dự án trong hơn 170 tiêu đề công việc, từ các huấn luyện viên Agile và chủ sở hữu sản phẩm đến các nhà quản lý danh mục đầu tư.

📚 Đọc thêm: Cách xuất dữ liệu từ Smartsheet

Mẫu Smartsheet

Được lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên tính thực tiễn, tự động hóa và các trường hợp sử dụng thực tế, bộ sưu tập mẫu Smartsheet này được thiết kế để tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao hiệu quả dự án.

1. Mẫu Cấu trúc Phân chia Công việc (WBS)

qua Smartsheet

Khi quản lý một dự án lớn, điều cuối cùng bạn cần là một danh sách công việc lộn xộn khiến bạn khó theo dõi hơn là giúp đỡ. Đó là lúc bạn có thể sử dụng WBS, một phương pháp phân chia công việc thành các thành phần nhỏ hơn một cách trực quan. Mẫu WBS này cung cấp cho bạn chế độ xem rõ ràng về toàn bộ phân cấp dự án từ các đầu ra cấp cao xuống đến các công việc cụ thể. Nó cho phép bạn lập kế hoạch công việc theo các phần nhỏ dễ quản lý và xác định ai sẽ làm gì, và vào thời điểm nào.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Giao công việc, thời hạn và trạng thái ngay từ đầu.

Phát hiện sớm các điểm nghẽn với các chỉ báo trực quan tích hợp sẵn.

Kết nối các công việc với các mối phụ thuộc để đảm bảo sự đồng bộ giữa các giai đoạn.

✅ Phù hợp cho: Các nhà quản lý dự án xử lý các dự án đa giai đoạn hoặc đa hàm cần sự rõ ràng ở mọi cấp độ.

2. Mẫu Bản đồ Chiến lược với Đường Nước

qua Smartsheet

Đang cố gắng cân bằng giữa kỳ vọng của các bên liên quan và nguồn lực giới hạn? Tính năng ‘waterline’ trong mẫu Smartsheet Roadmap with Waterline Template cho phép bạn vạch ra một đường ranh giới rõ ràng giữa những gì đang được ưu tiên và những gì đang bị tạm hoãn. Điều này giúp bạn truyền đạt các sự đánh đổi một cách trực quan.

Đặc biệt hữu ích trong các phiên kế hoạch khi mọi thứ dường như đều là "cần thiết", giúp duy trì sự thực tế.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Đồng bộ hóa các bên liên quan bằng cách minh bạch hóa các quyết định khó khăn và dựa trên dữ liệu.

Cập nhật dòng thời gian và sản phẩm đầu ra một cách nhanh chóng với tính năng kéo và thả đơn giản.

Sử dụng thanh màu để phân loại công việc theo nhóm, hàm hoặc tác động.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm vận hành và sản phẩm đang lập kế hoạch lộ trình trong điều kiện dòng thời gian gấp rút và ưu tiên thay đổi liên tục.

🔍 Bạn có biết? Phương pháp MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t) được phát triển bởi chuyên gia phần mềm Dai Clegg vào năm 1994 khi còn đang làm việc tại Oracle, nhằm giúp các nhóm đơn giản hóa việc ưu tiên trong quá trình Phát triển Ứng dụng Nhanh (RAD) bằng cách phân loại những gì thực sự cần hoàn thành so với những gì có thể chờ đợi.

3. Mẫu kế hoạch dự án chiến dịch email

qua Smartsheet

Việc triển khai các chiến dịch email là một chuỗi các công việc, hạn chót, phụ thuộc và phê duyệt. Mẫu này giúp bạn tổ chức mọi khía cạnh của chiến dịch, từ tạo nội dung và phân đoạn đối tượng đến kiểm thử và triển khai cuối cùng. Nó bao gồm các phần cho từng giai đoạn của chiến dịch email, đảm bảo bạn không bỏ sót bất kỳ điều quan trọng nào (như thử nghiệm A/B quan trọng hoặc bước phê duyệt!).

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Giao nhiệm vụ cho các nhà văn, nhà thiết kế và người phê duyệt tại một nơi duy nhất.

Đang theo dõi dòng thời gian, mối phụ thuộc và cập nhật trạng thái mà không cần chuyển đổi công cụ.

Giữ mọi công việc đang theo dõi với ngày đáo hạn tự động và nhắc nhở kịp thời.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm marketing thực hiện các chiến dịch email định kỳ liên quan đến nhiều thành viên trong nhóm hoặc các bên liên quan.

ClickUp Insight: Một nhân viên văn phòng trung bình phải kết nối với 6 người để hoàn thành công việc. * Điều này có nghĩa là hàng ngày cần liên hệ với 6 kết nối chính để thu thập thông tin cần thiết, thống nhất ưu tiên và thúc đẩy tiến độ dự án. Thách thức là có thật—việc theo dõi liên tục, nhầm lẫn phiên bản và thiếu hiển thị làm suy giảm năng suất của nhóm. Một nền tảng tập trung như ClickUp, với Tìm kiếm Doanh nghiệp và Quản lý Kiến thức Trí tuệ Nhân tạo, giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp thông tin bối cảnh ngay lập tức trong tầm tay bạn.

4. Mẫu Kế hoạch Tiếp thị Kỹ thuật số Tích hợp

qua Smartsheet

Tiếp thị kỹ thuật số có thể trở nên phức tạp nhanh chóng với quảng cáo, SEO, nội dung, email và mạng xã hội, tất cả đều hoạt động trên các dòng thời gian khác nhau. Mẫu Kế hoạch Tiếp thị Kỹ thuật số Tích hợp của Smartsheet giúp bạn tập trung mọi thứ vào một kế hoạch trung tâm.

Bạn có thể lập kế hoạch mục tiêu trên các kênh khác nhau, đang theo dõi trạng thái chiến dịch, quản lý ngân sách và đảm bảo hoàn thành đúng hạn mà không gặp phải tình trạng hỗn loạn thường thấy.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Đồng bộ hóa các chiến dịch với mục tiêu chiến lược trên các kênh truyền thông trả phí, truyền thông miễn phí và truyền thông sở hữu.

