Mẫu sổ tay bán hàng miễn phí để tối ưu hóa quy trình bán hàng của bạn

Không có hai cuộc gọi bán hàng nào giống nhau. Một khách hàng tiềm năng yêu cầu dữ liệu. Một người khác muốn một tầm nhìn tổng thể. Người thứ ba? Bỏ rơi bạn sau ba email. Nếu không có hệ thống rõ ràng, ngay cả những nhân viên bán hàng giỏi nhất cũng lãng phí thời gian đoán mò và mất đi những giao dịch mà họ có thể đã thắng.

Một tài liệu hướng dẫn bán hàng xuất sắc cung cấp cho nhóm của bạn một kế hoạch hành động có thể lặp lại: nói gì, khi nào nói và cách duy trì tiến độ của các giao dịch.

Và nó là công việc. Các công ty có chiến lược hỗ trợ bán hàng mạnh mẽ có tỷ lệ thành công cao hơn gần 49% so với những công ty không có chiến lược này.

Tuy nhiên, việc xây dựng một playbook từ đầu có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp.

Để hỗ trợ bạn, chúng tôi đã tổng hợp danh sách các mẫu tài liệu hướng dẫn bán hàng miễn phí để đơn giản hóa quy trình của bạn và giúp bạn chốt đơn hàng nhanh hơn.

Các mẫu sổ tay bán hàng hàng đầu trong nháy mắt

Mẫu tài liệu hướng dẫn bán hàng là gì?

Mẫu tài liệu hướng dẫn bán hàng là các khung sườn sẵn có, tóm tắt chiến lược bán hàng, quy trình và các thực hành tốt nhất của công ty bạn trong một tài liệu duy nhất. Chúng đóng vai trò như một hướng dẫn cho nhóm bán hàng, bao quát mọi khía cạnh từ xử lý phản đối, đánh giá khách hàng tiềm năng đến xây dựng bài thuyết trình thuyết phục và chốt nhiều giao dịch hơn.

Các yếu tố khóa của một mẫu tài liệu hướng dẫn bán hàng hiệu quả thường bao gồm:

Hình mẫu khách hàng (đối tượng bạn đang bán hàng)

Phương pháp bán hàng (cách bạn bán hàng)

Thẻ chiến lược cạnh tranh (tại sao bạn thắng)

Kịch bản xử lý phản đối đối tượng (cách phản hồi khi gặp phản đối)

Quy trình CRM (nơi ghi chép các bước tiếp theo)

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu tài liệu hướng dẫn bán hàng tốt?

Một mẫu tài liệu hướng dẫn bán hàng xuất sắc không chỉ là một tài liệu; đó là một bản thiết kế chiến lược giúp duy trì tính nhất quán, đẩy nhanh thời gian triển khai và giúp nhóm của bạn chốt đơn hàng một cách tự tin.

Dưới đây là những gì một mẫu tốt có thể làm cho bạn:

Phân tích chi tiết từng giai đoạn: Bố trí lại quy trình bán hàng thành các giai đoạn rõ ràng, hướng dẫn nhân viên bán hàng từ giai đoạn tiếp cận khách hàng tiềm năng đến giai đoạn chốt đơn hàng một cách rõ ràng và có mục tiêu

Hướng dẫn chiến thuật, có thể thực hiện được: Cung cấp các hành động cụ thể cần thực hiện, câu hỏi cần đặt ra, những điều cần lắng nghe và cách phản hồi (không chỉ là lời khuyên chung chung)

Tính linh hoạt tích hợp: Cho phép tùy chỉnh dễ dàng cho các nhóm, dòng sản phẩm, ngành nghề hoặc đối tượng khách hàng khác nhau mà không làm mất cấu trúc cốt lõi

xử lý đối tượng & các tình huống cụ thể:* Bao gồm các phản hồi thực tế cho các đối tượng phổ biến và các tình huống cụ thể được chọn lọc như tái kết nối với các khách hàng tiềm năng đã mất liên lạc

Tích hợp CRM: Tích hợp trực tiếp sổ tay bán hàng với Tích hợp trực tiếp sổ tay bán hàng với hệ thống CRM của bạn để đang theo dõi , tự động hóa và thực hiện các hoạt động theo dõi dựa trên dữ liệu

Phù hợp cho sự phát triển: Biến tài liệu hướng dẫn thành công cụ nền tảng cho việc đào tạo nhân viên mới, huấn luyện nhân viên hiện tại và thống nhất quan điểm của lãnh đạo về tiêu chuẩn "tốt" là gì

Mẫu sổ tay bán hàng

Bạn muốn đơn giản hóa quy trình bán hàng mà không bị quá tải? Các mẫu tài liệu hướng dẫn bán hàng sẵn sàng sử dụng này bao quát mọi khía cạnh từ quá trình onboarding, chiến lược bán hàng đến đang theo dõi doanh số và các hoạt động theo dõi sau bán hàng.

1. Mẫu sổ tay quản lý dự án ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Đơn giản hóa quy trình bán hàng và chốt đơn hàng nhanh hơn với mẫu sổ tay quản lý dự án ClickUp

Mẫu sổ tay quản lý dự án ClickUp cho phép bạn tạo ra một sổ tay bán hàng giúp thực hiện quy trình của bạn một cách hiệu quả như một dự án được quản lý tốt.

