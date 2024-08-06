De 10 bästa gratisappar för klisterlappar online 2025

Traditionella klisterlappar har tjänat oss väl i den fysiska världen, men den virtuella världen har introducerat en helt ny nivå av bekvämlighet och tillgänglighet. Välkommen till en era av online-whiteboards och klisterverktyg.

Online-klisterlappar kan vara till stor hjälp, inte bara för att effektivisera samarbete eller brainstorma idéer, utan också för att övervinna problem som uppstår vid kontextbyte.

I den här artikeln presenterar vi en omfattande sammanställning av de 10 bästa gratisverktygen för klisterlappar online som finns tillgängliga 2024.

Innan vi börjar, låt oss snabbt gå igenom några av de viktigaste kriterierna för att välja en lösning för klisterlappar online.

Vad ska du leta efter i onlineverktyg för klisterlappar?

Det finns många gratis verktyg för klisterlappar och whiteboard-programvara online, och alla lockar med utmärkta funktioner och lovar fantastiska funktioner.

Användarvänlighet Leta efter ett intuitivt gränssnitt som gör det enkelt att skapa, organisera och anpassa anteckningar. Precis som du behöver ett rent och Leta efter ett intuitivt gränssnitt som gör det enkelt att skapa, organisera och anpassa anteckningar. Precis som du behöver ett rent och välorganiserat skrivbord behöver du också en ren och enkel tavla som din visuella arbetsyta.

Samarbetsfunktioner är mer än välkomna, särskilt för teamorienterade projekt, eftersom de möjliggör delning och redigering i realtid även när man inte befinner sig i samma rum. Funktioner som dessa är oerhört hjälpsamma för organisation och är mer än välkomna, särskilt för teamorienterade projekt, eftersom de möjliggör delning och redigering i realtid även när man inte befinner sig i samma rum. Funktioner som dessa är oerhört hjälpsamma för organisation och prioritering av projekt

Robusta säkerhetsåtgärder bör inte förbises, eftersom de skyddar dina känsliga data.

Genom att prioritera dessa egenskaper kan du hitta ett verktyg för klisterlappar som passar dina behov perfekt och lyfter din digitala organisation till nya höjder.

De 10 bästa apparna för klisterlappar online

Prova ClickUp Sticky Notes Rita diagram och lägg till klisterlappar till dina anteckningar med ClickUp Whiteboards.

Om du letar efter ett robust, omfattande och funktionsrikt onlineverktyg för whiteboards och anteckningar behöver du inte leta längre än ClickUp. Funktionen ClickUp Whiteboards erbjuder en virtuell yta för idéer, arbetsflöden och strategier.

En av de bästa sakerna med ClickUp Whiteboards är att det kommer med en fantastisk uppsättning färdiga whiteboardmallar – från organisationsscheman och färdplaner till användarberättelser och matriser för påverkan. Du hittar mallar som effektiviserar och påskyndar alla de viktigaste aspekterna av ditt arbetsflöde och hjälper dig att spåra dina framsteg.

Detta fantastiska verktyg är utmärkt som hjälpmedel vid brainstorming och kartläggning, samt för robusta, agila arbetsflöden, men det är också perfekt för enklare, men lika viktiga saker, som att-göra-listor. Dessutom är det ett av de bästa AI-drivna anteckningsverktygen som finns.

Organisera dina tankar direkt med Rich Text Editing i ClickUps anteckningsblock.

Observera att ClickUp är så mycket mer än bara ett virtuellt verktyg för klisterlappar. Det är en fullfjädrad plattform för samarbete, produktivitet och projektledning, så förutom ClickUp Whiteboards får du också tillgång till en rad andra funktioner som avsevärt förbättrar ditt arbetsflöde.

ClickUps bästa funktioner

Använd färdiga mallar eller skapa en ny för att effektivisera ditt teamsamarbete och följa framstegen. ClickUps mallcenter har ett stort urval av mallar indelade efter erfarenhetsnivåer och för över 13 användningsfall – som enkelt kan redigeras i din online-whiteboard.

Mind Map-funktionen hjälper dig att visa komplexa koncept och de bästa idéerna på ett enkelt, tydligt och lättförståeligt sätt.

Helt redigerbara objekt, uppgifter och dokument som du kan duplicera, rita på, länka till varandra osv.

De omfattande anpassningsalternativen gör att du kan ändra allt från färg och storlek på objekten till anslutningstyper, så att du kan skapa en unik whiteboard som perfekt återspeglar dina idéer och processer.

ClickUp har också en påminnelseapp som ser till att du aldrig missar ett möte eller en deadline.

