30 diagram exempel för alla typer av projekt

Oavsett vilken typ av projekt du hanterar är en sak säker – du kommer att arbeta med mycket information och data av alla slag.

Ibland kan denna information vara svår att förstå eller förklara för andra med bara text. Det är då grafer och diagram kommer väl till pass.

Båda är nyckeln till framgång för alla välmående företag, men ibland kan det vara svårt att komma på rätt diagram för att på bästa sätt förmedla kvalitativ information. Det är därför du kommer att älska den här bloggen.

Betrakta den här artikeln som din nya guide till de bästa diagrammen du behöver känna till för alla typer av arbetsflöden, inklusive när du ska använda dem, exempel på diagram, verkliga användarberättelser och oumbärliga knep för att göra dem snabbare.

Arbetsflödesdiagram : Visualisera stegen i en process för att identifiera ineffektiviteter och optimera verksamheten.

20 typer av diagram exempel för ditt team

Innan vi går vidare, låt oss reda ut en sak. Vad är ett diagram?

Enkelt uttryckt är ett diagram ett visuellt sätt att dela information. Vi kan använda diagram för att förklara både kvantitativa och kvalitativa data.

Kvalitativa data är all information som inte kan uttryckas med ett numeriskt värde eller räknas. Detta kan inkludera steg i ett arbetsflöde, medlemmar i en organisation, bilder, koncept, tidslinjer och mycket mer. Diagram som tankekartor eller Gantt-diagram kan förklara detta väl.

Numerisk information eller kvantitativa data representeras av kolumner, linjediagram, stapeldiagram eller – min personliga favorit – cirkeldiagram.

Det är viktigt att bestämma syftet med din information innan du bestämmer dig för en specifik diagramtyp. Detta blir mycket tydligare när du ser exempel i verkligheten – vilket vi har för dig!

Utan vidare, här är våra favoritdiagram med exempel.

P.S. Superanvändbara mallar väntar.

1. Mind map-diagram

Om du någonsin har använt ett gratis projektledningsprogram har du förmodligen hört talas om detta populära exempel på ett arbetsflödesdiagram. Mind maps är ett utmärkt verktyg för att skapa diagram, planera arbetsflöden, visualisera data, brainstorma nya processer – och känna sig kreativ medan man gör det!

Dessa diagram börjar vanligtvis med en huvudidé eller ett slutmål i åtanke som sedan utvecklas, och ditt diagram tar naturligt form utifrån det. De är mycket visuella, och de bästa är också flexibla, anpassningsbara och samarbetsinriktade.

Precis som ett nät eller till och med en medvetenhetsström kopplar tankekartor samman idéer (noder) för att visuellt förmedla hur en projektfas leder till nästa.

Prova ClickUp Mind Maps Skapa ett arbetsflöde för att presentera en översikt över den tekniska dokumentationsprocessen med ClickUp Mind Maps.

Och det är inte ens det bästa! Mind maps kan vara så strukturerade eller fria som du vill. Med resurser som digitala whiteboards kan du bygga din Mind map precis som du skulle göra med en vanlig dagdoodle – lägga till former, kopplingar, media och till och med involvera hela teamet.

När ska man använda ett mind map-diagram?

Även om detta är ett populärt diagram för planering av nya affärsfunktioner, processer eller projekt, används mind maps också för saker som nätverkskartor som beskriver olika roller i ett företag, brainstorming av möjliga svar på en central fråga eller utforskning av underämnen till ett större tema.

Låt dig inte hindras av reglerna här; tankekartor är avsedda att anpassas. Dessutom, med hjälp av en av de många gratis mallarna och resurserna för tankekartor som finns tillgängliga, kommer du aldrig att känna dig ensam när du skapar din allra första.

Använd tankekartor för att utarbeta planer eller strategier för uppgifter i ditt privatliv och yrkesliv, till exempel:

Företagstillväxt

OKR

Brainstorming

Infografikpresentationer

Onboarding

Roadmaps

Tidshantering

Och mycket mer!

Är du redo att skapa din egen mind map?

Få gratis mall Effektivisera brainstorming med ClickUps enkla mind map-mall.

2. Hierarkidiagram

Om du lyssnar noga kan du nästan höra det enhälliga ”Ahhhhh” och samtyckande nickandet från alla ClickUp-användare runt om i världen. Vi älskar hierarkidiagram – det är grunden för vår plattform!

Precis som en rysk matryoshka-docka börjar hierarkidiagram med ett övergripande ämne (till exempel hela din organisation eller en stor avdelning) och kategoriserar allt under det paraplyet genom att dela upp det i liknande, mer hanterbara delar.

ClickUps unika hierarki ger dig flexibiliteten att organisera team av alla storlekar.

Vi skulle kunna prata om vårt hierarkisystem i flera dagar! Läs mer om hur ClickUps unika hierarki kan hjälpa dig att skapa den perfekta infrastrukturen för att skala upp din verksamhet.

