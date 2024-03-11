Kahve, Kod ve Kriz Yönetimi: Bir Baş Teknoloji Sorumlusunun (CTO) Günlük Hayatı

Teknoloji Direktörleri (CTO'lar) veya Baş Teknoloji Uzmanları, katlanır köprüler gibidir. 🌉

Teknoloji ve iş stratejisi arasındaki uçurumu kapatmanıza yardımcı olurlar. Hem teknik beceriye hem de stratejik zekaya sahip olan CTO'lar, teknoloji takımını en üst düzeyde kullanmak veya 7/24 krize hazır olmak isteyen modern şirketlerde büyük talep görmektedir.

Peki, bu köprüler olarak adlandırılan araçlar her gün ne tür araçlarla karşılaşıyor? Ve ne zaman geri çekilip ne zaman ilerlemeleri gerektiğini nasıl biliyorlar?

Bu rolü keşfetmek istiyorsanız, cevaplar bizde. Chief Technology Officer (CTO) olarak bir günün nasıl geçtiğine birlikte göz atalım. Ayrıca şunları da öğreneceğiz:

CTO'nun rolleri ve sorumlulukları

Beklenen beceri seti

Pozisyon için kendinizi hazırlamak için stratejiler

Baş Teknoloji Sorumluları kimlerdir?

CTO'lar, yönetici bilgeliği ve teknolojik uzmanlığın bir karışımıdır. Şirketin üst yönetimi içinde iş büyümesi ve daha geniş stratejik hedefler açısından teknik kararları değerlendirme konusunda benzersiz bir yeteneğe sahiptirler.

Bu kritik bakış açısı, CTO'ya genellikle kuruluşun üst yönetimi içinde önemli bir etki sağlar. Özellikle teknoloji girişimlerinde, CTO'lar CEO'ya eşdeğer bir rol üstlenebilir. Bir girişim CTO'su, tam zamanlı bir hukuk görevlisi bulunmadığında teknoloji uyumluluğunu da yönetebilir.

Pratik açıdan bakıldığında, CTO, bir projenin teknik karmaşıklıklarını işin ticari gerçekleriyle uyumlu hale getirmek için uygulanabilir adımlar atar. Tüm dijital stratejiler için etkili politikalar ve prosedürler geliştirir.

Yetenekli bir Chief Technology Officer, kapsamlı teknoloji ve liderlik becerilerine sahiptir. Aşağıdaki tabloda bazı önemli nitelikler özetlenmiştir:

Teknik Beceriler Yönetim Becerileri Teknoloji yol haritası İnovasyon ve geliştirme Yapay zeka (AI) Stratejik planlama Makine öğrenimi Bütçeleme Bulut bilişim DevOps

Şirkette CTO'nun Sorumluluklarına Genel Bakış

CTO'nun görevleri, ürün geliştirme, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve genel iş geliştirme alanlarındaki katılımına bağlı olarak büyük ölçüde değişir. 📈

Başlangıç olarak, çoğu CTO stratejik planlamaya büyük yatırım yapar. Yeni teknolojileri araştırır ve iş hedeflerine ulaşmak için hem yeni hem de mevcut çözümlerden yararlanır.

CTO'nun görevleri arasında şunlar yer alır:

Şirketin teknoloji çözümlerini denetlemek

Bütçeleme ve problem çözme konusunda üst düzey yöneticilerle işbirliği yapma

Güvenlik altyapısının mevcut ISO sertifikalarına uygun olmasını sağlamak

Müşteriler için teknolojinin geliştirilmesini ve denetimini yönetmek

Dahili teknik sorunları izleme

Mühendislik takımlarının ürün veya pazarlama takımıyla işbirliği yapmasına yardımcı olma

Rakipleri ve pazar beklentilerini izleme

Müşteri ilişkileri açısından, CTO, teknik takımla birlikte doğrudan pazardan gelen geri bildirimleri almak ve bunlara göre hareket etmekten nihai olarak sorumludur. Müşteri geri bildirimleri, acil olarak ilgilenilmesi gereken sorunları önceliklendirmeye ve ürün veya prototiplerdeki iyileştirmeleri onaylamaya yardımcı olur.

