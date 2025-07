Cách triển khai OKR: Phương pháp hiệu quả để cài đặt mục tiêu

Mục tiêu lớn tiếp theo của bạn là gì? 🎯

Cho dù đó là khởi nghiệp kinh doanh mơ ước hay mở rộng cơ sở người dùng, tất cả chúng ta đều có mục tiêu lớn tiếp theo trong đầu.

Tuy nhiên, khi lập kế hoạch cho những mục tiêu lớn đó, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng nhóm của bạn có cùng quan điểm. Đó là lúc mục tiêu và kết quả chính (OKR) phát huy tác dụng. Hãy coi chúng như một công cụ hữu ích để cài đặt mục tiêu và thực sự đạt được chúng.

Khung OKR có thể giúp bạn đặt ra các mục tiêu rõ ràng, đầy tham vọng — các mục tiêu — và sau đó theo dõi tiến độ của bạn bằng các yếu tố cụ thể có thể đo lường được — các kết quả chính.

Nhưng làm thế nào để triển khai OKR một cách chính xác? Làm thế nào để đảm bảo rằng mọi thành viên trong nhóm đều biết công việc cần làm và có thể theo dõi tiến độ của mình một cách hiệu quả?

Trong blog này, chúng tôi sẽ thảo luận mọi thứ bạn cần biết về cách triển khai OKR thành công, bao gồm lập kế hoạch mục tiêu, theo dõi tiến độ và lặp lại trong quá trình thực hiện để đạt được những mục tiêu đó.

Quay trở lại những giấc mơ lớn đó, bạn có thể muốn trở thành công ty khởi nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực của mình trong vòng 5 năm tới. Để đạt được điều đó, bạn cần một phương pháp tiếp cận từng bước dựa trên khái niệm cải tiến liên tục. Đó chính xác là OKR.

Khung OKR có thể đóng vai trò như cầu nối giữa bạn và nhóm của bạn, chuyển tầm nhìn chiến lược thành các mục tiêu hàng quý hoặc hàng năm được chia sẻ và sở hữu bởi tất cả mọi người trong công ty.

"OKR là công cụ rõ ràng để truyền đạt các ưu tiên và hiểu biết của lãnh đạo. "

OKR có thể giúp kinh doanh của bạn đi đúng hướng bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho:

Giờ chúng ta đã biết OKR có thể làm gì. Nhưng chính xác thì chúng bao gồm những gì? OKR bao gồm hai thành phần chính: mục tiêu và kết quả chính.

Kết hợp với nhau, hai yếu tố này sẽ giúp bạn xác định "Thành công của dự án sẽ như thế nào khi kết thúc?".

Để đạt được điều này, các mục tiêu và kết quả chính phải có thể định lượng được, sử dụng các chỉ số đo lường thành công hoặc hoàn thành rõ ràng. Cấu trúc này đảm bảo rằng mọi thành viên trong nhóm đều hiểu chính xác việc cần làm để thực hiện các mục tiêu và nỗ lực của họ sẽ đóng góp như thế nào vào những cải tiến cụ thể trong kinh doanh.

Bằng cách triển khai OKR, bạn có thể điều chỉnh nỗ lực của nhóm, nâng cao khả năng thực thi chiến lược và nuôi dưỡng văn hóa quyền sở hữu và cải tiến liên tục. Ngoài ra, OKR rất linh hoạt, nên bạn có thể điều chỉnh và lặp lại bất cứ lúc nào dựa trên nhu cầu riêng của mình.

Mặc dù OKR cung cấp một khung cài đặt mục tiêu mạnh mẽ, nhưng chúng có thể dễ dàng đi chệch hướng nếu không có kế hoạch cẩn thận. Hãy xem xét chiến lược tổng thể của công ty bạn và cách bạn có thể truyền đạt OKR từ lãnh đạo đến các nhóm riêng lẻ, tạo ra một con đường gắn kết hướng tới tầm nhìn lớn hơn.

Và hãy sáng tạo! Các OKR phù hợp sẽ truyền cảm hứng cho nhóm của bạn và giúp họ tập trung vào việc đạt được những mục tiêu cao cả đó!

Dưới đây là một số hướng dẫn chung để giúp bạn lập kế hoạch OKR:

Khi lập kế hoạch OKR, tầm nhìn dài hạn của bạn là ngọn hải đăng dẫn đường cho tất cả các mục tiêu và kết quả chính tiếp theo. Hãy nhìn lại mục tiêu ban đầu của bạn. Kết quả cuối cùng mà bạn đang phấn đấu là gì? Tốt hơn nữa, bạn đang cố gắng giải quyết vấn đề gì với sản phẩm hoặc dịch vụ của mình ?

Nếu lấy ví dụ về X (trước đây là Twitter), chúng ta biết rằng toàn bộ tổ chức đã trải qua những thay đổi đáng kể dưới sự lãnh đạo của Elon Musk. Mặc dù công ty có thể đã điều chỉnh các mục tiêu doanh thu trước mắt và OKR để phù hợp với những thay đổi này, X vẫn phục vụ mục tiêu lớn hơn là "trở thành quảng trường của thế giới"

Khi hoạt động trong môi trường thay đổi liên tục, việc xây dựng OKRs dựa trên tầm nhìn cốt lõi của bạn có thể giúp bạn vượt qua những thời kỳ khó khăn nhất, kể cả khi có sự sáp nhập!

KPI và mục tiêu có phần không thể tách rời trong bối cảnh của khung OKR.

Bạn có thể sử dụng KPI để hiểu những điểm cần cải thiện và đặt OKR phù hợp. Hoặc bắt đầu với OKR và liên kết chúng với các KPI cụ thể để theo dõi tác động của chúng đối với kinh doanh.

Dưới đây là một số hướng dẫn:

Mục tiêu là những mô tả định tính về những gì bạn muốn đạt được. Tuy nhiên, mặc dù có tính chất định tính, mục tiêu phải hướng đến hành động và truyền cảm hứng:

Truyền đạt OKR cho nhóm của bạn

Sử dụng định dạng cuộc họp All-Hands hoặc Ask Me Anything để công bố OKR của công ty cho nhóm. Trong cuộc họp, giải thích rõ ràng tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của công ty và trình bày cách OKR kết nối với bức tranh tổng thể.

Bao gồm hình ảnh và ví dụ thực tế để làm cho OKR của bạn dễ hiểu và hấp dẫn cho toàn bộ nhóm. Dành đủ thời gian cho các câu hỏi và thảo luận cởi mở. Điều này giúp làm rõ các nghi ngờ và nuôi dưỡng ý thức quyền sở hữu và trách nhiệm chung trong việc đạt được các mục tiêu này.

Bằng cách minh bạch hóa OKR và khơi gợi cuộc hội thoại trong cài đặt toàn công ty, bạn sẽ tạo tiền đề cho một nhóm tập trung và có động lực hơn để tiến về phía trước.