Nó chia quy trình quản lý dự án bán hàng của bạn thành năm giai đoạn: Khởi động, Kế hoạch, Thực hiện, Giám sát & Kiểm soát, và Đã đóng. Trong mỗi giai đoạn, bạn có thể tạo các công việc con cho các hoạt động bán hàng cụ thể, chẳng hạn như cuộc gọi khám phá, xem xét đề xuất hoặc ký kết hợp đồng.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xem các hoạt động đã định nghĩa được phân nhóm theo giai đoạn, sử dụng chế độ xem bảng giai đoạn ( Phases board view )

Di chuyển các công việc giữa các giai đoạn bằng cách kéo và thả chúng trên bảng

Chế độ xem Biểu đồ Gantt của ClickUp để xem tất cả các giai đoạn và hoạt động của chúng theo định dạng dòng thời gian Chuyển sangđể xem tất cả các giai đoạn và hoạt động của chúng theo định dạng dòng thời gian

💡 Phù hợp cho: Các nhà quản lý bán hàng muốn quản lý các sáng kiến bán hàng với các cột mốc rõ ràng và hợp tác nhóm mượt mà

2. Mẫu sổ tay triển khai ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Mẫu Sổ tay Triển khai ClickUp giúp bạn lập kế hoạch, thực hiện và đang theo dõi từng bước của chiến lược bán hàng với sự rõ ràng và tự tin.

Mẫu Sổ tay Triển khai ClickUp cung cấp cho nhóm bán hàng và nhóm onboarding của bạn bản thiết kế chi tiết để triển khai một cách suôn sẻ và mở rộng quy mô một cách tự tin.

Mẫu tài liệu ClickUp Docs với các phần Chuẩn bị, Tài liệu quy trình, Kế hoạch và Hành động, bao gồm các hướng dẫn quan trọng cho từng giai đoạn, như những gì cần chuẩn bị, những điều cần tránh và các nguyên tắc khóa cần tuân thủ.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sử dụng danh sách kiểm tra Yêu cầu tiên quyết để đảm bảo rằng các bước quan trọng như hoàn thành biểu mẫu và kiểm tra lý lịch không bị bỏ qua.

Xác định nội dung cần trình bày trong Lịch trình cuộc họp khởi động để đảm bảo các vấn đề khóa như mục đích, phạm vi, các bên liên quan và kế hoạch giao tiếp luôn được đề cập.

Ghi chép lại những bài học kinh nghiệm, so sánh hiệu suất với mục tiêu và kết quả để liên tục cải thiện quy trình triển khai của bạn.

💡 Phù hợp cho: Các nhóm bán hàng và thành công của khách hàng có thể sử dụng mẫu này để phối hợp nỗ lực, quản lý các phụ thuộc và duy trì tính minh bạch trong suốt vòng đời dự án.

3. Mẫu Hướng dẫn Chiến lược Bán hàng ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tạo chiến lược bán hàng thành công với Mẫu Hướng dẫn Chiến lược Bán hàng ClickUp

Mẫu Hướng dẫn Chiến lược Bán hàng ClickUp trình bày các yếu tố cơ bản, từ xác định hồ sơ khách hàng lý tưởng (ICP) đến xây dựng các chiến lược bán hàng và bài thuyết trình phù hợp với điểm bán hàng độc đáo (USP) của bạn.

Nó được trang bị các tài liệu hướng dẫn và các mẫu câu hỏi đã được điền sẵn để làm rõ tầm nhìn của công ty, nhân vật khách hàng mục tiêu, mục tiêu doanh thu và chi phí. Phần Ngân sách có bảng đang theo dõi chi phí tích hợp với ghi chú, giúp chiến lược của bạn luôn dựa trên số liệu thực tế.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xác định từng giai đoạn của chu kỳ bán hàng, từ tìm kiếm khách hàng tiềm năng đến chốt đơn hàng, đảm bảo tính rõ ràng và nhất quán trong toàn nhóm.

Xác định các chiến lược và phương pháp đã được chứng minh để tiêu chuẩn hóa các phương pháp tiếp cận và nâng cao hiệu quả.

Đánh giá hiệu quả của chiến lược và điều chỉnh dựa trên dữ liệu hiệu suất.

Đối với các quy trình bán hàng bao gồm nhiều giai đoạn liên kết với nhau, đòi hỏi sự phối hợp rõ ràng, đang theo dõi và tự động hóa, phần mềm quản lý dự án bán hàng của ClickUp tích hợp CRM, quản lý công việc, giao tiếp và báo cáo trong một nền tảng duy nhất.

Các tính năng tự động hóa của ClickUp cho phép bạn tự động phân công khách hàng tiềm năng, cập nhật giai đoạn giao dịch và kích hoạt các bước theo dõi, giảm bớt các tác vụ hành chính thủ công và giúp nhóm bán hàng tập trung vào việc chốt đơn hàng. Hơn nữa, 15+ chế độ xem của ClickUp giúp trực quan hóa quy trình bán hàng thông qua các chế độ xem Xem dạng danh sách, Bảng Kanban và Bảng, giúp bạn đang theo dõi khách hàng tiềm năng và giao dịch qua các giai đoạn khác nhau một cách hiệu quả.

Tập trung và đơn giản hóa mọi khía cạnh của quy trình bán hàng của bạn tại một nơi duy nhất với Quản lý Dự án Bán hàng của ClickUp.

💡 Phù hợp cho: Lãnh đạo bán hàng, nhà sáng lập và các nhà chiến lược đang xây dựng một quy trình bán hàng có thể lặp lại, hướng đến mục tiêu từ đầu.