Theo dõi tiến độ giữa các nhóm với các chỉ số KPI rõ ràng và trường trạng thái.

Quản lý dòng thời gian và chi phí mà không cần chuyển đổi giữa các tài liệu hoặc bảng tính.

✅ Phù hợp cho: Các nhà quản lý tiếp thị phụ trách nhiều chiến dịch kỹ thuật số trên các nền tảng và nhóm khác nhau.

⭐ Bonus: Tối ưu hóa kế hoạch dự án với ClickUp Brain: ClickUp Brain là trợ lý làm việc AI toàn diện, hiểu rõ các dự án, ưu tiên và công cụ của bạn. Thay vì chuyển đổi giữa các công cụ AI không liên kết, dẫn đến tình trạng "Tool Sprawl", ClickUp Brain tập trung bối cảnh công việc của bạn (công việc, tài liệu, lịch, trò chuyện và thậm chí các ứng dụng kết nối) vào một hệ thống thông minh duy nhất, hoạt động trong quy trình làm việc của bạn, sử dụng dữ liệu của bạn và cung cấp chính xác những gì bạn cần ngay khi bạn cần. Dưới đây là cách nó giúp bạn làm công việc hiệu quả hơn: Loại bỏ công việc thủ công như viết báo cáo hàng ngày, phân công công việc hoặc tạo báo cáo.

Điền vào khoảng trống giao tiếp bằng cách cung cấp tóm tắt tức thì, cập nhật và bối cảnh cho công việc.

Giảm tải công cụ bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), tìm kiếm và tự động hóa trên mọi ứng dụng công việc mà bạn sử dụng. Thông thường, bạn sẽ mất một giờ để lục lọi các công việc, viết bản cập nhật trạng thái và kiểm tra lại các hạn chót trên các công cụ khác nhau. Nhưng với ClickUp Brain, bạn sẽ nhận được các cập nhật tức thì từ khắp không gian làm việc của mình.

5. Mẫu kế hoạch truyền thông xã hội

qua Smartsheet

Nếu kế hoạch truyền thông xã hội của bạn vẫn còn nằm rải rác trong các tài liệu và các chủ đề Slack phút chót, mẫu kế hoạch truyền thông xã hội này là một bước nâng cấp đáng kể. Nó cung cấp cho bạn một lịch trình có cấu trúc để lập kế hoạch bài đăng, phân công quyền sở hữu, đang theo dõi mục tiêu chiến dịch và duy trì tính nhất quán của nội dung trên các nền tảng với bố cục sạch sẽ, theo tuần/tháng.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Giao công việc cho các nhà văn, nhà thiết kế và người phê duyệt với thời hạn rõ ràng.

Theo dõi mục tiêu chiến dịch, chỉ số tương tác và hiệu suất nền tảng.

Giữ sự nhất quán trên các kênh với tính năng gắn thẻ theo danh mục và chủ đề có mã màu sắc.

✅ Phù hợp cho: Quản lý truyền thông xã hội và nhóm nội dung quản lý lịch trình đa nền tảng và phê duyệt của khách hàng.

🎥 Mẹo hay: Nếu bạn nghĩ mình đã hiểu về quản lý dự án AI, hãy suy nghĩ lại. Học những bí quyết mà không ai chia sẻ với bạn—từ lịch trình thông minh đến báo cáo tự động hóa. 🎯 Trong video này, chúng tôi tiết lộ các chiến lược nội bộ và mẹo hay bị bỏ qua để tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn.

6. Mẫu kế hoạch chiến dịch tiếp thị

qua Smartsheet

Mẫu Kế hoạch Chiến dịch Tiếp thị của Smartsheet chia chiến dịch của bạn thành các giai đoạn khóa như lập kế hoạch, triển khai và phân tích sau chiến dịch, đồng thời đang theo dõi tất cả các công việc trong từng giai đoạn.

Với không gian riêng biệt dành cho dòng thời gian, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm, mẫu này đảm bảo rằng từ giai đoạn brainstorming ban đầu đến kết quả cuối cùng, mọi khía cạnh của chiến dịch đều được quản lý chặt chẽ.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xác định mục tiêu cốt lõi của chiến dịch và thống nhất nhóm xung quanh các kết quả chia sẻ.

Tập trung các tệp sáng tạo, bản tóm tắt và vòng phản hồi để tránh việc trao đổi qua lại.

Hiển thị toàn bộ chu kỳ cuộc chiến để phát hiện sớm các lỗ hổng hoặc trùng lặp.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm marketing thực hiện các chiến dịch quan trọng, nơi thời gian, sự rõ ràng và hợp tác quyết định thành công hay thất bại của kết quả.

7. Mẫu ngân sách tiếp thị

qua Smartsheet

Bạn không thể mở rộng quy mô tiếp thị mà không biết tiền của mình đang được sử dụng như thế nào. Mẫu ngân sách này được thiết kế dành cho các nhà tiếp thị cần theo dõi chi tiêu qua các chiến dịch, kênh và nhà cung cấp.

Với các danh mục dành cho các loại chi phí khác nhau (như quảng cáo, tạo nội dung, sự kiện, v.v.), bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng về cách ngân sách marketing của mình được sử dụng và nơi cần điều chỉnh.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Theo dõi chi tiêu theo kế hoạch so với chi tiêu thực tế theo từng danh mục và kênh.

Quản lý chi phí định kỳ, một lần và chi phí cụ thể cho nhà cung cấp để kiểm soát tốt hơn.

Phát hiện sớm việc chi tiêu quá mức với các công thức chênh lệch tích hợp sẵn.

Ra quyết định nhanh hơn với các bản tóm tắt ngân sách và phân tích theo quý.

✅ Phù hợp cho: Các nhà quản lý marketing muốn hiển thị chi tiêu chiến dịch và hiệu quả tài chính theo thời gian thực.