När ska man använda ett hierarkidiagram?

Hierarkidiagram är ett mycket visuellt sätt att organisera allt – från organisationer till avdelningar, komplexa projekt och dagliga uppgifter.

Medan organisationsscheman visar relationerna mellan personer i olika roller, visar hierarkidiagram hur varje daglig uppgift eller projekt passar in i helheten.

3. Matrisdiagram

Du har säkert sett den här typen av diagram exempel tidigare – kanske till och med använt ett för att förstå en komplicerad situation eller ett stort beslut!

Matrisdiagram är idealiska för att kategorisera flera objekt och består av fyra kvadranter över två axlar. Varje kvadrant representerar en annan kategori, medan båda axlarna ibland representerar två motsatta konstanta teman – till exempel hur bra eller dåligt något presterar, hur mycket eller hur lite något förekommer osv. Axlarna behöver dock inte nödvändigtvis representera något. I vissa fall fungerar axlarna helt enkelt som gränser för att visuellt dela upp data i fyra områden.

Precis som tankekartor kan matrismallar anpassas. Informationen kan delas upp i kvadranter i listform eller plottas vid specifika punkter i förhållande till vad axlarna representerar.

När ska man använda ett matrisdiagram?

Matrisdiagram kan användas både i privatlivet och i yrkeslivet. Projektledare kan använda denna typ av diagram för att:

Bestäm den potentiella framgången för ett nytt projekt

Identifiera behovsområden i deras affärsstrategi

Prioritera nya idéer

Jämför deras projekts konkurrenskraft med liknande befintliga projekt.

Använd ClickUps mall för spårbarhetsmatris för att spåra alla tekniska detaljer i din verksamhet.

Få gratis mall ClickUps mall för spårbarhetsmatris är ett enkelt sätt att kartlägga dessa relationer på ett organiserat och överskådligt sätt.

Och har vi nämnt att exempel på matrisdiagram finns inom alla branscher?

Ett av de viktigaste diagrammen som jag alltid använder och förespråkar är Responsibility Assignment Matrix, även känt som RACI (som står för Responsible, Accountable, Consulted och Informed).

Ett av de viktigaste diagrammen som jag alltid använder och förespråkar är ansvarsfördelningsmatrisen, även känd som RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed).

RACI-matrisen är en del av det större området intressenthantering och engagemang som gör det möjligt för teamet och projektledaren att hålla ordning. Syftet med RACI-matrisen är att utvärdera intressenter och dokumentera varje persons roll och ansvar i ett specifikt projekt.

RACI-matriser måste vara enkla och lättförståeliga; alla teammedlemmar ska kunna se och förstå matrisen utan svårigheter. De som bidrar mest till en RACI-matris är projektledaren och projektteamet, eftersom det bästa sättet att använda detta diagram är att varje medlem håller varandra ansvariga för sitt arbete samtidigt som det fungerar som en referens för projektledare att delegera arbete till rätt person.

Matrisdiagram exempel av Christian Figueroa för NCSBN

4. Cirkeldiagram

Cirkeldiagram är nästan som en kvalitativ motsvarighet till det klassiska cirkeldiagrammet och visar hur olika element samverkar för att skapa en hel produkt eller idé. Men här är det avgörande – istället för att visa hur stor del av cirkeln (eller cirkeldiagrammet) varje komponent representerar, är sektionerna i ett cirkeldiagram uppdelade lika.

Cirkeldiagram kan skapas med en cirkel uppdelad i ett visst antal kategorier eller som ett antal cirklar arrangerade i en cirkel. 🤯

Du kan anpassa dina cirkeldiagram med färger eller bilder som relaterar till varje komponent. Du kan också rangordna varje del av cirkeldiagrammet med hjälp av koncentriska cirklar för att förmedla hierarkin eller vikten av varje lager.

Prova ClickUp Whiteboards Lägg till former, text, anteckningar och konvertera till och med objekt i ditt cirkeldiagram till uppgifter med ClickUp Whiteboards.

När ska man använda ett cirkeldiagram?

Denna typ av diagram är extremt mångsidig. Oavsett om du visar de olika städerna som utgör en delstat eller de faser som krävs för att slutföra ett enskilt projekt, är cirkeldiagram utmärkta visuella hjälpmedel att ha till hands vid möten med projektets intressenter, när du presenterar nya idéer eller bryter ner en process i flera steg.

Bonus: Programvara för hantering av intressenter!

5. SWOT-analysdiagram

SWOT-analysdiagram ser mycket liknande ut som matrisdiagram, och vissa team kan till och med använda dem omväxlande. SWOT-analysdiagram har dock ett snävt definierat syfte.

Många diagramexempel på denna lista har underbart suddiga gränser som du kan anpassa efter dina behov, men SWOT-diagram är inte nödvändigtvis på samma sätt. Du kan till exempel justera ditt matrisdiagram så att det blir ett SWOT-diagram, men inte tvärtom. Och det beror på att gränserna för detta diagram anges i dess namn!

