De 10 bästa gratisappar för klisterlappar online 2025

Traditionella klisterlappar har tjänat oss väl i den fysiska världen, men den virtuella världen har introducerat en helt ny nivå av bekvämlighet och tillgänglighet. Välkommen till en era av online-whiteboards och klisterverktyg.
Online-klisterlappar kan vara till stor hjälp, inte bara för att effektivisera samarbete eller brainstorma idéer, utan också för att övervinna problem som uppstår vid kontextbyte.
I den här artikeln presenterar vi en omfattande sammanställning av de 10 bästa gratisverktygen för klisterlappar online som finns tillgängliga 2024.
Innan vi börjar, låt oss snabbt gå igenom några av de viktigaste kriterierna för att välja en lösning för klisterlappar online.
Vad ska du leta efter i onlineverktyg för klisterlappar?
Det finns många gratis verktyg för klisterlappar och whiteboard-programvara online, och alla lockar med utmärkta funktioner och lovar fantastiska funktioner.
- Användarvänlighet Leta efter ett intuitivt gränssnitt som gör det enkelt att skapa, organisera och anpassa anteckningar. Precis som du behöver ett rent och välorganiserat skrivbord behöver du också en ren och enkel tavla som din visuella arbetsyta.
- Samarbetsfunktioner är mer än välkomna, särskilt för teamorienterade projekt, eftersom de möjliggör delning och redigering i realtid även när man inte befinner sig i samma rum. Funktioner som dessa är oerhört hjälpsamma för organisation och prioritering av projekt.
- Robusta säkerhetsåtgärder bör inte förbises, eftersom de skyddar dina känsliga data.
Genom att prioritera dessa egenskaper kan du hitta ett verktyg för klisterlappar som passar dina behov perfekt och lyfter din digitala organisation till nya höjder.
De 10 bästa apparna för klisterlappar online
1. ClickUp
Om du letar efter ett robust, omfattande och funktionsrikt onlineverktyg för whiteboards och anteckningar behöver du inte leta längre än ClickUp. Funktionen ClickUp Whiteboards erbjuder en virtuell yta för idéer, arbetsflöden och strategier.
En av de bästa sakerna med ClickUp Whiteboards är att det kommer med en fantastisk uppsättning färdiga whiteboardmallar – från organisationsscheman och färdplaner till användarberättelser och matriser för påverkan. Du hittar mallar som effektiviserar och påskyndar alla de viktigaste aspekterna av ditt arbetsflöde och hjälper dig att spåra dina framsteg.
Detta fantastiska verktyg är utmärkt som hjälpmedel vid brainstorming och kartläggning, samt för robusta, agila arbetsflöden, men det är också perfekt för enklare, men lika viktiga saker, som att-göra-listor. Dessutom är det ett av de bästa AI-drivna anteckningsverktygen som finns.
Observera att ClickUp är så mycket mer än bara ett virtuellt verktyg för klisterlappar. Det är en fullfjädrad plattform för samarbete, produktivitet och projektledning, så förutom ClickUp Whiteboards får du också tillgång till en rad andra funktioner som avsevärt förbättrar ditt arbetsflöde.
ClickUps bästa funktioner
- Använd färdiga mallar eller skapa en ny för att effektivisera ditt teamsamarbete och följa framstegen. ClickUps mallcenter har ett stort urval av mallar indelade efter erfarenhetsnivåer och för över 13 användningsfall – som enkelt kan redigeras i din online-whiteboard.
- Mind Map-funktionen hjälper dig att visa komplexa koncept och de bästa idéerna på ett enkelt, tydligt och lättförståeligt sätt.
- Helt redigerbara objekt, uppgifter och dokument som du kan duplicera, rita på, länka till varandra osv.
- De omfattande anpassningsalternativen gör att du kan ändra allt från färg och storlek på objekten till anslutningstyper, så att du kan skapa en unik whiteboard som perfekt återspeglar dina idéer och processer.
- ClickUp har också en påminnelseapp som ser till att du aldrig missar ett möte eller en deadline.
Begränsningar för ClickUp
- Något brant inlärningskurva
- Få klagomål om Android-appen
Priser för ClickUp
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)
2. Padlet
Padlet är en annan bra lösning för att organisera ditt teamarbete, förbättra teamsamarbetet och prioritera ditt arbete. Dess huvudfunktion är virtuella tavlor, kallade ”padlets”, för att organisera och dela innehåll med teammedlemmar och tillfälliga medarbetare.