8. Mẫu Danh sách công việc Hàng tuần

qua Smartsheet

Khi tuần làm việc của bạn tràn ngập các cuộc họp, công việc và ưu tiên thay đổi liên tục, mẫu này giúp bạn chậm lại và làm rõ mọi thứ. Đây là một công cụ theo dõi công việc đơn giản giúp bạn lập kế hoạch cho những việc cần làm mỗi ngày. Nó rất hữu ích để ghi chép công việc, hạn chót và ưu tiên với các ô đánh dấu, ghi chú và ngày đáo hạn, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về khối lượng công việc trong tuần.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Lập kế hoạch cho tuần của bạn với phân chia chi tiết hàng ngày từ Monday đến thứ Sáu.

Ưu tiên các công việc khóa đồng thời theo dõi các công việc phụ.

Giao công việc cho đồng nghiệp và đang theo dõi tiến độ của họ tại một nơi duy nhất.

✅ Phù hợp cho: Các trưởng nhóm và chuyên gia muốn có cái nhìn rõ ràng, miễn phí về tuần làm việc của mình.

📊 Kiểm tra sự thật: Hơn hai phần ba nhân viên (68%) cho biết họ dành phần lớn thời gian công việc cho các công việc có giá trị thấp như email, quản trị viên hoặc các hoạt động lặp đi lặp lại. Kiểm tra các công việc hàng tuần giúp bạn nhận diện các điểm yếu lặp lại, từ đó loại bỏ chúng. Dành 10–15 phút mỗi tuần để đánh giá những gì đang chiếm dụng lịch trình của bạn, và điều chỉnh năng suất của bạn tập trung vào những điều thực sự quan trọng.

9. Mẫu Lịch Tuần, Chủ Nhật đến Thứ Bảy, Khoảng cách 30 phút

qua Smartsheet

Đối với những ai luôn tuân thủ lịch trình, mẫu Lịch Tuần (Chủ nhật–Thứ Bảy, khoảng cách 30 phút) cung cấp cho bạn một lịch tuần theo định dạng Smartsheet, chia nhỏ thành các khoảng thời gian 30 phút cho mỗi ngày. Đây là lựa chọn lý tưởng cho việc chia thời gian, quản lý năng lượng và tạo cấu trúc cho những ngày bận rộn.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Lập kế hoạch cho cả tuần với hiển thị toàn diện trong 7 ngày.

Sử dụng mã màu cho các hoạt động theo loại để nhanh chóng nhận ra các xung đột hoặc thời gian trống.

Giảm bớt áp lực bằng cách tạo bản đồ lịch trình trước khi tuần mới bắt đầu.

✅ Phù hợp cho: Các chuyên gia quản lý lịch trình bận rộn, các phiên huấn luyện hoặc các cuộc hẹn với khách hàng có thời gian hạn hẹp.

10. Mẫu bảng công việc dự án nhóm

qua Smartsheet

Khi nhiều người cùng làm việc trên cùng một dự án, hiển thị trở nên vô cùng quan trọng. Mẫu bảng công việc này cung cấp cho nhóm của bạn một không gian chung để theo dõi những gì đang được thực hiện, những gì bị khối và những gì đã hoàn thành, mà không cần phải liên tục hỏi "Trạng thái hiện tại là gì?".

Đây là một bố cục gọn gàng, theo phong cách Kanban, giúp các nhóm duy trì sự đồng bộ mà không cần quản lý chi tiết.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sắp xếp các công việc theo trạng thái trong bố cục bảng trực quan để tăng tính rõ ràng.

Phát hiện các rào cản sớm bằng cách hiển thị các công việc bị đình trệ chỉ với một cú nhấp chuột.

Tùy chỉnh bảng cho bất kỳ quy trình làm việc nào, như Agile, Waterfall hoặc Hybrid.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm quản lý dự án hợp tác, nơi tính minh bạch và luồng công việc quan trọng hơn các báo cáo dài dòng.

👀 Bạn có biết? Cách bảng công việc của nhóm hoạt động là một ví dụ thực tế về stigmergy. Đây là khái niệm được nhà sinh vật học Pierre-Paul Grassé giới thiệu vào năm 1959, trong đó các tín hiệu gián tiếp giúp các nhóm duy trì sự đồng bộ. Mỗi thao tác di chuyển công việc, bình luận hoặc thay đổi trạng thái đều đóng vai trò như một tín hiệu, giúp đồng nghiệp phối hợp mượt mà mà không cần kiểm tra liên tục.

11. Mẫu dòng thời gian Gantt cho sự kiện ra mắt và ngân sách

qua Smartsheet

Tổ chức một sự kiện hoặc một đợt ra mắt lớn đòi hỏi cả thời gian chính xác và ngân sách cẩn thận, và mẫu Event Launch & Budget with Gantt Timeline sẽ giúp bạn quản lý cả hai. Với chế độ xem Gantt tích hợp, bạn có thể đang theo dõi mọi chi tiết từ giai đoạn chuẩn bị trước sự kiện đến tổng kết sau sự kiện, đồng thời duy trì sự cân đối của ngân sách.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Đang theo dõi các mục ngân sách cùng với các đầu ra khóa trong một bảng tính duy nhất.

Giao công việc và thời hạn cho các nhóm nội bộ và nhà cung cấp bên ngoài.

Giữ sự linh hoạt với các điều chỉnh kéo và thả đơn giản khi tình hình thay đổi.

✅ Phù hợp cho: Quản lý sự kiện cần phối hợp với nhiều nhà cung cấp, thời hạn và nhóm trong dòng thời gian chặt chẽ.

12. Mẫu bảng lập kế hoạch sprint

qua Smartsheet

Ai đã từng tham gia các đợt sprint đều biết rằng không chỉ đơn thuần là di chuyển công việc qua các cột; mà còn là tạo ra sự tập trung, động lực và sự đồng bộ của nhóm mỗi tuần. Mẫu này không chỉ đơn thuần đang theo dõi công việc đang thực hiện.

