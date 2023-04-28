Nybörjarguide till ClickUp Whiteboards med exempel på användningsfall

Om du inte redan vet det, så är digitala whiteboards det senaste inom projektledning. 💅🏼

Låt dig inte luras av de ljusa färgerna, din whiteboard är så mycket mer än din vanliga doodle-app – det är där dina team samlas för att engagera sig i meningsfullt samarbete och skapa något nytt.

Och om du har tillgång till ClickUp har du tillgång till digital whiteboard-programvara i all sin prakt, utan att behöva integrera något, eftersom ClickUp är en av få projektledningsplattformar som har inbyggt stöd för Whiteboards. Detta är en enorm fördel för distribuerade team i hela din organisation som vill:

Brainstorma där du redan får jobbet gjort

Håll kunderna engagerade och informerade

Förbättra kommunikationen

Handla på deras idéer så fort som möjligt, och mer!

Allvarligt talat, de kan göra allt det där! Kanske är det därför ClickUp Whiteboards valdes av G2 som det bästa samarbetsverktyget för whiteboards för våren 2023!

Men med stor makt kommer stort ansvar, och innan du ger dig på din duk som Picasso, låt oss först visa dig runt. 🎨

Om du behöver mer funktionalitet än vad ditt nuvarande whiteboardverktyg har att erbjuda – eller är helt ny på området – innehåller den här guiden massor av tips, whiteboardmallar och exempel på användningsfall för att optimera dina arbetsflöden med hjälp av detta mycket visuella verktyg. Så snooza dina DM:ar, öppna en läsk och bekanta dig med ClickUps mest samarbetsinriktade funktion hittills – Whiteboards. 💜

Välkommen till ClickUps mest samarbetsinriktade funktion

Whiteboards är lika effektiva som de är visuella, men de är mer än bara ett utrymme där du kan visa upp dina Microsoft Paint-kunskaper från 1991. 👀

ClickUp Whiteboards skapar en mer inkluderande arbetsupplevelse för alla inblandade, särskilt kunder och intressenter som vill få en överblick så snabbt som möjligt. Dessutom erbjuder Whiteboards den fullständiga transparens som ClickUp är byggt för.

Rita kopplingar och länka objekt till varandra för att skapa roadmaps eller arbetsflöden utifrån dina idéer tillsammans med ditt team i ClickUp Whiteboards.

Med möjligheten att se vem som tittar på och bidrar till din tavla i realtid kan du arbeta tillsammans med teamet utan överlappningar eller förvirring. Och när du är redo för godkännanden från kunder eller externa intressenter behöver du bara skicka en offentlig länk för att ge visningsbehörighet. Det är därför du alltid bör ha en whiteboard till hands för varje projektmöte – dela bara din whiteboard-URL och börja samarbeta som om du vore på plats.

Whiteboards i ClickUp är ljusår bättre än smartboarden i din femteklass och är utformade för att fånga dina idéer i samma ögonblick som de uppstår och koppla dem till dina arbetsflöden snabbare än någonsin. Detta uppnås genom funktionerna i dina whiteboard-menyer, kortkommandon och hundratals mallar som är utformade för att göra dina brainstorming-sessioner mer effektiva.

Få ut mesta möjliga av dina whiteboards

Även om du har möjlighet att börja med en helt tom duk, är ClickUps mallcenter alltid vårt förstahandsval för alla användningsfall av whiteboards.

Mallar ger struktur åt ett annars skrämmande tomt utrymme och fungerar som en katalysator i din produktutvecklingsprocess. Dessa färdiga diagram, tabeller och ramverk är skräddarsydda för just ditt användningsfall, men kan anpassas ytterligare för att möta dina organisationsspecifika behov.

De är inte bara för "nybörjare". Att börja med en mall sparar utan tvekan mycket tid i de tidiga stadierna av planering och genomförande. Senare fungerar den som officiell dokumentation av varje projektval från start till mål.

Oavsett om du presenterar en prioritetsmatris, skriver varumärkesriktlinjer eller skapar konceptkartor har ClickUp utvecklat hundratals anpassningsbara mallar för alla möjliga användningsområden och komfortnivåer med Whiteboards.

Samarbeta mer effektivt med kunder eller interna team med virtuella whiteboards för att stimulera innovation.