Begränsningar för ClickUp

Något brant inlärningskurva

Få klagomål om Android-appen

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Padlet

via Padlet

Padlet är en annan bra lösning för att organisera ditt teamarbete, förbättra teamsamarbetet och prioritera ditt arbete. Dess huvudfunktion är virtuella tavlor, kallade ”padlets”, för att organisera och dela innehåll med teammedlemmar och tillfälliga medarbetare.

Och med innehåll menar vi praktiskt taget vad som helst. Som ett av verktygen för klisterlappar kan det självklart användas för att skapa olika online-klisterlappar, men padlets kan också innehålla video- och ljudfiler, foton, frihandsteckningar, länkar till YouTube eller Twitter och mycket mer.

Padlets bästa funktioner

Stöder 45 språk

Padlet har appar för webben, iOS, Android, Mac, PC och Chromebook.

119 anpassningsbara bakgrundsbilder och stöd för emoji

Vackra tavlor med stor uppmärksamhet på grafik och visuella detaljer

Padlets begränsningar

Gratisplanen är ganska grundläggande

Begränsad videolängd och filstorlek

Kommentarer kan inte trådbaseras eller formateras.

Priser för Padlet

Gratis plan för upp till 3 padlets

Gold-abonnemang för upp till 20 padlets: 4,99 €/månad

Platinum-abonnemang med obegränsat antal padlets: 6,99 €/månad

Teamplan : 9,99 €/månad

Skolplan: från 1 000 €/år (begär offert)

Padlet-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 130 recensioner)

3. IdeaBoardz

via IdeaBoardz

Om du gillar enkla lösningar utan krusiduller som lägger mer vikt vid enkelhet och bekvämlighet än visuella finesser, ska du kolla in IdeaBoardz. Det är ett av de gratis onlineverktygen för klisterlappar för teamsamarbete, perfekt för gemensamma brainstorming-sessioner och retrospektiver.

Det IdeaBoardz gör är egentligen extremt enkelt: du skapar en online-anteckningstavla med en eller flera sektioner och lägger sedan till anteckningar på den. Du kan dela tavlan med ditt team eller andra medarbetare via URL eller exportera den som PDF eller XI.

IdeaBoardz har ett par mallar att välja mellan, med särskilt fokus på retrospektiver. Det kan också användas för diskussioner om för- och nackdelar, utvärdering av risker och möjligheter samt feedback.

IdeaBoardz bästa funktioner

Ett extremt enkelt och tydligt användargränssnitt

Lätt att dela för brainstorming

Perfekt för fans av gammaldags design

Begränsningar för IdeaBoardz

Inga integrationsalternativ

Inga rapporter eller analyser

Fungerar inte i realtid

Priser för IdeaBoardz

Gratis

IdeaBoardz betyg och recensioner

G2 : 4/5 (1 recension)

Capterra: Inga recensioner

4. Pinup

via Pinup

Pinup är en gratis online-lösning för klisterlappar som verkligen fångar känslan av riktiga klisterlappar av papper på en korktafel. Det är i grunden bara anteckningar på tavlan, men de kan anpassas och färgkodas.

Den virtuella klisterlappstavlan Pinup är lättillgänglig i din webbläsare, du behöver inte ladda ner eller installera något, och den är otroligt enkel att använda – du kan lägga till klisterlappar med bara några få klick. Till skillnad från vissa andra lösningar som sätter enkelhet i främsta rummet, erbjuder Pinup några anpassningsalternativ för att skriva dina snabba anteckningar.

Varje canvas får en unik kod, så när du behöver din tavla är det bara att gå till dess unika URL.

Pinups bästa funktioner

Stöder videoinmatning

Anteckningar kan länkas, dupliceras och flyttas runt

Filimport från dator eller Dropbox

Gruppchattfunktion

Begränsningar för Pinup

Inga integrationsalternativ

Ingen kundsupport

Funktionerna är begränsade till anteckningar

Inga push-meddelanden

Priser för Pinup

Gratis

Betyg och recensioner av Pinup

G2 : Inga recensioner

Capterra: Inga recensioner

5. CardBoard

via CardBoard

CardBoard är en onlinebaserad lösning för samarbetsytor som bygger på virtuella klisterlappar, men med funktioner som gör den mer komplex och praktisk för teamsamarbete och distansmöten än vanliga post-it-korkbrädesappar.

Det är helt anpassningsbart och delbart, vilket gör det möjligt för team att kommunicera i realtid via sina digitala whiteboardtavlor och använda mallar (som också är anpassningsbara) för att kartlägga arbetsflöden, användarberättelser, dagordningar, flödesscheman och mycket mer.