Nó giúp bạn chia nhỏ các tính năng, lỗi và các mục trong danh sách công việc chưa hoàn thành thành các phần nhỏ dễ quản lý và hiển thị, mà toàn bộ nhóm có thể thực hiện. Đây là giải pháp lý tưởng để giữ cho đội ngũ sản phẩm, kỹ thuật và kiểm thử chất lượng (QA) luôn đồng trang mà không rơi vào tình trạng hỗn loạn vào ngày thứ ba.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Kế hoạch sprint với các làn bơi tùy chỉnh cho công việc, lỗi hoặc tính năng.

Theo dõi tiến độ với các thẻ kéo và thả và cột trạng thái.

Giao nhiệm vụ cho thành viên nhóm, điểm câu chuyện và ngày đáo hạn mà không gặp trở ngại.

Đánh giá sau sprint với không gian tích hợp để ghi chú và phản hồi đánh giá.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm phát triển phần mềm hoặc Agile quản lý các sprint hai tuần và chu kỳ phát triển nhanh chóng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sắp xếp mọi công việc trong sprint vào một chế độ xem có cấu trúc duy nhất với ClickUp Lists. Gán chủ sở hữu, đặt ngày đáo hạn, đính kèm tệp đính kèm và nhóm các công việc vào các thư mục riêng cho từng sprint để dễ dàng tra cứu. Dễ dàng sắp xếp hoặc lọc theo ưu tiên, trạng thái hoặc người được giao nhiệm vụ, và kéo thả công việc khi tiến độ thay đổi. Cập nhật theo thời gian thực đảm bảo bảng sprint của bạn luôn phản ánh kế hoạch mới nhất, giúp nhóm của bạn luôn đồng bộ và tiến triển.

Giới hạn của Smartsheet

Nếu bạn mới bắt đầu sử dụng Smartsheet cho quản lý dự án, đây là một số giới hạn bạn cần biết. Điều này dựa trên những gì người dùng thực tế đã nhận thấy khi sử dụng Smartsheet cho các dự án phức tạp hơn:

Cảm thấy quá tải đối với người dùng mới vì giao diện, bao gồm cả điều hướng và các tính năng nâng cao, có độ khó học cao.

Thiếu các tùy chọn cần thiết , chẳng hạn như định dạng nâng cao và chế độ xem lịch mạnh mẽ.

Chậm lại khi mở rộng quy mô, với các bảng tính lớn hoặc bảng tính chứa nhiều công thức phức tạp có thể trở nên chậm chạp.

Thiếu tính linh hoạt vì các tự động hóa chỉ được thực thi theo thứ tự từ trên xuống, không hỗ trợ lịch trình theo phút hoặc ưu tiên công việc.

Không cung cấp khả năng hiển thị với chế độ xem công việc toàn màn hình, khiến việc xem các chủ đề thảo luận dài hoặc cập nhật nhanh chóng trở nên khó khăn.

Mẫu Smartsheet thay thế

Khi quy trình làm việc trở nên phức tạp hơn và các công cụ ngày càng đa dạng, ngay cả những mẫu tốt nhất cũng chỉ có thể làm được đến mức nào đó. Các nhóm cần hơn cả cấu trúc—họ cần sự kết nối. Vì vậy, nếu Smartsheet cảm thấy giới hạn hoặc quá cứng nhắc, đã đến lúc tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Smartsheet.

Đó chính là nơi ClickUp định nghĩa lại cách thức công việc được hoàn thành. ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình làm việc trong một nền tảng duy nhất.

Với các tính năng vượt xa các mẫu tĩnh, nền tảng ClickUp có khả năng tùy chỉnh cao giúp các nhóm kích thước mọi quy mô lập kế hoạch, đang theo dõi và quản lý công việc mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng hoặc xây dựng các giải pháp phức tạp.

Do đó, ClickUp loại bỏ tất cả các biểu mẫu của phân tán công việc để trở thành nhà cung cấp 100% bối cảnh và một nền tảng duy nhất cho con người và các tác nhân AI làm việc cùng nhau.

Để giúp bạn dễ dàng hơn, ClickUp cũng cung cấp một phạm vi các mẫu có sẵn được thiết kế phù hợp với các quy trình làm việc thực tế. Hãy cùng xem qua những mẫu có thể thực sự tối ưu hóa quy trình của bạn.

1. Mẫu Quản lý Dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đảm bảo mọi dự án đạt được mục tiêu với mẫu quản lý dự án ClickUp.

Mẫu Quản lý Dự án ClickUp hoạt động như một bảng điều khiển dự án của bạn. Nó hiển thị các giai đoạn, công việc, phụ thuộc và vai trò ngay trong tầm tay bạn. Từ danh sách đến Bảng đến chế độ xem Gantt, bạn và đội ngũ có thể chuyển đổi giữa các chế độ xem phù hợp nhất.

Và điều tuyệt vời nhất là bạn đã có chủ sở hữu công việc, ngày đáo hạn, phụ thuộc, theo dõi thời gian và tích hợp email được tích hợp sẵn trong quy trình làm việc mà không cần thiết lập thêm hoặc nâng cấp đắt đỏ.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ xem Danh sách công việc, Bảng hoặc Gantt, tùy theo cách nào giúp bạn làm việc hiệu quả nhất.

Theo dõi thời gian, áp dụng trạng thái tùy chỉnh và quản lý nhiều người được giao nhiệm vụ mà không cần rời khỏi màn hình công việc.