İpucu: CTO'lar, özellikle yeni kurulan şirketlerde, zaman zaman can sıkıcı müşterilerle uğraşmak zorunda kalabilir. Bu nedenle, proaktif profesyoneller kullanıcı araştırmalarını yakından takip etmeyi ve müşterilerinin sorunlarını önceden anlamayı sever. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri ClickUp Kullanıcı Araştırmaları Şablonu'nu kullanmaktır. Bu şablon, kullanıcıları türüne ve yaşına, kullandıkları yazılıma ve diğer bilgilendirici kategorilere göre gruplandırmanıza yardımcı olur.

İyi bir CTO'nun tipik bir günü nasıl geçer?

CTO'nun hayatı, inovasyonun ip cambazlığı ile operasyonel verimliliğin istikrarlı adımları arasında sürekli bir denge kurma çabasıdır. Sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar bir günleri şöyle geçer:

Sabah

Çoğu CTO, güne başlamadan önce beyinlerini zengin bir kahvaltıyla besler. 🥞

CTO'nun rolü çok önemli olduğundan, günü gece boyunca meydana gelen aksaklıkları dikkatlice değerlendirerek başlar. Örneğin: Güvenlik duvarları çöktü mü? Sistemler arızalandı mı? Takımlar beklenmedik engellerle karşı karşıya mı?

Güvenlik duvarları yıkıldı mı?

Sistemler kontrolden çıktı mı?

Takımlar beklenmedik engellerle mi karşılaşıyor?

CTO, durumu değerlendirir ve acil tehditlere karşı stratejiler geliştirir

Toplantılara gitmeden önce, CTO'lar yapılacaklar listesi oluşturur ve gün sonuna kadar tamamlamaları gereken tüm işleri düzenler. Bunu yapmanın kolay bir yolu, ClickUp Yapılacak İşler Şablonunu kullanmaktır

Sabahın erken saatlerindeki toplantılar genellikle üst yönetim üyelerinin katılımıyla gerçekleşir, örneğin: Kurucu ortak Ürün sahibi Yatırımcı direktörü Ürün müdürü Satış direktörü

Kurucu ortak

Ürün sahibi

Yatırımcı direktörü

Ürün başkanı

Satış direktörü

Bu sabah toplantılarında işbirliği ön plana çıkar . Tartışmalar yeni teknoloji girişimleri ve inovasyon stratejileri etrafında döner. CTO, en son teknoloji girdileri için optimize edilmiş . Tartışmalar yeni teknoloji girişimleri ve inovasyon stratejileri etrafında döner. CTO, en son teknoloji girdileri için optimize edilmiş ürün yol haritaları tasarlamak üzere genellikle Pazarlama Direktörü (CMO) veya ürün müdürü ile işbirliği yapmak zorundadır

Günün ilk yarısının sonunda, çoğu CTO, eski ve yeni teslim edilecekleri tartışmak için takımlarıyla çevik bir toplantı yapar

Güvenlik duvarları yıkıldı mı?

Sistemler kontrolden çıktı mı?

Takımlar beklenmedik engellerle mi karşılaşıyor?

Kurucu ortak

Ürün sahibi

Yatırımcı direktörü

Ürün başkanı

Satış direktörü

Gördüğünüz gibi, bu çok yoğun bir sabah! Bu nedenle akıllı CTO'lar, günlük planlama ve toplantı planlama gibi görevler için ClickUp gibi profesyonel proje yönetimi yazılım araçlarından yararlanır. 😏

ClickUp'ın toplantı özelliğini kullanarak notlar alın, gündemi izleyin ve takımınız için eylem öğeleri belirleyin

Öğlen

Bir CTO'nun öğlen saatleri genellikle öğle yemeği ve planlama faaliyetleriyle geçer.

CTO, planlama ekibiyle bir araya gelerek görev otomasyon yazılımı ve yapay zeka araçları gibi yeni teknolojileri inceler ve trendleri analiz eder

Öğleden önce, CTO'lar sözleşmeleri ve hizmet seviyesi anlaşmalarını gözden geçirerek, teknoloji yatırımlarının kusursuz olmasını ve maksimum değer sağlamasını garanti eder

Öğle saatlerinde CTO'lar, önceki gün planlananlar veya belirlenen yeni hedefler açısından günün güncellemelerini alırlar

Şirket acil bir durumla karşı karşıya kalırsa, CTO bir sonraki yönetim kurulu toplantısı için konuşulacak konuları belirler

Öğleden sonra

Birçok CTO, öğleden sonraları dikkatlerini teknolojiyle ilgili proje ve program yönetimi işlerine yöneltir.