S: StyrkorW: SvagheterO: MöjligheterT: Hot

Precis som i ett matrisdiagram använder du två axlar för att skapa fyra kvadranter och märker sedan varje kvadrant för att representera de fyra områdena i SWOT.

SWOT-analysdiagram används för att avgöra hur ditt företag eller din produkt står sig mot interna och externa faktorer.

Vilka är styrkorna hos din produkt?

Finns det några interna svagheter eller skäl som kan avskräcka en kund från att välja din produkt?

Hur kan du använda externa möjligheter för att växa? Finns det tydliga områden inom din kontroll som du kan utnyttja, såsom utbildning, personal eller resurser, som kan hjälpa dig att förbättra dig?

Vilka externa faktorer hotar din produkts prestanda? Till exempel billigare alternativ, hinder, liknande konkurrenter etc.

Kreativiteten i dina SWOT-diagram exempel kommer från hur du skapar dina fyra kvadranter, färgerna, media, bilderna och detaljerna du lägger till i din resurs. Det är det som är det fina med detta diagram!

De är lätta att skapa på papper eller på en digital whiteboard, vilket ger dig gott om tid att fylla i diagrammet som du vill. 🎨

När ska man använda ett SWOT-diagram?

Oavsett vilken verksamhet eller produkt du har är SWOT-analysdiagram viktiga för att avgöra saker som din produkts marknadsanpassning eller för att bevisa din framtida framgång.

Ett av de viktigaste diagrammen som jag alltid använder och förespråkar är ansvarsfördelningsmatrisen, även känd som RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed).

RACI-matrisen är en del av det större området intressenthantering och engagemang som gör det möjligt för teamet och projektledaren att hålla ordning. Syftet med RACI-matrisen är att utvärdera intressenter och dokumentera varje persons roll och ansvar i ett specifikt projekt.

RACI-matriser måste vara enkla och lättförståeliga; alla teammedlemmar ska kunna se och förstå matrisen utan svårigheter. De som bidrar mest till en RACI-matris är projektledaren och projektteamet, eftersom det bästa sättet att använda detta diagram är att varje medlem håller varandra ansvariga för sitt arbete samtidigt som det fungerar som en referens för projektledare att delegera arbete till rätt person.

En SWOT-analys kan användas för att identifiera och utvärdera styrkor, svagheter, möjligheter och hot för ett företag.

En SWOT-analys är inte en statisk övning – den bör genomföras regelbundet för att säkerställa att informationen är korrekt och uppdaterad.

I vårt fall är denna övning extremt fördelaktig. Den hjälpte oss att fokusera våra ansträngningar på de områden som mest sannolikt leder till framgång och att utveckla strategier för att hantera potentiella problem. Vi har till exempel förbättrat vår onboarding-process för nya medlemmar avsevärt, vilket har resulterat i en mycket snabbare integration i teamet.

Exempel på SWOT-analysdiagram av Asako Ito på Divine Lashes

Du behöver inte ha ett eget företag för att dra nytta av SWOT-analyser, du kan också använda dem för att fastställa dina egna styrkor och förbättringsområden som ledare, frilansare eller entreprenör.

6. Organisationsschema

I likhet med ett hierarkidiagram visar ett organisationsschema rollerna och relationerna mellan alla positioner i en organisation. Organisationsscheman kan visas uppifrån och ner, horisontellt, som en organisationsmatris eller, ärligt talat, på vilket annat sätt som helst som passar dig.

Tänk på din organisationskarta som företagets släktträd – den visar hur befälsordningen ser ut i hela organisationen och vem som rapporterar direkt till vem.

Lär dig hur du skapar en organisationskarta i Google Sheets!

När ska man använda ett organisationsschema?

Du kanske känner att du redan har en ganska god förståelse för din organisationsstruktur, men det är alltid en bra idé att ha ett organisationsschema till hands som en resurs för kollegor, nya medarbetare, potentiella investerare och intressenter.

Dessutom är det enda konstanta i livet förändring. Att ha en organisationskarta till hands är ofta det mest effektiva sättet att förmedla uppdateringar till befälskedjan, hur beslut påverkar hela gruppen och interna förändringar.

Dessutom är en uppdaterad och lättillgänglig organisationskarta ett utmärkt sätt att uppmuntra intern nätverkande.

Ge dina anställda möjlighet att samarbeta över avdelningsgränserna eller nå ut till potentiella mentorer som de annars kanske aldrig skulle ha träffat!

Kolla in dessa UML-diagramverktyg!

Som startup är det viktigt att alla i organisationen är samstämda och har tydliga ansvarsområden. Vi har en dynamisk organisationsplan som visar tydliga rapporteringsstrukturer för alla anställda i företaget. När alla förstår sina roller, ansvarsområden och rapporteringsstrukturer kan vi arbeta tillsammans mer effektivt, förstå varandras förväntningar och uppnå gemensamma mål samtidigt som vi kommunicerar ärligt och öppet.