Đồng bộ hóa qua thẻ, ưu tiên, ClickApp và email để không bỏ sót bất kỳ điều gì.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm muốn có một hệ thống dự án vừa có cấu trúc rõ ràng vừa linh hoạt, lý tưởng cho các dự án phức tạp đòi hỏi sự rõ ràng, đồng bộ và các công cụ hoạt động hài hòa với nhau.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Quản lý dự án ngày nay đồng nghĩa với việc phải xử lý hàng loạt tệp tin, cuộc hội thoại và công cụ - thường dẫn đến mất bối cảnh và lãng phí thời gian. Đó chính là lúc Brain MAX bước lên, biến đổi quản lý dự án với sự đơn giản và tốc độ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo: Tìm kiếm nhanh chóng trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và TẤT CẢ các ứng dụng kết nối của bạn, cùng với web để tìm kiếm tệp, tài liệu và tệp đính kèm.

Sử dụng tính năng "Nói để nhập văn bản " để đặt câu hỏi, ghi chú cập nhật hoặc lệnh công việc bằng giọng nói - bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Tính năng này lý tưởng cho các nhà quản lý dự án bận rộn muốn ghi lại ý tưởng, giao công việc hoặc kiểm tra trạng thái dự án mà không cần dừng lại để gõ phím.

Sử dụng các mô hình AI bên ngoài cao cấp như ChatGPT, Claude và Gemini, Brain MAX cung cấp một giải pháp duy nhất, có ngữ cảnh và sẵn sàng cho doanh nghiệp. Thử ClickUp Brain MAX — ứng dụng AI thông minh thực sự hiểu bạn, vì nó nắm rõ công việc của bạn. Hãy từ bỏ sự phức tạp của các công cụ AI và nhận được câu trả lời phù hợp, gợi ý thông minh và tự động hóa mượt mà, tất cả trong một nơi.

2. Mẫu Gantt đơn giản của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xem cách các công việc kết nối với nhau và phát hiện sớm các vấn đề với mẫu Gantt đơn giản của ClickUp.

Nếu dòng thời gian của bạn đang lộn xộn và bạn phải liên tục quay lại để xem ai đang phụ trách công việc gì, mẫu ClickUp Simple Gantt sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Từ việc đồng bộ hóa các phụ thuộc đến việc di chuyển các công việc mà không làm gián đoạn dòng thời gian, mẫu này giúp bạn tránh tình trạng hỗn loạn về thời hạn trước khi nó xảy ra. Bạn cũng sẽ thích cách nó nhanh chóng lấy các công việc từ danh sách công việc của bạn và cho phép bạn theo dõi tiến độ bằng các thanh màu sắc cho công việc đang mở, đang thực hiện hoặc đã hoàn thành.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Chế độ xem toàn bộ dòng thời gian dự án và cập nhật công việc chỉ với một cú nhấp chuột.

Kết nối các công việc phụ thuộc để hiển thị quy trình làm việc và tránh trễ hẹn.

Sử dụng mã màu cho các Trường Tùy chỉnh để nhanh chóng nhận biết những gì đang tiến triển tốt (và những gì không).

Điều chỉnh thời lượng, người chịu trách nhiệm và ngày bắt đầu bằng cách kéo các công việc trực tiếp trên biểu đồ.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm quản lý dự án dài hạn, kế hoạch ra mắt, lịch nội dung hoặc bất kỳ ai cần một biểu đồ Gantt sạch sẽ, linh hoạt mà không bị rối mắt.

👀 Bạn có biết: Trong một kỳ ba năm, các tổ chức sử dụng ClickUp đã đạt được tỷ lệ hoàn vốn (ROI) ước tính 384%, theo nghiên cứu của Forrester Research. Các tổ chức này đã tạo ra khoảng US $3,9 triệu doanh thu tăng thêm thông qua các dự án được ClickUp hỗ trợ hoặc cải thiện.

3. Mẫu theo dõi dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Dễ dàng đang theo dõi các dự án của bạn với mẫu đang theo dõi dự án ClickUp.

Nếu công việc của nhóm bạn đang phân tán trên các bảng tính, chuỗi email và quá nhiều cuộc họp, mẫu theo dõi dự án ClickUp sẽ tập trung tất cả vào một nơi duy nhất. Nó giúp bạn theo dõi nhiều dự án từ giai đoạn khởi động đến kết thúc với quyền kiểm soát đầy đủ về dòng thời gian, tài nguyên và trạng thái công việc. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các nhà quản lý cần câu trả lời nhanh chóng cho các câu hỏi "đã hoàn thành gì", "gì đang gặp rủi ro" và "ai chịu trách nhiệm".

Bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách, Bảng và Gantt để phù hợp với cách làm việc của nhóm. Thêm các chỉ báo trạng thái RAG (Đỏ, Vàng, Xanh), xem phân phối khối lượng công việc theo người được giao nhiệm vụ và tùy chỉnh đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Theo dõi nhiều dự án và giai đoạn trong một nơi duy nhất mà không cần sao chép rườm rà.

Sử dụng các dấu hiệu trực quan như chỉ báo RAG và thẻ tùy chỉnh để nhanh chóng phát hiện rủi ro.

Gán chủ sở hữu, hạn chót và mối quan hệ phụ thuộc giữa các dự án từ một bảng điều khiển duy nhất.

✅ Phù hợp cho: Quản lý dự án, trưởng nhóm hoặc trưởng bộ phận quản lý nhiều dự án đồng thời cần có cái nhìn rõ ràng và chi tiết mọi lúc.

⚡ Kho mẫu: Các mẫu theo dõi dự án tốt nhất không chỉ giúp bạn ghi chép công việc mà còn giúp bạn quản lý tiến độ. Bằng cách sử dụng các tính năng như cập nhật trạng thái, hạn chót, chủ sở hữu công việc và chỉ báo tiến độ có màu, bạn có thể phát hiện các trễ hẹn trước khi chúng gây ra vấn đề lớn.

4. Mẫu Quản lý Tài nguyên và Nhân sự ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tối ưu hóa nhóm và tài nguyên của bạn với mẫu Quản lý Tài nguyên và Nhân sự ClickUp.