Men din mall är inte den enda tillgången som skapats för att ta ditt projekt i mål – det som gör ClickUp Whiteboards unikt är möjligheten att konvertera praktiskt taget allt på din tavla till en uppgift med några få klick.

En gång till för dem som sitter längst bak: anslut Whiteboards direkt till dina befintliga processer.

När vi säger "förverkliga dina idéer" menar vi det. Och alla som har provat andra digitala whiteboardprogram kan intyga att detta är en game changer. 🏆

Använd ClickUp Whiteboards för att tilldela uppgifter, tagga ansvariga och allt annat som behövs för att starta ditt nästa samarbete.

Att konvertera former, objekt och text till uppgifter är nyckeln till att använda din whiteboard bortom idéfasen och hur du genomför din strategi från första utvecklingsstadiet till det sista. Tänk dig att lämna ett produktivt möte utan att behöva skriva om dina nästa steg som spårbara uppgifter? Det låter nästan för bra för att vara sant. 😎

Redigeringsverktygsfältet är en annan funktion som är utformad för att fånga dina idéer så snabbt som möjligt. Med ett musklick eller ett tangenttryck kan du lägga till färgkodade former, rita för hand, formatera text, skapa klisterlappar, länka till befintliga uppgifter och mycket mer!

Med hjälp av menyn längst ner på skärmen kan du dra full nytta av ClickUps inbäddningsfunktioner med möjligheten att lägga till webb-, dokument- och uppgiftskort till din whiteboard. Dessa kort visas live på din tavla, vilket innebär att du kan redigera text i det minimerade ClickUp-dokumentet, uppdatera uppgiftsstatus och interagera med arbetsverktyg från tredje part – allt från din whiteboard!

Bädda in live ClickUp Docs direkt i Whiteboards för att få tillgång till viktiga projektdokument, forskning och sammanhang utan att någonsin lämna din tavla.

Men vi har inte glömt bort de grundläggande funktionerna i whiteboard som du känner till och uppskattar! Använd rik textformatering, lägg till kommentarer till ditt team och lägg till kopplingar mellan objekt när ditt arbetsflöde tar form.

Hur ser det ut i praktiken? Låt oss ta en titt. 🙂

Använda dina whiteboards (fallstudie)

Whiteboards låter definitivt coolt, men vi är här för att svara på din mest brännande fråga: vad har jag att vinna på det?

Team inom olika branscher använder whiteboards på olika sätt. Här är en översikt över hur vissa av dessa grupper kan införa dem i sina nuvarande processer och maximera fördelarna.

Whiteboard-programvara gör en enorm skillnad för team som arbetar med teknik, produkt eller design (EPD).

Dessa team värdesätter snabbhet, tillförlitlighet och smidigt samarbete för att snabbare kunna planera, designa, utveckla och slutligen leverera. Det vill säga allt som Whiteboards är skapade för att göra.

ClickUp Whiteboards gör det möjligt för team att nämna varandra var som helst på tavlan för att snabbt upptäcka nya åtgärder och påskynda handläggningstiderna. Och eftersom du aldrig kommer att få slut på utrymme kan teamen lagra flera tankekartor och wireframes på samma plats medan de perfekterar sina användarflöden. 🙌🏼

Med den här mallen för användarkartläggning kan du skapa visuella representationer av komplexa idéer som användarflöden, wireframes och tekniska diagram.

Dessutom hanterar färdiga mallar som ClickUps mall för användarflödeswhiteboard det tunga arbetet med att konstruera dessa komplicerade diagram, så att du kan fokusera på det som är viktigast – din produkt och kundnöjdhet.

Denna mall hjälper dig att planera hur användarna kommer att interagera med din produkt genom att lägga till bilder, media, objekt och kopplingar för att skapa en visuell representation av ditt användargränssnitt. Du kan också ta denna mall ett steg längre genom att släppa andra dokument, data och uppgifter på tavlan för att få mer sammanhang – utan att behöva öppna en annan flik för att göra det.

Men möjligheterna är verkligen oändliga! Dessa funktioner kan gynna varje del av dina utvecklingsprocesser, vilket är anledningen till att mjukvaruteam använder Whiteboards som bas för andra projektbehov, inklusive:

Projektledare förlitar sig på Whiteboards för att förbättra sina brainstorming-sessioner, skapa presentationsvärdiga diagram och övervaka framstegen i alla projekt. De ger en strukturerad men skalbar grund för att effektivisera verksamheten från start, vilket leder till snabbare projektleverans och nöjdare intressenter.