Som startup är det viktigt att alla i organisationen är samstämda och har tydliga ansvarsområden. Vi har en dynamisk organisationsplan som visar tydliga rapporteringsstrukturer för alla anställda i företaget. När alla förstår sina roller, ansvarsområden och rapporteringsstrukturer kan vi arbeta tillsammans mer effektivt, förstå varandras förväntningar och uppnå gemensamma mål samtidigt som vi kommunicerar ärligt och öppet.

Exempel på organisationsschema av Chad Rubin på Profasee

7. Gantt-diagram

En annan favorit från ClickUp. 💖

Ett Gantt-diagram visar tidslinjen för ett projekt, organiserat horisontellt i ett stapeldiagram.

Precis som matrisdiagrammet har Gantt-diagram två axlar. X-axeln är direkt kopplad till tidslinjen – de dagar, veckor eller månader som behövs för att genomföra hela projektet. Y-axeln innehåller alla uppgifter som behövs för att slutföra projektet, och varje uppgift representeras av en stapel på tidslinjen.

Genom att sträcka ut varje stapel (uppgift) över de dagar eller veckor som behövs för att slutföra dem, tar ditt Gantt-diagram form. Början av varje stapel representerar startdatumet för varje uppgift och slutet av stapeln representerar dess deadline.

Kom igång med ClickUp Gantt-diagram Gruppera, filtrera eller dölj uppgifter i ClickUp 3. 0 Gantt-diagram för att spåra och koppla samman arbetsflöden i allt ditt arbete.

En del av det fina med Gantt-diagram är hur mycket information du kan förmedla på en enda skärm. Beroende på vilken projektledningsprogramvara du använder eller vilken mall du har valt kan Gantt-diagram visuellt förmedla:

Uppgiftsrelationer och beroenden

Uppgiftsmilstolpar

Flera projekt samtidigt

Planerade vs faktiska förfallodatum

Och mycket mer 🤯

Låter ganska häftigt, eller hur? Gantt-diagram är varje projektledares dröm.

När ska man använda ett Gantt-diagram?

Gantt-diagram är lätta att läsa och enkla att skapa, vilket gör dem idealiska för praktiskt taget alla användningsområden, inklusive byggprojekt, marknadsföringskampanjer, utbildning, dagliga uppgifter, evenemangsplanering och mycket mer.

Och med hjälp av en flexibel mall har det aldrig varit enklare att skapa ett eget Gantt-diagram! Denna enkla Gantt-diagrammall från ClickUp är den perfekta utgångspunkten för alla som vill prova på Gantt-diagram.

Ladda ner den här mallen Identifiera hinder tidigt och vidta snabba åtgärder för att projektet ska kunna slutföras smidigt med ClickUps enkla Gantt-diagrammall.

8. Arbetsflödesdiagram

Det fina med kvalitativa data är att de kan uttryckas på så många olika sätt! Du kanske redan har märkt vissa likheter mellan olika diagramexempel på denna lista, eller sett hur du kan använda två typer av diagram för att representera samma uppsättning information.

Flera av dessa diagram exempel är användbara för att planera arbetsflöden i viss utsträckning, men arbetsflödesdiagram har ett mer specifikt slutmål och kräver viss information som inte kan förhandlas.

Arbetsflödesdiagram hjälper dig att hantera den tid och de uppgifter som krävs för att nå ett mål genom att dela upp dem i:

Vad som behöver göras

Vad är på gång

Vad är redan klart?

Denna typ av diagram kan ha många olika former beroende på komplexiteten i dina befintliga processer, men alla följer ett logiskt flöde av uppgifter från början till slut mot en tidslinje för att säkerställa att du håller dig på rätt spår.

Några vanliga drag i arbetsflödesdiagram är simbanor för att definiera vem som ansvarar för vilka uppgifter och pilar eller kopplingar för att visa relationer mellan uppgifter.

Bonus: Exempel på RACI-diagram & RACI-diagrammallar!

När ska man använda ett arbetsflödesdiagram?

Arbetsflödesdiagram är populära inom projektledning, men kan också användas för praktiskt taget alla personliga processer, såsom din arbetsdag, kvartalsmål, utbildningsplanering eller till och med träning av din nya hund.

Genom att tydligt kartlägga varje fas i ett projekt eller mål kan du förebygga flaskhalsar innan de uppstår, förbättra kommunikationen inom teamet, öka effektiviteten och ta större ansvar för det du åstadkommer. Det gillar vi.

Bonus: Mallar för affinitetsdiagram & verktyg för affinitetsdiagram!

När du hanterar ett gruppcoachningsprogram eller en kohort kan det kännas som om alla delar av din administration, läroplansutveckling, leverans och studentstöd är oorganiserade. Som konsult till grundare av onlineutbildnings- och certifieringsprogram har jag upptäckt att det är viktigt att skapa en sammanhängande programhantering för att effektivt kunna hantera onlineutbildning.

