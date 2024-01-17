i̇ş Büyümesini Hızlandırmak için 10 Müşteri Kazanma Stratejisi

Yeni müşteri kazanma stratejileri, başarılı pazarlama ve iş büyümesinin süper kahramanları gibidir. Potansiyel müşterileri çekmek ve uzun vadeli müşteri sadakatini artırmak için etkili müşteri kazanmanın gücünü ortaya çıkarmanıza yardımcı olurlar.

Bu kılavuz, müşteri kazanma stratejilerinin temelleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi içerir. Ayrıca, farklı müşteri kazanma yöntemlerine, ilham verici başarı hikayelerine ve potansiyel zorlukların üstesinden gelme yollarına da değinerek içeriği daha da zenginleştirdik. 📈🏆

Müşteri Kazanımı nedir?

Müşteri kazanımı, bir iş için yeni müşteriler veya müşteriler çekmek ve kazanmak anlamına gelir. Benzer şekilde, bir müşteri kazanımı stratejisi, yeni ödeme yapan müşteriler elde etmek ve iş büyümesini sağlamak için tasarlanmıştır.

En etkili müşteri kazanım stratejilerinde bulunan üç temel adım şunlardır:

Potansiyel müşteri oluşturma: İşletme, pazar araştırması ve İşletme, pazar araştırması ve müşteri profili şablonları gibi araçları kullanarak hedef pazarından potansiyel müşterileri çeker Potansiyel müşteri geliştirme: İşletme, dikkatli e-posta pazarlaması ve İşletme, dikkatli e-posta pazarlaması ve potansiyel müşteri yönetimi yazılımı gibi araçların kullanımıyla potansiyel müşterileri geliştirir ve güven oluşturur Potansiyel müşteri dönüşümü: İşletme, potansiyel müşterileri yeni müşterilere dönüştürür ve bu noktada İşletme, potansiyel müşterileri yeni müşterilere dönüştürür ve bu noktada müşteri tutma yazılımı gibi araçların kullanımını uygulayabilir

Her adımda dikkate alınması gereken başka ayrıntılar da olsa da, temel süreç budur.

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Elbette, bir şirketin veya profesyonelin kullanmayı tercih ettiği pazarlama stratejilerine bağlı olarak, bu adımların her birinde çeşitli farklılıklar göreceksiniz. Önemli olan, hedeflerinize, hedef kitlenize ve ürün veya hizmetinize en uygun yeni müşteri kazanma stratejisini kullanmaktır.

İş Büyümesinde Müşteri Kazanım Hunisi'nin Rolü

Müşteri kazanım hunisi, diğer adıyla satış hunisi, potansiyel müşterilerin ödeme yapan müşterilere dönüşme sürecini ifade eder.

Bu, eyleme geçirmek için özel olarak tasarlanmış bir pazarlama stratejisidir. 🏃

Bir kişi, ürün veya hizmetin farkına vardığında müşteri kazanım hunisine girer ve ilk satın alma işlemini gerçekleştirdiğinde bu huniden çıkar. Bundan sonra, satın alma sonrası deneyime girerler, ancak bu konuyu başka bir kılavuzda ele alacağız.

Kaliteli bir müşteri kazanım hunisinin bazı avantajları şunlardır:

Ulaşım ve tanınırlığı artırmak için geliştirilmiş marka bilinirliği

Şirket büyümesinin artması

Yeni fikirlere ve mevcut kaynaklara yatırım yapmak için gelir

Dış paydaşlar (ör. yatırımcılar, ortaklar veya etkileyiciler) için kanıtlanmış değer ve çekicilik

Kısacası: Müşteri kazanım stratejileri, hedef kitlenize ulaşmanızı ve kârlılığınızı artırmanızı sağlar.