📖 Đọc thêm: Muốn tài liệu hướng dẫn bán hàng của bạn đạt hiệu quả? Hãy tham khảo Hướng dẫn Hoàn thành về Tính toán Dự báo Bán hàng của chúng tôi vì các chiến lược thông minh bắt đầu từ những dự báo chính xác. 📊📈

4. Mẫu chiến lược bán hàng B2B của ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Mẫu chiến lược bán hàng B2B của ClickUp giúp nhóm của bạn tập trung vào các tài khoản mục tiêu, tối ưu hóa quy trình bán hàng và mở rộng quy mô một cách thông minh.

Một mẫu tài liệu bán hàng chung có thể không phù hợp với bán hàng B2B. Bạn sẽ cần một chiến lược được thiết kế riêng cho các chu kỳ bán hàng dài, hành trình mua hàng phức tạp và các giao dịch có rủi ro cao.

Mẫu chiến lược bán hàng B2B của ClickUp không chỉ dừng lại ở các chiến thuật bề mặt mà còn giúp bạn xác định mục tiêu bán hàng chi tiết, xây dựng hồ sơ khách hàng và bản đồ phân tích thị trường với các biểu đồ như TAM/SAM/SOM.

Giả sử bạn muốn tạo một persona như “Người ra quyết định về CNTT tại một công ty SaaS tầm trung.” Bạn có thể tự nghiên cứu và thêm vào, hoặc bạn có thể yêu cầu ClickUp Brain, trí tuệ nhân tạo về công việc toàn diện và bối cảnh nhất thế giới, việc cần làm đó cho bạn với một lệnh đơn giản như:

Sử dụng ClickUp Brain để tạo ra các nhân vật khách hàng mục tiêu và tùy chỉnh chiến lược bán hàng B2B của bạn.

Nó sẽ tạo ra một persona chi tiết như thế này chỉ trong vài giây. Và điều tuyệt vời nhất? Bạn có thể làm việc này cho mọi phần, từ phân tích thị trường đến mục tiêu bán hàng, một cách dễ dàng tương tự.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Thêm các thông tin cụ thể về ngành nghề, kích thước công ty, địa điểm và các chi tiết liên quan khác để xác định khách hàng tùy chỉnh lý tưởng của bạn.

Tạo các trường thông tin như “Thị trường mục tiêu”, “Giai đoạn phễu bán hàng” và “Nguồn khách hàng tiềm năng” để thu thập thông tin quan trọng và điều chỉnh chiến lược của bạn cho phù hợp.

Hãy yêu cầu ClickUp Brain cùng bạn brainstorm và tạo ra các đề xuất giá trị thuyết phục, đề cập đến các tính năng độc đáo của sản phẩm và dịch vụ của bạn.

💡 Phù hợp cho: Các nhóm bán hàng B2B và các nhà lãnh đạo doanh thu đang xây dựng các tài liệu hướng dẫn bán hàng dựa trên dữ liệu, có thể mở rộng và phù hợp với mục tiêu kinh doanh dài hạn.

5. Mẫu hướng dẫn onboarding bán hàng ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tăng tốc quá trình đào tạo nhân viên bán hàng mới với mẫu đào tạo bán hàng ClickUp.

Mẫu Onboarding Bán hàng ClickUp giúp đơn giản hóa quá trình onboarding bán hàng thông qua hệ thống có cấu trúc và có thể lặp lại, giúp trang bị cho nhân viên bán hàng một cách nhanh chóng. Mẫu này bao quát mọi bước quan trọng, từ việc xác định giá trị công ty và ví dụ về tài liệu hướng dẫn bán hàng đến việc cung cấp đào tạo sản phẩm chi tiết và phân công mentor.

Việc cung cấp đào tạo sản phẩm chi tiết thường yêu cầu chia nhỏ quy trình thành các công việc con để đảm bảo mọi khía cạnh đều được bao quát kỹ lưỡng. Phương pháp này chính xác là điều mà mẫu này được thiết kế để hỗ trợ. 👇

Phân chia các công việc onboarding thành các công việc con, gán ưu tiên và hạn chót, và chế độ xem tiến độ một cách nhanh chóng để quản lý công việc hiệu quả

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Chia sẻ tài liệu đào tạo, thông tin sản phẩm và tài liệu quy trình bán hàng với nhân viên mới

Tùy chỉnh mẫu để phù hợp với quy trình onboarding cụ thể của công ty bạn, bao gồm dòng thời gian, mục tiêu và tài nguyên

Phân công công việc cho các thành viên nhóm phù hợp và đặt hạn chót để đảm bảo hoàn thành kịp thời các hoạt động onboarding

💡 Phù hợp cho: Quản lý bán hàng, trưởng nhóm nhóm và đội ngũ nhân sự muốn đơn giản hóa quy trình onboarding cho nhân viên mới

📮 ClickUp Insight: 83% nhân viên văn phòng chủ yếu dựa vào email và trò chuyện cho giao tiếp nhóm. Tuy nhiên, gần 60% thời gian làm việc của họ bị lãng phí khi chuyển đổi giữa các công cụ và tìm kiếm thông tin. Với một ứng dụng tất cả trong một cho công việc như ClickUp, quản lý dự án, tin nhắn, email và trò chuyện của bạn đều được tập trung tại một nơi! Đã đến lúc tập trung và tăng cường hiệu quả!