I ClickUp har jag skapat ett primärt utrymme under arbetsflödet "Gruppcoaching" med flera mappar organiserade utifrån detta specifika ämne. Genom att använda kalendervyn för hela utrymmet och organisera listorna och mapparna efter färg kan jag identifiera vilka kommande livesessioner som hålls, vilka e-postmeddelanden som har vilken status och vilka inlägg som planeras eller skrivs för communitygruppen. Detta arbetsflöde är mest lämpligt för virtuella inlärningsupplevelser, men kan också modifieras för att passa personlig utbildning.

När du hanterar ett gruppcoachningsprogram eller en kohort kan det kännas som om alla delar av din administration, läroplansutveckling, leverans och studentstöd är oorganiserade. Som konsult till grundare av onlineutbildnings- och certifieringsprogram har jag upptäckt att det är viktigt att skapa en sammanhängande programhantering för att effektivt kunna hantera onlineutbildning.

I ClickUp har jag skapat ett primärt utrymme under arbetsflödet "Gruppcoaching" med flera mappar organiserade utifrån detta specifika ämne. Genom att använda kalendervyn för hela utrymmet och organisera listorna och mapparna efter färg inom ClickUp kan jag se vilka kommande livesessioner som hålls, vilka e-postmeddelanden som har vilken status och vilka inlägg som planeras eller skrivs för communitygruppen. Detta arbetsflöde är mest lämpligt för virtuella inlärningsupplevelser, men kan också modifieras för att passa personlig utbildning.

Exempel på arbetsflödesdiagram skapat i ClickUp av Melody Johnson på The Course Consultant

I likhet med ett arbetsflödesdiagram visualiserar flödesscheman den väg du kommer att ta i en specifik process.

Börja med att definiera en tydlig start- och slutpunkt för ditt diagram, och använd sedan former för att representera varje steg i processen. Koppla ihop dessa former med linjer och pilar för att visa i vilken ordning åtgärderna ska utföras.

ClickUp Whiteboards erbjuder alla kreativa och samarbetsfunktioner du behöver för att skapa dina drömflödesscheman.

När ska man använda ett flödesschema?

Flödesscheman används vanligtvis för att kartlägga en serie händelser från början till slut, men du kan också lägga till ja- eller nej-alternativ till dina former för att lägga till ytterligare processer i diagrammet om något ändras.

Detta kan vara mycket användbart i vårdyrken där du har patientkontakt, i kundsupport eller när du löser problem!

För projektledare är flödesscheman en utmärkt utgångspunkt för att uppskatta den tid, de resurser och de steg som krävs för att genomföra nya projekt.

10. PERT-diagram

PERT-diagram är som tankekartor som främst fokuserar på de milstolpar i projektet som utgör din kritiska väg.

Precis som flödesscheman kopplar PERT-diagram samman former (uppgifter) med pilar för att visa händelseförloppet i ett projekt, men de används mer för att definiera uppgiftsrelationer än för att ge uppdateringar om projektets process.

Men med rätt projektledningsprogramvara kan du utnyttja dessa diagram exempel till fullo! PERT-diagram, en förkortning av Program Evaluation Review Technique, kan hjälpa dig att visualisera flera vägar till slutförandet och prioritera dina viktigaste uppgifter.

En nackdel med PERT-diagram är att de kan vara lite tidskrävande att skapa, redigera och uppdatera. Lyckligtvis har en intuitiv och dynamisk mall som denna PERT-diagrammall från ClickUp utformats för att hantera just denna utmaning.

Ladda ner den här mallen PERT-diagrammallen från ClickUp hjälper dig att skapa en detaljerad visuell tidslinje för ditt projekt, så att du kan hålla dig på rätt spår och se till att inga detaljer förbises.

När ska man använda ett PERT-diagram?

PERT-diagram ger en mer övergripande bild av ett projekt. Dessa diagram är användbara när du planerar projektets viktigaste milstolpar eller fastställer den kritiska vägen. Dessutom kan PERT-diagram ge dig en uppfattning om hur lång tid varje uppgift kan ta, särskilt om du inte har en klar tidsuppskattning i åtanke när du påbörjar projektet.

Bonus: Alternativ till Draw.io

Vi använde ett PERT-diagram när vi byggde vår webbapplikation för vårt företag. Jag är inte ingenjör, men min medgrundare är det, så det var viktigt för honom att skapa ett diagram som visar flödet i våra system och hur de är beroende av/oberoende av varandra.

Detta gör att jag kan visualisera dataflödet, applikationsrenderingen och tidslinjen för dataflödet genom våra olika system. Med hjälp av detta diagram kan min medgrundare enkelt identifiera var det för närvarande uppstår problem med vår applikation och dela dessa med andra personer och mig i vårt team.

