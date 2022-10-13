ClickUp, ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 ve ISO 27018:2019 Sertifikalarıyla Kurumsal Hazırlığını Kanıtladı

ClickUp, küresel müşteri tabanını desteklemek için oluşturulmuş güvenli mimariye erken aşamada yatırım yapmaktadır

SAN DIEGO, 13 Ekim 2022 — İşi tek bir yerde bir araya getiren verimlilik platformu ClickUp, bugün ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 ve ISO 27018:2019 sertifikalarını aldığını duyurdu. Bu sertifikalar, ClickUp'ın dünya çapındaki müşterilerine güvenlik, gizlilik, kalite ve güven konusunda sürekli bağlılığını göstermektedir.

"ClickUp'ın hedefi, işlerin yapıldığı birincil platform olmaktır. Bir kayıt sistemi olmak için, güvenilir ve güvenli bir temele sahip olmak kesinlikle gereklidir," dedi ClickUp Mühendislikten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Shailesh Kumar. "Bu sertifikalar, müşteri verilerini korumak ve büyük veya küçük tüm kuruluşlardaki paydaşlara gönül rahatlığı sağlamak için attığımız adımlarda birçok rakibimizin çok önünde olduğumuzu göstermektedir. "

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), ürünlerin, hizmetlerin ve sistemlerin kalitesini, güvenliğini ve verimliliğini sağlamak için standartlar geliştiren bağımsız, sivil toplum kuruluşu niteliğinde uluslararası bir kurumdur. ISO/IEC 27000 ailesinde bir düzineden fazla standart bulunmaktadır. Bu standartları kullanmak, her türlü kuruluşun finansal bilgiler, fikri mülkiyet, çalışan bilgileri veya üçüncü taraflarca emanet edilen bilgiler gibi varlıklarının güvenliğini yönetmesini sağlar.

ISO 27001:2013, müşteri verileriyle ilgili en yüksek güvenlik standardı olarak kabul edilir ve tam uyumluluğu kanıtlamak için üçüncü bir tarafın doğrulama sağlamasını gerektirir. Schellman & Company LLC tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir denetim sürecinin ardından, ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 ve ISO 27018:2019 sertifikaları, ClickUp'ın güvenlik, güvenilirlik, kalite ve güven konusunda en yüksek uluslararası standartları karşıladığını onaylamaktadır. Bu sertifika ayrıca ClickUp'ın bilgi güvenliği duruşunu sürekli olarak iyileştirmeye kararlı olduğunu da göstermektedir.

clickUp Güvenlik Direktörü Ryan Brander, "ClickUp'ta güvenlik konusunda proaktif bir yaklaşım benimsiyoruz" dedi. "Geçtiğimiz yıl boyunca ClickUp, Güvenlik Ekibinin boyutunu dört katına çıkardı, beş güvenlik sertifikası aldı, kamu güvenliği puanlama ölçütlerinde rakiplerimizi geride bıraktı ve bir hata ödül programı başlattı. Tüm bunları yaparken, altı yüzden fazla kurumsal müşteriye destek vererek ClickUp müşterilerini her zaman ön planda tuttuk."

Güvenlik, ClickUp'ın iş stratejisinin ve müşterilerine olan bağlılığının temel taşıdır. Bugün duyurulan ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 ve ISO 27018:2019 sertifikaları, ClickUp'ın sağlam güvenlik stratejisinin bir parçasıdır. Bu yeni sertifikalar, ClickUp'ın SOC 2 Tip 2 sertifikası, PCI DSS sertifikası, GDPR uyumluluğu, CCPA/CPRA uyumluluğu, LGPD uyumluluğu ve HIPAA uyumluluğunu güçlendirir ve bunlara ek olarak gelir.

ClickUp'ın güvenlik programı hakkında daha fazla bilgi için lütfen burayı ziyaret edin.

ClickUp hakkında

ClickUp, insanların çalışmak istediği şekilde esnek olan dünyanın tek hepsi bir arada verimlilik platformudur. Tüm bireysel işyeri verimlilik araçlarını, proje yönetimi, belge işbirliği, beyaz tahtalar, elektronik tablolar ve hedefleri içeren tek bir platformla değiştirir. 2017 yılında kurulan ve San Diego'da bulunan ClickUp, dünyayı daha verimli hale getirmeyi misyon edinmiştir. Dünyanın en hızlı büyüyen SaaS şirketlerinden biri olan ClickUp, 800.000'den fazla takım ve milyonlarca kullanıcının daha verimli bir yaşam sürmesine ve her hafta en az bir gün kazanmasına yardımcı olmuştur. Daha fazla bilgi için www.clickup.com adresini ziyaret edin.