6. Mẫu hướng dẫn onboarding tùy chỉnh khách hàng ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Cung cấp trải nghiệm onboarding mượt mà và tùy chỉnh cho khách hàng mỗi lần với mẫu onboarding khách hàng ClickUp

Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng trong chu kỳ bán hàng, và mẫu hướng dẫn onboarding khách hàng của ClickUp đảm bảo quá trình của bạn diễn ra mượt mà, hiệu quả và đáng nhớ. Mẫu này hướng dẫn khách hàng mới từng bước và biến quá trình onboarding thành một quy trình có cấu trúc, có thể mở rộng.

Bắt đầu với biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng dễ chia sẻ, sau đó luồng vào danh sách công việc có tổ chức, bảng quy trình kéo và thả, chế độ xem gói dịch vụ và lịch đang theo dõi các cột mốc quan trọng.

Ghi lại tất cả các chi tiết quan trọng ngay từ đầu và cài đặt nền tảng cho một trải nghiệm onboarding suôn sẻ và hiệu quả

Bạn thậm chí còn tìm thấy một bảng câu hỏi hướng dẫn sử dụng tích hợp sẵn để cá nhân hóa trải nghiệm. Kết quả? Quy trình chuyển giao mượt mà hơn, khách hàng hài lòng hơn và giảm áp lực cho đội ngũ hỗ trợ của bạn.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tập trung thông tin khách hàng để quản lý dữ liệu và báo cáo hiệu quả hơn

Cung cấp trải nghiệm onboarding mượt mà để nâng cao sự hài lòng và tỷ lệ giữ chân khách hàng tùy chỉnh

Kiểm tra quy trình onboarding, thu thập phản hồi và điều chỉnh để cải thiện trải nghiệm tùy chỉnh

💡 Phù hợp cho: Nhóm bán hàng, quản lý tài khoản và chuyên gia thành công khách hàng muốn cải thiện tỷ lệ giữ chân khách hàng, tối ưu hóa quy trình onboarding và mang lại trải nghiệm khách hàng 5 sao

7. Các bước tạo mẫu phễu bán hàng với ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Xây dựng phễu bán hàng hoàn hảo từ đầu với ClickUp Các bước để tạo mẫu phễu bán hàng

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng trung thành đòi hỏi một phễu bán hàng rõ ràng và chiến lược. Mẫu phễu bán hàng ClickUp Steps to Create Sales Funnel Template là công cụ mạnh mẽ hướng dẫn nhóm của bạn qua từng bước của phễu, từ giai đoạn nhận thức ban đầu đến quyết định cuối cùng.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Hiển thị các giai đoạn của phễu bán hàng với chế độ xem bảng của ClickUp — Nhận thức, Tò mò, Đề xuất, Xem xét và Quyết định

Tạo video demo có phụ đề cho quá trình onboarding hoặc hướng dẫn sản phẩm bằng ClickUp Clips

Sử dụng Danh sách nhiệm vụ ClickUp để hướng dẫn nhóm của bạn qua các giai đoạn quan trọng như trình bày đề xuất và theo dõi khách hàng tiềm năng

Tạo danh sách công việc cho nhóm của bạn và giao công việc cho đúng người để đảm bảo mọi việc đã đóng đúng hạn

💡 Phù hợp cho: Nhóm bán hàng, startup và các nhà tiếp thị tăng trưởng muốn xây dựng các phễu bán hàng có thể mở rộng, cá nhân hóa hành trình mua hàng của khách hàng và tăng tỷ lệ chốt đơn hàng với sự hỗ trợ của tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI)

8. Mẫu Kế Hoạch Bán Hàng ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Đặt ra mục tiêu bán hàng rõ ràng và lập kế hoạch chiến lược bán hàng thành công với mẫu kế hoạch bán hàng ClickUp

Mẫu Kế Hoạch Bán Hàng ClickUp giúp bạn tạo ra một kế hoạch luồng mà không cần phải liên tục tự hỏi, “Còn gì chưa hoàn thành?” 🤔

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Bắt đầu với chế độ xem Tổng quan dự án để xác định các mục tiêu bán hàng khóa

Chuyển sang các chế độ xem có cấu trúc như Các thành phần của kế hoạch bán hàng , Dòng thời gian và Biểu đồ Gantt để hình dung các mốc thời gian, trách nhiệm của nhóm và phân bổ tài nguyên

Đặt mục tiêu SMART bằng ClickUp Goals , lập kế hoạch các chiến lược tiếp cận hiệu quả và đánh giá hiệu suất bán hàng với ClickUp Bảng điều khiển

💡 Phù hợp cho: Lãnh đạo bán hàng, đội ngũ kinh doanh và nhà sáng lập muốn xây dựng công cụ và chiến lược bán hàng tập trung, đồng bộ hóa nỗ lực của nhóm và đạt được mục tiêu doanh thu một cách nhất quán

📖 Đọc thêm: Muốn biến chiến lược thành kết quả? Đừng bỏ lỡ hướng dẫn của chúng tôi về cách cải thiện kế hoạch sức chứa bán hàng để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu 💼📈

9. Mẫu bản trình bày bán hàng ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tạo ra những bài thuyết trình thuyết phục, có tỷ lệ chuyển đổi cao với mẫu bài thuyết trình bán hàng ClickUp

Mẫu bản trình bày bán hàng ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn một cấu trúc lặp lại và đã được chứng minh để biến các cuộc hội thoại thành giao dịch thành công.