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Bu ödülleri elde etmek için gereken stratejiler ve araçlar, işten işe değişiklik gösterir. Benzer şekilde, pazarlama uzmanlarının müşteri kazanım sürecini iyileştirmek için kullanabilecekleri çok çeşitli müşteri başarı yazılımları ve araçları da mevcuttur.

Müşteri Kazanım Yöntemleri Türleri

Birkaç müşteri kazanım yöntemi vardır; bunlardan sadece birini seçmek zorunda değilsiniz. Bazen, yeni müşteri kazanım stratejinize iki veya daha fazla yöntem dahil etmek daha etkili olabilir.

Aşağıda hem yüz yüze hem de dijital seçenekleri bulabilirsiniz; her birinin etkinliği işinize, sektörünüze ve hedef kitlenize bağlıdır.

Şimdi, yeni müşterileri çekmek ve dönüştürmek için en yaygın yöntemlerden bazılarına ve bunların hangi tür işler için en uygun olduğuna bakalım.

Dijital içerik pazarlama

Aşağıdaki sektörler için en uygun: Hizmet, üretim, teknoloji, finans, eğitim, enerji, perakende, e-ticaret

Hedef kitlenizle alakalı ve onlar için yararlı içerik yayınlamaya ve dağıtımına odaklanın. Yüksek kaliteli içerik, potansiyel müşterileri çeker ve ilgilerini çeker, potansiyel müşterileri satın almaya yöneltecek duygusal bir bağlantı oluşturur.

İşte başlamak için bazı dijital pazarlama fikirleri:

Sosyal medya: Memler, sektör haberleri, bunların arasında bir şey veya hepsi gibi hedef kitlenizin ilgisini çekecek sosyal medya gönderileri yayınlayın

Videolar: YouTube gibi platformlarda eğitim, eğlence veya ürün özelliklerini anlatan video içerikleri oluşturun

Podcast'ler : Hedef pazarınızla ilgili değerli bilgiler içeren sürekli bir podcast yayınlayın; bu sırada influencer'larla işbirliği yaparsanız bonus puan kazanırsınız

İnfografikler : Bilgilendirici infografikler oluşturun; müşteriler genellikle yüksek kaliteli infografikleri beğenir ve paylaşarak daha sonra tekrar inceler

Blog yayınları: Şirket blogunuzda veya haber bölümünde güvenilir ve pratik içerikler yayınlayın

Arama motoru optimizasyonu

Aşağıdaki sektörler için en uygun: Hizmet, yiyecek ve içecek, teknoloji, gayrimenkul, inşaat, ulaşım

Arama motoru optimizasyonu (SEO), işinizin arama motoru sonuç sayfalarında (SERP) nasıl göründüğünü iyileştirir.

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SEO uzmanları, hedef kitleniz ilgili anahtar kelimeleri aradığında içeriğin daha üst sıralarda yer alması için açılış sayfalarını, blog içeriğini ve sosyal medya gönderilerini optimize ederek bunu yapar.

İşletmeler için bu, organik aramalarda daha sık görünmek, organik trafik oluşturmak, güvenilirlik sağlamak ve marka bilinirliğini artırmak anlamına gelir.

Ücretli reklamcılık

Aşağıdaki sektörler için en uygun: Teknoloji, ulaşım, eğitim, perakende, hizmet, gıda ve içecek, üretim, finans, konaklama, otomotiv

Geleneksel, görüntülü ve tıklama başına ödeme (PPC) reklamcılık için ödeme yapmak, her türlü iş için görünürlüğü artırma potansiyeline sahiptir.

Sektörünüz ve hedef kitleniz için doğru pazarlama kanallarını seçerek, müşteri kazanım huninize giren müşteri sayısını artıracaksınız. Ve bu her zaman iyi bir şeydir.