Vi använde ett PERT-diagram när vi byggde vår webbapplikation för vårt företag. Jag är inte ingenjör, men min medgrundare är det, så det var viktigt för honom att skapa ett diagram som visar flödet i våra system och hur de är beroende av/oberoende av varandra.

Detta gör att jag kan visualisera dataflödet, applikationsrenderingen och tidslinjen för dataflödet genom våra olika system. Med hjälp av detta diagram kan min medgrundare enkelt identifiera var det för närvarande uppstår problem med vår applikation och dela dessa med andra personer och mig i vårt team.

Exempel på PERT-diagram av Nick Cotter på Growann

11. Linjediagram

Ett linjediagram är en typ av diagram som visar information som en serie punkter som är sammankopplade med raka linjer. Det är perfekt för att visa trender eller förändringar över tid, till exempel för att följa försäljningen över flera månader eller hur en befolkning växer varje år.

X-axeln i ett linjediagram eller linjediagram representerar vanligtvis tid, medan y-axeln representerar de värden som mäts. Det är lätt att läsa och utmärkt för att snabbt upptäcka mönster.

Ett exempel på ett staplat linjediagram

När ska man använda ett linjediagram?

När du vill visa trender eller förändringar över tid

För att jämföra flera datauppsättningar under samma tidsperiod

När det är viktigt att se hur datapunkter är kopplade till varandra

12. Stapeldiagram

Ett stapeldiagram använder rektangulära staplar för att representera data. Höjden eller längden på varje stapel motsvarar det värde den representerar. Det är ett tydligt och enkelt sätt att jämföra kategorier eller grupper, till exempel favoritglassmaker eller försäljning per region.

Stapeldiagram kan vara vertikala eller horisontella, beroende på vad som fungerar bäst för dina data.

Ladda ner den här mallen Skapa staplade stapeldiagram med den fördefinierade mallen för staplade stapeldiagram från ClickUp.

Förstå dina data snabbt och enkelt med ClickUps mall för stapeldiagram.

När ska man använda stapeldiagram?

När du jämför olika kategorier eller grupper

För att visa undersökningsresultat eller rankningar

När du visar diskreta, enskilda datapunkter

Läs mer: Histogram vs. stapeldiagram: Vad ska man använda och när

13. Venn-diagram

Ett Venn-diagram består av överlappande cirklar, där varje cirkel representerar en grupp eller kategori. De överlappande delarna visar vad dessa grupper har gemensamt.

Verktyg som Venn-diagram är utmärkta för att visualisera relationer och skärningspunkter mellan olika uppsättningar av information, till exempel likheter och skillnader mellan två böcker.

Rita olika former, till exempel sammanlänkade cirklar för Venn-diagram, med hjälp av ClickUp Whiteboards.

När ska man använda ett Venn-diagram?

När du analyserar likheter och skillnader

För att visa relationer mellan grupper eller begrepp

Att bryta ner komplexa ämnen till enklare visuella jämförelser

Läs mer: Gratis mallar för Venn-diagram

14. Träddiagram

Ett träddiagram är ett sätt att visuellt organisera information i en grenad struktur. För att skapa ett träddiagram börjar du med en central idé eller rot och grenar ut i mindre kategorier eller alternativ.

Det är användbart för beslutsfattande, kategorisering eller kartläggning av idéer, till exempel ett släktträd eller en företags hierarki.

När ska man använda träddiagram?

När du organiserar information i kategorier eller underkategorier

Att bryta ner komplexa idéer steg för steg

När du illustrerar processer eller hierarkier

15. UML-diagram

Ett UML-diagram (Unified Modeling Language) representerar visuellt system, processer eller programvarudesign. Det finns olika typer, till exempel klassdiagram för strukturer eller sekvensdiagram för automatiserade arbetsflöden.

Ett exempel på ett UML-diagram

UML-diagram används främst inom mjukvaruutveckling och teknik för att planera, visualisera och kommunicera komplexa system.

När ska man använda UML-diagram?

När du utformar eller dokumenterar mjukvarusystem

För att kartlägga processer eller arbetsflöden

När du kommunicerar tekniska detaljer tydligt till ett team

16. Fiskbensdiagram

Ett fiskbensdiagram, även kallat orsak-och-verkan-diagram, hjälper till att identifiera och organisera möjliga orsaker till ett problem.

Varje "ben" representerar en kategori av potentiella orsaker, och mindre ben förgrenar sig med mer specifika detaljer. Det är utmärkt för brainstorming och felsökning.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för orsak och verkan på whiteboard hjälper dig att visualisera grundorsaker, brainstorma lösningar och organisera uppgifter.

ClickUps mall för orsak och verkan på whiteboard gör det möjligt för användare att ta itu med komplexa problem på ett säkert sätt genom att dela upp dem i hanterbara, prioriterade delar.

När ska man använda fiskbensdiagram?