Nó phân tích và bao quát các tình huống khác nhau để trở thành nhà cung cấp lợi thế ban đầu cho nhóm của bạn khi tiếp cận khách hàng tiềm năng. Dù đó là việc liên hệ với một kết nối LinkedIn hay bắt đầu bằng một cột mốc mà khách hàng tiềm năng vừa đạt được, luôn có giải pháp phù hợp cho mọi tình huống.

Mỗi bài thuyết trình bắt đầu bằng một câu mở đầu ấn tượng, tiếp theo là bối cảnh, nơi bạn kết nối các tính năng sản phẩm với những vấn đề mà khách hàng tiềm năng đang gặp phải thông qua một đề xuất giá trị rõ ràng. Cuối cùng, kết thúc bằng một lời kêu gọi hành động mạnh mẽ: mời trò chuyện, đặt lịch demo hoặc bất kỳ bước nào khác.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Cho phép nhiều thành viên trong nhóm tham gia đóng góp và đưa ra phản hồi về các bản trình bày

Nhận được cấu trúc chuẩn hóa cho mỗi bài thuyết trình, giúp chuẩn bị và trình bày nhanh chóng hơn

Sử dụng ClickUp Docs để tạo và lưu trữ các tài liệu hỗ trợ và bản trình bày bổ sung cho bài thuyết trình của bạn

💡 Phù hợp cho: Đội ngũ bán hàng, BDRs, SDRs và nhân viên kinh doanh tài khoản muốn mở rộng tiếp cận cá nhân hóa và nâng cao tỷ lệ thành công trong các buổi thuyết trình

10. Mẫu kế hoạch bán hàng và tiếp thị ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Mẫu kế hoạch bán hàng và tiếp thị ClickUp cung cấp cho bạn lộ trình để hợp tác mượt mà và phát triển

Bán hàng và tiếp thị là hai mặt của cùng một đồng xu, và với mẫu kế hoạch bán hàng và tiếp thị ClickUp, bạn cuối cùng có thể đồng bộ hóa cả hai nỗ lực dưới một mái nhà.

Mẫu hợp tác này giúp nhóm bán hàng và tiếp thị của bạn đồng bộ hóa mục tiêu chia sẻ, tổ chức các chiến dịch tiếp cận, theo dõi các chỉ số KPI và trực quan hóa mọi công việc từ kế hoạch đến thực hiện.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Cho phép các nhóm bán hàng và tiếp thị thực hiện công việc hướng tới các mục tiêu chung với các tính năng hợp tác thời gian thực

Xem bố cục trực quan theo phong cách Kanban của các hoạt động được phân loại theo Giai đoạn Tiếp thị với chế độ xem Bảng Ứng dụng Tiếp thị

Khám phá chi tiết hơn bằng cách mở bất kỳ thẻ nào để xem thông tin chi tiết, hoặc dễ dàng cập nhật giai đoạn của một hoạt động bằng cách kéo và thả nó vào cột khác trên bảng

Xem các công việc riêng lẻ hoặc nhóm theo trạng thái trên bảng Kanban

💡 Phù hợp cho: Nhóm tiếp thị và khởi nghiệp muốn đồng bộ hóa thông điệp bán hàng và tiếp thị, triển khai chiến dịch một cách hợp tác và duy trì mục tiêu xuyên suốt các bộ phận

🌟 Bonus: Sau khi chọn mẫu tài liệu bán hàng, bạn có thể tùy chỉnh sâu hơn một bước với ClickUp Brain MAX. Là ứng dụng AI siêu thông minh trên desktop của bạn, nó giúp bạn tinh chỉnh thông điệp tiếp cận cho các đối tượng khách hàng khác nhau và thậm chí tự động tạo các công việc hoặc email theo dõi. Nó cũng có thể thu thập dữ liệu bán hàng từ các công cụ kết nối, phân tích sổ tay bán hàng của bạn, đề xuất các bước tiếp theo và tạo ra các tài liệu và chiến lược bán hàng. Tìm kiếm mọi thứ, hỏi bất cứ điều gì: ClickUp Brain MAX mới mang đến cho bạn toàn bộ công việc, ứng dụng và mô hình AI ngay trong tầm tay

11. Mẫu theo dõi bán hàng ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Theo dõi tiến độ, đạt mục tiêu và duy trì sự tổ chức với mẫu đang theo dõi bán hàng ClickUp

Hiển thị đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý một nhóm bán hàng hiệu quả. Mẫu đang theo dõi bán hàng ClickUp cho phép bạn kiểm soát toàn bộ quy trình bán hàng, từ đang theo dõi hiệu suất nhóm đến phân tích xu hướng bán hàng trong một nền tảng duy nhất.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Theo dõi các giao dịch, liên hệ lại với khách hàng tiềm năng và đánh giá hiệu suất của nhân viên bán hàng so với mục tiêu bằng các bảng điều khiển bán hàng theo thời gian thực

Tạo các quy trình làm việc tiêu chuẩn hóa với trọng tâm đang theo dõi các chỉ số khóa như xác suất thành công, kích thước trung bình của giao dịch và giá trị trọn đời của khách hàng hiện tại.

Kiểm tra tình trạng của quy trình bán hàng hoặc tinh chỉnh chiến lược theo dõi để duy trì dòng chảy của khách hàng tiềm năng và chốt được nhiều giao dịch hơn.

