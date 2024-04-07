Notion ve Motion: Görev Yönetimi Araçları Savaşını Çözüyoruz!

Modern hayat bazen bir kasırga gibi olabilir ve işte bu noktada birinci sınıf görev yönetimi araçlarına ihtiyaç duyulur. Bu araçlar, çoklu görev ve verimliliği destekleme yetenekleri sayesinde hem kişisel hem de profesyonel alanda vazgeçilmez hale gelmiştir.

Motion ve Notion, piyasaya sürüldüklerinde yazılım alanında doğrudan rakip değillerdi. Motion başlangıçta zamanlama özellikleri sunmaya yönelikken, Notion daha çok bir bilgi yönetim aracıydı. Ancak zamanla her iki ürün de görev ve proje yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için işlevlerini genişletti.

Peki, bu araçları birbirinden ayıran nedir (adlarının ilk harfleri dışında)? 😜

Notion ve Motion arasında seçim yapamıyorsanız, size yardımcı olacağız! Her iki platform da iş akışlarını farklı şekillerde geliştiren benzersiz özellikler sunar. Hangi aracın size daha uygun olduğunu görmek için adım adım bir analiz yapalım.

Motion nedir?

Motion devrim niteliğinde bir görev yöneticisidir ve abartmıyoruz! Takvim, yapılacaklar listesi ve proje yönetimi işlevlerini bir araya getiren, AI sihirbazlığıyla donatılmış, telefonunuzda veya bilgisayarınızda çalışan süper akıllı bir asistan gibidir. 🧙

Motion'ın AI ve otomasyon özellikleri, size zaman ve zahmetten tasarruf etmenizi sağlar. Sadece *görevleri ve iş akışlarını düzenlemenize yardımcı olmakla kalmaz, en önemli işlere ve bunları kimin yapabileceğine göre takımın programını yeniden düzenler. Kaçırılan veya güncellenen görevleri yeniden planlamanın stresini unutun, Motion bunları otomatik olarak yaklaşan zaman dilimlerine yeniden ekler.

Motion, zamanlama ve kaynak tahsisi çatışmalarını çözme açısından bir nimet olabilir, böylece daha fazlasını yaparken daha az yönetimle uğraşırsınız!

Motion özellikleri

Bu görev yönetim aracını daha da harika kılan harika özelliklere göz atalım! 🪄

1. Otomatik görev yöneticisi

Motion'ın görev yönetim sistemi tamamen verimlilik üzerine kuruludur: görevleri ve alt görevleri anında oluşturabilir, son teslim tarihlerini belirleyebilir ve hatta kullanışlı hatırlatıcılar ekleyebilirsiniz. Önemli görev bilgilerini not almanız mı gerekiyor? Notlar ekleyin ve gerekirse dosya ekleyin, bağlamsal verileri tek bir yerde saklayın. 📑

Bir görev yöneticisi olarak, takım arkadaşlarınızı zahmetsizce döngüye dahil edebilir ve silo haline gelmiş takımlar nedeniyle bilgi tıkanıklıklarını önleyebilirsiniz. Sorumlulukları belirlemek için onları belirli görevlerin izleyicileri veya atanan kişileri yapın. Görevleri şu şekilde etiketleyerek takımınızı daha organize hale getirin:

Ücretsiz Görev: Genel son teslim tarihine kadar herhangi bir zaman diliminde yapılabilir Yoğun Görev: Belirli bir zaman aralığında tamamlanması gereken görev Sabit Görev: Son teslim tarihi geçmeden taşınamaz

Otomasyonu kullanarak tekrarlayan görevleri kolaylaştırabilirsiniz. Ayrıca, beklenmedik bir toplantı veya acil bir iş çıkarsa, tek tıklamayla yeniden planlama özelliğini kullanarak yeniden düzenleme yapabilirsiniz. Motion, görevleri liste veya Kanban panosu düzeninde görselleştirmenize yardımcı olarak iş akışınızın çeşitli aşamaları hakkında bilgi sağlar.