Son teslim tarihlerini değerlendirir, bütçe kısıtlamaları dahilinde mühendislik kaynaklarını tahsis eder ve bireysel takımlar için stratejik kararlar alırlar

Bu, altyapı güvenlik açıklarının değerlendirilmesi ve siber güvenlik risklerini azaltma stratejilerinin belirlenmesi için mükemmel bir fırsat

Öğlen toplantılarında tartışılmayan konular öğleden sonra tartışılır. Bu, CTO'ların çalışanlarla görüşüp ek talimat veya eğitime ihtiyaçları olup olmadığını öğrenmeleri için de uygun bir zamandır

Araştırma da ortalama bir CTO'nun öğleden sonrasının bir parçasıdır. Rakiplerin kullandığı teknoloji türlerini belirlemek ve geri kalmadan harekete geçmek isteyebilirler. ClickUp Rekabet Analizi Şablonu bu konuda çok yardımcı olabilir

Akşam

Günün sonunda CTO'lar günün performansını değerlendirir ve ayarlamaya ihtiyaç duyulan alanlar olup olmadığını inceler.

CTO'lar genellikle destek ağlarındaki CEO'larla bir fincan kahve eşliğinde bir araya gelirler. Ancak çoğu zaman bu toplantılar pek verimli olmaz, çünkü bu iki rol, kahve bitene kadar konuşabilen çok farklı kişilik tipleri tarafından üstlenilir 😉

Her zaman böyle olmayabilir, ancak işe alım yöneticileri CTO'lardan ayrılmadan önce teknik takım için hızlı mülakatlar yapmalarını isteyebilir

Günün sonunda, akıllı CTO'lar ekranlardan uzaklaşarak kendilerine zaman ayırır ve kendilerini yenilemek için çeşitli aktiviteler yaparlar

CTO'nun Değişen Görevleri Hakkında Bilgiler

Genel günlük işleri analiz ettik, ancak CTO'nun belirli sorumlulukları şirketin mevcut hedeflerine ve amaçlarına göre önemli ölçüde değişebilir. Tüm yazılım protokollerini takip etmekten proje yöneticisiyle stratejiler geliştirmekten, aynı anda birden fazla rolü üstlenirler. 🤹

CTO'nun üstlenebileceği dört rol şunlardır:

1. Altyapı denetçisi

Bu CTO, şirketin bulut altyapısının çeşitli yönlerini, veri güvenlik önlemlerini, bakım işlerini ve ağ operasyonlarını denetler. Zaman zaman, kuruluşun veri güvenlik açıklarını belirlemek için iç soruşturma başlatırlar. Bu, şirketin güvenlik ihlalleriyle karşı karşıya kalması durumunda zorunludur.

Altyapı maliyet yönetimi ve gider optimizasyonu da CTO'nun rolünün önemli bileşenleridir. CTO'lar, şirketin halihazırda kullandığı hizmetleri ve araçları gözden geçirerek ve gerekirse alternatif çözümler arayarak giderleri en aza indirgemeyi amaçlar.

2. Şirketin teknoloji stratejisini gözden geçiren teknoloji liderleri

CTO'lar, sağlam bir teknoloji stratejisi oluşturmaya odaklanır. Bu, şirketin genel iş hedefleriyle uyumlu, teknolojik altyapısı için uzun vadeli bir yol haritası oluşturmayı içerir.

Bu işin temel unsurları şunlardır:

Araştırma, teknoloji geliştirme, benimseme ve uygulama için stratejik planlar geliştirme

İlgili teknik testleri gerçekleştirme

Sistemler arasında tutarlılığı sağlamak için teknoloji standartları ve yönergeleri belirlemek

Fonksiyonlar arası departmanlar arasında işbirliğini geliştirme

İpucu: Ayrıntılı bir BT yol haritası oluşturuyorsanız, ClickUp BT Yol Haritası Şablonunu kullanmayı düşünün. Bu şablon, teslim edilecekler için net bir zaman çizelgesi oluşturmanıza ve diğer departmanlarla çalışmak için yerleşik işbirliği araçlarından yararlanmanıza yardımcı olur.

3. İş stratejisi ve bilgi belgelerine katkı sağlayın

CTO'lar, aylık atölye çalışmaları düzenleyerek ve hem ön uç (FE) hem de arka uç (BE) tartışmaları için forumlar oluşturarak bilgi paylaşımı kültürünü teşvik eder.

Bu oturumlar, yaratıcı fikirlerin paylaşıldığı ve dijital trendler ile sektörler hakkında güncel bilgilerin edinildiği bir platform olarak öne çıkıyor.