💡 Phù hợp cho: Quản lý bán hàng, trưởng nhóm và chuyên viên vận hành doanh thu muốn tối ưu hóa việc đang theo dõi bán hàng, thu thập thông tin hữu ích và quản lý quy trình bán hàng một cách rõ ràng và tự tin.

12. Mẫu email theo dõi của ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Đơn giản hóa giao tiếp, nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và tăng tỷ lệ chuyển đổi một cách dễ dàng với mẫu email theo dõi của ClickUp.

Mặc dù lời chào hàng đầu tiên có thể gieo mầm, nhưng chính việc theo dõi đều đặn và chu đáo mới xây dựng niềm tin và thúc đẩy giao dịch tiến triển. Mẫu email theo dõi của ClickUp giải quyết thách thức này bằng cách cung cấp một không gian tập trung nơi tất cả các biến thể email theo dõi của bạn có thể được tổ chức, tùy chỉnh và tái sử dụng một cách hiệu quả.

Nó bao gồm mô tả chi tiết, danh sách kiểm tra, các công việc con liên quan và Trường Tùy chỉnh để đảm bảo mỗi mẫu email luôn được cập nhật và ghi nhận đúng cách. Các Trường Tùy chỉnh có sẵn bao gồm: Người đóng góp, một trường Người để theo dõi ai đã tạo hoặc cập nhật mẫu; Độ hữu ích, một trường Đánh giá để đánh giá hiệu quả của mỗi mẫu; và Trạng thái hoạt động, một trường menu thả xuống để chỉ định liệu mẫu có còn được sử dụng hay không.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tự động hóa các nhắc nhở và email theo dõi để đảm bảo giao tiếp kịp thời mà không cần nỗ lực thủ công.

Sử dụng các chế độ xem khác nhau như Xem dạng danh sách và Chế độ xem Lịch của ClickUp để trực quan hóa và quản lý các công việc theo dõi một cách hiệu quả.

Nhận các công việc con cho phạm vi rộng các tình huống theo dõi khác nhau, chẳng hạn như làm rõ các cuộc thảo luận sau cuộc họp, kiểm tra các mục đang chờ xử lý hoặc liên hệ sau các sự kiện hoặc tin nhắn thoại.

💡 Phù hợp cho: Đội ngũ bán hàng, quản lý tài khoản, nhân viên hỗ trợ thành công của khách hàng và các doanh nhân độc lập muốn có cách tiếp cận thông minh và hiệu quả hơn trong việc theo dõi khách hàng.

🧠 Bạn có biết? Email theo dõi đầu tiên trong bán hàng tăng tỷ lệ phản hồi lên 49%!

13. Mẫu Quy trình Hoạt động Tiêu chuẩn ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Đảm bảo tính nhất quán, nâng cao hiệu quả và duy trì sự đồng bộ cho nhóm bán hàng của bạn với mẫu Quy trình Hoạt động Tiêu chuẩn ClickUp.

Mẫu Quy trình Hoạt động Tiêu chuẩn (SOP) của ClickUp cung cấp cho bạn một khung sườn sẵn có để ghi chép chi tiết mọi quy trình, từ việc đào tạo nhân viên mới đến tối ưu hóa quy trình tiếp cận khách hàng và đồng bộ hóa các nhóm chức năng. Với danh sách kiểm tra tích hợp, tài liệu và quy trình làm việc có thể tùy chỉnh, bạn có thể vẽ ra từng giai đoạn của quy trình bán hàng trong một nơi tiện lợi.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sử dụng ClickUp Bảng trắng để brainstorm và ClickUp nhiệm vụ ClickUp để phân công quyền sở hữu và dòng thời gian.

Đặt nhắc nhở định kỳ để thường xuyên xem xét và cập nhật quy trình của bạn khi chiến lược của bạn phát triển.

Đang theo dõi tất cả các thay đổi với lịch sử phiên bản, cho phép bạn xem ai đã thực hiện thay đổi và thời gian thực hiện.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn đã chán việc phải tạo các quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) cho các quy trình khác nhau từ đầu, hãy cân nhắc sử dụng các mẫu và định dạng SOP miễn phí!

💡 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo bán hàng đang xây dựng quy trình làm việc có thể mở rộng, các nhóm RevOps đang tiêu chuẩn hóa quy trình, hoặc bất kỳ nhóm nào muốn tài liệu hóa và tối ưu hóa quy trình bán hàng từ đầu đến cuối.

📖 Đọc thêm: Muốn tối ưu hóa quy trình của bạn hơn nữa? Hãy tham khảo danh sách các công cụ tạo SOP hàng đầu cho Quy Trình Kinh Doanh Hiệu Quả, vì các tài liệu hướng dẫn rõ ràng xứng đáng có các SOP thông minh tương ứng. ✅📋

14. Mẫu tài liệu hướng dẫn bán hàng cho thương hiệu SaaS của Visme

qua Visme

Mẫu sổ tay bán hàng cho thương hiệu SaaS của Visme là một mẫu 10 trang cho phép bạn trình bày các kỹ thuật bán hàng thành công đã được chứng minh một cách chuyên nghiệp và thu hút.

Bạn có thể trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ và tiện ích, áp dụng phong cách thương hiệu của mình và xuất bản sổ tay bán hàng trực tuyến hoặc tải xuống dưới nhiều định dạng như PDF hoặc HTML5.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tùy chỉnh mẫu theo thương hiệu của bạn bằng cách chỉnh sửa nội dung, hình ảnh, màu sắc và các trang.