Förutom att det går snabbt hjälper Whiteboards team att bryta sig loss från typiska dokumentbaserade processer och tänka utanför boxen med mer visuellt engagerande idéskapande tekniker som design thinking, mind mapping, bubble mapping och brainwriting. 🧠

Bonus: Kolla in 10 bubbelkartmallar för brainstorming

När ditt arbetsflödesdiagram är klart är det dags att sätta dina planer i verket, och handlingsplansmallen har skapats för att hjälpa projektledare att göra just det.

Förverkliga dina planer genom att omvandla dina klisterlappar direkt till uppgifter med hjälp av åtgärdsplanmallen för ClickUp Whiteboards.

Denna mall är enkel att tillämpa och ännu enklare att använda med inställda granskningsfrekvenser för att avgöra vilka uppgifter som återstår att göra, är pågående eller är klara.

I det här fallet kan varje klisterlapp eller form representera vissa åtgärdspunkter. Men för att göra den här mallen ännu mer värdefull föreslår vi att du bäddar in dina ClickUp-uppgifter och milstolpar direkt i tavlan för enkel åtkomst.

Och som denna mall föreslår med sina kvartalsvisa, månatliga, veckovisa och dagliga granskningscykler, följer din whiteboard med dig genom projektets livscykel och därefter. 🪐

Whiteboards visuella natur hjälper kreativa team att på ett lämpligt sätt avgränsa sitt arbete och leverera kampanjer som positivt påverkar intäkterna, främjar varumärkeskännedom och attraherar högkvalitativa leads.

Dessa team kan börja med en whiteboard som förberedelse inför en workshop med en ny kund, där de lagrar bilder, media, anteckningar och mockups. Under mötet kan du enkelt navigera runt på tavlan med den flyttbara duken för att fokusera på specifika områden samtidigt som du presenterar potentiella idéer eller tidigare arbete. Därifrån kan du omedelbart börja redigera whiteboarden baserat på kundens feedback i realtid.

Sedan är det dags att använda ClickUps mall för projektomfattning på whiteboard. 🙂

Anpassa enkelt din projektomfattningsmall för whiteboard genom att lägga till dokument, uppgifter och mer.

Använd mallens förformaterade struktur tillsammans med inbäddade medier, forskning och dokument för att visuellt befästa ditt projekts OKR, leverabler och naturligtvis omfattning!

Allteftersom ditt projekt fortskrider fungerar din tavla som en mötesplats mellan ditt team och dina kunder. Den lagrar historiken för hela din kreativa process, inklusive tidigare konversationer, iterationer och designval. Denna nivå av organisation och konsekvens främjar meningsfulla relationer med alla nyckelaktörer.

Och även om det inte bara handlar om alla finesser på din whiteboard, så skadar de verkligen inte! Färgerna, formerna, storlekarna, stilarna och formateringsalternativen i ClickUp Whiteboards är perfekta för att kommunicera dina tankar visuellt och snabbt förvandla nya skapelser till presentabla konstverk.

Gör samarbetet roligt igen med ClickUp Whiteboards

Whiteboards i ClickUp är lika kraftfulla som kostnadseffektiva med verktyg, mallar och funktioner för att effektivisera alla processer och bygga nya funktioner utan att spendera en krona till.

Men det finns ännu mer att komma!

Whiteboards-roadmapen är fullspäckad med nya tillägg och uppdateringar i samband med lanseringen av ClickUp 3.0 – så om du inte hittar din favoritfunktion i whiteboard ännu, lita på oss, den kommer. Och vi kan knappt bärga oss!

Oavsett om du chattar asynkront eller sitter samlad runt ett konferensbord är Whiteboards den samarbetslösning du har letat efter. Och om du fortfarande förlitar dig på andra arbetsappar för att få jobbet gjort – inga problem, ClickUp integreras med över 1 000 verktyg för att göra din upplevelse så smidig som möjligt.

Få tillgång till dina tre första Whiteboards gratis i alla prisplaner och hoppa ombord när vi lägger till ytterligare produktiva, kraftfulla och roliga funktioner till detta banbrytande verktyg.