Başlamanıza yardımcı olması için, reklamlar için ödeme yapabileceğiniz bazı potansiyel yerleri aşağıda vurguladık:

Geleneksel: TV, radyo ve basılı medya

Görüntüleme: Sosyal medya platformları, web siteleri ve uygulamalar

PPC: Arama motorları ve sosyal medya platformları

E-posta pazarlaması

Aşağıdaki sektörler için en uygun: Perakende, finans, eğlence, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, hizmet, perakende, e-ticaret

E-posta listenizdeki potansiyel müşterilere hedefli e-postalar göndermek, potansiyel müşterileri besler ve harekete geçmelerini teşvik eder.

Elbette, hepimiz her gün sildiğimiz çok sayıda pazarlama e-postası alıyoruz, ancak e-posta pazarlaması, hedef kitlenizle etkileşim kurma fırsatlarını artırmanın düşük maliyetli bir yoludur. Konu satırlarınızdan birinin potansiyel bir müşteriyi satın almaya teşvik edeceğini asla bilemezsiniz! 💡🤑

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Influencer pazarlama

Aşağıdaki sektörler için en uygun: Gıda ve içecek, konaklama, eğlence, otomotiv, perakende

Sektörünüzdeki etkileyicilerle ortaklık kurmak, güvenilirliğinizi artırır ve pazarlama erişiminizi daha geniş kitlelere genişletir. Ayrıca, çok az iş yüküyle viral olma şansınızı artırır ve bu da size muazzam faydalar sağlar.

Doğru influencer, güvenilirlik kazanmanıza, sosyal medya takipçi sayınızı artırmanıza, satışlar oluşturmanıza ve şirketinizin gelişmesine yardımcı olacak geri bildirimler almanıza yardımcı olabilir.

Bağlı kuruluş pazarlaması

Aşağıdaki sektörler için en uygun: E-ticaret, konaklama, finans, teknoloji, eğlence, pazarlama

Ürün veya hizmetlerinizi mütevazı bir komisyon karşılığında tanıtan üçüncü taraf iş ortaklarıyla çalışmak, satışlarınızı artırır ve daha geniş bir kitleye ulaşmanızı sağlar.

Bazı işletmeler, nakit akışınızı kesintiye uğratmayan bir başka etkili strateji olduğu için PPC pazarlaması ve diğer yollara göre bağlı kuruluş pazarlamasını tercih eder. Bağlı kuruluşlar, bir müşteri satın alma işlemi gerçekleştirdiğinde ödeme alır, böylece siz sadece işin yapıldığında ödeme yaparsınız.

Aşağıdaki sektörler için en uygun: İmalat, eğitim, eğlence, enerji, gıda ve içecek

Etkinliklere katılmak veya sponsor olmak, markanızın görünürlüğünü ve işinizle bağlantı kuran potansiyel müşteri sayısını artırır. Bu etkinliklerin yüz yüze olması gerekmez; web seminerleri ve diğer çevrimiçi etkinlikler de etkilidir.

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Sonuç almak için hedef kitlenizle gerçekten alakalı ve ilginç etkinlikleri seçmelisiniz. Bu, nereden başlayacağınız veya bunun markanız için iyi bir fikir olup olmadığı konusunda fikir edinmek için mevcut müşterilerinizle bazı anketler yapmanız anlamına gelebilir.

Ortaklıklar ve işbirlikleri

Aşağıdaki sektörler için en uygun: Gıda ve içecek, konaklama, eğlence, otomotiv

Diğer işletmeler veya kuruluşlarla işbirliği yapmak, çapraz tanıtım yapmak ve daha geniş bir kitleye ulaşmak için basit bir yoldur.

Ortak bir hedefe ulaşmak için başka bir kuruluşla çalışmak sadece görünürlüğü artırmakla kalmaz. Her iki tarafın (veya tüm tarafların) yararına olacak şekilde finansmanı ve görevleri paylaştırırken, hedefinize zamanında ulaşma şansınızı da artırır.