När du identifierar de grundläggande orsakerna till ett problem

Under brainstorming-sessioner för att utforska potentiella lösningar

För att analysera processer och identifiera förbättringsområden

17. SIPOC-diagram

Ett SIPOC-diagram (leverantörer, insatser, process, resultat och kunder) är ett högnivåverktyg som används i processförbättring för att kartlägga och förstå en process från början till slut.

Det hjälper till att klargöra flödet av in- och utdata och vem som är involverad i varje steg.

När ska man använda ett SIPOC-diagram?

När du startar ett projekt för processförbättring

För att ge en tydlig översikt över en process för teamets samordning

När du identifierar områden som behöver förbättras

18. Swimlane-diagram

Ett swimlane-diagram är ett flödesschema som organiserar steg i "banor" baserat på vem eller vad som är ansvarig för varje steg. Varje bana representerar en person, ett team eller en avdelning.

Det är perfekt för att visa arbetsflöden, ansvarsområden och hur uppgifter flyttas mellan team.

Ladda ner den här mallen Prova ClickUp Swimlane Flowchart Template för att skapa swimlanes för att kartlägga dina arbetsflöden.

ClickUps mall för simbanediagram är det perfekta verktyget för att snabbt skapa och dela processdiagram och flöden med ditt team.

När ska man använda swimlane-diagram?

När du kartlägger arbetsflöden med flera deltagare

För att klargöra roller och ansvar i en process

För att identifiera ineffektivitet eller överlappningar i arbetsflöden

19. Spridningsdiagram

Ett punktdiagram är ett diagram med punkter utspridda över ett rutnät som visar relationen mellan två variabler. Varje punkt representerar ett datapar.

Det är utmärkt för att upptäcka trender, mönster eller korrelationer, till exempel sambandet mellan studietimmar och provresultat.

Ett exempel på ett punktdiagram

När ska man använda ett punktdiagram?

När du utforskar relationer mellan två variabler

För att identifiera mönster, trender eller avvikelser

När du analyserar stora datamängder visuellt

Läs mer: De bästa verktygen för datavisualisering för projekt

20. Nätverksdiagram

Ett nätverksdiagram är en visuell representation av noder (punkter) och kopplingar (linjer) mellan dem. Det används för att kartlägga system, processer eller relationer, till exempel ett datornätverk eller sociala kopplingar.

Denna typ av diagram är användbart för att förstå hur olika element hänger ihop.

Diagram över trådlöst nätverk (Källa: Wikimedia Commons)

När ska man använda nätverksdiagram?

När du visualiserar kopplingar mellan flera element

För att kartlägga system som IT-nätverk eller arbetsflöden

För att analysera relationer eller beroenden i ett projekt

10 andra exempel på projektdiagram för specifika funktioner

Utöver de olika typerna av diagram som vi har beskrivit ovan finns det specifika typer av diagram som används mycket ofta för specifika funktioner, såsom produkt- eller affärshantering. Här är några exempel på sådana diagram.

Exempel på produktdiagram

Ett exempel på ett användarflödesdiagram

Produktstrukturdiagram: Dessa diagram illustrerar hierarkin och arrangemanget av en produkts komponenter. I en bil skulle diagrammet till exempel visa bilen som huvudkomponent, med underkomponenter som motor och hjul detaljerat under den. Detta hjälper teamen att förstå hur olika delar interagerar.

Användarflödesdiagram: Användarflödesdiagram kartlägger användarens resa inom en produkt och beskriver interaktioner och beslutspunkter i detalj. De fungerar som navigeringshjälpmedel för produktchefer för att optimera användarupplevelsen genom att visualisera hur användarna navigerar genom produkten.

Webbplatskartor: Webbplatskartor ger en visuell representation av en webbplats struktur och visar hur olika sidor är sammankopplade. Detta är särskilt användbart inom digital produktledning för att säkerställa logiska navigeringsvägar för användarna.

Flödesscheman för produktutvecklingsprocessen: Dessa flödesscheman illustrerar hela produktutvecklingscykeln, från idé till lansering. De hjälper teamen att visualisera varje fas i utvecklingen och säkerställa att alla steg beaktas.

Exempel på diagram för företagsledning

Bryt ner problem och visualisera den bästa åtgärden med beslutsträd.

Revisionsdiagram: Revisionsdiagram används för att visa de steg som ingår i en revisionsprocess. De hjälper till att planera, genomföra och dokumentera revisioner genom att visuellt kartlägga arbetsflödet. Användning av revisionsdiagram förbättrar kommunikationen mellan revisorer och intressenter genom att ge en tydlig visuell representation av processen. De hjälper också till att identifiera potentiella problem eller ineffektiviteter i arbetsflödet, vilket möjliggör snabba justeringar.

Beslutsträd: Ett beslutsträd är en grafisk representation av möjliga lösningar på ett beslut baserat på vissa villkor. Det liknar en trädstruktur, där grenarna representerar olika val och deras möjliga resultat. Beslutsträd gör det möjligt för team att visualisera potentiella resultat, bedöma risker, prioritera funktioner effektivt och anpassa beslut till övergripande affärsstrategier.