Thực hiện một kế hoạch tiếp thị phức tạp đòi hỏi phải phối hợp các thành viên tham gia, và mẫu Quản lý Tài nguyên ClickUp (Người) tập trung chính xác vào điều đó. Nó cung cấp nhiều chế độ xem tích hợp sẵn để theo dõi ai đang làm gì, ai đang quá tải và nơi tài nguyên đang bị căng thẳng quá mức, mà không cần sử dụng công cụ HR riêng biệt.

Đặc biệt hữu ích khi mở rộng quy mô dự án hoặc tiếp nhận thành viên mới. Từ chế độ xem dòng thời gian đến tổng quan theo vai trò và đang theo dõi dự án trực tiếp, mẫu này giúp mọi người luôn đồng bộ, hiển thị và được hỗ trợ.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Hiển thị khối lượng công việc của nhóm theo thời gian thực để ngăn chặn tình trạng quá tải và tắc nghẽn.

Theo dõi các giai đoạn đánh giá, trạng thái onboarding và phân công vai trò giữa các nhóm.

Quản lý tài nguyên tại một nơi duy nhất với các trường chuyên dụng cho nhân sự và công cụ.

Theo dõi luồng công việc với cập nhật trực tiếp, nhãn tiến độ và đang theo dõi đánh giá.

✅ Phù hợp cho: Nhóm quản lý nhân sự, trưởng bộ phận nhân sự hoặc quản lý dự án chịu trách nhiệm phân bổ nguồn nhân lực cho các dòng công việc khác nhau.

5. Mẫu Danh sách Công việc Hàng ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ cho ngày làm việc của bạn luôn trên đúng hướng với mẫu Danh sách Việc Cần Làm Hàng Ngày của ClickUp.

Nếu ngày của bạn trôi qua mà các công việc vẫn rải rác trên các mảnh giấy ghi chú, mẫu Danh sách Việc Cần Làm Hàng Ngày của ClickUp có thể trở thành người bạn đồng hành mới của bạn. Nó giúp bạn chia ngày thành các thói quen sáng, chiều và tối, phân bổ khối thời gian và thực sự tuân thủ lịch trình.

Đây không chỉ là một danh sách kiểm tra mà còn là một hệ thống nhẹ nhàng giúp bạn duy trì tính nhất quán. Và đúng vậy, nó hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Muốn thêm một công cụ theo dõi sự hài lòng? Một bộ đếm chuỗi? Một danh mục cho "các thành công không tốn nhiều nỗ lực"? Bạn có thể làm tất cả những điều đó, để danh sách công việc của bạn phản ánh cách công việc hiệu quả nhất của bạn.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Ưu tiên và quản lý các công việc cá nhân của bạn theo mức độ khẩn cấp, tầm quan trọng hoặc thậm chí là chuỗi thói quen.

Tùy chỉnh với các trường như địa điểm, danh mục, ghi chú hoặc chỉ số KPI cá nhân.

Chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách công việc, Kanban hoặc Bảng để phù hợp với phong cách của bạn.

✅ Phù hợp cho: Các chuyên gia bận rộn, người tạo hoặc nhóm muốn kiểm soát tốt hơn công việc hàng ngày mà không phải đối mặt với áp lực từ hệ thống quản lý năng suất phức tạp.

🎁 Bonus: Danh sách việc cần làm là công cụ ra quyết định mạnh mẽ khi được sử dụng đúng cách. Bằng cách nghiên cứu các ví dụ về danh sách việc cần làm được thiết kế cẩn thận, bạn sẽ nhận thấy: Những danh sách công việc tốt nhất tập trung vào tác động hơn là số lượng; chúng giúp bạn nói "không" với những điều không quan trọng.

Danh sách công việc tuyệt vời phân loại công việc theo mức độ năng lượng, ưu tiên hoặc khu vực tập trung; không chỉ theo danh mục.

Các định dạng thông minh giúp phát hiện các mẫu lặp lại, chẳng hạn như các công việc chưa hoàn thành lặp đi lặp lại, cho thấy những vấn đề sâu xa hơn. Đừng chỉ xem các ví dụ về danh sách việc cần làm để tham khảo cấu trúc, hãy xem cách chúng giúp bạn suy nghĩ hiệu quả hơn. Đó chính là giá trị thực sự.

6. Mẫu Quản lý Dự án Agile ClickUp

Tải miễn phí mẫu Thực hiện các sprint, thu thập phản hồi và tự động hóa công việc với mẫu quản lý dự án Agile của ClickUp.

Mẫu Quản lý Dự án Agile của ClickUp cung cấp cho bạn tất cả các tính năng trong một nơi duy nhất, bao gồm bảng công việc, sprint, cuộc họp hàng ngày, danh sách công việc chưa hoàn thành và đánh giá, mà không cần phải lo lắng về việc thiết lập.

Điều tuyệt vời là bạn không cần phải mất hàng giờ để xây dựng hệ thống từ đầu. Mẫu này đã được tích hợp sẵn các thư mục như Quản lý Scrum, Epics, Roadmaps và Backlog, giúp bạn chỉ cần thêm các công việc vào và bắt đầu sprint ngay lập tức.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Quản lý danh sách công việc chưa hoàn thành, bảng sprint và các cuộc đánh giá bằng cách sử dụng ClickUp Form và Trường Tùy chỉnh.

Tổ chức các cuộc họp (standups, demos, retros) ngay trong không gian làm việc.

Theo dõi tiến độ với các chế độ xem thời gian thực trên Danh sách công việc, Bảng, Lịch và Gantt.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm Agile muốn có một hệ thống sẵn sàng sử dụng để quản lý các sprint, kế hoạch và giao hàng lặp lại mà không cần phải tự xây dựng cấu trúc.

📚 Đọc thêm: Cách tạo kế hoạch dự án Agile

7. Mẫu bảng trắng dòng thời gian dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Hiển thị dòng thời gian, giải quyết các rào cản và đồng bộ hóa nhóm với mẫu bảng trắng dòng thời gian dự án ClickUp.