Ücretsiz denemeler ve örnekler

Aşağıdaki sektörler için en uygun: E-ticaret, SaaS, eğlence, abonelik kutuları, eğitim, konaklama, finans

Ücretsiz denemeler ve örnekler sadece pazarlama taktikleri değildir; sunduğunuz ürün veya hizmetlerin küçük birer örneği ve etkileşimli vitrinleridir.

Bu, potansiyel müşterilere, taahhütte bulunmadan önce ürün veya hizmetinizin büyüsüne VIP erişim hakkı vermek gibidir ve ödeme yapan müşteriler haline gelmeleri için merak ve heyecan uyandırır. 🎉

Sadakat ve tavsiye programları

Aşağıdaki sektörler için en uygun: Hizmet, e-ticaret, konaklama, finans, abonelik kutuları

Müşteri tutma stratejilerinde sık sık sadakat ve tavsiye programları görürsünüz ve bunun iyi bir nedeni vardır: bunlar işe yarar!

Çoğumuz, en az birkaç kez favori markamızdan ödül almak için ekstra bir satın alma işlemi yaptık veya bir eylemde bulunduk. Bu nedenle, mevcut müşterilerinizi tekrar alışveriş yapmaları ve sizi tavsiye etmeleri için gelecekteki satın alımlarda indirim, plan yükseltmeleri veya özel ürünler gibi teşviklerle ödüllendirin.

ClickUp Liste görünümünde müşteri verilerini, kişisel görevleri ve iletişimi yönetin

Müşteri yorumları ve referansları

Aşağıdaki sektörler için en uygun: E-ticaret, sağlık hizmetleri, ulaşım, inşaat, abonelik kutuları, finans

Memnun müşterileri olumlu yorumlar ve referanslar bırakmaya teşvik etmek veya ödüllendirmek, potansiyel müşteriler üzerinde olumlu etki yaratır ve güven oluşturur.

Pek çok bilinçli alışverişçi, zor kazandıkları parayı harcamadan önce saatlerce farklı markaların yorumlarını ve referanslarını inceler. Şirketinizin memnun müşterileri, dürüst geri bildirimleri ve yüksek puanlarıyla öne çıkan şirketlerden biri olmasını istersiniz.

Yaygın Müşteri Kazanma Zorlukları

Etkili müşteri kazanımı yolunda bazı engellerle karşılaşabilirsiniz, bu gayet normal!

Önemli olan, her zorluğa nasıl yanıt verdiğinizdir. Biz de size bu konuda yardımcı olmak için buradayız. Aşağıda, karşılaşabileceğiniz yaygın zorlukları ve müşteri kazanım stratejinizi tekrar rayına oturtmak için olası çözümleri vurguladık.

Şimdi inceleyin veya bu kılavuzu yer imlerine ekleyin ve neyle karşı karşıya olduğunuzu öğrendiğinizde tekrar göz atın.

Hedef kitlenin belirlenmesi

Zorluk: Hedef kitlenizi tanımlayın, doğru müşteri profilleri oluşturun ve pazarlama çabalarınızı buna göre uyarlayın.

Çözüm: Müşteri davranışlarını, tercihlerini ve demografik özelliklerini belirlemek için kapsamlı bir pazar araştırması kampanyası yürütün. Bu verileri analiz ederek hedef kitlenizi belirleyin. 🔍🎯

Rekabet

Zorluk: Rakiplerinizden sıyrılın ve dikkat çekmek ve farklılaşmak için etkili bir şekilde rekabet edin.

Çözüm: Niş pazarlara odaklanın, şirketinizi farklı kılan özellikleri öne çıkarın ve benzersiz bir değer önerisi geliştirin. Rakiplerinizi izleyerek bir adım önde olun.

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Müşteri kazanım maliyeti

Zorluk: Müşteri edinme maliyetinizi (CAC) ve her bir müşterinin yaşam boyu değerini dengeleyerek kârlılığınızı artırın.