CTO'lar ayrıca sürekli iyileştirme planları ve yapay zeka yönetişim çerçeveleri gibi bilgi belgelerinin yazılması üzerinde de çalışabilir.

4. Yetenek kazanımı ve performans değerlendirme lideri

Hızlı büyüyen şirketlerde yetenek kazanımı ve performans değerlendirme liderleri olarak CTO'lar, uzaktan ve yerinde çalışan takımlardaki teknoloji profesyonellerinin maaş ve performans değerlendirmelerini yapar.

Deneyimli CTO'lar şu konularda yardımcı olur:

Teknoloji uzmanlarını çekmek ve işe almak

Takım görüşmeleri yapma

Teknik takımlara mentorluk sağlamak

Hedefli eğitim ve geliştirme stratejileriyle beceri eksikliklerini giderme

Denemeniz gereken şablon: ClickUp Eğitim Matrisi Şablonu, teknoloji takımlarının beceri setini değerlendirin ve öğrenme fırsatlarını belirleyin.

CTO Nasıl Olunur?

Bu üst düzey yönetici rolü teknik uzmanlık ve güçlü liderlik becerileri gerektirdiğinden, burada bazı sağlıklı giriş engelleriyle karşılaşacaksınız. Çoğu CTO rolü 15+ yıllık deneyim gerektirir ve genellikle BT direktörleri veya kıdemli Java geliştiricileri gibi liderlik deneyimi olan profesyonellere açıktır. Genellikle testler ve mülakatlardan oluşan sıkı bir işe alım sürecinden geçmeniz gerekir.

Standart bir CTO iş tanımı aşağıdaki anahtar özellikleri içerir:

Bilgisayar bilimi, mühendislik veya ilgili bir alanda sağlam bir akademik geçmiş

Sürekli öğrenme tutkusu ve sertifikalar ve mesleki gelişim kursları aracılığıyla en son teknoloji trendlerini takip etme

Olağanüstü iletişim ve kişilerarası becerilerle teknoloji takımlarını yönetme ve ilham verme, çeşitli paydaşlarla etkili işbirliği sağlama becerisi

Yapay zeka, siber güvenlik risk yönetimi çerçeveleri ve değişim liderliği gibi yeni kavramları derinlemesine anlayın

Kuruluşlar bazen bilgisayar bilimi veya teknoloji yönetimi alanında yüksek lisans derecesine sahip, akademik açıdan daha üstün adayları tercih edebilir.

cTO'ların (ve gelecekteki CTO'ların!) her gün en iyi performanslarını sergilemelerine yardımcı olacak 6 strateji

Baş teknoloji sorumlusu olmak istiyorsanız, iş yükü veya çok fazla deneyim gereksinimi sizi korkutmasın. Kariyerinizin ilk aşamalarında uzun vadeli bir plan hazırlayın ve bu plana göre çalışın.

Kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik, çoklu görev ve eleştirel düşünme becerilerinizi geliştirmektir. Bunlar, CTO'ların diğer BT uzmanlarından daha fazla kazanç elde etmelerine yardımcı olan temel yetkinliklerdir.

Temel yetkinlikleri geliştirmek ve iş yükünüzü hafifletmek için ClickUp gibi kapsamlı proje yönetimi araçları kullanmaya başlayın. Platformun Proje Yönetimi Paketi, CTO'ların yararlanabileceği dokümantasyon, otomasyon ve birçok diğer özelliği destekler!

Kariyerinizde her zaman bir adım önde olmak için ClickUp'ı kullanarak özenle seçilmiş bu altı stratejiyi uygulamaya çalışın! 🧑‍💻

1. Zaman yönetimi sanatında ustalaşın

E-postaları, aramaları ve toplantıları yönetirken verimliliğinizi nasıl koruyabilirsiniz? Planlama ve zaman yönetiminde ustalaşarak!

ClickUp Takvim görünümü ile yapılacaklar listenizin düzenli ve görsel olarak çekici olmasını sağlayabilirsiniz. Temel görevleriniz için özel bloklar planlayın, çevik ve atlama düzeyli toplantılar, meslektaş etkileşimleri ve liderlik ekibi katılımları için zaman ayırın. Takvimin sürükle ve bırak özelliği, gününüzü esnek tutmanıza ve zahmetsizce yeniden planlamanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın Zaman Yönetimi araçlarını kullanarak çeşitli platformlarda zamanı zahmetsizce takip edin ve zaman çizelgelerini proje iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre edin.