2. Akıllı takvim

Görevleriniz sıralandıktan ve ayrıntılı bir şekilde belirlendikten sonra, Motion'ın yapay zekası akıllı takvimi ile devreye girer. Her görevi yerine getirmek için en uygun zamanı ve günü otomatik olarak belirler, böylece siz ve takımınız can sıkıcı son teslim tarihlerinin önüne geçersiniz!

Kaynak: Motion

Sadece çalışma saatlerini ayarlayın, Motion haftalık görevlerin ve toplantıların düzenini hesaplar. Oluşturulan program, gece yarılarına kadar çalışmanıza gerek kalmadan işlerinizi halletmenizi sağlar. Ayrıca, aşırı taahhütlerde bulunmaya başlarsanız, Motion kullanışlı uyarılarla size destek olur.

Tüm bunların yanı sıra, Motion, Google Takvim ve Microsoft Outlook gibi favori takvimlerinizle de uyumludur. Verilerinizi kolayca senkronize edebilir ve içe aktarabilirsiniz. En iyi yanı ne mi? Bu yazılım, görevlerinizi renk kodlarıyla işaretler, böylece yerel görevleri (gri) ve harici takvimlerden içe aktarılan görevleri (diğer renkler) anında görebilirsiniz. 🗓️

3. Toplantı asistanı

Motion'ın AI Toplantı Asistanı sayesinde, gününüzü en iyi şekilde geçirmek için kendi kişisel planlayıcınıza sahip olursunuz. Sadece birkaç tıklama ile katılımcıları davet edebilir, en uygun tarihi ve saati seçebilir ve hatta konumu belirleyebilirsiniz. Diğer özel özelleştirmeler şunlardır:

Arka arkaya toplantılar, sabahlar veya toplantısız günler için tercihleri ayarlama

Aşırı kalabalıklaşmayı önlemek için günlük toplantı sınırları belirleme

Kişiselleştirilmiş bir rezervasyon sayfası açarak uygunluk durumunuzu başkalarıyla paylaşın

Platform, farklı toplantı türleri için benzersiz uzunluklarda ve programlarda şablonlar oluşturmanıza olanak tanır. Takımınız için sorularınız mı var? Özel ayarları kullanarak toplantıdan önce anket veya oylama soruları ekleyebilirsiniz. Birçok Motion alternatifi bu özelliğe sahip değildir!

Motion fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme

Bireysel : Aylık 19 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 12 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Notion nedir?

Notion, not alma ve takım bilgi tabanı aracı olarak başladı, ancak şimdi biraz joker bir araç haline geldi. Yapılandırılmamış veritabanı özelliği sayesinde, kullanıcılar platformu her türlü iş akışı yönetimi hedefleri için kullanabilir. 🌈

Örneğin, almanız gereken notlar, yönetmeniz gereken projeler ve düzenlemeniz gereken bilgiler var. Notion, wiki'ler, belgeler, elektronik tablolar ve proje yönetimi araçları dahil olmak üzere bir dizi özelliği tek bir AI destekli çalışma alanında bir araya getirerek tüm ihtiyaçlarınızı karşılar.

Notion'un gerçek büyüsü, özelleştirilebilir yapı bloklarında yatıyor. Bunlar, ihtiyacınız olan herhangi bir sayfayı veya belgeyi oluşturmak için istifleyip bir araya getirebileceğiniz dijital Legolar gibidir. İş akışınızı geliştirmek için metinler, resimler, yapılacaklar listeleri, tablolar, anahtarlar ve gömülü öğeler gibi öğeler ekleyebilirsiniz.

Notion özellikleri

Notion, çok sayıda araç ve özelliğin bulunduğu geniş bir oyun alanıdır. Bu yüzden, onu görev yönetiminin tema parkı haline getiren en önemli üç özelliğe göz atalım! 🎢

1. Pano veritabanı

Notion'un pano veritabanı, proje yönetimine daha sezgisel ve pratik bir yaklaşım sunan görsel bir harikadır. Dijital Kanban panolarında genellikle kullanılan sürükle ve bırak görev yönetimi tekniğini sevenler için idealdir. Yapılacak görevleri Yapılacak, Yapılıyor ve Tamamlandı olarak güncellemek için fareyi hareket ettirmeniz yeterlidir

Notion'un pano veritabanının mükemmelliği, bir dizi ücretsiz ve ücretli şablona kadar uzanır. İşletmeler ve görev yöneticileri, günlük iş akışlarını haritalamak ve belgelemek için yüzlerce kullanışlı proje planlama ve wiki şablonu bulabilir.