Felträdsanalysdiagram: FTA-diagram används för att analysera orsakerna till systemfel eller oönskade händelser. De erbjuder en top-down-metod för att identifiera potentiella fel i ett system. Mallar för felträdsanalys hjälper organisationer att prioritera risker och implementera förebyggande åtgärder på ett effektivt sätt.

Exempel på marknadsföringsdiagram

Empatikartläggning hjälper marknadsförare att bättre förstå sin målgrupp

Empatikartor: Empatikartor är verktyg som är utformade för att hjälpa team att bättre förstå sina kunder genom att visualisera deras tankar, känslor och beteenden. Genom att använda empatikartor kan marknadsföringsteam utveckla mer kundcentrerade strategier och säkerställa att kampanjerna når fram till målgruppen.

Trattdiagram: Ett trattdiagram visar hur data eller en process minskar i omfattning ju längre den fortskrider. Det börjar brett upptill, vilket representerar ett stort antal, och smalnar gradvis av nedåt, vilket visar hur antalet minskar genom olika steg. Det är vanligt inom försäljning och marknadsföring att visa konverteringsgrader.

Marknadsföringsträd: Det här är hierarkiska diagram som visar komponenterna i en marknadsföringsstrategi eller kampanj. Marknadsföringsträd hjälper till att visualisera relationen mellan olika marknadsföringselement. Trädet börjar med en central idé (t.ex. en marknadsföringskampanj) och förgrenar sig till olika komponenter, såsom målgrupper, kanaler, taktik och mått på framgång.

Skapa diagram med ClickUp

Okej, det var många diagram – och någon gång kommer du förmodligen att behöva använda alla!

ClickUp är den ultimata, allt-i-ett-plattformen för produktivitet där du kan hantera projekt, skapa flera diagram och arbeta med teamet utan att behöva öppna en ny flik. Bland ClickUps ständigt växande lista över helt anpassningsbara funktioner finns inbyggda verktyg för tankekartor, Gantt-diagram och digitala whiteboards – vad mer kan man önska sig?

Vi visar dig hur de fungerar. 🤓

Gantt-vy i ClickUp

Vanligtvis krävs det mycket arbete för att skapa ett Gantt-diagram och uppdatera det manuellt för att se till att det förblir användbart för dig!

Gantt-vyn i ClickUp är direkt kopplad till ditt arbetsflöde och uppdateras automatiskt för att återspegla alla framsteg du gör.

Visa fler objekt som ansvariga, förfallodatum och mer i sidfältet i Gantt-vyn

Din tidslinje kommer att ta form naturligt när du lägger till uppgifter, deadlines och startdatum till ditt projekt.

ClickUp Mind Maps

ClickUp Mind Maps är perfekta för att skapa nätverksdiagram som visar projektets framsteg. Mind Maps är också idealiska för organisationsscheman, flödesscheman, PERT-diagram, arbetsflödesdiagram och mycket mer – de är så mångsidiga!

Anpassa din mind map från grunden i ClickUp med Blank Mode

Planera och organisera idéer, uppgifter, arbetsflöden och mycket mer visuellt med ClickUps intuitiva dra-och-släpp-funktion. Dra sedan grenar för att visa uppgiftsrelationer och beroenden, eller justera nodernas placering för att organisera och omorganisera din arbetsyta.

Och om du inte vill att din Mind Map ska handla bara om uppgifterna, prova Blank-läget! Noderna kommer inte att vara knutna till någon specifik uppgiftsstruktur, så du kan vara så kreativ som du vill. ❤️‍🔥

ClickUp Whiteboards

Programvara för digitala whiteboardtavlor är väldigt populärt just nu, men visste du att ClickUp är en av få plattformar som har byggt sin egen whiteboardfunktion internt, från grunden? 🍪

ClickUp Whiteboards erbjuder en oändlig yta för att rita diagram och scheman av alla slag – till och med tankekartor, matriser, SWOT-diagram, cirkeldiagram och praktiskt taget allt annat. Det intuitiva pekgränssnittet på mobila enheter och surfplattor gör att varje gest känns naturlig.

Dessutom erbjuder ClickUp massor av diagrammallar speciellt för sina samarbetswhiteboards, så att du kan spara tid och komma igång så fort som möjligt.

Lägg till former som omvandlas direkt till ClickUp-uppgifter och koppla dem till ditt arbetsflöde, och rita sedan kopplingar mellan dem för att enkelt visa uppgifternas ordning. Använd inbyggd AI för att omvandla text till fantastiska bilder på några sekunder.

Prova ClickUp Whiteboards Virtuella whiteboardtavlor i ClickUp hjälper team att brainstorma idéer, kartlägga affärsprocesser och omsätta idéer i handling.

Oavsett din erfarenhetsnivå, affärsprocessmodell, befintliga processer eller önskad diagramtyp kommer du att ha nytta av dessa verktyg.