Och med innehåll menar vi praktiskt taget vad som helst. Som ett av verktygen för klisterlappar kan det självklart användas för att skapa olika online-klisterlappar, men padlets kan också innehålla video- och ljudfiler, foton, frihandsteckningar, länkar till YouTube eller Twitter och mycket mer.
Padlets bästa funktioner
- Stöder 45 språk
- Padlet har appar för webben, iOS, Android, Mac, PC och Chromebook.
- 119 anpassningsbara bakgrundsbilder och stöd för emoji
- Vackra tavlor med stor uppmärksamhet på grafik och visuella detaljer
Padlets begränsningar
- Gratisplanen är ganska grundläggande
- Begränsad videolängd och filstorlek
- Kommentarer kan inte trådbaseras eller formateras.
Priser för Padlet
- Gratis plan för upp till 3 padlets
- Gold-abonnemang för upp till 20 padlets: 4,99 €/månad
- Platinum-abonnemang med obegränsat antal padlets: 6,99 €/månad
- Teamplan: 9,99 €/månad
- Skolplan: från 1 000 €/år (begär offert)
Padlet-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 130 recensioner)
3. IdeaBoardz
Om du gillar enkla lösningar utan krusiduller som lägger mer vikt vid enkelhet och bekvämlighet än visuella finesser, ska du kolla in IdeaBoardz. Det är ett av de gratis onlineverktygen för klisterlappar för teamsamarbete, perfekt för gemensamma brainstorming-sessioner och retrospektiver.
Det IdeaBoardz gör är egentligen extremt enkelt: du skapar en online-anteckningstavla med en eller flera sektioner och lägger sedan till anteckningar på den. Du kan dela tavlan med ditt team eller andra medarbetare via URL eller exportera den som PDF eller XI.
IdeaBoardz har ett par mallar att välja mellan, med särskilt fokus på retrospektiver. Det kan också användas för diskussioner om för- och nackdelar, utvärdering av risker och möjligheter samt feedback.
IdeaBoardz bästa funktioner
- Ett extremt enkelt och tydligt användargränssnitt
- Lätt att dela för brainstorming
- Perfekt för fans av gammaldags design
Begränsningar för IdeaBoardz
- Inga integrationsalternativ
- Inga rapporter eller analyser
- Fungerar inte i realtid
Priser för IdeaBoardz
- Gratis
IdeaBoardz betyg och recensioner
- G2: 4/5 (1 recension)
- Capterra: Inga recensioner
4. Pinup
Pinup är en gratis online-lösning för klisterlappar som verkligen fångar känslan av riktiga klisterlappar av papper på en korktafel. Det är i grunden bara anteckningar på tavlan, men de kan anpassas och färgkodas.
Den virtuella klisterlappstavlan Pinup är lättillgänglig i din webbläsare, du behöver inte ladda ner eller installera något, och den är otroligt enkel att använda – du kan lägga till klisterlappar med bara några få klick. Till skillnad från vissa andra lösningar som sätter enkelhet i främsta rummet, erbjuder Pinup några anpassningsalternativ för att skriva dina snabba anteckningar.
Varje canvas får en unik kod, så när du behöver din tavla är det bara att gå till dess unika URL.
Pinups bästa funktioner
- Stöder videoinmatning
- Anteckningar kan länkas, dupliceras och flyttas runt
- Filimport från dator eller Dropbox
- Gruppchattfunktion
Begränsningar för Pinup
- Inga integrationsalternativ
- Ingen kundsupport
- Funktionerna är begränsade till anteckningar
- Inga push-meddelanden
Priser för Pinup
- Gratis
Betyg och recensioner av Pinup
- G2: Inga recensioner
- Capterra: Inga recensioner
5. CardBoard
CardBoard är en onlinebaserad lösning för samarbetsytor som bygger på virtuella klisterlappar, men med funktioner som gör den mer komplex och praktisk för teamsamarbete och distansmöten än vanliga post-it-korkbrädesappar.
Det är helt anpassningsbart och delbart, vilket gör det möjligt för team att kommunicera i realtid via sina digitala whiteboardtavlor och använda mallar (som också är anpassningsbara) för att kartlägga arbetsflöden, användarberättelser, dagordningar, flödesscheman och mycket mer.
CardBoard är ett utmärkt visuellt verktyg för att effektivisera arbetet och förbättra samarbetet med hjälp av virtuella klisterlappar, och passar allt från team till bröllopsplanerare.
CardBoards bästa funktioner
- Ett stort urval av mallar (UX/UI, agile…) och du kan också skapa egna och spara dem.