İşleri basit tutmak ve karmaşık veritabanlarını yönetmenin baş ağrısından kurtulmak istiyorsanız, Notion basit görev listeleri ile size destek olur. ✅

2. Zaman çizelgeleri

Görevlerinizin ve projelerinizin genel görünümünü kavramak istediğinizde, Notion'un zaman çizelgesi görünümü her şeyi panoramik bir şekilde gösterir. Görevleri bir Gantt grafiğinde sunarak size ve takımınıza programları düzenleme, son teslim tarihlerini uyarlama ve hangi bilgileri öne çıkarmak veya gizlemek istediğinize karar verme özgürlüğü verir.

Kaynak: Notion

Görünümde, projeleriniz ve son tarihleriniz zaman birimlerine göre bölünmüş, görsel olarak sezgisel bir biçimde önünüzde açılır. Her proje kart şeklinde düzgün bir şekilde sunulur. Ve en önemlisi, kartı tıklamanızla tüm ayrıntıları içeren proje sayfasına anında ulaşabilirsiniz.

Zaman çizelgesinde kartları daha da uzatabilir veya sıkıştırabilirsiniz, böylece belirli görevlerin veya süreçlerin tarihlerini bloklayabilirsiniz. 🔲

3. AI ve otomasyon

Notion'u rakiplerinin çoğundan üstün kılan özel bir özellik, üretken AI yazma desteğidir. Notion AI ile proje içeriği oluşturabilir, fikirler üretebilir ve satış raporları, toplantı notları ve eylem planları gibi öğeleri özetleyebilirsiniz.

Veritabanınızdan (kullanıcı hikayeleri, anahtar sonuçlar, güncellemeler vb.) her proje teslimatı için kolayca içerik dolduran özelleştirilebilir AI Otomatik Doldurma özelliği ile zaman alıcı, sıkıcı görevlere veda edin. Sanki yapmanız gerekenleri sizden önce bilen bir verimlilik cini var gibi. 🧞

Mühendislik ve ürün takımları için Notion'un otomatik sprintleri, hata raporlarınızı düzenlemek, sorunları izlemek ve birikmiş işleri önceliklendirmek için kullanıma hazır iş akışları sunar. Platform, fikir oluşturma aşamasından sonra Ürün Gereksinim Belgeleri (PRD'ler) oluşturmak için de idealdir.

Notion fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına aylık 8 $

İş : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Şirketle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Motion ve Notion: Özelliklerin Karşılaştırması

Bu iki proje yönetimi aracının karşılaştırmasını görmeye başladınız mı? Şimdi, her birinin güçlü ve zayıf yönlerini daha ayrıntılı olarak inceleyelim. 💪

Dengeli bir genel bakış için, Notion ve Motion'ı üç özel kategoride karşılaştıracağız: görev yönetimi, takım bilgi yönetimi ve entegrasyonlar.

1. Görev yönetimi

Motion ve Notion, görev yönetimine farklı yaklaşımlar getiriyor. Motion, basit ve otomatik bir görev yöneticisidir ve herkesin takvimindeki görevleri verimli bir şekilde planlayarak zaman ve çabayı en üst düzeye çıkarır. Basit ve karmaşık yapılacaklar listeleri için idealdir, ancak gelişmiş proje yönetimi özellikleri sunmayabilir.

Öte yandan Notion, son teslim tarihi izleme ve takvim ve pano biçimlerinde kullanışlı görev görünümleri gibi özelliklerle hem kişisel hem de paylaşılan görev listeleri oluşturmak için kapsamlı bir çalışma alanı sunar. Platform, iş akışlarını farklı son kullanımlara uyarlamak söz konusu olduğunda daha fazla esneklik sunabilir, ancak bazı kullanıcılar sezgiselliğinin ve öğreticilerinin eksikliğinin kullanılabilirliğini bir ölçüde engellediğini düşünüyor.