Tích hợp các tính năng tương tác như liên kết có thể nhấp và video nhúng để tăng tương tác.

Tải xuống sổ tay của bạn dưới dạng PDF chất lượng cao để in hoặc chia sẻ trực tuyến qua liên kết.

💡 Phù hợp cho: Các startup SaaS, các nhà lãnh đạo về hỗ trợ bán hàng và các nhóm marketing muốn có một tài liệu hướng dẫn bán hàng được thiết kế đẹp mắt, tương tác và hoàn toàn phù hợp với thương hiệu của họ

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tự động hóa một phần quy trình làm việc của sổ tay bán hàng với ClickUp Agents . Các trợ lý AI này có thể tự động cập nhật giai đoạn giao dịch, phân công công việc dựa trên điều kiện kích hoạt, tạo bản tóm tắt hoặc thậm chí gửi nhắc nhở khi đến hạn theo dõi.

15. Mẫu sổ tay bán hàng cho đại lý truyền thông của Visme

qua Visme

Mẫu sổ tay bán hàng cho đại lý truyền thông của Visme cung cấp một cách chuyên nghiệp và hiện đại để trình bày chiến lược bán hàng, sản phẩm và các phương pháp tốt nhất của bạn trong một tài liệu tương tác duy nhất.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tạo một tài liệu hướng dẫn bán hàng có thể dễ dàng cập nhật và chia sẻ giữa các nhóm

Tùy chỉnh màu sắc, phông chữ, hình ảnh và bố cục để phù hợp với nhận diện thương hiệu của công ty bạn

Thêm hiệu ứng động, video, tương tác và nhiều tính năng khác để tạo trải nghiệm đào tạo sinh động

💡 Phù hợp cho: Quản lý bán hàng, giám đốc sáng tạo và điều phối viên đào tạo tại các agency truyền thông hoặc quảng cáo đang tìm cách đào tạo nhân viên mới, chuẩn hóa thông điệp bán hàng và đồng bộ hóa chiến lược nhóm

16. mẫu sổ tay bán hàng thương mại điện tử của Visme

qua Visme

Mẫu sổ tay bán hàng thương mại điện tử của Visme giúp nhóm của bạn nắm bắt xu hướng thương mại điện tử mới nhất và đạt được mục tiêu doanh thu một cách tự tin. Mẫu này đã được thiết kế sẵn, bao gồm các trang để giới thiệu câu chuyện của công ty, danh mục sản phẩm, chiến lược giá cả và hồ sơ khách hàng lý tưởng.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sử dụng nó như một hướng dẫn để đào tạo nhân viên bán hàng mới một cách nhanh chóng và nhất quán

Xác định các quy trình từng bước để xử lý khách hàng tiềm năng, trình bày sản phẩm, theo dõi và chốt đơn hàng

Bảo đảm các phần về mục tiêu và chỉ số để theo dõi hiê

💡 Phù hợp cho: Lãnh đạo bán hàng thương mại điện tử, quản lý sản phẩm và chủ kinh doanh muốn đào tạo nhân viên bán hàng, đồng bộ hóa thông điệp và đạt kết quả nhất quán

📚 Đọc thêm: Các công cụ không thể thiếu trong bộ công cụ công nghệ bán hàng của bạn

17. Mẫu sổ tay bán hàng PowerPoint của SlideModel

qua SlideModel

Mẫu PowerPoint bán hàng của SlideModel giúp bạn dễ dàng hình dung mọi khía cạnh khóa của chiến lược bán hàng.

Với các slide được thiết kế chuyên nghiệp và bố cục thống nhất, mẫu này cung cấp cho nhóm của bạn một lộ trình rõ ràng. Mỗi phần, như tổng quan về công ty, chi tiết sản phẩm, quy trình bán hàng, quản lý thời gian và thông điệp, đều đi kèm với các slide có thể chỉnh sửa hoàn toàn, dễ dàng tùy chỉnh theo thương hiệu và quy trình làm việc của bạn.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tùy chỉnh cho các buổi trình bày bán hàng khác nhau như các phiên đào tạo nội bộ và các cuộc thảo luận kế hoạch chiến lược

Sử dụng infographics và sơ đồ quy trình để giải thích thông tin phức tạp một cách rõ ràng

Nhận các phần đã được định nghĩa sẵn cho thông tin công ty, tổng quan về sản phẩm và dịch vụ, hồ sơ khách hàng, quy trình bán hàng, v.v.

💡 Phù hợp cho: Quản lý bán hàng, nhóm B2B và lãnh đạo phát triển kinh doanh muốn trình bày khung bán hàng toàn diện trong định dạng PowerPoint chuyên nghiệp và có thể tùy chỉnh

18. Mẫu Sổ Tay Bán Hàng của Dialpad

qua Dialpad

Mẫu sổ tay bán hàng của Dialpad là một công cụ thông minh, được tăng cường bởi trí tuệ nhân tạo (AI), giúp tối ưu hóa quá trình onboarding, củng cố các thực hành tốt nhất và duy trì sự đồng bộ của nhóm bán hàng tại mọi điểm tiếp xúc.

Mẫu tài liệu hướng dẫn theo phong cách trình bày này bao quát tất cả các thành phần cốt lõi, từ thông tin về công ty và hồ sơ khách hàng tiềm năng đến quy trình bán hàng chi tiết và các tài nguyên hỗ trợ bán hàng.