Nếu kế hoạch dự án của bạn vẫn còn bị mắc kẹt trong các biểu đồ Gantt nhàm chán hoặc những mẩu ghi chú ngẫu nhiên, đây chính là giải pháp cho bạn. Mẫu bảng trắng dòng thời gian dự án ClickUp cung cấp cho bạn một bố cục trực quan, gọn gàng để lập kế hoạch cho các đợt sprint, chiến dịch tiếp thị hoặc các dự án liên chức năng.

Mẫu dòng thời gian dự án này cung cấp cho nhóm của bạn một không gian trực quan chia sẻ để vẽ bản đồ cột mốc, phân công trách nhiệm, theo dõi các mối phụ thuộc và giám sát thời hạn trong thời gian thực.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Hiển thị từng giai đoạn của dự án với các làn màu được mã hóa.

Đơn giản hóa việc kiểm tra tiến độ với các bên liên quan bằng cách cung cấp chế độ xem dễ hiểu cho mọi người.

Tập trung nỗ lực của nhóm trên các bộ phận bằng cách đưa tất cả mọi người vào cùng một bản đồ trực quan.

✅ Phù hợp cho: Các trưởng nhóm và quản lý dự án phải quản lý nhiều dòng thời gian, muốn duy trì các kế hoạch trực quan, hợp tác và luôn được cập nhật.

Mẹo chuyên nghiệp: Ngoài việc đang theo dõi dòng thời gian, ClickUp Whiteboards là không gian tất cả trong một cho việc brainstorming, lập bản đồ chiến lược và hợp tác trực tiếp. Bạn có thể liên kết các công việc hiện có, tạo công việc mới trực tiếp từ bảng và vẽ các kết nối để hiển thị phụ thuộc một cách trực quan. Điều này khiến chúng trở nên hoàn hảo cho việc lập kế hoạch trước dự án, các buổi làm việc với khách hàng và các buổi đánh giá sprint. Dưới đây là những việc cần làm trong ClickUp Bảng trắng:

8. Mẫu Kế hoạch Tiếp thị ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch chiến dịch thông minh ngay từ ngày đầu tiên với mẫu kế hoạch tiếp thị ClickUp.

Mẫu Kế hoạch Tiếp thị ClickUp là một hệ thống có cấu trúc giúp bạn lập kế hoạch cho các chiến dịch tổng thể đồng thời đang theo dõi các chi tiết nhỏ. Bạn có thể phân loại các nỗ lực tiếp thị theo mục tiêu, đối tượng hoặc kênh, và chia chúng thành các dòng thời gian cụ thể với người chịu trách nhiệm, bản tóm tắt và hạn chót.

Từ việc brainstorming ý tưởng đến theo dõi kết quả, mẫu này hỗ trợ mọi giai đoạn thực hiện để đội ngũ của bạn có thể làm việc nhanh hơn, hợp tác hiệu quả hơn và đạt được mục tiêu thực tế.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Lập bản đồ cho các chiến dịch đa kênh với các công việc được phân nhóm theo mục tiêu, nhóm hoặc dòng thời gian.

Giao nhiệm vụ cho người chịu trách nhiệm, đính kèm tệp đính kèm và cài đặt ưu tiên cho từng công việc tiếp thị.

Theo dõi trạng thái theo thời gian thực với các Trường Tùy chỉnh rõ ràng, thẻ và các chế độ xem trực quan.

Tập trung kế hoạch chiến dịch, nội dung và hiệu suất trong một không gian làm việc duy nhất.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm marketing muốn có một nền tảng duy nhất để tổ chức các chiến dịch, nội dung, sự kiện và kết quả mà không gây rối loạn.

📚 Đọc thêm: Cách tạo kế hoạch quản lý tiếp thị nội dung

9. Mẫu Lịch Nội dung ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch, lịch trình và quản lý nội dung một cách dễ dàng với mẫu Lịch Nội dung ClickUp.

Mẫu Lịch Nội dung ClickUp là một công cụ tuyệt vời giúp bạn lên lịch cho các bài viết blog, video, bài đăng trên mạng xã hội hoặc bất kỳ nội dung nào trên lịch, giúp bạn theo dõi quy trình xuất bản của mình.

Bạn có thể lập kế hoạch cho nội dung trong vài tuần (hoặc vài tháng), gán ngày đăng cho từng nội dung, quản lý quy trình tạo/lập nội dung, đảm bảo không bao giờ bỏ lỡ hạn chót đăng bài và duy trì nhịp độ nội dung đều đặn.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Kéo và thả các công việc vào lịch của bạn để xây dựng kế hoạch nội dung trên các nền tảng khác nhau.

Thiết lập các trường tùy chỉnh cho loại bài đăng, kênh và chủ sở hữu nội dung.

Hiển thị hạn chót, tiến độ và khối lượng công việc thông qua các chế độ xem được mã hóa màu sắc.

Đính kèm tệp đính kèm, hình ảnh, liên kết và phản hồi trực tiếp trong công việc.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm nội dung và truyền thông xã hội cần một hệ thống tổ chức để lập kế hoạch và đang theo dõi việc sản xuất nội dung, đảm bảo mọi nội dung trong danh sách chờ được phát hành đúng lịch trình.

🎁 Bonus: Muốn tìm hiểu cách sử dụng AI trong tiếp thị nội dung? Bạn có thể brainstorm ý tưởng bài viết, tạo dàn ý, tái sử dụng nội dung thành các định dạng khác nhau, soạn thảo nội dung quảng cáo và phân tích dữ liệu hiệu suất. Điều này giúp đẩy nhanh quy trình để bạn có thể tập trung hơn vào chiến lược sáng tạo và giọng điệu thương hiệu.

10. Mẫu ClickUp CRM

Tải miễn phí mẫu Quản lý khách hàng tiềm năng, khách hàng và quy trình bán hàng từ một bảng điều khiển duy nhất bằng mẫu ClickUp CRM.