Seçiminiz, akıcı bir görev yönetimi çözümüne mi yoksa daha çok yönlü bir çözüme mi ihtiyacınız olduğuna bağlıdır. Yine de, kullanımı kolay arayüzü sayesinde görev çakışmalarını ve sınırlı kaynakları sorunsuz bir şekilde yönetmenize olanak tanıyan Motion'ı tercih edebilirsiniz. ⌛

2. Takım bilgi tabanı

Motion, görev yönetimi ve otomasyona odaklanan bir çözüm olarak, öncelikle proje yönetiminde mükemmeldir. Projeler ve görevler içinde temel not alma ve dokümantasyon özellikleri sunsa da, Notion gibi bir takım bilgi tabanı olmaya çalışmaz.

Notion'un gücü, bilgi tabanı yazılımı olarak çok yönlülüğünde yatmaktadır. Proje yönetimi yeteneklerinin yanı sıra takım notları ve el kitapları oluşturmak için kapsamlı bir platform sunar. Bu, sağlam bilgi yönetimine öncelik verenler için Notion'u en iyi seçim haline getirir. 🌐

3. Entegrasyonlar

Verimlilik uygulamaları dünyasında, entegrasyonlar çeşitli araçları ve işlevleri birleştiren hayati bağlantılar görevi görür. Motion, Gmail, Zapier ve Zoom gibi birkaç popüler araçla yerel olarak bağlantı kurmaya odaklanan seçici bir yaklaşım benimser, ancak API entegrasyonu ile daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

Notion, 2.000'den fazla API uyumlu entegrasyondan oluşan etkileyici bir kütüphaneye sahiptir ve yaklaşımı titizlikle hazırlanmıştır ve süreci hızlandırmak için özenle hazırlanmış öğreticiler içerir. Ancak, çalışma alanı sahipleri için bir entegrasyon gösterge paneli sunarak bir adım daha ileri gider ve onların gizli veya herkese açık (tüm çalışma alanı kullanıcıları tarafından kullanılabilir) entegrasyonlar oluşturmasına olanak tanır. Bu nedenle, Notion'un burada galip olduğunu söyleyebiliriz! 🍰

Reddit'te Motion ve Notion karşılaştırması

Reddit kullanıcılarının görüşleri, Motion ve Notion gibi görev ve proje yönetimi araçları söz konusu olduğunda çok değerlidir, çünkü konuşmalara ekstra bir derinlik ve ilişkilendirilebilirlik katarlar.

Genel olarak, kullanıcılar Motion'ı seviyor ancak fiyatını pahalı buluyor:

Motion, benzer yazılımlara göre daha pahalı olsa da, neredeyse her şeyi yaptığı için fiyatına değer. Birden fazla işim var, bu yüzden tüm takvimlerimi senkronize etmek ve her iş için birden fazla çalışma alanı oluşturmak harika.

İşte başka bir kullanıcının bahsettiği şey:

Motion'ı denemek istiyorum, ancak evet, maliyeti ve deneme sürümünü kullanmaya başlamadan önce kredi kartı bilgilerini girmek zorunda olmam beni caydırıyor. Ayrıca, SSS/destek materyali bulamıyorum.

Notion'un destekçileri empati kurmaktan da geri kalmadı:

Notion'u seviyorum. Notlar, yapılacaklar listeleri, alışkanlık takipçileri, farklı görünümlerdeki veritabanları vb. ile ilgili her şeyi düzenleyebilirsiniz. Sıfırdan oluşturmaya çalışmak yerine, çevrimiçi olarak ücretsiz bir şablon alıp onunla oynamayı öneririm.