Çözüm: Yüksek dönüşüm oranına sahip pazarlama kanallarını optimize etmeye ve müşteri tutma oranını artırmaya yönelik stratejiler uygulamaya odaklanın. CAC stratejinizi düzenli olarak değerlendirin ve ayarlayın.

Etkili pazarlama kanalları

Zorluk: Hedef kitlenize ulaşmak ve kaynaklarınızı etkin bir şekilde kullanmak için en iyi pazarlama kanallarını belirleyin.

Çözüm: Farklı pazarlama kanallarını deneyin, mevcut hedef kitlenizin tercihlerine göre verileri analiz edin ve buna göre yatırım yapın.

Dönüşüm oranı optimizasyonu

Zorluk: Daha fazla potansiyel müşteriyi ücretli müşteriye dönüştürmek.

Çözüm: A/B testi ve benzer stratejiler kullanarak web sitenizi ve açılış sayfalarınızı sürekli test edin ve hedef kitlenizin ilgisini çeken unsurları belirleyin. Net eylem çağrıları (CTA'lar) sağlayın ve müşteri yolculuğunuzu iyileştirin.

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Güven oluşturma

Zorluk: Potansiyel müşterilerle duygusal bir bağlantı ve güvenilirlik duygusu oluşturmak (küçük veya yeni işletmeler için yaygın bir zorluk).

Çözüm: Güçlü bir çevrimiçi varlık oluşturun, sosyal kanıtları (ör. müşteri yorumları) kullanın, şeffaf iletişim sağlayın ve potansiyel müşterilerin algıladıkları riski azaltmak için garantiler veya deneme sürümleri sunun.

Ölçeklendirme stratejileri

Zorluk: Verimliliği korurken müşteri kazanma çabalarını ölçeklendirme.

ClickUp Hedefleri ile işiniz için hedefler belirleyin ve izleyin, böylece ne zaman ve nasıl ölçeklendirmeniz gerektiğini bilin

Çözüm: Küçük işletmeler için ölçeklenebilir pazarlama araçları uygulayın, başarılı stratejileri genişletin ve artan müşteri hacmini yönetebilecek teknolojiye yatırım yapın.

Pazar değişikliklerine uyum sağlama

Zorluk: Sürekli değişen müşteri davranışlarına ve tercihlerine uyum sağlamak.

Çözüm: Sektör trendlerini takip edin, müşteri geri bildirimlerini inceleyin ve gerektiğinde stratejilerinizi ayarlayın. Yaklaşımınızı geliştirmeye ve gerektiğinde yenilik yapmaya hazır olun.

10 Adımda Etkili ve Başarılı Müşteri Kazanım Stratejileri

Şimdi, hepimizin beklediği kısma geldik! Başarılı müşteri kazanım stratejileri için adım adım kılavuzumuzu size sunalım.

1. Hedef kitlenizi tanımlayın

Demografik özellikler, davranışlar ve tercihler temelinde ideal müşterilerinizi belirleyin. Bu verileri kullanarak müşteri profilleri oluşturun ve pazarlama faaliyetlerinizi müşterilerin faiz ve ihtiyaçlarına göre ayarlayın.

ClickUp gibi kapsamlı müşteri yönetimi araçları, mevcut müşteriler hakkında kapsamlı veriler ve analizler sağlayarak bu adımı basitleştirir.

2. Çekici içerikler oluşturun

Hedef kitlenize hitap ederken değer sunan ilgi çekici içerikler, pazarlamanın altın anahtarıdır. Bloglar, videolar, infografikler ve diğer içerikleri kullanarak uzmanlığınızı sergileyin ve potansiyel müşterileri çekin.

ClickUp AI, içerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırır

3. SEO stratejisi uygulayın

Görünürlüğü ve organik web trafiğini artırmak için bir SEO stratejisi oluşturun. İlgili anahtar kelimeleri kullanın ve arama motoru sıralamanızı iyileştirmek için geri bağlantılar oluşturun.