CardBoard är ett utmärkt visuellt verktyg för att effektivisera arbetet och förbättra samarbetet med hjälp av virtuella klisterlappar, och passar allt från team till bröllopsplanerare.

CardBoards bästa funktioner

Ett stort urval av mallar (UX/UI, agile…) och du kan också skapa egna och spara dem.

Direkt kommunikation i appen (diskussioner, omröstningar, kommentarer, anteckningar...)

Integrationer med alla större agila plattformar (Jira, Trello, Azure…)

Användare kan skapa communityn och tilldela behörigheter

Begränsningar för CardBoard

Kort som är för små för anteckningar med mycket text, inga kort som överlappar varandra

Klagomål om integrationen av Jira-uppgifter

Svårt att hantera med större kartor

Priser för CardBoard

Viktigt: 9 $/månad per användare

Professional: 15 $/månad per användare

Företag: 19 $/månad per användare

CardBoard-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (15 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (170 recensioner)

6. Stickies

via Stickies

Stickies är en modern och dynamisk digital anteckningstavla för brainstorming, retrospektiv och affinitetsmappning, utvecklad av Carbon Five. Den använder smarta ”stickies” eller digitala anteckningar som ändrar färgkod beroende på sammanhanget, vilket garanterar enhetlig formatering. Med särskilt fokus på den agila processen är Stickies utvecklad med mjukvaruteam i åtanke, men den kan också vara en stor tillgång för alla andra team som behöver ett onlineverktyg för anteckningar för att dela idéer.

Med klisterlappar kan team skapa flera ark på samma tavla för att hålla sessionerna välorganiserade och snygga. Du kan till och med klistra lapparna ovanpå varandra för att organisera liknande anteckningar eller sådana som är relevanta för varandra. Detta onlineverktyg för whiteboard har också en funktion för oändlig arbetsyta.

De bästa funktionerna i Stickies

Incognito-läge för att dela tankar privat

Justering av klisterlappar med ett klick

Upvote-funktion med +1-knappen

Utbyggbara tavlor med en oändlig arbetsyta

Begränsningar för klisterlappar

Ingen mobilapp

Inga integrationer

Priser för klisterlappar

Gratis

Betyg och recensioner av klisterlappar

G2 : Inga recensioner

Capterra: Inga recensioner

7. Microsoft Sticky Notes

via Microsoft Sticky Notes

Microsoft Sticky Notes är inte ett webbaserat verktyg för klisterlappar, men det är en populär, beprövad och enkel online-whiteboardlösning för att organisera ditt arbete och din vardag med hjälp av virtuella post-it-lappar.

Appen är så enkel som den kan bli – du kan ställa in olika färger för de digitala klisterlapparna, göra grundläggande textformatering och lägga till en bild. Det finns också en praktisk listvy för anteckningar som visar alla dina aktiva klisterlappar.

De bästa funktionerna i Microsoft Sticky Notes

Kräver ingen nedladdning eller installation; det ingår i Windows 7 och senare versioner.

Extremt lätt att använda

Listvyn hjälper dig att organisera digitala klisterlappar på skrivbordet.

Begränsningar för Microsoft Sticky Notes

Inga samarbets- eller integrationsfunktioner

Ibland startar appen inte automatiskt och anteckningarna försvinner.

Ingen möjlighet att länka eller kartlägga anteckningar

Priser för Microsoft Sticky Notes

Gratis med Windows

Betyg och recensioner av Microsoft Sticky Notes

G2 : Inga recensioner

Capterra: Inga recensioner

8. GroupMap

via GroupMap

Om du behöver virtuella klisterlappar för brainstorming, kolla in GroupMap. Denna lösning för realtidssamarbete online är idealisk för evenemang, möten, konferenser och workshops. Användaren skapar en karta och bjuder sedan in andra deltagare att dela med sig av sina tankar med hjälp av klisterlappar, varefter alla kan analysera resultaten, även i realtid.

GroupMap levereras med färdiga mallar för tankekartor, riskbedömning, SWOT, agila retrospektiv och mycket mer.

GroupMap baseras på block som du kan mixa och matcha för att skapa din karta: brainstorming, gruppering, undersökning, omröstning, betygsättning, positionering, åtgärder, resultat etc.