Ancak Motion ve Notion karşılaştırmasında, kullanıcılar Notion'un dezavantajlarını hemen ortaya koyuyor:

Birkaç yıl boyunca Notion ile çalışarak ve onu özelleştirerek geçirdim. İki nedenden dolayı bunu pek tavsiye etmiyorum:

Tamamen özel bir çözümün oluşturulması ve ince ayarlarının yapılması çok zaman ve çaba gerektirir Veri yapılarının ve bunların ilişkilerinin benzersiz doğası nedeniyle, sistemlerinizi yeni bir platforma aktarmak ve taşımak çok zor olacaktır

Bonus: Notion Vs Todoist!

ClickUp ile tanışın: Motion ve Notion'a en iyi alternatif

ClickUp'ı kullanarak görevleri ve projeleri yönetin, ayrıntılı programlar tanımlayın ve takımınızla verimli bir şekilde işbirliği yapın

Motion ve Notion arasında seçim yapmak, nihayetinde bir proje yöneticisinin belirli konularda taviz vermesini gerektirecektir. Örneğin, her iki araçta da özel CRM veya gelişmiş işbirliği özellikleri bulamazsınız. Bu nedenle birçok Motion ve Notion kullanıcısı, daha kapsamlı ve kullanımı kolay bir görev ve proje yönetimi çözümü olan ClickUp'a geçti.

ClickUp ile, kişisel yapılacaklar listeleri oluşturmaktan karmaşık projeleri koordine etmeye kadar her türlü görevi sorunsuz bir şekilde halledebilirsiniz. Bu platform, görev yönetimi dünyasının kralıdır ve Reddit topluluğu tarafından bile onaylanmıştır:

ClickUp'a geçtim ve kendimi daha verimli hissediyorum. Projeleri yönetmek ve çok sayıda görevi yerine getirmek mi istiyorsunuz? ClickUp size daha uygun olabilir.

Çalışmaları görselleştirmek ve etkileşim kurmak için 15'ten fazla görünüm sunan ClickUp, tek başına çalışan girişimciler, yeni kurulan şirketler ve kurumsal şirketler için mükemmeldir. Proje ve görev yönetimi için özel olarak tasarlanmış paketleri, herhangi bir çalışma alanını gereksinimlerinize tam olarak uyarlayabilmenizi sağlar.

ClickUp'ın Notion ve Motion'a göre üstünlük sağlayan üç olağanüstü işlevini daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

1. ClickUp Takvim ile planlama ustası olun

Görevleri ClickUp'ın Takvim görünümüne sürükleyip bırakın ve planlamayı çocuk oyuncağı haline getirin

Çalışma alanınızın organizasyonuna ve işbirliğine dinamizm katan, güvenilir zaman çizelgesi planlama yardımcınız ClickUp Takvim'in dünyasına adım atın.

Sorunsuz sürükle ve bırak planlama özelliği ile görevleri, hem atanan kişilere hem de yöneticilere görünürlük sağlamak için tasarlanmış bir takvime zahmetsizce yerleştirebilirsiniz. Zengin filtreleri, görevleri durum, öncelik ve atanan kişiye göre sıralamaya olanak tanır. Planları inceleyip proje bağımlılıklarını keşfederek en önemli konulara odaklanabilirsiniz. 🌻

İster büyük ölçekli projelerde gezinirken ister görev ayrıntılarını analiz ederken, takvimin günlük, haftalık ve aylık görünümleri hem panoramik bir bakış açısı hem de ayrıntılı odaklanma imkanı sunar. ClickUp 3.0'daki Gantt Grafiği ve İş Yükü görünümlerini kullanarak hızlı program ve iş yükü ayarlamaları yapabilirsiniz.

Yineleyen görevleri hassas bir şekilde ayarlayabilir ve anlık veya manuel Otomasyon özelliğini kullanarak atanan kişileri veya son teslim tarihlerini değiştirmek gibi önemsiz görevler için harcadığınız zamanı azaltabilirsiniz. Google Takvim, Zoom ve Trello dahil 1.000'den fazla araçla entegrasyonlar, harici toplantıları ve görevleri tek bir bütünsel görünümde bir araya getirir.