4. Sosyal medya pazarlamasından yararlanın

Facebook, TikTok, LinkedIn ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında hedef kitlenizin ve mevcut müşteri tabanınızın ilgisini çekin. İlgi çekici içerikler paylaşın, takipçilerinizle etkileşim kurun ve hedefli reklamcılık kullanarak daha fazla kişiye ulaşın.

Sosyal medya pazarlamasını kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? ClickUp Otomasyonları, sosyal medya gönderilerini planlama ve izleme işlerini ortadan kaldırır.

5. e-posta pazarlama kampanyaları başlatın

Değerli içerik, özel teklifler ve kişiselleştirilmiş iletişim sağlayan hedefli e-posta kampanyalarıyla potansiyel müşterilerle ilişki kurun ve bu ilişkileri geliştirin. ClickUp gibi bir araç kullanırsanız bonus puan kazanırsınız!

Pazarlama faaliyetlerinizi kolaylaştırmak için ClickUp'ta e-posta şablonları oluşturun ve kaydedin

ClickUp ve benzeri araçlar, müşteri kazanımını daha iyi stratejilerle planlamak için proje yönetimi özelliklerinden yararlanmanızı sağlar. Ayrıca pazarlama ve satış hunisi şablonları gibi kullanışlı özelliklere de erişebilirsiniz.

6. Ücretli reklamcılığa yatırım yapın

Google veya Facebook reklamları gibi kanallarda pazarlama maliyetleri için bir bütçe ayırın. Satış Takımları için ClickUp, günümüzün en iyi pazarlama araçları, ayrıntılı analizler ve bütçeleme araçlarıyla entegrasyon sayesinde pazarlama kampanyalarınızın başarı oranını artırır.

Demografik bilgiler, ilgi alanları ve çevrimiçi davranışlara dayalı hedefli reklamlar, özellikle yeniden hedeflemeyi de dahil ettiğinizde etkilidir. Yeniden hedefleme, daha önce sosyal medya profillerinizi veya web sitenizi ziyaret etmiş müşterileri hedefleyen ücretli reklamları ifade eder.

7. Tavsiyeleri teşvik edin

Sadık müşterileri ailelerini, arkadaşlarını, iş arkadaşlarını ve sosyal medya bağlantılarını tavsiye etmeye motive etmek için tavsiye programları uygulayın.

İndirimler, hediye girdileri, sadakat puanları veya benzersiz içeriklere veya ürünlere özel erişim gibi teşvikler sunun.

8. Ücretsiz denemeler veya örnekler sunun

Potansiyel müşterilerinize ücretsiz deneme sürümleri veya örnekler sunarak ürün veya hizmetlerinizi deneyimlemelerini sağlayın. Bu, algılanan riski azaltır ve sunduğunuz ürün veya hizmetlerin kalitesini ilk elden görmelerini sağlar, böylece potansiyel müşterileri cezbeder ve daha fazlasını istemeye teşvik eder.

9. Müşteri ilişkileri yönetimine odaklanın

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), müşteri sadakatini ve güvenini artırır. Yeni başlayanlar için etkili CRM genellikle sadakat programları, kişiselleştirilmiş teklifler ve kaliteli müşteri hizmetlerini içerir.

ClickUp CRM, müşterilere mesaj göndermeyi ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi kolaylaştırır. Müşteri ilişkilerini yönetmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir ve size şunları sağlar:

Müşteri verilerini güncelleyin ve düzenleyin

Potansiyel müşterileri izleyin

Müşteri etkileşimlerini iyileştirin

Ş Akışı yönetimini otomatikleştirin

Verileri ve analitiği kullanarak başarıyı artırın

ClickUp'ın CRM'sinde iş akışınızı görselleştirin, müşteri iş akışlarını kolaylaştırın ve fırsatlar üzerinde takımınızla işbirliği yapın

10. Verileri izleyin ve analiz edin

Metrikler ve veri analizi araçlarını kullanarak müşteri davranışlarından içgörüler elde edin, bilinçli kararlar alın, stratejilerinizi geliştirin ve iyileştirme alanlarını belirleyin.