Mỗi phần được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động bán hàng thực tế. Ví dụ, nó cung cấp các mẹo vận hành như sử dụng tính năng để lại tin nhắn thoại của Dialpad hoặc tích hợp gọi điện trực tiếp từ Salesforce, và tận dụng các mẫu AI của Dialpad để đang theo dõi việc tuân thủ các khung bán hàng khác nhau.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xác định sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của sản phẩm/dịch vụ và các giá trị cốt lõi của công ty bạn

Thêm các ví dụ về cách xử lý đối tượng phản đối hiệu quả và câu trả lời cho các truy vấn thường gặp của khách hàng

Xác định các mục tiêu có thể đo lường được như số cuộc gọi mỗi ngày, số cuộc họp đã đặt lịch, tỷ lệ chuyển đổi hoặc mục tiêu doanh thu

💡 Phù hợp cho: Nhóm hỗ trợ bán hàng, lãnh đạo doanh thu và quản lý đang tìm kiếm một tài liệu hướng dẫn bán hàng thông minh, sẵn sàng trình bày

19. Mẫu Kế hoạch Bán hàng Chiến lược của Zendesk

qua Zendesk

Mẫu Kế Hoạch Bán Hàng Chiến Lược của Zendesk giúp bạn lập kế hoạch cho các mục tiêu bán hàng, chiến lược và thị trường mục tiêu cho năm tới.

Được thiết kế để đồng bộ hóa nhóm và tạo sự rõ ràng, mẫu kế hoạch bán hàng này hướng dẫn bạn qua các yếu tố cơ bản từ việc xây dựng sứ mệnh và tầm nhìn truyền cảm hứng, đến xác định khách hàng lý tưởng và hoàn thiện quy trình bán hàng.

Điều này giúp biến chiến lược tổng thể thành các bước hành động cụ thể, phù hợp để xây dựng một kế hoạch bán hàng mới từ đầu hoặc hoàn thiện một kế hoạch hiện có.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Hiểu cách khách hàng tùy chỉnh chuyển từ giai đoạn nhận thức đến mua hàng, bao gồm các điểm tiếp xúc và rào cản

Sử dụng bản đồ hành trình khách hàng tùy chỉnh để xác định các điểm yếu khiến khách hàng tiềm năng bỏ cuộc, sau đó xây dựng các bước theo dõi

Xác định rõ ai trong nhóm của bạn chịu trách nhiệm về từng phần (tạo khách hàng tiềm năng, tiếp cận, chốt giao dịch, theo dõi sau giao dịch, v.v.)

💡 Phù hợp cho: Lãnh đạo bán hàng, nhà sáng lập startup và nhóm doanh thu đang đồng lòng, mong muốn xây dựng nền tảng bán hàng chiến lược và xác định rõ mục tiêu, quy trình và thị trường mục tiêu để đạt được thành công lâu dài

20. Mẫu Sổ Tay Chiến Lược Bán Hàng của Pipedrive

qua Pipedrive

Mẫu sổ tay chiến lược bán hàng của Pipedrive chia nhỏ toàn bộ hệ thống bán hàng của bạn thành các phần tập trung, chẳng hạn như xác định tầm nhìn, vị trí và đối tượng mục tiêu, phác thảo các chiến lược bán hàng chi tiết, các giai đoạn trong quy trình bán hàng, các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) và ngân sách.

Với các trường hướng dẫn như tuyên bố sứ mệnh, phân tích cạnh tranh, phương pháp bán hàng (như SPIN và Challenger), và cấu trúc nhóm, mẫu này đơn giản hóa chiến lược phức tạp với định dạng dễ sử dụng.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Giúp nhóm của bạn hiểu cách chiến lược bán hàng của bạn được liên kết với các mục tiêu kinh doanh tổng thể

Lập kế hoạch các chiến lược hoặc phương pháp bán hàng khác nhau để đảm bảo tính nhất quán

Kiểm tra kỳ và điều chỉnh dựa trên phản hồi và điều kiện thị trường thay đổi

💡 Phù hợp cho: Lãnh đạo bán hàng B2B, đội ngũ vận hành doanh thu và nhà sáng lập tại các công ty đang phát triển cần một tài liệu hướng dẫn bán hàng chi tiết, sẵn sàng triển khai để hỗ trợ mở rộng quy mô, đồng bộ hóa nhóm và theo dõi hiệu suất một cách nhất quán

Sổ tay bán hàng thành công của bạn bắt đầu với ClickUp

Xây dựng cuốn cẩm nang bán hàng của riêng bạn đòi hỏi hướng dẫn rõ ràng, chiến lược có cấu trúc và các công cụ phù hợp để đảm bảo mọi người đều đồng lòng và đi đúng hướng. Tuy nhiên, điều kỳ diệu thực sự xảy ra khi bạn tập hợp tất cả vào một nền tảng trung tâm.

ClickUp cung cấp cho bạn một không gian làm việc mạnh mẽ, có thể tùy chỉnh và các mẫu tài liệu hướng dẫn bán hàng toàn diện để biến chiến lược bán hàng của bạn thành các quy trình làm việc có thể thực hiện được.

Hãy thử ClickUp miễn phí ngay hôm nay và bắt đầu xây dựng quy trình bán hàng thông minh hơn, mang lại kết quả thực tế. 💼