Ayrıca, ClickUp'ın yerleşik renk kodlama, zaman takibi ve önceliklendirme özellikleri, takımınızın taahhütlerini stressiz bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olur!

2. ClickUp Belgeleri ile birbirine bağlı bir bilgi tabanı oluşturun

ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, verilerinizi tek bir konumda güvenle saklayın ve görevleri birbirine bağlayarak belgeleri iş akışınıza ekleyin

Notion'un dokümantasyon özelliklerinin hayranıysanız, ClickUp Docs ile yapabileceklerinize bayılacaksınız. Belgeler ve wiki'ler oluşturmak, düzenlemek ve üzerinde işbirliği yapmak için kapsamlı bir platformdur. Sezgisel düzenleyicisi, sayfaların iç içe yerleştirilmesine, zengin stil seçeneklerine ve yer imleri ve tablolar gibi öğelerin eklenmesine olanak tanır, proje yol haritalarından takım bilgi tabanlarına kadar çeşitli ihtiyaçları karşılar. 📄

Bu özellik, gerçek zamanlı işbirliği yapmanızı, görevler atamanızı ve belgeleri iş akışlarına bağlayarak daha verimli bir deneyim yaşamanızı sağlar. Belgeleri kolay erişim için kategorilere ayırıp düzenleyebilir, aynı zamanda hiyerarşiye dayalı gizlilik kontrolleri ve izin yönetimini sürdürebilirsiniz.

ClickUp , müşteri yönetimi, sprint planlaması ve ürün lansmanları dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumları için belgeler oluşturmak üzere 1.000'den fazla şablon sunar.

3. ClickUp AI'yı benimseyin: En üst düzey verimlilik asistanı

ClickUp AI'yı kullanarak bir düğmeye basarak görev güncellemelerini, özetleri ve daha fazlasını otomatik olarak oluşturun

Şunu hayal edin: Proje yönetiminin rutin ve zaman alıcı görevlerini yerine getirmek için size özel bir sanal asistanınız var. İşte ClickUp AI tam size göre!

ClickUp AI, gelişmiş düzeyde otomasyon ve zeka sunarak hem Motion hem de Notion'dan ayrılır. Görev güncellemelerini özetleyebilir, eylem öğeleri oluşturabilir, doğru üslup ve gramerle içerik oluşturabilir ve düzenleyebilir, e-postaları ve belgeleri biçimlendirebilir.

Takımların çeşitli kullanım örneklerinde ClickUp AI'yı nasıl kullanabileceğine dair birkaç örnek:

Proje Yönetimi: İş tanımı hazırlayın, proje zaman çizelgeleri oluşturun ve uzun belgeleri özetleyin Pazarlama: Vaka çalışmaları hazırlayın, içerik özetleri oluşturun veya yenilikçi çözümler için beyin fırtınası yapın Satış: Bölge planı geliştirin, potansiyel müşteri e-postaları hazırlayın ve ilgi çekici : Bölge planı geliştirin, potansiyel müşteri e-postaları hazırlayın ve ilgi çekici asansör konuşmaları veya demo senaryoları oluşturun Ürün: Ürün belgeleri yazma, kullanıcı testi çalışmaları tasarlama ve başarı ölçütlerini belirleme süreçlerini kolaylaştırın Mühendislik: Sprint geriye dönük raporları oluşturma, model şeması oluşturma ve toplantı notlarından eylem öğelerini çıkarma gibi görevleri basitleştirin

ClickUp ile daha akıllı ve daha hızlı çalışın!

Günümüzde düzenli olmak sadece kolaylık sağlamakla kalmıyor, hayatta kalmak için gerekli bir beceri haline geldi.

Dikkatinizi dağıtan unsurlar ve kesintiler olacaktır, ancak ClickUp ile bunlar işlerinizi tamamlamanıza engel olmayacaktır. Proje yönetimi, işbirliği veya belge oluşturma ve düzenleme gibi işlerinizde, bu hepsi bir arada çözüm diğer tüm yazılımlardan daha fazla verimlilik elde etmenize yardımcı olur. Bu ücretsiz aracı denemek için kaydolun ! 🌞