ClickUp'ın müşteri verilerini izleme ve analiz etme yetenekleri her şeyi kolaylaştırır. İhtiyacınız olan her şeye sahiptir:

Verileri toplayın ve düzenleyin

Görevleri ve etkinlikleri izleyin

İş akışlarını otomatikleştirin

Performans ölçütlerini izleyin

Müşteri verilerini koruyun

Müşteri Kazanımını Ölçme

Müşteri kazanma stratejisini başlattıktan sonra, stratejinin ne kadar etkili olduğunu görmenin zamanı gelir. Sürekli değişen tüketici ortamı nedeniyle, mevcut metriklere dayalı iyileştirmeler yapmak, başarıyı sürdürmek için sürekli bir gerekliliktir. Biz de size bu konuda yardımcı olmak için buradayız.

İzlemek isteyebileceğiniz bazı metriklerin dökümü aşağıda verilmiştir:

Müşteri kazanım maliyeti

CAC, pazarlama ve satış ekibi maliyetlerine dayalı olarak bir yeni müşterinin toplam maliyetini ifade eder.

CAC'nizi hesaplamak için basit bir formül:

CAC = (toplam pazarlama ve satış maliyetleri) / (kazanılan yeni müşteri sayısı)

Dönüşüm oranları

Müşteri yolculuğunun farklı aşamalarında ölçülen dönüşüm oranları, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını belirlemenizi sağlar.

Her kaynaktan (ör. web sitesi ziyaretlerinden haber bülteni kayıtlarına) müşteri yolculuğunun bir sonraki aşamasına kaç potansiyel müşteri veya web sitesi ziyaretçisinin ilerlediğini izleyebilirsiniz.

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Dönüşüm oranlarınızı hesaplamak için hızlı bir formül:

Dönüşüm oranı = (dönüşüm sayısı / ziyaretçi veya potansiyel müşteri sayısı) x 100.

Müşteri yaşam boyu değeri

Müşteri yaşam boyu değeri (LTV), bir müşterinin işinizle olan ilişkisinin başlangıcından sonuna kadar elde etmesi beklenen geliri ifade eder.

Müşteri LTV'sini hesaplamak için temel formül şöyledir:

LTV = (ortalama satın alma değeri x ortalama satın alma sayısı)

Yatırım getirisi

Yatırım getirisi (ROI), yeni müşteri kazanma stratejilerinizin karlılığını ölçer.

ROI'yi hesaplamanın basit bir yolu:

ROI = (müşteri kazanımından elde edilen net kar – müşteri kazanım maliyeti) / (müşteri kazanım maliyeti) x 100

Müşteri kaybı oranı

Müşteri kayıp oranı, belirli bir dönemde ürün veya hizmet satın almayı bırakan ücretli müşteri sayısını ifade eder. Kayıp oranı ne kadar düşükse, müşteri kazanma stratejinizin başarısı o kadar yüksek olur.

ClickUp Gösterge Panelleri, müşteri davranışları, müşteri kayıp oranları ve işiniz hakkında bilmeniz gereken her şey hakkında içgörüler sağlamak için tamamen özelleştirilebilir

Bu kolay formülü kullanarak müşteri kayıp oranınızı hesaplayabilirsiniz:

Müşteri kaybı oranı = (belirli bir dönemde kaybedilen toplam müşteri sayısı / belirli bir dönemin başındaki toplam müşteri sayısı) x 100

Müşteri kazanım kanalleri

Farklı müşteri kazanım kanallarının performansını izlemek, müşteri kazanım stratejinizdeki her yöntemin etkinliğini ortaya çıkarır.

Her bir edinim kanalından elde edilen dönüşüm oranlarını ve ROI'yi karşılaştırarak, en çok (ve en değerli) müşterileri nerede bulduğunuzu kolayca belirleyebilirsiniz.