Takım BT projelerinde son teslim tarihleriyle mi uğraşıyorsunuz? Günlük çalışan toplantıları yapmak yerine, ClickUp Tahminleri'ni kullanarak iş akışınızdaki her görev için zaman tahminleri oluşturun. Takip edilebilir tarih ve saatler belirleyin ve görevler geciktiğinde bildirim alın.

Olay raporlama ve hata izleme gibi günlük görevlerde zaman kazanmak için iş akışlarınıza önceden oluşturulmuş BT şablonlarını uygulamayı düşünün.

ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu, günlük iç ve müşteriye yönelik görevlerinizi sürdürmek için bir başka değerli kaynaktır. Bu çok yönlü şablon size şunları sağlar:

Görevleri Kişisel, İş veya Hedefler gibi farklı bölümlere ayırın

Görevleri önem ve aciliyetine göre önceliklendirin

Grafikler ve çizelgelerle üretim sürümlerini görselleştirin

2. Takım görevlerini proaktif olarak organize edin

Hepimiz Uncle Ben'in Peter Parker'a söylediği ünlü sözleri biliriz: Büyük güç, büyük sorumluluk getirir.

Ancak her CTO şunu söyleyecektir: Daha büyük roller, daha büyük sorumluluklar getirir.

Neyse ki, ClickUp Software Team Suite, aşağıdaki özellikleri sayesinde CTO'ların tüm iş sorumluluklarını tek bir platformdan yerine getirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır:

Sprint planlaması ve izleme

Hata ve sorun izleme

Sürüm planı kontrol listeleri oluşturma

ClickUp'ın benzersiz Hiyerarşi özelliği ile projenizi düzenleyin, ardından 15'ten fazla görünüm ile işinizi nasıl görselleştireceğinizi özelleştirin

ClickUp Görevleri ile takım iş akışlarını düzenleyin ve birbiriyle bağlantılı eylemler için bağımlılıklar ekleyin. Platformun görsel arayüzü, sadece birkaç tıklama ile tüm yol haritaları için görevler ayarlamanıza yardımcı olur.

Ayrıca, ClickUp Belgeleri'ni kullanarak tüm belgeleri merkezileştirme yolunda ilk adımı atabilirsiniz. Bu özellik, kullanıcı kılavuzları, teknik belgeler, ürün kılavuzları ve altyapı raporları gibi mükemmel yapılandırılmış teknik belgeler oluşturmanıza olanak tanır. Zengin metin biçimlendirme özelliğini kullanarak tablolar, madde işaretleri, listeler ve afişler ekleyin ve belgeleri takım üyeleriyle anında paylaşın.

Üretim sürümlerini daha hızlı gerçekleştirmek mi istiyorsunuz? Canlı işbirliği sayesinde, üst düzey takım üyeleriyle anlaşmalar ve standart çalışma prosedürleri üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Brain olarak da bilinen ClickUp AI ile takımınız, belgeleri her zamankinden daha hızlı oluşturmalarını sağlayan sektöre özel komutlara erişebilir!

Ayrıca AI aracını beyin fırtınası yapmak, müşteri e-postaları oluşturmak, ürün özetleri hazırlamak, teknoloji yol haritaları oluşturmak ve uzun metinleri özetlemek için de kullanabilirsiniz. 🤩

AI ile dokümantasyon yazımını otomatikleştirin, grafikler ve sprintler aracılığıyla ilerlemeyi izleyin ve ClickUp kullanarak kodlama hatalarını hızla çözün

Bonus: ClickUp, Git araçlarıyla entegre olarak takımların tüm geliştirme görevlerini tek bir platformdan yönetmelerine olanak tanır.

3. Mümkün olan her şeyi otomatikleştirin

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek, size ve takımınıza değerli zaman kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda genel iş akışını da kolaylaştırır. Otomasyonun kapsamı, BT'deki kalite güvence (QA) görevlerinin ötesine uzanır. Günlük yönetici faaliyetleri de otomasyon süreçlerinden önemli ölçüde yararlanabilir.

ClickUp Otomasyonları, rutin görevleri zahmetsizce otomatikleştirmede özellikle yararlı olabilir. Bu özellik, bir etkinlik veya tarihe göre özelleştirilebilen 100'den fazla Otomasyon sunar. Bu yaklaşım, herkesin sıradan görevlerle uğraşmak yerine temel önceliklere odaklanmasını sağlar.