Mẫu ClickUp CRM biến dữ liệu khách hàng tiềm năng phân tán của bạn thành một quy trình trực quan, rõ ràng mà bạn có thể hành động dựa trên đó. Từ khách hàng tiềm năng mới đến giao dịch đã đóng, mỗi giai đoạn đều được thể hiện dưới dạng bản đồ trực quan với các trạng thái thông minh như ‘Thử tiếp cận’ và ‘Không đủ điều kiện – Theo dõi’.

Bạn sẽ biết chính xác tình trạng của từng khách hàng tiềm năng thông qua nhiều chế độ xem (Bảng, Danh sách, Lịch, Tài liệu). Thậm chí còn có một tài liệu Hướng dẫn Bán hàng tích hợp sẵn để giúp bạn duy trì mục tiêu, kế hoạch tiếp cận và lịch trình theo dõi luôn sẵn sàng.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Quản lý tất cả các khách hàng tiềm năng, liên hệ và giao dịch của bạn trong một không gian trung tâm duy nhất.

Theo dõi các giai đoạn tương tác một cách rõ ràng để không bao giờ bỏ lỡ các bước theo dõi.

Tự động hóa các công việc CRM lặp đi lặp lại để bạn có thể tập trung vào việc chốt đơn hàng.

✅ Phù hợp cho: Đội ngũ bán hàng, chủ kinh doanh và các nhóm tiếp xúc trực tiếp với khách hàng muốn quản lý mối quan hệ khách hàng một cách thông minh hơn, gọn gàng hơn và trực quan hơn.

11. Mẫu ngân sách cá nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Dễ dàng đang theo dõi tiết kiệm, chi tiêu và mục tiêu của bạn với mẫu ngân sách cá nhân ClickUp.

Mẫu ngân sách cá nhân ClickUp hoạt động như một người bạn tài chính, giúp bạn duy trì trách nhiệm, cho bạn biết chính xác tiền của bạn đang được sử dụng vào đâu, và biến việc đang theo dõi mục tiêu trở nên dễ dàng hơn, không còn là gánh nặng mà trở thành thói quen.

Điểm nổi bật là nó đi kèm với các bảng điều khiển và chế độ xem đã được xây dựng sẵn để đang theo dõi mọi thứ từ các gói đăng ký hàng tháng, tiến độ tiết kiệm đến nguồn thu nhập. Bạn có thể gắn thẻ và phân loại giao dịch, xem nhanh số dư tài khoản và thậm chí đánh giá thói quen chi tiêu của mình. Nó đơn giản, cực kỳ linh hoạt và khiến việc quản lý tài chính trở nên thú vị.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Đang theo dõi thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm và nợ trong nhiều danh mục khác nhau.

Tùy chỉnh các danh mục ngân sách dựa trên mục tiêu cá nhân hoặc phong cách sống của bạn.

Hiển thị các mẫu chi tiêu của bạn với các bảng điều khiển và biểu đồ ClickUp đã được cài đặt sẵn.

Đặt mục tiêu hàng tháng và duy trì trách nhiệm với các chế độ xem rõ ràng, được mã màu sắc.

✅ Phù hợp cho: Quản lý dự án và chuyên gia kinh doanh muốn kiểm soát tài chính cá nhân một cách có cấu trúc nhưng linh hoạt.

🎉 Thú vị: Người Mỹ dành gần bốn giờ mỗi ngày để suy nghĩ về tiền bạc, với thế hệ Gen Z và Millennials dẫn đầu với 4,8 và 4,7 giờ tương ứng.

12. Mẫu khung OKR ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ cho nhóm của bạn đồng bộ và đang theo dõi tiến độ với mẫu khung OKR của ClickUp.

Mẫu Khung OKR của ClickUp là hệ thống lý tưởng để đồng bộ hóa mục tiêu tổng thể với công việc hàng ngày. Mẫu này được xây dựng dựa trên phương pháp OKR (Mục tiêu và Kết quả Chính), giúp bạn tự tin đặt ra các mục tiêu tham vọng và học cách triển khai OKR một cách hiệu quả để đạt được kết quả đo lường được.

Và vì mọi thứ đều được hiển thị trực quan, từ tổng quan bảng điều khiển đến các trường tùy chỉnh và bộ lọc, bạn có thể nhanh chóng nắm bắt được những gì đang theo dõi tốt, những gì đang chậm trễ và những gì cần được chú ý ngay hôm nay.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Phân chia các đối tượng cấp cao thành các kết quả khóa có thể theo dõi và đo lường được.

Theo dõi tiến độ mục tiêu với các chế độ xem có mã màu, bộ lọc và dòng thời gian.

Tập trung tất cả các công việc và cập nhật liên quan đến mục tiêu vào một bảng điều khiển động.

Nhóm mục tiêu theo nhóm, quý hoặc tiến độ với các chế độ xem lọc và sắp xếp tự động hóa.

✅ Phù hợp cho: Trưởng nhóm, quản lý sản phẩm, lãnh đạo cấp cao hoặc bất kỳ ai áp dụng OKRs để đặt và đang theo dõi mục tiêu cho nhóm hoặc công ty của mình.

Đạt được mục tiêu nhanh hơn với ClickUp

Các hạn chót bị bỏ lỡ, công cụ phân tán, ưu tiên không rõ ràng và việc đang theo dõi thủ công quá nhiều có thể làm chậm tiến độ ngay cả với những nhóm xuất sắc nhất.

Với các tính năng quản lý dự án mạnh mẽ và các mẫu dễ sử dụng, ClickUp giúp bạn lập kế hoạch, tổ chức và đang theo dõi mọi thứ từ một nơi duy nhất. Bạn sẽ có các chế độ xem tùy chỉnh, tự động hóa thông minh và tài liệu tích hợp được thiết kế cho các quy trình làm việc thực tế.

Vậy nếu bạn sẵn sàng đơn giản hóa ngày làm việc của mình và tập trung vào năng suất, ClickUp là một điểm khởi đầu tuyệt vời.

Đăng ký trên ClickUp ngay hôm nay!