Başarılı Müşteri Kazanım Stratejilerinin Gerçek Hayattan Örnekleri

Stratejilerinizi geliştirmek için bir başka yol da vaka çalışmaları ve başarı hikayelerinden dersler çıkarmaktır.

Aşağıda, pazarlama takımınıza ilham verecek başarılı müşteri kazanım stratejilerinin en iyi gerçek hayattan örneklerini öne çıkardık. İlham almaya (ve belki biraz da kıskanmaya) hazır mısınız?

1. Airbnb

Öne çıkan yöntem: Yönlendirme programı

Airbnb, tavsiye programlarıyla büyümesini önemli ölçüde artırdı ve yeni bir standart belirledi. Marka, mevcut kullanıcıları arkadaşlarını tavsiye etmeleri için, konum rezervasyon maliyetlerini azaltmak için kullanabilecekleri seyahat kredileri sunarak teşvik etti ve bu iş işe yaradı.

Başarılı stratejileri, mevcut kullanıcıları platformu tanıtmaya teşvik ederek yeni kullanıcıları çeken, güven oluşturan ve heyecan uyandıran ağızdan ağıza reklamcılık sağladı.

2. Dollar Shave Club

Öne çıkan yöntem: Viral video

Dollar Shave Club, ürününün avantajlarını mükemmel bir şekilde vurgulayan viral bir video ile uluslararası dikkatleri üzerine çekti, müşteri tabanını genişletti ve başarısını katladı.

ClickUp Entegrasyonları ile, birinci sınıf proje yönetimi yazılımını zaten kullandığınız araçlarla birleştirerek viral içeriği elinizin altına getirin

Diğer bir deyişle, müşterileri güldürürken benzersiz satış noktalarını sergileyen eğlenceli ve samimi bir video hazırladılar. Böylece milyonlarca yeni müşteri ve daha da fazla görünüm elde ettiler.

3. Warby Parker

Öne çıkan yöntem: Evde deneme programı

E-ticaret devi Warby Parker, yeni bir evde deneme programı ile deneme ve satın alma deneyimini çevrimiçi alışverişe taşıyarak gözlük sektöründe devrim yarattı.

Şu anda çok önemli bir adım gibi görünmeyebilir, ancak bu, şirketin tasarımcı markalarıyla rekabet etmesini sağlayan cesur bir hamleydi. Warby Parker, ücretsiz kargo ve satın almadan önce birkaç çerçeveyi deneme seçeneği ile anlaşmayı daha da cazip hale getirdi.

4. Casper

Öne çıkan yöntem: İçerik pazarlaması

Artık ünlü olan bu yatak şirketi, eski usul dijital içerik pazarlamasına yatırım yaparak ün kazandı. Başarıları, yararlı ve alakalı içeriğin gücünün kanıtıdır.

Casper, tüketicileri kaliteli uykunun ve (tabii ki) yataklarının faydaları hakkında bilgilendiren eğlenceli ve hafif içerikler yayınladı. Bu, şirketi sektörde bir otorite olarak konumlandırdı ve tüketicilerle güven ilişkisi kurdu.

Marka, dijital içeriğe odaklanmaya başlamadan önce bir süre Woolly adlı basılı bir dergi bile yayınladı.

Daha İyi İş Büyümesi için Yeni Müşteriler Kazanın

İster yeni başlıyor olun ister bir süredir bu işin içinde olun, her şirket müşterileri çekmek için sağlam bir yeni müşteri kazanma stratejisinden faydalanabilir.

Başarının sırrı mutlu müşterilerdir. Bu, müşteri ilişkilerinizi mükemmel hale getirmeniz ve birinci sınıf ürün veya hizmetler sunmanız anlamına gelir.

Profesyonel ipucu: İşleyen bir şey bulduğunuzda, onu iki katına çıkarın! ✅🙌

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