GroupMaps bästa funktioner

Timerfunktion för att hålla dina processer i tid och begränsa varaktigheten

Flera sekretessnivåer för virtuella klisterlappar (inklusive partiell och fullständig anonymitet)

Chattar i realtid – perfekta för ditt distansarbete

Enkät och omröstning

Begränsningar för GroupMap

Inget stöd för röst eller video

Inga integrationer

Dålig användarupplevelse på mobila enheter

Priser för GroupMap

Grundläggande: 20 $/månad

Professionell: 60 $/månad

Anpassat: Begär offert

GroupMap-betyg och recensioner

G2 : 4/5 (10 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (15 recensioner)

9. Linoit

via Linoit

Lino är en engelsk version av den populära japanska appen Linoit, en gratis virtuell anteckningstavla för delning av post-it-anteckningar och foton. Förutom det webbaserade verktyget finns Lino även som iOS- och Android-app, vilket gör det utmärkt för att ta anteckningar när du är på språng.

Från enkla att göra-anteckningar och påminnelser till att fästa foton på en duk, fungerar Lino också som ett funktionellt diskussionsforum för vänner, familjer och skolor.

Canvasen kan vara privat eller offentlig, och anpassningsalternativen för en klisterlapp inkluderar färger och flera teckenstorlekar och typsnitt.

Linoits bästa funktioner

Linoit återskapar framgångsrikt känslan av en riktig anslagstavla i ett samhälle.

Möjlighet att ställa in påminnelser och förfallodatum för anteckningar

Du kan zooma in och ut på foton och videor med det här praktiska verktyget.

Begränsningar för Linoit

Mobilversionerna är lite röriga

Användargränssnittet är enkelt och något föråldrat.

Inte särskilt lämpligt för team som letar efter en projektledningslösning.

Inga integrationer

Priser för Linoit

Gratis

Premium: 3 $/månad för PayPal/Stripe-prenumerationer, 2,99 $ för köp i appen för iOS/Android

Linoit-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner

Capterra: Inga recensioner

10. Google Jamboard

via Google Jamboard

Fans av Google Workspace-paketet känner förmodligen redan till Google Jamboard, men alla andra bör definitivt kolla in det. Denna digitala interaktiva whiteboard med handskrivna klisterlappar är utformad för användning med Jamboard-enheten, som är en 55-tums fysisk tavla kompatibel med Workspace, men den finns också som webbapp och mobilapp.

Webb- och mobilapparna gör det möjligt för användare att skriva eller rita på jam boards, som kan grupperas i sessioner och distribueras som flikar. De kan också söka på Google, infoga bilder eller till och med webbsidor och arbeta på en jamboard med hjälp av Google Meet.

Projekt presenteras som bildspel med 20 bilder per minut. Bildspel sparas automatiskt på Google Drive. Bilderna själva representerar en tom whiteboard, på vilken användarna kan rita, skriva eller ladda upp innehåll.

Observera att ramarna inte är enkla klisterlappar, utan att det finns en anteckningsfunktion som du kan skriva text direkt i. Annars skrivs klisterlappar och frihandsteckningar med en speciell penna (för dem som använder Jamboard-enheten), pekskärm, mus eller pekplatta.

Google Jamboards bästa funktioner

Perfekt för yrkesverksamma och team som arbetar mycket med Google Workplace-paketet.

Tavlorna är mycket lätta att dela och samarbeta på under brainstorming-sessioner.

Perfekt för att skapa bildspel för att visa upp dina bästa idéer

Begränsningar för Google Jamboard

Begränsade anpassningsmöjligheter, bristande flexibilitet

Begränsade exportalternativ för post-it-tavlor

Jamboard fungerar bäst när det finns minst en enhet per team, och enheten är ganska dyr.

Priser för Google Jamboard

Gratis appar för datorer och mobiler

Enhet: 4 999 dollar plus 600 dollar/år i administrations- och supportavgift

Betyg och recensioner av Google Jamboard

G2: 4,2/5 (20 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (97 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Jamboard!

Hantera uppgifter med online-klisterlappar

Den stora världen av verktyg för klisterlappar online erbjuder en rad lösningar, från de enklaste anteckningsapplikationerna till komplexa projektledningsplattformar. Det bästa valet är det som passar dina unika behov och ditt arbetsflöde.

Men tänk om du kunde ha ett verktyg som flexibelt anpassar sig till praktiskt taget alla krav du kan tänkas ha? Från enkla uppgifter till komplexa projekt, och från enskilda användare till större team, är ClickUp en helhetslösning för att förbättra din kreativa process.

Lita inte bara på vårt ord – upplev själv hur ClickUp kan revolutionera ditt sätt att organisera digitalt. Upptäck mer om ClickUps virtuella whiteboardverktyg och frigör din produktivitetspotential.

Varför vänta? Din nästa nivå av effektivitet är bara ett klick bort!