- Direkt kommunikation i appen (diskussioner, omröstningar, kommentarer, anteckningar...)
- Integrationer med alla större agila plattformar (Jira, Trello, Azure…)
- Användare kan skapa communityn och tilldela behörigheter
Begränsningar för CardBoard
- Kort som är för små för anteckningar med mycket text, inga kort som överlappar varandra
- Klagomål om integrationen av Jira-uppgifter
- Svårt att hantera med större kartor
Priser för CardBoard
- Viktigt: 9 $/månad per användare
- Professional: 15 $/månad per användare
- Företag: 19 $/månad per användare
CardBoard-betyg och recensioner
- G2: 4,1/5 (15 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (170 recensioner)
6. Stickies
Stickies är en modern och dynamisk digital anteckningstavla för brainstorming, retrospektiv och affinitetsmappning, utvecklad av Carbon Five. Den använder smarta ”stickies” eller digitala anteckningar som ändrar färgkod beroende på sammanhanget, vilket garanterar enhetlig formatering. Med särskilt fokus på den agila processen är Stickies utvecklad med mjukvaruteam i åtanke, men den kan också vara en stor tillgång för alla andra team som behöver ett onlineverktyg för anteckningar för att dela idéer.
Med klisterlappar kan team skapa flera ark på samma tavla för att hålla sessionerna välorganiserade och snygga. Du kan till och med klistra lapparna ovanpå varandra för att organisera liknande anteckningar eller sådana som är relevanta för varandra. Detta onlineverktyg för whiteboard har också en funktion för oändlig arbetsyta.
De bästa funktionerna i Stickies
- Incognito-läge för att dela tankar privat
- Justering av klisterlappar med ett klick
- Upvote-funktion med +1-knappen
- Utbyggbara tavlor med en oändlig arbetsyta
Begränsningar för klisterlappar
- Ingen mobilapp
- Inga integrationer
Priser för klisterlappar
- Gratis
Betyg och recensioner av klisterlappar
- G2: Inga recensioner
- Capterra: Inga recensioner
7. Microsoft Sticky Notes
Microsoft Sticky Notes är inte ett webbaserat verktyg för klisterlappar, men det är en populär, beprövad och enkel online-whiteboardlösning för att organisera ditt arbete och din vardag med hjälp av virtuella post-it-lappar.
Appen är så enkel som den kan bli – du kan ställa in olika färger för de digitala klisterlapparna, göra grundläggande textformatering och lägga till en bild. Det finns också en praktisk listvy för anteckningar som visar alla dina aktiva klisterlappar.
De bästa funktionerna i Microsoft Sticky Notes
- Kräver ingen nedladdning eller installation; det ingår i Windows 7 och senare versioner.
- Extremt lätt att använda
- Listvyn hjälper dig att organisera digitala klisterlappar på skrivbordet.
Begränsningar för Microsoft Sticky Notes
- Inga samarbets- eller integrationsfunktioner
- Ibland startar appen inte automatiskt och anteckningarna försvinner.
- Ingen möjlighet att länka eller kartlägga anteckningar
Priser för Microsoft Sticky Notes
- Gratis med Windows
Betyg och recensioner av Microsoft Sticky Notes
- G2: Inga recensioner
- Capterra: Inga recensioner
8. GroupMap
Om du behöver virtuella klisterlappar för brainstorming, kolla in GroupMap. Denna lösning för realtidssamarbete online är idealisk för evenemang, möten, konferenser och workshops. Användaren skapar en karta och bjuder sedan in andra deltagare att dela med sig av sina tankar med hjälp av klisterlappar, varefter alla kan analysera resultaten, även i realtid.
GroupMap levereras med färdiga mallar för tankekartor, riskbedömning, SWOT, agila retrospektiv och mycket mer.
GroupMap baseras på block som du kan mixa och matcha för att skapa din karta: brainstorming, gruppering, undersökning, omröstning, betygsättning, positionering, åtgärder, resultat etc.
GroupMaps bästa funktioner
- Timerfunktion för att hålla dina processer i tid och begränsa varaktigheten
- Flera sekretessnivåer för virtuella klisterlappar (inklusive partiell och fullständig anonymitet)
- Chattar i realtid – perfekta för ditt distansarbete
- Enkät och omröstning
Begränsningar för GroupMap
- Inget stöd för röst eller video
- Inga integrationer
- Dålig användarupplevelse på mobila enheter
Priser för GroupMap
- Grundläggande: 20 $/månad
- Professionell: 60 $/månad
- Anpassat: Begär offert
GroupMap-betyg och recensioner
- G2: 4/5 (10 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (15 recensioner)
9. Linoit
Lino är en engelsk version av den populära japanska appen Linoit, en gratis virtuell anteckningstavla för delning av post-it-anteckningar och foton. Förutom det webbaserade verktyget finns Lino även som iOS- och Android-app, vilket gör det utmärkt för att ta anteckningar när du är på språng.