ClickUp'ta tekrarlayan görevler için özel otomasyonlar ayarlayın

4. Haftalık öncelikler listesi oluşturun ve bunları takip edin

Çoklu görev yapma becerisini edinmek çok önemli olmakla birlikte, kurumsal stratejiyi yönlendiren görevler ile daha taktiksel nitelikteki görevler arasında bir denge kurmak da hayati önem taşır.

Bu çelişkiyi çözmek için, ClickUp Priorities ile her hafta üst düzey önceliklerin bir listesini oluşturun. Dört renk kodlu etiket kullanarak en uygun uyumu sağlamak için listeyi günlük olarak iyileştirin:

Düşük Normal Yüksek Acil

Proje önceliklerini tek bir platformdan izlemek mi istiyorsunuz? Daha fazla aramanıza gerek yok!

Çevik ClickUp Gösterge Panelleri'nin yardımıyla proje izlemeyi otomatikleştirin. İzlemek istediğiniz KPI'ları, metrikleri ve durumları özelleştirebilir ve bunları gerçek zamanlı olarak izlemek için Kartlar oluşturabilirsiniz. Hepsi bu kadar değil, özel Gösterge Paneli'nden önceliklerinizi, sprintlerinizi ve son teslim tarihlerinizi bile kontrol edebilirsiniz.

ClickUp'ta tamamen özelleştirilebilir Gösterge Panelleri ile işiniz hakkında üst düzey genel bakışlar elde edin

5. Mümkün olduğunda görevleri delege edin

Taktik ve stratejik CTO sorumluluklarını etkin bir şekilde yönetmek çok zor olabilir. Her şeyi tek başına yapmaya çalışmayın; görevleri takım üyeleri arasında paylaştırmak en iyisidir. Gerektiğinde onlara rehberlik ve destek sağlayın ve gününüzün nasıl kolaylaştığını izleyin.

Bu yaklaşım, lider olarak şirketiniz büyüdükçe çabalarınızı daha zorlu stratejik girişimlere yönlendirmenizi sağlar.

ClickUp, delege edilen görevleri desteklemek için bir dizi işbirliği aracına sahiptir. Takım arkadaşlarınız, Sohbet görünümünü kullanarak anında açıklama isteyebilir. Ayrıca, yorumlar aracılığıyla takım arkadaşlarınızdan bahsedebilir veya eylem öğeleri atayarak güncellemeleri iletebilirsiniz.

6. Kendinizi değerlendirmeye ve becerilerinizi geliştirmeye zaman ayırın

CTO'nun karmaşık rolü, stratejik düşünme ve sürekli beceri geliştirme gerektirir.

CTO olsanız da, olmak isteseniz de, takviminizde toplantı ve işlerden arınmış zamanlar ayırın, projelerden uzaklaşıp kişisel veya mesleki gelişiminiz üzerine düşünme lüksünü kendinize tanıyın. Buradaki amaç, aşağıdakiler için zaman ayırmaktır:

Sert ve yumuşak becerilerinizi yeniden gözden geçirin

Yeni teknolojiler konusunda uzmanlık kazanın

Trend olan konularda (örneğin Nesnelerin İnterneti veya Ağ Mimarisi) yetkinlik kazanmak için sertifikaları keşfedin

CTO'lar, ClickUp Hedefleri'ni kullanarak kendileri veya takım üyeleri için kolayca gerçekçi ve takip edilebilir hedefler belirleyebilir. Bunlar ölçülebilir iş hedefleri veya kişisel beceri geliştirme hedefleri olabilir.

ClickUp ile Teknoloji Direktörü olarak güne başlayın

CTO'nun rolü zorlu ancak ödüllendiricidir. Geleceği şekillendirmek ve teknoloji ile işin bir arada işlemesini sağlamakla ilgilidir. Yeniliklerin heyecanı ve stratejik dengeyi sağlama zorluğu sizi çekiyorsa, CTO'nun hayatı sizi bekliyor. Ancak hazırlıklı olun, sahne ışıkları acımasızdır ve seyirciler bir şaheser bekler!

ClickUp'ın sezgisel arayüzü, yönetim araçları ve işbirliği özellikleriyle her zorluğun üstesinden gelmenizi sağlayacak CTO araç setiniz olsun.

Ücretsiz kaydolun ve profesyonel ve kişisel sorumluluklarınızı yerine getirmeye başlayın! ❤️