Från enkla att göra-anteckningar och påminnelser till att fästa foton på en duk, fungerar Lino också som ett funktionellt diskussionsforum för vänner, familjer och skolor.
Canvasen kan vara privat eller offentlig, och anpassningsalternativen för en klisterlapp inkluderar färger och flera teckenstorlekar och typsnitt.
Linoits bästa funktioner
- Linoit återskapar framgångsrikt känslan av en riktig anslagstavla i ett samhälle.
- Möjlighet att ställa in påminnelser och förfallodatum för anteckningar
- Du kan zooma in och ut på foton och videor med det här praktiska verktyget.
Begränsningar för Linoit
- Mobilversionerna är lite röriga
- Användargränssnittet är enkelt och något föråldrat.
- Inte särskilt lämpligt för team som letar efter en projektledningslösning.
- Inga integrationer
Priser för Linoit
- Gratis
- Premium: 3 $/månad för PayPal/Stripe-prenumerationer, 2,99 $ för köp i appen för iOS/Android
Linoit-betyg och recensioner
- G2: Inga recensioner
- Capterra: Inga recensioner
10. Google Jamboard
Fans av Google Workspace-paketet känner förmodligen redan till Google Jamboard, men alla andra bör definitivt kolla in det. Denna digitala interaktiva whiteboard med handskrivna klisterlappar är utformad för användning med Jamboard-enheten, som är en 55-tums fysisk tavla kompatibel med Workspace, men den finns också som webbapp och mobilapp.
Webb- och mobilapparna gör det möjligt för användare att skriva eller rita på jam boards, som kan grupperas i sessioner och distribueras som flikar. De kan också söka på Google, infoga bilder eller till och med webbsidor och arbeta på en jamboard med hjälp av Google Meet.
Projekt presenteras som bildspel med 20 bilder per minut. Bildspel sparas automatiskt på Google Drive. Bilderna själva representerar en tom whiteboard, på vilken användarna kan rita, skriva eller ladda upp innehåll.
Observera att ramarna inte är enkla klisterlappar, utan att det finns en anteckningsfunktion som du kan skriva text direkt i. Annars skrivs klisterlappar och frihandsteckningar med en speciell penna (för dem som använder Jamboard-enheten), pekskärm, mus eller pekplatta.
Google Jamboards bästa funktioner
- Perfekt för yrkesverksamma och team som arbetar mycket med Google Workplace-paketet.
- Tavlorna är mycket lätta att dela och samarbeta på under brainstorming-sessioner.
- Perfekt för att skapa bildspel för att visa upp dina bästa idéer
Begränsningar för Google Jamboard
- Begränsade anpassningsmöjligheter, bristande flexibilitet
- Begränsade exportalternativ för post-it-tavlor
- Jamboard fungerar bäst när det finns minst en enhet per team, och enheten är ganska dyr.
Priser för Google Jamboard
- Gratis appar för datorer och mobiler
- Enhet: 4 999 dollar plus 600 dollar/år i administrations- och supportavgift
Betyg och recensioner av Google Jamboard
- G2: 4,2/5 (20 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (97 recensioner)
Kolla in dessa alternativ till Jamboard!
Hantera uppgifter med online-klisterlappar
Den stora världen av verktyg för klisterlappar online erbjuder en rad lösningar, från de enklaste anteckningsapplikationerna till komplexa projektledningsplattformar. Det bästa valet är det som passar dina unika behov och ditt arbetsflöde.
Men tänk om du kunde ha ett verktyg som flexibelt anpassar sig till praktiskt taget alla krav du kan tänkas ha? Från enkla uppgifter till komplexa projekt, och från enskilda användare till större team, är ClickUp en helhetslösning för att förbättra din kreativa process.
Lita inte bara på vårt ord – upplev själv hur ClickUp kan revolutionera ditt sätt att organisera digitalt. Upptäck mer om ClickUps virtuella whiteboardverktyg och frigör din produktivitetspotential.
Varför vänta? Din nästa nivå av effektivitet är bara ett klick bort!